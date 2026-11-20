Yalnızca birkaç ay önce, orijinal ‘This is Anfield’ tabelası, Man Adası’ndaki bir otelde yirmi yıl boyunca sergilendikten sonra Liverpool’a geri getirildi. Dönüşünün haberlere konu olması bile Liverpool Futbol Kulübü’nün stadını çevreleyen efsanenin ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya yetiyor.

Eski Liverpool kaptanı Phil Thompson, eski genç takım oyuncusu Ronald Wilson’ın ailesi tarafından açık artırmaya çıkarıldıktan sonra 115.000 sterline satılan tabela hakkında, "Ona yeniden dokunabilmek çok özel bir duygu. Onu hissedebiliyor, ona dokunabiliyor ve taşıdığı tarihi sezebiliyorsunuz," dedi.

Tabelanın ilk amacı rakipleri Anfield’de karşılamaktı, ancak Bill Shankly onları uyarmak istediği için yazıyı değiştirdi.

İskoç teknik adamın bir zamanlar anlattığı gibi: "(Eski Newcastle United forveti) Malcolm Macdonald tabelayı ilk gördüğünde (antrenör) Joe Harvey’ye dönüp şakayla, ‘Demek doğru sahaya gelmişiz,’ dedi. Ben de ‘Dinle evlat, Anfield’in ne demek olduğunu yakında öğreneceksin,’ dedim. O gün onları 5-0 yendik ve bence ödleri kopmuştu. Çünkü Anfield oynamak için korkunç bir yer. Bence insanlar buranın etkisi altında kalıyor." Ama belki artık öyle değil...