Manchester City hakkındaki 115 suçlamaya ilişkin karar nihayet çıktı, şimdi İngiliz futbolunu sonsuza dek değiştirebilecek yaptırımlara karar vermek yasa koyuculara kaldı
'The Damned United' bir belgesel değil. David Peace'in çok satan romanında anlattığı hikâyenin doğruluğu, gerçek hayattaki başrol karakterlerinin bir kısmı tarafından tartışılıyor. Ancak hemen herkesin üzerinde uzlaştığı bir nokta var: Brian Clough, Temmuz 1974'te, Leeds United'ın yeni teknik direktörü olarak çıktığı ilk antrenmanlardan birinde, tartışmasız şekilde çok yetenekli ama kötü şöhretli derecede agresif bir oyuncu grubunun karşısına gerçekten geçip onlara, kazandıkları madalyaların hiçbirini hakkıyla elde etmedikleri için hepsini çöpe atabileceklerini söyledi. "Bunların hepsini lanet hileyle yaptınız," Michael Sheehan'ın, çok satan kitabın film uyarlamasında Clough'u canlandırırken meşhur şekilde söylediği söz buydu; burada kastedilen, Leeds'in herhangi bir yolsuzluk düzeyi değil, sözde 'kirli' oyun tarzıydı.
Muhtemelen o klibin sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiğini siz de görmüşsünüzdür, üstelik bu kez Premier League'in mali kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kendilerine yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulunan Manchester City ile bağlantılı olarak. Hatta size bir WhatsApp grubunda bile gönderilmiş olabilir; çünkü 'eğlence' gerçekten başladı. Herkes 'takılma' trenine atladı; meme makinesi çoktan hararetle çalışmaya başladı ve rakip taraftarlar Manchester City ile acımasızca alay ediyor.
Ancak bu gülünecek bir mesele değil. Aksine, bu çok ciddi bir iş ve geçmişi yeniden yazarak İngiliz futbolunun geleceğini tamamen değiştirecek. Çünkü Premier League, Manchester City karşısında çok net bir zafer elde etmiş olsa da, yönettiği organizasyonun tüm inandırıcılığı elinden alınmışken bunun kutlanmaya değer bir galibiyet gibi hissettirmesi pek mümkün değil.
Küme düşme gerçek bir risk
Elbette, bağımsız komisyonun kararına itiraz etmeye hazırlanan Manchester City'ye, başında CEO Richard Masters'ın bulunduğu Premier League'in hangi yaptırımları uygulayacağını henüz öğrenmiş değiliz. Hatta rakip kulüplerin bazı şüpheci taraftarları, Etihad ekibinin para cezası ve önemsiz bir puan silme cezasıyla kurtulacağından şüpheleniyor. Ancak davaya aşina hukuk uzmanlarına göre bu düşünülemez. Spor dünyası daha önce bu büyüklükte bir mali skandal görmedi. Suçlamaların ağırlığı emsalsiz. Cezanın da öyle olması gerekir.
Unutmayın, Everton sadece Premier League'in mali düzenlemelerinin küçük ihlallerinden suçlu bulunmuştu ve altı puanı silinmişti, Nottingham Forest'ın ise dört puanı silinmişti. Chelsea ise bu arada, menajerlere ve üçüncü taraflara yapılan yasa dışı ödemelerle ilgili suçlamalar nedeniyle yalnızca, tartışmalı şekilde, para cezasına çarptırıldı; ancak Maviler esasen kendilerini Premier League'e ihbar etti, çünkü söz konusu ihlaller mevcut sahiplerle değil Roman Abramovich yönetimiyle ilgiliydi. Bu nedenle Clearlake konsorsiyumu, soruşturmanın her aşamasında tam iş birliği yaptı. City ise yapmadı. Ve süreç boyunca tamamen masum olduğunu savundu, hâlâ da savunuyor; bu da hoşgörü ihtimalini azaltıyor.
Sonuç olarak, City'nin küme düşmeyi ihtimal olmaktan çıkarıp muhtemel hâle getirecek kadar ağır bir puan silme cezası alması artık ciddi bir olasılık.
Kupalar geri alınacak mı?
Şampiyonlukların geri alınıp alınmayacağı bu aşamada belirsizliğini koruyor. City'nin 2009 ile 2018 arasındaki tüm sonuçlarının, yani soruşturmanın konusunu oluşturan dönemin, hükümsüz sayılması gerektiğine dair kesinlikle güçlü bir gerekçe var.
Ancak, City'nin İngiliz futbolundaki baskın güç haline gelmesinin ve sonunda 2023'te üçleme zaferine ulaşmasının pahalı temellerini atan mali dolandırıcılık olmadan, son sekiz yılda yaşanan hiçbir şeyin mümkün olmayacağı da savunulabilir.
City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola, daha önce kulübün suçlu bulunması halinde kupalarının elinden alınması fikrine sert şekilde karşı çıkmıştı.
"Hadi ama! Bu anlar, verilecek cezadan bağımsız olarak [City]'ye ait," diye savunmuştu Katalan çalıştırıcı, suçlamaların ilk kez yöneltildiği 2023'te. "Ne yaptığımızı bir düşünün... Sergio Aguero'nun o golünü [2012'de QPR'ye karşı]; bunu kimse ortadan kaldıramaz. Bilmiyorum, Anfield'da Steven Gerrard'ın kaymasından biz mi sorumluyuz?"
Elbette değillerdi. Ancak Manuel Pellegrini'nin City'sini o kaymadan faydalanabilecek bir konuma getiren mali dolandırıcılıktan sözde sorumluydular. Dahası, Guardiola'nın sözünü ettiği o büyülü anlar, tartışmaya açık şekilde, yalnızca başka birinden çalındıkları için City'ye aitti.
Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Danny Murphy de anıların gerçekten geri alınamayacağını zaten belirtmişti. Ancak madalyalar ve kupalar geri alınabilir ve Guardiola'nın City'si tarafından 2018-19 ve 2021-22'de iki şampiyonluk yarışında geride bırakılan Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp'un, City suçlu bulunursa eski oyuncuları için biraları açıp kendi arka bahçesinde bir geçit töreni düzenleyeceğini daha önce söylemiş olması da dikkat çekici.
Telafisi mümkün olmayan hasar
Ancak City açısından daha da büyük endişe yaratan konu, Arsene Wenger'in akıllarda kalan bir ifadeyle "finansal doping" olarak nitelendirdiği suçtan dolayı suçlu bulunmasının doğurabileceği olası hukuki ve mali sonuçlar.
Son 18 yılda üç kez City'nin arkasında ikinci sırada yer alan Manchester United'ın, City'nin ihlallerinin kendi gelirleri üzerindeki ekonomik etkisini şimdiden değerlendirdiği bildiriliyor; Liverpool'un da (üç kez ikinci oldu) ve Arsenal'ın da (iki 'kaybedilmiş' şampiyonluk) aynı şeyi yapmıyor olması şaşırtıcı olurdu.
Üstelik mesele bununla da bitmiyor; City ayrıca diğer kulüplerin, Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantileyecek ilk dört sıra finişlerini ve bununla birlikte gelen kazançlı para ödülünü de defalarca engelledi. Tazminatın olası maliyetini bu kadar erken bir aşamada hesaplamak imkânsız, tıpkı Premier League'in bütünlüğüne verilen ve belki de telafisi mümkün olmayan zararı hesaplamanın imkânsız olması gibi. Çünkü suçlu kararı geçerliliğini korursa, futbol tarihinin en büyük dolandırıcılık davası Premier League'in son 18 yılını bir yalan olarak ortaya çıkarma tehdidi taşıyor.
Yine de şu anda kesin olarak bildiğimiz bir şey var: City'nin itibarı yerle bir olmuş durumda. Anıları ve kazandığı şampiyonluklar henüz silinmedi, belki de hiçbir zaman silinmeyecek. Ancak en azından, artık her ödülün yanında bir yıldız işareti var ve tarafsız gözlemcilerin çoğunun gözünde her zafer tamamen anlamsız hale gelmiş durumda. Florence Griffith Joyner'ın sprint rekorları gibi. Ya da Lance Armstrong'un Fransa Bisiklet Turu'ndaki yedi zaferi gibi.
Peki neden? Çünkü City, tüm ısrarlı itirazlarına rağmen, 'The Damned United'dan farklı olarak, tüm madalyalarını hile yaparak kazandığı yönünde suçlu bulundu.