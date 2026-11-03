Söz konusu yorumlar, The Overlap'in önde gelen sohbet programı olan 'Stick to Football' podcast'inin bir bölümünde yapıldı. Program, Carragher, Gary Neville ve Roy Keane gibi yorumcuların istedikleri kadar açık sözlü konuşabildiği, hatta televizyonda kullanamayacakları küfürlü ifadeleri kullanabildiği bir ortam olarak tanınıyor.

Carragher, zor günler geçiren Michael Carrick'in yerine Unai Emery'nin Villa'dan United'a geçme ihtimalini tartışırken sözlerini sakınmadı. İki kulübün son sezonlardaki farklı durumları göz önüne alındığında, İspanyol teknik direktörün Old Trafford'a gitmek yerine Villa Park'ta kalmayı tercih edebileceğine dair Midlands kulübünün taraftarları arasında yaygın olan görüşe karşı çıktı.

Carragher, "Elbette yeniden dev bir kulübü çalıştırma fırsatını ister. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, futbolda bir hiyerarşi var," dedi. "Real Madrid, Manchester United'ın en iyi oyuncusunu alır; bunu (Cristiano) Ronaldo'da yaptılar. Aston Villa'nın altında da kulüpler var ve onlar da bu kulüplerin oyuncularını veya teknik direktörünü alır. O yüzden s*ktirip susun, Aston Villa taraftarları. Aston Villa asla Manchester United olamayacak."

Eski Liverpool futbolcusu, sert ve küstah son cümlesini söylerken gülüyor ve gülümsüyordu; bu da sözlerinde tamamen ciddi olmadığını düşündürüyordu. Yine de söyledikleri tepki çekti.