Van Gaal’in teknik direktörlük kariyerinin temelleri henüz okuldayken atıldı. Derslerden sonra Ajax’ın eski De Meer Stadyumu’na gidip takımın antrenmanlarını izleyen genç Van Gaal, Rinus Michels’in Total Futbol felsefesiyle yarattığı devrime tanıklık etti.

“Bir gün Michels gibi olmak istiyorum,” diye düşündü. 20 yaşında bir orta saha oyuncusu olarak Ajax’a katıldığında, Beden Eğitimi Akademisi’ndeki öğrenimini sürdürürken Amsterdam’daki okullarda ders vermeye çoktan başlamıştı.

Ajax, 1971’de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı henüz kazanmıştı. Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens ve Piet Keizer gibi oyunculardan oluşan kadroda Van Gaal’e yer yoktu. Bu yüzden Antwerp’e gönderildi. Amsterdam ekibi ise ardından iki kez daha Avrupa şampiyonu oldu. Belçika’da geçirdiği dört yılın ardından ülkesine dönen Van Gaal, Telstar, Sparta ve AZ’de oynadığı dönemlerde öğretmenliği de sürdürdü.

Van Gaal, futbolcuyken de kendine son derece güveniyordu ve millî takıma çağrılmamasına şaşırıyordu. Sparta’dan takım arkadaşı Leen de Goeij’in onun hakkında “O çocukta hiç özeleştiri yok,” dediği aktarılmıştı.

Millî takım daveti hiç gelmedi. Van Gaal, futbolu bıraktıktan sonra AZ’de antrenörlüğe başladı ve ardından altyapı antrenörü olarak Ajax’a döndü.

Ajax’ın görkemli dönemi sona ermişti. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı üst üste üç kez kazanmasından sonra, 1987’deki Kupa Galipleri Kupası zaferi tek başarısı olmuştu. Hollanda’nın gerileyen devi, Bayern Münih, Liverpool, Nottingham Forest ve AC Milan’ın üstünlük kurduğu dönemleri izlemişti. Ülke içindeki hâkimiyetini de kaybetmişti: Beenhakker, yardımcısı Van Gaal ile birlikte takımı 1990’da şampiyonluğa taşıyana kadar Ajax dört sezon boyunca ligi kazanamamıştı.

Beenhakker Eylül 1991’de Real Madrid’e gidince, Van Gaal’in göreve getirilmesi birçok kişiye ilham verici bir tercih gibi görünmedi.

Van Os, Parool’a şunları anlattı: “Leo Beenhakker Real Madrid’e gittiğinde sezon daha yeni başlamıştı. Louis onun yardımcısıydı. Altyapı antrenörü olarak iyi bir itibarı vardı ama teknik direktörlük deneyimi yoktu. Bu açıdan bir kumardı, fakat ‘Neden olmasın?’ diye düşündük.”

Kendine güvenen yeni teknik direktör, köklü değişiklikler öngören yaklaşımının kulübün gururunu yeniden kazandıracağını biliyordu. Van Gaal, öğretmenlik yaptığı 11 yılın deneyiminden yararlanarak saygın altyapı akademisini bu değişimin merkezine yerleştirdi.

De Psycholoog’a verdiği demeçte, “Herkesin kendine özgü bir yaklaşımı olduğunu, her grubun farklı bir yöntem gerektirdiğini öğrendim,” dedi. “Eğitimde insanlara dokunmayı, onları harekete geçirmeyi öğrendim. Özellikle de gruplar hâlindeyken.”

Genç yıldızlar Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar ve Frank de Boer o dönemde takımda yerlerini çoktan sağlamlaştırmıştı. Van Gaal ise altyapıdan başka yeteneklere de kapıyı açtı ve genç orta saha oyuncusu Edgar Davids’e kısa süre içinde ilk maçına çıkma fırsatı verdi. Bu, saygı kazanmasının da bir yolu olmuş olabilir. Zira deneyimli oyunculardan bazıları göreve başladığı ilk dönemde ilgisiz görünüyordu ve Van Gaal yalnızca iki ay sonra kovulmaktan korkmaya başlamıştı.

Van Gaal, Andere Tijden Sport belgeselinde “İlk yılım çok zordu,” dedi. “Görevi Beenhakker’den devraldım ve elbette Leo’dan farklı bir anlayışım vardı. Antrenmanları da farklı yaptırıyordum. İşlerin yolunda gitmediği açıktı.”

Oyuncuları onun tarafına çekmek için yönetimin müdahalesi gerekti.

Van Os, “Bazı oyuncuların işi ağırdan aldığını ve Louis’yi sınadığını hissediyordum,” dedi. “Unutmayın, henüz sonradan dönüşeceği büyük teknik direktör değildi. Bu davranışı kabul edilemez buldum; kendi kendime ‘Beni kandıramazlar,’ dedim. Bu yüzden oyunculara konuşmak için önce [başkan Michael] Van Praag’dan, ardından Van Gaal’den izin istedim.

“Öğle yemeğinden sonra her zaman hemen evlerine giderlerdi ama bu kez kalmaları gerekti. De Meer’deki basın odasında toplandılar ve oturdular. Ben kürsünün arkasındaydım, Louis de yanımdaydı. Biraz okul sıralarında oturuyor gibiydiler.

“Teknik direktörü desteklemedikleri izlenimine kapıldığımı, yönetimin buna müsamaha göstermeyeceğini ve Van Gaal’in yüzde 100 arkasında olduğunu söyledim. Bundan hoşlanmayan oyuncu varsa elini kaldırması gerektiğini, çok kısa sürede satılmasını sağlayacağımı söyledim. Kimse elini kaldırmadı.”

Şöyle devam etti: “Louis sonrasında ‘Cesaretin varmış, Arie,’ dedi. Kararlılığımı göstermem gerekiyordu. Böyle müdahale ettiğim tek sefer buydu.”

Van Gaal’in morali düzeldi. PSV ligi Ajax’ın üç puan önünde şampiyon tamamladı ve Feyenoord onları KNVB Kupası’ndan eledi. Ancak Van Gaal’in takımı, finalde Torino’yu iki maç sonunda geçerek UEFA Kupası’nı kazandı.

1992 yazı önemli değişiklikler getirdi. 22 yaşındaki Ronald de Boer, Twente’de geçirdiği iki yılın ardından yetiştiği kulübe döndü. 19 yaşındaki Marc Overmars, Willem II’den transfer edildi ve 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Jari Litmanen, Finlandiya ekibi MyPa’dan geldi. Bu sırada 16 yaşındaki Clarence Seedorf altyapıdan yükselerek Ajax’ın A takımında forma giyen en genç oyuncu oldu.

Ancak Van Gaal’in ikinci sezonu daha da kötü geçti. Bergkamp gol krallığına rağmen Ajax, ligi şampiyon Feyenoord ve PSV’nin arkasında üçüncü bitirdi. KNVB Kupası’nı kazansa da UEFA Kupası’nı savunma yolculuğu çeyrek finalde sona erdi.

O yaz Van Gaal, cesur bir kadro değişimiyle gidişatı tersine çevirdi. Bergkamp ve Wim Jonk, Inter’e gitti. Birçok kişi bu ayrılıkların takımı daha da zayıflatacağını düşünüyordu, ancak Van Gaal daha sonra bunların gerekli olduğunu kabul etti. “Bu iki oyuncuyla takımın dengesi ideal değildi,” dedi. “Ancak sonradan her şey öyle bir dengeye kavuştu ki Şampiyonlar Ligi’ni bile kazanabildik.”

Bir diğer kilit adım, 30 yaşındaki Avrupa şampiyonu Frank Rijkaard’ı Milan’da geçirdiği beş görkemli yılın ardından dönmeye ikna etmekti. Rijkaard, liderlik boşluğunu doldurmaya yardımcı olacak ve kaptan Danny Blind ile birlikte savunmaya sağlamlık katacaktı.

Van Gaal sözlerini şöyle sürdürdü: “Rijkaard’ın ve en üst düzeyde futbol oynanmayan bir ligden gelen, Ajax’ta oynamaya alışması bir yıl süren Finlandiyalı Litmanen’in katılmasıyla takımın dengesi, Jonk ve Bergkamp’ın olduğu döneme göre çok daha iyi hâle geldi.”

Litmanen, Bergkamp’ın yerini alarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Düzenli olarak ilk 11’de başladığı ilk tam sezonunda ligde 26 gol attı. Van Gaal, “Litmanen’den daha iyi bir 10 numara görmedim,” dedi.

16 yaşındaki Nwankwo Kanu ve 22 yaşındaki Finidi George, Nijerya’dan geldi. Kanu boyu ve teknik becerisiyle katkı sağlarken George’un bitmek bilmeyen sürati ve taktik disiplini sağ kanatta işe yaradı. Orta sahayı Seedorf, Davids ve Ronald de Boer kontrol ederken Van Gaal, kendi futbol anlayışını sahaya yansıtmak için gereken enerji, teknik beceri ve taktik zekâ birleşimine sahipti.

Van Gaal’in felsefesi, Michels ve Cruyff’un öncülük ettiği Total Futbol’dan farklıydı. Onun anlayışının merkezinde yoğun baskı ve oyuncuların sürekli yer değiştirmesi yoktu. Daha katı bir düzende, oyunculara 3-4-3 elmas dizilişindeki pozisyonlarının dışına çıkmama kısıtlaması getiriliyor ve sıkı talimatlar veriliyordu.

Antrenman çalışmaları da tekrar üzerine kuruluydu. Ronald de Boer, The Guardian’a “Tekrar, tekrar, tekrar yapıyorduk,” dedi. “Frank bile. Futbolda kazanılabilecek her şeyi kazanmıştı ama Kanu gibi onun da sol ayağı oldukça zayıftı ve o ayağıyla düzgün bir pas atamıyordu. Van Gaal’in, ısınmanın devamı olarak her gün yaptırdığı bir pas çalışması vardı. Bazen ‘Yine mi bu?’ diye düşünürdünüz. Üç ay boyunca topa tekrar tekrar vurduktan sonra Frank’in sol ayağı kusursuz hâle geldi.”