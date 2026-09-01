Lionel Messi’nin kariyerinde attığı gol sayısı düşünüldüğünde, favorisini seçmek çoğu futbolsever için beyhude bir uğraş. Arjantinli yıldız, kariyerinin her aşamasında attığı büyüleyici gollerle seyircileri, rakipleri ve takım arkadaşlarını hayran bıraktı.

Bazı goller önemleriyle öne çıkıyor; örneğin 2022’de Arjantin’in Fransa’ya karşı Dünya Kupası finali zaferindeki ikinci golü. Bazıları ise estetik yönüyle hatırlanıyor: Getafe’ye karşı Diego Maradona’nın İngiltere’ye attığı ikonik golü hatırlatan solo koşusu; 2011 yarı finalinde Real Madrid kadrosuna antrenman dubaları gibi davrandığı an; ya da 2015 Copa del Rey finalinde Athletic Club’a attığı muhteşem açılış golü, Messi’nin taç çizgisi yakınında üç savunmacıdan sıyrılıp bir diğerini de geçtikten sonra topu ağlara çaktığı pozisyon.

Messi’nin en büyük golleri arasındaki sayısız aday içinde, sekiz kez Ballon d’Or kazanan yıldızın net bir favorisi var: 2009 Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United’a attığı kafa golü.

Messi, 2025’te, “Belki daha güzel ve daha değerli, önemleri nedeniyle de öne çıkan birçok gol attım ama Manchester United’a karşı Şampiyonlar Ligi finalindeki kafa golü her zaman favorim oldu” dedi.

1,7 m boyundaki ve La Pulga (Pire) lakabıyla anılan oyuncu hiçbir zaman kafa gollerinde çok üretken bir isim olmadı; Roma’daki Avrupa şampiyonluğu finalinden önce üst düzey futbolda yalnızca iki kez fileleri havalandırmıştı. Yine de bu gol, kariyerinin en unutulmaz görüntülerinden birini ortaya çıkardı. Nitekim 21 yaşındaki Messi’nin havaya yükselip topa buluştuğu, United kalecisi Edwin van der Sar’ın ise şaşkınlık içinde olduğu yerde kaldığı anın üç meşhur açısı var. Messi’nin birkaç metre uzağında ise uzun boylu Rio Ferdinand, kaçınılmaz olana engel olamadan duruyor.

Messi’nin 70. dakikada Xavi’nin ortasına yaptığı bitirici dokunuş, Barcelona’nın Manchester United karşısındaki farkı ikiye çıkardı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu perçinledi; teknik direktör Pep Guardiola’nın ilk sezonunda üçlemeyi tamamladı.

21 yaşındaki hücum oyuncusu için bu, onu dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ettiren ve tüm zamanların en büyüğü olabileceğini düşündüren yıldaki belirleyici anlardan biriydi.



