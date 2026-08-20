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Luis Enrique’nin PSG’yi yeniden inşası: Galacticos’tan altyapı yıldızlarına, oradan Şampiyonlar Ligi’nin krallarına

Luis Enrique, Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın ayrılışının ardından PSG'nin Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek için nasıl kolektif bir makine kurdu?

Peter McVitie
Çeviri:

  • Lionel Messi, 2021 yazında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e bedelsiz transfer olduğunda Fransa'nın başkentini bir iyimserlik dalgası sardı. PSG taraftarları, yapbozun son parçasının nihayet yerine oturduğuna inanıyordu. Başkan Nasser Al-Khelaifi, çılgınca tezahürat yapan kalabalığın önünde bu büyük Galactico transferini tanıtırken taraftarların gözünde Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin Fransız kulübünün formalarıyla ünlü Şampiyonlar Ligi kupasının etrafında durduğu görüntü canlandı. Uzun zamandır kurdukları Avrupa'ya hükmetme hayali gerçekleşmek üzereydi.

    Ancak bu hayal, üç süper yıldızın sonuncusu da Fransa'dan ayrıldıktan dört yıl sonra gerçeğe dönüştü. Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin öncülük ettiği, kusursuz biçimde kurgulanmış ve izlemesi heyecan veren takım bunu başardı. Inter karşısında alınan çarpıcı 5-0'lık galibiyet, Luis Enrique yönetiminde baş döndürücü bir hızla gerçekleştirilen yeniden yapılanmanın doruk noktasıydı.

    Eski Barcelona oyuncusu ve teknik direktörü Temmuz 2023'te göreve geldiğinde Messi henüz ayrılmış, Neymar ise Al-Hilal'e katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyordu. Böylece yeni teknik direktör, takımını Mbappe'yi merkeze alarak yeniden kurmaya başladı. Ancak Fransa kaptanının Real Madrid'le uzayıp giden transfer süreci, Luis Enrique'nin ilk sezonu boyunca sorun yarattı. PSG'nin ihtiyacı, soyunma odasına hâkim olan egolardan tamamen kurtulmaktı.

    Mbappe, büyük bir kupa kazanamayan Real Madrid'de gol krallığı yarışlarına damga vururken eski takımının tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oluşunu izledi. PSG, ertesi yıl ikinci Avrupa şampiyonluğunu da kazandı. Bu başarı, Mbappe'nin Dünya Kupası'nı dördüncü bitiren Fransa adına rekorlar kırmasından hemen önce geldi ve Luis Enrique ile PSG'nin üstün bireysel yetenekten vazgeçip agresif, durdurulamaz bir takım kurma kararının doğruluğunu bir kez daha gösterdi.

    Luis Enrique, teknik direktörlüğe atandığında “Kazanan bir takım kurmaya kararlıyım. Bunu başaracağımdan ve taraftarlara hoşlarına gidecek bir şey sunacağımdan hiç şüphem yok” demişti. Nitekim hiçbir şeyin önüne geçmesine izin vermedi.

    O günlerde, birçok kişinin tembel, sakatlıklara yatkın ve beklentileri karşılayamamış bir oyuncu olarak gördüğü Dembele'nin, Mbappe yerine Eylül 2025'te Ballon d'Or'u elinde tutacağını kim düşünebilirdi? Dembele, PSG'nin sürekli tökezleyen bir takımdan Avrupa'nın tartışmasız hâkimine dönüşümünün simgesi olmuştu.

  • PSG, Ligue 1'de iddiasız bir takımdan Avrupa'nın en iyileriyle mücadele eden bir takıma nasıl dönüştü?

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    AFP

    Fransız devinin Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderi QSI'ın yatırımından sonra değişti, ancak hayalin gerçekleşmesi yıllar aldı.

    Qatar Sports Investments, 2011'de PSG'yi satın almadan önce kulüp, Avrupa'nın elit takımlarına nadiren zorluk çıkarabilmişti. 1995'te Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesi en büyük başarısıydı. Sonraki 16 yılda ise grup aşamasında yalnızca üç kez daha yer aldı. 1986 ve 1994'te kazandığı iki Ligue 1 şampiyonluğuyla ülkesinde de baskın bir güç değildi.

    QSI'ın yarattığı değişim hemen etkisini gösterdi. Antoine Kombouare birkaç ay içinde görevden alındı ve sonraki 12 yılda gönderilen yedi teknik direktörden ilki oldu. Büyük transferler de başladı. Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Marco Verratti, Thiago Silva, David Beckham, Javier Pastore, Thiago Motta ve Blaise Matuidi, PSG'ye katılıp kulübü Ligue 1'in hâkimi hâline getiren yıldızlar arasındaydı.

    Ancak Avrupa, yıldızlara dayalı bu modelin sınırlarını ortaya koydu. PSG, 2012'den 2016'ya kadar üst üste dört kez çeyrek finalde elendikten sonra en yıkıcı çöküşünü yaşadı. 2017'de Paris'te Messi, Neymar ve Luis Suarez'li Barcelona'yı 4-0 yenen PSG, rövanşı 6-1 kaybetti. Luis Enrique'nin Barcelona'sının gerçekleştirdiği 'Remontada', Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gereken direnci yalnızca yeteneğin sağlayamadığının en açık kanıtı oldu. Barcelona o sezon üç kupa kazandı.

    Emery'nin takımı açısından bu, şaşkınlık verici bir çöküştü ve PSG'nin sona kadar gitmek için gereken sihirli formülden yoksun olduğu düşüncesini daha da güçlendirdi.

  • Onları yenemiyorsan, satın al!

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    AFP

    Avrupa’da peş peşe yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından PSG, Neymar’ı Barcelona’dan rekor bedelli bir transferle kadrosuna kattı.

    Neymar’ı transfer etme girişimleri, futbolcunun babasıyla birlikte Barcelona’nın ofislerine gidip kulüpten ayrılmak istediğini bildirdiği o meşhur andan çok önce başlamıştı. 2017 yazına gelindiğinde PSG’nin ses getirecek bir transfere imza atma isteği artmıştı. Neymar da Messi’nin gölgesinde kalmaya devam ederse Ballon d’Or hayalinin asla gerçekleşmeyeceğini anlamıştı.

    Neymar’ın 222 milyon avroluk serbest kalma bedeli sonunda ağustos ayında ödendi. La Liga’nın transferi engelleme girişimlerine rağmen Neymar, 45 milyon avroluk maaşla Fransa’nın başkentinin yolunu tuttu. PSG, hem bir rakibini zayıflatmış hem de Messi ve Cristiano Ronaldo’nun ardından dünyanın en iyi oyuncusunu kadrosuna katmıştı.

    “Paris Saint-Germain’in hedefleri, bunların beraberinde getirdiği tutku ve enerjiyle birlikte beni kulübe çekti,” dedi. “Bu meydan okumaya hazırım.”

    Brezilyalı yıldızın yeteneği zaman zaman PSG’nin tam da ihtiyaç duyduğu şey gibi görünüyordu. Neredeyse her maçta gol atıp asist yaparak müthiş bir başlangıç yaptı ancak ilk sezonu şubat ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle erken sona erdi. PSG, Ligue 1 şampiyonluğuna Monaco’nun 13 puan önünde rahatça ulaşırken Neymar, yalnızca 20 maç oynamasına rağmen gol krallığı sıralamasında üçüncü oldu.

    İlk beş Şampiyonlar Ligi maçında attığı altı gol, Barcelona’daki sihrini tekrarlayabileceğini gösteriyordu. Ancak Real Madrid ile oynanacak son 16 turu rövanşından önce sakatlandı ve PSG toplamda 5-2’lik skorla elendi. Ertesi sezon Neymar’dan yoksun PSG, Manchester United karşısındaki 2-0’lık avantajını koruyamadı ve yine aynı turda elendi.

    PSG, Tuchel yönetiminde, Covid-19 salgınından büyük ölçüde etkilenen sıra dışı 2019-20 sezonunda aradığı formülü bulmaya yaklaştı. Neymar takımının Avrupa’daki ilk dört maçında forma giyemese de Mbappe, Di Maria ve takım arkadaşları kusursuz bir başlangıç yaptı. Bu kez Brezilyalı yıldız, kritik maçlarda fark yaratmak için sahadaydı.

    Borussia Dortmund’a karşı attığı iki gol, çeyrek finale yükselmelerinde belirleyici oldu. Atalanta ile tek maç üzerinden oynanan çeyrek finalde ise PSG’nin son dakikalarda gelen galibiyet golünden önce, geç gelen beraberlik golünde önemli rol oynadı. Yarı finalde RB Leipzig’i 3-0 yendikleri maçta bir golün daha asistini yaptı ancak Bayern Münih yine aşılması güç bir rakip oldu ve Fransız ekibi finali 1-0 kaybetti.

  • Daha fazla boş umut: Lionel Messi Paris'e geliyor

    Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk deneyimleri yürek burkan bir sonla bitmişti, ancak bu, Avrupa’da zafere ulaşabileceklerini gösteriyordu.

    PSG, sonraki sezon da mücadeleye hazır görünüyordu. Son 16 turunda Messi’nin Barcelona’sını toplamda 5-2’yle geçti, çeyrek finalde ise Bayern’den rövanşı aldı. Ancak yarı finalde, kendisi gibi yeni sermayeyle yükselen Manchester City’ye toplamda 4-1 yenilerek yine daha ileri gidemedi. PSG’nin o sezon Ligue 1 şampiyonluğunu da Lille’e kaptırması utanç vericiydi.

    Bu aşağılanma kabul edilemezdi. Parc des Princes ekibinin büyük bir hamleye ihtiyacı vardı ve o yaz hayatlarında bir kez karşılarına çıkabilecek bir fırsat doğdu: Barcelona’nın mali krizi sırasında Messi’yi transfer etme imkânı ortaya çıktı. PSG fırsatı kaçırmadı ve kulüple bağı olan herkes yeniden hayal kurmaya başladı.

    Messi, “Kulüp ve vizyonu, hedeflerimle tamamen örtüşüyor,” dedi. “[Oyuncular ve teknik ekiple] birlikte kulüp ve taraftarlar için harika bir şey inşa etmeye kararlıyım.”

    Al-Khelaifi ise şunları ekledi: “En üst düzeyde gelişmeye ve kupalar kazanmaya devam etme arzusunu gizlemedi. Kulübün hedefi de elbette aynı. Leo’nun dünya çapındaki kadromuza katılması, transfer politikamızın yerinde olduğunu ve başarıya ulaştığını teyit ediyor. Harika teknik direktörümüz ve ekibiyle birlikte, takımımızın dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımız için tarih yazmasını sabırsızlıkla bekliyorum.”

    PSG’nin eski başkanı Michel Denisot, Arjantinli oyuncunun gelişini kulüp tarihinin “zirvesi” ve “tüm kuşaklardan taraftarlar, oyuncular ve yöneticiler için muazzam bir sevinç” olarak nitelendirdi. Rakip Ligue 1 kulüplerinin başkanları da bu transferin Fransız futboluna sağlayacağı katkıdan yana görüş bildirdi. O dönemde Lyon başkanı olan Jean-Michel Aulas, “Hepimiz çok mutluyuz... Rekabeti bizim için daha da zorlaştırsa bile,” dedi.

    Reims başkanı Jean-Pierre Caillot ise, “Son yıllarda yaşadıklarımızın ardından futbola karşı bir miktar sevgi kaybı baş göstermişti. Messi’ye ihtiyacımız vardı ve işte burada!” dedi.

    PSG, Denisot’nun Harlem Globetrotters’a benzettiği bir hücum hattına sahipti. Messi’nin Barcelona’da birlikte çığır açtığı Neymar’la yeniden buluşup sürati ve bitiriciliğiyle öne çıkan Mbappe’yle yan yana oynaması, futbol dünyasında akıl almaz bir performans beklentisi yaratmıştı.

    Ancak içeriden bazılarına göre proje daha baştan başarısızlığa mahkûmdu. Messi’den bir yıl önce Barcelona’dan PSG’ye gelen Rafinha’ya göre bu ses getiren transfer, durumu daha da karmaşık hâle getirmişti.

    “Sezon öncesinde herkesin katıldığı ilk antrenmanda, ‘Bu işin yürümesi mümkün değil,’ dedim. Kaleciden başlayalım: Keylor Navas mı, [Gianluigi] Donnarumma mı? Hangisi oynamazsa öfkelenecek. Tartışmalar, teknik direktörle görüşmeler olacak,” dedi.

    “Savunmada ilk 11’in değişmezi Marquinhos var, kimse onun yerini alamaz. PSG’nin gözdesi [Presnel] Kimpembe ve Sergio Ramos da var. Her bir bek pozisyonu için en iyi üç oyuncu var. Hücumda ise Di María, Mbappe, Neymar ve Messi. Kimi çıkaracaksınız? Takımdaki konumu nedeniyle Di María’yı, ama onu bile çıkaramazsınız. Bu iş yürümez.

    “Bir teknik direktör için bu imkânsız. Oyuncuların kalitesi ve isimler açısından dünyanın en iyi takımıydılar ama aynı zamanda yönetilmesi zor bir takımdı. Ben oynamıyordum, dolayısıyla izliyordum.”

    Haklı olabilir, ancak PSG’nin zengin oyuncu kadrosundan yararlanamamasında Messi’nin yaşadığı fiziksel sorunlar da önemli bir etkendi. PSG’deki ilk sezonunun bazı bölümlerini sakat geçirse de Ligue 1’de takımının önemli asist kaynaklarından biri olmayı sürdürdü.

    İkinci sezonunda hem gol hem de asist üreten bir makineye dönüştü. Buna rağmen PSG, Şampiyonlar Ligi’nde büyük beklenti yaratan hücum hattından en iyi verimi bir türlü alamadı. Messi Inter Miami’ye katılmadan önce Real Madrid ve Bayern, PSG’yi son 16 turunda eledi. Bu da pek çok kişiye şu soruyu sordurdu: Bütün bunlar ne içindi?

  • Eskiye veda, Nuis Enrique'ye merhaba

    FBL-FRA-SUPERCUP-PSG-PRESSER
    AFP

    Barcelona’nın eski süper yıldızlarıyla işler yolunda gitmeyince kulüp, yıllar önce Camp Nou’ya üç kupayı birden getiren teknik direktöre yöneldi.

    Messi iki yıllık sözleşme imzalamıştı ancak işler yolunda gitmedi. Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferinin kahramanı La Pulga'nın 2023'te bonservis bedeli ödenmeden Florida'ya gitmesine izin verildi. 222 milyon avroya transfer edilen Neymar da beklentileri karşılayamadı ve Suudi Arabistan'a satıldı. PSG bundan sonra ne yapacaktı?

    Barcelona'nın üç kupa kazanan takımından geriye, peşinden gidilebilecek bir isim daha kalmıştı.

    O meşhur 'Remontada' hezimetinin mimarı ve beyni: Luis Enrique.

    Pek çok büyük ismin başaramadığını o başarabilecek miydi? Ne de olsa Barcelona'daki o takımın iki kilit yıldızı çoktan ayrılmıştı. Üstelik onun gelişinden bir ay önce Mbappe, kulübe sözleşmesini uzatmayacağını söylemişti. Pek çok kişinin umut bağladığı yıldızı kaybetme ihtimali PSG'nin yaz dönemine damgasını vurdu ve yeni teknik direktör yönetimindeki ilk sezonunu da etkiledi.

    Luis Enrique ilk basın toplantısında, "Futbolcular bencildir ama zekidir. Onlara en iyi performanslarını sergileyebilecekleri ve büyük kupalar için mücadele edebilecekleri bir ortam sunmalısınız" demişti. Ancak takip eden birkaç ay boyunca Mbappe, fazlasıyla bencil ve yeterince akıllı olmamakla suçlandı.

    Sözleşme uzatmayı reddettiği için o yaz PSG'nin hazırlık kampına alınmadı, hatta sezonun ilk Ligue 1 maçını kaçırdı. Yine de Ligue 1'deki gol istatistikleri olağanüstüydü. Borussia Dortmund, AC Milan ve Newcastle'a attığı goller ise Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılmasında kilit rol oynadı. Ardından Real Sociedad'ı toplamda 4-1'le saf dışı bırakmalarına öncülük etti ve çeyrek finalde tanıdık bir rakiple eşleştiler: Barcelona.

    Bir önceki yaz Barcelona'dan transfer edilen Dembele ile Vitinha, PSG'nin evinde 3-2 yenildiği maçta tur şansını korumasını sağladı. Bunun üzerine Luis Enrique önemli bir müdahalede bulundu. Rövanş öncesinde Mbappe ile baş başa görüştü ve Fransız oyuncuya söyleyeceklerini açıkça söyledi.

    Ona, "Michael Jordan'ı sevdiğini okudum" dedi. "Michael Jordan takım arkadaşlarını taşaklarından yakalar, it gibi savunma yapardı. Hem insan hem de oyuncu olarak önce sen bu örneği göstermelisin."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sen olağanüstü, dünya çapında bir oyuncusun. Buna hiç şüphe yok. Ama bu benim için yeterli değil. Gerçek lider, gol atarak bize yardımcı olamadığında, çünkü geçen gün karşında üst düzey iki oyuncu vardı, önemli olan her konuda bize yardımcı olan kişidir. Sorumluluğu üstlenip şöyle dersin: 'Çocuklar! Savunma hattı, dördünüz orada kalın. Ben iki takım arkadaşımı alacağım.'

    "Çünkü tek başına baskı yaptığında bu kahrolası inanılmaz bir şey. Ama Ousmane'ı ve [Randal] Kolo Muani'yi, [Bradley] Barcola'yı, [Goncalo] Ramos'u ya da Marco Asensio'yu da yanına alıp baskı için örnek olursan, ortaya ne çıkar biliyor musun? Kahrolası bir makine gibi işleyen takım.

    "Burada bir lider olarak senden görmek istediğim bu. Kalan iki ayında bu kulüpten başın dik ayrılmanı istiyorum, Kiki, buna hiç şüphe yok. Ama bunu hak etmelisin. Bunu da hücum ederek değil, başka şekilde hak etmelisin. Hücumda bir tanrı olduğunu zaten biliyorum. Hücumda senin gibisi yok, bunu da biliyorum. Ama hücum ettiğin gün [ve] savunmada tarihin en iyi oyuncusu olman gerektiğinde bunu yaparsan, işte lider budur. Michael Jordan budur."

    Raphinha rövanşın 12. dakikasında Barcelona adına golü attığında, PSG için yine aynı senaryo yaşanacak gibi görünüyordu. Sonra Dembele gol attı. Vitinha da gol attı. Toplam skor 4-4 oldu. Peki sonra? Mbappe penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. 89. dakikada ise sonuçsuz kalacak gibi görünen bir kontra atağı değerlendirip topu Ter Stegen'in yanından ağlara gönderdi ve takımını, Borussia Dortmund'la karşılaşacağı yarı finale taşıdı. Tam PSG geçmişteki hayal kırıklıklarını geride bırakmış ve büyük kupayı kazanmaya hazır görünürken, Mbappe ve arkadaşları Alman ekibi karşısında tamamen etkisiz kaldı ve iki maçı da 1-0 kaybederek elendi.

  • Luis Enrique devrimini tamamladı

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    İspanyol teknik direktör, takımın gidişatını tersine çevirdi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir ekip kurdu.

    O zamana gelindiğinde gerilim giderek artmıştı. Mbappe'nin çalışma disiplininden rahatsız olan teknik direktör, onu sık sık oyundan alıyor, zaman zaman da yedek kulübesinde bırakıyordu. Luis Enrique, ezeli rakipleri Monaco ile oynanan maçın devre arasında Mbappe'yi oyundan çıkarınca futbolcu, takım arkadaşlarının yanına, yedek kulübesine gitmedi. Bunun yerine taraftarlara gösterişli biçimde el sallayıp tribünde annesinin yanına geçti. Takım arkadaşları ise 0-0 biten maçın ikinci yarısını sahada oynadı.

    Bu, teknik direktör ile hücum oyuncusunun öncelikleri arasındaki farkı açıkça gösteriyordu. Sezon sona erdiğinde, uzun süredir hedeflerine ulaşmanın anahtarı olarak görülen Mbappe'nin Fransa'nın başkentinden Madrid'e gidecek olması birçok PSG taraftarını rahatlatmıştı.

    Mbappe'nin ayrılmasının ardından, ikinci sezonu öncesinde Luis Enrique, “Buraya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gelmedim. Buraya bir takım kurmak için geldim,” dedi. İkisini de yaptı.

    Mbappe'nin gidişiyle PSG, teknik direktörün hedeflediği takım ruhuna bütünüyle odaklanabildi. Kvaratskhelia, Doue ve Joao Neves kadroya katılarak Dembele, Vitinha, Marqhuinhos, Achraf Hakimi ve Nuno Mendes gibi isimlere eşlik etti. Artık PSG'nin, birlikte disiplinli ve durmak bilmeyen bir ekip oluşturacak enerjik yıldızlardan kurulu bir kadrosu vardı.

    Ligue 1'de bir kez daha rakipsizdiler ve 31. haftaya kadar yenilmediler. Ancak Şampiyonlar Ligi serüvenleri zorlu başladı. Turnuvanın yeni formatında doğrudan son 16 turuna kalamadılar. Bunun yerine play-off'ta Brest ile karşılaştılar ve rakiplerini toplamda 10-0 mağlup ettiler. Ardından Dembele'nin Anfield'da takımı kurtarmasıyla Liverpool karşısında geri dönüp penaltılarla turu geçtiler.

    Aston Villa'yı kıl payı geçtikten sonra Arsenal ile oynadıkları yarı finalde, takım olarak hareket etmelerinin ne kadar etkili olduğu görüldü. İlk maçtan aldıkları 1-0'lık üstünlükle Paris'e döndüler. Fabian Ruiz ve Hakimi'nin golleriyle de Inter karşısında finale çıktılar.

    Münih'teki 2025 finali tarihe geçti. PSG, Serie A şampiyonuna karşı her açıdan üstündü. Inter'in orta sahasına ve savunmasına hiç nefes aldırmadı. Doue'nin iki golünün yanı sıra Kvaratskhelia ve Hakimi'nin golleri belirleyici olurken, Dembele önde baskıya öncülük etti. Genç yıldız Senny Mayulu, son bölümde attığı golle skoru 5-0'a taşıdı. Bu, Şampiyonlar Ligi finalleri tarihindeki en farklı galibiyetti.

    Buna kimse itiraz edemezdi. PSG, hak ederek kazanmıştı. Heyecan verici oyun tarzı, Luis Enrique'nin cesaretinin ve kendi vizyonuna bağlılığının ürünüydü.

    Eski PSG yıldızı Beckham, başkan Al-Khelaifi'den duyduğu çarpıcı bir hikâyeyi şöyle anlattı: “Luis Enrique ilk yılında, takımın nasıl görünmesini istediği, nasıl oynamasını istediği, kimleri istediği, nereye gideceğimiz ve geleceğin nasıl olacağı üzerine çalışırken neredeyse her gece yeni antrenman tesisinde uyudu. Nasser, böyle bir şey hiç görmediğini söyledi.”

    Eylül ayına gelindiğinde Dembele dünyanın en iyi oyuncusu seçilmiş, dört PSG futbolcusu daha sıralamada ilk 10'a girmişti. PSG'nin bu üstünlüğü ve Mbappe'nin yedinci sırada yer alması, Luis Enrique'nin Paris'te yerleştirdiği takım anlayışını simgeliyordu.

    Fransız devinin yükselişi, inanılmaz biçimde, bununla sınırlı kalmadı ve hâlâ sürüyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine olağanüstüydüler. Lig aşamasında Barcelona'yı bir kez daha yendikten sonra Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern'i de saf dışı bıraktılar. Arsenal ile oynanan final çetin bir mücadeleye dönüştü, ancak Luis Enrique'nin kadrosu işi bitirmek için gereken direnci ve birbirine olan inancı bir kez daha gösterdi.

    Teknik direktör ilkelerinden vazgeçmedi ve amansız, acımasız bir takım kurdu. Messi, Mbappe ve Neymar gibi büyük yıldızlar sizi ancak bir yere kadar taşıyabilir; asıl önemli olan takım olarak hareket etmektir.

    Mikel Arteta, bu yılki Avrupa finalinden önce, “Bir teknik direktör olarak bir yol seçip kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen o yolda ilerleyecek liderliği gösterdi ve sonunda kendi yöntemiyle kazandı,” dedi.

    “Herkes için bir örnek.”