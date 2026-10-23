24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
GFX Lucca Brughmans NXGN 1-1GOAL

Lucca Brughmans: Belçika ve Real Madrid'in kahramanı Thibaut Courtois'nın izinden gitmeyi hedefleyen geleceğin Liverpool kalecisi

Bayern Münih ve Real Madrid de genç kaleciyi transfer etmeyi düşünürken Liverpool, gelecek vadeden oyuncunun büyük çaplı transferini tamamlamak için hızla harekete geçti.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Belçika ekibi Genk, son yıllarda Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt ve Mike Penders gibi isimleri yetiştirmesiyle uzun süredir Avrupa’nın en verimli kaleci yetiştirme merkezi olarak gösteriliyor.

    Şimdi de Genk’ten yeni bir kaleci çıktı. Liverpool’a 30 milyon sterlinlik transferini şimdiden tamamlayan genç oyuncu, Premier League’de başarılı olmayı hedefliyor.

    18 yaşındaki Lucca Brughmans, 1,97 metrelik etkileyici boyunun yanı sıra olağanüstü erişim mesafesine ve güçlü teknik becerilere sahip. Liverpool’dan eski kulübüne kiralık olarak gönderildikten sonra Genk’in tartışmasız birinci kalecisi olan Brughmans, ülkesinin genç millî takımlarında da hızla yükseldi. Pek çok kişi, Courtois’nın uzun vadeli gerçek halefi olmak için Senne Lammens ve Vandevoordt ile yarışacağına inanıyor.

    Peki, kuşağının en parlak yeteneklerinden biri olarak gösterilen bu genç kaleci kim? GOAL inceliyor...

  • Başladığı yer

    SOCCER CPL D5 JONG GENK VS KV KORTRIJK
    AFP

    Genç kaleci, PSV'ye katılmak için ülkesinden ayrıldı, ardından idolünün izinden gitmek üzere geri döndü.

    Antwerp'te doğan Brughmans, futbol yolculuğuna yerel kulüp Kalmthout SK'de başladı. Ardından kısa bir süre Royal Antwerp'in altyapısında oynadı. Yeteneği küçük yaşta dikkat çekince 11 yaşında sınırı geçerek Hollanda devi PSV'ye katıldı.

    Eindhoven ekibinin altyapısında geçirdiği üç yıl, sağlam tekniğinin ve geriden oyun kurmaya katkısının temellerini attı. Ancak 2022'de ülkesine dönerek kaleci yetiştirmesiyle ünlü Genk'e katıldı.

    Brughmans'ın öne çıkması uzun sürmedi. Çocukluk idolü Courtois'yı örnek alarak 28 numaralı formayı giydi. Fiziksel üstünlüğü ve doğal liderlik özellikleriyle hızla yükseldi. Kaptan olarak Belçika 17 Yaş Altı Millî Takımı'na hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası'nda liderlik etti ve Avrupa futbolunun en donanımlı genç kalecilerinden biri olarak ün kazandı.

  • Büyük atılım

    SOCCER CPL D11 KAS EUPEN VS JONG GENK
    AFP

    16 yaşında profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıkan oyuncu, A takımın yıldızı olma yolunda inanılmaz bir yükseliş yaşadı.

    Brughmans, gelecek vadeden bir genç oyuncudan A takım düzeyinde profesyonelliğe hızla yükseldi. Ocak 2025'te henüz 16 yaşındayken Challenger Pro League'de Jong Genk formasıyla profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıktı. Daha deneyimli hücumcular karşısında ceza sahasına hâkim olabildiğini göstererek kısa sürede ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı ve ikinci ligde 11 maça çıktı.

    Bir sonraki sezonda da ilk tercih edilen kaleci olmayı sürdürdü ve ardından A takımın yedek kulübesinde kendine yer buldu. Sakatlıkların Genk'in Antwerp'e karşı oynayacağı ilk Avrupa Ligi play-off maçı öncesinde kadroda yer açmasıyla, genç kaleci sezonun sonlarına doğru en üst ligdeki ilk maçına çıktı.

    Maçın önemine rağmen kariyerinin başındaki kaleci, eski takımına karşı rahat bir oyun sergileyerek teknik direktör Nicky Hayen'ı kendisini ilk 11'de tutmaya ikna etti.

    Genk, geçen yıl temmuz ayında onunla uzun süreli bir sözleşme uzatmadan önce Avrupalı gözlemciler Brughmans'ı sahada izlemek için Belçika'ya akın ediyordu. Genk futbol direktörü Dimitri de Conde, kulübün elinde neslinin öne çıkan bir yeteneği olduğunu biliyordu: “Şüphesiz, neslinin en gelecek vadeden kalecilerinden biri olarak görülüyor. Olağanüstü fiziksel özelliklere ve iyi bir ayak tekniğine sahip. Ayrıca modern bir üst düzey kalecinin olgunluğuna ve kişiliğine de sahip.”

  • Nasıl gidiyor

    SOCCER JPL D4 GENK VS BEVEREN
    AFP

    Geleceği Liverpool'da, ancak şimdilik Genk ve Belçika 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda daha fazla deneyim kazanmalı.

    Genk'in A takımında 18 yaşında ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Brughmans, performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

    Real Madrid ve Bayern Münih onunla ilgileniyordu. Brughmans, Real Madrid'in antrenman tesislerini bile ziyaret etti. Ancak İngiltere'de transfer döneminin kapanmasına yaklaşılırken Liverpool sürpriz bir hamle yaptı. Premier League devi, toplam değeri 30 milyon sterline ulaşabilecek bir teklif sundu. Anlaşmaya göre Brughmans, bu sezonu Genk'te kiralık olarak geçirecek ve Temmuz 2027'de resmen Anfield'a gidecek.

    De Conde, Liverpool'un yaptığı ve kendisini şaşırtan „dev anlaşma“ hakkında daha sonra şunları söyledi: „İlk tepkim, ‘Eyvah, şimdi ne olacak?’ oldu. Sonuçta sadece birkaç gün sonra sahaya çıkması gereken bir takım vardı... İngiltere'de transfer döneminin kapanmasına iki gün kala, bir pazar günü saat 11.00'de menajerlik şirketinden telefon aldım. Liverpool ciddiydi. ‘Teklif bu.’ Ertesi sabah da Lucca, Liverpool'a gitmek üzere uçağa binmişti.“

    De Conde sözlerini şöyle sürdürdü: „İnsanlar, ‘De Conde'nin tecrübesiyle Lucca'nın transferinde başardıkları harika!’ diyor. Üzgünüm ama durum öyle değil. Bunun bu kadar hızlı ya da bu miktarda bir bedelle gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim.“

    Brughmans, şaşırtıcı ve yüksek bedelli transferin ardından olgun ve profesyonel bir tutum sergiledi. İngiltere'den döndükten yalnızca birkaç gün sonra Anderlecht karşısında maça damga vurdu. İki müthiş kurtarışla takımına kritik bir puan kazandırırken maçın oyuncusu seçildi.

    Brughmans, „Yoğun bir hafta sonuydu ama pazartesi geri döndüm ve hemen antrenmana çıktım,“ dedi. „Kısa sürede günlük düzene dönüp takımla çalışabilmem iyi oldu. Üzerimde ekstra bir baskı yok, beklentiler de değişmedi. Genk bana hâlâ altı ay önceki gibi bakıyor ve bunun için çok minnettarım. Bunu takımla birlikte gösterdim; herkes bana destek oldu.“

    Uzun vadeli geleceğine ve bu sezon Belçika'da kalma kararına da değinen Brughmans şunları ekledi: „Burada kalabilmiş olmam iyi bir şey. Çünkü nihayetinde hedefim Liverpool'un birinci kalecisi olmak. Bunu başarmak için hâlâ gelişmem gerekiyor ve bunu yapabileceğim en iyi yer Genk.“

    Teknik direktör Jess Thorup, genç yıldızını transfer bedeli etrafında oluşan ilgiden korumaya özen gösteriyor. Brughmans, kulübün birinci kalecisi olarak yerini sağlamlaştırmış olsa da Thorup, önündeki psikolojik zorluklara dikkat çekti.

    Thorup, „Bir yıl daha kalması herkes için doğru karar,“ dedi. „Burada gelişmeye devam edebilir, biz de iyi bir kaleciden yararlanabiliriz. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen sakinliğini ve odağını koruduğunu görebiliyorum. Birkaç gündür yeniden antrenman sahasında... Hayatının değiştiğini muhtemelen önümüzdeki haftalarda iyice idrak edecek. Elbette onu pek çok şey bekliyor.“

    Sonuçlar ortada: KV Kortrijk karşısında alınan rahat 3-0'lık galibiyette Brughmans ceza sahasına hâkimdi. Önemli bir kurtarış yaptı, bu sezon üçüncü kez kalesini gole kapattı ve maç boyunca 19 isabetli pas verdi. Thorup'un takımı için güven veren bir kaleci olmayı sürdürüyor.

  • Güçlü yönler

    SOCCER CPL D30 RFC SERAING VS JONG GENK
    AFP

    Olağanüstü bir uzanma kabiliyetine sahip ve top ayağındayken güven veriyor. Geleceğin yıldızı olarak görülüyor.

    Boyu iki metreye yaklaşan Brughmans, uzun kolları sayesinde kalenin büyük bölümünü kapatabiliyor. Kalabalık altıpasında topu yumruklayarak uzaklaştırmak yerine yakalamayı tercih ediyor.

    Brughmans, hücumcularla karşı karşıya kaldığı pozisyonlardaki başarısıyla da şimdiden tanınıyor. Erken hamle yapmaktan kaçınırken açıyı etkili biçimde daraltıyor ve vücuduyla şutları engelliyor.

    Teknik becerisi sayesinde rakibin önde baskısı altında risk almaktan da şimdiden çekinmiyor. Geniş alanı kat eden çapraz paslar atabiliyor veya keskin ileri paslarla topu rakip hatların arasından geçirebiliyor.

  • Geliştirilecek yönler var

    SOCCER JPL D5 RSC ANDERLECHT VS KRC GENK
    AFP

    Kalecinin antrenörü, oyuncunun kendisine karşı eleştirel davrandığını ve bazı durumlarda “fazla düşünme” eğiliminde olduğunu söylüyor.

    Yükselişine ve etkileyici performanslarına rağmen Brughmans, hâlâ üst ligde ilk 11 oyuncusu olarak geçirdiği ilk tam sezonun zorluklarıyla baş etmeye çalışan 18 yaşında bir futbolcu.

    Genk Teknik Direktörü Thorup, genç kalecinin analitik yaklaşımının zaman zaman aleyhine işleyebildiğini belirterek bazı durumlarda içgüdülerine güvenmek yerine “fazla düşündüğünü” söyledi. Thorup, “doğallığını” yeniden kazanmasına fırsat vermek için onu yedek kulübesine çekmeyi bile düşündü.

    Brughmans hava toplarında ve vücudunu açarak kaleyi kapatmada başarılı olsa da yerden gelen şutlara verdiği tepkiler zaman zaman endişe yaratabiliyor.

    Bu yaşta 30 milyon sterlinlik bir transfer bedelinin beraberinde getirdiği yoğun medya ilgisiyle baş etmeyi öğrenmek de onun için zorlu bir süreç olacak. Ancak Thorup, onu koruyacağına söz vererek şunları söyledi: “Söz konusu bedel nedeniyle gözler onun üzerinde. Doğru anlarda onu koruyacağım çünkü Genk gibi bir kulüpte birinci kaleci olmanın onun için de hâlâ oldukça yeni bir durum olduğunu unutmamalıyız.”

  • Yeni Courtois mı?

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Eski Genk yıldızının forma numarasını alan Brughmans, Courtois ile bazı benzerlikler taşıyor

    Brughmans'ın uzun boyu, Genk altyapısından yetişmiş olması ve eski Chelsea yıldızı Courtois'nın Belçika'da giydiği 28 numaralı formayı taşıması, ikisi arasındaki benzerlikleri görmezden gelmeyi imkânsız kılıyor. Ancak yükselen yıldız, ayaklarına hâkim olmasının yanı sıra savunmada ve hücumların kurulmasına katkı sağlarken de proaktif bir yaklaşım sergiliyor.

    Millî takım düzeyindeki yükselişi de bir o kadar hızlı oldu. Birçok kişi, uzun vadede Real Madrid kalecisinin yerini alarak Belçika'nın birinci kalecisi olacağına inanıyor.

    Belçika'nın alt yaş kategorilerinde kaptanlık pazubendini takan Brughmans, 21 yaş altı millî takımına birinci kaleci olarak hızla yükseltildi.

    Danimarka'ya karşı oynanan önemli bir Avrupa Şampiyonası eleme maçında yaptığı kritik kurtarışla gol yemeden tamamladığı maçın 0-0 bitmesine katkı sağladı. Bu sonuç, Belçika'nın Arnavutluk ve Sırbistan'daki finallere katılmasını garantiledi.

    Gelişimi o kadar belirgindi ki Belçika Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Mark van Bommel, onu A millî takım kadrosuna çağırmayı düşündüğünü kabul etti. Ancak sonunda, Avrupa Şampiyonası'na katılma umutlarını artırmak için Brughmans'ı 21 yaş altı takımında bırakmaya karar verdi.

  • Sırada ne var?

    SOCCER JPL PO2 DAY1 ANTWERP VS KRC GENK
    AFP

    İlk işaretler olumlu ve Liverpool, transferi tamamlamasından bu yana gördüklerinden memnun olacaktır.

    Brughmans’ın şimdilik önceliği, gelecek yaz Anfield’a gitmeden önce bu yılı Genk’te geçirerek kendi ceza sahasına tam anlamıyla hâkim olmak.

    Liverpool’un sportif departmanı ve teknik ekibi, gelişimini izlemek için her performansını yakından takip ediyor.

    “Beni çok yakından takip ediyorlar,” dedi. “Teknik direktörler fiziksel durumumla ilgili birbirleriyle iletişim hâlinde ve maçlarımı izlemeye geliyorlar.”

    Sezon sonunda Arnavutluk ve Sırbistan’da düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Belçika’nın mücadelesi yaklaşırken genç kaleci, Avrupa’nın en iyi genç yetenekleri arasında yer aldığını kanıtlamak için uluslararası bir sahneye çıkma fırsatı bulacak.