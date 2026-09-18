Man Utd, Tottenham ve diğerleri, Premier League'in kumar sponsorluğuna karşı yeni kurallarındaki bir 'boşluğu' nasıl kullanıyor?
Premier League'de forma göğüs sponsorluğunda bahis şirketleri, ligin 20 kulübünün karşılıklı anlaşmasıyla alınan tarihi yasak kararının ardından artık geçmişte kaldı. Ancak bunun, yıllardır değişim için kampanya yürütenler adına bir zafer olarak kutlanması gerekirken, kumar endüstrisinin İngiltere'nin en üst ligindeki mengeneyi andıran hakimiyeti, tüm bu süreci biraz umutsuz hissettiriyor.
Bu sezondan itibaren ligde maç formalarının ön yüzünde bahis sponsorlarına artık izin verilmiyor, ancak daha topa bile vurulmadan önce, aralarında ağır toplar Manchester United ve Tottenham'ın da bulunduğu birçok kulüp yeni anlaşmayı dolanmanın ve kolay para kazanmanın bir yolunu bulmuştu.
Futbolda bu tür reklamcılığı ortadan kaldırmak için çalışanlara göre yasak, sadece "okyanusta bir damla".
Dönüm noktası
Premier League maç formalarının ön yüzünden kumar sponsorlarının kaldırılması kararı aslında üç yıldan daha uzun süre önce, kulüplerin bir araya gelip toplu olarak bu adım üzerinde anlaşmasıyla alınmıştı. Ancak bu bir dönüm noktası olsa da, 20 kulübün 18 gibi çok büyük bir bölümünün kapsamlı bir yasağa karşı oy verdiğini belirtmekte fayda var.
Ligden Nisan 2023'te yapılan açıklamada, "Premier League kulüpleri bugün toplu olarak, kulüplerin maç günü formalarının ön yüzündeki kumar sponsorluğunu kaldırma konusunda anlaşmaya vardı ve böylece kumar reklamlarını azaltmak amacıyla bu yönde gönüllü adım atan Birleşik Krallık'taki ilk spor ligi oldu" denildi.
"Bu açıklama, hükümetin mevcut kumar mevzuatına ilişkin devam eden incelemesinin bir parçası olarak lig, kulüpleri ve Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı'nı (DCMS) kapsayan kapsamlı bir istişare sürecinin ardından yapıldı. Premier League ayrıca sorumlu kumar sponsorluğuna yönelik yeni bir kurallar bütününün geliştirilmesi konusunda diğer sporlarla da çalışıyor."
"Toplu anlaşma" ancak 2026-27 sezonunun başında yürürlüğe girdi; bunun nedeni kulüplere forma önü bahis sponsorlarından uzaklaşmaları için zaman tanınmasıydı. Ancak son iki sezonda da Premier League'deki 20 kulübün 11'inin ana sponsoru hâlâ kumar şirketleriydi. GlobalData tarafından yapılan araştırma, bu anlaşmaların toplam değerinin 2024-25'te birleşik olarak 104 milyon £ olduğunu tahmin etti.
Kökenler
Bu geri çekilme anlaşması, 2005 tarihli ve kumarı serbestleştiren Kumar Yasası'nın ardından bu tür sponsorluğun Premier League'de patlama yapmasından 20 yıl sonra geldi. Söz konusu yasa, bahis şirketlerinin İngiliz futbol piramidinin her kademesinde formaların üzerine logolarını yerleştirmesinin önünü açmıştı.
Tottenham bu anlamda öncüydü; 2006'da çevrim içi casino şirketi Mansion ile o dönem için kazançlı, uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. O sırada Middlesbrough'nun sponsoru zaten başka bir çevrim içi kumar şirketi olan 888'di ve daha birçok kulüp de bu yolu izleyecekti.
Bu noktadan sonra, ana forma göğüs sponsoru olarak kumar şirketlerini kullanan en üst düzey lig kulüplerinin sayısı adeta patladı ve bu sezon toplu anlaşma yürürlüğe girmeden önce çoğunluğun bu şirketlerle çalıştığı bir noktaya ulaştı. Bir aşamada, 2019'da, Premier League ve Championship'teki 44 kulübün 28'inin formalarında bahis markaları yer alıyordu.
Sahte şafak
Ancak bu gayriresmî yasak, bir bakıma sahte bir umut olarak kaldı. Nitekim, sıradan Premier League izleyicileri, ligde "kumar reklamlarını azaltmak" için herhangi bir önlem alındığını fark etmemiş olsalar mazur görülebilir. Elbette bahis şirketleri ve online casinoların logoları artık maçlar sırasında formaların ön yüzünde yer almıyor, ancak kumar reklamları ve mesajları hâlâ her yerde; stadyumların, maç öncesi eşofmanların ve antrenman kıyafetlerinin üzerine yayılmış durumda.
Stadyumdaki taraftarlar ve evde maçı izleyenler, reklam panolarında ve dev ekranlarda maç boyunca, ayrıca oyuncuların göğüslerinde de santraya kadar bunlara maruz kalmayı sürdürüyor. Bu arada, Birleşik Krallık'ta Sky Sports ve TNT'deki Premier League televizyon yayınlarının en öne çıkan sponsorları hâlâ bahis şirketleri olurken, Sky Bet de Football League'in üç bölümünün tamamına sponsor oluyor. Yasaktan önce araştırmacılar, televizyondan yayınlanan tek bir İngiliz üst düzey lig maçında 3.500 kumar logosunun görünebileceğini tahmin ediyordu.
Tüm bunlar, maç günü formalarından kumar sponsorlarının kaldırılmasının sadece göstermelik bir adım olduğu izlenimini veriyor; mali getirilerden tamamen vazgeçmek ise açıkça fazlasıyla cazip değil. Ligin, açıkça bir sorun olarak gördüğü bu meseleyle mücadelede ciddi olduğu söylenecekse, yapılması gereken çok daha fazla şey olduğu ortada.
"Kumarın yol açtığı inkâr edilemez zarar, Premier League'in harekete geçmek zorunda kalmasının nedeni. Ancak kulüplerin neredeyse birebir aynı markaların tanıtımını yapmasına sonra da izin verildiyse, bu tüm girişimi gülünç hâle getirir," diyen Coalition to End Gambling Ads'ten (CEGA) Nick Harvey, geçen yıl The Mirror'a konuştu.
"Stadyumların, forma kollarının ve medyanın her yanına hâlâ on binlerce reklam yapıştırılmışken, forma önündeki logoların kaldırılması zaten yalnızca bir jest. Tek gerçek çözüm, hükümetin devreye girip futboldaki tüm kumar reklamlarına son vermesi."
Kârlı açık
Premier League'in en büyük kulüplerinden bazılarının bu sezon yararlandığı görünen bir "açık", kumar şirketlerinin hâlâ kol sponsoru olmasına, ayrıca antrenman kitleri ve maç öncesi üstlerinde yer almasına izin verilmesi.
Bu yazın başlarında, maç günlerinde formanın ön yüzündeki kumar sponsorlarına getirilen yasağa rağmen ve çok sayıdaki diğer ticari anlaşmalarından zaten önemli gelir elde etmesine karşın, Manchester United gücünü göstererek çevrim içi bahis ve casino markası Betway ile yıllık 20 milyon sterlinlik (27 milyon dolar) dünya rekoru bir antrenman kiti anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma, birçok kulübün forma önü sponsorluğundan daha yüksek bir değere sahip ve Betway'in bugüne kadar spor portföyü genelinde bu türdeki en büyük yatırımı.
Kulübün o dönem yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Yeni anlaşma kapsamında Betway logosu, Manchester United erkek ve kadın takımlarının antrenman kitlerinde yer alacak. Marka ayrıca maç günlerinde Old Trafford ve Progress with Unity Stadium'da da öne çıkan şekilde bulunacak." Kumar sponsorluğunu azaltmayı özellikle hedefleyen maç günü forma sponsorluğu yasağına dair herhangi bir atıf yapılmaması ise kaçınılmazdı.
Bunu, bu sezon Tottenham'ın antrenman kitinde ve maç öncesi giyim ürünlerinde yer alan bahis şirketi Betano ile yaptığı anlaşma izledi. Öte yandan Everton ve Aston Villa, kumar şirketlerini formalarının önünden kola taşıdı. Bu sezon bahis şirketlerini kol sponsoru olarak kullanan altı Premier League kulübünden ikisi onlar.
Maç öncesi içeriklerin ve bir kulübün sosyal medya kanallarında paylaştığı antrenman videolarının en az maçların kendisi kadar yakından takip edildiği bir dünyada yaşıyoruz; bu da dünyanın dört bir yanında her yaştan insanın, telefonlarını ellerine aldıkları her anda kelimenin tam anlamıyla kumar sponsorlarına maruz kalmaya devam ettiği anlamına geliyor.
Düzenlenmemiş piyasa
Ancak yetkililer, önemli bir açık gibi görünen bu durumu kapatmaya çalışmak yerine şimdi dikkatlerini Premier League'deki bazı bahis sponsorlarıyla ilgili başka bir meseleye çevirmiş durumda.
DCMS bu yıl, ligde ve Birleşik Krallık genelindeki sporda lisanssız bahis sponsorluğuna karşı harekete geçti. Önerilen yasakla ilgili kısa süre önce yapılan sekiz haftalık istişare sürecinin ardından onay verilmesi halinde, bu şirketlerle yapılan sponsorluk anlaşmaları gelecek yıl bu hükümet planları kapsamında yasa dışı hâle gelecek.
The Guardian'a göre İngiltere'nin en üst ligindeki takımların yarısına kadarı, ülkede lisansı bulunmayan bahis şirketleriyle anlaşmalara sahip. Bunlar arasında Stake.com (Everton'ın kol sponsoru), SBOTOP (Fulham'ın antrenman forması sponsoru) ve 8XBet de yer alıyor ve bunların birçoğu Asya pazarına yönelik. Yaz döneminde kulüp sayısının altıdan 10'a çıkmasının, maç günü forma ön sponsorluğu yasağının bir sonucu olduğuna inanılıyor.
DCMS, 2025'in ilk yarısında Birleşik Krallık'taki kullanıcılardan yaklaşık 380 milyon £ gelir elde eden denetimsiz pazarın, kırılganlık kontrolleri ve harcama limitleri de dahil olmak üzere düzenlemeye tabi bahis şirketleriyle aynı korumaları sunmaması nedeniyle yeni bir yasa çıkarmak istiyor. Ayrıca bu pazar, kumar bağımlılığı, mali zarar ve kumarla bağlantılı intiharlarla ilişkilendirildi. Premier League'in ise sunulan hizmetlerin teknik olarak Birleşik Krallık'ta erişilebilir olmadığı gerekçesiyle yasağa karşı lobi yaptığı bildiriliyor.
DCMS sözcüsü şöyle dedi: "Premier League'in bu sezondan itibaren formaların ön yüzündeki tüm bahis sponsorluğunu gönüllü olarak yasaklama adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak lisanssız bahis işletmecilerinin hâlâ ülkemizin en büyük futbol kulüplerinden bazılarına başka yollarla sponsor olabilmesinden, böylece görünürlüklerini artırmalarından ve taraftarları düzenleyici standartlarımızı karşılamayan sitelere yönlendirme ihtimalinden özellikle endişe duyuyoruz. Bu nedenle odağımız, lisanssız işletmecilerin Britanya sporunda sponsorluk anlaşmaları yapmasını yasaklamak."
Büyük adım
The Big Step kampanyası, futbolda kumar reklamları ve sponsorluklarını sona erdirmek için verilen mücadelenin ön saflarında yedi yıldır yer alıyor. Kumar nedeniyle zarar gören kişilerin öncülük ettiği kampanya, kumarla bağlantılı intiharlar nedeniyle yakınlarını kaybeden ailelerden oluşan bir topluluk olan Gambling With Lives'ın parçasını oluşturuyor.
Kendi araştırmalarına göre İngiltere'de her yıl kumarla bağlantılı 117 ile 496 arasında intihar meydana geliyor ve Birleşik Krallık'ta kumar oynayan 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 10'undan fazlası 'problemli kumar' sorunu yaşıyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 11'i doğrudan ya da dolaylı olarak kumardan zarar görüyor ve hâlihazırda kumar oynayan her üç kişiden biri, pazarlama faaliyetleri nedeniyle planlamadığı şekilde kumar oynamaya yönlendirildi.
Kumar bağımlılığından kurtulma sürecindeki James Grimes, şu anda ulusal kumar zararlarını önleme programı Chapter One'ın direktörü olarak görev yapıyor. Haziran 2019'da The Big Step kampanyasını başlatan Grimes, kumarla bağlantılı intihar nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına, formasının önünde kumar sponsorluğu bulunan kulüplerin statları arasında yürüyerek farkındalık yarattı.
James, 12 yıl boyunca toplam 100.000 £ kaybettiğini tahmin ediyor. Öğle arasında sabit oranlı bahis terminalinde 2.000 £ kaybettikten sonra 2018'de kumarı bırakmayı başardı.
"Kumar ile futbol arasındaki ilişki, kesinlikle benim bu işe giriş yolumdu çünkü bu ilişki, büyük ölçüde gizli kalan ya da bahis bürolarının içinde sınırlı olan bir şey olmaktan çıkıp neredeyse her sahanın etrafında çok sayıda futbol formasının önünde yer alan ve TV reklamlarında tanıtılan bir şeye dönüştü" dedi GOAL'a.
"Yani, etkilenmeye açık olduğunuz bir yaştasınız ve ben bu spora güveniyordum, spor da bana daha sonra hayatımı gerçekten ama gerçekten çok olumsuz etkileyecek bir şeyi tanıttı. Kumar bağımlılığından kurtulma sürecimde üçüncü ya da dördüncü aydaydım ve kumar reklamlarının miktarı nedeniyle futbol izlemekte gerçekten zorlanıyordum. Ben de buna karşı bir şey yapmak istedim, oldukça bencilce. Bu yüzden formalarında kumar sponsorluğu olan kulüplere yürüyerek gitme fikri aklıma geldi."
“Roket bilimi” değil
Grimes ise, Manchester United ve Spurs gibi kulüplerin bu sezon kendi maç günü formalarının önü dışındaki neredeyse her alanda son derece görünür bahis sponsorlarından kazanç sağlamayı sürdürürken görünüşe göre faydalandığı bu 'açığa' karanlık bir gözle bakıyor.
GOAL'e konuşan Grimes, "Bu, toplum olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Sonuçta kumar sektörü ile futbol sektörü, kârı en üst düzeye çıkarmak için birlikte bir yol bulacaktır" dedi. "Ve bu doğru yön değil. Ülke, futbol ve genel olarak toplumlar için, çok sayıda insana zarar verdiğini bildiğimiz bir şeyi teşvik etmeye çalışmaktansa daha sağlıklı, daha mutlu taraftarlara, insanlara ve topluluklara sahip olmak çok daha iyi.
"Açıkçası, bu açıkların bulunup kullanılmasına hiç şaşırmadım. Daha fazlasının geleceğini tahmin ediyorum. Bu yüzden hükümetin, bunu bizzat yaşamış insanları, taraftarları ve halk sağlığı tarafından dile getirilen endişeleri dinlemesi gerçekten çok önemli.
"Burada ne olduğunu anlamak roket bilimi değil. Bu, daha fazla insanın, özellikle de gençlerin kumar zararına maruz kalması demek. Reklam, sponsorluk ve tanıtım miktarı da bunu körüklüyor."
Sözlerini sürdüren Grimes, "Kumar zararı, davranış biçiminizi, hareketlerinizi, hislerinizi, kendiniz hakkında düşünme şeklinizi değiştirir. Ve biliyorsunuz, gençlerin büyüdüğü bu dönemde hayat çok zor. Ya iş bulmakta zorlanıyorlar, ya ailelerinden ayrı yaşamakta zorlanıyorlar ya da kumar, sosyal medya vesaire vesaire vesaire gibi onları platformlarda mümkün olduğunca uzun süre tutan şeyleri bağımlılık yaratacak şekilde kullanmaya teşvik ediliyorlar.
"Bence futbolun, gençlere daha iyi bir yaşam fırsatı sunma sorumluluğu var. Ve en azından bunlardan birini ortadan kaldırmalı; yani futbol maçı izlemeye gittiklerinde ya da sosyal medyada kulüplerine baktıklarında çevrim içi casinoları kullanmaya teşvik edilmemeliler."
Premier League, bazı kulüpler tarafından bu 'açığın' görünürde kullanılmasına ilişkin yorum yapmayı reddetti, ancak GOAL 'ün edindiği bilgiye göre forma önündeki maç günü sponsorluğuna getirilen yasağın kumar markalarının görünürlüğünü önemli ölçüde azalttığına inanılıyor ve bu, kumar sponsorluğunun sosyal açıdan sorumlu bir şekilde sunulmasını sağlamak için daha geniş bir yaklaşımın parçasını oluşturuyor.
Futbolun gizli sorunu
Elbette kumar bağımlılığından etkilenenler yalnızca taraftarlar değil. Son yıllarda, bahis suçları nedeniyle ceza alan Premier League oyuncularını içeren iki önemli vaka yaşandı: eski Brentford forveti Ivan Toney ve o dönemde Newcastle'da olan Tottenham'ın Sandro Tonali'si.
2023'te Toney, tam 232 bahis ihlali nedeniyle Futbol Federasyonu (FA) tarafından sekiz ay men cezası aldı. Tonali ise aynı yılın ekim ayında, kendi ülkesindeki döneminde işlediği suçlar nedeniyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından 10 ay men edildi.
Toney'nin cezası, kumar bağımlılığı teşhisi konulmasının ardından 11 aydan düşürüldü. Tonali de o zamandan bu yana kendisinin de bir sorun geliştirdiğini kabul etti. İtalyan orta saha oyuncusu 2025'te La Repubblica'ya şöyle konuştu: "Bu, 17-18 yaşlarımdayken bir alışkanlık haline geldi. Bunun çevrimiçi olması beni her şeyden uzaklaştırdı, kendi kabuğuma çekildim.
"Bir insan kendisini böyle bir durumda bulduğunda, ona hasta olup olmadığını sormak zordur. Her zaman hayır diyecektir. Öyle olmadığını hissetse bile. O sorunu yaşadığını düşünemez, bu yüzden de bunu gizleme eğiliminde olur."
İronik bir şekilde Tonali, Spurs'ün yaz aylarında kumar şirketiyle anlaşma yapmasının ardından şimdi üzerinde Betano logosu belirgin şekilde yer alan eşofmanlarla antrenman yapmak zorunda. The Big Step de buna sosyal medyada dikkat çekti. "Bir kişinin bağımlısı olduğu bir ürünün reklamını yapan kıyafetleri giymek zorunda kaldığı çok fazla iş yeri yok," diye tweet attılar.
Grimes, GOAL'a konuşurken şunları söyledi: "Bence bu, durumdaki çelişkiyi özetliyor. Kulüplerin, kumar bağımlılığıyla mücadele etmiş oyuncuları olmasına rağmen onların hâlâ hayatlarını mahveden, bazen de kariyerlerini bitiren şey için birer reklam panosu olmaya zorlanmaları da buna dahil."
Okyanusta bir damla
The Big Step'in futbolda kumar reklamlarını tamamen sona erdirme girişimi ancak kısmen başarılı olduğu için, Grimes bu sezondan itibaren maç günü formalarının ön yüzünden bahis sponsorlarının kaldırılmasına yönelik anlaşma konusunda ikilem yaşıyor.
"Biz bunu tam olarak başaramadık [toptan bir yasağı]. Bu düzenlemeyi elde ettik ve buna dair hâlâ karışık duygular içindeyim. Yani, The Big Step'i başlattığımız dönemle kıyaslarsam, o zaman 30 kulüp vardı; şu an gelinen noktada ise Premier League'de açıkçası bu sayı sıfır. Ama futbolda [hâlâ] var olan kumar mesajlarının miktarıyla karşılaştırıldığında bunun okyanusta bir damla olduğu açık. Bence bu küçük bir adım gibi hissettiriyor ve büyük adımın hâlâ atılması gerekiyor."
Grimes, sporun karar alıcılarının taraftarlara verilebilecek olası zararın önüne kârı koyduklarını açıkça gösterdiğine inanıyor, ancak yine de The Big Step'in bugüne kadarki başarılarından bir ölçüde gurur duyuyor. "Futbol dünyası bir bütün olarak kumarın zararlarının insanları etkilediğini biliyor ve bunun çok sayıda insanı etkilediğini de biliyor; buna rağmen genel olarak taraftarlarının ve topluluğunun kamu sağlığının önüne kârı koyuyor," diye devam etti.
"Yaptığımız şey konusunda biraz gurur hissediyorum çünkü bu, gerçek yaşam deneyimlerinin yön verdiği bir çabaydı. Ve Premier League'e herhangi bir şey yaptırmak, futbol endüstrisine gelirleri azaltan herhangi bir adım attırmak, gerçi bunun gerçekten böyle olup olmadığı tartışmalı, evet, çok şey gerektirdi."