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Martinez rant can't go unpunished_1-1.jpgGetty/GOAL

Lisandro Martinez, her Manchester United taraftarının aklından geçeni söyledi ancak Cristiano Ronaldo’yu andıran korkakça çıkışı cezasız kalamaz

Arjantinli millî futbolcu, Manchester United'ın son yenilgisinin ardından yönetim kuruluna sert tepki gösterdi. Ancak bu, Michael Carrick'e hiçbir fayda sağlamıyor.

James Westwood
Çeviri:

  • Lisandro Martinez, Manchester United'ın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından Amazon Prime'da yaptığı çarpıcı açıklamada, “Bu gece teknik direktörü ya da oyuncuları suçlamak kolay ama başka alanlara da bakmalıyız,” dedi. “Daha fazla [yatırım] bekliyorum, yüzde 100. Teknik direktörümüzden [Jason Wilcox] daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmalıyım, oyuncular olarak daha fazlasını yapmalıyız ama böyle bir geceye hazır olmak için güçlü bir kadro kurmak da önemli. Geçen sezon elimizden gelen her şeyi yaptık, harika bir takım kurmak için temeli attık.”

    Kalıcı teknik direktör olarak iki yıllık sözleşme verilen Michael Carrick'e yaz transfer döneminde yeterli destek sağlanıp sağlanmadığı sorulan Martinez, şunları ekledi: “Sanmıyorum. O elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her sezon farklıdır. Geçen sezon yaptıklarınızla yetinemezsiniz. Takımlar nasıl oynadığınızı, her ayrıntıyı biliyor. Değişmezseniz gelecek sezon [bu] büyük bir sorun olur. Sürekli teknik direktör değiştiremezsiniz. Peki ya diğer alanlar?”

    Martinez'in değerlendirmesine katılmayan tek bir United taraftarı bulmak zor. Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine geçen Carrick, takımı Premier League'de üçüncülüğe taşıdı ancak United bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı ilk dokuz maçın yalnızca ikisini kazanabildi.

    Martinez, United'ın kadro derinliğinin Avrupa kupalarının getirdiği büyük maç yoğunluğunu kaldırmaya yetmediği konusunda tamamen haklı. Brighton'a şok edici biçimde elenerek Carabao Cup'a veda eden takımın bu sezon kupa kazanmaya yaklaşması bile mucize olur. Carrick'in ise görevde kalması zor görünüyor.

    Bu durumun sorumluluğunun büyük kısmı Old Trafford yönetimine ait, ancak tamamı değil. Oyuncular kendilerinden beklenen asgari seviyenin çok altında kaldı ve Martinez de kendi performansını görmezden gelerek başkalarını eleştiriyor; kadroda ondan daha kötü performans gösteren kimse yok. Açıklamaları karşılıksız kalamaz çünkü bunlar soyunma odasının moralini daha da bozuyor ve Carrick'in gidişatı değiştirme çabalarından dikkati uzaklaştıran ayrı bir tartışma yaratıyor.

  • Bakış açısına ihtiyaç var

    Newcastle United v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    United, üst yönetimin sergilediği beceriksizliğe rağmen çok daha iyi performans gösterecek kaliteye sahip.

    Üstelik tüm bunlar önceden planlanmış gibiydi. Mikrofon ağzına uzatılmadan önce Martinez'in içini dökmek için sabırsızlandığı belliydi. Söyledikleri de esasen taraftarların bu sezon United'ın her maçından sonra sosyal medyada dile getirdiği hayal kırıklığının tekrarıydı.

    Bu düşüncelerin haklılığı tartışılmaz. United, yaz transfer döneminde yalnızca 155 milyon sterlin (206 milyon dolar) harcadı. Bu tutar, başlıca rakiplerinin harcadığından çok daha azdı ve tamamı orta sahayı güçlendirmeye gitti. Youri Tielemans, 35 milyon sterlinlik (46 milyon dolar) bedeliyle uygun fiyatlı bir transferdi; ancak 29 yaşındaki oyuncunun zirve dönemini geride bıraktığı rahatlıkla savunulabilir. Chelsea'nin gözden çıkardığı Andrey Santos'u 50 milyon sterline (66 milyon dolar) almak ise hiç mantıklı değildi. Yeni transferler arasında uzun vadede gerçekten değerli bir oyuncu olacak gibi görünen tek isim Carlos Baleba. Yine de United, Brighton'da kötü bir 2025-26 sezonu geçiren oyuncuya 70 milyon sterlin (93 milyon dolar) ödeyerek gereğinden fazla harcadı.

    Bu oyuncuların hiçbiri, Casemiro'nun iki ceza sahasında da sunduğu gol tehdidini ve hava toplarındaki etkinliğini getirmiyor. Dolayısıyla orta sahadaki değişim, en iyi ihtimalle vasat kaldı. Bu sırada santrfor ve sol bek başta olmak üzere sahanın daha da acil takviye gerektiren bölgeleri ihmal edildi. Benjamin Sesko henüz hücum hattının merkezinde oynayacak fiziksel ya da teknik seviyede değil; Luke Shaw ise fiziksel olarak haftada üç maç oynamayı kaldıramıyor.

    Matthijs de Ligt'in kronik sırt sakatlığı, Harry Maguire'ın giderek azalan hareketliliği ve Martinez'in güven vermemesi nedeniyle tecrübeli bir stoper daha almak da akıllıca olurdu. Ancak bütün bunlar hesaba katıldığında bile United'ın ağustostan bu yana aldığı sonuçlar mazur görülemez.

    Bu, hâlâ büyük ölçüde Carrick'in mayıs ayında elinin altında bulunan kadro. Üstelik United'ın Premier League'deki açılış fikstürü istatistiksel olarak en kolay fikstürdü: Yeni yükselen Hull City ve Ipswich ile art arda maçlar, Everton ve Fulham deplasmanları da buna dahildi. Evet, Wilcox teknik direktöre destek vermekte ilk sorumlu kişi olarak görevini yerine getirmedi; Amorim'e yaptığı gibi Carrick'i de yüzüstü bıraktı. INEOS Başkanı Sir Jim Ratcliffe'in aldığı neredeyse her karar da kulübü daha geriye götürdü. Ancak oyuncular, özellikle de Martinez, bunların arkasına saklanamaz.

  • Olumlu işaretler göz ardı edildi

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    United, Metropolitano'dan eli boş ayrılma konusunda şanssızdı. Martinez'in takımın performansına yönelik sert sözleri ise gerçeği yansıtmıyordu.

    Yine de United, Ratcliffe ve kulübün CEO'su Omar Berrada'nın tribünden izlediği Atletico maçında takım olarak oyun seviyesini yükseltti. 2-0'lık galibiyet ev sahibi ekibin performansını olduğundan iyi gösterdi. Atletico ayrıca, Leny Yoro'nun 74. dakikada oyundan atılmasıyla sonuçlanan tartışmalı VAR kararından büyük ölçüde yararlandı.

    Carrick'in ekibi 10 kişi kalmasaydı maçtan puan çıkarabilirdi. Bryan Mbeumo iki önemli fırsat yakaladı; Marcus Rashford ve Baleba da net fırsatları değerlendiremedi. Bruno Fernandes ise ceza sahası dışından yaptığı falsolu vuruşla direğe takıldı.

    United hücumda daha istekliydi ve savunmada daha düzenli görünüyordu. Bunda, yerde girdiği ikili mücadelelerin beşini kazanıp üç kez topu geri alarak savunmayı etkileyici biçimde koruyan Baleba'nın varlığı büyük rol oynadı. Baleba'nın enerjisi ve mücadeleci yapısı takım arkadaşlarına da yansımış gibiydi.

    Manchester United'ın ilk dakika dolmadan geriye düşmesine verdiği karşılık takdire değerdi. Atletico üstünlüğünü korumakta zorlanırken Metropolitano'da gergin bir hava vardı. Buna rağmen Martinez'den takımın performansını değerlendirmesi istendiğinde şu yanıtı verdi: "Gerçekten çok kötü, gerçekten çok kötü. Kendimi çok fazla dizginlemem gerekiyor ama bazen bu, kulübümüzün şu anki hâlinin aynadaki yansıması gibi. Buraya gelip takımımın burada harika bir sonuç almak için çabaladığını görmemek sinir bozucu, hayal kırıklığı yaratıyor."

  • “Bunu ancak Bruno söyleyebilir”

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Martinez, takım arkadaşlarını adeta günah keçisi ilan ederek kulüp efsanesi Wayne Rooney’yi büyük hayal kırıklığına uğrattı.

    Röportaj, maçı Amazon Prime yorumcusu olarak değerlendiren United efsanesi Wayne Rooney’nin hoşuna gitmedi. Rooney, “Bana göre bu, takım arkadaşlarına saygısızlık,” dedi. “Ben de benzer bir durum yaşamıştım. Sir Alex Ferguson’a gidip hangi oyuncuları transfer edeceğimizi sormuştum.

    “İki gün sonra özür diledim. Bu yüzden onun az önce yaptığı şey hakkında kendi deneyimimden yola çıkarak konuşabilirim. Bu büyük bir saygısızlık. O soyunma odasında çok sayıda genç oyuncu da var. Deneyimli oyunculardan yol göstermelerini bekliyorlar.”

    talkSPORT’a göre United’ın tecrübeli oyuncularından birkaçı, Martinez’in Wilcox’a ve yönetim kuruluna duyduğu öfkeyi paylaşıyor ancak bunun zamanlaması tamamen yanlıştı. Baleba, Tielemans ve Santos artık Arjantinli oyuncunun kendilerini kulüpte oynayacak kadar iyi görmediğini düşünmekte haklı olabilir. Rooney’nin de değindiği gibi bu sözler, Yoro ve Ayden Heaven gibi yükselen genç oyuncuların özgüvenini de olumsuz etkileyebilir.

    Martinez ayrıca yetkisini de aşmıştı. Rooney sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu çıkıp söyleyebilecek tek kişi Bruno (Fernandes). Bir oyuncunun kendini korumaya çalışması gibi görünüyor. Üzücü, çünkü oyuncuların birlik olması gerekir. Böyle bir şey soyunma odasını bölebilir.”

    Nitekim kaptan olarak takım adına konuşması gereken kişi Fernandes. Rooney bu konuda da sonuna kadar haklıydı; Martinez’in yaptığı, üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışmaktan başka bir şey gibi görünmüyordu. Bu cesurca değil, korkakça bir hamleydi.

  • Sorunun bir parçası

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Martinez, United formasıyla sık sık takımına yük oldu ve başarısız bir transfer olarak hatırlanma tehlikesiyle karşı karşıya.

    Martinez'in, gelecek yaz sona erecek sözleşmesini de göz önünde bulundurarak Old Trafford'dan ayrılmaya çalışıyor olması mümkün. Bu konuda geçmişte de benzer bir tutum sergilediği öne sürülmüştü. Telegraaf gazetesinin 2022 tarihli haberine göre Martinez, United'a katılmadan kısa süre önce Ajax teknik direktörü Gerry Hamstra'ya “s*ktirimin bir hiçisin” demişti. Arjantinli vatandaşı Cristian Romero da ocak ayında kulübün üst düzey yöneticilerine yönelik benzer bir çıkışla Tottenham'ı zor durumda bırakmıştı. Romero şimdi ise tüm büyük kulvarlarda gerçekten iddialı olan Atletico'da başarılı bir performans sergiliyor.

    Bazı kulüpler Martinez'i United'daki işlemeyen düzenin kurbanı olarak görürse büyük bir transfer yapma şansı artabilir. Ancak şunu hemen netleştirelim: 28 yaşındaki oyuncuya kimse acımamalı. Kendisi bir süredir Manchester'ın kırmızı yakasındaki sorunun bir parçası.

    United'a 57 milyon sterlin (76 milyon dolar) karşılığında transfer olmasının ardından mücadeleci yapısı Martinez'i taraftarların gözdesi hâline getirmiş ve ona “Kasap” lakabını kazandırmıştı. Ancak son üç yılda performansı son derece istikrarsızdı ve çok sayıda sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Şu hâliyle 28 yaşındaki oyuncu, Ferguson sonrası dönemin başarısız transferlerinden biri olarak anılmalı.

    Daha dört gün önce ceza sahasında Dominic Solanke karşısında etkisiz kalması, Manchester United'ı Tottenham'a karşı son derece değerli bir iç saha galibiyetinden etti. Bunun üzerine The Athletic yazarı Adam Crafton, X'te şunları yazdı: “Dünya Kupası'ndan sonra Martinez'i satıp gelir elde etmeliydiler. Sahadaki gerçek performansıyla kendine ilişkin algısı arasında çok büyük fark var.”

    Her geçen maçla birlikte değeri düşüyor. Martinez, Fulham karşısında da anlaşılmaz bir şekilde kendi kalesine gol attı ve United'ın Old Trafford'da Gary O'Neil'in ekibini 5-2 yendiği maçta Ipswich'e ikinci golünü hediye etti. Eski Ajax oyuncusunun pas çeşitliliği olağanüstü, ancak kritik anlarda konsantrasyonunu kaybetmeye yatkın olması onu rakipler için açık bir hedef hâline getiriyor.

  • Sonun başlangıcı

    Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    United, Carrick'in görev döneminin kritik bir aşamasında böylesine büyük bir aksamaya neden olan Martinez'in hesap vermesini sağlamalı.

    Martinez'in gelişinden yalnızca birkaç ay sonra United'daki işverenlerine karşı bu kadar pervasızca konuşan son kişi Cristiano Ronaldo olmuştu. Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, Piers Morgan'la yaptığı mide bulandırıcı röportajda dönemin teknik direktörü Erik ten Hag'dan kulübün antrenman tesislerine ve altyapı oyuncularına kadar her şeyi eleştirmiş, bunun sonucunda sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.

    O dönemde Ronaldo, Ten Hag onu yedek kulübesine çektiği için çocukça bir tepki vermişti; bu karar, gülünç boyutlardaki egosuna ağır bir darbe olmuştu. Martinez aynı durumda değil ama neredeyse onun kadar bencilce davranıyor.

    Atletico yenilgisinin ardından Carrick'e Martinez hakkında pek çok soru yöneltildi. United, pazar günü Elland Road'da kazanmak zorunda olduğu Pennines derbisinde Leeds'le karşılaşana kadar da bu sorular gelmeye devam edecek. Martinez, Carrick'i savunmadan önce sözlerinin sonuçlarını yeterince düşünmedi; eski orta saha oyuncusunun işini daha da zorlaştırdı.

    Ronaldo'nunkine benzer şekilde hızla takımdan ayrılması aşırı bir karar olur, ancak Martinez cezalandırılmalı. En azından ağır bir para cezasına çarptırılmalı ve Leeds maçında görev almamalı. Daha uzun vadede ise United'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzatma opsiyonunu kullanmaması akıllıca olacaktır.

    Manchester United, mevcut kulüp içi yapılanması sürdükçe eski görkemli günlerine dönmeyi umamaz. Öte yandan, kendini ayrıcalıklı gören ve öz farkındalıktan yoksun oyuncular da kulübü aşağı çekiyor. Martinez'in başardığı tek şey, Old Trafford'da yeri olmadığını kesin olarak göstermek oldu.