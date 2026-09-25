Ed Sheeran'ın kısa süre önce Macklemore'u, özgür Filistin'i hatta ifade özgürlüğünü desteklemeyi reddetmesi, turnesinin geri kalanındaki ön grup sanatçılarını beklenmedik şekilde zor bir durumda bıraktı. Ancak bundan en fazla etkilenenler Aaron Rowe ile folk grubu Beoga'nın üyeleri oldu.

Onlar ne Finneas ne de Lukas Graham kadar tanınıyordu. Hatta doğruyu söylemek gerekirse, kendi ülkeleri İrlanda'da bile pek tanınmıyorlardı. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki statlarda binlerce taraftarın önünde çalma fırsatı verdiği için "arkadaşları" Sheeran'a son derece minnettardılar. Bu, onlar için eşi benzeri görülmemiş ve paha biçilemez bir görünürlük düzeyiydi; neredeyse inanılması güç bir deneyimdi, Beoga'nın ifadesiyle "hayallerin gerçeğe dönüşmesi"ydi, ancak durumun acımasız gerçekliği harekete geçmeyi gerektiriyordu.

Sheeran ile ön gruplarının bu hafta sonu sahne almasının planlandığı Gillette Stadium'un milyarder sahibi Robert Kraft, Macklemore'un gösterinin bir parçası olamayacağını açıkça belirtti ve Beoga için "Özgür Filistin'i savunan herhangi birini susturan mekânlarda" sahne almaya devam etmek "bizim için kesinlikle bir seçenek değildi".

Rowe, "İrlandalılar olarak soykırımı, zorla kıtlığı ve şiddetli işgali fazlasıyla iyi biliyoruz" diye açıkladı; bu yüzden hem Dubliner hem de Beoga'daki vatandaşı olan grup arkadaşları çekildi. Sahne almayı reddettiler.

Ve şimdi İrlanda'da herkesin kendisine sorduğu soru şu: Erkek milli takımındaki herhangi bir oyuncu da pazar günkü İsrail ile Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde aynısını yapacak mı?