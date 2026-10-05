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Who will be Argentina's next No.10 - 1:1Getty/GOAL

Lionel Messi sonrası hayat: Arjantin'in bir sonraki 10 numarası kim olacak?

Barcelona ikonunun yerine layık bir halef bulmak Arjantin için göz korkutucu bir görev olacak, ancak umut vadeden bazı adaylar var

James Westwood
Çeviri:

  • Salı gecesi, River Plate'in ünlü Estadio Monumental'inde Lionel Messi, Arjantin formasıyla 208. ve son maçına çıkacak. Messi'nin sponsoru adidas, 39 yaşındaki yıldızın Benin'e karşı giymesi için hatıra niteliğinde bir veda forması tasarladı; üzerinde adı ve numarası altına boğulmuş durumda. Zira milli takım düzeyinde yaklaşık 21 yıldır ağırlığınca altın değerinde oldu.

    Stadyumda gözyaşlarını tutabilen olmayacak. Messi, 125 golle Arjantin tarihinin en golcü oyuncusu ve en fazla maça çıkan ismi olarak, ayrıca ülkesine üçüncü Dünya Kupası zaferini ve üst üste Copa America şampiyonluklarını getiren adam sıfatıyla milli takıma veda ediyor.

    Ayrıca yaz aylarında ikinci bir Dünya Kupası madalyasıyla da kariyerine nokta koymaya çok yaklaşmıştı; Arjantin'in İspanya'ya karşı finalde aldığı yenilgiyle sonuçlanan turnuva yolculuğunda sekiz gol attı. Messi, turnuvanın ardından babasını trajik şekilde kaybetti ve sonunda emekli olma kararı aldı, çünkü artık "verecek hiçbir şeyi kalmadığını" hissetti.

    Şunu söylemek yeterli: Kimse Messi'nin yerini dolduramaz. Birçok kişinin gözünde o, bir futbol sahasını süslemiş en büyük oyuncu ve doğuştan gelen saf yetenek bakımından ona yaklaşabilecek başka biri belki de hiç olmayacak. Ancak 10 numaralı forma birine devredilmek zorunda ve Arjantin de tılsımlı kaptanı olmadan elit bir güç olarak kalmanın yolunu bulmak zorunda.

  • Formanın ağırlığı

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    AFP

    Messi ve Maradona'nın mirası, formayı kimin alırsa alsın anında baskı ve çok yüksek beklentileri devralacağı anlamına geliyor


    Arjantin taraftarları bunu daha önce de bir kez yaşadı. Diego Maradona 1994'te kariyerini noktaladıktan sonra Arjantin, taktiksel denemelerle ve büyük hayal kırıklıklarıyla geçen bir döneme girdi; 1998 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti, dört yıl sonra ise grubundan çıkamadı.

    Ayrıca üst üste üç Copa America'da da çeyrek finalde elendiler ve 2004 finalinde Brezilya'nın ikinci plandaki kadrosuna penaltılarla kaybettiler. Pablo Aimar, Ariel Ortega ve Juan Roman Riquelme bir süreliğine Maradona'nın ikonik 10 numaralı formasını giydi ve hepsi iyi oyunculardı, ancak bu sorumluluğun ağırlığı sonunda fazla geldi.

    Maradona, Arjantin taraftarları için tam anlamıyla bir tanrıydı; 1986 Dünya Kupası zaferini mimarlık eden, sonsuz karizmaya ve yaratıcılığa sahip bir futbolcu. Messi 2005'te ilk kez sahaya çıkana kadar onun izinden birinin gidebileceğini düşünmek imkansız görünüyordu.

    Riquelme başlangıçta 10 numarayı korudu ve Messi'yle birlikte Olimpiyat altını kazandıktan sonra 2009'da futbola veda etti; o noktada bu formayı Barcelona maestrosuna devretti. Messi'nin Maradona'nın mirasına layık olabileceğine Arjantin taraftarlarının büyük bir bölümünü ikna etmesi zaman aldı, ancak sonunda bunu başardı; sessiz bir oyun kurucudan korkutucu bir lidere dönüştü.

    Messi 10 numarayı tamamen sahiplendi ve tüm ihtimallere rağmen ülkesinde Maradona kadar, hatta daha da popüler hale geldi. Ama herhalde yıldırım üç kez aynı yere düşmez?

    Arjantin'in bir başka sancılı geçiş dönemine girmemesi sürpriz olur ve Lionel Scaloni'nin mevcut kadrosunda Messi'nin formasını hak edecek biri hemen göze çarpmıyor.

  • En güvenli tercih

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    AFP

    Julian Alvarez daha önce Messi'nin yokluğunda görev aldı ve en üst seviyede bolca deneyime sahip.

    Scaloni'nin yapabileceği en kolay hamle, 10 numaralı formayı Julian Alvarez'e vermek. Nitekim Atletico Madrid'in golcüsü, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Messi'nin hücumdaki rolünü sık sık üstlendi; çünkü efsane isim yalnızca 10 maça ilk 11'de başlayabildi.

    Alvarez etkileyici bir performans sergiledi ve toplamda yedi gole katkı yaptı. En dikkat çeken performansı ise Arjantin'in Brezilya'yı 4-1 gibi farklı mağlup ettiği maçta geldi. Dördüncü dakikada yaptığı klas bitirici vuruşla perdeyi açtı, önde baskıya liderlik etti ve çapraz koşularıyla savunmayı sürekli zorladı.

    En üst seviyedeki tecrübe söz konusu olduğunda da ondan daha iyi bir aday yok. Alvarez, Manchester City'nin üç kupa kazanan kadrosunun önemli bir parçasıydı ve İspanya'ya transfer olduktan sonra kısa sürede Atletico'nun kilit oyuncusu haline geldi. Bugüne kadar Atleti formasıyla sadece 110 maçta 67 gole katkı yaptı ve 26 yaşında kariyerinin zirve dönemine giriyor. Bu yüzden yaz boyunca hem Barcelona'nın hem de Arsenal'ın öncelikli hedeflerinden biriydi. Scaloni'nin elinde bundan daha güvenli bir seçenek yok.

    Tüm bunlara rağmen Alvarez, Messi ile aynı oyun kurucu özelliklere sahip değil ve İsviçre'ye karşı çeyrek finalde attığı müthiş gol dışında Dünya Kupası'nda şaşırtıcı derecede etkisiz kaldı. Milli takımda 61 maçta 16 gol gibi mütevazı bir genel istatistiğe sahip olan Alvarez'in, layık bir halef olabilmesi için en büyük anlarda bunu istikrarlı şekilde yapabildiğini kanıtlaması ve oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışması gerekecek.

  • En yakın eşleşme

    Nico Paz Argentina

    Arjantin'in elinde, Como ile İtalya'da yıldızlaşan Nico Paz gibi üst düzey bir yetenek var

    Nico Paz, Arjantin kariyerine durgun bir başlangıç yaptı; 13 maçta yalnızca üç gol attı ve Dünya Kupası'nda da neredeyse hiç süre alamadı. Bunun temel nedeni, profil olarak Messi'ye fazla benzemesi.

    Maçların kilidini bir anda açabilen, zeki ve teknik açıdan üst düzey bir 10 numara olarak ve aynı zamanda sol ayaklı olması nedeniyle Paz'ın Messi'nin tahtını devralması doğal olurdu. 22 yaşındaki oyuncu, Como'da da onun izinden gidiyor; 2008'de Barcelona formasıyla Messi'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maçta birden fazla asist yapan en genç Arjantinli oldu.

    Paz, Como'nun Avrupa'nın en prestijli turnuvasındaki ilk sezonuna RB Leipzig karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle başlamasında iki asist yaptı. Yüzde 95 pas isabeti, dört başarılı driplingi ve 10 ikili yer mücadelesi kazanmasıyla, sahadaki en iyi oyuncu olduğu yönünde güçlü bir iddia ortaya koydu.

    Como, Paz'ı 2024'te Real Madrid'den transfer ettiğinden beri buna alıştı. Cesc Fabregas yönetiminde Como'nun hızlı yükselişinde kilit rol oynayan Paz'ın, gelecek yaz geri satın alma opsiyonunu kullanacağı bildirilen Real'de uzun vadede çok parlak bir geleceği olabilir.

    Fabregas, ağustosta, "Nico Paz'da her şey var" dedi. "Olağanüstü cesareti, vizyonu ve hırsı var." Messi de Paz'a övgüler yağdırdı; onun "harika bir kafaya" sahip olduğunu ve "oyunu kusursuz şekilde anladığını" söyledi. Bu da onun neden Arjantin'in yeni büyük umudu olduğunu çok iyi özetliyor.

    Ancak beklentileri bir miktar dizginlemek gerekiyor. Paz'ın gol sezgisi iyi, fakat muhtemelen Messi gibi üretken bir golcü hiçbir zaman olmayacak; o, başroldeki isimden çok sistemin kilit parçalarından biri. Yine de bu kötü bir şey olmayabilir, çünkü yaratıcı özellikleri sayesinde Arjantin'in fark yaratmak için bu kadar sık tek bir oyuncuya bel bağlayan bir takımdan ziyade, hücumda daha dengeli bir yapıya kavuşmasına yardımcı olabilir.

  • Joker

    Argentina v Mauritania - International Friendly
    Getty Images Sport

    Franco Mastantuono, doğrudan oynayan ve özgüvenli bir hücum oyuncusu; 10 numaralı formayı da daha önce bir kez giydi.

    Ancak Arjantin'in başvurabileceği bir başka umut vadeden sol ayak daha var: 19 yaşındaki kanat oyuncusu Franco Mastantuono. River Plate altyapısından çıkan bu cevher, geçen yaz €45 milyonluk bir anlaşmayla Real Madrid'e katıldıktan sonra Avrupa futbolundaki ilk sezonunda zorlu bir dönem geçirdi ve La Liga'da yalnızca 23 maçta oynadı.

    Ancak kulüpteki istikrarsızlığın kurbanı oldu ve Madrid'in Xabi Alonso yönetimindeki bir felaketten Alvaro Arbeloa yönetimindeki bir diğerine savrulduğu süreçte kendine yer edinemedi. Real, daha sonra ağustosta Mastantuono'yu Fiorentina'ya kiraladı ve bu yeni başlangıç ona çok iyi geldi.

    Fiorentina taraftarı, 11 Eylül'de Venezia deplasmanında alınan 4-2'lik galibiyette müthiş bir hat-trick yapan genç oyuncuya anında ısındı. Mastantuono, yaptığı dublede ceza sahası dışından iki harika şut çıkardı, ardından Venezia'nın stoperi ile sol beki arasındaki koridora yaptığı akıllı koşunun ardından topu ağlara göndererek üçüncü golünü attı.

    Tıpkı Messi gibi, oyunu bağlantıya sokmak için sağ çizgiden başlamayı ve ardından içe kat etmeyi seviyor; kaleyi gördüğünde ise öldürücü olabiliyor. Ayrıca alçak ağırlık merkeziyle dripling yapıyor ve dar alanlarda topu müthiş şekilde yönlendirebiliyor.

    Mastantuono, 10 numaralı formaya şimdiden emanet edildi; Ekvador'la oynanan Dünya Kupası eleme maçında bunu giyen en genç Arjantinli olarak Maradona'nın rekorunu kırdı ve bunu yeniden yapabilecek karakter gücüne de sahip. Messi'nin gençlik yıllarında sahip olduğu sürate sahip değil ama bunu çevikliği, keskin kombinasyonları ve genel özgüveniyle telafi ediyor.

    Yıllar içinde kulüp ve milli takım düzeyinde birçok oyuncu Messi'nin standartlarını karşılama baskısı altında ezilirken, Mastantuono bu meydan okumayı doğrudan kucaklayacaktır. Saf potansiyel açısından bakıldığında, Scaloni'nin değerlendirmesi için en heyecan verici seçenek o.

  • Dışarıdan gelen kişi

    Argentina v Iceland - International Friendly
    Getty Images Sport

    Thiago Almada, Madrid'deki hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından ülkesinde yeniden çıkışa geçmeye hazırlanıyor olabilir

    Thiago Almada'nın, Mastantuono'nun önünde Arjantin'in Ekvador karşısındaki 10 numarası olması bekleniyordu ancak son anda yaşadığı bir sakatlık buna engel oldu. Fiziksel sorunlar 25 yaşındaki oyuncuyu son kadronun da dışında bıraktı, ancak uzun süredir Scaloni'nin gözdesi konumunda.

    Velez Sarsfield altyapısından yetişen oyuncu, Katar'da Dünya Kupası'nı kazanan grubun bir parçasıydı ve çıktığı 25 milli maçta faydalı bir seçenek oldu. Almada, klasik bir ofansif orta saha olarak, daha geride bir 8 numara rolünde ya da iki kanatta da görev yapabiliyor. 1,70 m'lik boyuna rağmen aldatıcı derecede güçlü olan Almada, yüksek enerjisiyle savunma hatlarını yarmada ve yönünü hızlı değiştirmede öne çıkıyor.

    Yine de henüz elit kategoriye girdiğini söylemek zor. Almada, Atalanta United formasıyla MLS'te sansasyon yaratmıştı ancak Avrupa futbolunda ikna edici olamadı; Lyon'daki unutulabilir kiralık döneminin ardından La Liga'da Atletico'da tamamen hayal kırıklığı yarattı.

    Diego Simeone'nin katı, savunma odaklı sistemi Almada'ya uymadı ve kalıcı bir ilk 11 rolü kapamadı; sonuç olarak La Liga'daki 27 maçta sadece üç gol üretebildi. Atletico, River Plate'in 20 milyon €'luk teklifinin ardından oyuncuyu yaz transfer döneminde zarar ederek sattı; ancak anlaşmaya bir geri satın alma maddesi eklendi.

    Bu da Simeone'nin Almada'nın yeteneğine değer verdiğini gösteriyor ve oyuncu şimdi ülkesinde en iyi formunu yeniden bulabilir. Arjantin'de yeniden forma giymesi milli takım kariyeri açısından da olumlu bir işaret çünkü Scaloni onu düzenli olarak yakından izleyebiliyor ve Almada, River'daki ilk beş ilk 11 başlangıcında attığı iki golle güçlü bir başlangıç yaptı. Almada, 10 numaralı forma için kesinlikle sürpriz bir aday, ancak son dört yılda Scaloni'nin güvenini kazanmış durumda.

  • Bir devrin sonu

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL
    AFP

    Arjantin'de yeni bir döngü başlarken daha fazla ayrılık ufukta görünüyor ve değişim kapıda.

    Arjantin'in bir gün Messi'nin veliahdını bulma ihtimali yok denecek kadar az. Inter Miami'nin fenomeni, 'The Matrix'teki Neo'yla kıyaslanabilir: fiziğin ve mantığın tüm kurallarına meydan okuyan, rakiplerinden her zaman 50 adım önde gibi görünen bir anomali. Bu nedenle 10 numaranın el değiştirmesini bir bayrak devri olarak görmek mantıklı değil. Arjantin'in evrilmesi gerekiyor ve Messi'nin etkisini telafi edebilmek için birden fazla oyuncunun sorumluluk alması şart.

    Alvarez ileri uçta oynar, Paz onun hemen arkasında ve Mastantuono da sağda yer alırsa, içlerinden hangisinin 10 numarayı giydiğinin pek bir önemi olmaz. Birbirlerini kusursuz şekilde tamamlayabilirler ve Enzo Fernandez ile Alexis Mac Allister'ın orta sahadan vereceği destekle Arjantin, hücumda yine her takım için sorun yaratacaktır. Cristian Romero'nun Albiceleste'nin yeni kaptanı olarak açıklanması bekleniyor; böylece takım savunmanın merkezinde de kendini kanıtlamış bir lidere sahip olmaya devam edecek. Lisandro Martinez de bir kez daha onun partneri olmaya hazır.

    Bu oyuncularla, ayrıca ileri uçta süre için rekabet edecek Lautaro Martinez'le birlikte, başarının devamı için gereken temel mevcut. Ancak Messi'nin vedası son olmayacak. Nitekim Nicolas Otamendi de Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bıraktı ve Emi Martinez, Leandro Paredes ile Nicolas Tagliafico da muhtemelen çok geçmeden aynı yolu izleyecek. Rodrigo De Paul ile Giovani Lo Celso da 30 yaşını geçti.

    Sanki tüm bunlar endişe için yeterli değilmiş gibi, Scaloni'nin sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Teknik direktör, uzatmaya açık olduğunun sinyalini verdi ancak şu anda Arjantin Milli Takımı'nın etrafında belirsizlik hakim. Yeni bir dönem başlıyor ve bu dönem önemli engellerle birlikte gelecek. Messi'nin yokluğunda, yanındaki kişiyi cesaretlendirmek ve ona ilham vermek kadrodaki her bir oyuncunun görevi olacak.