'The Damned United' bir belgesel değil. David Peace'in çok satan romanında anlattığı hikâyenin doğruluğu, gerçek hayattaki başrol karakterlerinin bir kısmı tarafından tartışılıyor. Ancak hemen herkesin üzerinde uzlaştığı bir nokta var: Brian Clough, Temmuz 1974'te, Leeds United'ın yeni teknik direktörü olarak çıktığı ilk antrenmanlardan birinde, tartışmasız şekilde çok yetenekli ama kötü şöhretli derecede agresif bir oyuncu grubunun karşısına gerçekten geçip onlara, kazandıkları madalyaların hiçbirini hakkıyla elde etmedikleri için hepsini çöpe atabileceklerini söyledi. "Bunların hepsini lanet hileyle yaptınız," Michael Sheehan'ın, çok satan kitabın film uyarlamasında Clough'u canlandırırken meşhur şekilde söylediği söz buydu; burada kastedilen, Leeds'in herhangi bir yolsuzluk düzeyi değil, sözde 'kirli' oyun tarzıydı.

Muhtemelen o klibin sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiğini siz de görmüşsünüzdür, üstelik bu kez Premier League'in mali kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kendilerine yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulunan Manchester City ile bağlantılı olarak. Hatta size bir WhatsApp grubunda bile gönderilmiş olabilir; çünkü 'eğlence' gerçekten başladı. Herkes 'takılma' trenine atladı; meme makinesi çoktan hararetle çalışmaya başladı ve rakip taraftarlar Manchester City ile acımasızca alay ediyor.

Ancak bu gülünecek bir mesele değil. Aksine, bu çok ciddi bir iş ve geçmişi yeniden yazarak İngiliz futbolunun geleceğini tamamen değiştirecek. Çünkü Premier League, Manchester City karşısında çok net bir zafer elde etmiş olsa da, yönettiği organizasyonun tüm inandırıcılığı elinden alınmışken bunun kutlanmaya değer bir galibiyet gibi hissettirmesi pek mümkün değil.