Lionel Messi sonrası hayat: Arjantin'in bir sonraki 10 numarası kim olacak?

Salı gecesi, River Plate'in ünlü Estadio Monumental'inde Lionel Messi, Arjantin formasıyla 208. ve son maçına çıkacak. Messi'nin sponsoru adidas, 39 yaşındaki yıldızın Benin'e karşı giymesi için hatıra niteliğinde bir veda forması tasarladı; üzerinde adı ve numarası altına boğulmuş durumda. Zira milli takım düzeyinde yaklaşık 21 yıldır ağırlığınca altın değerinde oldu.

Stadyumda gözyaşlarını tutabilen olmayacak. Messi, 125 golle Arjantin tarihinin en golcü oyuncusu ve en fazla maça çıkan ismi olarak, ayrıca ülkesine üçüncü Dünya Kupası zaferini ve üst üste Copa America şampiyonluklarını getiren adam sıfatıyla milli takıma veda ediyor.

Ayrıca yaz aylarında ikinci bir Dünya Kupası madalyasıyla da kariyerine nokta koymaya çok yaklaşmıştı; Arjantin'in İspanya'ya karşı finalde aldığı yenilgiyle sonuçlanan turnuva yolculuğunda sekiz gol attı. Messi, turnuvanın ardından babasını trajik şekilde kaybetti ve sonunda emekli olma kararı aldı, çünkü artık "verecek hiçbir şeyi kalmadığını" hissetti.

Şunu söylemek yeterli: Kimse Messi'nin yerini dolduramaz. Birçok kişinin gözünde o, bir futbol sahasını süslemiş en büyük oyuncu ve doğuştan gelen saf yetenek bakımından ona yaklaşabilecek başka biri belki de hiç olmayacak. Ancak 10 numaralı forma birine devredilmek zorunda ve Arjantin de tılsımlı kaptanı olmadan elit bir güç olarak kalmanın yolunu bulmak zorunda.