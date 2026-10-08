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Lionesses No.10s 1:1Getty/GOAL

Lauren James deneyi mi, yoksa Erica Parkinson ilk kez mi? Ella Toone'un "seviyesi"ne dair endişeler sürerken İngiltere ve Sarina Wiegman'ın 10 numara seçenekleri

Manchester United'ın orta sahası, Yunanistan'la karşılaşacak kadroya ilk etapta alınmamıştı ancak daha sonra yeniden çağrıldı; bu da onun tercih sıralamasında geride olduğunu ve 10 numara pozisyonunda maça ilk 11'de başlamayacağını gösteriyor.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • 2022 Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere’nin zaferinden, ve bunu izleyen aylarda Fran Kirby’nin İngiltere kariyerini noktalamasından sonra, Sarina Wiegman’ın takımında 10 numaralı forma neredeyse tamamen Ella Toone’a ait oldu. Manchester United yıldızı, İngiltere’nin 2023 Kadınlar Dünya Kupası’ndaki yedi maçının beşine ilk 11’de başladı; İngiltere bu turnuvada finale yükseldi. Ayrıca Euro 2025’te oynanan altı maçın beşinde de ilk 11’deydi; Wiegman’ın ekibi kıta şampiyonluğunu korudu.

    Zaman zaman başka isimler de bu pozisyonda görev aldı, özellikle de Wiegman Lauren James’i oldukça serbest bir rolde denediğinde, ancak Toone neredeyse her seferinde formayı geri aldı. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun Wiegman’ın son kadrosuna ilk etapta alınmaması, bu hafta Yunanistan’a karşı oynanacak Kadınlar Dünya Kupası elemesi öncesinde, Hollandalı teknik direktör İngiltere’nin başına geçeli beş yıldan uzun süre olmuşken sakatlık dışı nedenlerle ilk kez yaşandı. Acaba bir değişim mi kapıda?

    Wiegman, bu tercihi açıklarken Toone’a olan inancını vurgulamak istedi; kadroya alınmayan bir diğer isim olan Chloe Kelly’nin de yeniden en iyi formuna ve buna bağlı olarak İngiltere kadrosuna dönebileceğine inandığını belirtti. Birkaç gün sonra Lucy Bronze sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kalınca, onun yerine yeniden çağrılan isim de Toone oldu. Ancak Manchester United yıldızının aslında dahil olması beklenmezken, bu hafta 10 numara rolünün nasıl şekilleneceği oldukça ilginç olacak ve geleceğe dair çok önemli sonuçlar doğurabilir.

  • James deneyi

    Lauren James England Women 2026
    Getty Images

    Wiegman, James’i düzenli olarak 10 numara rolünde değerlendirdi ancak 3-5-2 dizilişinden uzaklaşma kararı alındığından beri bu pek iyi işlemedi

    Toone'dan bağımsız olarak, Wiegman'ın son dönemde 10 numara rolünde denemeler yaptığı asıl isim James oldu. 2023 Dünya Kupası'nda, turnuvaya başlangıçtaki oldukça etkisiz iki performansın ardından Lionesses'in patronu 3-5-2 dizilişine geçti ve James'i serbest dolaşan bir rolde kullandı. James de bu rolde sergilediği inanılmaz performansla Çin'i perişan etti.

    Ancak Chelsea yıldızı bir sonraki maçta, Nijerya karşısında kırmızı kart görünce, aldığı ceza Toone'un geri dönüşünün önünü açtı. O turnuvadan çok geçmeden de, James'e verilen özgürlüğe en uygun sistem olan bu dizilişle yapılan denemeler sona erdi.

    Wiegman'ın yeniden döndüğü 4-3-3 düzeni, James'in 10 numara olarak oynarken aynı zamanda takımın genel dengesi için doğru yapıyı sağlamasına tam olarak izin vermiyor. Bu durum, Wiegman'ın James'i merkezde başlattığı Euro 2025'te de açıkça görüldü. Fransa'nın takımını endişe verici bir yenilgide adeta oyundan düşürdüğünü gördükten sonra taktik değiştirdi, James'i yeniden kanada çekti ve turnuvanın geri kalanında Toone'u tekrar 10 numara rolüne yerleştirdi; İngiltere de bu turnuvayı kazandı.

  • Dengeyi bulmak

    England v Wales - UEFA Women's EURO 2025 Group D
    Getty Images Sport

    James'i İngiltere takımında merkezde kullanmak için doğru formülü bulmak, Wiegman'ın bu milli maç dönemindeki özel odak noktalarından biri olabilir

    Toone, sakatlık nedeniyle son anda kadroya çağrılmasının ardından şimdi grupla birlikte Girit'e gidiyor. Ancak Wiegman daha geçen hafta Toone'un seviyesinin beklediği yerde olmadığını söylemiş, bu da ilk etapta kadroya alınmamasına yol açmıştı. Bu nedenle, yaklaşan bu maçlarda 10 numara rolü için ilk tercih olması pek beklenmiyor.

    Dolayısıyla, yaklaşan milli ara öncesinde bu pozisyonla ilgili birkaç farklı düşünce var. Bu ara, İngiltere'nin rahat geçmesi gereken Yunanistan'a karşı oynanacak iki ayaklı eşleşmeden oluşuyor.

    Bunlardan biri James'e ve Wiegman'ın onu merkezde kullanmak için takım içinde doğru yapıyı bulup bulamayacağına odaklanıyor; öyle bir yapı ki hem Chelsea yıldızından en yüksek verimi alsın hem de takımın yararına olsun.

    James'in en iyi performansını, serbestçe dolaşmasına ve rakibe en çok zarar verebileceği boşlukları bulmasına izin verildiğinde gösterdiği açık. Ancak bunun illa merkezde olması gerekmiyor. Örneğin Chelsea'de teknik direktör Sonia Bompastor, onu sol tarafta kullanarak önemli ölçüde verim aldı.

    Mesele, Wiegman ve bu İngiltere takımı için neyin en iyi şekilde işleyeceği. Teknik direktör de bu milli arada bunun üzerinde oynamalar yapabilir.

  • Geleceğe bakın

    Erica Parkinson England Women 2026
    Getty Images

    Bunun yerine Wiegman, hücum orta sahada yeni bir şey denemeyi tercih ederek yetenekli genç Erica Parkinson'a ilk kez forma şansı verebilir

    Ancak, Yunanistan geriye çekilip alçak blokta savunma yapacağı için Wiegman'ın tüm bunlar hakkında bu maçlarda ne kadar şey öğrenebileceğine dair soru işaretleri var. Bunun, İngiltere'nin takım olarak dengesinin test edileceği bir maç olması pek olası görünmüyor.

    Bu yüzden, belki de gelecekte İngiltere'nin 10 numarası olabilecek Erica Parkinson'a bakmak daha değerli olabilir. 18 yaşındaki oyuncu ilk kez nisan ayında kampa çağrıldı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dönemine North Carolina Courage'da iyi bir başlangıç yaptıktan sonra bu hafta yeniden kadroda yer aldı ve ilk maçına çıkma ihtimali bulunuyor.

    Parkinson inanılmaz derecede yetenekli; boş alan bulabiliyor, isabetli pas verebiliyor ve kaleye etkili vurabiliyor, üstelik tüm bunları etkileyici bir çalışma temposuyla yapıyor. Tüm bunlar, Valadares Gaia'da oynarken Portekiz'de Yılın Genç Oyuncusu seçilmesine, İngiltere'nin alt yaş kategorilerinde hızla yükselmesine ve 18. yaş gününden önce İngiltere'den ilk davetini almasına yardımcı oldu. Parkinson bir sonraki adım için hazır ve bu da başlangıç için harika bir maç olurdu.

  • Seçenekleri değerlendiriyor

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    Wiegman'ın, Yunanistan'a karşı oynanacak yaklaşan maçlarda değerlendirebileceği başka seçenekler de var; daha önce 10 numara pozisyonunda başka oyuncuları da kullanmıştı.

    Wiegman'ın diğer orta saha seçeneklerinin de yeterliliğini daha fazla değerlendirmesinde fayda var. Laura Blindkilde Brown, Lucia Kendall ve Jess Park'ın hiçbiri şu anda kulüp seviyesinde 10 numara rolünde oynamıyor, ancak bunu daha önce yaptılar, bunu yapabilecek özelliklere sahipler ve geçmişte İngiltere'de de bu pozisyonda görev aldılar.

    Artık grupla birlikte olduğu için Toone'un da sahaya çıkıp kendi seviyesinin de daha yüksek olabileceğini kanıtlama fırsatı bulması şaşırtıcı olmaz.

    Ancak United yıldızının son dönemdeki formu nedeniyle ilk etapta kadroya alınmadığı ve Manchester City'deki hayata zorlu bir başlangıç yapmasının ardından, kadroya ilk girdiğinde 10 numara için iyi bir seçenek olan Grace Clinton'ın halen dışarıda kaldığı bir dönemde, ofansif orta sahada daha fazla derinlik oluşturmak, bu hafta başlayarak 2027 Kadınlar Dünya Kupası odağa girerken Wiegman ve İngiltere için bir öncelik olmalı.