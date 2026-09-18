Lewis Miley özel röportajı: Newcastle'ın rekor kıran altyapıdan yetişen yıldızı rol modellerini, gol sevinçlerini ve en iyi atmosferleri anlatıyor
Lewis Miley, kariyer basamaklarını çok hızlı çıkan bir isim oldu. Yedi yaşında Newcastle United’ın altyapı sistemine katılan Miley, 10 yıl içinde Newcastle United formasıyla A takım debutunu yaptı ve kulübün Premier League’de forma giyen en genç oyuncusu olarak tarih kitaplarını yeniden yazdı.
17 yaş 191 günlükken, Borussia Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oyuna sonradan girerek yeni rekorlara da imza attı. Üç haftadan kısa bir süre sonra ise Chelsea karşısında ilk 11’de yer alırken üst düzey ligdeki ilk asistini yaptı.
Jude Bellingham ile Phil Foden’ın ardından, Avrupa’nın elit seviyesindeki bir maçta ilk 11 başlayan en genç üçüncü İngiliz oldu. Ayrıca Aralık 2023’te AC Milan ile oynanan karşılaşmada bunu başararak, Şampiyonlar Ligi’nde bir İngiliz kulübü adına gol pası veren en genç oyuncu unvanını da aldı.
19. yaş gününü geride bırakan Miley, Aralık 2025’te Bayer Leverkusen’e karşı kıta sahnesindeki ilk golünü attı. Bundan birkaç ay önce ise Wembley’de Carabao Cup zaferi yaşamıştı. St James’ Park’ta, bazı ikonik isimlerin izinden giden bir başka altyapı çıkışlı kahraman dikkat çekici yükselişini sürdürüyor.
Bu noktaya gelmesinde ona kim ilham verdi, en zorlu sınavlarla nerede karşılaştı, Gallowgate önünde gol atmak nasıl bir duygu ve oyunu buradan sonra nasıl gelişecek?
İlham kaynakları
Miley, Premier Lig'de bazı efsane isimlerin başarıya ulaşmasını sağlayan özelliklerle benzer bir yapıya sahip. Boyu 1,83 metrenin üzerinde ve her orta sahayı işler halde tutmaya yardımcı olan sınırsız bir enerjiye sahip. Arsenal'de dünya şampiyonu Patrick Vieira'yı ya da Manchester City'de Ballon d’Or kazanan Rodri'yi düşünün.
Şaşırtıcı olmayan şekilde, Newcastle'ın genç oyuncusu da kendi oyununu şekillendirirken bu tür orta saha sertliğini örnek aldı. Kendisini etkileyen isimleri söylemesi istendiğinde, yeni Magnetico 6 kramponlarını giydiği Under Armour iş birliği kapsamında konuşan Miley şöyle dedi: “Şu anda oynayan bir oyuncu olarak bence Rodri. Onu uzun zamandır hep izledim ve bence oynama şekli, onun oynama şeklini seviyorum ve oyunumun bazı bölümlerini onunki gibi oynamaya çalışıyorum. Bence topla teknik olarak da gerçekten çok iyi.”
Biraz daha yakına bakıldığında ise öne çıkan dikkate değer bir isim var. Miley, tüm zamanlardaki favori Newcastle ismini seçerken, “Tabii ki Alan Shearer orada, tüm o golleri atıyor” dedi. “Pozisyonlarımız farklı ama kulübün öyle bir efsanesi ki insan her zaman onu örnek alıyor.”
Tanıdık bir temayı sürdürerek, Altın Top ve Dünya Kupası zaferleri bulunan bir isim, karşılaştığı en zorlu rakip olarak seçildi. Miley, “En zor rakip mi?” diye düşündü. “Dürüst olmak gerekirse Rodri de muhtemelen üst sıralardadır. Topla çok derli toplu ve ona yaklaştığınızda topu çoktan paslamış oluyor, bu yüzden ona karşı oynamak zor.”
Görünüşte hiç yokken zaman ve alan bulabilen oyuncular hakkında ise şöyle konuştu: “Bu özel bir şey. Bence Rodri de onlardan biri. Nerede olursa olsun, saha ne kadar dar olursa olsun, her zaman bir çıkış yolu buluyor gibi görünüyor ve bence bu sahip olunması gereken çok iyi bir özellik.”
En iyi atmosferler
Miley, görkemli bir mirasın izinden gitmeye çalışırken sadık taraftar kitlesinin tutkulu desteğine güvenebilir; St James’ Park ise en coşkulu ve en ürkütücü statlardan biri olarak biliniyor.
O sahneye çıkmak bazıları için, özellikle de Tyneside’a gelen rakipler açısından göz korkutucu sayılabilir. Ancak Miley, ilk kez dolu tribünlerin önüne çıkışıyla ilgili şunları söyledi: “Harikaydı. İsminizin tribünlerde söylenmesini duymak daha da güzel, o yüzden evet, iyi.”
Tribünlere bakma isteğini kontrol altında tutup renk ve gürültünün dikkatini dağıtmasına izin vermemekle ilgili ise şöyle devam etti: “Oynarken buna pek bakmıyorsunuz ama maçtan sonra dönüp baktığınızda, yeniden izlemek her zaman güzel oluyor.”
Newcastle United taraftarlarına her zaman seslerini duyuracakları konusunda güvenilebilir, peki Miley için en iyi deplasman atmosferleri iç saha turnuvaları ve Avrupa maçlarında nerelerde yaşandı? Şöyle dedi: “Borussia Dortmund, orada oynadığımda iyiydi, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçımı oynadığımda. PSG de iyiydi, iyi bir atmosfer vardı. Premier League’de atmosfer biraz farklı ama her zaman gerçekten çok gürültülü oluyor ve içinde oynaması her zaman iyi bir atmosfer oluyor.”
İlk gol sevinci
Miley, Newcastlelılara sevinmek için fazlasıyla neden verdi ve uzun vadeli bir sözleşme üzerinde çalışırken 2026-27 sezonu boyunca da kutlama için yeni sebepler sunmayı hedefliyor.
Geçen sezon üç gol kaydetti ve bu, kişisel olarak en iyi gol sayısına dönüştü. Peki oyununun üzerinde çalışıp daha fazla skor katkısı vermek istediği alanlardan biri bu mu? Kendisi şöyle dedi: “Evet, kesinlikle. Bence her zaman daha fazla gol atmaya çalışıyorum; top ortaya kesilirken ceza sahasına girmeye ya da buna benzer şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama evet, her zaman gollerime yenilerini eklemeye çalışıyorum.”
Aklında bir hedef olup olmadığı sorulduğunda Miley şöyle devam etti: “Dürüst olmak gerekirse gerçekten bir sayım yok. Dediğim gibi, sadece mümkün olduğunca fazla ceza sahasına girmeye ve daha fazla gol atıp atamayacağımı görmek için mümkün olduğunca çok şut çekmeye çalışıyorum.”
Aralık 2023'te Fulham'a karşı Premier League'deki ilk golünü attıktan sonra Miley, çok sevilen diz üstü kayma sevincini yaptı. Bunun sadece içgüdüsel olup olmadığı, tek kollu Shearer tarzı bir selam da dahil hiçbir şeyin önceden planlanıp planlanmadığı sorulduğunda şöyle dedi: “Hayır, dürüst olmak gerekirse gerçekten planladığım bir şey yoktu. Ama o an, Gallowgate'in önünde dizlerimin üzerinde kayayım diye düşündüm ve güzel bir andı. Gerçekten çok keyif aldım. Ama bunun Gallowgate'de olması daha da güzeldi.”
Çocukluk hayalini yaşamak
Miley, Premier League ve Şampiyonlar Ligi sahnelerinde boy gösterdi; Mart 2025'te ise Wembley'de çılgın Lig Kupası kutlamalarına katıldı. Peki çocukken desteklediğiniz kulüpte ilk maçınıza çıkmak, bunu başarma şansına erişenler için nihai hayalin gerçekleşmesi anlamına mı geliyor?
Stanley doğumlu yıldız şöyle dedi: “Evet, öyle olduğunu söylerdim. Açıkçası, burası aynı zamanda çocukluk kulübüm olduğu için, gerçekten çok küçük yaşımdan beri hep Newcastle'ı izledim. Bu yüzden bence bu, her şey kadar çok şey ifade edecek; o sahaya çıkmak ve ardından şimdi olduğu gibi oynamaya devam etmek.”
Newcastle United fanatiği olarak Sunderland'le oynanan derbiler, diğer çoğu maçtan daha fazla anlam taşıyor. Tribünlerdeki taraftarlar için Tyne-Wear rekabeti, mümkün olduğunca coşkulu hale gelmek demek.
Sahaya çıkanların kendilerini mücadeleye nasıl hazırlamaları gerektiğini anlatan Miley, şöyle dedi: “Bu taraftarlar için her zaman büyük bir an. Ben sadece kendi oyunuma odaklanıyorum ve her şeye fazla bakmıyorum; gerçekten sadece sakin kalmanız gerekiyor. Bence bunun üzerine fazla düşünemezsiniz, sadece normalde oynadığım gibi oynamam gerekiyor.”
İngiltere'nin kupa hedefi
Bu yaklaşım şu ana kadar Miley'e iyi hizmet etti; onun meteorik yükselişinin keyfini çıkarmasını sağladı ve her şey yolunda giderse bu sezon Newcastle formasıyla 100 resmi maç barajını geçmesi gerekiyor. En üst seviyede mücadele etmenin gerekliliklerine tamamen uyum sağlamış durumda.
Premier League'i aşılması en zor liglerden biri yapan şeyin ne olduğu, İngiliz futbolunda hız ve fizikselliğin sürekli konuşulduğu hatırlatılarak sorulduğunda Miley şunları söyledi: “Bence genç bir oyuncu olarak bu seviyeye gelirken, gerçekten çok fiziksel bir lig. Bu yüzden önce bu gerekliliklerle başa çıkmanız, sonra da oyununuzun öne çıkmasına izin vermeniz gerekiyor. Benim normalde oynadığım gibi yani.”
İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden rakiplere karşı sahaya çıkıldığında dikkat çeken farklarla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Şunu söyleyebilirim, Şampiyonlar Ligi'nde bazen bazı yabancı takımlara karşı oynarken maçlar o kadar fiziksel olmayabiliyor; bence onlar daha çok taktik ve teknik temelli. Bunun maça göre değiştiğini düşünüyorum ama çoğu maç gerçekten daha fiziksel geçme eğiliminde.”
Kulübündeki yükümlülüklerinin yanı sıra Miley, uluslararası arenada da İngiltere ile alt yaş kategorilerinde yükseldi. 21 yaş altı seviyesine ulaştı ve gelecek yaz üst üste üçüncü Avrupa Şampiyonluğu'nu elde etmeyi hedefleyen İngiltere U21 takımının planlarının bir parçası olmayı umuyor.
2023 ve 2025'te büyük kupanın kaldırılışını uzaktan izledikten sonra bu hedefle ilgili şunları söyledi: “Umarım öyle olur. Harika olurdu. Ayrıca dört gözle beklenecek bir şey. Yani evet, senin de dediğin gibi, umarım bunu sürdürebilir ve turnuvayı tekrar kazanabiliriz.”
Marjinal kazanımlar arayışı
Miley’nin Newcastle ve İngiltere ile hedeflerine ulaşabilmesi için sürekli gelişim göstermesi gerekecek. Modern sporda “küçük kazanımlar” sıkça kullanılan bir ifade haline geldi ve Under Armour da giyim ile krampon desteği konusunda Miley’nin bu kutucukları işaretlemesine yardımcı oluyor.
Bu iş birliği ve UA’in son ürününü giymesi hakkında şunları söyledi: “Under Armour ile şu ana kadar her şey harikaydı. Kramponları giymekten gerçekten büyük keyif aldım ve onların gerçekten çok rahat olduğunu da hissediyorum, bu da bana gerçekten çok yardımcı oldu. Onlarla oynamaktan gerçekten keyif aldım ve umarım bunu sürdürürüm.”
Magnetico 6, kontrol için tasarlandı ve ilk düdükten son düdüğe kadar daha iyi temas ile artırılmış konfor sunuyor. Uyum sağlayan bir kalıbı, tepki veren yastıklamayı ve geliştirilmiş temas teknolojisini bir araya getiren krampon, oyunun her bölümüne etki etmek isteyen futbolcular için tasarlandı.
Bu modelin merkezinde, ayağın hatlarına kusursuz şekilde uyum sağlayarak kişiselleştirilmiş bir kalıp ve geliştirilmiş ilk temas sunan Under Armour’un yenilikçi Liquid Clone üst yüzeyi yer alıyor. Buna ek olarak, akıcı burun yaylanması sağlayan şekillendirilmiş topuk sayacı ve dar alanlarda top karşılarken “ayağı saran” bir his verip daha fazla güven oluşturan yeniden tasarlanmış taban altı yastıklama sistemi bulunuyor.
Yaşının ötesinde bir soğukkanlılık ve olgunlukla oynayan, orta alanda oyunu yönlendiren, boş alanları akıllıca bulan ve topu isabetle ileri taşıyan biri olarak Miley’nin, giydiği kramponlarla mükemmel şekilde örtüştüğü düşünülüyor.
Under Armour’un saha içinde ve dışında süren gelişimine katkısı hakkında da şunları ekledi: “Harikaydılar. Açıkçası tüm kramponlar gerçekten çok iyiydi ve onları şimdiye kadar giymekten gerçekten büyük keyif aldım. Harikaydı.”
Maç günü hazırlığının ve rutininin nasıl göründüğü, her zaman hazır olmasının neden önemli olduğu sorulduğunda Miley şöyle dedi: “Bence asıl mesele sadece odakta kalmak. Bence maç yaklaştıkça kendi oyunuma odaklanmak, bunu çok fazla büyütmemek ve sadece kendi oynadığım gibi oynamak, gerçekten sakin olmak. Dürüst olmak gerekirse çok fazla batıl inancım yok. Oldukça rahat biriyim ve bu da kendi oyunumu oynamama izin veriyor.”
Baskı altında sakin kalabilmek, Miley’nin parlamasını sağlayan bir özellik oldu; takım arkadaşları, antrenörler ve ticari ortaklardan da destek gördü. Görece kısa bir süre içinde uzun bir yol kat etti, ancak peşinden koşacağı daha çok hayal olduğu için yavaşlayacağına dair hiçbir işaret yok.