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Louis van Gaal’in gençlerle yaptığı devrim: Gizemli teknik direktör Ajax’ı nasıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı?

Avrupa’da kötü geçen birkaç yılın ardından, genç ve ukala bir teknik direktör Ajax’ı yeniden Avrupa futbolunun zirvesine taşımak için sahneye çıktı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Louis van Gaal'ın 1991'de Ajax'ın başına geçmeyi kabul ettikten sonra şaşkınlık içindeki kulüp saymanı Arie van Os'a, “Dünyanın en iyi teknik direktörünü işe aldığınız için tebrikler” dediği söyleniyor.

    Ajax'ın A takımına hiç yükselememiş, dikkat çekici bir futbolculuk kariyeri olmayan Van Gaal, Avrupa'nın en köklü futbol kulüplerinden birinin başında büyük otorite sahibi Leo Beenhakker'ın yerini alarak ilk teknik direktörlük görevine başlıyordu.

    Bu, şaşırtıcı bir özgüven gösterisiydi ancak Van Gaal'ın sarsılmaz özgüveninin karşılığı çok geçmeden görülecekti. Kibirli Hollandalı, kendisine “Tanrı'nın Oğulları” lakabını takan bir kulüp için biçilmiş kaftandı.

    Van Gaal göreve geldiğinde Ajax, Avrupa kupalarında başarısız olmuş ve Eredivisie'de PSV'nin gerisinde kalarak eski ihtişamını yitirmişti. Ancak Van Gaal'ın Ajax'ı yeniden futbolun zirvesine taşıyacak fikirleri vardı.

    Dört yıl içinde, Van Gaal'ın vizyonuna ve katı disiplin anlayışına uyum sağlayan genç ve coşkulu bir takım yeni bir futbol tarzı yaratacak, Hollanda'yı ve Avrupa'yı bir kez daha fethedecekti.

    Bu, Van Gaal'ın devriminin Ajax'ı, belki de son kez, Avrupa futbolunun zirvesine nasıl taşıdığının hikâyesi.

  • Aksayan yeniden yapılanma

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Yükselişte olan bir teknik direktör olarak Ajax’ın başına geçen Van Gaal, geleceğin yıldızlarından oluşan heyecan verici genç bir takım kurdu.

    Van Gaal’in teknik direktörlük kariyerinin temelleri daha öğrenciyken atıldı. Derslerden sonra Ajax’ın eski De Meer Stadı’na gidip takımın antrenmanlarını izleyen genç Van Gaal, Rinus Michels’in Total Futbol felsefesiyle yarattığı devrime tanıklık etti.

    İçinden, “Bir gün Michels gibi olmak istiyorum,” diye geçirdi. 20 yaşında bir orta saha oyuncusu olarak kulübe katıldığında ise Beden Eğitimi Akademisi’ndeki öğrenimini sürdürürken Amsterdam’daki okullarda ders vermeye başlamıştı bile.

    Ajax, 1971’de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı henüz kazanmıştı. Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens ve Piet Keizer kalibresindeki oyunculardan oluşan kadroda Van Gaal’e yer yoktu. Amsterdam ekibi iki kez daha Avrupa şampiyonu olurken Van Gaal, Antwerp’e gönderildi. Belçika’da geçirdiği dört yılın ardından ülkesine döndü; Telstar, Sparta ve AZ’de oynadığı dönemlerde öğretmenliğe de devam etti.

    Van Gaal, futbolcuyken bile kendine fazlasıyla güveniyordu ve millî takıma çağrılmamasına şaşırıyordu. Sparta’dan takım arkadaşı Leen de Goeij’in onun hakkında, “O çocukta hiç özeleştiri yok,” dediği aktarılmıştı.

    Millî takım daveti hiç gelmedi. Van Gaal, futbolculuğu bırakıp AZ’de antrenörlüğe başladıktan sonra altyapı antrenörü olarak Ajax’a döndü.

    Ajax’ın görkemli dönemi sona ermişti. Üst üste üç kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandığı yıllardan sonra Avrupa’daki tek başarısı, 1987’deki Kupa Galipleri Kupası zaferiydi. Hollanda ekibi gerilerken Bayern Münih, Liverpool, Nottingham Forest ve AC Milan dönem dönem Avrupa’ya hükmetmişti. Ajax, ülkesindeki üstünlüğünü de kaybetmişti. Van Gaal’in yardımcılığını yaptığı Beenhakker, takımı 1990’da şampiyonluğa taşıyana kadar dört sezon lig şampiyonluğu kazanamamıştı.

    Beenhakker, Eylül 1991’de Real Madrid’e gidince Van Gaal’in göreve getirilmesi birçok kişiye pek heyecan verici bir tercih gibi gelmedi.

    Van Os, Parool’a yaptığı açıklamada, “Leo Beenhakker, Real Madrid’e gittiğinde sezon daha yeni başlamıştı,” dedi. “Louis onun yardımcısıydı. Altyapı antrenörü olarak iyi bir üne sahipti ama teknik direktörlük deneyimi yoktu. Bu açıdan bir riskti, ama ‘Neden olmasın?’ diye düşündük.”

    Kendine güvenen yeni teknik direktör, köklü değişim planının kulübe eski gururunu geri kazandıracağını biliyordu. Van Gaal, 11 yıllık öğretmenlik deneyiminden yararlanarak saygın altyapı akademisini başlatacağı dönüşümün merkezine koydu.

    De Psycholoog’a, “Herkesin kendine özgü bir yaklaşımı olduğunu, her grubun farklı bir yöntem gerektirdiğini öğrendim,” dedi. “Eğitimde insanlara dokunmayı, onları harekete geçirecek duyguları uyandırmayı öğrendim. Özellikle de grup hâlindeyken.”

    Genç yıldızlar Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar ve Frank de Boer o tarihte takımda zaten yer edinmişti. Van Gaal ise altyapının diğer yeteneklerine de kapıyı açtı ve genç orta saha oyuncusu Edgar Davids’e kısa süre içinde ilk maçında forma verdi. Bu, otoritesini kabul ettirmenin de bir yolu olabilir. Zira tecrübeli oyunculardan bazıları görevinin ilk döneminde ilgilerini kaybetmiş gibi görünüyordu; Van Gaal, yalnızca iki ay sonra kovulmaktan korkmaya başlamıştı.

    Van Gaal, Andere Tijden Sport belgeselinde, “İlk yılım çok zordu,” dedi. “Beenhakker’in yerini aldım ve elbette Leo’dan farklı bir anlayışım vardı. Antrenman yöntemim de farklıydı. İşlerin yolunda gitmediği açıktı.”

    Oyuncuları onun tarafına çekmek için yönetimin müdahalesi gerekti.

    Van Os, “Bazı oyuncuların işi ağırdan aldığını ve Louis’yi sınadığını hissediyordum,” dedi. “Unutmayın, o henüz sonradan dönüşeceği büyük teknik direktör değildi. Bu davranışı kabul edilemez buluyordum. ‘Beni kandıramazlar,’ diye düşündüm. Bu yüzden oyuncularla konuşmak için önce [başkan Michael] Van Praag’dan, ardından Van Gaal’den izin istedim.

    “Öğle yemeğinden sonra hep hızla evlerine giderlerdi ama bu kez kalmaları gerekiyordu. De Meer’deki basın odasında toplandılar ve oturdular. Ben kürsünün arkasındaydım, Louis de yanımdaydı. Biraz sınıfta sıralarında oturuyor gibiydiler.

    “Teknik direktöre destek vermedikleri izlenimine kapıldığımı, yönetimin buna göz yummayacağını ve yüzde 100 Van Gaal’in arkasında olduğunu söyledim. Bundan hoşlanmayan oyuncular varsa ellerini kaldırmaları gerektiğini, onları çok hızlı bir şekilde sattıracağımı söyledim. Kimse elini kaldırmadı.”

    Van Os sözlerini şöyle sürdürdü: “Louis daha sonra bana, ‘Cesaretin varmış, Arie,’ dedi. Sert yüzümü göstermem gerekiyordu. Bu şekilde müdahale ettiğim tek seferdi.”

    Van Gaal’in morali düzeldi. PSV, ligi Ajax’ın üç puan önünde şampiyon bitirdi ve Feyenoord onları KNVB Kupası’ndan eledi. Ancak Van Gaal’in takımı, finalde Torino’yu iki maç sonunda geçerek UEFA Kupası’nı kazandı.

    1992 yazı önemli değişiklikler getirdi. 22 yaşındaki Ronald de Boer, Twente’de geçirdiği iki yılın ardından yetiştiği kulübe döndü. 19 yaşındaki Marc Overmars, Willem II’den transfer edildi ve 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Jari Litmanen, Finlandiya ekibi MyPa’dan geldi. Bu sırada 16 yaşındaki Clarence Seedorf, altyapıdan A takıma yükselerek Ajax tarihinde A takımda forma giyen en genç oyuncu oldu.

    Ne var ki Van Gaal’in ikinci sezonu daha da kötü geçti. Bergkamp ligin gol kralı olmasına rağmen Ajax, şampiyon Feyenoord ve PSV’nin arkasında üçüncü sırada kaldı. KNVB Kupası’nı kazansa da UEFA Kupası’nda unvanını koruma çabası çeyrek finalde sona erdi.

    O yaz Van Gaal, cesur bir kadro değişimiyle gidişatı tersine çevirdi. Bergkamp ve Wim Jonk, Inter’e gitti. Birçok kişi bu ayrılıkların Ajax’ı daha da zayıflatacağını düşünüyordu, ancak Van Gaal daha sonra bunların gerekli olduğunu kabul etti. “O ikisiyle takımın dengesi ideal değildi,” dedi. “Ancak daha sonra her şey o kadar dengeli hâle geldi ki Şampiyonlar Ligi’ni bile kazanabildik.”

    Yapbozun bir diğer önemli parçası, 30 yaşındaki Avrupa şampiyonu Frank Rijkaard’ı Milan’da geçirdiği beş görkemli yılın ardından dönmeye ikna etmekti. Rijkaard, kaptan Danny Blind’ın yanında savunmaya sağlamlık katarken liderlik boşluğunun doldurulmasına da yardımcı olacaktı.

    Van Gaal, “Rijkaard’ın ve en üst düzeyde futbol oynanmayan bir ligden gelen, Ajax’ta oynamaya alışması bir yıl süren Fin Litmanen’in katılmasıyla takımın dengesinin Jonk ve Bergkamp’lı dönemden çok daha iyi olduğu ortaya çıktı,” diye ekledi.

    Litmanen, takımın golcüsü olarak Bergkamp’ın yerini aldı ve ilk tam sezonunda ligde 26 gol attı. Van Gaal, “Litmanen’den daha iyi bir 10 numara görmedim,” dedi.

    16 yaşındaki Nwankwo Kanu ve 22 yaşındaki Finidi George, Nijerya’dan geldi. Kanu boyu ve teknik becerisiyle katkı sağlarken George’un bitmek bilmeyen hızı ve taktik disiplini sağ kanatta işe yaradı. Seedorf, Davids ve Ronald de Boer’un orta sahayı kontrol etmesiyle Van Gaal, kendi futbol anlayışını uygulamak için gereken enerji, teknik beceri ve taktik zekâ karışımına sahipti.

    Van Gaal’in felsefesi, Michels ve Cruyff’un öncülük ettiği Total Futbol’dan farklıydı. Onun anlayışının merkezinde yoğun pres ve oyuncuların sürekli yer değiştirmesi yoktu. Daha katı bir düzende, oyuncular 3-4-3 elmas dizilişindeki pozisyonlarıyla sınırlıydı ve kesin talimatlar alıyordu.

    Antrenman çalışmaları da tekrara dayalıydı. Ronald de Boer, The Guardian’a, “Tekrar, tekrar, tekrar,” dedi. “Frank için bile öyleydi. Futbolda kazanılabilecek her şeyi kazanmıştı ama Kanu gibi onun da sol ayağı oldukça zayıftı ve o ayağıyla doğru düzgün düz bir pas atamıyordu. Van Gaal’in ısınmanın devamı niteliğinde, her gün yaptığımız bir pas çalışması vardı. Bazen ‘Yine mi bu?’ diye düşünürdünüz. Üç ay boyunca topu sürekli birbirimize gönderdikten sonra Frank’in sol ayağı kusursuz hâle geldi.”

  • Ronald de Boer of Ajax and Christian Naulinger of Bayern Munich
    Getty Images Sport

    Hollanda devi, 1994-95 sezonunda Eredivisie ve Şampiyonlar Ligi’nde müthiş bir yenilmezlik serisi yakaladı.

    Ajax’ın o yıl ülke ligindeki performansı etkileyiciydi; takım dört yıl sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazanmıştı. Yine de bu makine 1994 yazına kadar tam anlamıyla hazır değildi. 

    Michael Reiziger, Groningen’deki kiralık döneminden döndü ve kadronun kenarında kalan bir oyuncudan hızlı, agresif bir sağ beke dönüştürüldü. Bu sırada 18 yaşındaki Patrick Kluivert, De Toekomst’tan A takıma yükseldi ve Feyenoord’a karşı oynanan ülke Süper Kupası maçında çıktığı ilk karşılaşmada gol atarak hemen dikkat çekti.

    Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında son Avrupa şampiyonu AC Milan’ın karşısına çıkan Van Gaal’ın takımı, Amsterdam’da Litmanen ve Ronald de Boer’un golleriyle 2-0 kazanarak gücünü gösterdi.  

    Frank de Boer, FourFourTwo’ya “O sezonun başında bir şeyler oldu,” dedi. “Gençlerle daha deneyimli oyuncular arasında inanılmaz bir uyum vardı. Takımın içinde her şey yolundaymış gibi hissediliyordu. İlk 11’de oynayabilecek yaklaşık bir düzine oyuncudan oluşan sağlam bir çekirdek vardı. Bu çekirdeğe, ilk 11’de olmadıklarını kabullenen üç veya dört yedek oyuncu da ekleniyordu.”

    O maçın ardından oyuncular, forma değiştirmek için Milan soyunma odasının önünde bekledi. Ronald de Boer daha sonra bu anı “utanç verici” diye nitelendirdi. Ancak San Siro’da Fabio Capello’nun takımını aynı skorla mağlup ettiklerinde böyle jestlerle ilgilenmiyorlardı. Avrupa’nın en iyileri arasında olduklarını kanıtlamışlardı ve kimseye yaranmaya çalışmaları gerekmiyordu. Frank, “Milan’ı yendikten sonra artık kimseden korkmamıza gerek olmadığını hepimizin fark ettiğini hatırlıyorum,” dedi.

    Grubu en yakın rakibinin beş puan önünde lider tamamlayan Ajax, sonraki turda Hajduk Split’e üstünlük kurdu. Ardından Bayern Münih, yarı finalin ilk maçında Amsterdam’da Ajax’la golsüz berabere kaldı ve Bavyera’daki rövanş öncesinde gergin bir eşleşme ortaya çıktı. 

    Ancak Ajax, Bayern’i farklı mağlup etti. Litmanen, attığı iki golün ilkini henüz 12. dakikada kaydetti. Bayern’in beraberliği sağlamasının ardından George sert bir vuruşla golü buldu. Ronald de Boer ve Overmars’ın golleriyle Giovanni Trappatoni’nin takımı karşısındaki 5-2’lik galibiyet tamamlandı.

    Bayern başkanı Franz Beckenbauer, “Ajax bir Porsche gibiydi, bizse bir Teneke Salyangoz [Citroen 2CV] gibiydik,” diye yakındı. Van Gaal ise şunları söyledi: “Beraberlik golü, Bayern’in gücünü gösteren bir darbeydi. Ama bu Ajax takımının kalitesinin göstergesi, özgüvenini kaybetmeyip yoluna devam etmesiydi. İlk yarı bittiğinde maç da bitmişti.”

    Böylece Van Gaal’ın dinamik ve cesur kadrosuyla Capello’nun son şampiyonu üçüncü ve son kez karşı karşıya gelecekti. Milan, grup aşamasını averajla güçlükle geçmişti; ancak bunun nedeni seyirci olayları yüzünden iki puanının silinmesiydi. Benfica ve Paris Saint-Germain’i eledikten sonra Paolo Maldini, Franco Baresi, Marcel Desailly ve Zvonimir Boban gibi oyuncular, Şampiyonlar Ligi’ni üst üste ikinci kez kazanmak istiyordu. Bir önceki yıl Johan Cruyff’un Barcelona’sını 4-0’la ustalıkla mağlup etmişlerdi. 

  • Kuşaklar arası ideoloji mücadelesi

    Van Gaal Ajax 1995

    O sezon üçüncü kez Van Gaal'ın takımı, son Avrupa şampiyonuyla karşılaştı.

    Grup aşamasındaki maçlarda Milan'a dört gol atıp hiç gol yemeyen Eredivisie şampiyonu, Viyana'da rakibini üst üste üçüncü kez yenebileceğinden emindi. Frank de Boer, yıllar sonra The Guardian'a, "Onları yenebileceğimizden şüphe duyduğumu hiç hatırlamıyorum," dedi.

    Yükselişteki genç forvetin annesi Lidwina Kluivert, Van Gaal'e oğlunun Milan'a karşı belirleyici golü atacağını söylemişti. Patrick, henüz düzenli olarak ilk 11'de yer almamasına rağmen müthiş bir performans sergilemişti. Eredivisie'deki 25 maçta 18 gol atarak Ajax'ın, galibiyete iki puan verilen dönemde kayda değer bir fark olan yedi puanla şampiyon olmasına katkı sağlamıştı. Avrupa'da ise Kluivert, Ajax'ın finale kadar oynadığı 10 maçın beşine ilk 11'de başlamış ve grup aşamasında AEK Atina'ya karşı ikinci yarıda galibiyet golünü atmıştı. 

    Bazıları Van Gaal ile Capello arasında taktiksel bir satranç mücadelesi görürken, Kluivert kuşaklar arasındaki mücadeleyi temsil ediyordu: Ajax'ta 25 yaşın üzerinde yalnızca iki oyuncu, Blind ve Rijkaard, vardı. Milan'da ise 25 yaşın altında sadece Christian Panucci ve Demetrio Albertini bulunuyordu. 

    Capello'nun takımı, Viyana'daki Ernst-Happel-Stadion'da önceki karşılaşmalara göre daha fazla direnç gösterdi. Milan'ın tecrübeli savunması merkezdeki alanları daraltırken Desailly'ye Litmanen'i sürekli takip etme görevi verildi.  Maç, 70 dakika boyunca net fırsatların çok az olduğu gergin ve taktiksel bir çıkmaza dönüştü.

    Frank de Boer, yıllar sonra finali yeniden izlediğinde, "B*ktan bir maçtı, çok kötü oynadık," dedi. "Tanrım, ne kadar kötüydü?"

    Takımı Milan savunmasını aşmakta zorlanırken Van Gaal giderek sinirlendi. Özellikle de Desailly'nin ceza sahasında Litmanen'e yaptığı sert müdahalenin cezasız kalmasına öfkelendi. Takım elbisesi ve kravatıyla dördüncü hakeme itiraz eden teknik direktör, ardından müdahaleyi tuhaf bir şekilde canlandırmak için aniden havaya sıçradı.

    Van Gaal, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde o anı anlatırken, "Öfkeliydim, bu yüzden taç çizgisinde dördüncü hakemin yüzüne yaklaşık 30 santimetre mesafede bir karate tekmesi attım. Ona Litmanen'e ne olduğunu göstermek istedim," dedi. "Penaltı verilmeliydi ama hakem penaltı düdüğünü çalmadı. O anda bir teknik direktörün taç çizgisinde yaptıklarıyla hakemi asla etkileyemeyeceğini anladım."

    Kısa süre sonra Van Gaal belirleyici hamlesini yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde altı, Eredivisie'de ise 17 gol atan 24 yaşındaki Litmanen'i çıkarıp 70. dakikada Kluivert'i oyuna aldı.

    Kluivert, "[Van Gaal] bana, 'İleride top tutacak oyuncu ol, pas alabilecek durumda olduğundan emin ol ama topu almak için fazla geriye gelme, arkadaki boşluklara koşmaya çalış,' dedi," diye hatırladı.

    On beş dakika sonra Lidwina'nın kehaneti gerçekleşti. Rijkaard ceza sahasının kenarına doğru ilerledi ve Kluivert'in önüne isabetli bir pas bıraktı. İki savunmacının arasından sıyrılan genç oyuncu, uzanarak topu Sebastiano Rossi'nin yanından ağların alt köşesine gönderdi.

    Kluivert, De Telegraaf'a, "Bir forvet olarak birkaç pasla gelişen atağı görür ve kendinize yer bulmaya çalışırsınız," diye anlattı. "Marc Overmars hareketlendi ve topu Edgar Davids'e oynadı. Davids de Frank Rijkaard'a pas verdi. Frank topu koşu yoluma gönderdi, ardından Zvonimir Boban ve Franco Baresi üzerime geldi. Aslında topu biraz fazla önüme açmıştım, bu yüzden yapabileceğim tek şey sol ayağımın ucuyla topa dokunup onu ağlara göndermekti.

    "Nefesim boğazımda düğümlendi. Topun, Sebastiano Rossi'nin yetişemeyeceği şekilde direğin sağ yanından geçtiğini gördüm. Koşup formamı ters çevirmeye karar verdim. Gerçekten büyük bir coşku anıydı."

    18 yıl 327 günlük olan Kluivert, Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en genç oyuncu oldu. Bu rekor hâlâ geçerli. O tek gol, 1-0'lık galibiyeti getirdi. Böylece Ajax, hem Eredivisie'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz geçirdiği sezonu tamamladı ve 22 yıl sonra ilk kez Avrupa'nın zirvesine döndü.

  • Çöküş

    Ajax Juventus 1996

    Amsterdam ekibi ertesi yıl bir kez daha finale yükseldi ancak kadrosu kısa süre sonra dağıldı.

    Çifte şampiyonluğun ardından Ajax, Avrupa takımları için yeni ölçüt, Van Gaal ise bir öncü hâline gelmişti. Seedorf o yaz Sampdoria'ya giderken Rijkaard futbolculuk kariyerini noktaladı. Buna rağmen Van Gaal kadrosunun büyük bölümünü bir arada tutmayı başardı ve Ajax, Eredivisie'de altı puan farkla şampiyon olarak yeniden zirveye çıktı.

    Avrupa'da da bir kez daha müthiş bir performans sergilediler. Amsterdam'da Jorge Valdano'nun Real Madrid'ini 1-0 yenerek başladılar; ardından Litmanen ve Kluivert'ın golleriyle İspanya'nın başkentinde rakiplerine üstünlük kurdular.

    Valdano, "Ajax yalnızca 90'ların takımı değil, futbol ütopyasına yaklaşıyor," dedi. "Oyun anlayışları kusursuz; üstelik fiziksel açıdan da üstünler. Onlar 'Güzel ve Çirkin'."

    Borussia Dortmund'u toplamda 3-0 mağlup ettikten sonra yenilmezlik serileri, Panathinaikos'a karşı yarı finalin ilk maçında sona erdi. Ancak Litmanen'in sürüklediği Ajax, Yunanistan'da 3-0 kazanarak üst üste ikinci kez finale yükseldi ve Juventus'un rakibi oldu.

    Ancak Hollanda ekibi o aşamada en iyi durumda değildi. Overmars sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçırmış, De Boer kardeşler de finale giderken fiziksel olarak tam hazır hâle gelmekte zorlanmıştı. Juventus ise olağanüstü durumdaydı. Şüphe uyandıracak kadar.

    Juve, zorlu geçen 120 dakikanın 1-1 sona ermesinin ardından penaltı atışlarında 4-2 kazandı. Ajax takımının bazı üyeleri, rakiplerinin tükenmek bilmeyen dayanıklılığından hemen şüphelendi. Bu şüphe yıllar sonra doğrulanacaktı. Juventus'un 1990'ların ortasındaki uygulamalarına ilişkin bir soruşturma, kulüp doktoru Riccardo Agricola'nın sistematik doping uyguladığını ortaya koydu. Ancak son temyiz süreçleri tamamlandığında zamanaşımı süresi dolduğu için hiçbir şampiyonluk geri alınmadı ve herhangi bir ceza verilmedi.

    Mayıs 1996'daki bu yenilgi Amsterdam ekibi için ağır bir darbeydi, ancak düşüşlerini başlatan karar Aralık 1995'te mahkemeden çıkmıştı. Avrupa Adalet Divanı, Belçikalı orta saha oyuncusu Jean-Marc Bosman lehine karar verdiğinde transfer düzeni bir gecede değişti. Yabancı oyuncu kotaları ve kulüplerin sözleşmesi biten oyuncuların tescil haklarını elinde tutma ayrıcalığı ortadan kalktı. Başarısı genç yetenekleri yetiştirip uzun vadeli sözleşmelerle kadrosunda tutmaya dayanan Ajax gibi bir kulüp için bu karar ölüm fermanıydı.

    Avrupa'nın en zengin kulüpleri, Ajax'ın gözde oyuncularını hemen birer birer aldı. Davids ve Reiziger, 1996 yazında bedelsiz olarak AC Milan'a katıldı; Kanu Inter'e satılırken George da Betis'e gitti. Bir yıl sonra Kluivert, Ajax'a tek kuruş tazminat ödenmeden AC Milan'a transfer oldu. Overmars ise Arsenal'a satıldı.

    Van Gaal'in Barcelona'ya gitmesiyle yeniden yapılanma umutları da suya düştü. 1999'a gelindiğinde Litmanen ve De Boer kardeşler de onu Camp Nou'ya kadar takip etmişti. Ajax'ın Viyana'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasından sonraki dört yıl içinde, kulübün modern çağdaki en iyi takımının bütün temel taşları ayrılmıştı.

    Van Gaal, taktik disiplin ve genç oyuncuların takıma kazandırılmasıyla Avrupa'nın zirvesine çıkılabileceğini kanıtlamıştı. Ancak Bosman kararı, Ajax'ın 1995 kadrosu gibi bir takım yaratmak için gereken hassas koşulların bir daha oluşmamasını sağladı.

    Ajax, Avrupa'da yeniden etkisini yitirdi ve Hollanda futbolundaki hâkimiyetini kaybetti. Avrupa'da en iyi ihtimalle UEFA Kupası'nda mücadele etmekle ya da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında elenmekle yetinirken Eredivisie'yi kısa süre içinde altıncı ve beşinci sıralarda bitirmeye başladı. 2004'te lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Frank de Boer gelip Van Gaal'in tarzını hatırlatan bir oyun anlayışı getirene dek yedi yıl boyunca bir daha Hollanda şampiyonu olamadı.

    De Boer, üst üste dört kez şampiyon olarak Van Gaal'i bir şampiyonluk geçti. Ancak dikkat çekici olmayan ayrılışından önce Ajax'ı Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ötesine hiç taşıyamadı. Ajax, 2017'deki Avrupa Ligi finali yenilgisi ve 2019'daki tek Şampiyonlar Ligi yarı finali dışında Avrupa'nın zirvesinde kalıcı bir yer edinemedi. Bunun yerine kıtanın daha zengin ligleri için oyuncu yetiştiren bir kulübe dönüştü.

    Van Gaal'in 1995 takımı, hem kulübün zirve noktası hem de Avrupa futbolunda bir dönemin sonuydu. Tamamen sabır, taktik anlayışa bağlılık ve yerel kimlik üzerine kurularak futbolun zirvesine çıkan son takımdı. Para hâkimiyeti ele geçirene kadar Ajax sahada yenilmezdi.