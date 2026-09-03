Lionesses'ın yeni nesli nerede? WSL, İngiltere'nin en iyi genç yeteneklerinin fırsat beklemek zorunda kalmasıyla büyük bir sorunla karşı karşıya
İngiltere, dünyanın en iyi kadın milli takımlarından birine sahip. Son iki Avrupa Şampiyonası'nın kazananı ve son Dünya Kupası'nın finalistlerinden biri olan İngiltere, kadın futbolunda önemli bir güç. Bunu destekleyen unsur da İngiltere'nin, tartışmasız şekilde dünyanın en iyi ligi olan Women's Super League'e sahip olması. Ancak lig, şu anda ülkenin yeni nesline fırsat verme konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya.
Avrupa'nın en iyi beş ligi ile ABD'deki NWSL arasında, 2025-26 sezonuna kadar genç yeteneklere verilen süre hesaplandığında WSL çoğu kategoride son sırada yer aldı (NWSL için 2025 sezonu dikkate alındı).
2005 veya sonrasında doğan altyapı çıkışlı oyunculara bakıldığında, WSL'den daha düşük yüzdeyle süre veren başka bir lig olmadı; toplam mevcut sürenin yüzde 3'ünden azı bu gruba verildi. Diğer tüm liglerde bu oran en az bunun iki katıydı ve Almanya'nın Frauen-Bundesliga'sı yüzde 12 ile başı çekti. Ancak belki de en endişe verici nokta, WSL'nin aslında 2005 veya sonrasında doğan yeteneklere NWSL'den daha büyük bir oyun süresi payı vermiş olması, fakat bunun yüzde 64'ünün İngiliz olmayan oyunculara gitmesi.
Yaş aralığı 2025-26 sezonuna 23 yaşında veya daha genç başlayan oyuncuları kapsayacak şekilde genişletildiğinde bile, WSL fırsat eksikliğiyle öne çıkmaya devam ediyor. 23 yaş altı oyunculara WSL'den daha düşük yüzdeyle süre veren başka bir lig olmadı ve yine bu dakikaların çoğu yabancı oyunculara gitti; üstelik bu oran diğer altı ligin tamamından daha yüksekti.
Açıkça görülüyor ki, iki kez Ballon d'Or kazanan Alexia Putellas gibi oyuncuların gelişiyle de işaret edildiği üzere, WSL dünyanın en büyük yıldızları için son derece cazip bir destinasyon hâline geldi. Peki bu durum, İngiliz kadın futbolunun geleceğini temsil edenler için ne anlama geliyor?
Dünyanın en iyisi mi?
Bu istatistikler, bir süredir gözlemcileri meşgul eden bir endişeyi haklı çıkarıyor ve bunu WSL'nin genel olarak belki de dünyanın en iyi ligi haline gelmesiyle ilişkilendirmemek zor. En üst seviye geliştikçe, genç oyuncuların kapatmak zorunda olduğu fark da büyük ölçüde arttı.
Martin Ho bu yaz, “Bence şimdi WSL'de mücadele edebilecek bir oyuncu olmaya hazır hale gelmek, eskisine kıyasla daha uzun sürüyor” dedi. Ho, 2020 ile 2023 yılları arasında Manchester United'da yardımcı antrenörlük yaptı, ardından Brann'ın başında iki yıl Norveç'te görev aldı. Daha sonra geçen yaz İngiltere'ye dönerek Spurs'ün başına geçti.
“Manchester United'dayken belki de çıta daha düşüktü” diyen Ho, “Lig son üç yılda seviye atladı. Beklenti artık çok daha yüksek” ifadelerini kullandı.
'Temel zorluklar'
Artık her kulüp bu farkı en iyi şekilde nasıl kapatacağını çözmeye çalışıyor, Futbol Federasyonu (FA) da öyle. Bu yaz, kız oyuncuların daha önce hiç olmadığı kadar tam zamanlı antrenman yapmasına ve oynamasına olanak tanıyan akademi sözleşmeleri hayata geçirildi. Manchester City Genel Müdürü Charlotte O’Neill’a göre bu değişiklik “dönüştürücü” olacak: “Çünkü akşamları ve hafta sonları yapılan antrenmanlardan çıkıp sonra Lauren Hemp’e karşı mücadele etmeye gidemezsiniz.”
Ağustosta FA, 2027-28 sezonundan itibaren dört akademi takımına üçüncü kademede mücadele etme fırsatı verecek bir başka büyük değişikliği daha duyurdu. FA’de kadın futbolu direktörü Sue Day, “Karşı karşıya olduğumuz temel zorlukların bazılarını ele almak için şimdi proaktif adımlar atmamız gerekiyor” dedi. “Yetenekli genç İngiliz oyuncuların A takım seviyesindeki futbolda gelişmesi için daha fazla fırsat yaratmamız gerekiyor.”
Bu hafta 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası öncesinde konuşan, turnuvadaki Young Lionesses’ın teknik direktörü Lydia Bedford, bu değişikliği İngiltere’deki genç oyuncular için “inanılmaz bir fırsat” sunacak bir gelişme olarak nitelendirdi.
“Genç oyuncularımızı sınayan her fırsatın savunucusuyum” dedi. “Eğer oyuncu için doğruysa ve onu test edip geliştiriyorsa, o zaman başka neler yapabileceğimizi her zaman düşünmemiz gerektiğine inanıyorum, çünkü diğer ülkeler de bunu açıkça yapıyor.”
Başkalarından öğrenmek
Bedford'un da işaret ettiği gibi, tartışmalı bir hamle olsa da, İngiltere erkek futbolunda büyük ölçüde dirençle karşılanan ve kadın futbolunda da ciddi muhalefet gören B takımları Avrupa genelinde yaygın ve genç yeteneklerin gelişimi üzerinde kuşkusuz olumlu bir etki yarattı.
Nitekim, Barcelona'daki B takımının (ve C takımının), kulübün spordaki en iyi akademilerden birine sahip olmasında önemli bir payı oldu; Almanya Futbol Federasyonu'nda (DFB) kadın ve kız futbolunda yetenek gelişimi başkanı olan Ulrike Ballweg ise 2. Frauen-Bundesliga'da ikinci takımların kullanılmasını "çok önemli" olarak nitelendirdi.
"Genel hedefimiz, daha fazla oyuncunun gençlik futbolundan profesyonel maçlara geçiş yapmasına yardımcı olmak" dedi GOAL'e. "Bu, gençlik futbolu ile A takım seviyesi arasında üst düzey bir köprü sağlıyor."
Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, daha önce Lyon akademisinin başındaydı ve daha sonra OL'nin A takımını teknik direktör olarak yönetti. Bu dokuz yıl boyunca, 23 yaş altı oyuncularla sınırlı olan bir rezerv takımın ikinci ligde yer almasının etkisini ilk elden gördü.
"Fransa'da akademi gerçekten çok güçlü bir program ve genç oyuncuların A takım ortamına giden bu yolu izlemesi için her şey yapılıyor" diye açıkladı, GOAL'e konuşurken. "Her şey uyum içinde. Genç oyuncular aynı programla çalışıyor ve teknik ekipten aynı desteği alıyor. Yer aldıkları rekabette, yani ikinci ligde ya da üçüncü ligde, zaten yetişkinlere karşı oynuyorlar. Bence tüm bu kararlar onların daha güçlü ve daha hızlı gelişmesine yardımcı oluyor ve A takımla aralarındaki fark küçülüyor."
Üst düzey rekabet
FA, bu değişikliğin WSL'ye de yardımcı olmasını umacaktır; zira İngiltere'nin en üst düzey ligindeki rekabet seviyesi, en iyi takımlar için bile maçları giderek daha zorlu hale getiriyor ve bu da genç oyuncuların sürelerini etkiliyor.
Lyon'da başantrenörlük yaptığı dönemde Bompastor, Premiere Ligue'un rekabet seviyesi daha düşük olduğu için, özellikle de son 20 şampiyonluğun 19'unu kazanan OL açısından, çoğu lig maçında “genç oyunculara fırsat vermek için” rotasyon yapabildi. Ancak Chelsea'de, “Fark çok büyük. Burada Şampiyonlar Ligi ve ligi düşündüğünüzde, bence seviye neredeyse aynı, bu yüzden rekabet gerçekten çok yüksek olduğu için takımda her zaman istediğiniz gibi rotasyon yapamazsınız” diyor.
Sorunu yaşayan sadece Bompastor değil; geçen sezon Man City'nin zaferinden önce Chelsea'de art arda altı WSL şampiyonluğu kazanmış bir kulüpte görev yapan isim olarak o da bu durumla karşı karşıya. Geçen sezon Tottenham'da WSL'nin en genç ikinci kadrosuna sahip olan Ho da aynı sıkıntıyı yaşadı, ancak 23 yaş altı oyuncularının büyük bölümü kuzey Londra'ya gelmeden önce yurt dışında çok fazla tecrübe edinmiş isimlerdi. Bu durum, oyuncu geliştirmesiyle tanınan Ho gibi bir teknik adamın bile WSL'de İngiliz oyuncularla bunu yapmanın zor olduğunu kabul ettiği bir ortamda, altyapıdan yetişen yeteneklere o çıkışı vermenin ne kadar güç olduğunu ortaya koyuyor. “Bence bu, bir teknik direktör olarak gerçekten çok zor bir denge” itirafında bulundu.
“Bunun bir sorun olduğunu biliyoruz” diyen İngiltere 20 Yaş Altı Milli Takımı antrenörü Bedford, bu hafta konuştu. Ancak Arsenal'de yardımcı antrenör olarak görev yapmadan önce bir yıl Leicester City teknik direktörü olarak çalıştığı için, WSL teknik direktörlerinin karşı karşıya olduğu zorlukları da biliyor.
“Günümüzde teknik direktörler üzerindeki baskı o kadar fazla ki, her zaman takımlarını kazanmaya en iyi şekilde hazırlayacağını düşündükleri kararı verecekler” diye devam etti. "Bu nedenle genç oyuncularımız mücadele etmek, performans göstermek ve o fırsatları kazanmak için kendilerini en iyi konuma getirmek zorunda. Onların da bunu hak etmesi gerekiyor. Hiçbir şey kendilerine verilmeyecek.”
Mali faktörler
Mali konular da WSL'nin karşı karşıya olduğu sorunlarda rol oynuyor. Hiçbir kadın ligi, övgüyü hak eden yatırımları, gıpta uyandıran yayın anlaşmaları ve gurur duyulacak pek çok başka maddi unsuruyla İngiltere'nin en üst düzeyi kadar harcama yapmıyor. Ancak bu avantajlara sahip olmayan diğer liglerdeki takımlar için bunun olumlu tarafı, hızla büyüyen pazarda rekabet etmek yerine kendi oyuncularını yetiştirmek amacıyla akademilere ve genç oyuncu gelişimine yapılan yatırımın doğal olarak çok yüksek bir öncelik hâline gelmesi. Bunun da uzun vadeli faydaları oluyor.
DFB'deki görevinde 10 yılı geride bırakan Ballweg de bu etkenden kaçmıyor. Almanya'nın etkileyici genç oyuncu gelişimi hakkında GOAL'e konuşan Ballweg, “Mali koşullar elbette çok büyük rol oynuyor” itirafında bulundu. Ancak bu, yalnızca Frauen-Bundesliga kulüplerinin başka seçeneği olmamasından kaynaklanmıyor.
“Birçok kulübün, sürdürülebilir gelişimin uzun vadede en iyi strateji olduğuna inandıkları için genç oyuncu gelişimini bilinçli şekilde büyüttüğünü görüyoruz” diye açıkladı. “Amacımız, profesyonel futbola adım atabilecek kapasitede mümkün olduğunca çok oyuncu geliştirmek. Bu yüzden kulüpler akademilerine ve gelişim yapılarına giderek daha fazla yatırım yapıyor.”
Bu da Ballweg'in, Almanya'da kadın futbolundaki gençlik sistemlerinin kalitesinde son on yılda “dikkat çekici” bir ilerleme olarak tanımladığı tabloyu ortaya çıkardı. Dikkat çekici biçimde, ülke bu yılın başlarında 2016'dan bu yana beşinci kez 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.
Meyvelerini topluyor
Üst düzeyde dünya şampiyonu olmasının yanı sıra İspanya, bu yıl üst üste beşinci kez U19 Avrupa Şampiyonası kupasını kazanarak gençlik turnuvalarında da bir başka güç merkezi olduğunu gösterdi. Yine, çok büyük mali güce sahip bir lige sahip olmasa da Liga F, genç ve altyapıdan yetişen oyunculara güvenme konusunda Avrupa'nın en iyi liglerinden biri. Lig, bu yazın başlarında yayımladığı raporda lisanslı oyuncu sayısında tarihi %15,8'lik bir artış yaşandığını ve 2025-26 sezonunda İspanya birinci liginde lisanslı 67 yedek takım oyuncusunun en az bir maçta forma giydiğini belirtti. Bu 67 oyuncunun sekizi, Avrupa şampiyonu Barcelona'da forma giydi ve kulüp en üst seviyede gençlere güvenmeyi sürdürüyor.
Kabul etmek gerekir ki bir ölçüde buna mecburlar. Barcelona'nın mali durumu birkaç yıldır gündem konusu ve zaman zaman kulübü altyapıya yönelmeye bir nebze zorladı. Ancak La Masia, kadın futbolundaki en iyi yetenek fabrikası olabilir. Bunu da geçen sezon Aitana Bonmati, son üç Ballon d'Or'un kazananı, sakatken Clara Serrajordi'nin orta sahada onun yerini ne kadar iyi doldurduğu gösteriyor. Bu üretim hattı, Barcelona ve güçlü gelişim yollarına sahip diğer kulüpler üzerindeki mali yükü hafifletmeye yardımcı olurken, aynı zamanda bir takıma üst düzey bir kadroyu daha düşük maliyetle tamamlayabilecek yetenek de sağlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst ligi olan NWSL'de gelişim gösteren çok sayıda genç yetenek var ve bu oyunculara neden bu kadar güvenildiği sorulduğunda, ligin sportif başkan yardımcısı Sarah Gregorius, kadın futbolunun takımların kadrolarını tamamlamaya çalıştığı bir dönemde kendi ifadesiyle “bir dönüm noktasında” olduğuna dair önemli bir noktaya değindi.
Gregorius, GOAL'e konuşurken, “Liglerin ve organizasyonların genişlemesi, oyuncu havuzunun sınandığı anlamına geliyor ve takımlar rekabet edebilme kapasitesini desteklemek için yeteneği daha geniş ve daha derin bir alanda aramak zorunda kalıyor” dedi. “NWSL kulüpleri de tam olarak bunu yaptı ve ABD'deki genç yeteneğin profesyonel kulüp futbolunun en üst seviyelerinde mücadele edebildiğini gördü. Antrenörler, oyuncuların bu geçişe hazır olmasını sağlamak için çok çalıştı ve bunun karşılığını alıyorlar.”
Yerli oyuncu kotası gerekli mi?
Konuya kültürel unsurlar da dahil oluyor. Örneğin Barca gibi bir kulübün, ister Lionel Messi, Andres Iniesta ve Xavi olsun, ister Bonmati, Putellas ve Patri Guijarro, altyapısından çıkan yetenekleri geliştirme konusunda köklü bir geçmişi var. Bu arada Almanya'da Ballweg şöyle dedi: “Oyuncu gelişimine geleneksel olarak büyük değer veriliyor. Bu yüzden kulüpler, DFB ve bölgesel federasyonlar genç oyuncu gelişimine bilinçli şekilde yatırım yapıyor ve genç yeteneklerin profesyonel futbola adım atmasına yardımcı olan yapılar oluşturuyor. Bence birçok Alman kulübü, gerçekten buna inandıkları için kendi altyapı gelişimine yatırım yapıyor.”
Bu da Frauen-Bundesliga'nın, buna benzer bir uygulama ya da altyapıdan yetişen oyuncu kuralı bulunmayan az sayıdaki üst düzey Avrupa liginden biri olduğu anlamına geliyor. Ballweg, “Bizim yaklaşımımız, değişimi kurallarla dayatmak yerine mükemmel gelişim ortamları oluşturmak” diye ekledi. “Kulüpler yüksek kaliteli genç oyuncu gelişimi sağlarsa, bunun faydasını uzun vadede görür. Bu nedenle odağımız resmi kotalardan ziyade oyuncu gelişiminin kalitesinde.”
WSL'de ise altyapıdan yetişen oyuncu kuralı bulunuyor ve buna göre takımların kayıtlı 25 kişilik kadrolarında en az sekiz altyapıdan yetişen oyuncuya yer vermesi gerekiyor. Bu kural Eylül 2020'de yürürlüğe girdi ve FA'nin gelecekte bu sayıyı artırma umudunu dile getirmesine rağmen o tarihten bu yana değişmeden kaldı. Ho, bu yaz yaptığı açıklamada “altyapı kotasının önemli olduğuna” inandığını, ancak “bunu nasıl kullandığımızın muhtemelen biraz farklı olması gerektiğini” söyledi.
'Geri mi tutuldu'?
Dikkat çeken bir diğer kural ise WSL'deki yaş sınırı. Oyuncuların ilk maçlarına çıkabilmeleri için 16 yaşında olmaları gerekiyor. Brighton'ın eski patronu Dario Vidosic'in Melbourne City'deki görevi sırasında birçok üst düzey genç oyuncunun önünü açtığı Avustralya A-League'i de dahil olmak üzere, diğer üst düzey liglerde bu kurala pek rastlanmıyor. Bunlardan biri de 15 yaşında o takımın ilk 11'inde yer alan Shelby McMahon'dı. Sam Kerr, Ellie Carpenter ve Steph Catley gibi isimler de Avustralya'nın en üst liginde ilk kez aynı yaşta sahaya çıkmıştı. Ancak Vidosic, Brighton'ın yetenekli İngiltere genç milli oyuncusu Mia Balmer'i de aynı yaşta Seagulls'ın A takım kadrosuna dahil etmek istediğinde bunu yapamadı.
Vidosic, GOAL'e bu yaz, Brighton'dan sürpriz ayrılığı öncesinde, “Öylece 'Biraz yeteneği olan her 15 yaşındaki oyuncu burada olmalı' diyemeyiz. Her zaman bunun altından kalkıp kalkamayacaklarını ve o anda onlar için doğru olup olmadığını hesaba katmalıyız ama bence bu [kural] onları belki biraz geri tutuyor” dedi. “Mia Balmer muhtemelen A takımda oynardı ama buna izin verilmedi. Sadece başka hiçbir yerde gerçekten olmayan bir yaş sınırı yüzünden bu fırsatı kaybediyor. Max Dowman Premier League'de oynayabiliyor, o 15 yaşındaydı, ama Mia oynayamıyor.”
Geçen yıl trajik şekilde hayatını kaybeden eski Liverpool patronu Matt Beard da daha önce İngiltere U20 kadrosunun öne çıkan oyuncularından Zara Shaw hakkında benzer şeyler söylemişti. Almanya Frauen-Bundesliga, WSL ile aynı kurala sahip az sayıdaki üst düzey ligden biri. NWSL'nin de eskiden kendi kısıtlamaları vardı; buna göre bir oyuncunun ABD'deki en üst ligde oynayabilmesi için 18 yaşında olması gerekiyordu. Ancak bu kural 2021'de kaldırıldı ve Olivia Moultrie, Alyssa Thompson ve Jaedyn Shaw gibi üst düzey yeteneklerin ergenlik çağında ön plana çıkmasının yolu açıldı.
Ülkesinde oynayan yıldızlar
WSL'nin genç oyuncu gelişimi konusunda ele alması gereken sorunlar olabilir, ancak başka pek çok alanda gelişimini sürdürüyor; bunların başında da İngiltere'nin en iyi yeteneklerini elinde tutması geliyor. Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Alex Greenwood ve Mary Earps gibi isimlerin yıllar içinde yurt dışında forma giydiği dönemler oldu, ancak her biri sonunda WSL'ye geri döndü ve lig, dünya olmasa da en azından Avrupa'da bulunulması gereken yer olduğunu ortaya koydu.
Diğer yerlerde durum böyle değil. Geçen yıl Trinity Rodman'ın NWSL'den Avrupa'ya gidebileceği düşünülürken, lig Yüksek Etkili Oyuncu kuralını yürürlüğe koydu; bu da kulüplerin elit oyuncular için maaş bütçesini 1 milyon dolara kadar aşmasına izin veriyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu kurala 'Rodman Kuralı' lakabı takıldı.
Bu arada, İspanya'nın son 25 kişilik kadrosundaki 13 oyuncu yurt dışında oynuyor; son 12 ayda İspanya'ya çağrılan diğer 16 oyuncunun yedisi için de durum aynı. Buna karşılık İngiltere'nin son 24 kişilik kadrosunda ülkede oynayan 21 oyuncu bulunuyor ve geçen yıl çağrılan diğer 13 ismin 10'u da WSL'de yer alıyor. Büyük yerli yıldızları ülkede tutmak, yerel lige çok büyük bir katkı sağlıyor.
Daha yüksek şans gerekli
Yine de, WSL'nin mevcut durumunun gelecek nesil için ne anlama geldiğini sormamak zor. Geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde 23 yaş ve altındaki sadece 42 yerli oyuncu süre aldı. Bu sayı İspanya'nın en üst liginde 125, Almanya'da 104, Fransa'da 91, ABD'de 83 ve İtalya'da 53'tü. Bu da, kadın futbolunun elit seviyesine yeni adım atmış ve bu nedenle katılım sayıları çok düşük olan bir ülke olmasına rağmen İtalya'nın gerisinde kalındığı anlamına geliyor.
Chelsea Teknik Direktörü Bompastor, "İngiltere milli takımı Avrupa'nın en iyisi" dedi. "Ama şimdi mesele, genç oyuncuları dünyanın en güçlü ülkelerinden biri hâline gelecek şekilde nasıl geliştireceğiniz."
Bazıları sabır çağrısı yapıyor. Manchester City Teknik Direktörü Andree Jeglertz, kendi ülkesi İsveç'in alametifarikası olan sağlam altyapı gelişimini çok iyi biliyor. GOAL'e İngiltere'de bunun ne kadar daha zor olduğundan bahsederken, bunun WSL'nin hâlâ "gelişmekte olan" alanlarından biri olduğunu belirtti ve ardından şunu ekledi: "Ama en iyi ligle başlamanız gerekir, sonra diğer şeyleri inşa edebilirsiniz."
City'nin 21 yaş altı takımı ile A takım arasındaki boşluğu kapatma planları hakkında özel olarak konuşan Jeglertz, açıkça cesaretlenmiş durumda, "ama zaman alır" diye ısrar etti. "Çok zaman alır ve sabırlı olmamız gerekir."
Kulübün genel müdürü O’Neill de aynı umudu paylaşıyor. City'nin erkek çocuk akademisinde sekiz yıl geçiren O’Neill, yetenekli gençlerin dünyanın en iyi erkekler ligine ve Pep Guardiola'nın gelişinin sekiz yılda yedi Premier League şampiyonluğu getirerek dünyanın en iyi takımlarından birini yarattığı bir yapıya girmeye çalışmalarını izledi. Mayıs ayında muhabirlere yaptığı açıklamada görüşünü basitçe şöyle ortaya koydu: "Yolu açmanın en iyi yolu üst düzey oyuncular geliştirmektir. Başka çözüm yok. Bunu yaşadım, bunu iliklerime kadar hissettim. Çözüm, dünyanın en iyi oyuncularını bulmak ve geliştirmek. Bunu yaparsanız, yol kendi kendine açılır.
"Phil [Foden], Oscar Bobb, Rico Lewis, Nico O'Reilly, [James] Trafford'a bakın. James Trafford'ı 12 yaş altı takımındayken Paris'te bir turnuvaya götürdüm ve ne kadar inanılmaz olduğunu, onu bu ülkedeki en iyi kalecilerden biri yapmak için etrafında nasıl bir yapı kurduğumuzu gördüm. Bu yüzden benim için odak noktası, bu ülkedeki, hatta Avrupa'daki en iyi akademiyi kurmak. Eğer elit yetenek üretirsek, oynarlar."
İngiltere'deki her kulüp bunu yapabilir mi? Muhtemelen hayır. Peki durumun herkes için iyileşmesine yardımcı olacak değişiklikler yapılabilir mi? Kesinlikle. İngiltere, büyük uluslararası kupalar kazanmaya devam etmek ve uzun yıllar boyunca dünyanın en iyi takımlarından biri olarak kalmak istiyorsa, genç oyuncuların WSL'de forma giyme fırsatlarının artması gerekiyor.