2022 Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere’nin zaferinden, ve bunu izleyen aylarda Fran Kirby’nin İngiltere kariyerini noktalamasından sonra, Sarina Wiegman’ın takımında 10 numaralı forma neredeyse tamamen Ella Toone’a ait oldu. Manchester United yıldızı, İngiltere’nin 2023 Kadınlar Dünya Kupası’ndaki yedi maçının beşine ilk 11’de başladı; İngiltere bu turnuvada finale yükseldi. Ayrıca Euro 2025’te oynanan altı maçın beşinde de ilk 11’deydi; Wiegman’ın ekibi kıta şampiyonluğunu korudu.

Zaman zaman başka isimler de bu pozisyonda görev aldı, özellikle de Wiegman Lauren James’i oldukça serbest bir rolde denediğinde, ancak Toone neredeyse her seferinde formayı geri aldı. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun Wiegman’ın son kadrosuna ilk etapta alınmaması, bu hafta Yunanistan’a karşı oynanacak Kadınlar Dünya Kupası elemesi öncesinde, Hollandalı teknik direktör İngiltere’nin başına geçeli beş yıldan uzun süre olmuşken sakatlık dışı nedenlerle ilk kez yaşandı. Acaba bir değişim mi kapıda?

Wiegman, bu tercihi açıklarken Toone’a olan inancını vurgulamak istedi; kadroya alınmayan bir diğer isim olan Chloe Kelly’nin de yeniden en iyi formuna ve buna bağlı olarak İngiltere kadrosuna dönebileceğine inandığını belirtti. Birkaç gün sonra Lucy Bronze sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kalınca, onun yerine yeniden çağrılan isim de Toone oldu. Ancak Manchester United yıldızının aslında dahil olması beklenmezken, bu hafta 10 numara rolünün nasıl şekilleneceği oldukça ilginç olacak ve geleceğe dair çok önemli sonuçlar doğurabilir.