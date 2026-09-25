‘Maçı durdurun!’: İrlanda'nın İsrail ile Uluslar Ligi maçının futboldaki en tartışmalı karşılaşma haline gelişi
Ed Sheeran'ın kısa süre önce Macklemore'u, özgür Filistin'i hatta ifade özgürlüğünü desteklemeyi reddetmesi, turnesinin geri kalanındaki ön grup sanatçılarını beklenmedik şekilde zor bir durumda bıraktı. Ancak bundan en fazla etkilenenler Aaron Rowe ile folk grubu Beoga'nın üyeleri oldu.
Onlar ne Finneas ne de Lukas Graham kadar tanınıyordu. Hatta doğruyu söylemek gerekirse, kendi ülkeleri İrlanda'da bile pek tanınmıyorlardı. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki statlarda binlerce taraftarın önünde çalma fırsatı verdiği için "arkadaşları" Sheeran'a son derece minnettardılar. Bu, onlar için eşi benzeri görülmemiş ve paha biçilemez bir görünürlük düzeyiydi; neredeyse inanılması güç bir deneyimdi, Beoga'nın ifadesiyle "hayallerin gerçeğe dönüşmesi"ydi, ancak durumun acımasız gerçekliği harekete geçmeyi gerektiriyordu.
Sheeran ile ön gruplarının bu hafta sonu sahne almasının planlandığı Gillette Stadium'un milyarder sahibi Robert Kraft, Macklemore'un gösterinin bir parçası olamayacağını açıkça belirtti ve Beoga için "Özgür Filistin'i savunan herhangi birini susturan mekânlarda" sahne almaya devam etmek "bizim için kesinlikle bir seçenek değildi".
Rowe, "İrlandalılar olarak soykırımı, zorla kıtlığı ve şiddetli işgali fazlasıyla iyi biliyoruz" diye açıkladı; bu yüzden hem Dubliner hem de Beoga'daki vatandaşı olan grup arkadaşları çekildi. Sahne almayı reddettiler.
Ve şimdi İrlanda'da herkesin kendisine sorduğu soru şu: Erkek milli takımındaki herhangi bir oyuncu da pazar günkü İsrail ile Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde aynısını yapacak mı?
"Muazzam miktarda dış baskı"
İrlanda ile İsrail şubat ayında Brüksel'de yapılan Uluslar Ligi kurasında aynı gruba düştüğü andan itibaren, iki takım arasındaki iki maçın da çok büyük tartışma yaratacağı açıktı.
Bir önceki eylülde, Bohemian Football Club, FairSquare ve Irish Sport for Palestine, UEFA ve FIFA'nın yasa dışı yerleşimlerde oynanan maçlar ile ırkçı ve ayrımcı davranışlara ilişkin tüzüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonu'nun (IFA) derhal askıya alınmasını talep ederek UEFA'ya yazdı. Bu talep, BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun, İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği sonucuna varmasından sadece iki gün sonra geldi. Hamas ve diğer Filistinli grupların 7 Ekim 2023'te İsrail işgali altındaki topraklarda 1.200 kişiyi öldürüp 251 kişiyi rehin almasının ardından, burada İsrail ordusu tarafından öldürülenlerin sayısı şimdi 70.000'i aşmış durumda.
İki ay sonra, İrlanda Futbol Federasyonu'nun (FAI) olağanüstü genel kurulunda delegeler, İsrail'in Avrupa kulüp ve milli takım organizasyonlarından men edilmesi için UEFA'ya önerge sunulması yönünde oy kullandı. Ancak hemen ardından yapılan yıllık genel kurulda FAI Başkanı Paul Cooke, "en baştan söyleyeyim, UEFA organizasyonunun bir parçası olduğu sürece [İsrail'le] oynardık" dedi.
Bohemians'ın ticari işler sorumlusu Dan Lambert, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Bunu söylememeliydi, çünkü o toplantıda verilen yetkiyi yansıtmıyordu. İnsanların yüzde 93'ü o önergeyi destekledi.
"Ama bence FAI çok erken bir aşamadan itibaren çok büyük bir dış baskı altına girdi. Örneğin, İsrail'in ihraç edilmesini talep eden önerge geçen kasımda kabul edildiğinde, Amerikalı senatör Lindsay Graham hemen Twitter'da çıkıp FAI bu yönde ilerlerse İrlanda için ekonomik sonuçlar doğacağını söyledi."
'Uydurma' tehdit
Uluslar Ligi kurasının hemen ardından, İrlanda Taoiseach'i (Başbakan) Michael Martin de FAI'yi "fikstürleri yerine getirme yönünde doğru kararı aldığı" için övdü ve iç saha maçının "Dublin'de güvenli bir ortamda" oynanabileceğine dair güvenini dile getirdi. Ancak İrlanda'daki güçlü hassasiyet nedeniyle bu hiçbir zaman uzaktan yakından gerçekçi değildi ve İsrail ile 4 Ekim'de oynanacak karşılaşma daha sonra "operasyonel zorluklar" nedeniyle Sırbistan'a alındı; maç, birçok İrlandalı futbol taraftarının büyük şaşkınlığına yol açacak şekilde seyircisiz oynanacak.
Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim 2025'te ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, UEFA'nın İsrail'i kıtasal organizasyonlardan men etme planlarını rafa kaldırmasına yol açmış olabilir, ancak Filistin'de süren can kayıpları İrlanda'da Uluslar Ligi maçlarına yönelik direnişin zayıflamasına neden olmadı.
Bununla birlikte, temmuz ayında düzenlenen bir başka FAI olağanüstü genel kurulunda delegeler, 75 lehte oy, 32 aleyhte oy ve üç çekimser oyla maçların oynanması yönündeki önergeyi destekledi. Federasyona göre, herhangi bir boykot sonuçsuz kalacak ve İrlanda futboluna "önemli ve kalıcı zarar" verecekti; bu iddia, 'Stop the Game' kampanyasında yer alan kilit isimlerden biri olan Brendan Ogle tarafından defalarca sorgulandı.
"FAI, maçın boykot edilmesi halinde federasyona daha önce benzeri görülmemiş cezalar uygulanacağını, samimiyetsiz bir şekilde öne sürdü. Ancak [FAI icra kurulu başkanı] David Courell'in de daha sonra kayda geçecek şekilde bizzat belirttiği üzere, UEFA hiçbir zaman böyle tehditlerde bulunmadı" diyen Ogle, GOAL'e yaptığı açıklamada, o dönemde bir boykotun gelecekte büyük turnuvalara katılım girişimlerini ve hatta ülkenin Euro 2028'e ortak ev sahipliği yapmasını etkileyebileceğine dair temelsiz spekülasyonlara atıfta bulundu.
"Ayrıca, son yıllarda Belarus örneğinde olduğu gibi çok sayıda boykot yaşandı. Belarus, Letonya, Litvanya ve Estonya tarafından boykot edildi ve olağan 3-0 hükmen mağlubiyetlerin yanı sıra cüzi para cezalarından başka hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla FAI'nin hedef alınmış ya da özellikle seçilmiş olabileceği fikrinin hiçbir hukuki dayanağı yoktu. Çok açık söylemek gerekirse, FAI'ye yönelik hiçbir tehdit yoktu; FAI'nin kendisinin uydurduğu tehdit dışında."
Tam bir cezasızlık
FAI, bu haberde gündeme getirilen konular hakkında yorum talebine yanıt vermeyen UEFA'nın uzlaşmaz tutumu nedeniyle, öncelikli olarak fikstürleri sürdürmekten başka seçeneği kalmadığını savunmayı sürdürüyor.
Courell, daha geçen hafta RTE Sport'a, "Keşke bu durumda olmasaydık" dedi. "Kamuoyu önünde ve resmî olarak İsrail'in uluslararası futboldan çıkarılması çağrısında bulunduk. UEFA'daki 55 federasyon arasında bunu resmî olarak yapan tek federasyon bizdik. Ancak kurumsal düzeyde bu henüz gerçekleşmedi...
"Evet, son bir yıl içinde UEFA ile kapsamlı şekilde görüştük. Peki onların yanıtı ne oldu? Bir süredir olduğu gibi aynı. FAI'ın bu konudaki güçlü duruşunu ve bunun İrlanda halkının Filistin halkının yaşadığı sıkıntılarla dayanışmasını yansıttığını kabul ediyorlar. Ama aynı zamanda diğer 54 ülkenin yaklaşımını da dikkate almak zorundalar. Ve ne yazık ki şu anda bu evrensel değil."
Ancak Lambert, FAI'ın önergesine destek verilmemesinin onları "doğru olanı yapmaktan" alıkoymaması gerektiğini düşünüyor.
"Benim için bu meselenin en sinir bozucu yönü, FAI'ın bir boykotun sağlayacağı olumlu taraflara ve özellikle de bunun FAI'a ulusal ve uluslararası düzeyde kazandıracağı saygıya hiç bakmamış olması" diyor ve ekliyor: "Bu asla unutulmazdı.
"Mali sonuçları olurdu ama bedel ne olursa olsun, İrlanda'daki taraftarlara ve ayrıca soykırımı tanıyan dünya genelindeki kulüp ve ülke taraftarlarına çağrı yaparak bu rakamın kat kat fazlasını toplayacağımızdan hiç şüphem yok. Ayrıca kimse ses çıkarmıyor diye sessiz kalmamız gerektiği fikrini de kabul etmiyorum; çünkü şunu unutmayalım, Batı Avrupa ülkelerinin çoğunluğu İrlanda da dahil olmak üzere başka ülkelere bu tür sömürgeci baskılar uyguladı.
"Dolayısıyla, diğer Avrupa ülkelerinin hiçbir şey yapmamış olması utanç verici olsa da buna şaşırmamalıyız. UEFA'nın bu durumu ele alış biçimine de şaşırmamalıyız. İsrail her alanda tam bir cezasızlıkla hareket ediyor. Birleşmiş Milletler Konseyi'nin 30'dan fazla kararını ihlal ediyor. Avrupa Birliği'nin insan hakları şartını ihlal ediyor. Ve liste uzayıp gidiyor. Dolayısıyla, bu akıl dışı bir tutum olsa da İsrail'e UEFA tarafından özel muamele yapılması pek de şaşırtıcı değil. Bu açıdan FIFA da farklı değil."
"Filistin halkını yüzüstü bıraktı"
İsrail'in UEFA ve FIFA organizasyonlarındaki müsabakalara katılımını sürdürmesi, iki kuruluşun da Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam kapsamlı işgal başlatmasından sadece dört gün sonra Rus takımlarını men etmiş olduğu dikkate alındığında özellikle kafa karıştırıcı.
"Bu ikiyüzlülük, düpedüz ikiyüzlülük" diyor Dublin merkezli Filistinli gazeteci Abubaker Abed, GOAL'a. "İsrail için bir kural var, herkes için başka bir kural. Hayal edebileceğiniz en açık çifte standart örneği bu.
"FIFA ve UEFA uzun zamandır siyasetin ve sporun birbirine karışmaması gerektiğini söylüyor. Bunu bir anlığına olduğu gibi kabul etsek bile, bu basitçe şu soruyu doğuruyor: 'O zaman Rusya'yı neden men ettiniz?' Çünkü bu, onların Batı'nın büyük emperyal devletlerine ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın durduğu izlenimini veriyor.
"Dünya Kupası sırasında bu siyasi müdahaleyi açıkça gördük; o sırada ABD Başkanı Donald Trump fiilen Amerika Birleşik Devletleri'ne gösterilen kırmızı kartın geri alınması talimatını verdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun sözde 'Barış Kurulu'nda yer alması nasıl mümkün olabilir? Buna nasıl izin verildi?
"Rusya'nın Ukrayna'da yaptıkları, İsrail'in Gazze'de yaptıklarıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve buna rağmen iki hafta önce Aleksander Ceferin, UEFA'nın İsrail'i organizasyonlarından men etmesi yönünde neredeyse hiç siyasi baskı olmadığını söyledi; bu da Rusya'nın ihraç edilmesi için bastıran ülkelerin ikiyüzlü olduğu anlamına geliyor. Neden mi? Çünkü onlar biz Filistinlileri insan olarak görmüyor.
"2026 yılında yaşıyor olmamıza rağmen futbol camiasındaki bazı insanların bizi eşit görmemesi kesinlikle yürek parçalayıcı, ancak başka hangi sonuca varabilirsiniz? Çünkü FIFA ve UEFA Filistin halkını çoktan yüzüstü bıraktı.
"İsrail, Filistin'deki tüm spor ortamını yok etti. 54 kulübün 51'i, İsrail ordusunun yürüttüğü kampanya sırasında ya yok edildi ya da zarar gördü. 10 stadyumun dokuzu yıkıldı. Ayakta kalan tek stadyum artık yerinden edilmiş insanlar için bir sığınak. Geriye kalan üç kulüpten ikisi de yerinden edilme sığınağına dönüştürüldü.
"Oyuncular öldürüldü ya da uzuvları ampute edildi ya da tüm ailelerini kaybettiler. Hamdi Lubbad'ın, İsrail hava saldırısında eşi ve dört kızının tamamıyla birlikte öldürüldüğünü hatırlıyorum. Ve bu iki yıl önceydi. İki yıl."
Sporun gücü
İrlanda'da Filistin halkıyla dayanışmayı ifade etmeye yönelik süren girişimler bazıları tarafından övgüyle karşılanırken, bazıları tarafından eleştirildi. Yahudi olan eski bakan Alan Shatter, boykot çağrılarının antisemitizmden kaynaklandığını defalarca öne sürdü. Bu arada IFA, İrlanda'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'ı, geçen hafta fikstürlerin oynanmasını savunurken takımının "soykırımla birlikte değil, ona karşı oynadığını" söylemesi nedeniyle "aptallık, cehalet ve ikiyüzlülükle" suçladı.
"IFA'nın açıklaması insanı daha da öfkelendiriyor," diyen İrlandalı TD (milletvekili) ve eski League of Ireland futbolcusu Daniel Ennis, GOAL'e şöyle konuştu: "Çünkü bu antisemitizmle ilgili değil; elimizden gelen her şeyi yaparak bir soykırımı durdurmakla ilgili.
"Ve boykotun olası etkileri konusunda hiçbir yanılgıya kapılmayın. Spor benim hayatımı kurtardı. Sporun gücünü biliyorum. Kendi toplumumda futbol aracılığıyla ırkçılıkla mücadele ettik. Yerel kulübümüzdeki çocuklara futbol sahasında sadece üç renk olduğunu öğretiyorum: takımınızın giydiği renk, rakibinizin giydiği renk ve hepimizin paylaşmak zorunda olduğu yeşil çim. Ve mesaj her zaman şu oluyor: O sahaya adım attığınızda, kesinlikle herkese hak ettiği saygıyı gösterirsiniz.
"Eskiden rakiplerimi her zaman sevmezdim ama onlara kesinlikle saygı duyardım. İnanın ya da inanmayın, en zorlu rakiplerimden bazılarıyla sonunda çok iyi arkadaş bile oldum. Ama bir soykırım rejimini gururla temsil eden biriyle nasıl aynı sahaya çıkabiliriz? İnsan hayatına aynı saygıyı göstermeyen insanlarla sahayı nasıl paylaşabiliriz? Tüm insan hayatına.
"Hepimiz Gazze'de IDF askerleri tarafından işlenen suçların videolarını gördük; bunlar uluslararası müsabakalarda onları 'ilham vermek' için İsrail milli futbol takımına gönderildi. Bu dehşet verici, iğrenç. Dil artık yetersiz kalıyor, kelimeler gördüklerimizi artık düzgün şekilde aktaramıyor, bu da yapabileceğimiz tek şeyin harekete geçmek olduğu anlamına geliyor.
"Çünkü sporla siyasetin karışmaması gerektiğine dair o eski argüman, sadece kendi gündemlerini dayatmaya çalışan insanlar tarafından kullanılıyor. Ve üzgünüm ama sporla siyaset her zaman iç içe olmuştur; özellikle de uluslararası futbolda, çünkü burada mesele bir halk olarak değerlerinizi ve ilkelerinizi temsil etmektir. Ayrıca bu konuda çok açık olalım, bu maçı oynamak da oynamamak kadar siyasi bir karardır.
"Ama burada sporla siyaseti ayıracak olsak bile, böyle bir şeyin mümkün olduğu bir tür alternatif evrende, son rakamlara göre İsrail güçleri binden fazla Filistinli sporcuyu öldürdü, bu yüzden ne yazık ki artık görev, son üç yılda hayatını kaybeden 500'den fazla futbolcuyla dayanışma göstermede oyunculara düşüyor."
Doğru ile yanlış arasındaki fark
FAI, futbol direktörü John Martin'in “Bu kararı benim gibi insanlar ve David Courell verdi, oyuncular değil” sözleriyle dikkatleri Hallgrimsson ve kadrosundan uzaklaştırmaya çalıştı.
“Oyuncuları korumamız gerekiyor,” diye ekledi Martin, “ve oyunculara sahip çıkmamız gerekiyor çünkü onların eleştirildiği bir durumla karşı karşıya kalmamalıyız.”
Ancak Martin'in de kabul ettiği gibi, baskı “sahada oldukları için doğal olarak onların üzerine binecek”; FAI'nin onları koyduğu yer de tam olarak burası. Tecrübeli savunmacı Seamus Coleman da mayıs ayında kamuoyu önünde, oyuncuların bu konuda soruları yanıtlamak zorunda kalacakları bir konuma asla getirilmemesi gerektiğini söylemişti.
“Bu mesele bizim üstümüzdeki kademelerde çözülmeliydi,” dedi. “Ben bir babayım, ben bir eşim, bir kalbim var, doğruyla yanlışı ayırt edebiliyorum. Yani size aynı soruyu sorsam, olup bitenler hakkında hepinizin aynı görüşte olduğundan eminim. Bu korkunç, son derece üzücü ama sadece ülkesi için oynamak isteyen 22, 23, 24 yaşındaki gençlerin omuzlarına yüklenmemeliydi.”
‘Stop the Game’ kampanyacıları, oyuncuları pazar günkü maçı boykot etmeye ikna etmek amacıyla pazartesi günü Dublin'de İrlanda takımının kaldığı otelde bir protesto düzenledi. Ancak Ogle, Hallgrimsson'ın kadrosundaki her bir oyuncuya en üst düzeyde sempati duyduklarını söylüyor; çünkü ona göre oyuncular yalnızca FAI tarafından değil, aynı zamanda Patrick O'Donovan ve Charlie McConalogue gibi hükümet bakanları tarafından da yüzüstü bırakıldı. Söz konusu isimler, prensip gereği İsrail maçlarına katılmayacaklarını söylediler, ancak iki isim de maçların planlandığı gibi oynanması gerektiğini düşünüyor.
“Bakanlar, maçları boykot edeceklerini söyleyip genç adamların o maçlarda oynamasında ısrar etmeye nasıl cüret eder! Bu kadar ikiyüzlü olmaya nasıl cüret ederler!” diyor Ogle. “Oyuncular burada kendi hükümetleri tarafından ihanete uğradı ve şimdi FAI'nin oyuncuları bu maçları oynamaya zorladığı bu korkunç durumun içindeyiz.
“Oyuncular atlettir, bir fanusun içinde yaşarlar. Her şey takım arkadaşları ve birliktelik üzerinedir; sporun bu temel ilkeleri de FAI tarafından, o genç adamları kariyerlerinin geri kalanında peşlerini bırakmayacak bir karara yönlendirmek için kullanıldı. Kısa süre önce, 1981'de Güney Afrika turuna katılan eski İrlanda ragbi oyuncusu John Robbie ile konuştuk ve o da bugün hâlâ o kararından pişmanlık duyuyor.
“Çünkü bu konuda açık olalım, İrlanda'nın soykırımcı bir rejimin temsilcileriyle aynı sahayı paylaşması nedeniyle hatırlanacak olanlar oyuncular olacak; John Martin, David Courell, Michael Martin ya da başka biri değil. Oyuncular olacak. Ve bu, FAI ile İrlanda hükümeti adına görevin mutlak şekilde ihmal edilmesidir.”
"Hâlâ tavır almak için zaman var"
Cumhuriyet'in şu anda sakat olan normal kaptanı Nathan Collins, daha mayıs ayında, bu konuda hedefin kadronun birlik içinde kalması olduğunu ancak "bireyler tavır almak isterse, onları engellemeyeceğiz" dedi ve geçici kaptan Dara O'Shea da perşembe günkü Kosova maçı öncesinde, oyuncuların pazar günkü İsrail karşılaşmasına ilişkin hangi adımı atacaklarını, eğer atacaklarsa, cuma günü kendi aralarında açık ve dürüst bir şekilde konuşacaklarını açıkladı.
"Şu anda üzerlerinde hissettikleri baskıyı anlamaya başladığımı bile söyleyemem," diye kabul ediyor Ennis. "Durumun ciddiyetini ve yaşanan acının boyutunu biliyorlar, çünkü Filistin'de yaşananlar dünya tarihinin en çok izlenen soykırımı. Hepimiz bunu televizyonda ya da telefonlarımızda görüyoruz.
"Ama boykot kararı onlara bırakılmamalıydı ve FAI ile ilgili beni gerçekten tiksindiren şey, oynamayı reddetmeleri halinde oyuncuların destekleneceğine dair gerçek, somut hiçbir kanıt görmemiş olmamız. Bir daha milli formayı giyip giyemeyeceklerini nasıl bilebilirler? Bu, içinde bulunulması korkunç bir durum.
"UEFA'nın bu durum karşısında ellerini tamamen yıkadığını inkâr etmek mümkün değil, bu utanç verici ama FAI'den 'Keşke bu durumda olmasaydık' dediğini duyuyoruz; öyleyse oyuncuları neden aynı durumun içine soktular? Herhangi bir spor kurumunun en temel ilkelerinden biri, oyuncularını koruyup desteklemesidir. FAI ise bunu yapmıyor. Bu çocukları kendi kaderlerine terk ediyorlar ve bu da eski bir oyuncu olarak benim hazmetmekte çok zorlandığım bir şey."
Bu aşamada, maçların oynanacakmış gibi göründüğü, İrlanda'nın bu hafta sonu önce Macaristan'da İsrail'in karşısına çıkacağı, ardından yedi gün sonra Sırbistan'da bir kez daha sahaya çıkacağı anlaşılıyor. Ancak orta saha oyuncusu Jason Knight, Kosova'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından pazar günkü karşılaşmanın oynanmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi; bu da boykot çağrısı yapanların, oyuncuların kendilerine asla bırakılmaması gereken bir karar alacağına dair umutlarını henüz kaybetmediği anlamına geliyor.
"Eğer maça çıkmazlarsa tarih onları hatırlayacak," diyor Abed. "Sonsuza kadar kahraman olarak yüceltilecekler. İnsanlar onların her birini hatırlayacak. Ama oynarlarsa korkak olarak görülecekler. Onlara hakaret etmeye çalışmıyorum ama bunlar çocuk değil. Yetişkin adamlar. Ve zekiler. Akılları var. Vicdanları var. Ve kalpleri var.
"Bu kadar geç bir aşamada bile onlara mesajım şu: Henüz çok geç değil. Sonuçları ne olursa olsun doğru olanı yapmak, tavır almak için hâlâ zaman var.
"Kendi çocuklarınıza, 20 binden fazla çocuğun ölümünden sorumlu bir ulusu temsil eden bir takıma karşı neden oynadığınızı açıklamak zorunda kalmayın. Ülkenizi temsil edin, gerçek İrlanda'yı ve onun gurur dolu direniş tarihini temsil edin. Hayatını kaybeden 1.000'den fazla sporcuya saygı duruşunda bulunun. Sonuçları ne olursa olsun harekete geçerek onlara saygı gösterin ve onları onurlandırın.
"Suça ortak olmayın. Sessiz kalmayın. Sesinizi duyurun. Ed Sheeran olmayın. Macklemore olun. Aaron Rowe olun. Futbolun Beoga'sı olun. Oynamayı reddedin."