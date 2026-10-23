Genk'in A takımında 18 yaşında ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Brughmans, performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

Real Madrid ve Bayern Münih onunla ilgileniyordu. Brughmans, Real Madrid'in antrenman tesislerini bile ziyaret etti. Ancak İngiltere'de transfer döneminin kapanmasına yaklaşılırken Liverpool sürpriz bir hamle yaptı. Premier League devi, toplam değeri 30 milyon sterline ulaşabilecek bir teklif sundu. Anlaşmaya göre Brughmans, bu sezonu Genk'te kiralık olarak geçirecek ve Temmuz 2027'de resmen Anfield'a gidecek.

De Conde, Liverpool'un yaptığı ve kendisini şaşırtan „dev anlaşma“ hakkında daha sonra şunları söyledi: „İlk tepkim, ‘Eyvah, şimdi ne olacak?’ oldu. Sonuçta sadece birkaç gün sonra sahaya çıkması gereken bir takım vardı... İngiltere'de transfer döneminin kapanmasına iki gün kala, bir pazar günü saat 11.00'de menajerlik şirketinden telefon aldım. Liverpool ciddiydi. ‘Teklif bu.’ Ertesi sabah da Lucca, Liverpool'a gitmek üzere uçağa binmişti.“

De Conde sözlerini şöyle sürdürdü: „İnsanlar, ‘De Conde'nin tecrübesiyle Lucca'nın transferinde başardıkları harika!’ diyor. Üzgünüm ama durum öyle değil. Bunun bu kadar hızlı ya da bu miktarda bir bedelle gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim.“

Brughmans, şaşırtıcı ve yüksek bedelli transferin ardından olgun ve profesyonel bir tutum sergiledi. İngiltere'den döndükten yalnızca birkaç gün sonra Anderlecht karşısında maça damga vurdu. İki müthiş kurtarışla takımına kritik bir puan kazandırırken maçın oyuncusu seçildi.

Brughmans, „Yoğun bir hafta sonuydu ama pazartesi geri döndüm ve hemen antrenmana çıktım,“ dedi. „Kısa sürede günlük düzene dönüp takımla çalışabilmem iyi oldu. Üzerimde ekstra bir baskı yok, beklentiler de değişmedi. Genk bana hâlâ altı ay önceki gibi bakıyor ve bunun için çok minnettarım. Bunu takımla birlikte gösterdim; herkes bana destek oldu.“

Uzun vadeli geleceğine ve bu sezon Belçika'da kalma kararına da değinen Brughmans şunları ekledi: „Burada kalabilmiş olmam iyi bir şey. Çünkü nihayetinde hedefim Liverpool'un birinci kalecisi olmak. Bunu başarmak için hâlâ gelişmem gerekiyor ve bunu yapabileceğim en iyi yer Genk.“

Teknik direktör Jess Thorup, genç yıldızını transfer bedeli etrafında oluşan ilgiden korumaya özen gösteriyor. Brughmans, kulübün birinci kalecisi olarak yerini sağlamlaştırmış olsa da Thorup, önündeki psikolojik zorluklara dikkat çekti.

Thorup, „Bir yıl daha kalması herkes için doğru karar,“ dedi. „Burada gelişmeye devam edebilir, biz de iyi bir kaleciden yararlanabiliriz. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen sakinliğini ve odağını koruduğunu görebiliyorum. Birkaç gündür yeniden antrenman sahasında... Hayatının değiştiğini muhtemelen önümüzdeki haftalarda iyice idrak edecek. Elbette onu pek çok şey bekliyor.“

Sonuçlar ortada: KV Kortrijk karşısında alınan rahat 3-0'lık galibiyette Brughmans ceza sahasına hâkimdi. Önemli bir kurtarış yaptı, bu sezon üçüncü kez kalesini gole kapattı ve maç boyunca 19 isabetli pas verdi. Thorup'un takımı için güven veren bir kaleci olmayı sürdürüyor.