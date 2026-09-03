İngiltere, dünyanın en iyi kadın milli takımlarından birine sahip. Son iki Avrupa Şampiyonası'nın kazananı ve son Dünya Kupası'nın finalistlerinden biri olan İngiltere, kadın futbolunda önemli bir güç. Bunu destekleyen unsur da İngiltere'nin, tartışmasız şekilde dünyanın en iyi ligi olan Women's Super League'e sahip olması. Ancak lig, şu anda ülkenin yeni nesline fırsat verme konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya.

Avrupa'nın en iyi beş ligi ile ABD'deki NWSL arasında, 2025-26 sezonuna kadar genç yeteneklere verilen süre hesaplandığında WSL çoğu kategoride son sırada yer aldı (NWSL için 2025 sezonu dikkate alındı).

2005 veya sonrasında doğan altyapı çıkışlı oyunculara bakıldığında, WSL'den daha düşük yüzdeyle süre veren başka bir lig olmadı; toplam mevcut sürenin yüzde 3'ünden azı bu gruba verildi. Diğer tüm liglerde bu oran en az bunun iki katıydı ve Almanya'nın Frauen-Bundesliga'sı yüzde 12 ile başı çekti. Ancak belki de en endişe verici nokta, WSL'nin aslında 2005 veya sonrasında doğan yeteneklere NWSL'den daha büyük bir oyun süresi payı vermiş olması, fakat bunun yüzde 64'ünün İngiliz olmayan oyunculara gitmesi.

Yaş aralığı 2025-26 sezonuna 23 yaşında veya daha genç başlayan oyuncuları kapsayacak şekilde genişletildiğinde bile, WSL fırsat eksikliğiyle öne çıkmaya devam ediyor. 23 yaş altı oyunculara WSL'den daha düşük yüzdeyle süre veren başka bir lig olmadı ve yine bu dakikaların çoğu yabancı oyunculara gitti; üstelik bu oran diğer altı ligin tamamından daha yüksekti.

Açıkça görülüyor ki, iki kez Ballon d'Or kazanan Alexia Putellas gibi oyuncuların gelişiyle de işaret edildiği üzere, WSL dünyanın en büyük yıldızları için son derece cazip bir destinasyon hâline geldi. Peki bu durum, İngiliz kadın futbolunun geleceğini temsil edenler için ne anlama geliyor?