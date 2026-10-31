24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Alexia Putellas London City gfx 1:1Getty Images/GOAL

London City Lionesses, WSL'de güçlü bir ekip; peki Ballon d'Or sahibi Alexia Putellas ve ekibi şampiyonluk için yarışabilir mi?

Yedi maçın ardından üçüncü sırada yer alan büyük harcamalar yapan ekibin Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceği açık; peki ligi de kazanabilir mi?

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • London City Lionesses, pazar günü Manchester City'yi İngiltere'nin başkentinde ağırladığında statta Ballon d'Or heyecanı yaşanacak. Maça gidecek her taraftar, başlama vuruşundan önce bu prestijli ödülü görme fırsatı bulacak. London City'nin yaz dönemindeki ses getiren transferi Alexia Putellas, resmen dünyanın en iyi oyuncusu seçildi; üstelik bu başarı, kulübün sezonun şu ana kadarki en büyük maçı öncesinde geldi.

    Törenin 2015'ten bu yana ilk kez Paris dışında düzenlendiği pazartesi günü, Harry Kane'in ilk Altın Top ödülünü kendi şehrinde alması ne kadar yerindeyse, Putellas'ın üçüncü ödülünü alması da artık evi olarak gördüğü yerde o kadar yerindeydi. Barcelona'daki son sezonunda gösterdiği performanslar ona bu ödülü kazandırdı. Putellas, yaz aylarında İngiltere'ye taşınmak için Barcelona'dan ayrıldı, ancak ödül töreninden bu yana yeni kaptanlarının büyük başarısını coşkuyla kutlayan London City kadrosu oldu.

    Putellas'ın genç takım oyuncularının ödülle fotoğraf çektirmesine izin verdiği kulüp tesislerinde kupayı yakından görürken de takım arkadaşı Danielle van de Donk'un Nike'ın ödülün ardından gönderdiği altın renkli kramponları zarif orta saha oyuncusuna takdim etmesini alkışlarken de bu kadro, Putellas'la aynı soyunma odasını paylaşmanın ayrıcalığını yaşıyor.

    Pazar günü Putellas'ın, sekizinci Kadınlar Ballon d'Or ödülüne layık görülmesinin neden doğru bir karar olduğunu gösteren bir performans sergilemesini umacaklar. Bu başarının ardından Putellas için daha iyi bir Kadınlar Süper Ligi maçı düşünülemezdi, çünkü son şampiyon şehre geliyor.

    Sezonun ilk yedi maçında London City, özel bir şeyler başarabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Yazın en büyük soru, Putellas'ın da aralarında bulunduğu yıldız transferlerin bir araya gelerek gelişmekte olan bu projeyi Kadınlar Süper Ligi tablosunun zirvesine taşıyıp taşıyamayacağıydı. Bu erken aşamada üçüncü sırada yer alan London City, pazar günü ilk üçteki yerini hak ettiğini, hatta belki de şampiyonluk yarışında söz sahibi olabileceğini gösterme fırsatı bulacak.

  • Uyum yakalamak

    London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    Yaz dönemindeki birçok değişikliğe iyi uyum sağlayan London City, yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

    Bir kulüp iyi ama yoğun bir transfer dönemi geçirdiğinde, yapılan takviyelerin uyumlu bir takım oluşturup oluşturamayacağı hep merak edilir. Bu sezonun ilk haftalarına ve Londra'daki Arsenal'e bakmak, işlerin farklı bir yöne gidebileceğini görmek için yeterli.

    Arsenal ile London City'nin durumları arasında pek çok fark var. Özellikle Arsenal'in sezona daha zorlu maçlarla başladığını belirtmek gerekiyor. London City Lionesses ise yedi maçının beşinde ligin son sekiz sırasındaki takımlarla karşılaştı. Yine de bu kadar büyük bir değişime uyum sağlamak kolay değil ve London City bunu başarma biçimiyle övgüyü hak ediyor.

    London City Lionesses şu anda WSL puan tablosunda üçüncü sırada. Ligde en çok gol atan üçüncü takım konumunu paylaşırken yalnızca lider Chelsea'den daha fazla gol yedi. Hücumdaki temel istatistikleri de iyi. Toplam beklenen gol (xG) değerinde yalnızca Chelsea'nin gerisinde kalan takım, ligde şut başına en yüksek xG değerine sahip. Ayrıca hiçbir takım şutlarını London City Lionesses'tan daha yüksek oranda gole çevirmedi.

    Rakiplerinin ürettiği xG değerinin WSL'de ancak yedinci en iyi seviyede olması, savunmadaki tablonun o kadar da ikna edici olmadığını düşündürebilir. Nitekim London City'nin bugüne kadarki tek WSL yenilgisinde yediği goller, savunması açısından iyi bir görüntü vermedi. Önde kurduğu savunma hattı, West Ham'in geçiş hücumlarındaki gücü karşısında iki kez hazırlıksız yakalandı.

    Ancak kadro savunmada çok sayıda sakatlıkla uğraştı. Buna rağmen ligde en az gol yiyen ikinci takım konumunu paylaşması övgüyü hak ediyor ve sakat oyuncular döndüğünde takım adına umut veriyor.

    Elene Lete özellikle övgüyü hak ediyor. Kaleci kulüpteki ilk sezonunda zorlandı ve İngiltere'nin önemli isimlerinden Mary Earps yazın kadroya katıldığında ilk 11'deki yerini kaybedecek gibi görünüyordu. Ancak yeni takım arkadaşıyla girdiği rekabette yerini korudu ve şu ana kadar çok daha yüksek bir performans sergileyerek birinci kaleci olmayı sürdürdü.

  • Daha iyi koşullar

    Eder Maestre 2026
    Getty Images

    Teknik direktör Maestre, transferlerin erkenden yapılmasının da yardımıyla yaz döneminde fikirlerini iyi bir şekilde aktarabildi.

    Peki London City, her şeyi nasıl bu kadar iyi ve bu kadar kısa sürede bir araya getirmeyi başardı?

    Bu yaz kadroya sekiz oyuncu katılıp 12 oyuncu ayrılsa da değişim takım için geçen yıla göre çok daha az sarsıcı oldu. Çünkü yeni oyuncuların tamamı temmuz sonundan önce katıldı. Geçen yıl ise ağustostan itibaren yedi yeni oyuncu gelmişti.

    2025-26 sezonundan hemen önce takıma katılan isimlerden Alanna Kennedy, yaz dönemindeki kadro değişimini GOAL sorduğunda, “Geçen yılki deneyimimiz sayesinde hepimizin daha iyi durumda olduğunu ve artık yeni oyuncuların uyum sağlamasına daha iyi yardımcı olabildiğimizi düşünüyorum” dedi. “Umarım bu, sürecin biraz daha sorunsuz ilerlemesini sağlar.”

    Şimdiye kadar da öyle görünüyor. Önceki sezonun kış arasında göreve getirilen teknik direktör Eder Maestre'nin geçen sezondan bu yana görevini sürdürmesi de buna yardımcı oldu. Fikirlerini sezon ortasında, kısa bir sürede uygulamaya çalışmak zorunda kalan İspanyol teknik direktör, o zamandan bu yana bu fikirleri oyunculara aktarmak için bütün bir yaz geçirdi.

    Kennedy, “Herkes onun bizden ne beklediğini, felsefesini ve oyun tarzımızı biliyor” diye ekledi. “Bu yüzden yeni oyunculara onun ne istediğini anlatmak bizim için daha kolay oldu.”

  • Güçlü bir mesaj verme fırsatı

    Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    Putellas İngiltere'deki hayatına iyi bir başlangıç yaptı ancak Ballon d'Or'u kazandığı dönemdeki formunu yeniden yakalaması London City'nin hâlâ işine yarayabilir.

    Her şey kusursuz gitmedi. West Ham yenilgisi kadar geçen hafta sonu Liverpool'la berabere kalış biçimleri de hayal kırıklığı yarattı. Üstelik her galibiyete ikna edici bir oyun eşlik etmedi. Yine de Tottenham'ı 6-1 yendikleri maç başta olmak üzere bazı olağanüstü performanslar sergilediler. Maestre bu hafta, "Bence dikkat çekilmesi gereken çok sayıda olumlu nokta var. Bu yüzden her şeyin gidişatından çok memnunum" dedi.

    En umut verici nokta, bu takımın hâlâ daha fazlasını yapabilecek gibi görünmesi. Örneğin Putellas, ilk yedi maçında üç gol ve bir asistle sağlam bir başlangıç yapmış olsa da WSL'de kendini tüm lige gösterdiği o büyük çıkış maçını henüz oynamış gibi görünmüyor. Diğer bazı yıldız isimler için de benzer şeyler söylenebilir.

    Peki, iddialarını ortaya koyacak o performanslar önümüzdeki birkaç haftada gelebilir mi? İlk yedi maçından topladığı 16 puanla ligde üçüncü sırada yer alarak kendisine güçlü bir zemin hazırlayan London City, önündeki beş maçta Man City, Chelsea ve Arsenal'le karşılaşacak. İlk üç iddiası asıl burada sınanacak. Böyle bir dönemde Ballon d'Or ödüllü oyuncunuzun öne çıkıp takımı, yalnızca Avrupa kupalarına katılmasını sağlayacak bir sırada bitirme potansiyelini göstermekle kalmayacak, daha üst sıraları da gerçekten zorlayabileceğini ortaya koyacak sonuçlara taşımasını istersiniz.

    Maestre, Man City'nin ziyareti öncesinde, "Bu maç, ligdeki potansiyelinizin ne olabileceğini gerçekten [ölçebilecek] bir maç" dedi. Takımı bu maçtan nasıl çıkacak? Yakında göreceğiz.