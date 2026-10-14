Lisandro Martinez, Manchester United'ın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından Amazon Prime'da yaptığı çarpıcı açıklamada, “Bu gece teknik direktörü ya da oyuncuları suçlamak kolay ama başka alanlara da bakmalıyız,” dedi. “Daha fazla [yatırım] bekliyorum, yüzde 100. Teknik direktörümüzden [Jason Wilcox] daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmalıyım, oyuncular olarak daha fazlasını yapmalıyız ama böyle bir geceye hazır olmak için güçlü bir kadro kurmak da önemli. Geçen sezon elimizden gelen her şeyi yaptık, harika bir takım kurmak için temeli attık.”

Kalıcı teknik direktör olarak iki yıllık sözleşme verilen Michael Carrick'e yaz transfer döneminde yeterli destek sağlanıp sağlanmadığı sorulan Martinez, şunları ekledi: “Sanmıyorum. O elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her sezon farklıdır. Geçen sezon yaptıklarınızla yetinemezsiniz. Takımlar nasıl oynadığınızı, her ayrıntıyı biliyor. Değişmezseniz gelecek sezon [bu] büyük bir sorun olur. Sürekli teknik direktör değiştiremezsiniz. Peki ya diğer alanlar?”

Martinez'in değerlendirmesine katılmayan tek bir United taraftarı bulmak zor. Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine geçen Carrick, takımı Premier League'de üçüncülüğe taşıdı ancak United bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı ilk dokuz maçın yalnızca ikisini kazanabildi.

Martinez, United'ın kadro derinliğinin Avrupa kupalarının getirdiği büyük maç yoğunluğunu kaldırmaya yetmediği konusunda tamamen haklı. Brighton'a şok edici biçimde elenerek Carabao Cup'a veda eden takımın bu sezon kupa kazanmaya yaklaşması bile mucize olur. Carrick'in ise görevde kalması zor görünüyor.

Bu durumun sorumluluğunun büyük kısmı Old Trafford yönetimine ait, ancak tamamı değil. Oyuncular kendilerinden beklenen asgari seviyenin çok altında kaldı ve Martinez de kendi performansını görmezden gelerek başkalarını eleştiriyor; kadroda ondan daha kötü performans gösteren kimse yok. Açıklamaları karşılıksız kalamaz çünkü bunlar soyunma odasının moralini daha da bozuyor ve Carrick'in gidişatı değiştirme çabalarından dikkati uzaklaştıran ayrı bir tartışma yaratıyor.