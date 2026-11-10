Van Gaal’in teknik direktörlük kariyerinin temelleri daha öğrenciyken atıldı. Derslerden sonra Ajax’ın eski De Meer Stadı’na gidip takımın antrenmanlarını izleyen genç Van Gaal, Rinus Michels’in Total Futbol felsefesiyle yarattığı devrime tanıklık etti.

İçinden, “Bir gün Michels gibi olmak istiyorum,” diye geçirdi. 20 yaşında bir orta saha oyuncusu olarak kulübe katıldığında ise Beden Eğitimi Akademisi’ndeki öğrenimini sürdürürken Amsterdam’daki okullarda ders vermeye başlamıştı bile.

Ajax, 1971’de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı henüz kazanmıştı. Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens ve Piet Keizer kalibresindeki oyunculardan oluşan kadroda Van Gaal’e yer yoktu. Amsterdam ekibi iki kez daha Avrupa şampiyonu olurken Van Gaal, Antwerp’e gönderildi. Belçika’da geçirdiği dört yılın ardından ülkesine döndü; Telstar, Sparta ve AZ’de oynadığı dönemlerde öğretmenliğe de devam etti.

Van Gaal, futbolcuyken bile kendine fazlasıyla güveniyordu ve millî takıma çağrılmamasına şaşırıyordu. Sparta’dan takım arkadaşı Leen de Goeij’in onun hakkında, “O çocukta hiç özeleştiri yok,” dediği aktarılmıştı.

Millî takım daveti hiç gelmedi. Van Gaal, futbolculuğu bırakıp AZ’de antrenörlüğe başladıktan sonra altyapı antrenörü olarak Ajax’a döndü.

Ajax’ın görkemli dönemi sona ermişti. Üst üste üç kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandığı yıllardan sonra Avrupa’daki tek başarısı, 1987’deki Kupa Galipleri Kupası zaferiydi. Hollanda ekibi gerilerken Bayern Münih, Liverpool, Nottingham Forest ve AC Milan dönem dönem Avrupa’ya hükmetmişti. Ajax, ülkesindeki üstünlüğünü de kaybetmişti. Van Gaal’in yardımcılığını yaptığı Beenhakker, takımı 1990’da şampiyonluğa taşıyana kadar dört sezon lig şampiyonluğu kazanamamıştı.

Beenhakker, Eylül 1991’de Real Madrid’e gidince Van Gaal’in göreve getirilmesi birçok kişiye pek heyecan verici bir tercih gibi gelmedi.

Van Os, Parool’a yaptığı açıklamada, “Leo Beenhakker, Real Madrid’e gittiğinde sezon daha yeni başlamıştı,” dedi. “Louis onun yardımcısıydı. Altyapı antrenörü olarak iyi bir üne sahipti ama teknik direktörlük deneyimi yoktu. Bu açıdan bir riskti, ama ‘Neden olmasın?’ diye düşündük.”

Kendine güvenen yeni teknik direktör, köklü değişim planının kulübe eski gururunu geri kazandıracağını biliyordu. Van Gaal, 11 yıllık öğretmenlik deneyiminden yararlanarak saygın altyapı akademisini başlatacağı dönüşümün merkezine koydu.

De Psycholoog’a, “Herkesin kendine özgü bir yaklaşımı olduğunu, her grubun farklı bir yöntem gerektirdiğini öğrendim,” dedi. “Eğitimde insanlara dokunmayı, onları harekete geçirecek duyguları uyandırmayı öğrendim. Özellikle de grup hâlindeyken.”

Genç yıldızlar Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar ve Frank de Boer o tarihte takımda zaten yer edinmişti. Van Gaal ise altyapının diğer yeteneklerine de kapıyı açtı ve genç orta saha oyuncusu Edgar Davids’e kısa süre içinde ilk maçında forma verdi. Bu, otoritesini kabul ettirmenin de bir yolu olabilir. Zira tecrübeli oyunculardan bazıları görevinin ilk döneminde ilgilerini kaybetmiş gibi görünüyordu; Van Gaal, yalnızca iki ay sonra kovulmaktan korkmaya başlamıştı.

Van Gaal, Andere Tijden Sport belgeselinde, “İlk yılım çok zordu,” dedi. “Beenhakker’in yerini aldım ve elbette Leo’dan farklı bir anlayışım vardı. Antrenman yöntemim de farklıydı. İşlerin yolunda gitmediği açıktı.”

Oyuncuları onun tarafına çekmek için yönetimin müdahalesi gerekti.

Van Os, “Bazı oyuncuların işi ağırdan aldığını ve Louis’yi sınadığını hissediyordum,” dedi. “Unutmayın, o henüz sonradan dönüşeceği büyük teknik direktör değildi. Bu davranışı kabul edilemez buluyordum. ‘Beni kandıramazlar,’ diye düşündüm. Bu yüzden oyuncularla konuşmak için önce [başkan Michael] Van Praag’dan, ardından Van Gaal’den izin istedim.

“Öğle yemeğinden sonra hep hızla evlerine giderlerdi ama bu kez kalmaları gerekiyordu. De Meer’deki basın odasında toplandılar ve oturdular. Ben kürsünün arkasındaydım, Louis de yanımdaydı. Biraz sınıfta sıralarında oturuyor gibiydiler.

“Teknik direktöre destek vermedikleri izlenimine kapıldığımı, yönetimin buna göz yummayacağını ve yüzde 100 Van Gaal’in arkasında olduğunu söyledim. Bundan hoşlanmayan oyuncular varsa ellerini kaldırmaları gerektiğini, onları çok hızlı bir şekilde sattıracağımı söyledim. Kimse elini kaldırmadı.”

Van Os sözlerini şöyle sürdürdü: “Louis daha sonra bana, ‘Cesaretin varmış, Arie,’ dedi. Sert yüzümü göstermem gerekiyordu. Bu şekilde müdahale ettiğim tek seferdi.”

Van Gaal’in morali düzeldi. PSV, ligi Ajax’ın üç puan önünde şampiyon bitirdi ve Feyenoord onları KNVB Kupası’ndan eledi. Ancak Van Gaal’in takımı, finalde Torino’yu iki maç sonunda geçerek UEFA Kupası’nı kazandı.

1992 yazı önemli değişiklikler getirdi. 22 yaşındaki Ronald de Boer, Twente’de geçirdiği iki yılın ardından yetiştiği kulübe döndü. 19 yaşındaki Marc Overmars, Willem II’den transfer edildi ve 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Jari Litmanen, Finlandiya ekibi MyPa’dan geldi. Bu sırada 16 yaşındaki Clarence Seedorf, altyapıdan A takıma yükselerek Ajax tarihinde A takımda forma giyen en genç oyuncu oldu.

Ne var ki Van Gaal’in ikinci sezonu daha da kötü geçti. Bergkamp ligin gol kralı olmasına rağmen Ajax, şampiyon Feyenoord ve PSV’nin arkasında üçüncü sırada kaldı. KNVB Kupası’nı kazansa da UEFA Kupası’nda unvanını koruma çabası çeyrek finalde sona erdi.

O yaz Van Gaal, cesur bir kadro değişimiyle gidişatı tersine çevirdi. Bergkamp ve Wim Jonk, Inter’e gitti. Birçok kişi bu ayrılıkların Ajax’ı daha da zayıflatacağını düşünüyordu, ancak Van Gaal daha sonra bunların gerekli olduğunu kabul etti. “O ikisiyle takımın dengesi ideal değildi,” dedi. “Ancak daha sonra her şey o kadar dengeli hâle geldi ki Şampiyonlar Ligi’ni bile kazanabildik.”

Yapbozun bir diğer önemli parçası, 30 yaşındaki Avrupa şampiyonu Frank Rijkaard’ı Milan’da geçirdiği beş görkemli yılın ardından dönmeye ikna etmekti. Rijkaard, kaptan Danny Blind’ın yanında savunmaya sağlamlık katarken liderlik boşluğunun doldurulmasına da yardımcı olacaktı.

Van Gaal, “Rijkaard’ın ve en üst düzeyde futbol oynanmayan bir ligden gelen, Ajax’ta oynamaya alışması bir yıl süren Fin Litmanen’in katılmasıyla takımın dengesinin Jonk ve Bergkamp’lı dönemden çok daha iyi olduğu ortaya çıktı,” diye ekledi.

Litmanen, takımın golcüsü olarak Bergkamp’ın yerini aldı ve ilk tam sezonunda ligde 26 gol attı. Van Gaal, “Litmanen’den daha iyi bir 10 numara görmedim,” dedi.

16 yaşındaki Nwankwo Kanu ve 22 yaşındaki Finidi George, Nijerya’dan geldi. Kanu boyu ve teknik becerisiyle katkı sağlarken George’un bitmek bilmeyen hızı ve taktik disiplini sağ kanatta işe yaradı. Seedorf, Davids ve Ronald de Boer’un orta sahayı kontrol etmesiyle Van Gaal, kendi futbol anlayışını uygulamak için gereken enerji, teknik beceri ve taktik zekâ karışımına sahipti.

Van Gaal’in felsefesi, Michels ve Cruyff’un öncülük ettiği Total Futbol’dan farklıydı. Onun anlayışının merkezinde yoğun pres ve oyuncuların sürekli yer değiştirmesi yoktu. Daha katı bir düzende, oyuncular 3-4-3 elmas dizilişindeki pozisyonlarıyla sınırlıydı ve kesin talimatlar alıyordu.

Antrenman çalışmaları da tekrara dayalıydı. Ronald de Boer, The Guardian’a, “Tekrar, tekrar, tekrar,” dedi. “Frank için bile öyleydi. Futbolda kazanılabilecek her şeyi kazanmıştı ama Kanu gibi onun da sol ayağı oldukça zayıftı ve o ayağıyla doğru düzgün düz bir pas atamıyordu. Van Gaal’in ısınmanın devamı niteliğinde, her gün yaptığımız bir pas çalışması vardı. Bazen ‘Yine mi bu?’ diye düşünürdünüz. Üç ay boyunca topu sürekli birbirimize gönderdikten sonra Frank’in sol ayağı kusursuz hâle geldi.”