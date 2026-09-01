Lucia Kendall özel röportajı: İngiltere'nin çıkış yapan yıldızı, "çılgın" yükselişini, İngiltere'nin Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda yer almayı garantilemesini ve Aston Villa'da standartları yükseltmeyi anlattı
22 yaşındaki Aston Villa orta saha oyuncusu Lucia Kendall’ın zihninde birbiriyle çelişen pek çok düşünce var. Kadınlar Süper Ligi’ndeki ilk sezonu o kadar iyi geçti ki, Sarina Wiegman onu başladıktan sadece haftalar sonra İngiltere kadrosuna çağırdı. Bir an, gelecek yazki Dünya Kupası’ndan kendiliğinden söz ediyor. Hemen ardından ise artık tam anlamıyla bir İngiltere milli oyuncusu olduğunun hâlâ tam olarak kafasına yatmadığını kabul ediyor.
Bu da Kendall’ın 2025-26 sezonunu oldukça iyi özetliyor. Sonuçta gerçekten de baş döndürücü bir dönemdi. Geçen yılın temmuz ayında, 16 yaşında ilk maçına çıktığı ve beş sezon boyunca düzenli olarak A takım düzeyinde forma giydiği WSL 2 kulübü Southampton’dan Villa’ya katıldı. Ekim ayında ise, Villa Park’ta Chelsea’ye karşı WSL’deki ilk maçından tam bir ay sonra, kariyerinde ilk kez İngiltere A Milli Takımı kadrosuna seçildi ve iki hafta sonra Avustralya karşısında ilk resmi maçına çıktı. Maçın oyuncusu seçildi.
Eğer bu yeterince sürreal değilse, Kendall İngiltere’nin bir sonraki kampında Southampton’a döndü ve Gana’ya karşı alınan galibiyette St. Mary’s’te gol attı. Orta saha oyuncusunun bu hazırlık maçlarındaki performansı o kadar iyiydi ki, nisan ayında Dünya Kupası elemelerinde İspanya’nın Wembley ziyaretinde ilk 11’de yer aldı. İngiltere maçı 1-0 kazandı.
“Çılgınca,” diye yanıt veriyor Kendall, GOAL, ilk kez mücadele ettiği bu seviyede Villa’nın 22 WSL maçının 16’sında ilk 11’de başladığı bir sezondaki tüm kilometre taşlarını sorduğunda. Bu, çoğu durumda başlığa çıkacak bir detay olurdu ama dikkat çekici anların çokluğu nedeniyle Kendall’ın son 12 ayında neredeyse dipnota itilmiş durumda. “Şimdi bile dönüp baktığımda, bunların hepsini gerçekten tam olarak kavrayamıyorum,” diye itiraf ediyor.
Ancak İngiltere milli oyuncusu, WSL’deki ikinci sezonuna, ardından da 2027 Brezilya Kadınlar Dünya Kupası’nın geleceği bir döneme bakarken, yaşananların onu ezdiğine dair hiçbir işaret yok. Hatta tam tersi.
“Bence İngiltere için oynamak gözlerimi gerçekten açtı ve ‘Vay canına, hayalini kurduğum şey bu’ dedirtti, hatta sanırım beni rahatlattı,” diyor, inanılmaz bir şekilde. “Sanki, ‘Bunu başardım. Hayalini kurduğum şey buydu, o zaman gidip sadece tadını çıkarayım’ gibiydi.”
Temelleri atmak
Bu yorum, Kendall'ın son 12 ayda her şeyi neden soğukkanlılıkla karşılayabildiğine dair bir fikir veriyor. Bunu ve konuşurken sergilediği olgunluğu, üst seviyedeki futboldaki tecrübesiyle de ilişkilendirmemek zor. Kendall, İngiliz futbolunun en üst seviyesinde yeni olabilir ancak piramidin daha alt basamaklarında, dördüncü, üçüncü ve ikinci kademelerde, henüz gençlik yıllarından beri gelişimini sürdürüyordu.
Bu nedenle, belki de şaşırtıcı olmayan şekilde, ilk kez evden uzakta yaşamaya alışmaya çalıştığı dönemde WSL'deki ilk sezonunda en zorlandığı şeyin saha dışındaki konular olduğunu söylüyor. “Bu büyük bir geçişti ve dürüst olmak gerekirse muhtemelen ancak şimdi gerçekten alışmaya başladığım bir şeydi” diyor.
Ancak futbola gelirsek, Kendall Southampton'da geçirdiği dönemin Villa'da onun için “tüm yapı taşlarını yerine oturttuğunu” düşünüyor. “Sadece oyunun hızına alışmam gerekiyordu” diyor. “Futbol oynayarak edindiğim deneyim, zaman zaman dördüncü veya üçüncü kademede oynamış olsam da, bana 17 yaşında genç bir oyuncuyken oyunu kontrolüme almam gereken anlar yaşattı. O yaşta bunu yapmak zorunda kalan çok fazla insan yok. Bunun bana kesinlikle çok iyi bir temel sağladığını düşünüyorum.”
Uluslararası atılım
Bu özellikleri WSL 2'den WSL'ye taşımak başka şey, neredeyse aynı dönemde bunları İngiltere kamplarına da taşımak ise bambaşka bir şey. Kendall geçen yaz Villa ile sözleşmesini tamamladığı sırada, İngiltere üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu kazanıyordu. Üç ay sonra yolları kesişecekti.
Ancak Kendall benzer bir yaklaşım sergiledi ve bu hâlâ tam anlamıyla idrak ettiği bir şey olsa da, o milli takım çıkışından hiçbir zaman çekinmediği açıkça görüldü. GOAL ona artık bir İngiltere oyuncusu olduğunu söylediğinde, 22 yaşındaki futbolcu gülüyor. “Hâlâ öyle hissetmiyorum” diye yanıt veriyor. “Bir süre daha da öyle hissedeceğimi sanmıyorum.”
İnançsızlığın bu unsurunun, İngiltere'yi temsil etme konusunda gerçekten olgun ve özgüvenli bir yaklaşımla bir arada bulunması ilginç. Kendall, “En iyi oyunumu özgüvenli olduğumda oynadığımı biliyorum ama özgüvenli olmakla birlikte yaptığınız şeyin büyüklüğünü de anlamak arasında çok ince bir denge var” diye açıklıyor. İngiltere oyuncusu olarak katıldığı ilk kamplarda “bunun mükemmel dengesine” sahip olduğuna inanıyor ve bunun da bu kadar öne çıkan performanslar sergilemesine yardımcı olduğunu düşünüyor.
Güvenin değeri
Wiegman’ın yönlendirmesi de buna katkı sağlayan bir diğer etkendi. Kendall, Avustralya’ya karşı çıktığı ilk maçtan önce İngiltere teknik direktörünün onunla oturup, “Oynamayı hak ediyorsun” dediğini hatırlıyor. Orta saha oyuncusunu ilk 11’e dahil etme kararının zaten Wiegman’ın ona duyduğu güveni “çok net gösterdiğini” söylerken, bu sözler de bunu daha da pekiştirdi. Kendall, “Ondan gördüğünüz açıklık ve dürüstlük gerçekten ferahlatıcı ve benim çok değer verdiğim bir şey” diyor.
Ayrıca kulüp seviyesinde de bu güvenin var olması hayati önem taşıyor; bu da orta saha oyuncusunun İngiltere’nin radarında kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu süreyi ve fırsatları almasını sağlıyor. Villa teknik direktörü Natalia Arroyo, genç oyuncuları geliştirme konusunda harika bir üne sahip. İngiltere genç milli oyuncusu Rachel Maltby de geçen sezon GOAL’e bunu anlatırken, bunun sadece o oyunculara dakika vermekten ibaret olmadığını, aynı zamanda her birini tanımak ve “bizi neyin harekete geçirdiğini” anlamak için harcadığı zaman ve emekten kaynaklandığını söylemişti.
Öte yandan Kendall, Arroyo’nun genç yeteneğe olan inancı nedeniyle, geçen yaz Villa’ya imza atmayı seçtiğinde “seviyemde performans gösterdiğim takdirde ilk 11’de olmam gerektiğini biliyor olmam”ın kendisi için büyük bir etken olduğunu vurguluyor.
Sonraki adımlar
Son 12 ayda çok şey oldu ve Kendall, gelecek yıl da daha fazlasının yaşanmasını umuyor. Kulüp düzeyinde Villa, önceki üç sezonun ikisinde ligin üst yarısında yer aldıktan ve diğerinde de bunun sadece bir basamak dışında kaldıktan sonra, geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan dokuzunculuğunu geliştirmeye kararlı.
Kendall, “Kulüp olarak büyümek için yoğunluğu nasıl artırabileceğimiz, birbirimizi nasıl daha fazla zorlayabileceğimiz ve standartları nasıl yükseltebileceğimiz hakkında çok konuştuk. Sezonun başında gerçekten odaklandığımız şey bu” diyor.
Bunun bir parçası olarak 22 yaşındaki oyuncu, daha belirleyici olmak istiyor. Geçen yaz WSL'ye geldiğinde aklında “bu seviyede ayakta kalmak” olduğunu hatırlıyor. Bunu başardıktan, hatta bunun da ötesine geçtikten sonra odağı artık biraz değişmiş durumda.
“İyi bir maç çıkarabileceğimi ama takım olarak yine de istediğimiz sonucu alamayabileceğimizi biliyorum” diye açıklıyor. “Benim için maçın sonucuna daha fazla etki etmek istiyorum; bu ister gol atmak olsun ister asist yapmak, ama aynı zamanda biraz daha fazla risk almak da. Çizgileri nasıl kırabilirim ve bizi hücuma çıkaracak o pası nasıl verebilirim? Topu geri oynamak ya da başka birine verip sonra topa sahip olmaya devam etmek yerine.”
Bunların hepsi, Kendall'ın “nihai hedefi”ne bağlanıyor; o hedef de “orta sahanın üç pozisyonunda da gerçekten etkili şekilde oynayabilmek”. Geçen yıl Villa'da daha geride oynadı. Bunu seviyor çünkü “topla daha çok buluşmayı ve oyunun temposunu belirlemeyi” seviyor. Öte yandan İngiltere'deki fırsatları ise çoğu zaman, “muhtemelen kendisini en rahat hissettiği” rol olan ceza sahasından ceza sahasına orta saha olarak geldi. Bu arada Southampton takımındaki ilk tam sezonunda 10 numara olarak 24 maçta 21 gol attı ve Saints, WSL 2'ye yükseldi.
Rakamlar ortada olsa da “Bunun benim doğal pozisyonum olduğunu düşünmüyorum” diyor. “Ama orta sahanın her yerinde oynayabilen o oyuncu tipi olmak istiyorum.”
Kutup yıldızı
Kendall, bireysel olarak gelişimini sürdürebildiği takdirde bunun diğer şeyleri de beraberinde getireceğini biliyor. Bu, yaz döneminde yapılan iyi takviyelerin ardından yeniden “ileri adım atabileceklerine” inandığı Villa'ya yardımcı olacak, aynı zamanda Dünya Kupası yılı olan bu sezonda İngiltere söz konusu olduğunda da onun elini güçlendirecek.
Aslında Dünya Kupası konusunu ilk açan kişi Kendall oluyor. GOAL, röportajın başında ona geçen yaz, geride kalan dikkat çekici sezon üzerine düşünmeye vakit bulup bulmadığını sorduğunda şöyle diyor: “Bence zor, çünkü gelecek yaz Dünya Kupası var ve bu sanki iki yıllık bir döngü gibi. O yüzden düşünüp değerlendirme fırsatım oldu ama bir gözüm de hâlâ orada ve devam etmem gerekiyor.”
Bunun aklında olması ve görmezden geliyormuş gibi yapmaması, Kendall'ın şimdiye kadarki tüm büyük çıkışlarına yaklaşımındaki olgun ve net zihniyete işaret ediyor. GOAL'un, en son 2023'te düzenlendiğinde İngiltere'nin finaline çıktığı bir turnuvayı bu kez gündeme getirmesi üzerine daha sonra “Bana bir yön veriyor” diyor.
“Yaz geldiğinde orada olmak istiyorum. Ama her şeyin yolunda gitmesi ve benim yapmam gereken çok fazla şey var. Sahada vücuduma iyi bakmalıyım, gelişmeye devam etmeliyim, özgüvenimi korumalı ve o iyi zihinsel durumda kalmalıyım. Dikkat etmem gereken çok şey var ve bence bu bir nevi kutup yıldızı gibi, anlıyor musun? Yön bu. Ama her gün kendime baskı yapıp, 'Ah, bunu yapmak zorundayım çünkü Dünya Kupası'na gitmem gerekiyor' diyemem. Her günü tek tek yaşamak gerekiyor. Villa'da olmanın gerçekten önemli tarafı, bizim olabildiğince başarılı olmamız ve ben de bunda mümkün olduğunca büyük bir rol oynamak istiyorum.”