Lionel Messi sonrası hayat: Amerikan futbolu, onun arkasında bırakacağı boşluğa hazır değil
Kamal Miller, Lionel Messi'nin Inter Miami tesisine çıkagelmesini sorgulamadı bile. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın takıma imza atabileceğine dair haftalardır söylentiler dolaşıyordu. Antrenman sahasındaki güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştı. Oyunculara da 10 numaralı formanın kullanılamayacağı söylenmişti.
Ancak tecrübeli bir stoper olan Miller, bir gün soyunma odasına girip Messi'yi orada otururken gördüğünde adeta büyülendi. Söylentiler gerçeğe dönüşmüştü. MLS tarihinin en büyük transferini bitirmişlerdi. Bu, o andan önceki andı. O andan sonra oyuncular için her şey değişti. Bundan bir yıldan kısa süre önce Arjantin'le Dünya Kupası kupasını havaya kaldıran bu adam, karşılarında oturuyordu. Miller aceleyle ailesine mesaj attı. Ama o sırada internet çoktan çalkalanmıştı. Messi gelmişti ve Amerikan futbolu artık eskisi gibi olmayacaktı.
Elbette Messi kısa süre içinde lige damgasını vuracaktı. Her şey, Leagues Cup'ta oyuna sonradan girerek sergilediği etkileyici performansla başladı ve bunu klasik bir frikik golü taçlandırdı.
Ardından Leagues Cup zaferi, Supporters' Shield şampiyonluğu ve 2025'te kaçınılmaz olan MLS Cup zaferi geldi. Üç yıl, üç kupa. Görev tamamlandı. Ve birkaç ay önce, daha fazlasının gelebileceği hissi vardı. Messi, sezon öncesinde kendisini kulüpte 2027-28 sezonunun sonuna kadar tutacak yeni bir sözleşmeye imza attı. Miami, teoride, önümüzdeki yıllar için adamını bulmuştu.
Ancak şimdi tablo dikkat çekici biçimde farklı görünüyor. Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yürek burkan yenilginin ardından, Messi bu hafta başında milli takımı bıraktığını açıkladı. Ve 90 dakika oynayabilmek için gereken motivasyonu bulmakta zorlandığını bizzat kabul etmesiyle birlikte, kulübünden de ayrılıp kramponlarını tamamen asması her an yaşanabilecek bir ihtimal gibi duruyor. Kısacası bu, Messi'nin son perdesi.
Bu futbol için kötü bir haber. Ancak küresel oyun yoluna devam edecek. Yine de Amerikan futbol sahnesi için bu durum tam anlamıyla felaket olabilir. Messi, son üç yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sporun can damarı oldu, hatta tartışmasız biçimde bundan çok daha önce de öyleydi. Eğer giderse, Kuzey Amerika'da oyunun her seviyesi zarar görecek ve bu da futbolun gücünü daha önce hiç olmadığı kadar sınayacak.
MLS'in para basan yıldızı
Messi'nin 2023'te gelişinin ne kadar önemli olduğunu abartmak zor. O dönemde MLS garip bir noktadaydı. Evet, ligin sunduğu ürün sürekli gelişiyordu. Ancak bu yapının bir yıldıza ihtiyacı vardı ve Messi geldiğinde tablo görece çoraktı. Bir dönem bu organizasyonun ilgi odağı olan, kariyerinin sonuna yaklaşmış büyük isimlerin akışı kurumuştu. MLS, kabul etse de etmese de, bir can suyuna ihtiyaç duyuyordu. Ve 20.000 taraftar, David Beckham ile tokalaşan Messi'yi bir an olsun görebilmek için Miami'deki fırtınaya rağmen Chase Stadium'u tamamen doldurarak tanıtımını izledi.
Böylece Arjantinli yıldız geldi; kariyerinin zirve anından yedi ay sonra. Üstelik önemsedi de. Miami, imza attığında zaten play-off yarışının büyük ölçüde dışındaydı ama Messi, takımını Leagues Cup zaferine taşıyan yürüyüşe liderlik etti; üst üste yedi maçta namağlup ilerleyen Miami, onun attığı 10 golle ilk büyük kupasını kazandı.
Saha dışındaki etkisi ise daha da büyüktü. Oyuncunun kendisi sezona yarısında katılmış olmasına rağmen, Messi'nin forması tüm yılın en çok satan forması oldu. Inter Miami'nin iç saha ve deplasman dahil tüm kulvarlardaki her maçı için biletler, onun gelişinden sonraki 24 saat içinde tükendi. StubHubverilerine göre, ikincil piyasadaki bilet fiyatları 4,5 kat arttı. Miami, 2024'te sezonluk biletlerini de tüketti; kulübün bazı tribünlerde fiyatları iki katına çıkarması bunu değiştirmedi. Kulüp, 2021'de forma sponsorluğu anlaşmasına, en az beş kez Ballon d'Or kazanmış bir oyuncunun transfer edilmesi halinde ödemenin iki katına çıkacağını belirten bir madde eklemişti. Forbes, mayıs ayında Inter Miami'ye 1,4 milyar dolar değer biçti.
Lig de bundan fayda sağladı. Sportico'ya göre, Messi'nin lige ilk katılmasının ardından geçen 12 ayda MLS'in sponsorluk geliri yüzde 17 arttı. Neredeyse anında, yalnızca Miami'nin yıldızı değil, aynı zamanda MLS'in para makinesi hâline geldi.
Kendine ait bir marka
Yine de tüm bunlar, Messi'nin Amerikan futbolunun elçisi olarak üstlendiği rolü hiçbir zaman tam anlamıyla benimsemediği yönündeki kalıcı hissiyatın gölgesinde yaşandı.
Medya karşısına çıkışları son derece sınırlı kaldı; ligin en önemli vitrinlerinden biri olan MLS All-Star Maçı'na katılımı ise neredeyse hiç olmadı: 2024'te sakattı, 2025'te gitmeyi reddetti ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından bir kez daha uygun değildi. Leagues Cup'taki ilk maçının ardından Apple TV'ye verdiği kısa röportaj dışında, diğer MLS yıldızlarının düzenli olarak yerine getirdiği maç sonu yükümlülüklerinden büyük ölçüde kaçındı.
ABD'deki büyük reklam kampanyaları da görece sınırlı kaldı; Inter Miami ise hem Messi'ye hem de takım arkadaşlarına erişimi sıkı şekilde kontrol etti. Bu yaklaşım, yıldız oyuncuların daha erişilebilir olmasının beklendiği bir lig ve daha geniş Amerikan spor kültürüne alışkın yerel muhabirler ile MLS gelenekçilerini hayal kırıklığına uğrattı.
Yine de Messi, Amerikan futbolunun büyümesi açısından vazgeçilmez olmayı sürdürdü. Gelişiyle birlikte gelen her elçilik beklentisini benimsememiş olabilir, ancak etkisi hiçbir zaman buna bağlı olmadı.
"Leo'nun MLS'te oynuyor olması elimizde"
Ve MLS için asıl endişenin olması gereken yer de burası. Messi o kadar büyük bir figür ki, kendi başına varlığını sürdürebiliyor. Etkisi MLS'in medya kurallarının ötesine taşıyor. Şöhreti, basın turlarına ya da reklam kampanyalarına ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor. Belki az görünür olmak bir gizem yaratıyordur ama Messi temelde bu spordan bile daha büyük. Instagram'da 516 milyon takipçisi var; bu sayı ligin kendisinden 100 kat fazla. Messi'nin dünyanın en ünlü insanı olduğuna dair güçlü bir argüman var. Hatta belki de şimdiye kadarki en ünlü insan. Bu da ciddi bir abartı değil.
Bunda bir zahmetsizlik de var. Messi'nin formasının tükenmesini garanti etmek ya da New York, Londra ve dünyanın neredeyse tüm büyük şehirlerinde yüz binlerce Inter Miami formasını dolaşıma sokmak için ortaya çıkmasına ya da parmağını bile kıpırdatmasına gerek yok. Fazla çaba harcamasına da gerek kalmadan sadece Inter Miami'ye değil, lige de büyük bir görünürlük kazandırdı. Daha önce burada oynamış isimler de bunun farkında.
"Lig hâlâ büyüyor; bu büyük isimler geliyor. Artık Leo'yu MLS'te izliyoruz, bu gerçekten ama gerçekten çok güzel. Ligin nasıl geliştiğini görmek güzel," dedi 2015 ile 2017 arasında Orlando City'de forma giyen Brezilya efsanesi Kaka, GOAL'e.
'Artık sona çok yakınız'
Ama bütün bunlar ortadan kalktığında ne olur?
Burada kabul edilmesi gereken ilk nokta, Messi'nin artık kimseye gerçekten hiçbir borcu olmadığı. Babasının vefatının ardından Instagram'da paylaştığı yürek burkan bir gönderide Messi, bu spordaki günlerinin sayılı olduğunu açıkça kabul etti:
"Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum; nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Futbol oynadım ama artık bunu daha ne kadar sürdüreceğim konusunda ciddi şüphelerim var. En başından beri yanımdaydın ve sona çok yaklaşmıştık. Neden biraz daha dayanamadın da bu yolculuğu birlikte tamamlayamadık?" diye yazmıştı geçen ay.
2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve Miami ona temel maaş, kulüp hissesi ve sponsorluk payları dahil yılda yaklaşık 70 milyon dolar ödüyor. Sadece bundan vazgeçmek bile çok büyük bir para olurdu; Adidas'la olan sponsorluk anlaşmasını saymıyorum bile. Elbette karşı argüman şu: Messi'nin gerçekten bu paraya ihtiyacı yok. Net serveti 1,1 milyar dolar. Vergi öncesi kariyer kazancı ise 2 milyar dolara yaklaşıyor. Ancak Messi'nin bu paraya "ihtiyacı" olup olmaması büyük ölçüde önemsiz. Mesele artık motivasyon, istek ve kulağa klişe gelse de oyuna duyulan sevgi. Kısacası, Messi'nin bırakıp gitmesini engelleyen tek şey kendisi.
Onun yerini nasıl doldurabilirsiniz?
Ve bunu yapması giderek daha olası görünüyor. Bunun yaratacağı şok dalgası muazzam olur. MLS bir anda en çok forma satan oyuncusunu, en iyi futbolcusunu ve dünyanın geri kalanına sunduğu en büyük pazarlama unsurunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ortalama bir futbolsever için, "Messi burada oynuyor" dışında MLS'i izlemek adına gerçekten güçlü bir neden yok. O artık bunu yapmadığında, ligi tek başına bir ürün olarak savunmak zorlaşıyor.
Buna verilebilecek üç büyük yanıt var. İlki, MLS'in her zaman güvendiği bir şey: Messi etkisinin ligin kalitesini yeterince artırmış ve yeni yüzleri çekmiş olması. Elbette Messi'nin MLS formasıyla yurt içinde ve küresel ölçekte elde ettiği başarı ile Son Heung-Min, Antoine Griezmann ve Robert Lewandowski gibi oyuncuların gelişi arasında bir bağ kurulabilir. Messi olmadan Rodrigo De Paul, Casemiro ya da Luis Suarez de olmazdı. Ancak onun ligde oynadığı üç yılda ortalama lig kalitesi gerçekten yeterince yükseldi mi?
Bir başka çözüm de bu. MLS bir süredir yeni maaş yapılarıyla flört ediyor. Kabaca fikir şu: Takımların "ortalama" bir oyuncuya daha fazla para harcamasına izin verilmesi, kulüplerin daha iyi yeteneklere yönelmesini sağlayacak. Takımlar zamanla gelişecek ve genel anlamda ürün daha iyi hale gelecek. Bunu Messi'nin emekliliği dönemine denk getirmek, ya da daha da iyisi mümkün olan en kısa sürede yapmak, MLS'in mevcut ivmeden faydalanmasına kuşkusuz yardımcı olacaktır.
Üçüncü yol ise işe yarayan formüle dönmek, eski plana geri dönmek ve başka bir yıldız bulmak. Messi, Moneyball tarzında, toplam etki üzerinden yeniden yaratılabilir. Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi ise kesinlikle mümkün görünmüyor. Ama bunun dışında dünya oldukça açık. Neymar, hem isim olarak hem de zaten Güney Amerikalı ağırlıklı Miami taraftar kitlesine katacağı Brezilya ışıltısıyla ideal bir seçenek gibi görünüyor.
Ancak bu üç seçeneğin hiçbiri kusursuz değil. Bu, işin içindeki herkes için yıkıcı bir darbe olacak. MLS, Pep Guardiola'nın ifadesiyle, basitçe "yerine koyamayacağı" en büyük pazarlama unsurunu kaybedecek. Adidas da darbe alacak. Messi Miami'ye imza attığında şirketin hisseleri yüzde 30 yükselmişti. Şirketle yaptığı ömür boyu sözleşme bir yana, emekliliği hisselerde düşüşe yol açabilir.
Aslında burada gerçek bir çözüm yok. MLS ve Amerikan futbolu, yalnızca Messi sayesinde muazzam ölçüde büyüdü. GOAT sahneden çekildiğinde bunun kendi kendini sürdüreceğini gösteren çok az kanıt var.