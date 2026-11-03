Onu sevin ya da sevmeyin, Carragher'ın sözünü sakınmaması ve tepki çekmekten çekinmemesi saldırıya uğraması değil, korunması gereken özellikler. En açık sözlü ve görüşlerini en güçlü biçimde dile getiren yorumculardan biri olarak ün kazandı. Ancak onu farklı kılan, değerlendirmelerini çoğu zaman etraflıca düşünmesi ve kendine özgü mizahından da yararlanarak düşüncelerini genellikle iyi ifade etmesi. Farklı taraftar grupları arasında görüş ayrılığı yaratması, aslında işini iyi yaptığını gösteriyor.
“Çok iyi bir oyuncuydum ama harika bir yorumcuyum,” diye şaka yaptı Carragher, FourFourTwo tarafından hafta sonu yayımlanan ve zamanlaması talihsiz biçimde denk gelen bir röportajda. “Herkes oyuna farklı bir gözle bakıyor ve ben ayrıntıları seviyorum. Beni heyecanlandıran da bu. Başka kimsenin görmediği bir şeyi ya da bir analiz noktasını bulmak.”
Doğrusu, ona karşı çıkmak zor. Carragher formunda olduğunda ekran başına kilitliyor. Bazıları onu Liverpool'a karşı taraflı olmakla suçlayacaktır; taraftar olduğunu da gizlemiyor. Yine de gerektiğinde eski kulübünü eleştirecek kadar objektif olabiliyor. Bunu pazar günü Sky Sports'un Liverpool ile Arsenal arasındaki maç yayınında gösterdi. Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ı, Noni Madueke ile girdiği ikili mücadelede kendini fazla kolay yere bıraktığı için eleştirdi.
“Bakın, Liverpool'un maçı kazanmasını istiyorum. Onun [Madueke] orada kırmızı kart görmemesine çok sevindim. İnsanları gerçekten eleştirip ‘Bu utanç verici’ dememiz gerekiyor. Buna son verilmeli, saçmalık bu. Katlanamıyorum. Liverpool taraftarıyım ama Mac Allister'ın yaptığı şaka gibi.” Ardından şunu ekledi: “Bu saçmalık yüzünden kırmızı kart çıkmasını istemekten vazgeçin.”
Carragher, çok sevdiği Liverpool'u 1-0 yenerek 2012'den bu yana Anfield'daki ilk galibiyetini alan Arsenal'ı da bolca övdü. “Bir makine gibiler,” dedi ve daha sonra şunları ekledi: “Liverpool gerçekten iyi oynadı ama savunma açısından bu ülkenin, belki de Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynuyorsunuz. Üstelik dünyanın belki de en iyi stoperi olan [William] Saliba da yok.”
Şöyle devam etti: “Anfield'a gelip bu kadar baskı altında kalmalarına ve Liverpool'un hücumdaki oyuncularına rağmen rakibe kaleyi bulan tek bir şut bile çektirmemeleri kesinlikle olağanüstü.”
Sağduyulu izleyicilerin çoğu, Aston Villa'nın tuhaf hukuki girişim tehdidinin Carragher'ın ritmini bozmayacağını umacaktır. Birçok kişi kabul etmek istemese de Premier League'in televizyon yayınları onsuz çok daha kötü olurdu.