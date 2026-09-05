Manchester City'nin bir "kazanma makinesi" kurma hedefinin içinde: WSL şampiyonları, on yıl sonra ilk kez unvanını savunmaya hazırlanıyor
Manchester City, mayısta kadın takımı için inşa edilen yeni tesise medyayı kabul ettiğinde, 10 yıl aradan sonra ilk Women’s Super League şampiyonluğunu kazanmasından yalnızca birkaç gün sonra verilen mesaj netti. Kulübün bir hanedanlığa dönüşebilecek bir yapı kurup kurmadığı sorulduğunda City’nin genel müdürü Charlotte O’Neill kendinden emin şekilde şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Plan bu. Bir kazanma makinesi inşa etmeye çalışıyoruz.”
Bu sözler, 10 milyon sterlinlik son teknoloji yeni binanın gezdirilmesinin ardından geldi. Söz konusu binada, kadın futboluna özgü sakatlık endişelerini gidermek için seçilen su altı koşu bantları ve spor salonu ekipmanlarından, kadrodaki dört Japon oyuncu için kişiselleştirilmiş yemek çubuklarına ve takımın her üyesinin kullanımı için eğitim aldığı barista tipi kahve makinesine kadar pek çok detay bulunuyor.
City’nin en yakın takipçisi Arsenal’in Brighton ile berabere kalması sayesinde şampiyonluğunu garantilemesinden bir haftadan kısa süre sonra, İngiltere şampiyonu olduğunun oyuncular tarafından içinden izlendiği binadaki hava iyiydi, ancak odadaki fil de ortadaydı. City performans hizmetleri başkanı Emma Deakin, tur sırasında yıldız golcü Khadija Shaw ile ilgili noktaları gösterdikçe bu mesele daha da büyüdü. Shaw’ın sözleşmesi birkaç hafta içinde sona erecekti ve Chelsea’ye transfer olacağı yönünde güçlü iddialar vardı.
Ancak Shaw, WSL zaferinin ardından gelen kutlamalar sırasında yeni dört yıllık sözleşmeye imza attığını açıklamasının ardından, yeni sezon yaklaşırken binadaki varlığını koruyor. Ananas ve mango içeren kişiye özel toparlanma içecekleri ile, diğer tüm oyuncular numara sırasına göre otururken kendisinin 9, City kaptanı Alex Greenwood’un ise 5 numara olmasına rağmen soyunma odasında Greenwood’un yanındaki, kuralları bozan yeri hâlâ duruyor.
Jamaika milli oyuncu 2026-27 sezonuna daha koyu bir mavi tonunu giyerek girmiş olsaydı, City’nin geçen sezonki lig ve kupa dublesinin üzerine gerçekten koyabilme ihtimaline dair beklentiler çok farklı olurdu. Ancak Shaw’ın Manchester’da kalması, Andree Jeglertz’in ekibinin ne 10 yıl sonraki ilk WSL şampiyonluğunun ne de altı yıl sonraki ilk FA Cup zaferinin saman alevi olarak kalmamasını sağlamaya çalıştığı bu süreçte çok büyük önem taşıyor.
Kültürel değişim
Jeglertz'in City'nin başındaki ilk sezonunda yaptıkları küçümsenmemeli. Bu takım birkaç yıldır WSL'yi kazanacak yeteneğe sahipti ve bu yüzden yorumcular tarafından her sezon Chelsea'nin üstünlüğünü bozabilecek popüler adaylardan biri olarak gösteriliyordu. Ancak City, ya son haftalarda dramatik şekilde ya da daha yıkıcı koşullarda hep hedefine ulaşamadı.
Greenwood'un sözleriyle Jeglertz, kültürde bir “değişime” öncülük etti ve oyuncuların kupa ve başarı hedeflerken “kullanılan dili” değiştirmesine yardımcı oldu. “Bazen biraz rahatsız edici oluyor ama o eşiği aşmak ve bunu yapabilmek, bu binadaki çok fazla zihniyeti değiştirdi” diye açıkladı.
Ve şimdi grup bu WSL şampiyonluğunu ve City'nin dört yıl sonraki ilk kupalarını kazandı, bunun tekrarlanabilir olduğu hissi var.
Mary Fowler, GOAL'e yaptığı açıklamada, “Bence önceki sezonlarda belki de yetersiz kaldık çünkü kazanma konusunda gerçekten yeterince güçlü olduğumuza dair zihniyette biraz eksiklik vardı. Ama şimdi bunu başardığımıza göre, sanki 'Bunu yapabilecek kapasiteye fazlasıyla sahipsiniz ve tekrar yapabilirsiniz' gibi hissettiriyor” dedi.
Kazanmak kazanmayı getirir
Jeglertz'in kısa yaz arasının ardından bu ortama döndüğünde gördükleri son derece cesaret verici oldu. Hissedilen şey sadece daha fazla başarının elde edilebileceği değil; bundan daha bilinçli ve daha güçlü bir motivasyon söz konusu. Geçen sezonki zaferlerin baskıyı azalttığına ve oyuncuların rehavete kapılabileceğini düşündürdüğüne dair hiçbir işaret yok. Aksine, bu onları daha da acıktırmış durumda.
Jeglertz, GOAL'e yaptığı açıklamada, “Bunu oyuncularda şimdiden gördüm. Zaten harika, sakin ama bir sonraki adımı nasıl atacağımız konusunda meraklı bir özgüvenleri var. Biraz daha iyi olmak için ne yapıyoruz? Bunu şimdiden görüyorum ve bu, yıl boyunca korumamız gereken bir şey” dedi.
Bu kazanan ortamın oluşumuna katkı sağlayan unsurlardan biri de yaz transfer döneminde iki şampiyon ismin daha takıma katılması oldu. Niamh Charles, Chelsea'deki gerçek bir kazanma makinesinden geliyor; Londra'da geçirdiği sadece altı yılda art arda beş WSL şampiyonluğu ve yedi yerel kupa daha kazandı.
Jeglertz, “Bu da onun içinde biraz liderlik olduğunu gösteriyor. Bu, antrenmanlarda ve bir yıldan sonraki yıla nasıl kazandığınız konusunda bizim de kullanabileceğimiz bir şey” ifadelerini kullandı.
Beth Mead ise İngiltere'nin üst üste iki Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu ve 2025 Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı yenen Arsenal takımının bir parçasıydı. Jeglertz, “Gözlerinde görebilirsiniz, hâlâ bunun bir parçası olmak ve daha fazlasını öğrenmek için çok istekli” değerlendirmesinde bulundu.
Daha fazla talep
Kültür, zihniyet, ortam ve buna benzer ölçülmesi zor unsurlar açısından bakıldığında City, WSL şampiyonluğunu koruma konusunda iyi bir konumda görünüyor. Peki ya kadro? Takımın şampiyonluğa ulaştığı süreçte göz ardı edilemeyen bir nokta, kulübün Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın aksine uğraşması gereken bir Şampiyonlar Ligi fikstürünün olmamasıydı. Bu kez ise bu takvimde yer alıyor ve dolayısıyla grubun üzerindeki yükü artırıyor.
Bu da dikkat çekici, çünkü City'nin transfer döneminde Mead ve Charles'ın yanı sıra yaptığı tek takviyeler, her iki bek pozisyonunda da değerli bir alternatif sunacak olan Carlotta Wamser ile takımdan ayrılan Khiara Keating'in yerini alan İngiltere kalecisi Anna Moorhouse oldu. Buna ilk takımdan dokuz ayrılığı da ekleyince, bu kadro bazı kişilerin beklediği ölçüde güçlendirilmiş değil, her ne kadar onu baştan aşağı yenileme gibi bir plan hiçbir zaman olmasa da.
O’Neill geçen sezonun sonunda, “Derinlik var” demişti. “Kadroda köklü bir dönüşüm söz konusu değil. Mesele, ihtiyaç duyduğumuz kilit pozisyonlara ekleme yapmak.” Ancak sezonun başındaki sakatlıklar, özellikle de Guardian'ın anladığı kadarıyla 2027'ye kadar geri dönemeyebilecek Vivianne Miedema'nın sakatlığı, bu derinliği ciddi biçimde test edecek. City'nin transfer döneminin son gününde takviye yapmaya çalışıp hiçbir anlaşmayı sonuçlandıramamış olması da bu endişenin varlığına işaret ediyor.
Binadakilere duyulan inanç
City, Leila Ouahabi'nin ayrılığının ardından Charles ve Wamser aracılığıyla sol bek gibi kilit mevkilerde, ayrıca Kerolin’in Barcelona’ya transferinin ardından Mead ile hücum hattında takviyeler yaptı. Bunun dışında Jeglertz, halihazırda kulüpte bulunan oyunculardan daha büyük sezonlar bekliyor.
Geçen yılı Liverpool'da kiralık olarak geçiren Risa Shimizu'dan bekte derinlik sağlaması istenecek, Sydney Lohmann ve Grace Clinton'dan ise daha etkili sezonlar bekleniyor. İkili de geçen yaz City'ye katıldıktan sonra beklentilerin ulaştığı seviyeye çıkamadı; bunda ufak tefek sakatlıkların yanı sıra ellerine geçen fırsatları yeterince iyi değerlendirememeleri de etkili oldu. Öte yandan Fowler, şubatta dönüş yaptıktan sonra kalitesine dair işaretler vermişti ve ACL sakatlığının ardından döndüğü ilk tam sezonda dikkat edilmesi gereken bir isim.
Hücum hattında çok yönlülük var; Mead, Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino ve Iman Beney'in tamamı farklı rollerde oynayabiliyor. Bu isimlerin birkaçında santrfor da bu roller arasında yer alıyor, bu da tüm sezon Shaw'un hiyerarşide arkasında bekleyecek bir oyuncuyu sırf bunun için transfer etmenin pek de gerekli olmadığı anlamına geliyor.
Bu yaz yetenekli akademi oyuncuları Sacha Lewis, Amelia Oldroyd ve Aoibhe Brennan da ilk profesyonel sözleşmelerine imza attı. Geçen yıl sözleşme imzalayan ve Galler'in A Milli oyuncusu olan Mayzee Davies ise bu sezon rotasyonda derinlik sağlayabilecek isimlerden biri olabilir.
Ardından, hiyerarşinin en tepesindeki kilit isimler yerini koruyor. Shaw, Greenwood, Hemp, Kerstin Casparij, Jade Rose ve Yui Hasegawa gibi oyuncular, WSL'deki en iyi ilk 11'lerden birini oluşturuyor; Miedema döndüğünde o da bu kadroda yer alacak.
Bir sonraki adımı atmak
Bütün bunlar yeterli olacak mı? City, son dönemde ilk kez geçen sefer kusursuz bir sakatlık karnesine sahipti. Şampiyonlar Ligi futbolunun geri dönüşüne rağmen bu sürdürülebilir mi?
“Dersimizi aldık ve gelecek sezon kesinlikle hazır olacağız” diye ısrar etti O’Neill. Öte yandan Jeglertz, kadronun geçen yıl fazla büyük olduğuna inanıyordu; bu yüzden fikstürün genişlemesini, oyunculara hak ettikleri fırsatları sunacağı için olumlu karşıladı. Mayıs ayında, “Oynadığımız bu az sayıdaki maç için çok fazla iyi oyuncumuz var” demişti. “Gelecek yıl daha farklı olacak çünkü daha fazla maç var. Kadro buna göre kuruldu.”
Yine de, sakatlıkların yaşanması hâlinde bunun özellikle yıkıcı olabileceği bazı mevkiler var ve daha büyük bir sezon geçirmesi beklenen oyunculardan bazılarının, kendisi de kalça ameliyatı geçiren Lohmann ya da Clinton gibi, beklentileri karşılayamaması durumunda bu endişenin oluşacağı daha da fazla alan bulunuyor. City’nin yeni sezona birkaç oyuncusunun sakatlık durumu belirsiz şekilde girmesi ve ayrıca Miedema’nın sezona kenarda başlayacağını bilmesi de ayrı bir endişe kaynağı.
Bununla birlikte, WSL’de kadro derinliği daha fazla olan takımlar olabilir ancak onların saha içi kültürü ya da uyumu konusunda City’de olmayan soru işaretleri var. WSL’nin bu yeni döneminde, rekabetin her zamankinden daha yüksek olduğu bir ortamda, Chelsea benzeri bir hanedanlık kurmak pek olası görünmüyor. Ancak City’nin büyük kupalar için mücadele etme ve onları kazanma kapasitesi önümüzdeki sezonda da sürmeli.
Bu, geçen yıl İngiltere’nin açık ara en iyi takımıydı ve kupa başarısının bu gruba kazandırdığı özgüven ile inancın, buna eklenen hoş yeni yüzlerle birlikte, City’nin bir başka WSL şampiyonluğu için 10 yıl beklediği günlerin artık çok geride kaldığı anlamına gelmesi gerekir.