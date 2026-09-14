Lauren James'in yeteneği sır değil, ancak hayran bırakma becerisi hâlâ çok belirgin. Pazar günü, eski takımı Manchester United karşısında Chelsea'nin 5-0'lık ezici galibiyetine ilham veren isimlerden biri olurken, bu anlardan biri de topu taç çizgisinin hemen dibinde baskı altında alıp bir şekilde kontrolünde ve oyun içinde tutmayı başararak rakibin birkaç müdahalesinden sıyrıldığı pozisyonda yaşandı. Tribünlerde şaşkın bakışlar etrafa yayıldı. "Bunu nasıl yaptı?"

Bu, James'in performansındaki bir dipnottu. Bu performans, onun Kadınlar Süper Ligi'nde Manchester United'a karşı çıktığı beş maçta beşinci golünü atmasını da sağladı. Bu gol, ceza sahasına hızla girdikten sonra mükemmel oynayan Keira Walsh tarafından bulunmasının ardından yaptığı bitirici vuruşla geldi. James'in Chelsea'de ileri uçta görev yaptığı günde bu, santrforvari bir goldü; bunu geçen sezon sakatlıklar nedeniyle zaman zaman yapmıştı ve bu karşılaşmada da yine bunu yapması istendi.

Ancak James'ten klasik bir 9 numara olması değil, sahte dokuz rolünü üstlenmesi istendi. Başantrenör Sonia Bompastor ona serbest dolaşma izni verirken, Sjoeke Nusken ve Wieke Kaptein gibi isimlere de ceza sahasının hiçbir zaman boş kalmamasını sağlamak için savunma arkasına koşular yapma görevi verdi. Bu da James'in yetenek yelpazesinin tamamını sergilemesine olanak tanıdı; olağanüstü iki ayağını da kullanabilmesi, sola ve sağa kayma özgürlüğüyle birleşince onun ortalar kesmesini, Phallon Tullis-Joyce'u zorlayan şutlar çıkarmasını ve genel olarak United'ın yanıt veremediği türden sorunlar yaratmasını sağladı.

James'i hafta sonunda kullandığı şekilde değerlendirmek Bompastor'un planlarında ya da tercihi olmayabilir, ancak İngiltere milli oyuncusunun bu kadar çok farklı durumda parlayabilmesi takdire şayan. Geçen yıl bu zamanlar, üç buçuk aylık bir sakatlık arasının birkaç hafta içindeydi; bu kez ise sağlıklı ve formda. Böyle kalırsa, sadece Chelsea'nin kötü geçen bir yılın ardından yeniden toparlanma hedefinde değil, sezon sonunda İngiltere'nin Dünya Kupası zaferi arayışında da kilit bir isim olacak.