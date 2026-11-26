Enzo Maresca, 2026-27 sezonunun ilk ayında Pep Guardiola'nın gerçek varisi gibi görünüyordu. Manchester City, Manchester United ve Liverpool deplasmanlarındaki özellikle etkileyici galibiyetler de dahil olmak üzere üst üste sekiz maç kazanarak sezona başladı. Premier Lig'in mali kurallarına ilişkin çok tartışılan davada verilen suçlu kararı kulübün üzerinde kara bulut gibi dursa da City, şampiyonluğun güçlü adaylarından biri gibi oynuyordu.

Guardiola'nın Etihad Stadyumu'nda her zaman savunduğu akıcı futbolu sürdüren Maresca, yazın kadroda yapılan büyük değişikliklerin ardından özel bir takım kuruyor gibi görünüyordu. Ne var ki City taraftarları için bu büyü, hayal edebileceklerinden çok daha hızlı bozuldu.

City, tüm kulvarlardaki son yedi maçında yalnızca bir kez kazandı: Almanya'da RB Leipzig'i güçlükle 3-2 yendi. Carabao Cup'ta ise Brighton'la normal süresi 2-2 biten maçın ardından penaltılarla çeyrek finale yükselebildi. Premier Lig'de Maresca'nın takımı Aston Villa, Brighton ve Nottingham Forest karşısında ağır yenilgiler aldı. Ardından zor günler geçiren Fulham'la evinde 1-1 berabere kalarak lider Arsenal'ın altı puan gerisine düştü.

City, Massimiliano Allegri yönetiminde serbest düşüş yaşayan Napoli'yi salı günü ağırlarken toparlanmak için büyük bir fırsata sahipti. Ancak bu fırsatı değerlendiremedi ve güçlükle aldığı 2-2'lik beraberlik, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalma umutlarına zarar verdi. Sırada Emirates Stadyumu deplasmanı var. Arsenal, orada şampiyonluk unvanını koruma yolunda büyük bir adım atmaya çalışacak.

Şu anda darmadağın olan City için bu maç, güçlerin hiç de denk olmadığı bir karşılaşmaya dönüşebilir. Maresca takıma yeniden uyum kazandıramazsa bayram dönemi yaklaşırken City'nin sezonu dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. Peki tam olarak ne ters gitti?