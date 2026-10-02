Louis Page: Leicester City ve Russell Martin'e umut veren altın çocuk
Leicester taraftarlarının son birkaç yılda iyimser olmak için fazla nedeni olmadı. Dört sezonda yaşanan üç küme düşme felaketinin ortasında Leicester City, kulüp sahipliği etrafındaki süregelen belirsizliğin yanı sıra kadronun sürekli zayıflamasıyla da karşı karşıya kaldı.
Bu sezon League One'daki ilk üç maçlarının hiçbirini kazanamadıklarında, sıkıntılarının sonu görünmüyor gibiydi.
Ancak o dönemde karanlığı aydınlatan bir umut ışığı vardı: 100 milyon sterlinlik Seagrave antrenman kompleksi.
A takım seviyesindeki tüm gerilemeye ve idari belirsizliğe rağmen Leicester City'nin altyapı sistemi, ilk takıma yapılan yatırımın azalmasıyla oluşan boşluğu doldurmaya yardımcı olmak için peş peşe yetenekler yetiştirmeyi başardı.
Ben Chilwell, Harvey Barnes ve Kiernan Dewsbury-Hall gibi isimlerin A takıma çıkış yapıp ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves ve Sammy Braybrooke bu üretim hattının sürdürülebilirliğini kanıtladı.
Ancak Louis Page'de, takımı uçurumun kenarından geri getirmeye kararlı, erken olgunlaşmış bir yerel kahramana sahipler.
Page, topsuz oyunda da topla olduğu kadar akıllı ve derli toplu bir görüntü verirken, Arsenal ile Manchester United'ın dikkatini şimdiden çekti. Ancak onun oyununu yeni bir seviyeye taşımasına yardımcı olan asıl unsur Russell Martin'in ona duyduğu güven oldu.
Başlangıç
Eski Wigan ve Rotherham forveti Don Page'in oğlu olan genç oyuncu, Leicestershire'da doğdu ve dokuz yaşında Leicester City'nin altyapısına katıldı. Kısa sürede kendi yaş grubunun en parlak yeteneklerinden biri olarak öne çıktı.
2023-24 sezonunda Page, Leicester City'nin 16 Yaş Altı takımında orta sahayı yönlendiriyordu ve kısa süre sonra 18 Yaş Altı takıma yükseldi. Bir sonraki sezonda ise henüz sadece 16 yaşındayken 21 Yaş Altı Gelişim Kadrosu'na adım attı.
Göze çarpan yeteneği, Ekim 2024'te The Guardian tarafından Premier League akademilerindeki en iyi 20 potansiyel oyuncudan biri olarak gösterilmesiyle takdir gördü.
Page, sezonun geri kalanında Premier League 2'de kendisinden büyük rakiplere düzenli olarak üstünlük kurarak bu beklentiyi boşa çıkarmadı. Bu nedenle kulübün Yılın Akademi Oyuncusu ödülünü kazanması sürpriz olmadı.
Büyük gelişme
Geçen yılın ağustos ayında Huddersfield Town'a karşı oynanan bir Carabao Cup maçında A takımındaki ilk maçına çıktı ve 10 gün sonra Charlton karşısında ligdeki ilk maçına çıktı. İlk asisti ise Birmingham karşısında alınan 2-0'lık galibiyette geldi ve bir ay sonra ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
2025-26 sezonunda Championship'te 18 maça çıkan oyuncu, A takım kadrosundaki yerini sağlamlaştırdı ve yaşına göre ender görülen bir taktik anlayışı sergiledi. Ona A takım debutunu veren Marti Cifuentes, Page'e ne kadar yüksek değer biçtiğini gizlemedi.
"Louis'ye büyük inanıyorum" dedi muhabirlere. "Önemli olacak, bundan eminim. Onun kalitesine büyük inancım var. Kariyerimde genç oyuncularla oldukça iyi işler yaptığımı düşünüyorum ve umarım gelecekte Leicester için çok önemli bir oyuncu olmasına yardımcı olabilirim."
Page'in üst düzey futbola hızlı uyumu, Championship'te Sezonun Çırak Oyuncusu seçilmesiyle taçlandı. Takımının küme düşmüş olduğu düşünülürse bu muazzam bir başarıydı, aynı zamanda potansiyelinin de bir başka teyidiydi.
Nasıl gidiyor
Yükselen statüsü ve Leicester'ın sürmekte olan düşüşü, Manchester United ve Arsenal'ın ilgisiyle birlikte onun neredeyse takımdan ayrılmasıyla sonuçlanıyordu. Yaz aylarında Manchester United ile görüşmeler başladı ve The Athletic Leicester'ın olası bir £15 milyon talep ettiğini aktarıyor. Bir sezonluğuna yeniden kiralanması bekleniyordu ancak herhangi bir anlaşma sağlanamadı.
Son gününde bu transferin suya düşmesi orta sahayı üzdüyse bile bunu belli etmedi. O zamandan beri yeni teknik direktör Martin'in topa sahip olmaya dayalı, alametifarikası hâline gelen oyun tarzında hayati bir parça hâline geldi.
Geçiş süreci, Leicester'ın ilk üç lig maçından zar zor iki puan çıkarmasıyla birlikte büyük ve anlık bir baskı getirdi, ancak Leicester bir miktar istikrar yakaladı. Çabuk düşünen, önce hücumu düşünen zihniyeti, topla güvenilirliği ve topsuz oyundaki hareketliliğiyle Page, takımın gelişiminde kilit isim oldu.
Plymouth karşısında yaptığı asistle onları ilk lig galibiyetine giden yolda yardımcı oldu. Kendini pas için uygun hâle getirmek adına kalabalık orta sahadan sol kanada açılan oyuncu, ceza sahası yayındaki Will Alves'e gönderdiği pası gizlemek için orta yapacakmış gibi davrandı ve top seken bir vuruşla ağlara gitti.
İki haftadan kısa süre sonra, Leicester'ın sahasında Oxford'dan yediği 4-0'lık ağır yenilgiye anında tepki vermesi gerekirken, Page Stockport karşısında 4-1'lik üstünlük kurdukları maçta belirleyici oldu. Stockport yarı sahasının ortasında boş alana süzülen orta saha, top kendisine gelirken anında hareket etti ve kusursuz ağırlıkta bir pası doğrudan Liam Cullen'a aktardı; Cullen da topla dönüp vuruşunu yaptı.
İkinci golleri için de asist yapamaması şanssızlıktı. Kendi yarı sahasında topu aldıktan sonra ileri atılıp bir savunmacıyı üzerine çekerek Page, topu bir sekmeyle ileri taşımayı başardı; bu da Emil Riis'in topu kovalayıp golü tamamlamasına olanak tanıdı. Bu arada ikinci yarıda arka direğe gönderdiği öldürücü korneri John Lundstram kafayla ağlara yolladı.
Güçlü yönler
Page, olağanüstü alan farkındalığını kullanarak topla kendine avantaj sağlıyor. Leicester topa sahip olduğunda sürekli etrafını tarıyor, seçeneklerini net şekilde görmek için iki omzunun üzerinden de bakıyor.
Top kendisine gelirken, onunla ne yapmak istediğine dair zaten net bir fikri varmış gibi görünüyor. İlk içgüdüsü, rakipleri yarıp geçecek ve takımına mümkün olan en kısa sürede fırsat yaratacak ileriye bir pas vermek oluyor.
Bu, Plymouth karşısında yarattığı pozisyonda ve Stockport'a karşı yaptığı ilk asistte açıkça görüldü; hızlı bir tarama ve hemen ardından gelen basit bir pas. Sadelikte bir güzellik var.
Çevikliği, farkındalığı ve çabuk düşünmesi, rakiplerin onu durdurmasını zorlaştırıyor. Önde baskı yapan takımları zekâsıyla alt edip aralarından sıyrılabiliyor, ama ona fazla alan verirseniz savunmanın kilidini açacak pası buluyor.
Duran toplardaki ortaları da tehlikeli. Bu sezon Carabao Cup'ta Ipswich'e karşı alınan yenilgide takımlarının açılış golünün hazırlayıcısı teknik olarak oydu ve Stockport karşısında Lundstram'ın kafasına etkili bir top kesti.
Geliştirmeye açık alan var
Temmuz ayında 18 yaşına giren Page, sahip olduğu birçok güçlü yönü destekleyecek fiziksel profile ulaşma konusunda hâlâ gelişim gösteriyor. Fiziksel ikili mücadelelerde ve seken top savaşlarında zaman zaman kolayca etkisiz bırakılabiliyor.
Martin’in sisteminin risk alan yapısı, orta sahaya savunma açısından çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha derinde oynadığında Page’in, kırılgan savunma hattını koruyabilmek için savunmadaki pozisyon alışını hâlâ geliştirmesi gerekiyor.
Gol atmak orta sahanın temel hedefi olmasa da, ceza sahası dışından ara sıra şut denemeye devam edecekse vuruş tekniğini hâlâ geliştirmesi gerekiyor.
Doğru ortamda mı?
Leicester, son birkaç yılda istikrarlı bir ortam olmaktan çok uzaktı. Martin yönetimindeki ilk performansların ardından taraftarlar, bu kez Championship'e dönüşten ziyade bir başka çarpıcı küme düşmenin daha olası olabileceğinden korktu.
Mümkün olan en iyi şekilde gelişmek isteyen gelecek vadeden bir genç olarak, Page'in yaz aylarında United veya Arsenal'dan gelen ilgilere açık olması şaşırtıcı değildi.
Geçen ay BBC Radio Leicester'a konuşan oyuncu, "Ben zaten tamamen Leicester'a odaklanmıştım ama bence artık bu konu (transfer dönemi) kapandığına göre, burada kalacağımı biliyorum, herkes de burada kalacağımı biliyor" dedi. "Böylece bu konuşmalar kapanabilir ve artık herkes sadece benim Leicester için oynamama odaklanmış durumda."
Martin ve benimsediği oyun tarzı hakkındaki soru işaretleri sürse de sonuçlar istikrara kavuştu ve onun Page'e gösterdiği güven, genç oyuncuya açık bir ivme kazandırdı.
Temmuz ayında, "Kesinlikle bana çok fazla özgüven verdi" dedi. "Gerçekten çok iyi oldu. Teknik direktör bana ister altı numarada ister sekiz numarada oynayayım, gidip oynayabilmem için büyük özgüven verdi. Kendi futbolumu oynamam için bana gerçekten çok iyi bir güven aşıladı."
O zamandan bu yana Page, Martin'in gözündeki değerini ciddi şekilde artırdı. En son Barnsley'e karşı oynanan League One maçında, savunmacı Harry Souttar'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan isim 18 yaşındaki oyuncu oldu.
"Odaklanmak ve benzeri konularda teknik direktör bana çok yardımcı oldu, burada kalmamı istediğini söyledi ve umarım bir gün olacağım oyuncuya dönüşebileceğime inanıyor, ben de beni o noktaya taşıyacağına inanıyorum" dedi.
Sırada ne var?
Şimdiden bir liderlik rolüne bürünmeye başlayan altyapıdan yetişen kahraman, kulübü bu bataklıktan çıkarmaya yardımcı olmaya kararlı. BBC'ye konuşan oyuncu, "Leicester bana her şeyi verdi, bana A takımda oynama fırsatlarını verdiler ve ben de bunun karşılığını verdiğimi hissediyorum ama küme düştük, bu yüzden şimdi beni A takıma taşıyan altyapı personeline, bana bu şansı veren A takım antrenörlerine karşılığını vermem gerekiyor. Artık bu sorumluluğu üstlenip kulübü yeniden Championship'e çıkarmam gerekiyor" dedi.
Şunları ekledi: "Biz oyuncularız [altyapıdan çıkanlar], bu kulübün nerelerde olduğunu gördük, çocukken gider, onları Premier League'de, Şampiyonlar Ligi'nde izlerdim ve 'Ben de Leicester ile bunu yapmak istiyorum' derdim. Bence Sammy [Braybrooke], Bade [Aluko], Will [Alves] için de durum aynı, hepimiz bunu yapmak istiyoruz.
"Bence bu durumda olmamız bizim için kişisel bir mesele ve şimdi kulübü buradan çıkarmak ve ait olduğu yere geri döndürmek bizim üzerimize düşüyor."
Leicester bu sezon League One'dan çıkamasa bile, Page çıkacak ancak Tilkiler'in ünlü üretim hattından çıkan son isim o olmayacak.