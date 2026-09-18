Man Utd, Tottenham ve diğer kulüpler Premier League'in kumar sponsorluğuna karşı yeni kurallarındaki bir 'boşluktan' nasıl yararlanıyor?
Premier League'de forma göğüs sponsorluğunda bahis şirketleri, 20 kulübün karşılıklı mutabakatıyla alınan tarihi yasak sonrası artık geçmişte kaldı. Ancak bu durum, yıllardır değişim için kampanya yürütenler adına bir zafer olarak görülmesi gerekirken, kumar endüstrisinin İngiltere'nin en üst ligindeki mengene gibi hakimiyeti, tüm bu süreci biraz umutsuz hissettirdi.
Bu sezondan itibaren ligde maç formalarının ön yüzünde bahis sponsorlarına artık izin verilmiyor, ancak daha topa bile vurulmadan birçok kulüp, aralarında Manchester United ve Tottenham gibi devlerin de bulunduğu ekipler, yeni anlaşmayı aşmanın ve kolay para kazanmanın bir yolunu buldu.
Futbolda bu reklam biçimini ortadan kaldırmak için çalışanlar açısından bu yasak sadece "devede kulak" niteliğinde.
Dönüm noktası
Premier League maç günü formalarının ön kısmından bahis sponsorlarının kaldırılması kararı aslında üç yıldan daha uzun süre önce, kulüplerin bir araya gelip bu adım üzerinde toplu şekilde anlaşmasıyla alınmıştı. Ancak bu bir dönüm noktası olsa da, 20 kulübün 18'inin kapsamlı bir yasağa karşı oy verdiğini belirtmekte fayda var.
"Premier League kulüpleri bugün, kulüplerin maç günü formalarının ön kısmındaki kumar sponsorluğunu kaldırma konusunda toplu olarak anlaşmaya vardı ve böylece kumar reklamlarını azaltmak amacıyla gönüllü olarak bu tür bir önlem alan Birleşik Krallık'taki ilk spor ligi oldu" ifadeleri, ligin Nisan 2023'teki açıklamasında yer aldı.
"Duyuru, hükümetin mevcut kumar mevzuatına ilişkin devam eden incelemesinin bir parçası olarak lig, kulüpleri ve Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı'nı (DCMS) kapsayan kapsamlı bir istişare sürecinin ardından yapıldı. Premier League ayrıca sorumlu kumar sponsorluğuna yönelik yeni bir kurallar dizisinin geliştirilmesi konusunda diğer sporlarla da çalışıyor."
"Toplu anlaşma" ancak kulüplere forma önü bahis sponsorlarından uzaklaşmaları için zaman tanımak amacıyla 2026-27 sezonunun başında yürürlüğe girdi. Ancak son iki sezonda Premier League'deki 20 kulübün 11'inin ana sponsoru hâlâ kumar şirketleriydi ve GlobalData araştırması, bu anlaşmaların toplam değerinin 2024-25'te birleşik olarak 104 milyon £ olduğunu tahmin etti.
Kökenler
Bu geri çekilme anlaşması, 2005 tarihli liberalize edilmiş Kumar Yasası'nın ardından Premier League'de bu tür sponsorluğun patlama yapmasından 20 yıl sonra geldi. Söz konusu yasa, bahis şirketlerinin İngiliz futbol piramidi genelinde formaların üzerine logolarını koymasının önünü açmıştı.
Tottenham bu anlamda öncülerden biriydi; 2006'da çevrim içi casino şirketi Mansion ile o dönem için kazançlı olan uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. O sırada Middlesbrough'nun sponsoru zaten bir başka çevrim içi kumar şirketi olan 888'di ve daha birçok kulüp de onun izinden gidecekti.
O noktadan sonra, ana forma göğüs sponsoru olarak kumar şirketlerini kullanan üst seviye kulüplerin sayısı hızla arttı ve bu sezon toplu anlaşma yürürlüğe girmeden önce çoğunluğun bu şirketlerle anlaşmalı olduğu bir noktaya ulaştı. Bir dönem, 2019'da, Premier League ve Championship'teki 44 kulübün 28'inin formalarında bahis markaları yer alıyordu.
Sahte şafak
Bununla birlikte, gayriresmî yasak bir bakıma sahte bir umut olduğunu kanıtladı. Nitekim, sıradan Premier League izleyicilerinin ligde "kumar reklamlarını azaltmak" için herhangi bir önlem alındığını fark etmemiş olması mazur görülebilir. Elbette, bahis şirketleri ve çevrim içi casinoların logoları artık maçlar sırasında formaların ön yüzünde yer almıyor, ancak kumar reklamları ve mesajları statların, maç öncesi eşofmanların ve antrenman kitlerinin her yerinde olmaya devam ediyor.
Stadyumdaki taraftarlar ve ekran başındaki izleyiciler, reklam panolarında ve dev ekranlarda maç boyunca, ayrıca santra vaktine kadar oyuncuların göğüslerinde bunlara hâlâ maruz kalıyor. Bu arada, bahis şirketleri Birleşik Krallık'ta Sky Sports ve TNT'deki Premier League TV yayınlarının en öne çıkan sponsorları olmayı sürdürüyor; Sky Bet ise Football League'in üç liginin tamamına sponsor oluyor. Yasaktan önce araştırmacılar, televizyondan yayınlanan tek bir İngiltere üst düzey lig maçında 3.500 kumar logosunun görünebileceğini tahmin ediyordu.
Tüm bunlar, maç günü formalarından kumar sponsorlarının kaldırılmasının sadece göstermelik bir adım olduğu hissini veriyor; çünkü bunun mali getirileri tamamen vazgeçilemeyecek kadar cazip. Ligin, açıkça bir sorun olarak gördüğü bu meseleyle mücadele konusunda gerçekten ciddi olması hâlinde yapılması gereken çok daha fazla şey olduğu ortada.
Kumarın yol açtığı inkâr edilemez zarar nedeniyle Premier League harekete geçmek zorunda kaldı, ancak kulüplerin neredeyse aynı markaların reklamını yapmasına izin verilseydi bu, tüm süreci gülünç hâle getirirdi," diyen Coalition to End Gambling Ads'ten (CEGA) Nick Harvey, geçen yıl The Mirror'a konuştu.
"Statların, forma kollarının ve medyanın her yerine hâlâ on binlerce reklam yapıştırılmış durumdayken, forma ön yüzündeki logoların kaldırılması zaten sadece bir jest. Tek gerçek çözüm, hükümetin devreye girip futboldaki tüm kumar reklamlarına son vermesi."
Kârlı açık
Bu sezon Premier League'in en büyük kulüplerinden bazılarının faydalandığı görünen bir "açık", bahis şirketlerine hâlâ kol sponsoru olma, ayrıca antrenman formaları ile maç önü üstlerinde yer alma izni verilmesi oldu.
Yaz başında, maç günlerinde forma önündeki bahis sponsorlarına getirilen yasağa rağmen ve çok sayıdaki diğer ticari anlaşmasından zaten ciddi gelir elde etmesine karşın Manchester United, online bahis ve casino markası Betway ile yıllık 20 milyon sterlinlik ($27 milyon) ve dünya rekoru niteliğinde bir antrenman forması anlaşmasına imza atarak gücünü gösterdi. Anlaşmanın değeri, birçok başka kulübün forma önü sponsorluğundan daha yüksek ve Betway'in spor portföyü genelinde bugüne kadarki bu tür en büyük yatırımı niteliğini taşıyor.
Kulübün o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yeni anlaşma kapsamında Betway logosu, Manchester United erkek ve kadın takımlarının antrenman formalarında yer alacak. Marka ayrıca maç günlerinde Old Trafford ve Progress with Unity Stadium'da da dikkat çekici biçimde görünecek." Tahmin edileceği üzere, özellikle bahis sponsorluğunu azaltmayı hedefleyen maç günü forma sponsorluğu yasağına dair hiçbir atıf yapılmadı.
Bunu, bu sezon Tottenham'ın antrenman forması ve maç önü kıyafetlerinde yer alan bahis şirketi Betano ile yaptığı anlaşma izledi. Öte yandan Everton ve Aston Villa, bahis şirketlerini forma önünden kola taşıdı. Bu sezon Premier League'de bahis şirketlerini kol sponsoru olarak kullanan altı kulüpten ikisi onlar.
Maç öncesi içerikler ile bir kulübün sosyal medya kanallarında paylaşılan antrenman videolarının en az maçların kendisi kadar yakından takip edildiği bir dünyada yaşıyoruz; bu da dünyanın dört bir yanındaki her yaştan insanın, telefonunu eline aldığı anda, kelimenin tam anlamıyla hâlâ bahis sponsorlarına maruz kaldığı anlamına geliyor.
Düzenlenmemiş pazar
Ancak yetkililer, önemli bir açık gibi görünen durumu kapatmaya çalışmak yerine, şu anda Premier League'deki bazı bahis sponsorlarıyla ilgili başka bir konuya odaklanıyor.
Bu yıl DCMS, ligde ve Birleşik Krallık'taki daha geniş spor dünyasında lisanssız bahis sponsorluğuna karşı harekete geçti. Önerilen yasakla ilgili yakın zamanda yapılan sekiz haftalık istişarenin ardından onay verilirse, hükümetin bu planları kapsamında bu şirketlerle yapılan sponsorluk anlaşmaları gelecek yıl yasa dışı hale gelecek.
The Guardian'a göre, İngiltere'nin en üst ligindeki takımların yarısına kadarı ülkede lisansı olmayan bahis şirketleriyle anlaşmalara sahip. Bunlar arasında Stake.com (Everton'ın kol sponsoru), SBOTOP (Fulham'ın antrenman forması sponsoru) ve 8XBet de bulunuyor ve bu anlaşmaların birçoğu Asya pazarına yönelik. Yaz boyunca kulüp sayısının altıdan 10'a çıkmasının, maç günü forma önü sponsorluğu yasağının bir sonucu olduğuna inanılıyor.
DCMS, 2025'in ilk yarısında Birleşik Krallık'taki kullanıcılardan yaklaşık 380 milyon £ gelir elde eden denetimsiz pazarın, kırılganlık kontrolleri ve harcama limitleri dahil olmak üzere düzenlemeye tabi bahis şirketleriyle aynı korumaları sunmaması ve kumar bağımlılığı, mali zarar ile kumarla bağlantılı intiharlarla ilişkilendirilmesi nedeniyle yeni bir yasa çıkarmak istiyor. Premier League'in ise sunulan hizmetlerin teknik olarak Birleşik Krallık'ta erişilebilir olmadığı gerekçesiyle yasağa karşı lobi yaptığı bildiriliyor.
DCMS sözcüsü şunları söyledi: "Premier League'in bu sezondan itibaren forma önündeki tüm bahis sponsorluğunu gönüllü olarak yasaklama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak lisanssız bahis operatörlerinin hâlâ en büyük futbol kulüplerimizden bazılarına başka yollarla sponsor olabilmesinden, böylece görünürlüklerini artırmalarından ve taraftarları düzenleyici standartlarımızı karşılamayan sitelere yönlendirme ihtimalinden özellikle endişe duyuyoruz. Bu nedenle odağımız, lisanssız operatörlerin Britanya sporunda sponsorluk anlaşmaları yapmasını yasaklamak."
Büyük Adım
The Big Step kampanyası, yedi yıldır futbolda kumar reklamları ve sponsorluklarını sona erdirme mücadelesinin ön saflarında yer alıyor. Kumar nedeniyle zarar görmüş kişilerin öncülük ettiği kampanya, kumarla bağlantılı intiharlar nedeniyle yakınlarını kaybeden ailelerden oluşan bir topluluk olan Gambling With Lives'ın parçasını oluşturuyor.
Araştırmalarına göre İngiltere'de her yıl kumarla bağlantılı 117 ila 496 intihar yaşanıyor ve Birleşik Krallık'ta kumar oynayan 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 10'undan fazlası "problemli kumar" sorunu yaşıyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 11'i kumardan doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görüyor ve şu anda kumar oynayan her üç kişiden biri, pazarlama faaliyetleri nedeniyle planlamadığı şekilde kumar oynamaya yönlendirildi.
Kumar bağımlılığını atlatma sürecindeki James Grimes, şu anda ulusal kumar zararını önleme programı Chapter One'ın direktörü olarak görev yapıyor. Grimes, The Big Step kampanyasını Haziran 2019'da başlattı ve kumarla bağlantılı intihar nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına, formasının önünde kumar sponsoru bulunan kulüplerin statları arasında yürüyerek farkındalık yarattı.
James, 12 yıl boyunca toplam 100.000 £ kaybettiğini tahmin ediyor. 2018'de öğle arasında sabit oranlı bahis terminalinde 2.000 £ kaybettikten sonra kumarı bırakmayı başardı.
James, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Kumar ile futbol arasındaki ilişki benim için kesinlikle giriş kapısı oldu çünkü bu ilişki, büyük ölçüde gizli kalan ya da bahis ofislerinin içinde sınırlı olan bir şeyken, pek çok futbol formasının ön yüzünde yer alan, neredeyse her sahanın etrafında görülen ve televizyon reklamlarında tanıtılan bir şeye dönüştü" dedi.
"Yani etki altında kalmaya açık olduğunuz bir yaşta, ben spora güveniyordum ve spor bana daha sonra hayatımı gerçekten ama gerçekten olumsuz etkileyecek bir şeyi teşvik etti. Kumar bağımlılığından kurtulma sürecimin üçüncü ya da dördüncü ayındaydım ve kumar reklamlarının yoğunluğu nedeniyle futbol izlemekte gerçekten zorlanıyordum. Ben de buna karşı bir şey yapmak istedim, oldukça bencilce. Böylece, formalarında kumar sponsoru olan kulüplere yürüyerek gitme fikri aklıma geldi."
“Roket bilimi değil”
Grimes ise, Manchester United ve Tottenham gibi kulüplerin bu sezon görünürde yararlandığı anlaşılan bu “boşluk”a olumsuz bakıyor; söz konusu kulüpler, maç günü formalarının ön yüzü dışında neredeyse her alanda son derece görünür bahis sponsorlarından kâr elde etmeyi sürdürüyor.
“Bu, toplum olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Son tahlilde kumar endüstrisi ile futbol endüstrisi, kârı maksimize etmenin bir yolunu birlikte bulacaktır” dedi GOAL’e. “Ve bu doğru yön değil. Ülke, futbol ve genel olarak toplumlar için, zararı çok sayıda insana dokunduğunu bildiğimiz bir şeyi teşvik etmeye çalışmaktansa daha sağlıklı, daha mutlu taraftarlara, insanlara ve topluluklara sahip olmak çok daha iyidir.
“Açıkçası, bu boşlukların bulunup kullanılmasına hiç şaşırmadım. Daha fazlasının geleceğini tahmin ediyorum. Bu yüzden hükümetin, bizzat deneyim yaşamış insanları dinlemesi, taraftarları dinlemesi ve halk sağlığından gelen endişelere kulak vermesi gerçekten çok önemli.
“Burada ne olduğunu anlamak roket bilimi değil. Bu, daha fazla insanın kumar kaynaklı zarar yaşaması anlamına geliyor; özellikle de gençlerin. Reklamın, sponsorluğun ve tanıtımın miktarı da bunu körüklüyor.”
Sözlerini şöyle sürdürdü: “Kumar kaynaklı zarar, davranış biçiminizi, hareketlerinizi, hislerinizi ve kendiniz hakkında düşünme şeklinizi değiştirir. Ve biliyorsunuz, gençlerin büyüdüğü bu dönemde hayat zaten çok zor. Ya iş bulmakta zorlanıyorlar, ya ailelerinden ayrı yaşamakta zorlanıyorlar ya da kumar, sosyal medya ve benzeri şeyler gibi, onları platformlarda mümkün olduğunca uzun süre tutan araçları bağımlılık yaratacak şekilde kullanmaya teşvik ediliyorlar.
“Bence futbolun, gençlere hayatta daha iyi bir fırsat sunma sorumluluğu var. En azından o unsurlardan birini ortadan kaldırmalı; yani bir futbol maçı izlemeye gittiklerinde ya da sosyal medyada kulüplerine baktıklarında çevrimiçi kumarhaneleri kullanmaya teşvik edilmemeliler.”
Premier League, bazı kulüplerin bu “boşluk”tan görünürde yararlanması konusunda yorum yapmayı reddetti. Ancak GOAL , maç günü formalarının ön yüzündeki sponsorluk yasağının kumar markalarının görünürlüğünü önemli ölçüde azalttığına dair bir kanaat olduğunu ve bunun, kumar sponsorluğunun sosyal açıdan sorumlu bir şekilde sunulmasını sağlamak için daha geniş bir yaklaşımın parçasını oluşturduğunu öğrendi.
Futbolun gizli sorunu
Elbette kumar bağımlılığından etkilenenler yalnızca taraftarlar değil. Son yıllarda Premier League oyuncularının bahis ihlalleri nedeniyle ceza aldığı iki önemli vaka yaşandı: eski Brentford forveti Ivan Toney ve Tottenham'ın, o dönem Newcastle'da olan oyuncusu Sandro Tonali.
2023'te ilki, tam 232 bahis ihlali nedeniyle Futbol Federasyonu (FA) tarafından sekiz ay men cezası aldı; ikincisine ise aynı yılın ekim ayında, kendi ülkesindeki dönemi sırasında işlediği ihlaller nedeniyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından 10 ay men cezası verildi.
Toney'nin cezası, kendisine kumar bağımlılığı teşhisi konulmasının ardından 11 aydan düşürüldü; Tonali de o zamandan bu yana kendisinin de bir sorun geliştirdiğini kabul etti. İtalyan orta saha oyuncusu 2025'te La Repubblica'ya şöyle dedi: "17-18 yaşlarımdayken bir alışkanlığa dönüştü. Bunun internet üzerinden olması beni her şeyden kopardı, kendi kabuğuma çekildim.
"Bir insan kendisini böyle bir durumun içinde bulduğunda, ona hasta olup olmadığını sormak zordur. Her zaman hayır diyecektir. Öyle olmadığını hissetse bile. Bu soruna sahip olduğunu düşünemez, bu yüzden de bunu gizleme eğiliminde olur."
İronik bir şekilde Tonali, Spurs'ün yazın kumar şirketiyle anlaşma yapmasının ardından şimdi üzerinde Betano logosu büyük şekilde yer alan eşofmanlarla antrenman yapmak zorunda; The Big Step'in sosyal medyada dikkat çektiği nokta da bu oldu. "Bir kişinin bağımlı olduğu bir ürünün reklamını yapan kıyafetleri giymek zorunda kaldığı çok fazla iş yeri yok" diye tweet attılar.
GOAL'e konuşan Grimes, "Bence bu, durumun çelişkisini özetliyor. Kulüplerin kumar bağımlılığıyla mücadele etmiş oyunculara sahip olması ama buna rağmen onların hayatlarını mahveden, bazen kariyerlerini bitiren şey için hâlâ reklam panosu olmaya zorlanmaları bile bunu gösteriyor" dedi.
Okyanusta bir damla
The Big Step'in futbolda kumar reklamlarını tamamen sona erdirme girişimi yalnızca kısmen başarılı olduğu için, Grimes bu sezondan itibaren maç günü formalarının ön yüzünden bahis sponsorlarının kaldırılmasına yönelik anlaşma konusunda ikilem yaşıyor.
"Bunu tam olarak elde edemedik [topyekûn bir yasağı]. Bu düzenlemeyi elde ettik ve buna dair hâlâ karışık duygular içindeyim. Yani, The Big Step'i başlattığımız dönemle kıyaslarsam, o zaman 30 kulüp vardı; şimdi ise Premier League'de, açıkçası, sayı sıfır. Ama futbolda hâlâ var olan kumar mesajlarının miktarıyla kıyaslandığında bunun okyanusta bir damla olduğu da çok açık. Bence bu küçük bir adım gibi geliyor ve büyük adımın hâlâ atılması gerekiyor."
Grimes, sporun karar vericilerinin taraftarlara verilebilecek olası zararın önüne kârı koyduklarını açıkça gösterdiklerine inanıyor, ancak yine de The Big Step'in bugüne kadarki başarılarıyla ilgili bir nebze gurur duyuyor. "Futbol genel olarak kumarın verdiği zararın insanları etkilediğini biliyor ve bunun çok sayıda insanı etkilediğini de biliyor, ama buna rağmen genel olarak taraftarlarının ve topluluğunun kamu sağlığının önüne kârı koymaya devam ediyor" diye sürdürdü.
"Yaptığımız şey konusunda biraz gurur hissediyorum çünkü bu, gerçek yaşanmış deneyimlerin yön verdiği bir çabaydı. Ve Premier League'e herhangi bir şey yaptırmak, futbol endüstrisine gelirleri azaltan herhangi bir adım attırmak, gerçekte durumun böyle olup olmadığı tartışmalı olsa da, evet, çok şey gerektirdi."