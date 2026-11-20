Kop tribünü, Liverpool’un eski teknik direktörü Arne Slot yönetiminde 2024-25 sezonunda elde ettiği sürpriz şampiyonlukta belirleyici rol oynadı. Hollandalı teknik adamın takımı bütün sezon evinde yalnızca bir kez kaybetti ve bunun dışında sadece dört maçta puan yitirdi. Ancak geçen kış 10 gün içinde Liverpool, Anfield’de Nottingham Forest ve PSV karşısında üst üste üçer gol farkla yenildi; ardından Premier League’e yeni yükselen Sunderland ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Liverpool, tüm maçların seyircisiz oynandığı Covid pandemisinden bu yana ilk kez tüm kulvarlarda Anfield’de üst üste üç maç kazanamamış oldu.
Slot o dönemde, "Artık bize karşı oynayan takımlar sonuç alabileceklerini düşünüyor," diyerek durumu açıkça kabul etti. Sunderland teknik direktörü Regis Le Bris ise takımına ne kadar "oynama zamanı ve alanı" tanındığına inanamadığını söyledi. Tarihsel ölçekte kötü bir sonuç serisinin ardından Slot, gidişatı durdurması gerektiğini açıkça düşünüyordu. Ancak giderek daha temkinli hâle gelen taktikleri, lig şampiyonluğundan yalnızca bir yıl sonra görevden alınmasıyla sonuçlandı.
Eski orta saha oyuncusu Danny Murphy kısa süre önce talkSPORT’a şunları söyledi: "Liverpool’u izlediğim ve Liverpool’da oynadığım dönemlerde, ligdeki sıramız ne olursa olsun değişmeyen bir şey vardı: Anfield’de oynadığınızda kimseden çekinmezsiniz. Rakibinizin üzerine gitmeli ve maçı kazanmaya çalışmalısınız. Bunu yapmak zorundasınız. Her zaman böyleydi.
"Geçen sezon, uzun yıllar sonra ilk kez takımlar Anfield’e gelip oyunu yönlendirdi. Liverpool evinde kontraatak futbolu oynuyordu ve taraftarın [Slot’a] tepki göstermeye başlaması da o zamana denk geldi."
Kırılma noktası ise muhtemelen bir yenilginin ardından değil, küme düşme tehlikesi yaşayan ve çok kötü durumda olan Tottenham karşısında alınan son derece hayal kırıklığı yaratıcı beraberlikle geldi. Bu sonuç, sabrıyla tanınan tribünlerden yoğun protesto seslerinin yükselmesine yol açtı.
Eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, Sky Sports’ta şöyle konuştu: "İnternette gördüklerimizle maça giden taraftarların tutumu arasında fark olduğunu düşünüyorum. Liverpool taraftarının, bir yıldan kısa süre önce şampiyonluk kazanmış bir teknik direktöre sırt çevirmesi kolay değil. Ama pazar günü taraftarın takıma ve teknik direktöre bakışında büyük bir değişim hissettim. Maç sonundaki yuhalama, memnuniyetsiz ve mutsuz bir taraftar kitlesinden gelen ciddi bir yuhalamaydı. Bence Arne Slot için işler artık çok zor olacak. O tribünün desteğini kaybettiğinizde yeniden kazanmanız çok zor."
Carragher haklı çıktı. Liverpool’un son dört maçının hiçbirini kazanamayarak Premier League’i beşinci bitirdiği, sıkıntılı ve kupasız sezonun sonunda Slot görevden alındı. Ancak Anfield’deki atmosfer bu sezon şüphesiz iyileşmiş olsa da sonuçlar iyileşmedi.