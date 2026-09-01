Lionel Messi'nin büyüklüğüne Arjantin'i ikna etmek, nasıl onun en zorlu mücadelesi haline geldi?
Uzun zamandır her futbol safkanının korktuğu gün sonunda geldi. 21 yılın, milli takımda rekor niteliğindeki 207 maç ve 127 golün ardından Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nı resmen bıraktı.
39 yaşındaki oyuncu duygusal açıklamasında, "Canımı acıtan bir karar ama zamanının geldiğini biliyorum" dedi. "Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki her zaman her şeyimi verdim; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de öyleydi. Bu forma için her zaman savaştım ve size sevinç yaşatmak, futbolla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için her şeyimi verdim. Yanımda unutulmaz anılar ve anlar götürüyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte, hayalini kurduğumuz anları size yaşatmış olmanın verdiği tatmin ve gururla ayrılıyorum. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yarattığı için Tanrı'ya şükrediyorum."
Messi ayrıca bu açıklamayı Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinden iki gün sonra yazdığını doğruladı ve 8 Ağustos'ta babası Jorge'nin ölümünün kendisini "eskisinden daha da emin" hissettirdiğini söyledi. Jorge'nin vefatının ardından Messi, "daha uzun bir süre" devam etme konusunda "ciddi şüpheleri" olduğunu kabul etti. Bu nedenle haber beklenmedik değil, ancak yine de ağır geliyor.
Böylece gerçekten eşi benzeri olmayan bir milli takım kariyeri sona erdi. Messi, Arjantin'i 2022'de Dünya Kupası zaferine, 2021 ve 2024'te ise üst üste Copa America şampiyonluklarına kaptan olarak taşıdı ve bu süreçte Diego Maradona'nın mirasına layık olduğunu gösterdi. Pek çok kişi, Barcelona'daki insanüstü performansları nedeniyle Messi'yi daha on yılın başı gelmeden tüm zamanların en büyük futbolcusu olarak görüyordu, ancak o zamandan bu yana kutsal Arjantin formasıyla sergilediği devasa performanslarla en sert eleştirmenlerini de ikna etti.
Şaşırtıcı biçimde, bunların çok büyük bir bölümü kendi ülkesindendi. Arjantin taraftarı, Messi'ye ancak tecrübeli yıllarına geldiğinde tam anlamıyla ısındı ve onu çok daha erken bir emekliliğe sürüklemeye bile yaklaştı. Aralarındaki ilişki sonunda simbiyotik hale geldi, ancak Arjantinli taraftarlar onun her zaman olduğu o eşsiz dehayı en son görenler oldu.
Barcelona'ya karşı
Messi, Macaristan'a karşı oynanan bir hazırlık maçında 2005'te henüz 18 yaşında, taze yüzlü bir genç olarak milli takım kariyerine başladı ve oyuna girdikten kısa süre sonra rakibine istem dışı bir kol darbesi yaptığı için ünlü şekilde kırmızı kart gördü. Bu olağanüstü bir kötü başlangıçtı, ancak Messi'nin zirveye yükselişini durdurmadı; nitekim bir sonraki yıl Almanya'daki Dünya Kupası'nda Arjantin forması giyen ve gol atan en genç oyuncu oldu. 2007 Copa America'da ise Messi, Arjantin'in finale uzanan yürüyüşündeki rolüyle Turnuvanın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı, ancak takım finalde ezeli rakibi Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu.
Minyon hücumcunun Arjantin'le ilk başarı tadı daha sonra 2008 Pekin Olimpiyatları'nda geldi, ancak bu yalnızca turnuvaya katılımı konusunda yaşanan uzun bir sürecin ardından mümkün oldu. Oyunların takvimi, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi eleme maçlarıyla çakıştı ve bu durum kulüp ile Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) arasında gerilime yol açtı. Bu gerilim ancak Camp Nou'nun yeni teknik direktörü Pep Guardiola'nın devreye girmesiyle yatıştı.
Messi, "Pep bana karşı olağanüstüydü çünkü kimse milli takımla Olimpiyatlar'a gitmemi istemiyordu ama ben gitmek istiyordum. Bana izni veren oydu" dedi. "İtalya'da sezon öncesi kampındaydık ve Fiorentina'ya karşı oynanan bir hazırlık maçından sonra beni yanına çekip, 'Gitmek istiyorsun, değil mi?' dedi. Ben de evet dedim."
Messi'nin ülkesi için duyduğu tutku, ilk maçtan itibaren kendini gösterdi; Fildişi Sahili'ne karşı 2-1 kazanılan karşılaşmada harika bir gol attı. Juan Roman Riquelme'nin uzun pasına hareketlenen Messi, markajındaki oyuncuyu geride bırakıp topu ağlara gönderdi. Ardından Arjantin'in Hollanda ile oynadığı çeyrek finalde bir başka sihirli ana daha imza attı; boşa çıkan bir pası kesip iki savunmacıyı ve Hollanda kalecisini çaresiz bıraktıktan sonra yakın mesafeden sakin bir vuruşla fileleri buldu.
Arjantin sonunda bu mücadeleyi uzatmalarda 2-1 kazanırken, bir önceki yılki Copa yenilgisinin tatlı rövanşını da son dörtte Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek aldı ve finalde sürpriz ekip Nijerya'nın rakibi oldu. Messi bir kez daha belirleyici etki yarattı; orta sahada akıllıca dönüp Angel Di Maria'yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı ve eski Real Madrid oyuncusu da enfes bir aşırtma vuruşla gerisini halletti. Bu gol, Arjantin'e Altın Madalyaları getirmeye yetti.
Messi turnuvaya damga vurdu ve Arjantin halkı, Barca'daki maaşını ödeyenlerin isteğine karşı çıkıp Oyunlar'da başrol üstlenme kararına büyük takdir gösterdi. O dönemde Güney Amerika ülkesinde, Messi'nin Maradona'nın tartışmasız varisi olacağına dair yaygın bir güven vardı, ancak takip eden sekiz yılda bu tablo dramatik biçimde değişti.
Maradona dönemindeki başarısızlık
O yılın kasım ayında Messi ile Maradona oyuncu ve teknik direktör oldu. AFA, Carlos Bilardo'nun istifasının ardından milli takımı ileriye taşımak için rotasını 1986 Dünya Kupası ikonuna çevirdi. Bu karar, Maradona'nın Messi'yi Barcelona'daki algılanan tek yönlü tavrı nedeniyle kamuoyu önünde eleştirmesinden yalnızca iki ay sonra geldi.
Maradona, "Bazen Messi, Messi için oynuyor. Kendini o kadar üstün hissediyor ki takım arkadaşlarını unutuyor" dedi. Messi daha sonra La Gazzetta dello Sport'a verdiği bir röportajda ortamı yumuşatmaya çalıştı ve "bunlar anlık söylenen şeylerdi" derken, Maradona tarafından "takdir edildiğini" hissettiğini vurguladı. Ancak hasar çoktan verilmişti; Maradona, Arjantin taraftarlarının zihnine Messi'nin mentalitesi hakkında bir şüphe tohumu ekmişti.
Riquelme, bir sonraki mart ayında emekliliğinin ardından 10 numaralı formayı Messi'ye devretti ve Maradona, 2010 Dünya Kupası öncesinde Arjantin'i, o yılın ilerleyen bölümünde sekiz Ballon d'Or ödülünün ilkini kazanan Barcelona süperstarının etrafında kurdu. Turnuva Güney Amerika'da başladığında Messi erken dönem zirvesindeydi; Barca formasıyla 47 gollük bir sezonun ardından özgüven doluydu, ancak şans ondan yana olmadı.
Arjantin grup maçlarının tamamını kazandı, yedi gol atıp sadece bir gol yedi; ardından son 16 turunda Meksika'yı 3-1 mağlup etti ve Messi, sahte dokuz rolünde her şeyin merkezindeydi. Maç başına ortalama altı başarılı dripling yaptı ve Gonzalo Higuain ile Carlos Tevez'e sürekli dünya klasında servis sağladı. Ayrıca Yunanistan'a karşı 2-0 kazanılan maçta sergilediği özellikle göz kamaştırıcı performansla maçın oyuncusu seçildi; bu karşılaşma aynı zamanda onun Arjantin adına ilk kez kaptanlık pazubandını taktığı maç oldu.
Ancak Maradona'nın oyun planındaki bariz kusurlar, çeyrek finalde Almanya tarafından ortaya çıkarıldı. Almanya orta saha mücadelesine hükmederken Messi derinde sıkışıp oyundan düşürüldü ve Arjantin, küçük düşürücü bir 4-0'lık yenilgide tamamen etkisiz kaldı.
Maradona, Nicolas Otamendi'yi tuhaf bir şekilde sağ bekte görevlendirdi ve Lukas Podolski ile Thomas Muller onun hız eksikliğini beklendiği gibi değerlendirdi. Javier Mascherano ise Arjantin'in tek ön liberosu olarak sahanın tüm genişliğini kapatmak zorunda kaldı. Bu, Maradona'nın neredeyse yok denecek kadar az teknik direktörlük tecrübesini gözler önüne seren bir felaketti ve AFA, takımın elenmesinin ardından sevgili eski hücumcusuyla yollarını ayırdı.
Yine de 16 gol fırsatı yaratmasına, 29 şut çekmesine ve dört kez direğe takılmasına rağmen Arjantin'in başarısızlığında suçun en büyük payı Messi'ye yüklendi. Gol atamadığı için bazı taraftarlar onu kolay bir hedef olarak gördü, hatta sadakatinin Arjantin'den ziyade Barcelona'ya ait olduğunu ima ederek ona 'El Catalan' lakabını taktı. Maçlardan önce milli marşı söylememesini de uluslararası sahnedeki kopukluğunun kanıtı olarak gösterdiler. Bütün bunlar son derece haksızdı, ancak durum daha da kötüleşecekti.
Kendi sahasında 'yerle bir oldu'
Messi, 2011 Copa America'da da tek bir gol kaydedemedi. Arjantin, turnuvanın ev sahibi olarak yeni teknik direktörü Sergio Batista yönetiminde daha en baştan beklentilerin altında kaldı; önce Bolivya karşısında 1-1'lik beraberliğe zorlandı, ardından Kolombiya ile golsüz berabere kaldı. Messi ve takım arkadaşları, Santa Fe'deki Estanislao López Stadyumu'nda oynanan bu ikinci maçın ardından yuhalanarak sahadan ayrıldı.
Dikkat çekici şekilde, maçın başlama vuruşundan önce stat spikeri Arjantin takımını anons ederken sözlerini şöyle tamamladı: "10 numarayla, dünyanın en iyisi, Lionel Messi. Ve 11 numarayla, halkın oyuncusu, Carlos Tevez." Messi ne kadar yetenekli olursa olsun, henüz kendi halkının kabulünü kazanamamıştı.
La Masia akademisinden yetişen oyuncu, grup aşamasındaki son maçta Arjantin'in Kosta Rika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin mimarı oldu ve iki asist yaptı, ancak bu performans kısa sürede unutuldu. Batista'nın ekibi, çeyrek finalde Uruguay ile uzatma sonunda 1-1 berabere kaldı ve penaltılarda 5-4 kaybetti. Messi elinden gelen her şeyi yaptı; mükemmel bir ortayla Higuain'in eşitlik golünü hazırladı ve seri penaltı atışlarında kendi penaltısını gole çevirdi, ancak Arjantin'in kolektif kırılganlığını gizleyemedi.
Bu durum artık ülke halkı tarafından tam anlamıyla bir kriz olarak görülüyordu ve Messi bir kez daha başlıca günah keçisi oldu. Sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıran eski Arjantin ve Getafe kalecisi Oscar Ustari'nin, takımı teselli etmek için Ezeiza'daki antrenman tesisini ziyaret ettikten sonra anlattıklarına göre bu süreç Messi'yi yıprattı.
"Onu daha önce hiç görmediğim halde gördüm, yıkılmıştı" diyen Ustari, Mundo Deportivo'ya konuştu. "Messi'yi sorgulamak akıl almaz bir şey, bazen işler sizin için yolunda gider ya da gitmez ama size şunu söyleyebilirim ki milli takımda yaşananlar yüzünden onu bebek gibi ağlarken gördüm."
“Büyük öfke”
Alejandro Sabella, Copa America'nın hemen ardından teknik direktörlük görevini devraldı ve Messi'yi Arjantin'in yeni kalıcı kaptanı olarak atayarak ona anında moral verdi. Barcelona efsanesi, kaptan olarak çıktığı ilk 25 maçta 23 gol attı. Bunların 12'si 2012 yılında geldi ve böylece Gabriel Batistuta'nın Arjantin formasıyla bir takvim yılında en fazla gol atma rekoruna ortak oldu. Bu dönemin öne çıkan performansı ise Brezilya'ya karşı oynanan ve 4-3 kazanılan hazırlık maçındaki müthiş hat-trick'ti.
Sabella, Messi'yi kanattaki rolünden alıp Higuain ile Sergio Aguero'nun arkasında 'serbest rolde' bir oyun kurucuya dönüştürdü. Böylece ona hücumları dilediği gibi yönlendirme ve bitirme imkânı tanırken, Arjantin'i Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası öncesinde ciddiye alınması gereken bir güç hâline getiren agresif bir kontra atak sistemi uyguladı.
Messi turnuvaya adeta kendinden geçmiş gibi başladı; Arjantin'in grup aşamasındaki altı golünün dördünü attı ve son 16 turunda İsviçre'ye karşı Di Maria'nın uzatmalardaki galibiyet golünün asistini yaptı. Arjantin 1990'dan bu yana ilk Dünya Kupası finaline yükselirken, Belçika ve Hollanda galibiyetlerinde de kilit isim oydu. Ancak Joachim Low'un Almanyası karşısında işleri ters gitti.
Almanya, Mario Gotze'nin uzatmalarda attığı galibiyet golü sayesinde kupayı kazandı ve Messi'yi yıkıma uğrattı. Turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ile teselli buldu, ancak eleme turlarında gol atamadığı için bu seçim pek popüler olmadı; hatta Maradona bile çıkıp bu kararı sorguladı.
"Birinin, sırf bir pazarlama planı yüzünden hak etmediği bir şeyi kazanması doğru değil" dedi. Bu, gerçeği yansıtmayan aşırı bir suçlamaydı. Muller, James Rodriguez ya da Arjen Robben'den herhangi biri de bu ödülü hak etmiş olurdu, ancak Messi gerçekten de nefes kesen yaratıcılığıyla Arjantin'i sırtladığı için buna layık bir kazanan oldu.
Finaldeki etkisiz performansına ve ikinci yarının başlarında yakaladığı altın fırsatı değerlendirememesine fazlasıyla odaklanıldı. Messi teselli edilemez durumdaydı ve Diario AS'a şöyle dedi: "Şu anda hiçbir şeyi umursamıyorum. Arjantin'i herkes için Dünya Kupası'na taşımak istiyordum. Finale çıktık, diğer Arjantinliler ise çeyrek finali geçemedi. Ama bu maçı kazanamamış olmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok fazla öfke var."
Kırılma noktası
Messi, kulüp düzeyinde muhteşem bir şekilde geri döndü; Barcelona'da ikinci La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası üçlemesini kazandı. Luis Suarez ve Neymar ile birlikte durdurulamaz bir hücum üçlüsünün üçte birini oluşturan Messi, tüm kulvarlarda toplam 86 gol ve asistlik katkı yaptı. Bu da dönemin Barca teknik direktörü Luis Enrique'in Arjantinli için "başka bir boyuttan" yorumunu yapmasına neden oldu.
Ancak bu dudak uçuklatan başarılar, Messi'yi 2015 Copa America'da eleştirilere açık hale getirdi. Arjantin'i bir kez daha finale taşıdı, ancak Şili penaltı atışları sonunda kupayı kazanarak tarihe geçecek bir sürprize imza attı. Messi bir kez daha Turnuvanın Oyuncusu seçilse de altı maçta yalnızca bir gol attı.
Maradona da yarasına yeniden tuz basmak için oradaydı. Ole'ye konuşan Maradona, "Eleştiri alması mantıklı, bunu açıklamak kolay" dedi. "Dünyanın en iyi oyuncusuna sahibiz, gidip Real Sociedad'a karşı dört gol atıyor, sonra buraya geliyor ve topa dokunmuyor. Kendi kendinize, 'Lanet olsun, sen Arjantinli misin yoksa İsveçli mi?' diye soruyorsunuz."
Messi, kendi dedesi Antonio Cuccitini tarafından da eleştirildi. Cuccitini, Radio Casilda'ya şöyle dedi: "Bir kısmı oradaydı. Ama son üç maçta kötüydü. Tembeldi." O dönemde takımın başında Gerardo 'Tata' Martino vardı ve hem o hem de Arjantin, bir yıl sonra neredeyse anında telafi şansı yakaladı. Çünkü Copa America, CONMEBOL'ün 100. kuruluş yıl dönümünü ve turnuvanın 1916'daki başlangıcını kutlamak amacıyla, normalde dört yıllık döngünün dışında tek seferlik bir istisna olarak yeniden düzenlendi.
Maradona'nın farklı bir sonuç bekleyenler arasında olmadığı da açıktı. Şili'deki büyük başlangıçtan sadece birkaç gün önce Maradona, "Gerçekten iyi bir insan ama kişiliği yok" dedi. "Lider olacak karakterden yoksun." Uzun yıllardır idolü olan isimden gelen yine gereksiz derecede sert sözlere rağmen Arjantin, ilk beş maçını da kazanarak üç yıl içinde üçüncü finaline çıktı. Bu süreçte yarı finalde USMNT'yi 4-0'lık skorla ezdi; Messi de 27,4 metreden attığı muhteşem frikik golüyle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
Bu, Messi'nin turnuvada attığı beş golden biriydi, ancak Martino'nun öğrencileri finalde turnuvanın ev sahibi Şili'ye yine boyun eğdi. Tıpkı 2015'te olduğu gibi Arjantin ile Şili 120 dakikanın ardından 0-0 berabere kaldı ve La Roja penaltılarla üstün geldi. Ancak bu kez seri atışlarda Arjantin'in ilk penaltıcısı olan Messi, vuruşunu gole çeviremedi ve topu açık şekilde üstten dışarı gönderdi.
Maç sonunda kaptan, izlemesi zor sahnelerde kontrolsüz şekilde hıçkıra hıçkıra ağladı. Kırılma noktasına gelmişti ve ardından dünyayı sarsan bir açıklama geldi. Messi, bir grup gazeteciye "Benim için milli takım artık bitti. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Şampiyon olamamak acı veriyor" dedi. "Bence bu herkes için en iyisi."
Ulusal kampanya
Ancak bundan sonra daha da beklenmedik bir şey yaşandı. Sonraki altı hafta boyunca Arjantin kamuoyu, Messi'siz hayatın gerçeğiyle yüzleşti.
Arjantin, süper yıldızlarla dolu bir takıma sahip değildi. Aguero ve Di Maria'nın ötesinde kadroda yaratıcılık eksikliği vardı ve Messi'nin denklemden çıkması, kasvetli bir geleceğe dair görüntüler yarattı.
Onun açıklaması, Arjantin'in böylesine kısa bir sürede ne kadar büyük işler başardığını da gözler önüne serdi. Takım, üçüncü Dünya Kupası zaferine kıl payı yaklaşmıştı ve arka arkaya Copa America finalleri oynadı; 2015 ve 2016'da uzun süreler boyunca FIFA Dünya Sıralaması'nın zirvesinde yer aldı. 1978-1990 döneminin büyüklüğünü yeniden yakalamaya çok yaklaşmışlardı ve takımı o baş döndürücü seviyelere taşıyan isim Messi'ydi.
Kaygı seviyesi yükselirken, Messi'yi fikrini değiştirmeye ikna etmek için ülke çapında bir kampanya başladı. Dönemin Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Messi'yi bizzat aradı. Buenos Aires Belediye Başkanı, şehirde Barcelona forvetinin bir heykelini tanıttı. Metro ağı ve sokaklar genelindeki dijital trafik işaretleri, şu mesajı gösterecek şekilde değiştirildi: "No te vayas, Lio" (Gitme, Leo). Binlerce taraftar, bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında Messi'nin dönüşü için tezahürat yapmak üzere şehirdeki Obelisco Anıtı'na akın etti.
Bu, tüm ülkeyi bir araya getiren bir hareketti. Messi ayrıca River Plate'te oynayan 15 yaşındaki akademi yıldızı Enzo Fernandez'den bir mektup aldı. O tarihten bu yana Messi'nin hikâyesinin önemli bir parçası hâline gelen genç oyuncu, ondan kararını yeniden gözden geçirmesini istedi ama aynı zamanda omuzlarına yüklenen "saçma" beklentiler nedeniyle öfkesini de dile getirdi.
Fernandez kesinlikle haklıydı. Messi, bağlılığını ve inanılmaz istikrarını kabul etmeyi körü körüne reddedenler tarafından da saygısızlığa uğramış ve yıpratılmıştı. Edgardo Bauza, ağustosta Martino'nun yerine teknik direktör oldu ve Messi ile yüz yüze görüşmek için Barcelona'ya uçtu; ona, milli takımın yüzü olarak kalmasını istediğini ve Arjantin yolculuğunun bir sonraki bölümünün çok daha parlak olabileceğini açıkça söyledi.
Hemen bir geri dönüş yok
Sonunda ise Bauza’nın aşırı ikna çabasına gerek kalmadı, çünkü Messi zaten yeniden düşünmeye başlamıştı. La Nacion aracılığıyla yayımlanan açıklamasında emeklilik kararını geri alarak şöyle dedi: "Arjantin futbolunda çok fazla sorun olduğunu görüyorum ve bir yenisini daha yaratmak niyetinde değilim. Herhangi bir zarar vermek istemiyorum, ben her zaman tam tersini yapmaya, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım.
"Arjantin futbolunda düzeltmemiz gereken çok şey var, ancak bunu dışarıdan eleştirmek yerine içeriden yapmayı tercih ediyorum. Son finalin oynandığı gün aklımdan çok şey geçti ve ayrılmayı ciddi şekilde düşündüm, ama bu ülkeyi ve bu formayı çok seviyorum. Arjantin’le oynamaya devam etmemi isteyen herkese minnettarım, umarım yakında onlara sevinecekleri bir şey verebiliriz."
Messi sonunda Arjantin taraftarlarından her zaman hak ettiği sevgiyi hissetti. Ancak geri dönüşü, onların özlediği başarıyı hemen getirmedi. Bauza, Dünya Kupası elemelerinde sekiz maçta sadece üç galibiyet alabildikten sonra Nisan 2017’de görevden alındı. Takımı toparlamak için Jorge Sampaoli göreve geldi, ancak ekip hâlâ net bir kimliğe sahip değildi ve Rosario doğumlu yıldızın gergin geçen 3-1’lik galibiyette üç golün tamamını attığı Ekvador maçındaki mucizevi Messi performansı olmasa, Rusya 2018’e gitmeleri bile mümkün olmayabilirdi.
Maradona ile kıyaslamalar da Messi’nin peşini bırakmadı. 2018 Dünya Kupası öncesinde eski Arjantinli forvet Gabriel Batistuta, neden Messi’yi hiçbir zaman aynı saygınlıkta görmeyeceğini anlattı. Corriere dello Sport’a konuşan Batistuta, "Diego hepsinin en büyüğüydü. Sadece futbolda değil, birçok açıdan bir Arjantinliyi temsil ediyor. Onun bir karizması var. Nadir bulunan bir yeteneği ve hayal gücü var. Messi teknik olarak aynı seviyede ya da daha fazlası olsa bile, Maradona’nın sahip olduğu karizmadan daha fazlasına sahip değil. Diego bütün stadyumu ayağa kaldırabilirdi" dedi.
Arjantin, Rusya’da şaşırtıcı derecede kötüydü; İzlanda ile 1-1 berabere kalıp Hırvatistan’a ezici bir şekilde 3-0 yenildikten sonra gruptan ancak çıkabildi ve son 16 turunda Fransa’ya 4-3 mağlup oldu. Messi, Fransa maçında iki asist yaptı ve turnuvadaki Arjantin’in tek galibiyeti olan Nijerya karşılaşmasında harika bir gol attı, ancak genel olarak ritmini bulamamış görünüyordu. Eski milli takım arkadaşı Pablo Zabaleta da BBC Sport’a şöyle dedi: "Leo’yu bu Dünya Kupası’nda bu kadar stresli ve mutsuz görmek gerçekten endişe vericiydi. O benim arkadaşım ve onun adına gerçekten çok üzüldüm. Onu böyle görmek çok alışılmadık bir şeydi ama bu, kafasının içinde neler yaşandığının bir işaretiydi. Üzerinde çok büyük bir baskı var çünkü insanlar ondan fazlasıyla fazla şey bekliyor."
Dönüşüm başlıyor
Doğal olarak Maradona da Messi'nin Arjantin yolculuğundaki son sinir bozucu bölüm hakkında görüş belirtmek zorunda kaldı. O ekim ayında Fox Sports'a konuşan Maradona, "Artık Messi'yi tanrılaştırmayı bırakmalıyız" dedi. "Barcelona için oynadığında Messi, Messi'dir. O formayı giydiğinde Messi, Messi'dir ve Arjantin'de ise başka bir Messi'dir. Harika bir oyuncu ama lider değil. Maçtan önce 20 kez tuvalete giden bir adamı lider yapmaya çalışmanın anlamı yok."
Maradona günler sonra geri adım attı, Messi'yi yine "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirdi ve "Lionel ile aramdaki dostluk, hepinizin [gazetecilerin] yazabileceklerinden çok daha büyük" dedi. Ancak bu, zayıf bir özür girişimiydi. Arjantin'in "Altın Çocuğu" 2020'de hayatını kaybetti ve bu yüzden ilk sözlerini yutmak zorunda hiç kalmadı. Ama Messi onun haksız olduğunu kanıtladı.
Sampaoli, 2018 Dünya Kupası'nın ardından soyunma odasında isyan çıktığı yönündeki haberlerin ortasında tören yapılmadan görevden alındı ve yerine başlangıçta geçici olarak yardımcısı Lionel Scaloni getirildi. Scaloni'nin atanmasına yönelik bazı itirazlar vardı çünkü daha önce hiç teknik direktör olarak çalışmamıştı ve kadronun ciddi anlamda silkelenmeye ihtiyacı vardı.
Ama Scaloni kısa süre içinde şüphecileri susturacak ve oyuncularla derin bağlar kurarak eşi benzeri görülmemiş bir dönüşümün önünü açacaktı. Kendi öneminin tamamen farkında olan Scaloni, Messi ile ekstra mesai yaptı ve planlarını anlatmak için Arjantin kaptanını hemen aradı. Eski River ve Valencia orta saha oyuncusunun Messi'nin çocukluk idolü olduğunu bildiği için Pablo Aimar'ı da bu görüşmeye zekice dahil etti.
Önceki teknik adamlar Messi'den Arjantin için her şeyi yapmasını istiyor gibi görünürken, Scaloni onun enerjisini korumasını sağlayan bir yapı kurdu. Yüksek yoğunluklu pres yerine kompakt bir orta blok kullandı ve dizilişi rakibe göre uyarladı.
Bu esnek yaklaşım, Arjantin'i gerçek bir takıma dönüştürdü. Scaloni ilk turnuvası olan 2019 Copa America'da hedefe ulaşamadı ama Arjantin üçüncü oldu ve sonbaharda AFA'nın ona kalıcı bir sözleşme vermesini sağlayacak fazlasıyla olumlu işaret vardı.
Zihinsel engeli aşmak
Messi için her şey, 2021'de Brezilya'da düzenlenen Copa America'da değişti. Arjantin, 28 yıl sonraki ilk büyük kupasına fırtına gibi ulaştı; Messi de dört golle gol krallığında zirveyi paylaşırken diğer tüm oyunculardan daha fazla asist yaptı (beş). Ayrıca, Brezilya adına finalde büyüleyici bir performans sergilemesine rağmen kaybeden tarafta kalan Neymar ile birlikte En İyi Oyuncu ödülünü paylaştı.
Bu, Messi'nin ve bir bütün olarak Arjantin takımının psikolojik engeli aştığı andı. Daha sonra ESPN'e verdiği röportajda, "Benden defalarca esirgenen hayale ulaşmış olmanın huzurunu yaşıyorum" dedi. "Bir rüya gibiydi, olağanüstü bir andı.
Messi, o noktaya kadar Arjantin kariyerini etkileyen dış sesler hakkında da açık konuştu. "Medyanın bir kısmı bize başarısız muamelesi yaptı, formayı giymenin [sorumluluğunu] hissetmediğimizi, milli takımda olmamamız gerektiğini söyledi" dedi.
"Daha önce de şampiyon olmaya çalıştık, bunu en çok isteyen ilk kişiler bizdik. Dünya Kupası ya da Copa America kazanmak çok zor. O dönemde yaptıklarımıza değer vermediler, sadece hedefe ulaşamamış olmamızın altını çizdiler. Önemli olan, elinden gelen her şeyi verdiğin için tatmin duymaktır... neyse ki son sefer [final] farklıydı."
Arjantin, rahat geçen Dünya Kupası eleme kampanyasında da bu ivmeyi sürdürdü, Katar 2022'deki yerini bitime beş maç kala garantiledi ve Wembley'deki Finalissima karşılaşmasında Euro 2020 şampiyonu İtalya'yı dağıttı; Messi ile Di Maria da şov yaptı.
36 maçlık müthiş yenilmezlik serisi, Dünya Kupası'nın ilk maçında Suudi Arabistan karşısında alınan sansasyonel 2-1'lik yenilgiyle sona erdi. Ancak Arjantin'in bu yeni ve gelişmiş versiyonu aksiliklerle başa çıkabilecek donanıma sahipti ve daha da önemlisi, ülke onların sırtına binmek yerine arkalarında birleşti. Sonrasında yaşananlar, Messi ile ona eşlik eden kadroyu ölümsüz kıldı.
Maradona'nın gölgesinden çıkmak
34 yaşında Messi artık eskisi gibi sürekli büyük efor sarf edemiyordu. Ama bu sorun değildi, çünkü Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister ve Enzo Fernandez gibileri orta sahadaki çalışma temposunu ikiye katladı, böylece Messi en kritik anlarda patlama yapabildi.
O anlarda Messi'yi durdurmak zaten mümkün değildi; Meksika'ya attığı uzak mesafeli galibiyet golünden, hem Hollanda hem de Hırvatistan karşısındaki asistlerine kadar, Suudi Arabistan yenilgisinin ardından Arjantin'in oynadığı beş maçın her birinde taraftarlara adeta bir ustalık dersi verdi. Ancak en iyisini final için sakladı; Fransa ile uzatmalar sonunda 3-3 biten yürek hoplatan finalde iki gol attı ve ardından Arjantin'in 4-2 kazandığı seri penaltı atışlarında kritik bir penaltıyı gole çevirdi.
Messi, 10 gol katkısının karşılığı olarak ikinci Altın Top'unu kazandı ve GOAT tartışmasını da sonsuza kadar bitirdi. Futbolu tamamladı.
Copa America'daki tavrındaki belirgin değişim Katar'a da taşındı. Daha önce içine kapanık olan Messi, Arjantin'in en büyük maçları öncesinde daha sosyal bir takım arkadaşı ve etkileyici bir motivasyon konuşmacısı hâline geldi. Soyunma odasının geri kalanı ona hayrandı ve onun adı için savaşa gitmeye hazırdı.
Bu yeni "dünyaya karşı biz" anlayışı tribünlere de yansıdı. Artık Messi'nin duygusal bağlılığını ya da mücadele etme isteğini sorgulamak için bir neden kalmamıştı. Maradona, en parlak dönemlerini yaşamış kuşağın çoğu tarafından hâlâ Arjantin'in tek gerçek "Tanrı"sı olarak görülüyor, ancak Messi onun gölgesinden sonsuza dek çıkmıştı.
Takımın 2024'te Copa America'daki başarılı şampiyonluk savunmasının ve bu yaz Dünya Kupası finaline uzanan heyecan verici yolculuğun ardından, Messi'nin Arjantin'in en sevilen evlatlarından biri olarak statüsü bir kez daha yükseldi. Messi Kuzey Amerika'da 39 yaşına bastı ama buna rağmen sekiz gol attı ve dört golün daha hazırlayıcısı oldu; ayrıca sonunda ödülü kazanan Rodri yerine üçüncü Altın Top'un verilmesi gereken isim de oydu.
Arjantin, İspanya'ya finalde 1-0 kaybettikleri maçta korkunç bir anti-futbol sergileyerek kendisini rezil etti ve Messi oyuna hiç giremedi. Bu, onun milli futbola veda etmesi için üzücü bir yoldu, ancak yarı finalde İngiltere'yi darmadağın ettiği performans, Cezayir'e karşı yaptığı hat-trick ve Mısır'a attığı özel gol çok daha uzun süre hafızalarda kalacak.
"Artık ben de sizden biri olacağım"
Arjantin taraftarlarını onun büyüklüğüne ikna etmek, Messi'nin verdiği en zorlu mücadeleydi. Ancak bunu başarma şekli ve sonunda onlarla kurduğu koşulsuz bağ, ona kazandığı kupaların herhangi biri kadar tatmin vermiş olmalı.
Messi, emeklilik mesajında, "Son 20 yıldaki tüm sevgi için teşekkür ederim" diye ekledi. "Sahadan sesinizi duymayı çok özleyeceğim. Artık ben de her zaman kenardan tezahürat yapan ve destek veren sizlerden biri olacağım." O her zaman onlardan biri olacak.
Ülke, modern dönemdeki simgesini kaybetmeyi kabullenmeye çalışırken artık Arjantin genelinde bir yas dönemi yaşanacak. The Guardian'ın aktardığına göre, yokluğu genciyle yaşlısıyla herkesi etkileyecek. Gazete, 86 yaşındaki bir Arjantin taraftarının şu özellikle dokunaklı tepkisini paylaştı: "Bana hayatımdaki en büyük sevinçleri yaşattın. Öldüğüm güne kadar kalbimde olacaksın."
Arjantin Milli Takımı taraftarları artık Messi'nin en büyük hayranları olarak onu uzaktan izleyecek; Messi, kariyerinin son dönemini MLS'te Inter Miami'de geçirecek. Aralarındaki ilişkinin nasıl evrildiğini görmek büyüleyiciydi ve Messi'nin Arjantin formasıyla sergilediği eşsiz büyüyü bu kadar uzun süre izlemek bir ayrıcalıktı.
Leandro Paredes, Messi'nin açıklamasına yanıt olarak, "Kesinlikle her şey için teşekkür ederim" dedi. "Sen gelmiş geçmiş en büyüksün ve her zaman da öyle kalacaksın." Dünyanın herhangi bir yerinde bu duygulara katılmayan birini bulmak çok zor olurdu, özellikle de Arjantin'de.