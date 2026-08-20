Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk deneyimleri yürek burkan bir sonla bitmişti, ancak bu, Avrupa’da zafere ulaşabileceklerini gösteriyordu.

PSG, sonraki sezon da mücadeleye hazır görünüyordu. Son 16 turunda Messi’nin Barcelona’sını toplamda 5-2’yle geçti, çeyrek finalde ise Bayern’den rövanşı aldı. Ancak yarı finalde, kendisi gibi yeni sermayeyle yükselen Manchester City’ye toplamda 4-1 yenilerek yine daha ileri gidemedi. PSG’nin o sezon Ligue 1 şampiyonluğunu da Lille’e kaptırması utanç vericiydi.

Bu aşağılanma kabul edilemezdi. Parc des Princes ekibinin büyük bir hamleye ihtiyacı vardı ve o yaz hayatlarında bir kez karşılarına çıkabilecek bir fırsat doğdu: Barcelona’nın mali krizi sırasında Messi’yi transfer etme imkânı ortaya çıktı. PSG fırsatı kaçırmadı ve kulüple bağı olan herkes yeniden hayal kurmaya başladı.

Messi, “Kulüp ve vizyonu, hedeflerimle tamamen örtüşüyor,” dedi. “[Oyuncular ve teknik ekiple] birlikte kulüp ve taraftarlar için harika bir şey inşa etmeye kararlıyım.”

Al-Khelaifi ise şunları ekledi: “En üst düzeyde gelişmeye ve kupalar kazanmaya devam etme arzusunu gizlemedi. Kulübün hedefi de elbette aynı. Leo’nun dünya çapındaki kadromuza katılması, transfer politikamızın yerinde olduğunu ve başarıya ulaştığını teyit ediyor. Harika teknik direktörümüz ve ekibiyle birlikte, takımımızın dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımız için tarih yazmasını sabırsızlıkla bekliyorum.”

PSG’nin eski başkanı Michel Denisot, Arjantinli oyuncunun gelişini kulüp tarihinin “zirvesi” ve “tüm kuşaklardan taraftarlar, oyuncular ve yöneticiler için muazzam bir sevinç” olarak nitelendirdi. Rakip Ligue 1 kulüplerinin başkanları da bu transferin Fransız futboluna sağlayacağı katkıdan yana görüş bildirdi. O dönemde Lyon başkanı olan Jean-Michel Aulas, “Hepimiz çok mutluyuz... Rekabeti bizim için daha da zorlaştırsa bile,” dedi.

Reims başkanı Jean-Pierre Caillot ise, “Son yıllarda yaşadıklarımızın ardından futbola karşı bir miktar sevgi kaybı baş göstermişti. Messi’ye ihtiyacımız vardı ve işte burada!” dedi.

PSG, Denisot’nun Harlem Globetrotters’a benzettiği bir hücum hattına sahipti. Messi’nin Barcelona’da birlikte çığır açtığı Neymar’la yeniden buluşup sürati ve bitiriciliğiyle öne çıkan Mbappe’yle yan yana oynaması, futbol dünyasında akıl almaz bir performans beklentisi yaratmıştı.

Ancak içeriden bazılarına göre proje daha baştan başarısızlığa mahkûmdu. Messi’den bir yıl önce Barcelona’dan PSG’ye gelen Rafinha’ya göre bu ses getiren transfer, durumu daha da karmaşık hâle getirmişti.

“Sezon öncesinde herkesin katıldığı ilk antrenmanda, ‘Bu işin yürümesi mümkün değil,’ dedim. Kaleciden başlayalım: Keylor Navas mı, [Gianluigi] Donnarumma mı? Hangisi oynamazsa öfkelenecek. Tartışmalar, teknik direktörle görüşmeler olacak,” dedi.

“Savunmada ilk 11’in değişmezi Marquinhos var, kimse onun yerini alamaz. PSG’nin gözdesi [Presnel] Kimpembe ve Sergio Ramos da var. Her bir bek pozisyonu için en iyi üç oyuncu var. Hücumda ise Di María, Mbappe, Neymar ve Messi. Kimi çıkaracaksınız? Takımdaki konumu nedeniyle Di María’yı, ama onu bile çıkaramazsınız. Bu iş yürümez.

“Bir teknik direktör için bu imkânsız. Oyuncuların kalitesi ve isimler açısından dünyanın en iyi takımıydılar ama aynı zamanda yönetilmesi zor bir takımdı. Ben oynamıyordum, dolayısıyla izliyordum.”

Haklı olabilir, ancak PSG’nin zengin oyuncu kadrosundan yararlanamamasında Messi’nin yaşadığı fiziksel sorunlar da önemli bir etkendi. PSG’deki ilk sezonunun bazı bölümlerini sakat geçirse de Ligue 1’de takımının önemli asist kaynaklarından biri olmayı sürdürdü.

İkinci sezonunda hem gol hem de asist üreten bir makineye dönüştü. Buna rağmen PSG, Şampiyonlar Ligi’nde büyük beklenti yaratan hücum hattından en iyi verimi bir türlü alamadı. Messi Inter Miami’ye katılmadan önce Real Madrid ve Bayern, PSG’yi son 16 turunda eledi. Bu da pek çok kişiye şu soruyu sordurdu: Bütün bunlar ne içindi?