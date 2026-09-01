Uzun zamandır her futbol safkanının korktuğu gün sonunda geldi. 21 yılın, milli takımda rekor niteliğindeki 207 maç ve 127 golün ardından Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nı resmen bıraktı.

39 yaşındaki oyuncu duygusal açıklamasında, "Canımı acıtan bir karar ama zamanının geldiğini biliyorum" dedi. "Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki her zaman her şeyimi verdim; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de öyleydi. Bu forma için her zaman savaştım ve size sevinç yaşatmak, futbolla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için her şeyimi verdim. Yanımda unutulmaz anılar ve anlar götürüyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte, hayalini kurduğumuz anları size yaşatmış olmanın verdiği tatmin ve gururla ayrılıyorum. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yarattığı için Tanrı'ya şükrediyorum."

Messi ayrıca bu açıklamayı Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinden iki gün sonra yazdığını doğruladı ve 8 Ağustos'ta babası Jorge'nin ölümünün kendisini "eskisinden daha da emin" hissettirdiğini söyledi. Jorge'nin vefatının ardından Messi, "daha uzun bir süre" devam etme konusunda "ciddi şüpheleri" olduğunu kabul etti. Bu nedenle haber beklenmedik değil, ancak yine de ağır geliyor.

Böylece gerçekten eşi benzeri olmayan bir milli takım kariyeri sona erdi. Messi, Arjantin'i 2022'de Dünya Kupası zaferine, 2021 ve 2024'te ise üst üste Copa America şampiyonluklarına kaptan olarak taşıdı ve bu süreçte Diego Maradona'nın mirasına layık olduğunu gösterdi. Pek çok kişi, Barcelona'daki insanüstü performansları nedeniyle Messi'yi daha on yılın başı gelmeden tüm zamanların en büyük futbolcusu olarak görüyordu, ancak o zamandan bu yana kutsal Arjantin formasıyla sergilediği devasa performanslarla en sert eleştirmenlerini de ikna etti.

Şaşırtıcı biçimde, bunların çok büyük bir bölümü kendi ülkesindendi. Arjantin taraftarı, Messi'ye ancak tecrübeli yıllarına geldiğinde tam anlamıyla ısındı ve onu çok daha erken bir emekliliğe sürüklemeye bile yaklaştı. Aralarındaki ilişki sonunda simbiyotik hale geldi, ancak Arjantinli taraftarlar onun her zaman olduğu o eşsiz dehayı en son görenler oldu.