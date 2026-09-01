22 yaşındaki Aston Villa orta saha oyuncusu Lucia Kendall’ın zihninde birbiriyle çelişen pek çok düşünce var. Kadınlar Süper Ligi’ndeki ilk sezonu o kadar iyi geçti ki, Sarina Wiegman onu başladıktan sadece haftalar sonra İngiltere kadrosuna çağırdı. Bir an, gelecek yazki Dünya Kupası’ndan kendiliğinden söz ediyor. Hemen ardından ise artık tam anlamıyla bir İngiltere milli oyuncusu olduğunun hâlâ tam olarak kafasına yatmadığını kabul ediyor.

Bu da Kendall’ın 2025-26 sezonunu oldukça iyi özetliyor. Sonuçta gerçekten de baş döndürücü bir dönemdi. Geçen yılın temmuz ayında, 16 yaşında ilk maçına çıktığı ve beş sezon boyunca düzenli olarak A takım düzeyinde forma giydiği WSL 2 kulübü Southampton’dan Villa’ya katıldı. Ekim ayında ise, Villa Park’ta Chelsea’ye karşı WSL’deki ilk maçından tam bir ay sonra, kariyerinde ilk kez İngiltere A Milli Takımı kadrosuna seçildi ve iki hafta sonra Avustralya karşısında ilk resmi maçına çıktı. Maçın oyuncusu seçildi.

Eğer bu yeterince sürreal değilse, Kendall İngiltere’nin bir sonraki kampında Southampton’a döndü ve Gana’ya karşı alınan galibiyette St. Mary’s’te gol attı. Orta saha oyuncusunun bu hazırlık maçlarındaki performansı o kadar iyiydi ki, nisan ayında Dünya Kupası elemelerinde İspanya’nın Wembley ziyaretinde ilk 11’de yer aldı. İngiltere maçı 1-0 kazandı.

“Çılgınca,” diye yanıt veriyor Kendall, GOAL, ilk kez mücadele ettiği bu seviyede Villa’nın 22 WSL maçının 16’sında ilk 11’de başladığı bir sezondaki tüm kilometre taşlarını sorduğunda. Bu, çoğu durumda başlığa çıkacak bir detay olurdu ama dikkat çekici anların çokluğu nedeniyle Kendall’ın son 12 ayında neredeyse dipnota itilmiş durumda. “Şimdi bile dönüp baktığımda, bunların hepsini gerçekten tam olarak kavrayamıyorum,” diye itiraf ediyor.

Ancak İngiltere milli oyuncusu, WSL’deki ikinci sezonuna, ardından da 2027 Brezilya Kadınlar Dünya Kupası’nın geleceği bir döneme bakarken, yaşananların onu ezdiğine dair hiçbir işaret yok. Hatta tam tersi.

“Bence İngiltere için oynamak gözlerimi gerçekten açtı ve ‘Vay canına, hayalini kurduğum şey bu’ dedirtti, hatta sanırım beni rahatlattı,” diyor, inanılmaz bir şekilde. “Sanki, ‘Bunu başardım. Hayalini kurduğum şey buydu, o zaman gidip sadece tadını çıkarayım’ gibiydi.”