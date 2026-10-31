London City Lionesses, pazar günü Manchester City'yi İngiltere'nin başkentinde ağırladığında statta Ballon d'Or heyecanı yaşanacak. Maça gidecek her taraftar, başlama vuruşundan önce bu prestijli ödülü görme fırsatı bulacak. London City'nin yaz dönemindeki ses getiren transferi Alexia Putellas, resmen dünyanın en iyi oyuncusu seçildi; üstelik bu başarı, kulübün sezonun şu ana kadarki en büyük maçı öncesinde geldi.

Törenin 2015'ten bu yana ilk kez Paris dışında düzenlendiği pazartesi günü, Harry Kane'in ilk Altın Top ödülünü kendi şehrinde alması ne kadar yerindeyse, Putellas'ın üçüncü ödülünü alması da artık evi olarak gördüğü yerde o kadar yerindeydi. Barcelona'daki son sezonunda gösterdiği performanslar ona bu ödülü kazandırdı. Putellas, yaz aylarında İngiltere'ye taşınmak için Barcelona'dan ayrıldı, ancak ödül töreninden bu yana yeni kaptanlarının büyük başarısını coşkuyla kutlayan London City kadrosu oldu.

Putellas'ın genç takım oyuncularının ödülle fotoğraf çektirmesine izin verdiği kulüp tesislerinde kupayı yakından görürken de takım arkadaşı Danielle van de Donk'un Nike'ın ödülün ardından gönderdiği altın renkli kramponları zarif orta saha oyuncusuna takdim etmesini alkışlarken de bu kadro, Putellas'la aynı soyunma odasını paylaşmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Pazar günü Putellas'ın, sekizinci Kadınlar Ballon d'Or ödülüne layık görülmesinin neden doğru bir karar olduğunu gösteren bir performans sergilemesini umacaklar. Bu başarının ardından Putellas için daha iyi bir Kadınlar Süper Ligi maçı düşünülemezdi, çünkü son şampiyon şehre geliyor.

Sezonun ilk yedi maçında London City, özel bir şeyler başarabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Yazın en büyük soru, Putellas'ın da aralarında bulunduğu yıldız transferlerin bir araya gelerek gelişmekte olan bu projeyi Kadınlar Süper Ligi tablosunun zirvesine taşıyıp taşıyamayacağıydı. Bu erken aşamada üçüncü sırada yer alan London City, pazar günü ilk üçteki yerini hak ettiğini, hatta belki de şampiyonluk yarışında söz sahibi olabileceğini gösterme fırsatı bulacak.