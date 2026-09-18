Lewis Miley, kariyer basamaklarını çok hızlı çıkan bir isim oldu. Yedi yaşında Newcastle United’ın altyapı sistemine katılan Miley, 10 yıl içinde Newcastle United formasıyla A takım debutunu yaptı ve kulübün Premier League’de forma giyen en genç oyuncusu olarak tarih kitaplarını yeniden yazdı.

17 yaş 191 günlükken, Borussia Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oyuna sonradan girerek yeni rekorlara da imza attı. Üç haftadan kısa bir süre sonra ise Chelsea karşısında ilk 11’de yer alırken üst düzey ligdeki ilk asistini yaptı.

Jude Bellingham ile Phil Foden’ın ardından, Avrupa’nın elit seviyesindeki bir maçta ilk 11 başlayan en genç üçüncü İngiliz oldu. Ayrıca Aralık 2023’te AC Milan ile oynanan karşılaşmada bunu başararak, Şampiyonlar Ligi’nde bir İngiliz kulübü adına gol pası veren en genç oyuncu unvanını da aldı.

19. yaş gününü geride bırakan Miley, Aralık 2025’te Bayer Leverkusen’e karşı kıta sahnesindeki ilk golünü attı. Bundan birkaç ay önce ise Wembley’de Carabao Cup zaferi yaşamıştı. St James’ Park’ta, bazı ikonik isimlerin izinden giden bir başka altyapı çıkışlı kahraman dikkat çekici yükselişini sürdürüyor.

Bu noktaya gelmesinde ona kim ilham verdi, en zorlu sınavlarla nerede karşılaştı, Gallowgate önünde gol atmak nasıl bir duygu ve oyunu buradan sonra nasıl gelişecek?