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Louis van Gaal'in gençlerle başlattığı devrim: Gizemli teknik direktör Ajax'ı nasıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı?

Avrupa’da geçen birkaç kötü yılın ardından genç ve kendine fazlasıyla güvenen bir teknik direktör sahneye çıktı ve Ajax’ı yeniden Avrupa futbolunun zirvesine taşıdı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Louis van Gaal'ın, 1991'de Ajax'ın başına geçmeyi kabul ettikten sonra şaşkına dönen kulüp saymanı Arie van Os'a “Dünyanın en iyi teknik direktörünü işe aldığınız için tebrikler” dediği söylenir.

    Futbolculuğunda öne çıkamayan ve Ajax'ın A takımına hiç yükselemeyen Van Gaal, Avrupa'nın en saygın futbol kulüplerinden birinin başında, ağırlığı olan bir isim olan Leo Beenhakker'in yerine geçerek ilk teknik direktörlük görevini üstleniyordu.

    Bu, şaşırtıcı bir cüret gösterisiydi; ancak Van Gaal'ın sarsılmaz özgüveni kısa sürede haklı çıkacaktı. Egoist Hollandalı, kendisine “Tanrı'nın Oğulları” lakabını takan bir kulübe tam anlamıyla uyuyordu.

    Van Gaal göreve geldiğinde Ajax, Avrupa kupalarında başarısız olmuş ve Eredivisie'de PSV'nin gölgesinde kalarak eski ihtişamını yitirmişti. Ancak Van Gaal'ın Ajax'ı futbolun zirvesine nasıl döndüreceğine dair fikirleri vardı.

    Dört yıl içinde, Van Gaal'ın vizyonunu ve katı disiplin anlayışını benimseyen genç ve coşkulu bir takım, yeni bir futbol anlayışı ortaya koyarak Hollanda'yı ve Avrupa'yı bir kez daha fethedecekti.

    Bu, Van Gaal'ın devriminin Ajax'ı, belki de son kez, Avrupa futbolunun zirvesine nasıl taşıdığının hikâyesi.

  • Aksayan yeniden yapılanma

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Ajax’ın teknik direktörlüğünü gelecek vadeden bir isim olarak üstlenen Van Gaal, geleceğin yıldızlarından oluşan heyecan verici genç bir takım kurdu.

    Van Gaal’in teknik direktörlük kariyerinin temelleri henüz okuldayken atıldı. Derslerden sonra Ajax’ın eski De Meer Stadyumu’na gidip takımın antrenmanlarını izleyen genç Van Gaal, Rinus Michels’in Total Futbol felsefesiyle yarattığı devrime tanıklık etti.

    “Bir gün Michels gibi olmak istiyorum,” diye düşündü. 20 yaşında bir orta saha oyuncusu olarak Ajax’a katıldığında, Beden Eğitimi Akademisi’ndeki öğrenimini sürdürürken Amsterdam’daki okullarda ders vermeye çoktan başlamıştı.

    Ajax, 1971’de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı henüz kazanmıştı. Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens ve Piet Keizer gibi oyunculardan oluşan kadroda Van Gaal’e yer yoktu. Bu yüzden Antwerp’e gönderildi. Amsterdam ekibi ise ardından iki kez daha Avrupa şampiyonu oldu. Belçika’da geçirdiği dört yılın ardından ülkesine dönen Van Gaal, Telstar, Sparta ve AZ’de oynadığı dönemlerde öğretmenliği de sürdürdü.

    Van Gaal, futbolcuyken de kendine son derece güveniyordu ve millî takıma çağrılmamasına şaşırıyordu. Sparta’dan takım arkadaşı Leen de Goeij’in onun hakkında “O çocukta hiç özeleştiri yok,” dediği aktarılmıştı.

    Millî takım daveti hiç gelmedi. Van Gaal, futbolu bıraktıktan sonra AZ’de antrenörlüğe başladı ve ardından altyapı antrenörü olarak Ajax’a döndü.

    Ajax’ın görkemli dönemi sona ermişti. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı üst üste üç kez kazanmasından sonra, 1987’deki Kupa Galipleri Kupası zaferi tek başarısı olmuştu. Hollanda’nın gerileyen devi, Bayern Münih, Liverpool, Nottingham Forest ve AC Milan’ın üstünlük kurduğu dönemleri izlemişti. Ülke içindeki hâkimiyetini de kaybetmişti: Beenhakker, yardımcısı Van Gaal ile birlikte takımı 1990’da şampiyonluğa taşıyana kadar Ajax dört sezon boyunca ligi kazanamamıştı.

    Beenhakker Eylül 1991’de Real Madrid’e gidince, Van Gaal’in göreve getirilmesi birçok kişiye ilham verici bir tercih gibi görünmedi.

    Van Os, Parool’a şunları anlattı: “Leo Beenhakker Real Madrid’e gittiğinde sezon daha yeni başlamıştı. Louis onun yardımcısıydı. Altyapı antrenörü olarak iyi bir itibarı vardı ama teknik direktörlük deneyimi yoktu. Bu açıdan bir kumardı, fakat ‘Neden olmasın?’ diye düşündük.”

    Kendine güvenen yeni teknik direktör, köklü değişiklikler öngören yaklaşımının kulübün gururunu yeniden kazandıracağını biliyordu. Van Gaal, öğretmenlik yaptığı 11 yılın deneyiminden yararlanarak saygın altyapı akademisini bu değişimin merkezine yerleştirdi.

    De Psycholoog’a verdiği demeçte, “Herkesin kendine özgü bir yaklaşımı olduğunu, her grubun farklı bir yöntem gerektirdiğini öğrendim,” dedi. “Eğitimde insanlara dokunmayı, onları harekete geçirmeyi öğrendim. Özellikle de gruplar hâlindeyken.”

    Genç yıldızlar Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar ve Frank de Boer o dönemde takımda yerlerini çoktan sağlamlaştırmıştı. Van Gaal ise altyapıdan başka yeteneklere de kapıyı açtı ve genç orta saha oyuncusu Edgar Davids’e kısa süre içinde ilk maçına çıkma fırsatı verdi. Bu, saygı kazanmasının da bir yolu olmuş olabilir. Zira deneyimli oyunculardan bazıları göreve başladığı ilk dönemde ilgisiz görünüyordu ve Van Gaal yalnızca iki ay sonra kovulmaktan korkmaya başlamıştı.

    Van Gaal, Andere Tijden Sport belgeselinde “İlk yılım çok zordu,” dedi. “Görevi Beenhakker’den devraldım ve elbette Leo’dan farklı bir anlayışım vardı. Antrenmanları da farklı yaptırıyordum. İşlerin yolunda gitmediği açıktı.”

    Oyuncuları onun tarafına çekmek için yönetimin müdahalesi gerekti.

    Van Os, “Bazı oyuncuların işi ağırdan aldığını ve Louis’yi sınadığını hissediyordum,” dedi. “Unutmayın, henüz sonradan dönüşeceği büyük teknik direktör değildi. Bu davranışı kabul edilemez buldum; kendi kendime ‘Beni kandıramazlar,’ dedim. Bu yüzden oyunculara konuşmak için önce [başkan Michael] Van Praag’dan, ardından Van Gaal’den izin istedim.

    “Öğle yemeğinden sonra her zaman hemen evlerine giderlerdi ama bu kez kalmaları gerekti. De Meer’deki basın odasında toplandılar ve oturdular. Ben kürsünün arkasındaydım, Louis de yanımdaydı. Biraz okul sıralarında oturuyor gibiydiler.

    “Teknik direktörü desteklemedikleri izlenimine kapıldığımı, yönetimin buna müsamaha göstermeyeceğini ve Van Gaal’in yüzde 100 arkasında olduğunu söyledim. Bundan hoşlanmayan oyuncu varsa elini kaldırması gerektiğini, çok kısa sürede satılmasını sağlayacağımı söyledim. Kimse elini kaldırmadı.”

    Şöyle devam etti: “Louis sonrasında ‘Cesaretin varmış, Arie,’ dedi. Kararlılığımı göstermem gerekiyordu. Böyle müdahale ettiğim tek sefer buydu.”

    Van Gaal’in morali düzeldi. PSV ligi Ajax’ın üç puan önünde şampiyon tamamladı ve Feyenoord onları KNVB Kupası’ndan eledi. Ancak Van Gaal’in takımı, finalde Torino’yu iki maç sonunda geçerek UEFA Kupası’nı kazandı.

    1992 yazı önemli değişiklikler getirdi. 22 yaşındaki Ronald de Boer, Twente’de geçirdiği iki yılın ardından yetiştiği kulübe döndü. 19 yaşındaki Marc Overmars, Willem II’den transfer edildi ve 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Jari Litmanen, Finlandiya ekibi MyPa’dan geldi. Bu sırada 16 yaşındaki Clarence Seedorf altyapıdan yükselerek Ajax’ın A takımında forma giyen en genç oyuncu oldu.

    Ancak Van Gaal’in ikinci sezonu daha da kötü geçti. Bergkamp gol krallığına rağmen Ajax, ligi şampiyon Feyenoord ve PSV’nin arkasında üçüncü bitirdi. KNVB Kupası’nı kazansa da UEFA Kupası’nı savunma yolculuğu çeyrek finalde sona erdi.

    O yaz Van Gaal, cesur bir kadro değişimiyle gidişatı tersine çevirdi. Bergkamp ve Wim Jonk, Inter’e gitti. Birçok kişi bu ayrılıkların takımı daha da zayıflatacağını düşünüyordu, ancak Van Gaal daha sonra bunların gerekli olduğunu kabul etti. “Bu iki oyuncuyla takımın dengesi ideal değildi,” dedi. “Ancak sonradan her şey öyle bir dengeye kavuştu ki Şampiyonlar Ligi’ni bile kazanabildik.”

    Bir diğer kilit adım, 30 yaşındaki Avrupa şampiyonu Frank Rijkaard’ı Milan’da geçirdiği beş görkemli yılın ardından dönmeye ikna etmekti. Rijkaard, liderlik boşluğunu doldurmaya yardımcı olacak ve kaptan Danny Blind ile birlikte savunmaya sağlamlık katacaktı.

    Van Gaal sözlerini şöyle sürdürdü: “Rijkaard’ın ve en üst düzeyde futbol oynanmayan bir ligden gelen, Ajax’ta oynamaya alışması bir yıl süren Finlandiyalı Litmanen’in katılmasıyla takımın dengesi, Jonk ve Bergkamp’ın olduğu döneme göre çok daha iyi hâle geldi.”

    Litmanen, Bergkamp’ın yerini alarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Düzenli olarak ilk 11’de başladığı ilk tam sezonunda ligde 26 gol attı. Van Gaal, “Litmanen’den daha iyi bir 10 numara görmedim,” dedi.

    16 yaşındaki Nwankwo Kanu ve 22 yaşındaki Finidi George, Nijerya’dan geldi. Kanu boyu ve teknik becerisiyle katkı sağlarken George’un bitmek bilmeyen sürati ve taktik disiplini sağ kanatta işe yaradı. Orta sahayı Seedorf, Davids ve Ronald de Boer kontrol ederken Van Gaal, kendi futbol anlayışını sahaya yansıtmak için gereken enerji, teknik beceri ve taktik zekâ birleşimine sahipti.

    Van Gaal’in felsefesi, Michels ve Cruyff’un öncülük ettiği Total Futbol’dan farklıydı. Onun anlayışının merkezinde yoğun baskı ve oyuncuların sürekli yer değiştirmesi yoktu. Daha katı bir düzende, oyunculara 3-4-3 elmas dizilişindeki pozisyonlarının dışına çıkmama kısıtlaması getiriliyor ve sıkı talimatlar veriliyordu.

    Antrenman çalışmaları da tekrar üzerine kuruluydu. Ronald de Boer, The Guardian’a “Tekrar, tekrar, tekrar yapıyorduk,” dedi. “Frank bile. Futbolda kazanılabilecek her şeyi kazanmıştı ama Kanu gibi onun da sol ayağı oldukça zayıftı ve o ayağıyla düzgün bir pas atamıyordu. Van Gaal’in, ısınmanın devamı olarak her gün yaptırdığı bir pas çalışması vardı. Bazen ‘Yine mi bu?’ diye düşünürdünüz. Üç ay boyunca topa tekrar tekrar vurduktan sonra Frank’in sol ayağı kusursuz hâle geldi.”

  • Avrupa macerası

    Ronald de Boer of Ajax and Christian Naulinger of Bayern Munich
    Getty Images Sport

    1994-95 sezonunda Hollanda devi, Eredivisie ve Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir yenilmezlik serisi yakaladı.

    Ajax’ın o yıl ligdeki performansı ne kadar etkileyici olsa da, dört yıl aradan sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazanmışlardı, takım 1994 yazına kadar tam anlamıyla son hâlini almamıştı. 

    Michael Reiziger, Groningen’deki kiralık döneminden döndü ve kadronun kenarında kalan bir oyuncuyken hızlı ve agresif bir sağ beke dönüştü. Bu sırada 18 yaşındaki Patrick Kluivert, De Toekomst’tan A takıma yükseldi ve Feyenoord’a karşı oynanan Hollanda Süper Kupası maçında ilk karşılaşmasında gol atarak hemen iz bıraktı.

    Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında son Avrupa şampiyonu AC Milan’la karşılaşan Van Gaal’in oyuncuları, Amsterdam’da Litmanen ve Ronald de Boer’in golleriyle gelen 2-0’lık galibiyetle gücünü kanıtladı.  

    Frank de Boer, FourFourTwo’ya, “O sezonun başında bir şeyler oldu. Gençlerle daha deneyimli oyuncular arasında inanılmaz bir uyum vardı. Takımın içinde her şey yerli yerindeydi. İlk 11’de oynayabilecek yaklaşık bir düzine oyuncudan oluşan sağlam bir çekirdek vardı. Bu çekirdeği de ilk 11’de olmadıklarını kabullenen üç ya da dört yedek tamamlıyordu,” dedi.

    O maçın ardından oyuncular forma değiştirmek için Milan soyunma odasının dışında bekledi. Ronald de Boer daha sonra bu anı “utanç verici” diye nitelendirdi. San Siro’da Fabio Capello’nun takımını yine 2-0 yendiklerinde ise böyle nezaket gösterilerine ilgi duymadılar. Avrupa’nın en iyileri arasında olduklarını kanıtlamışlardı ve kimseye yaranmalarına gerek yoktu. Frank, “Milan’ı yendikten sonra artık kimseden korkmamıza gerek olmadığını hepimizin fark ettiğini hatırlıyorum,” dedi.

    Grubu en yakın rakibinin beş puan önünde lider bitiren Ajax, sonraki turda Hajduk Split’e üstünlük kurdu. Yarı finalin Amsterdam’daki ilk maçında ise Bayern Münih’le golsüz berabere kalınca Bavyera’daki rövanş öncesi heyecan arttı. 

    Ancak Ajax, rakibini farklı mağlup etti. Litmanen iki golünün ilkini henüz 12. dakikada attı. Bayern’in beraberliği yakalamasının ardından George sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Ronald de Boer ve Overmars da golleriyle Giovanni Trappatoni’nin takımına karşı alınan 5-2’lik galibiyeti tamamladı.

    Bayern başkanı Franz Beckenbauer, “Ajax bir Porsche gibiydi, biz ise teneke bir salyangoz [Citroen 2CV] gibiydik,” diyerek yakındı. Van Gaal ise şunları söyledi: “Beraberlik golü, Bayern’in gücünü gösteren bir darbeydi. Ama Ajax’ın kalitesinin göstergesi, takımın özgüvenini kaybetmeyip oynamaya devam etmesiydi. İlk yarı bittiğinde maç da bitmişti.”

    Böylece Van Gaal’in akıcı futbol oynayan cesur takımı ile Capello’nun son şampiyonu arasındaki üçüncü ve son karşılaşmanın yolu açıldı. Milan, gruptan ancak averajla çıkabilmişti; ancak bunun nedeni seyirci olayları yüzünden iki puanının silinmesiydi. Benfica ve Paris Saint-Germain’i eledikten sonra Paolo Maldini, Franco Baresi, Marcel Desailly ve Zvonimir Boban gibi isimler, bir önceki yıl Johan Cruyff’un Barcelona’sını etkileyici bir oyunla 4-0 mağlup etmiş olmanın ardından Şampiyonlar Ligi’ni üst üste ikinci kez kazanmaya hevesliydi. 

  • Kuşaklar arası ideoloji mücadelesi

    Van Gaal Ajax 1995

    Van Gaal'ın öğrencileri, o sezon son Avrupa şampiyonuyla üçüncü kez karşı karşıya geldi.

    Grup aşamasındaki maçlarda Milan'a karşı gol yemeden dört gol atan Eredivisie şampiyonu, Viyana'da rakibini üst üste üçüncü kez yenebileceğinden emindi. Frank de Boer, yıllar sonra The Guardian'a verdiği demeçte, “Onları yenebileceğimizden şüphe ettiğimi hatırlamıyorum,” dedi.

    Genç forvet Patrick Kluivert'ın annesi Lidwina Kluivert, Van Gaal'e oğlunun Milan'a karşı galibiyet golünü atacağını söyledi. Patrick, henüz ilk 11'in düzenli bir oyuncusu olmamasına rağmen müthiş bir performans sergilemiş, 25 Eredivisie maçında 18 gol atarak Ajax'ın ligi yedi puan farkla bitirmesine katkı sağlamıştı. Galibiyete iki puan verilen dönemde bu, kayda değer bir farktı. Avrupa'da ise Kluivert, final öncesinde Ajax'ın oynadığı 10 maçın beşine ilk 11'de başlamış ve grup aşamasında AEK Atina'ya karşı ikinci yarıda galibiyet golünü atmıştı. 

    Bazıları Van Gaal ile Capello arasında taktiksel bir satranç maçı beklerken Kluivert, kuşaklar arasındaki mücadeleyi temsil ediyordu: Ajax'ta 25 yaşın üzerinde yalnızca iki oyuncu, Blind ve Rijkaard, vardı. Milan'da ise 25 yaşın altında yalnızca iki oyuncu, Christian Panucci ve Demetrio Albertini, bulunuyordu. 

    Viyana'daki Ernst-Happel-Stadion'da Capello'nun takımı, önceki karşılaşmalara kıyasla daha fazla direnç gösterdi. Milan'ın tecrübeli savunması merkezdeki alanları daraltırken Desailly, Litmanen'i aralıksız takip etmekle görevlendirilmişti.  Maç 70 dakika boyunca gergin bir taktik mücadelesi olarak kaldı; net gol fırsatları nadirdi.

    Frank de Boer, yıllar sonra finali yeniden izlediğinde, “B*k gibi bir maçtı, çok kötü oynadık,” dedi. “Tanrım, ne kadar da kötüymüş?”

    Takımı Milan savunmasını aşmakta zorlanırken Van Gaal giderek hüsrana uğradı. Özellikle Desailly'nin ceza sahasında Litmanen'e yaptığı sert müdahalenin cezasız kalması onu kızdırdı. Takım elbisesi ve kravatıyla dördüncü hakeme şikâyetini ileten teknik direktör, ardından müdahaleyi tuhaf bir şekilde canlandırmak için birden havaya sıçradı.

    Van Gaal, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde o anı anlatırken, “Öfkeliydim, bu yüzden taç çizgisinde, dördüncü hakemin yüzüne yaklaşık 30 santimetre mesafede bir karate tekmesi attım. Litmanen'e ne olduğunu ona göstermek istedim,” dedi. “Penaltı verilmeliydi ama hakem penaltı düdüğünü çalmadı. O anda, bir teknik direktörün taç çizgisinde yaptıklarıyla hakemi asla etkileyemeyeceğini anladım.”

    Kısa bir süre sonra Van Gaal, belirleyici hamlesini yaptı: Şampiyonlar Ligi'nde altı, Eredivisie'de ise 17 gol atan 24 yaşındaki Litmanen'i çıkarıp 70. dakikada Kluivert'ı oyuna aldı.

    Kluivert o anı, “[Van Gaal] bana, ‘İleride topu alabileceğimiz bir hedef oyuncu ol, pas için hazır ol ama topa doğru çok fazla gelme, savunmanın arkasındaki boşluklara girmeye çalış,’ dedi,” sözleriyle hatırladı.

    On beş dakika sonra Lidwina'nın öngörüsü gerçekleşti. Rijkaard ceza sahasının önüne doğru ilerledi ve Kluivert'ın koşu yoluna isabetli bir pas bıraktı. İki savunmacının arasından sıyrılan genç oyuncu, uzanarak topu Sebastiano Rossi'nin yanından ağların alt köşesine gönderdi.

    Kluivert, De Telegraaf'a pozisyonu şöyle anlattı: “Bir forvet olarak birkaç pasla gelişen hücumu görür ve kendinize bir yer bulmaya çalışırsınız. Marc Overmars hareketlenip topu Edgar Davids'e verdi, Davids de Frank Rijkaard'ı buldu. Frank topu koşu yoluma gönderdi, ardından Zvonimir Boban ve Franco Baresi üzerime geldi. Aslında topu biraz fazla önüme açmıştım, bu yüzden yapabileceğim tek şey sol ayağımın ucuyla topa dokunup onu ağlara göndermekti.

    “Nefesim kesildi. Topun direğin sağ tarafından, Sebastiano Rossi'nin uzanamayacağı bir yerden geçtiğini gördüm. Koşup formamı ters yüz etmeye karar verdim. Gerçekten de büyük bir sevinç anıydı.”

    Kluivert, 18 yaş 327 günlükken Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en genç oyuncu oldu. Bu rekor hâlâ geçerli. Attığı tek gol 1-0'lık galibiyeti getirdi. Böylece Ajax, hem Eredivisie'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde sezonu yenilgisiz tamamladı ve 22 yıl sonra ilk kez Avrupa'nın zirvesine döndü.

  • Çöküş

    Ajax Juventus 1996

    Amsterdam ekibi ertesi yıl yeniden finale çıktı ancak kısa süre sonra kadrosu dağıldı.

    Çifte zaferin hemen ardından Ajax, Avrupa takımları için yeni ölçüt hâline gelmiş, Van Gaal da öncü bir isim olmuştu. Seedorf o yaz Sampdoria'ya giderken Rijkaard futbolculuk kariyerini noktaladı. Buna rağmen teknik direktör, kadrosunun büyük bölümünü bir arada tutmayı başardı ve Ajax, Eredivisie'de bir kez daha zirveye çıkarak şampiyonluğu altı puan farkla kazandı.

    Avrupa'da da yine olağanüstüydüler. Önce Amsterdam'da Jorge Valdano'nun Real Madrid'ini 1-0 yendiler, ardından Litmanen ve Kluivert'ın golleriyle İspanya'nın başkentinde rakiplerine üstünlük kurdular.

    Valdano, “Ajax yalnızca 90'ların takımı değil, futbol ütopyasına yaklaşıyor,” dedi. “Oyun anlayışları mükemmel, üstelik fiziksel üstünlüğe de sahipler. Onlar hem ‘Güzel’ hem de ‘Çirkin’.”

    Borussia Dortmund'u toplamda 3-0 mağlup ettikten sonra yenilmezlik serileri, Panathinaikos'a karşı oynadıkları yarı finalin ilk maçında sona erdi. Ancak Litmanen'in önderliğinde Yunanistan'da aldıkları 3-0'lık galibiyet, Ajax'ı üst üste ikinci kez finale taşıdı. Finaldeki rakipleri Juventus'tu.

    Ne var ki Hollanda ekibi o sırada en iyi durumda değildi. Overmars sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçırmış, De Boer kardeşler ise final öncesinde fiziksel olarak hazır olmakta zorlanmıştı. Juventus ise olağanüstü durumdaydı. Şüphe uyandıracak kadar.

    120 dakikalık zorlu mücadele 1-1 sona erdikten sonra Juventus, penaltı atışlarında 4-2 kazandı. Ajax kadrosunun bazı üyeleri, rakiplerinin tükenmek bilmeyen dayanıklılığından hemen şüphelenmişti. Yıllar sonra bu şüphelerinde haklı oldukları ortaya çıkacaktı. Juventus'un 1990'ların ortasındaki uygulamalarına ilişkin bir soruşturma, kulüp doktoru Riccardo Agricola'nın sistematik dopinge başvurduğu sonucuna vardı. Ancak nihai temyiz süreçleri tamamlandığında zamanaşımı süresi dolmuş olduğundan hiçbir şampiyonluk geri alınmadı ve herhangi bir ceza verilmedi.

    Mayıs 1996'daki bu yenilgi Amsterdam devleri için ağır bir darbe olsa da çöküşlerini başlatan, Aralık 1995'te verilen bir mahkeme kararıydı. Avrupa Adalet Divanı'nın Belçikalı orta saha oyuncusu Jean-Marc Bosman lehine karar vermesiyle transfer düzeni bir gecede değişti. Yabancı oyuncu kotaları ve kulüplerin sözleşmesi biten oyuncuların tescil haklarını elinde tutma ayrıcalığı ortadan kalktı. Başarısı ham yetenekleri geliştirip onları uzun vadeli sözleşmelerle kadrosunda tutmaya dayanan Ajax gibi bir kulüp için bu karar ölüm fermanıydı.

    Avrupa'nın en zengin kulüpleri, Ajax'ın en değerli oyuncularını hemen birer birer kaptı. Davids ve Reiziger, 1996 yazında bonservis bedeli ödenmeden AC Milan'a katılırken Kanu Inter'e, George ise Betis'e satıldı. Bir yıl sonra Kluivert, Ajax'a tek kuruş tazminat ödenmeden AC Milan'a gitti; Overmars ise Arsenal'a satıldı.

    Van Gaal'ın Barcelona'ya gitmesiyle takımı yeniden kurma umutları da söndü. 1999'a gelindiğinde Litmanen ve De Boer kardeşler de onu Camp Nou'ya kadar takip etmişti. Viyana'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmalarından sonraki dört yıl içinde Ajax'ın modern çağdaki en büyük takımının bütün temel taşları ayrılmıştı.

    Van Gaal, taktik disiplinin ve genç oyuncuları takıma kazandırmanın Avrupa'da zafere ulaşabileceğini kanıtlamıştı. Ancak Bosman kararı, Ajax'ın 1995 kadrosu gibi bir takım yaratmak için gereken hassas koşulların bir daha asla oluşmamasını sağladı.

    Ajax, Avrupa'da yeniden etkisizleşti ve Hollanda futbolundaki hâkimiyetini kaybetti. En iyi ihtimalle UEFA Kupası'na katılmakla ya da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında elenmekle yetinirken çok geçmeden Eredivisie'de altıncılığa ve beşinciliğe kadar geriledi. 2004'te lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Frank de Boer gelip Van Gaal'ınkini andıran bir oyun tarzını geri getirene kadar yedi yıl boyunca bir daha ülke şampiyonluğu yaşayamadı.

    De Boer, üst üste dört şampiyonluk kazanarak Van Gaal'ı bir şampiyonluk geride bıraktı. Ancak dikkat çekici olmayan ayrılığından önce Ajax'ı Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ötesine hiç taşıyamadı. Ajax, 2017 Avrupa Ligi finalindeki yenilgisi ve 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktığı tek sezon dışında Avrupa'nın en üst düzeyinde kalıcı bir varlık gösteremedi. Bunun yerine, kıtanın daha zengin ligleri için oyuncu yetiştiren bir kulüp hâline geldi.

    Van Gaal'ın 1995 kadrosu, hem kulübün zirvesi hem de Avrupa futbolunda bir dönemin sonuydu. Tamamen sabır, taktik anlayış ve yerel kimlik üzerine kurulup futbolun zirvesine ulaşan son takımdı. Para hâkimiyeti ele geçirene kadar Ajax sahada yenilmezdi.