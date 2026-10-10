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Man City Liverpool 1:1Getty/GOAL

Manchester City, Premier League tarihinin en büyük kötüleri; Liverpool, utanç içindeki rakiplerini beklerken, hile yaptıkları kanıtlanan bu takım Anfield'ın öfkesini hak ediyor

Gözden düşen Etihad ekibi, mali kuralları ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından diğer Premier League kulüplerinin taraftarları tarafından yerden yere vurulmaya alışsa iyi olur

Mark Doyle
Çeviri:

  • Trent Alexander-Arnold, Manchester City'nin benzeri görülmemiş Premier League başarısı döneminde Liverpool'un kazandığı kupaların Etihad'da birikenlerden daha değerli olduğunu fiilen öne sürdüğünde, Pep Guardiola'nın bazı oyuncuları buna alayla karşılık verdi. Örneğin Ruben Dias ile Erling Haaland, Alexander-Arnold'un üçleme kazanmanın nasıl bir his olduğunu bilmediğini söylemekten keyif aldı.

    "Onlar [Liverpool] istedikleri kadar konuşabilir," Haaland Sky Sports'a şöyle dedi: "ya da o [Alexander-Arnold] istediği kadar konuşabilir... Benim umurumda değil ama bunu neden yaptığını bilmiyorum." Ancak bu doğru olsa bile, yani kendini beğenmiş golcü Alexander-Arnold'un ne demek istediğini gerçekten anlamamış olsa bile, artık kesinlikle anlıyor.

    Çünkü Liverpool'un madalyalarının değeri, City'nin Premier League'in mali düzenlemeleriyle bağlantılı olarak kendisine yöneltilen 100'den fazla suçlamadan suçlu bulunmasının ardından daha da arttı; Haaland'ın madalyaları ise artık futbol dünyasının gözünde tamamen değersiz. Ve hem kendisine hem de takım arkadaşlarının geri kalanına, kararın resmen açıklanmasından sonraki ilk maçlarında, pazar günü Liverpool karşısında bu gerçek acımasızca hatırlatılacak.

    "İngiliz futbolunun ne kadar öfkeli olacağını anlamak istiyorlarsa," eski Manchester United savunmacısı Gary Neville geçen hafta The Overlap'te şöyle dedi, "Anfield onlara bunu gösterecek. Hem de hayal bile edemeyecekleri şekilde. Muhtemelen pankartlar olacaktır, kesinlikle tezahüratlar olacaktır. Onları daha önce hiç görmediğiniz türden bir karşılama bekliyor. Acımasız bir gün olacak." Ve bu da sonuna kadar haklı.

  • "Madalya çöpte"

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    Roy Keane, City'nin başarılarının kulübün "hile yapması" nedeniyle değersiz hâle geldiğine dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

    Şunu kabul etmek gerekir ki City, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında çeşitli ticari ortaklarla yaptığı bir dizi “sahte” sözleşmenin yardımıyla gelirini yaklaşık 830 milyon sterlin ($1 milyar) yapay şekilde şişirdiğini tespit eden bağımsız komisyonun kararına zaten itiraz etti. Belki de sonunda masumiyetlerine dair “çürütülemez kanıtı” ortaya koyarlar, kim bilebilir?

    Ayrıca sekiz kez Premier League şampiyonu olan kulübe hangi yaptırımların uygulanacağını da henüz bilmiyoruz ve usulsüzlüğün eşi benzeri görülmemiş boyutuna rağmen, özellikle Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'ın City Football Group'u Premier League kulüp sahipleri arasında kaybetmekten “endişe duyacağını” kamuoyu önünde söylemesinin ardından, hafif bir cezayla kurtulacakları yönünde bir korku var. Greater Manchester'ın eski belediye başkanı şunları söyledi: “Modern Manchester'ın inşasında ve tabii ki Manchester City'yi bugün olduğu küresel güce dönüştürmede çok büyük bir ortak oldular.”

    Burnham'ın ‘sports washing’in anlamı, yöntemleri ve amacına dair bariz bilgisizliği kuşkusuz rahatsız edici, ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşik Krallık'a yatırım yapmaya devam ettiği devasa miktardaki paranın City'yi ağır yaptırımlardan kurtarması pek olası görünmüyor. Aldatmanın seviyesi fazla derin, kamuoyu tepkisi ise fazla sert. Ceza, suça uygun olmak zorunda.

    Elbette City'nin itibarına verilen zarar, tartışmaya açık şekilde zaten onarılamaz durumda. Herhangi bir şampiyonluğunun elinden alınıp alınmayacağını henüz bilmiyor olabiliriz, ancak o şampiyonluklar zaten tüm anlamını yitirdi; hem de yalnızca 2009-2018 arasında kazanılanlar değil. O süreçte başardıkları hiçbir şey, kuralları defalarca çiğneyerek atılan temeller olmadan mümkün olmazdı.

    Eski United kaptanı Roy Keane'in ITV Sport'ta söylediği gibi, “Eski oyuncuların sahada kazandıklarını söyleyerek saçmaladığını duyuyorsunuz ama bu düpedüz hile.” İrlandalı daha sonra ayrıca şunu ekledi: “Ben bir [City] oyuncusu olsaydım, o madalyaları yüzde 100 çöpe atardım.”

  • 'Aldatma dönemi'

    Tottenham Hotspur v Chelsea FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Mauricio Pochettino, City'nin hileli mali yapısı nedeniyle tarihin esasen yeniden yazılması gerektiğini belirtti.


    Sonuçta City, başarısının temellerini yasa dışı yollarla atmamış olsaydı 2022'de Haaland'ın kendisini transfer edebilecekmiş gibi değildi. Guardiola bile City'nin “çok sayıda kupası olan uzun bir tarihe sahip bir takım olmadığını” kabul etmişti. Onların cazibesi tamamen finansaldı ve eski Leeds United teknik direktörü Jesse Marsch'ın da işaret ettiği gibi, paranın nereden geldiğini “herkes biliyordu”.

    “[2022 yazında], para kazandığımızı söyleyen sadece biz ve Man City'ydi” ifadelerini Amerikalı, The Guardian'a kullandı. “Biz gerçekten para kazandık, çünkü Raphinha'yı sattık, Kalvin Phillips'i [City'ye] sattık. Yaptığımız alımlara kıyasla elimizde çok şey kaldı.

    “O dönemde mali açıdan tasarruf etmemek gibi bir durumda değildik. Sahipliğimizin derin cepleri yoktu. Man City ise [para kazandığını] söylediğinde ben gerçekten, 'Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu bir tür şaka mı?' dedim. Erling Haaland'ı 52 milyon £'a aldıklarını söylediklerinde, insanın aklına şu geliyor: 'Evet, tamam, tabii ki!'”

    Liverpool da uzun süredir City'nin gelir kaynaklarına şüpheyle yaklaşıyordu. City'nin Etihad Airways ile 400 milyon £'luk (528 milyon $) sponsorluk anlaşmasını duyurduğu Temmuz 2011'e kadar uzanan süreçte, Liverpool'un sahibi olan Fenway Sports Group'un (FSG) kurucusu John Henry, Twitter'da şu espriyi yapmıştı: “Kaybeden teklif ne kadardı?”

    Anlaşmanın büyüklüğü hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ama zaten hiçbir şey mantıklı değildi. Her şey baştan sona bir “sahtekârlık”tı. Her şey sahtiydi. Ama sonuçları gerçekti ve çok sayıda insan için kesinlikle yıkıcıydı.

    “Büyük zarar verdi,” eski Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino söyledi. “Birçok kulüp kurallara uydu, bazıları ise uymadı. Bu yüzden bu büyük bir üzüntü. Kutlanan şeyin o kadar da gerçek olmadığı, iyi görünen şeyin belki de o kadar iyi olmadığı, iyi görünmeyen şeyin ise belki iyi olduğu ama yaşananlar yüzünden iyi olamadığı bir duruma girdik.

    “Southampton'da, ardından Tottenham'da olduğum zamanı hatırlıyorum; [Tottenham Hotspur Stadı]'nı inşa ettiğimizi ve 18 ay boyunca transfer yapabilecek ekonomik imkâna sahip olmadığımızı hatırlıyorum. Sportif adaletin var olmadığı bir süreçten geçtik... Aldatmacanın yaşandığı bir dönemden geçtik.”

  • ‘Soyuldum’

    Manchester City v Liverpool FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Jurgen Klopp'un Liverpool'u, Pep Guardiola'nın Manchester City'siyle başa baş mücadele etti; tüm gerçekler artık gün yüzüne çıkmışken bu başarı şimdi daha da büyük görünüyor

    Premier League'in bu konuda ne yapmayı planladığı ise henüz belli değil. Hem aldatmanın hem de inkârın mide bulandırıcı niteliği göz önüne alındığında, ligden ihraç çok gerçek bir ihtimal gibi görünüyor. Ancak, birçok yorumcu ve eski oyuncunun da daha önce belirttiği gibi, geriye dönük hiçbir adım, ellerinden alınanı geri veremez; en azından duygusal açıdan.

    Eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, City'nin kuralları çiğnediğinin ortaya çıkması halinde, Guardiola'nın mali dopingli takımının sadece bir puan gerisinde ligi iki kez bitiren oyuncular için bira ısmarlayacağını ve bahçesinde bir kutlama geçidi düzenleyeceğini söylemişti. Ancak artık kendisi de kutlama yapacak gibi hissetmediğini söylüyor ve bunun nedenini belki de en iyi Jamie Carragher dile getirdi.

    "Birkaç madalya kazanma şansına sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum," eski Liverpool savunmacısı Sky'a konuştu. "Yıllar sonra dönüp o madalyaya hiç bakmam. Ama zihnim bir ana gider, midemde bir his oluşur. Büyük bir maçın sonunda hakemin son düdüğü çaldığı anı hatırlarım. O oyuncular bu hissi asla yaşayamayacak ve bu his Manchester City tarafından onlardan çalındı."

    Üstelik yalnızca Liverpool'dan da çalınmadı. Manchester United, sadece 2009-18 döneminde City yüzünden iki şampiyonluktan oldu, başka birçok takım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırdı; küme düşen bazı ekipler ise City'nin ihlalleri daha erken ortaya çıkarılmış olsaydı ligden düşmeyecekti. Yine de, eski Arsenal forveti Ian Wright'ın da söylediği gibi, City'nin suçlu kararından sonraki ilk maçının Anfield'da oynanacak olması "yerinde" hissettiriyor.

    "[City üst üste dört şampiyonluk kazanırken], onları takip eden takım Liverpool'du," Arsenal efsanesi ITV'ye söyledi. "[Jurgen] Klopp'un o takımla neler yaşadığına, o [City] takımını yenmek ve onları yıkmak için Klopp'un bizzat neler yaşadığına bakıyorsunuz. Ve sonunda muhtemelen onu kırdı ve bu yanlış şekilde, yasa dışı bir biçimde yapıldı. Bu çok üzücü."

    Ancak bu aynı zamanda öfke verici de, hem de Premier League'i takip eden herkes için. İngiliz futbol tarihinin en büyük kötüleri tarafından sayısız ve paha biçilmez büyülü an ellerinden alındı ve bu ortak ve haklı adaletsizlik duygusunun ilk gösterisi pazar günü Anfield'da yaşanacak.

    Hiç kuşkunuz olmasın: City için gerçekten acımasız bir gün olacak. Hem de bunların sadece ilki...