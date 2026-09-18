Premier League'de forma göğüs sponsorluğunda bahis şirketleri, ligin 20 kulübünün karşılıklı anlaşmasıyla alınan tarihi yasak kararının ardından artık geçmişte kaldı. Ancak bunun, yıllardır değişim için kampanya yürütenler adına bir zafer olarak kutlanması gerekirken, kumar endüstrisinin İngiltere'nin en üst ligindeki mengeneyi andıran hakimiyeti, tüm bu süreci biraz umutsuz hissettiriyor.

Bu sezondan itibaren ligde maç formalarının ön yüzünde bahis sponsorlarına artık izin verilmiyor, ancak daha topa bile vurulmadan önce, aralarında ağır toplar Manchester United ve Tottenham'ın da bulunduğu birçok kulüp yeni anlaşmayı dolanmanın ve kolay para kazanmanın bir yolunu bulmuştu.

Futbolda bu tür reklamcılığı ortadan kaldırmak için çalışanlara göre yasak, sadece "okyanusta bir damla".