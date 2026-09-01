Lionel Messi'nin en sevdiği gol: Barcelona efsanesinin sürpriz kafa vuruşu Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'ı nasıl yıktı
Lionel Messi’nin kariyerinde attığı gol sayısı düşünüldüğünde, favorisini seçmek çoğu futbolsever için beyhude bir uğraş. Arjantinli yıldız, kariyerinin her aşamasında attığı büyüleyici gollerle seyircileri, rakipleri ve takım arkadaşlarını hayran bıraktı.
Bazı goller önemleriyle öne çıkıyor; örneğin 2022’de Arjantin’in Fransa’ya karşı Dünya Kupası finali zaferindeki ikinci golü. Bazıları ise estetik yönüyle hatırlanıyor: Getafe’ye karşı Diego Maradona’nın İngiltere’ye attığı ikonik golü hatırlatan solo koşusu; 2011 yarı finalinde Real Madrid kadrosuna antrenman dubaları gibi davrandığı an; ya da 2015 Copa del Rey finalinde Athletic Club’a attığı muhteşem açılış golü, Messi’nin taç çizgisi yakınında üç savunmacıdan sıyrılıp bir diğerini de geçtikten sonra topu ağlara çaktığı pozisyon.
Messi’nin en büyük golleri arasındaki sayısız aday içinde, sekiz kez Ballon d’Or kazanan yıldızın net bir favorisi var: 2009 Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United’a attığı kafa golü.
Messi, 2025’te, “Belki daha güzel ve daha değerli, önemleri nedeniyle de öne çıkan birçok gol attım ama Manchester United’a karşı Şampiyonlar Ligi finalindeki kafa golü her zaman favorim oldu” dedi.
1,7 m boyundaki ve La Pulga (Pire) lakabıyla anılan oyuncu hiçbir zaman kafa gollerinde çok üretken bir isim olmadı; Roma’daki Avrupa şampiyonluğu finalinden önce üst düzey futbolda yalnızca iki kez fileleri havalandırmıştı. Yine de bu gol, kariyerinin en unutulmaz görüntülerinden birini ortaya çıkardı. Nitekim 21 yaşındaki Messi’nin havaya yükselip topa buluştuğu, United kalecisi Edwin van der Sar’ın ise şaşkınlık içinde olduğu yerde kaldığı anın üç meşhur açısı var. Messi’nin birkaç metre uzağında ise uzun boylu Rio Ferdinand, kaçınılmaz olana engel olamadan duruyor.
Messi’nin 70. dakikada Xavi’nin ortasına yaptığı bitirici dokunuş, Barcelona’nın Manchester United karşısındaki farkı ikiye çıkardı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu perçinledi; teknik direktör Pep Guardiola’nın ilk sezonunda üçlemeyi tamamladı.
21 yaşındaki hücum oyuncusu için bu, onu dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ettiren ve tüm zamanların en büyüğü olabileceğini düşündüren yıldaki belirleyici anlardan biriydi.
Arka plan
Messi, 2004-05 sezonunda 17 yaşındayken Barcelona forması giyen ve kulüp adına gol atan en genç oyuncu olduktan sonra yıldızlığa uzanan istikrarlı bir yükseliş yaşadı. Samuel Eto’o, Ronaldinho, Xavi ve Deco gibi isimlerden öğrenen Arjantinli, teknik direktör Frank Rijkaard tarafından takıma yavaş yavaş dahil edildi ve ilk iki sezonunda Barcelona'nın iki La Liga şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi zaferinde küçük bir rol oynadı.
Messi'nin gerçek anlamda dünya futboluna damga vuran bir oyuncuya dönüşmesi ise, 2008'de Rijkaard'ın yerine Barcelona B'den A takıma yükselen Pep Guardiola döneminde oldu. Genç teknik adam, harika çocuğa hemen başrol verdi ve hatta ilk hamlelerinden birinde Dünya Kupası şampiyonu Ronaldinho'yu Arjantinli'nin önünü açmak için gönderdi. Bu karar karşılığını verdi ve Messi, tüm kulvarlarda 51 maçta attığı tam 38 golle Eto’o ile Thierry Henry'yi geride bırakarak takımın en golcü ismi oldu.
Camp Nou ekibi İspanya şampiyonluğuna rahat ulaştı, ancak Guardiola'nın heyecan verici oyun tarzı ile Güney Amerikalı cevherin oyunun kaderini değiştiren yeteneği açısından asıl sınav Şampiyonlar Ligi'ydi.
Grup aşamasındaki dört maçta attığı beş gol ve son 16 turunda Lyon'a karşı kaydettiği bir gol zaten oldukça etkileyiciydi, ancak Messi'nin en çok manşetlere çıkan performansı çeyrek finalde geldi. Bayern Münih'i ilk maçta adeta darmadağın etti; 4-0'lık galibiyetin ilk 40 dakikasında iki gol attı ve bir asist yaptı. Tartışmalı yarı final rövanşında Guus Hiddink'in Chelsea'sine karşı Andres Iniesta'ya galibiyet golünü bencil davranmayıp veren de oydu ve böylece United'a karşı oynanacak finalin yolunu açtı.
Roma'daki titanların kapışmasında Guardiola'nın büyüleyici takımı, Sir Alex Ferguson'ın son Avrupa şampiyonu United'ıyla karşı karşıya geldi. Bu maç ayrıca Messi'yi, Portekizli yıldızın Ballon d'Or yarışında onu geride bırakarak filizlenen rekabetlerinde ilk üstünlüğü kurmasından aylar sonra Cristiano Ronaldo ile karşı karşıya getirdi.
Maç
Efsanevi teknik direktör Ferguson yönetiminde; Ronaldo, Wayne Rooney, Nemanja Vidic, Ferdinand, Patrice Evra ve Van der Sar’dan oluşan bir takıma sahip olan United, savunmada ve hücumda büyük bir yetenek zenginliği barındırıyordu.
Katalan rakipleri açısından ise bu sezon başlangıçta bir geçiş yılı olarak görülmüştü. Arsenal’e karşı 2006 finalindeki galibiyette ilk 11’de yer alan oyuncuların altısı ayrılmıştı; Messi, Sergio Busquets, Gerrard Pique ve Pedro’nun varlığı ise Guardiola’nın yenilenmiş takımına gençlik katmıştı.
Son şampiyon olarak geçen sezon Barca’yı eleyen taraf olmaları nedeniyle birçok kişi Ferguson’ın takımını bir adım önde görüyordu, ancak üç hafta önce Real Madrid’e karşı alınan şaşırtıcı 6-2’lik galibiyet, Messi ve arkadaşlarının ne kadar yıkıcı hâle geldiğini göstermişti.
Premier League şampiyonu maça daha iyi başladı, ancak Ronaldo’nun uzaktan şutları Victor Valdes’i çok fazla zorlamadı. 10. dakikada ise Eto’o gidişatı değiştirdi; Iniesta’nın pasına hareketlenip Vidic’ten kolayca sıyrıldı ve açılış golünü sert bir vuruşla attı.
O andan itibaren üstünlüğü ele geçiren Barca’da Messi de kısa süre içinde uzaktan çektiği şut, akıllı pozisyon alışları ve ceza sahası dışından serbest vuruş kazandıran etkili koşusuyla tehlike yaratmaya başladı.
Barca rakibini perişan ediyordu ama Henry, Eto’o ve Messi bir türlü bitirici dokunuşu yapamadı; United da ikinci yarının ortalarına doğru oyununu biraz yükseltince, Blaugrana taraftarı gerilmeye başladı.
Messi yerçekimine meydan okuyor
Ardından 70. dakikada, Patrice Evra’nın felaket pasını Xavi, United yarı sahasının ortalarında kontrol etti. Evra ile Ronaldo’nun, başı dik şekilde sağ kanattan ilerleyip topu ceza sahasının ortasına sertçe gönderen Xavi’yi neden tamamen görmezden geldiği hâlâ bir muamma.
Bu kolay bir kafa vuruşu değildi. Messi, falsolu ortaya yetişebilmek ve topu uzun boylu Van der Sar’ın uzanamayacağı şekilde kaleye yönlendirebilmek için yükseğe sıçramak ve aynı anda havada geriye doğru yaylanmak zorundaydı.
2017’de Four Four Two’ya konuşan Messi, “O anda golü hayal ettim, geldiğini görebiliyordum” dedi. “Her anlamda çok önemli bir goldü. Benim için, takım için. Finalin bizim lehimize dönme şekli açısından. Karşımda Ferdinand varken kafayla gol atacağımı düşünmek zordu. Ama sonra bulunduğum yerde beni tutan kimse yoktu ve pas kusursuzdu, bu yüzden golü atabildim.”
Ferdinand ise, İngiliz stoper ile Vidic arasında ceza sahasında beklediğini bilmesine rağmen Messi’yi marke etmek için neden hiçbir girişimde bulunmadığını birkaç kez açıklamaya çalıştı.
BT Sport’a 14 yıl sonra konuşan Ferdinand, “Bunun yüzünden defalarca uykusuz kaldım” dedi. “Xavi’nin o mesafeden topu kafamın üzerinden aşırabileceğine ihtimal vermedim ve bu yüzden bahis oynayan biri olmadığıma memnunum. Daha düşük seviyedeki oyunculara karşı risk alabilirsiniz ama kaliteye karşı risk alırsanız cezalandırılırsınız.”
2024’te bir BBC belgeselinde sözlerini şöyle sürdürdü: “Premier League’de bazı oyunculara karşı, hatta Şampiyonlar Ligi’nde bazı oyunculara karşı, saygısızlık etmek istemem ama topu benim üzerimden geçirebilecek yetenekten yoksun oldukları konusunda risk alırdım. Şampiyonlar Ligi finalinde de bunu yaptım ve sorun şu ki top ayağındaki kişi Xavi’ydi. Karşı karşıya olduğunuz oyuncuları tanımanız gerekir, sonra da Messi için topu adeta nokta atışı yaptı ve o da olağanüstü bir kafa golü attı. Kariyerinde bunlardan çok atmadı ama bunu en büyük anda yaptı ve iyilerle büyükleri ayıran da bu.”
Messi ve arkadaşları United'ı yine kâbusa sürükledi!
United 2-0 gerideyken ve bitime yalnızca 20 dakika kalmışken, geri dönüş kesinlikle ulaşabilecekleri bir şey değildi ve Barcelona da kulüp tarihindeki üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.
Messi, 2016'da The Sun'a verdiği demeçte, "Takımın öyle oynadığı birkaç maç vardı ki rakiplerin bize zarar vermesi neredeyse imkânsızdı. Bu da neredeyse her zaman büyük maçlarda oluyordu. Roma'daki Şampiyonlar Ligi finali, takımın kusursuz oynadığı maçlardan biriydi" dedi.
Ancak bu daha sadece başlangıçtı. Guardiola'nın meşhur tiki-taka tarzında artık tamamen serbest kalan Messi, Barcelona'nın o takvim yılı içinde üç kupa daha kazanmasına yardımcı oldu ve bu süreç aralık ayındaki Kulüpler Dünya Kupası ile zirveye ulaştı. Kaçınılmaz olarak Messi, üst üste gelecek dört zaferinin ilki için Ballon d'Or oylamasını açık ara kazandı.
Ferdinand, Messi ile bir önceki karşılaşmasının ardından fark ettiği gelişimle ilgili olarak, "Daha önce ona karşı oynamıştık ve onu kilitlemiştik. Ama bu farklı bir Messi'ydi. Bu, etrafta dolaşmak ve merkezde olmak için daha fazla özgürlüğe sahip Messi'ydi" dedi.
"Daha önce gerçekten çizgiye hapsolmuş durumdaydı, bu yüzden onu biraz durdurabiliyordunuz. Yine de harikaydı ama o özgürlüğe kavuşup hareket etmesine, her yerde ortaya çıkıp sizi şaşırtmasına izin verildiğinde, durdurulamazdı, saçma derecede iyiydi ve aslında Wembley'de [2011'de] daha da iyiydi.
"[Paul Scholes] ile sahada durup onların gidip kupayı kaldırmasını izlediğimi ve kendi kendime, 'Oradan [sahadan] çıkmamız lazım çünkü ruhumuzu aldılar' dediğimi hatırlıyorum.
"Messi ana unsurdu, benim karşısında durabilmem gereken oyuncuydu, sizden uzakta oynardı ve sonra bir anda ortaya çıkardı, bam, oradaydı. Tek kelimeyle müthiş bir futbolcuydu."
Roma'daki kapışmadan iki yıl sonra, Barcelona ile United bir başka Şampiyonlar Ligi finalinde yeniden karşı karşıya geldi; ikisi de bir kez daha kendi liglerinin şampiyonu olarak gelmişti. Ancak bu kez Messi, Xavi ve Iniesta, Wembley Stadyumu'nda baştan sona oyuna hükmetti; Rooney'nin tartışmalı beraberlik golünden önce öne geçtiler.
Arjantinli yıldız bu kez daha da belirgindi ve ceza sahası dışından attığı bir şutla Barcelona'yı yeniden öne geçiren bir başka harika gole imza attı, ardından David Villa skoru 3-1 yaptı.
Paul Scholes daha sonra, "Barcelona'ya karşı oynadığımız maçlarda zamanımın büyük bölümünü onun benden mümkün olduğunca uzakta pozisyon almasını umarak geçirdiğimi itiraf etmekten utanmıyorum" dedi. “Messi'nin oyun stilini düşündüğümde aklıma hemen gelen kelime 'ele avuca sığmaz' oluyor."
Gerisi ise tarih oldu
2012'de, Avrupa'da Chelsea'ye karşı alınan yarı final yenilgisi ve La Liga şampiyonluğunun Real Madrid'e kaptırılmasının ardından Guardiola dönemi sona erdi. Ancak Messi gelişmeye devam etti. O yıl, Bayern Münih efsanesi Gerd Muller'in bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı ve tam 91 kez ağları sarstı.
Barcelona, takımı kısa boylu hücum oyuncusunun etrafında kurmayı sürdürdü. Neymar ve Luis Suarez kısa süre sonra onu tamamlamak için geldi ve Luis Enrique yönetiminde bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha yaşandı. Bu, Messi'nin dördüncü şampiyonluğuydu. Bu sırada yurt içindeki başarılar da gelmeye devam etti. Guardiola'nın ayrılmasının ardından Messi beş La Liga şampiyonluğu ve aynı sayıda Kral Kupası kazandı.
Messi'nin Barcelona ile ilişkisi, kulübün felaket finansal durumu nedeniyle sona erdi ve bu da 2021'de Paris Saint-Germain'e bonservissiz transferine yol açtı. Fransa'nın başkentindeki dönemi beklentilerin altında kalsa da Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte oynarken yedinci Ballon d'Or'unu kazandı.
35 yaşında, tüm zamanların en iyisi statüsüne ulaşması için önünde kalan tek engel olarak sürekli yüzüne vurulan o kupayı sonunda kazandı. Messi finalde iki gol attı ve Arjantin, Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla mağlup etti. La Pulga ise turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Dört yıl sonra bireysel ödülü bir kez daha almak için geri döndü, ancak bu kez finalde karşısına çıkan İspanya onun sonunu hazırladı.
Guardiola yıllar sonra, "Kariyerimde şanslı olduğum bir şey var, üç yıl boyunca takımımda Lionel Messi vardı" dedi. "Oyunu herkesden farklı anlayan bir dahi."
Futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olan Messi, kariyeri boyunca sayısız bireysel ve takım rekoruna imza attı. Ancak gerek güzelliği gerekse önemi açısından Manchester United'a karşı yaşanan o an, her zaman en özel anlardan biri olarak hatırlanacak.