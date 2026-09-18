Man Utd, Tottenham ve diğer kulüpler Premier League'in kumar sponsorluğuna karşı yeni kurallarındaki bir 'boşluktan' nasıl yararlanıyor?

Premier League'de forma göğüs sponsorluğunda bahis şirketleri, 20 kulübün karşılıklı mutabakatıyla alınan tarihi yasak sonrası artık geçmişte kaldı. Ancak bu durum, yıllardır değişim için kampanya yürütenler adına bir zafer olarak görülmesi gerekirken, kumar endüstrisinin İngiltere'nin en üst ligindeki mengene gibi hakimiyeti, tüm bu süreci biraz umutsuz hissettirdi.

Bu sezondan itibaren ligde maç formalarının ön yüzünde bahis sponsorlarına artık izin verilmiyor, ancak daha topa bile vurulmadan birçok kulüp, aralarında Manchester United ve Tottenham gibi devlerin de bulunduğu ekipler, yeni anlaşmayı aşmanın ve kolay para kazanmanın bir yolunu buldu.

Futbolda bu reklam biçimini ortadan kaldırmak için çalışanlar açısından bu yasak sadece "devede kulak" niteliğinde.