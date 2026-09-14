Lauren James, Chelsea yıldızı bir başka sakatlıklarla geçen sezondan kaçınmayı hedeflerken WSL'ye ve Kadınlar Dünya Kupası'na damga vurmaya hazır
Lauren James'in yeteneği sır değil, ancak hayran bırakma becerisi hâlâ çok belirgin. Pazar günü, eski takımı Manchester United karşısında Chelsea'nin 5-0'lık ezici galibiyetine ilham veren isimlerden biri olurken, bu anlardan biri de topu taç çizgisinin hemen dibinde baskı altında alıp bir şekilde kontrolünde ve oyun içinde tutmayı başararak rakibin birkaç müdahalesinden sıyrıldığı pozisyonda yaşandı. Tribünlerde şaşkın bakışlar etrafa yayıldı. "Bunu nasıl yaptı?"
Bu, James'in performansındaki bir dipnottu. Bu performans, onun Kadınlar Süper Ligi'nde Manchester United'a karşı çıktığı beş maçta beşinci golünü atmasını da sağladı. Bu gol, ceza sahasına hızla girdikten sonra mükemmel oynayan Keira Walsh tarafından bulunmasının ardından yaptığı bitirici vuruşla geldi. James'in Chelsea'de ileri uçta görev yaptığı günde bu, santrforvari bir goldü; bunu geçen sezon sakatlıklar nedeniyle zaman zaman yapmıştı ve bu karşılaşmada da yine bunu yapması istendi.
Ancak James'ten klasik bir 9 numara olması değil, sahte dokuz rolünü üstlenmesi istendi. Başantrenör Sonia Bompastor ona serbest dolaşma izni verirken, Sjoeke Nusken ve Wieke Kaptein gibi isimlere de ceza sahasının hiçbir zaman boş kalmamasını sağlamak için savunma arkasına koşular yapma görevi verdi. Bu da James'in yetenek yelpazesinin tamamını sergilemesine olanak tanıdı; olağanüstü iki ayağını da kullanabilmesi, sola ve sağa kayma özgürlüğüyle birleşince onun ortalar kesmesini, Phallon Tullis-Joyce'u zorlayan şutlar çıkarmasını ve genel olarak United'ın yanıt veremediği türden sorunlar yaratmasını sağladı.
James'i hafta sonunda kullandığı şekilde değerlendirmek Bompastor'un planlarında ya da tercihi olmayabilir, ancak İngiltere milli oyuncusunun bu kadar çok farklı durumda parlayabilmesi takdire şayan. Geçen yıl bu zamanlar, üç buçuk aylık bir sakatlık arasının birkaç hafta içindeydi; bu kez ise sağlıklı ve formda. Böyle kalırsa, sadece Chelsea'nin kötü geçen bir yılın ardından yeniden toparlanma hedefinde değil, sezon sonunda İngiltere'nin Dünya Kupası zaferi arayışında da kilit bir isim olacak.
Tanıdık sorunlar
Chelsea'nin santrfor sorunu, hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun büyük bölümünde takımı zorladı. Sam Kerr, çapraz bağ sakatlığını henüz atlatmış olarak sezona girdi ve bu da ilk birkaç ayda oyun süresini sınırladı; Mayra Ramirez ise sezon öncesinde yaşadığı bir hamstring problemi nedeniyle tüm sezonu kaçırdı; Catarina Macario ve Aggie Beever-Jones'ın yaşadığı ufak tefek sakatlıklar da Bompastor'un başını daha da ağrıttı.
Plan, bu sorunu yaz döneminde çözmekti. Khadija Shaw, Felicia Schroder ve Salma Paralluelo için girişimlerde bulunuldu ancak sonuç alınamadı; bunun üzerine Bompastor'un Lyon günlerinden tanıdığı Melvine Malard, Manchester United'dan transfer oldu. Ancak Fransa milli oyuncusunun sakatlığı ve Ramirez'in yokluğunun sürmesi, Chelsea'nin şu anda geçen yıl bulunduğu noktadan çok da uzak olmadığı anlamına geliyor.
Bir çözüm sunmak
Ve sahneye James çıktı. Geçen sezon zaman zaman sahte dokuz olarak kullanılmıştı ve bu hamle farklı seviyelerde başarı getirmişti. Pazar günkü galibiyet ise Bompastor'un, ekibinin ve oyuncularının o önceki örneklerden ders çıkardığını gösterdi; böylece James'in serbest dolaşımını tamamlayan kusursuz bir destek yapısı ortaya çıktı.
Bompastor, pazar günü şöyle dedi: "Sanırım hepimiz biliyoruz ki LJ muhtemelen gerçek bir 9 numara değil ve geriye gelip topu ayağına almayı seviyor. Bu yüzden LJ ile 9 numarada oynadığımızda, cepler arasında konumlanan ama aynı zamanda derine koşular atan bu iki 10 numaraya sahip olmak önemli. Bu nedenle, onun etrafında oynayacak profillere karar verirken buna dikkat etmemiz de önemli. Bu önemli, çünkü savunma hattının arkasında bu tehdide sahip olmak gerekiyor. Bugün United'a karşı savunma hattının arkasındaki alanı değerlendirebildiğimizi ve bunu yaparken oldukça iyi olduğumuzu düşünüyorum."
Bu aynı zamanda Chelsea'ye bir öngörülemezlik havası da kattı; Bompastor bunun "önemli" olduğuna inanıyor. Şöyle ekledi: "Sahada ne olursa olsun oyuna etki etmeye devam eden oyunculara sahip olduğunuzda, bence bu daha da iyi."
Yüksek beklentiler
Bu, James’i tam anlamıyla anlatıyor. Sağda, solda, sahte dokuz olarak ya da 10 numara pozisyonunda oynasın, sıra dışı yeteneği sayesinde oyuna her zaman etki eder. Ağabeyi, Chelsea erkek takımının kaptanı Reece’i birkaç yıl önce X’te onun için henüz “dünyanın en iyi kadın futbolcusu” demeye iten de buydu; üstelik o sırada James sadece 21 yaşındaydı ve İngiltere A Milli Takımı’ndaki ilk maçının üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişti. “Önümüzdeki 10-15 yıl boyunca da öyle olacak, bunda hiç şüphe yok” diye ekledi. “Teknik olarak bazı [Premier League] oyuncularından daha iyi.”
Taraflı olabilir ama neden böyle düşündüğünü anlamak zor değil. James’in ham yeteneği ve teknik kalitesi, kadın futbolundaki en üst seviyeler arasında yer alıyor; buna çok az kişi itiraz eder. Ancak sakatlıklar, onun en büyük sahnelerde neler yapabildiğini istikrarlı biçimde sergilemesini engelledi.
James geçen sezon üç aydan fazla sahalardan uzak kaldı, bir önceki sezonda ise ikişer üç aylık iki ayrı dönem kaçırdı. Bu da sahip olduğu o baskın, dünya çapındaki kaliteyi gösterişli bir şekilde ortaya koymasına izin vermedi.
Bunu haklı çıkaracak yetenek
Umut, bu sezonun farklı olması yönünde olacak. O formda, ritmini bulmuş durumda ve kulübüyle milli takımı adına her maçı kazandırabilecek bir yetenek sunuyor. Bunun nedeni, James'in yaratıcılığı bununla örtüşen son pas kalitesiyle birleştirmesi; güç, çeviklik ve yıldırım hızında ayaklara sahip olması; hem sağ ayağıyla hem de sol ayağıyla öldürücü olabilmesi; ayrıca son dönemde topsuz oyundaki katkısına ve takdir edilesi olduğu kadar faydalı da olan savunma çalışma disiplinine yenilerini eklemesi.
Chelsea, son yedi yılın en kötü WSL sezonunun ardından toparlanmayı, Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi hayaline doğru daha da ilerlemeyi hedeflerken ve İngiltere de üç yıl önce ikincilikle tamamladığı 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nda bir adım daha ileri gitmek isterken James kilit isim olacak. Eğer formda kalabilirse, kulübü ve ülkesi adına zafere ulaşma ihtimali çok büyük olacak, tıpkı kardeşinin iddialı ama haklı çıkarılabilir kehanetini gerçekleştirme şansı gibi.