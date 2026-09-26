'The Damned United' bir belgesel değil. David Peace'in çok satan romanında anlattığı hikâyenin doğruluğu, gerçek hayattaki başrol isimlerinden bir kısmı tarafından tartışmalı bulunuyor. Ancak neredeyse herkesin hemfikir olduğu bir nokta var: Brian Clough, Temmuz 1974'te Leeds United'ın yeni menajeri olarak çıktığı ilk antrenmanlardan birinde, inkâr edilemez derecede yetenekli ama kötü şöhretli şekilde agresif bir oyuncu grubunun karşısına gerçekten geçip, madalyalarının hepsini çöpe atabileceklerini söyledi; çünkü onların hiçbirini adil şekilde kazanmadılar. "Bunların hepsini lanet olası hileyle yaptınız," Michael Sheehan'ın, çok satan kitabın film uyarlamasında Clough'u canlandırırken meşhur şekilde söylediği söz buydu; burada kastedilen, Leeds'in herhangi bir yolsuzluk düzeyi değil, sözde 'kirli' oyun tarzıydı.

Muhtemelen o klibin sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiğini siz de görmüşsünüzdür; ancak bu kez The Athletic'in ilk duyurduğu üzere, Şubat 2023'te Premier League'in finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine yöneltilen 115 suçlamanın biri dışında tamamından suçlu bulunan Manchester City ile bağlantılı olarak. Hatta bu klip size bir WhatsApp grubunda gönderilmiş bile olabilir; çünkü 'eğlence' gerçekten başladı. Herkes 'şakalaşma' trenine binmiş durumda, çünkü mizah makinesi çoktan tam gaz çalışmaya başladı ve rakip taraftarlar Manchester City ile acımasızca dalga geçiyor.

Ancak bu gülüp geçilecek bir mesele değil. Tam tersine bu, geçmişini yeniden yazarak İngiliz futbolunun geleceğini tamamen değiştirme potansiyeli taşıyan ciddi bir konu. Çünkü Premier League'in Manchester City karşısında ezici bir zafer elde ettiği bildirilse de, yönettiği organizasyonun tüm güvenilirliğini kaybetme ihtimali varken bunun kutlanmaya değer bir galibiyet gibi hissettirmesi zor.