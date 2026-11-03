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Jamie Carragher 1:1Getty/GOAL

Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Aston Villa'ya yönelik ‘sakil’ iğnelemesine rağmen korunmalı: Gülünç dava tehdidi, yorumcuların ifade özgürlüğüne saldırıydı

Eski İngiltere milli takım savunmacısının Aston Villa hakkındaki kaba sözleri başını derde soktu, ancak kulübün tepkisi hiç de orantılı değildi.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Her zamanki açık sözlü üslubuyla Jamie Carragher, Aston Villa hakkındaki iğneleyici yorumlarıyla geçen hafta ortalığı karıştırdı ve neredeyse ciddi biçimde başını derde soktu. Ancak sert bir görüş dile getiren bir yorumcuya verilen tepki pek de ölçülü değildi. Kulübün İngiliz futbolundaki konumunu acımasızca değerlendiren eski Liverpool savunmacısı, düşüncesizce Villa taraftarlarına hep birlikte «s*ktirip gidin» dedi ve ardından «asla Manchester United olamayacaklarını» ileri sürdü.

    Bekleneceği üzere bu sözler Villa yönetiminin tepkisini çekti. Yönetim daha sonra Carragher'a yorumları nedeniyle dava açacağını duyurdu. Carragher da sözlerini «beceriksizce» ifade ettiğini kabul etti. Ancak bir kulübün, yalnızca işini yaptığı için bir yorumcuyu yasal işlemle tehdit edip geri adım atmaya zorlaması çok tehlikeli bir emsal oluşturuyor.

  • “S*ktir, çeneni kapa!”

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Carragher, 'Stick to Football' podcast'inde yaptığı yorumlarla başını derde soktu.

    Söz konusu yorumlar, The Overlap'in önde gelen sohbet programı olan 'Stick to Football' podcast'inin bir bölümünde yapıldı. Program, Carragher, Gary Neville ve Roy Keane gibi yorumcuların istedikleri kadar açık sözlü konuşabildiği, hatta televizyonda kullanamayacakları küfürlü ifadeleri kullanabildiği bir ortam olarak tanınıyor.

    Carragher, zor günler geçiren Michael Carrick'in yerine Unai Emery'nin Villa'dan United'a geçme ihtimalini tartışırken sözlerini sakınmadı. İki kulübün son sezonlardaki farklı durumları göz önüne alındığında, İspanyol teknik direktörün Old Trafford'a gitmek yerine Villa Park'ta kalmayı tercih edebileceğine dair Midlands kulübünün taraftarları arasında yaygın olan görüşe karşı çıktı.

    Carragher, "Elbette yeniden dev bir kulübü çalıştırma fırsatını ister. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, futbolda bir hiyerarşi var," dedi. "Real Madrid, Manchester United'ın en iyi oyuncusunu alır; bunu (Cristiano) Ronaldo'da yaptılar. Aston Villa'nın altında da kulüpler var ve onlar da bu kulüplerin oyuncularını veya teknik direktörünü alır. O yüzden s*ktirip susun, Aston Villa taraftarları. Aston Villa asla Manchester United olamayacak."

    Eski Liverpool futbolcusu, sert ve küstah son cümlesini söylerken gülüyor ve gülümsüyordu; bu da sözlerinde tamamen ciddi olmadığını düşündürüyordu. Yine de söyledikleri tepki çekti.

  • Hukuki tehdit

    FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6
    Getty Images Sport

    Carragher, kulübe ve taraftarlarına yönelik sözlerinin ardından Aston Villa'nın sahibi Nassef Sawiris'in tepkisini çekti.

    Ertesi akşam geç saatlerde Villa, kulüp sahibi Nassef Sawiris'in onayını taşıyan bir açıklama yayımlayarak yorumcunun sert eleştirisinde kullandığı ifadeler nedeniyle kendisine karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu. Açıklamada, “Aston Villa, kulübe ve taraftarlarına yönelik kabul edilemez hakaretleri nedeniyle Jamie Carragher'a karşı yasal işlem başlatacak. Aston Villa, İngiliz ve Avrupa futbolundaki yükselişimizi kimsenin engellemesine izin vermeyecek” denildi.

    Ayrı ve daha uzun bir açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Bu büyük kulübün emanetçileri olarak, herhangi bir medya kuruluşunda Villa taraftarlarına f ile başlayan küfrün yöneltilmesine sessiz kalamayız. Eleştirel bir görüşe sahip olmak, taraftarlara küfürlü ifadeler kullanıp ertesi hafta hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıkmaktan farklıdır.”

    The Athletic'e göre Sawiris ve Villa yönetimi, Sky Sports'un üst yönetimine de doğrudan şikâyette bulundu.

  • “Şaka yollu”

    Manchester City FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Carragher, Villa'nın yasal işlem tehdidinin ardından özür dilemek zorunda kaldı

    Carragher, kaba ve kışkırtıcı sözlerine rağmen yorumlarının “şaka amaçlı” olduğunu söyleyerek cumartesi günü geri adım attı. X'te, “Aston Villa'dan, kulübün sahiplerinden ve taraftarlarından özür dilemek istiyorum” diye yazdı. “Bu hafta kullandığım ifadeler özensiz ve yanlıştı. Villa taraftarlarına sözlerimin şaka amaçlı olduğunu temin edebilirim, ancak böyle anlaşılmadığını da görebiliyorum. Bu yüzden özür dilerim.”

    Görünüşe göre bu açıklama Villa yönetimini ikna etmeye yetti. Pazartesi günü Carragher'ın özrünün kabul edildiği ve kulübün eski İngiltere savunmacısına karşı sonuçta yasal işlem başlatmayacağı ortaya çıktı. Ancak tehdidin vermeyi amaçladığı mesaj değişmedi.

    The Athletic'e göre, vermek istedikleri mesajın özü Sawiris'in ilk açıklamasında yer alıyordu: “Aston Villa, İngiltere ve Avrupa futbolundaki yükselişimizi kimsenin durdurmasına izin vermeyecek.” Villa yönetiminin, kulübe ve yerleşik düzeni değiştirmeyi hedefleyen sözde “büyük altılı” dışındaki diğer kulüplere “daha fazla saygı” gösterilmesini istediği belirtiliyor. Yönetim ayrıca Carragher'ın işvereni tarafından cezalandırılması gerektiğine inanıyor. Birmingham Live ise Sawiris'in “başka hiçbir hakarete veya saygısız yoruma müsamaha göstermeyeceğini” ekledi.

  • Tehlikeli bir emsal

    Liverpool FC v Arsenal FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Kulüplerin sırf görüşlerini dile getirdikleri için yorumcuları tehdit etmesi parlak bir geleceğe işaret etmez

    Gerçek ne olursa olsun, Villa'nın yasal işlem tehdidi ve bu tehdidin ardındaki mesaj tehlikeli bir emsal oluşturuyor: Futbol yorumcuları, yalnızca işlerini yaptıkları için bir anda yasal işlemle karşı karşıya kalma riski taşıyor. Açık sözlü olmaları ve izleyicileri eğlendirmeleri için para alıyorlar. Carragher'ın söylediklerine katılsanız da katılmasanız da yaptığı tam olarak buydu.

    Elbette Liverpool efsanesinin Aston Villa taraftarlarına “s*ktirip gidin” demesi düşüncesizceydi. Özellikle de bu sözler, yerleşik düzenin dışındaki kulüplerin karşılaştığı zorluklar hakkındaki bir tartışma sırasında söylendi. Premier League'in mali kurallarının getirdiği ek kısıtlamalar, Villa ve Newcastle gibi aradaki farkı kapatmaya çalışan takımların elini kuşkusuz bağladı.

    The Athletic, bazı Villa yetkililerinin yasal işlem tehdidini, aralarında “büyük altılı” kulüpleriyle bağlantılı birçok kişinin de bulunduğu bazı medya mensuplarının yükselmeye çalışan diğer kulüplerin hedeflerini sürekli baltalamasına karşı bir tepki olarak gördüğünü bildiriyor. Ayrıca Sawiris'in başka bir amacı olduğu da öne sürüldü: Kulüp sahibinin bir hanedanlık kurmasını istediği Emery için United'ın herhangi bir girişimde bulunmasını engellemek.

    Ancak Carragher'ın sözlerini bitirirken kullandığı kaba ifade bir yana, söyledikleri tartışma yaratacak ya da özellikle sarsıcı nitelikte değildi. Bu nedenle Villa yasal işlem başlatsaydı, tam olarak hangi sözleri dava konusu yapabileceğini görmek çok ilginç olurdu. Köklü bir geçmişe sahip olsa da Villa, son dönemde yaşadığı sıkıntılara rağmen hâlâ dünyanın en büyük kulüplerinden biri olarak görülen Manchester United ile aynı ağırlığa sahip olduğunu iddia edemez. Dolayısıyla Emery'nin United'daki teknik direktörlük göreviyle ilgilenmemesi çok şaşırtıcı olurdu. Carragher'ın sözünü ettiği futbol hiyerarşisinin var olmadığını iddia eden herkes de kendini kandırıyordur.

    Sonuçta, neyse ki tehdidin büyük ölçüde lafta kaldığı anlaşılıyor. Çok sayıda Villa taraftarının sosyal medyada Sawiris'in açıklamasından duyduğu utancı dile getirmesi de dikkat çekiciydi.

  • Öncü isim

    Aston Villa v Sheffield United - Premier League
    Getty Images Sport

    Carragher görüşleri ikiye bölüyor ancak şu anda en iyi futbol yorumcularından biri.

    Onu sevin ya da sevmeyin, Carragher'ın sözünü sakınmaması ve tepki çekmekten çekinmemesi saldırıya uğraması değil, korunması gereken özellikler. En açık sözlü ve görüşlerini en güçlü biçimde dile getiren yorumculardan biri olarak ün kazandı. Ancak onu farklı kılan, değerlendirmelerini çoğu zaman etraflıca düşünmesi ve kendine özgü mizahından da yararlanarak düşüncelerini genellikle iyi ifade etmesi. Farklı taraftar grupları arasında görüş ayrılığı yaratması, aslında işini iyi yaptığını gösteriyor.

    “Çok iyi bir oyuncuydum ama harika bir yorumcuyum,” diye şaka yaptı Carragher, FourFourTwo tarafından hafta sonu yayımlanan ve zamanlaması talihsiz biçimde denk gelen bir röportajda. “Herkes oyuna farklı bir gözle bakıyor ve ben ayrıntıları seviyorum. Beni heyecanlandıran da bu. Başka kimsenin görmediği bir şeyi ya da bir analiz noktasını bulmak.”

    Doğrusu, ona karşı çıkmak zor. Carragher formunda olduğunda ekran başına kilitliyor. Bazıları onu Liverpool'a karşı taraflı olmakla suçlayacaktır; taraftar olduğunu da gizlemiyor. Yine de gerektiğinde eski kulübünü eleştirecek kadar objektif olabiliyor. Bunu pazar günü Sky Sports'un Liverpool ile Arsenal arasındaki maç yayınında gösterdi. Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ı, Noni Madueke ile girdiği ikili mücadelede kendini fazla kolay yere bıraktığı için eleştirdi.

    “Bakın, Liverpool'un maçı kazanmasını istiyorum. Onun [Madueke] orada kırmızı kart görmemesine çok sevindim. İnsanları gerçekten eleştirip ‘Bu utanç verici’ dememiz gerekiyor. Buna son verilmeli, saçmalık bu. Katlanamıyorum. Liverpool taraftarıyım ama Mac Allister'ın yaptığı şaka gibi.” Ardından şunu ekledi: “Bu saçmalık yüzünden kırmızı kart çıkmasını istemekten vazgeçin.”

    Carragher, çok sevdiği Liverpool'u 1-0 yenerek 2012'den bu yana Anfield'daki ilk galibiyetini alan Arsenal'ı da bolca övdü. “Bir makine gibiler,” dedi ve daha sonra şunları ekledi: “Liverpool gerçekten iyi oynadı ama savunma açısından bu ülkenin, belki de Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynuyorsunuz. Üstelik dünyanın belki de en iyi stoperi olan [William] Saliba da yok.”

    Şöyle devam etti: “Anfield'a gelip bu kadar baskı altında kalmalarına ve Liverpool'un hücumdaki oyuncularına rağmen rakibe kaleyi bulan tek bir şut bile çektirmemeleri kesinlikle olağanüstü.”

    Sağduyulu izleyicilerin çoğu, Aston Villa'nın tuhaf hukuki girişim tehdidinin Carragher'ın ritmini bozmayacağını umacaktır. Birçok kişi kabul etmek istemese de Premier League'in televizyon yayınları onsuz çok daha kötü olurdu.