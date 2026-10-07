Lamine Yamal, Michael Olise ve gelmiş geçmiş en uzun milli aranın en büyük yıldızları

Milli ara, özellikle takımların ritim tutmaya yeni başladığı eylül ayında, futbolseverler tarafından uzun süredir kulüp takviminin can sıkıcı bir kesintisi olarak görülüyor. Kulüpler de bunu bir sorun olarak görüyor, çünkü kilit oyuncular sık sık sakatlıkla ya da ülkeleri beklentilerin altında kaldığında özgüven kaybıyla geri dönebiliyor.

Ancak FIFA bunu dikkate aldı ve 2026-27 sezonu için takviminde önemli değişiklikler yaptı. Artık dört yerine sadece üç milli ara var ve bunlar 21 Eylül-6 Ekim, 9 Kasım-17 Kasım ve 22 Mart-30 Mart tarihleri arasında oynanacak. Dördüncü ve beşinci aralar da haziran ve temmuzda düzenlenecek, böylece kulüp liglerinin büyük bölümünün durduğu dönemde turnuvalara yer açılacak.

Büyük resimde tüm bunlar olumlu olmalı, ancak bu ilk üç haftalık ara şimdiye kadarki en uzun ara oldu; milli takımlar dört maça kadar çıktı ve bu nedenle sabırlar zorlandı. Tüm maçlar görsel açıdan beklentileri karşılamadı ve kaçınılmaz olarak sakat yıldızların listesi de kabardı.

Buna karşın genel tabloda iyi olan, kötü olandan ağır bastı. Birçok tanınmış isim ülkeleri adına sahneye çıktı, bazı yeni yüzler de anında etki yarattı. Aşağıda GOAL, yeni sezona müthiş başlangıcını sürdüren genç bir dünya şampiyonundan başlayarak milli maç döneminin en büyük yıldızlarını sıralıyor...