Trent Alexander-Arnold, Manchester City'nin benzeri görülmemiş Premier League başarısı döneminde Liverpool'un kazandığı kupaların Etihad'da birikenlerden daha değerli olduğunu fiilen öne sürdüğünde, Pep Guardiola'nın bazı oyuncuları buna alayla karşılık verdi. Örneğin Ruben Dias ile Erling Haaland, Alexander-Arnold'un üçleme kazanmanın nasıl bir his olduğunu bilmediğini söylemekten keyif aldı.

"Onlar [Liverpool] istedikleri kadar konuşabilir," Haaland Sky Sports'a şöyle dedi: "ya da o [Alexander-Arnold] istediği kadar konuşabilir... Benim umurumda değil ama bunu neden yaptığını bilmiyorum." Ancak bu doğru olsa bile, yani kendini beğenmiş golcü Alexander-Arnold'un ne demek istediğini gerçekten anlamamış olsa bile, artık kesinlikle anlıyor.

Çünkü Liverpool'un madalyalarının değeri, City'nin Premier League'in mali düzenlemeleriyle bağlantılı olarak kendisine yöneltilen 100'den fazla suçlamadan suçlu bulunmasının ardından daha da arttı; Haaland'ın madalyaları ise artık futbol dünyasının gözünde tamamen değersiz. Ve hem kendisine hem de takım arkadaşlarının geri kalanına, kararın resmen açıklanmasından sonraki ilk maçlarında, pazar günü Liverpool karşısında bu gerçek acımasızca hatırlatılacak.

"İngiliz futbolunun ne kadar öfkeli olacağını anlamak istiyorlarsa," eski Manchester United savunmacısı Gary Neville geçen hafta The Overlap'te şöyle dedi, "Anfield onlara bunu gösterecek. Hem de hayal bile edemeyecekleri şekilde. Muhtemelen pankartlar olacaktır, kesinlikle tezahüratlar olacaktır. Onları daha önce hiç görmediğiniz türden bir karşılama bekliyor. Acımasız bir gün olacak." Ve bu da sonuna kadar haklı.