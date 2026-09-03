Kamal Miller, Lionel Messi'nin Inter Miami tesisine çıkagelmesini sorgulamadı bile. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın takıma imza atabileceğine dair haftalardır söylentiler dolaşıyordu. Antrenman sahasındaki güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştı. Oyunculara da 10 numaralı formanın kullanılamayacağı söylenmişti.

Ancak tecrübeli bir stoper olan Miller, bir gün soyunma odasına girip Messi'yi orada otururken gördüğünde adeta büyülendi. Söylentiler gerçeğe dönüşmüştü. MLS tarihinin en büyük transferini bitirmişlerdi. Bu, o andan önceki andı. O andan sonra oyuncular için her şey değişti. Bundan bir yıldan kısa süre önce Arjantin'le Dünya Kupası kupasını havaya kaldıran bu adam, karşılarında oturuyordu. Miller aceleyle ailesine mesaj attı. Ama o sırada internet çoktan çalkalanmıştı. Messi gelmişti ve Amerikan futbolu artık eskisi gibi olmayacaktı.

Elbette Messi kısa süre içinde lige damgasını vuracaktı. Her şey, Leagues Cup'ta oyuna sonradan girerek sergilediği etkileyici performansla başladı ve bunu klasik bir frikik golü taçlandırdı.









Ardından Leagues Cup zaferi, Supporters' Shield şampiyonluğu ve 2025'te kaçınılmaz olan MLS Cup zaferi geldi. Üç yıl, üç kupa. Görev tamamlandı. Ve birkaç ay önce, daha fazlasının gelebileceği hissi vardı. Messi, sezon öncesinde kendisini kulüpte 2027-28 sezonunun sonuna kadar tutacak yeni bir sözleşmeye imza attı. Miami, teoride, önümüzdeki yıllar için adamını bulmuştu.

Ancak şimdi tablo dikkat çekici biçimde farklı görünüyor. Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yürek burkan yenilginin ardından, Messi bu hafta başında milli takımı bıraktığını açıkladı. Ve 90 dakika oynayabilmek için gereken motivasyonu bulmakta zorlandığını bizzat kabul etmesiyle birlikte, kulübünden de ayrılıp kramponlarını tamamen asması her an yaşanabilecek bir ihtimal gibi duruyor. Kısacası bu, Messi'nin son perdesi.

Bu futbol için kötü bir haber. Ancak küresel oyun yoluna devam edecek. Yine de Amerikan futbol sahnesi için bu durum tam anlamıyla felaket olabilir. Messi, son üç yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sporun can damarı oldu, hatta tartışmasız biçimde bundan çok daha önce de öyleydi. Eğer giderse, Kuzey Amerika'da oyunun her seviyesi zarar görecek ve bu da futbolun gücünü daha önce hiç olmadığı kadar sınayacak.