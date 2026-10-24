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Alexis Mac Allister Liverpool GFX 1:1GOAL

Liverpool ile sözleşme çıkmazına rağmen Andoni Iraola, Alexis Mac Allister'ın yeniden en iyi formuna kavuşmasına nasıl ilham verdi?

Arjantinli millî futbolcu, geçen sezon Anfield'da çoğu oyuncudan daha fazla zorlandı ancak eski kulübü Brighton ile oynayacağı kritik maç öncesinde çok iyi formda.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Oyuncuların maç öncesi basın toplantılarında az da olsa ilginç bir şey söylemesi nadirdir. Konuşmalar genellikle oynanacak maça odaklanır ve rakibin oluşturduğu tehlikeden saygılı bir dille söz edilir.

    Ancak Alexis Mac Allister, Liverpool'un 9 Eylül'de Atletico Madrid'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde basının karşısına çıktığında, kulüpteki geleceğini kamuoyu önünde konuşma fırsatını sonuna kadar değerlendirdi.

    “Kulübün bana yeni bir sözleşme teklif edebilecek durumda olmadığı haberini aldım. Bu da elbette beni çok, çok üzüyor,” dedi Mac Allister, şaşkınlık içindeki gazetecilere. “Herkes, antrenmanlarda ve maçlarda bu kulüp için her gün yüzde 100'ümü verdiğimi görebilir. Elbette herkes gibi benim de çok iyi [ve] kötü maçlarım olabilir ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

    “Takım arkadaşlarım Dominik (Szoboszlai) ve Ryan'ın (Gravenberch) sözleşmelerini yenilediğini görüyorum. Bunu hak ettikleri için onlar adına çok mutluyum. Aynı zamanda bana yeni bir sözleşme teklif edilmemesi beni biraz üzüyor.”

    Orta saha oyuncusunun bu sözleri, Mohamed Salah'ın Arne Slot ve başkalarını kendisini Anfield'dan ayrılmaya zorlamakla suçlayarak kulüpte yarattığı sarsıntıyla kıyaslanacak türden olmayabilir. Yine de Mac Allister'ın alışılmış tavrı düşünüldüğünde bu, memnuniyetsizliğini oldukça çarpıcı biçimde dile getirmesiydi. 27 yaşındaki oyuncu aslında diğer orta saha oyuncularına neden yeni sözleşme verildiğini, kendisine ise verilmediğini soruyordu. Birçok yorumcu ve taraftar için yanıt oldukça açıktı: Çünkü henüz yeni bir sözleşmeyi hak etmemişti.

  • Keskin düşüş

    Alexis Mac Allister Liverpool 2025

    Dünya Kupası şampiyonu, geçen sezon yaşadığı ani ve şaşırtıcı performans düşüşünü tersine çevirmekte zorlandı.

    Mac Allister, 2003'te Brighton'dan 35 milyon sterlin (47 milyon dolar) başlangıç bedeliyle Liverpool'a katıldığı andan itibaren kelepir bir transfer gibi görünüyordu. Merseyside'daki ilk iki yılında Anfield'da Dünya Kupası şampiyonundan daha istikrarlı bir oyuncu olmadığını savunmak da son derece makul.

    O, her maçta sahaya çıkıp katkı veren o vazgeçilmez oyunculardan biriydi. “O hep orada,” eski teknik direktör Jurgen Klopp'un dediği gibi, “hep oyunun içinde.” Slot ise Liverpool'un 2024-25 sezonundaki beklenmedik şampiyonluğu sırasında Mac Allister'ın hiç kötü maç çıkarmadığını savunuyordu; çünkü Mac Allister topla olduğu kadar topsuz oyunda da etkili, eşsiz bir yetenekti.

    Ancak Mac Allister geçen sezon birçok kötü maç çıkardı. Elbette bu konuda yalnız değildi; birkaç kilit oyuncunun performansı da dibe vurdu. Yine de Mac Allister'ın düşüşü, Liverpool'un hızla gerileyen standartları düşünüldüğünde bile özellikle endişe vericiydi.

    Sakatlıkların bunda rol oynadığı inkâr edilemez. Mac Allister'ın, çeşitli küçük sakatlıklarını atlatıp şampiyonluk unvanını koruma mücadelesine tamamen hazır girebilmesi için 2024-25 sezonunun son bölümünde dinlendirildiğini hatırlayın. Ancak bir dizi beklenmedik aksilik nedeniyle sezon öncesi hazırlıkların tamamını kaçırdı.

    Sonuç, ona hiç benzemeyen inişli çıkışlı bir performanstı. Bununla birlikte Slot, şubat ayına gelindiğinde Mac Allister'ın alışıldık “istikrarını” yeniden yakalamaya başladığını düşünüyordu. Gerçekte ise Mac Allister, kulüp için felaketle sonuçlanan sezon sona ermeden önce parlak performanslarının yakınından bile geçemedi. Bunu kendisi de kabul etti.


  • Iraola'nın etkisi

    Alexis Mac Allister Andoni Iraola Liverpool 2026-27
    Getty/GOAL

    Iraola'nın takımı hâlâ gelişim aşamasında olsa da onun gelişi Mac Allister'a kuşkusuz fayda sağladı.

    Ancak Mac Allister'ın haksız yere hedef gösterildiğini düşündüğü de bildirildi. Slot'un geçen sezon Gravenberch'e hücuma çıkma konusunda daha fazla serbestlik tanıması da ona yardımcı olmadı. Buna, Florian Wirtz'in Szoboszlai'nin önünde düzenli olarak 10 numara pozisyonunda oynatılması eklenince, daha önce dengeli olan orta saha belirgin biçimde istikrarsızlaştı.

    Bu nedenle Mac Allister'ın yaz transfer döneminde Liverpool'dan ayrılması ciddi bir olasılık hâline geldi. Santa Rosa doğumlu oyuncu da önünde birden fazla teklif olduğunu kabul etti. Hareketliliği ve üretkenliğindeki büyük düşüş nedeniyle bazı taraftarlar da satılmasına oldukça sıcak bakıyordu. Ancak artık öyle düşünmüyorlar.

    Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool'un nasıl şekilleneceği konusunda hâlâ birçok soru işareti bulunsa da Mac Allister, geçen sezon artık koşacak hâli kalmadığı yönünde ortaya atılan gülünç iddialara şimdiden güçlü bir yanıt verdi. Yaz boyunca Arjantin'in üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline ulaşmasına yardımcı olurken büyük enerji harcamasına rağmen bu sezona hızlı bir başlangıç yaptı ve bir kez daha Liverpool'un en güvenilir oyuncusu olduğunu gösteriyor.

    Bunun başlıca nedeni Anfield'daki teknik direktör değişikliği gibi görünüyor. Mac Allister, Slot'a yönelik eleştiri olarak yorumlanabilecek açıklamalar yapmamaya özen gösterdi. Ne de olsa birlikte lig şampiyonluğu kazandılar. Ancak Mac Allister, iki gol attığı salı gecesindeki 4-3'lük Villarreal galibiyetinin ardından maç sonrası Amazon Prime röportajında şunu kabul etti: “Geçen yıl hepimiz için gerçekten çok zordu. Gereken seviyede olmadığım açık ve bunu ilk söyleyen benim. Bunu kabul etmekte hiçbir sorunum yok.

    “Ama takım içinde yolunda gitmeyen bir şeyler vardı ve bu teknik direktör (Iraola) bunu değiştirdi. Bu yüzden bu çok önemli. [Taktikleri] karşılaştırmayı sevmiyorum ama oynama biçimimiz oldukça farklı ve şu anda kendimi iyi hissediyorum.” Bu, sahaya da yansıyor.

  • “Bırak, futbolun konuşsun”

    Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Arjantinli oyuncu, son dönemdeki performansıyla yeni bir sözleşmeyi hak ettiğini güçlü biçimde gösteriyor.

    Villarreal karşısında galibiyeti getiren iki golü sayesinde Mac Allister, Iraola yönetiminde şimdiden dört gole ulaştı. Bu, Slot'un görevdeki son sezonunun tamamında attığından yalnızca bir gol eksik. Ancak Mac Allister'ın oyunundaki gelişme ve tavrındaki olumlu değişim, aslında attığı gollerden çok maçların akışına yaptığı etkiyle ilgili.

    Örneğin Mac Allister, cumartesi günü o zamana kadar yenilgi yüzü görmemiş Brentford karşısında kazanılan ve takımın moralini yükselten maçta muazzamdı. Gol atmadı ama enerjisi, presi ve oyunu ileri taşıyan paslarıyla Liverpool'un 1-0 geriden gelip kritik bir 2-1 galibiyet almasının merkezindeydi.

    Villarreal karşısındaki geri dönüşün onun golleri olmadan tamamlanamayacağı açık. Ancak Mac Allister bu maçta da Iraola'nın oyun içindeki taktik değişikliklerinden yararlandı. Merseyside'daki maça berbat başlayan Liverpool, yarım saat dolmadan hak ettiği şekilde 2-0 geriye düştü. Bu da Liverpool teknik direktörünü hızla yeni bir çözüm aramaya yöneltti.

    “Trey (Nyoni) biraz daha gerideydi, ben de topa daha fazla sahip olmak için üç artı birlik bir yapı oluşturmak üzere merkeze geçtim. Çünkü acele ediyorduk ve iyi oynamıyorduk,” diye açıkladı Mac Alllister. “İlk yarının son 10-15 dakikasında çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum.”

    Mac Allister'ın, Slot'un alan savunmasını sevmesine rağmen Iraola'nın bire bir markaja dayalı yaklaşımının artık Liverpool için iyi işlediğini düşündüğünü söylemesi de dikkat çekiciydi: “Daha az iletişim kuruyorsunuz çünkü sadece eşleştiğiniz oyuncuyu takip ediyorsunuz. Dolayısıyla sorumluluk almamız gerekiyor ve bu, geçen yıla göre değişen şeylerden biri. Şimdi daha kolay, daha az düşünüyorsunuz ama belki daha fazla koşuyorsunuz!”

    Her oyuncu Iraola'nın taleplerine bu kadar çabuk uyum sağlayamadı. Örneğin Gravenberch hâlâ zorlanıyor ve Villarreal karşısında sağ beke çekildi. Szoboszlai'nin özelliklerinin orta sahadaki ikili pivotta oynamaya gerçekten uygun olup olmadığına ilişkin şüpheler de sürüyor.

    Bu nedenle Mac Allister yeniden ilk 11'in değişmez isimlerinden biri hâline geldi. Geçen sezon sık sık enerjisi tükenmiş gibi görünüyordu; kulübün ona yeni bir sözleşme vermekte isteksiz davranması da bu yüzden anlaşılırdı. Görünen o ki Liverpool kariyerine yeniden ivme kazandırmak için ihtiyaç duyduğu şey, Iraola'nın yüksek tempolu oyun tarzıymış.

    Mac Allister'ın hayal kırıklığı elbette anlaşılabilirdi. Ancak Liverpool açısından sevindirici olan, buna mümkün olan en iyi şekilde karşılık vermesi. Nitekim yaşadığı hayal kırıklığını kamuoyu önünde dile getirdikten sonraki ilk maçında, Atletico karşısındaki her zamanki mücadeleci performansını bir golle taçlandırdı. Ardından kulüp efsanesi Steven Gerrard'dan kendisine yönelik oldukça net bir mesaj geldi.

    “Bırak, sahadaki oyunun konuşsun,” dedi efsane orta saha oyuncusu, TNT Sports yayınında. “İstikrarlı ol, üst düzey performans göster, tecrübeni ortaya koy. Elit bir millî oyuncu olduğunu göster. Bu kulüp seni ödüllendirecektir.” Mac Allister, Iraola'nın Liverpool'u için şu anki önemini korursa bu ödül çok da gecikmeyebilir.