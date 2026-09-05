Manchester City, mayısta kadın takımı için inşa edilen yeni tesise medyayı kabul ettiğinde, 10 yıl aradan sonra ilk Women’s Super League şampiyonluğunu kazanmasından yalnızca birkaç gün sonra verilen mesaj netti. Kulübün bir hanedanlığa dönüşebilecek bir yapı kurup kurmadığı sorulduğunda City’nin genel müdürü Charlotte O’Neill kendinden emin şekilde şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Plan bu. Bir kazanma makinesi inşa etmeye çalışıyoruz.”

Bu sözler, 10 milyon sterlinlik son teknoloji yeni binanın gezdirilmesinin ardından geldi. Söz konusu binada, kadın futboluna özgü sakatlık endişelerini gidermek için seçilen su altı koşu bantları ve spor salonu ekipmanlarından, kadrodaki dört Japon oyuncu için kişiselleştirilmiş yemek çubuklarına ve takımın her üyesinin kullanımı için eğitim aldığı barista tipi kahve makinesine kadar pek çok detay bulunuyor.

City’nin en yakın takipçisi Arsenal’in Brighton ile berabere kalması sayesinde şampiyonluğunu garantilemesinden bir haftadan kısa süre sonra, İngiltere şampiyonu olduğunun oyuncular tarafından içinden izlendiği binadaki hava iyiydi, ancak odadaki fil de ortadaydı. City performans hizmetleri başkanı Emma Deakin, tur sırasında yıldız golcü Khadija Shaw ile ilgili noktaları gösterdikçe bu mesele daha da büyüdü. Shaw’ın sözleşmesi birkaç hafta içinde sona erecekti ve Chelsea’ye transfer olacağı yönünde güçlü iddialar vardı.

Ancak Shaw, WSL zaferinin ardından gelen kutlamalar sırasında yeni dört yıllık sözleşmeye imza attığını açıklamasının ardından, yeni sezon yaklaşırken binadaki varlığını koruyor. Ananas ve mango içeren kişiye özel toparlanma içecekleri ile, diğer tüm oyuncular numara sırasına göre otururken kendisinin 9, City kaptanı Alex Greenwood’un ise 5 numara olmasına rağmen soyunma odasında Greenwood’un yanındaki, kuralları bozan yeri hâlâ duruyor.

Jamaika milli oyuncu 2026-27 sezonuna daha koyu bir mavi tonunu giyerek girmiş olsaydı, City’nin geçen sezonki lig ve kupa dublesinin üzerine gerçekten koyabilme ihtimaline dair beklentiler çok farklı olurdu. Ancak Shaw’ın Manchester’da kalması, Andree Jeglertz’in ekibinin ne 10 yıl sonraki ilk WSL şampiyonluğunun ne de altı yıl sonraki ilk FA Cup zaferinin saman alevi olarak kalmamasını sağlamaya çalıştığı bu süreçte çok büyük önem taşıyor.