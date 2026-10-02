Leicester taraftarlarının son birkaç yılda iyimser olmak için fazla nedeni olmadı. Dört sezonda yaşanan üç küme düşme felaketinin ortasında Leicester City, kulüp sahipliği etrafındaki süregelen belirsizliğin yanı sıra kadronun sürekli zayıflamasıyla da karşı karşıya kaldı.

Bu sezon League One'daki ilk üç maçlarının hiçbirini kazanamadıklarında, sıkıntılarının sonu görünmüyor gibiydi.

Ancak o dönemde karanlığı aydınlatan bir umut ışığı vardı: 100 milyon sterlinlik Seagrave antrenman kompleksi.

A takım seviyesindeki tüm gerilemeye ve idari belirsizliğe rağmen Leicester City'nin altyapı sistemi, ilk takıma yapılan yatırımın azalmasıyla oluşan boşluğu doldurmaya yardımcı olmak için peş peşe yetenekler yetiştirmeyi başardı.

Ben Chilwell, Harvey Barnes ve Kiernan Dewsbury-Hall gibi isimlerin A takıma çıkış yapıp ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves ve Sammy Braybrooke bu üretim hattının sürdürülebilirliğini kanıtladı.

Ancak Louis Page'de, takımı uçurumun kenarından geri getirmeye kararlı, erken olgunlaşmış bir yerel kahramana sahipler.

Page, topsuz oyunda da topla olduğu kadar akıllı ve derli toplu bir görüntü verirken, Arsenal ile Manchester United'ın dikkatini şimdiden çekti. Ancak onun oyununu yeni bir seviyeye taşımasına yardımcı olan asıl unsur Russell Martin'in ona duyduğu güven oldu.