Man City'nin 115 suçlamalık davasında karar sonunda geldi: şimdi İngiliz futbolunu sonsuza dek değiştirebilecek yaptırımlara yasa koyucular karar vermek zorunda
'The Damned United' bir belgesel değil. David Peace'in çok satan romanında anlattığı hikâyenin doğruluğu, gerçek hayattaki başrol isimlerinden bir kısmı tarafından tartışmalı bulunuyor. Ancak neredeyse herkesin hemfikir olduğu bir nokta var: Brian Clough, Temmuz 1974'te Leeds United'ın yeni menajeri olarak çıktığı ilk antrenmanlardan birinde, inkâr edilemez derecede yetenekli ama kötü şöhretli şekilde agresif bir oyuncu grubunun karşısına gerçekten geçip, madalyalarının hepsini çöpe atabileceklerini söyledi; çünkü onların hiçbirini adil şekilde kazanmadılar. "Bunların hepsini lanet olası hileyle yaptınız," Michael Sheehan'ın, çok satan kitabın film uyarlamasında Clough'u canlandırırken meşhur şekilde söylediği söz buydu; burada kastedilen, Leeds'in herhangi bir yolsuzluk düzeyi değil, sözde 'kirli' oyun tarzıydı.
Muhtemelen o klibin sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiğini siz de görmüşsünüzdür; ancak bu kez The Athletic'in ilk duyurduğu üzere, Şubat 2023'te Premier League'in finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine yöneltilen 115 suçlamanın biri dışında tamamından suçlu bulunan Manchester City ile bağlantılı olarak. Hatta bu klip size bir WhatsApp grubunda gönderilmiş bile olabilir; çünkü 'eğlence' gerçekten başladı. Herkes 'şakalaşma' trenine binmiş durumda, çünkü mizah makinesi çoktan tam gaz çalışmaya başladı ve rakip taraftarlar Manchester City ile acımasızca dalga geçiyor.
Ancak bu gülüp geçilecek bir mesele değil. Tam tersine bu, geçmişini yeniden yazarak İngiliz futbolunun geleceğini tamamen değiştirme potansiyeli taşıyan ciddi bir konu. Çünkü Premier League'in Manchester City karşısında ezici bir zafer elde ettiği bildirilse de, yönettiği organizasyonun tüm güvenilirliğini kaybetme ihtimali varken bunun kutlanmaya değer bir galibiyet gibi hissettirmesi zor.
Düşme gerçek bir risk
Elbette, Premier League'in CEO'su Richard Masters liderliğindeki yönetimin, hâlâ itiraz hakkı bulunan Manchester City'ye hangi yaptırımları uygulayacağını henüz öğrenmedik. Hatta rakip kulüplerin bazı şüpheci taraftarları, Etihad ekibinin para cezası ve önemsiz bir puan silme cezasıyla kurtulacağından şüpheleniyor. Ancak davaya aşina hukuk uzmanlarına göre bunun gerçekleşmesi son derece düşük bir ihtimal. Spor dünyası daha önce bu ölçekte bir mali skandal görmedi. Suçlamaların ağırlığı emsalsiz. Büyük ihtimalle ceza da öyle olacak.
Unutmayın, Everton yalnızca altı puan, Nottingham Forest ise dört puan silme cezası aldı ve bu kulüpler Premier League'in mali düzenlemelerinde sadece küçük ihlaller yapmıştı. Chelsea ise bu arada, menajerlere ve üçüncü taraflara yapılan yasa dışı ödemelerle ilgili suçlamalar nedeniyle yalnızca, tartışmalı biçimde, para cezasına çarptırıldı; ancak Chelsea esasen kendisini Premier League'e ihbar etmişti, çünkü söz konusu ihlaller mevcut sahiplerle değil Roman Abramovich yönetimiyle ilgiliydi. Bu nedenle Clearlake konsorsiyumu soruşturmanın her aşamasında tam iş birliği yaptı. City ise yapmadı. Ve süreç boyunca tamamen masum olduğunu savunmayı sürdürdü, bu da hoşgörü gösterilmesini düşük bir ihtimal hâline getiriyor.
Bunun sonucunda, City'nin küme düşmeyi ihtimal olmaktan çıkarıp muhtemel hâle getirecek kadar ağır bir puan silme cezası alması artık belirgin bir olasılık.
Kupalar geri mi alınacak?
Bu aşamada şampiyonlukların geri alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak City'nin 2009 ile 2018 arasındaki tüm sonuçlarının, yani soruşturmanın konusunu oluşturan dönemin, geçersiz sayılması gerektiğine dair güçlü bir argüman olduğu kesin.
Bununla birlikte, City'nin İngiliz futbolunun baskın gücü haline gelmesini ve nihayetinde 2023'teki üçleme zaferini mümkün kılan pahalı temelleri atan iddia edilen mali dolandırıcılık olmadan, son sekiz yılda yaşanan hiçbir şeyin mümkün olmayacağı da savunulabilir.
City'nin eski menajeri Pep Guardiola da daha önce, kulübün suçlu bulunması halinde kupalarının elinden alınması fikrine sert tepki göstermişti.
"Hadi ama! O anlar, ceza ne olursa olsun [City]'ye aittir," diye savunmuştu Katalan teknik adam 2023'te. "Ne yaptığımızı bir düşünün... Sergio Aguero'nun [2012'de QPR'ye karşı attığı] o golü; bunu kimse ortadan kaldıramaz. Bilmiyorum, Steven Gerrard'ın Anfield'da kaymasından biz mi sorumluyuz?"
Elbette değillerdi. Ancak Manuel Pellegrini'nin City'sini o kaymadan faydalanabilecek bir konuma getiren mali dolandırıcılıktan iddiaya göre sorumluydular. Dahası, Guardiola'nın sözünü ettiği büyülü anlar, tartışmaya açık biçimde yalnızca bir başkasından çalındıkları için City'ye aitti.
Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Danny Murphy de anıların gerçekten geri alınamayacağını zaten belirtmişti. Ancak madalyalar ve kupalar geri alınabilir; nitekim Liverpool'u Guardiola'nın City'sine karşı 2018-19 ve 2021-22 sezonlarında iki şampiyonluğu kıl payı kaçıran Jurgen Klopp da daha önce, City suçlu bulunursa eski oyuncuları için biraları açıp kendi arka bahçesinde bir kutlama geçidi düzenleyeceğini söylemişti.
Onarılamaz zarar
Ancak City açısından daha da büyük endişe kaynağı, olası hukuki ve mali sonuçlar.
Son 18 yılda üç kez City'nin arkasında ikinci sırada yer alan Manchester United'ın, City'nin ihlallerinin kendi gelirleri üzerindeki ekonomik etkisini şimdiden değerlendirdiği bildiriliyor; Liverpool'un da (üç kez ikinci oldu) ve Arsenal'ın da (iki 'kaybedilmiş' şampiyonluk) aynı şeyi yapmıyor olması sürpriz olurdu.
Bununla da bitmiyor; City ayrıca diğer kulüplerin, Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantileyecek ilk dört sırada bitirmesini ve bununla birlikte gelen kazançlı para ödülünü de defalarca engelledi. Tazminatın olası maliyetini bu erken aşamada hesaplamak imkânsız. Tıpkı, suçlu kararı geçerliliğini korursa, futbol tarihindeki en büyük sahtekârlık vakasının Premier League'in son 18 yılını bir yalandan ibaretmiş gibi gösterme tehdidi nedeniyle, ligin bütünlüğüne verilen ve muhtemelen onarılamaz olan zararın da hesaplanamaması gibi.
Ancak kesin olarak bildiğimiz bir şey var: City'nin itibarı yerle bir olacak. Anıları ve kazandığı şampiyonluklar henüz silinmiş değil, belki de hiçbir zaman silinmeyecek. Ama en azından, muhtemelen uzun sürecek bir temyiz sürecine bağlı olarak, artık her başarıya bir yıldız işareti konabilir ve tarafsız gözlemcilerin çoğunun gözünde her zafer tamamen anlamsız hâle gelebilir. Tıpkı Florence Griffith Joyner'ın sprint rekorları gibi. Ya da Lance Armstrong'un Fransa Bisiklet Turu'ndaki yedi şampiyonluğu gibi.
Peki neden? Çünkü, 'The Damned United'ın aksine, belirtmek gerekir ki tüm suçlamaları reddetmeyi sürdüren City, bütün madalyalarını hile gölgesinde kazanmış olabilir.