Oyuncuların maç öncesi basın toplantılarında az da olsa ilginç bir şey söylemesi nadirdir. Konuşmalar genellikle oynanacak maça odaklanır ve rakibin oluşturduğu tehlikeden saygılı bir dille söz edilir.

Ancak Alexis Mac Allister, Liverpool'un 9 Eylül'de Atletico Madrid'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde basının karşısına çıktığında, kulüpteki geleceğini kamuoyu önünde konuşma fırsatını sonuna kadar değerlendirdi.

“Kulübün bana yeni bir sözleşme teklif edebilecek durumda olmadığı haberini aldım. Bu da elbette beni çok, çok üzüyor,” dedi Mac Allister, şaşkınlık içindeki gazetecilere. “Herkes, antrenmanlarda ve maçlarda bu kulüp için her gün yüzde 100'ümü verdiğimi görebilir. Elbette herkes gibi benim de çok iyi [ve] kötü maçlarım olabilir ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

“Takım arkadaşlarım Dominik (Szoboszlai) ve Ryan'ın (Gravenberch) sözleşmelerini yenilediğini görüyorum. Bunu hak ettikleri için onlar adına çok mutluyum. Aynı zamanda bana yeni bir sözleşme teklif edilmemesi beni biraz üzüyor.”

Orta saha oyuncusunun bu sözleri, Mohamed Salah'ın Arne Slot ve başkalarını kendisini Anfield'dan ayrılmaya zorlamakla suçlayarak kulüpte yarattığı sarsıntıyla kıyaslanacak türden olmayabilir. Yine de Mac Allister'ın alışılmış tavrı düşünüldüğünde bu, memnuniyetsizliğini oldukça çarpıcı biçimde dile getirmesiydi. 27 yaşındaki oyuncu aslında diğer orta saha oyuncularına neden yeni sözleşme verildiğini, kendisine ise verilmediğini soruyordu. Birçok yorumcu ve taraftar için yanıt oldukça açıktı: Çünkü henüz yeni bir sözleşmeyi hak etmemişti.