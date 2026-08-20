Lionel Messi, 2021 yazında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e bedelsiz transfer olduğunda Fransa'nın başkentini bir iyimserlik dalgası sardı. PSG taraftarları, yapbozun son parçasının nihayet yerine oturduğuna inanıyordu. Başkan Nasser Al-Khelaifi, çılgınca tezahürat yapan kalabalığın önünde bu büyük Galactico transferini tanıtırken taraftarların gözünde Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin Fransız kulübünün formalarıyla ünlü Şampiyonlar Ligi kupasının etrafında durduğu görüntü canlandı. Uzun zamandır kurdukları Avrupa'ya hükmetme hayali gerçekleşmek üzereydi.
Ancak bu hayal, üç süper yıldızın sonuncusu da Fransa'dan ayrıldıktan dört yıl sonra gerçeğe dönüştü. Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin öncülük ettiği, kusursuz biçimde kurgulanmış ve izlemesi heyecan veren takım bunu başardı. Inter karşısında alınan çarpıcı 5-0'lık galibiyet, Luis Enrique yönetiminde baş döndürücü bir hızla gerçekleştirilen yeniden yapılanmanın doruk noktasıydı.
Eski Barcelona oyuncusu ve teknik direktörü Temmuz 2023'te göreve geldiğinde Messi henüz ayrılmış, Neymar ise Al-Hilal'e katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyordu. Böylece yeni teknik direktör, takımını Mbappe'yi merkeze alarak yeniden kurmaya başladı. Ancak Fransa kaptanının Real Madrid'le uzayıp giden transfer süreci, Luis Enrique'nin ilk sezonu boyunca sorun yarattı. PSG'nin ihtiyacı, soyunma odasına hâkim olan egolardan tamamen kurtulmaktı.
Mbappe, büyük bir kupa kazanamayan Real Madrid'de gol krallığı yarışlarına damga vururken eski takımının tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oluşunu izledi. PSG, ertesi yıl ikinci Avrupa şampiyonluğunu da kazandı. Bu başarı, Mbappe'nin Dünya Kupası'nı dördüncü bitiren Fransa adına rekorlar kırmasından hemen önce geldi ve Luis Enrique ile PSG'nin üstün bireysel yetenekten vazgeçip agresif, durdurulamaz bir takım kurma kararının doğruluğunu bir kez daha gösterdi.
Luis Enrique, teknik direktörlüğe atandığında “Kazanan bir takım kurmaya kararlıyım. Bunu başaracağımdan ve taraftarlara hoşlarına gidecek bir şey sunacağımdan hiç şüphem yok” demişti. Nitekim hiçbir şeyin önüne geçmesine izin vermedi.
O günlerde, birçok kişinin tembel, sakatlıklara yatkın ve beklentileri karşılayamamış bir oyuncu olarak gördüğü Dembele'nin, Mbappe yerine Eylül 2025'te Ballon d'Or'u elinde tutacağını kim düşünebilirdi? Dembele, PSG'nin sürekli tökezleyen bir takımdan Avrupa'nın tartışmasız hâkimine dönüşümünün simgesi olmuştu.