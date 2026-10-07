24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
International break stars - 1:1Getty/GOAL

Lamine Yamal, Michael Olise ve gelmiş geçmiş en uzun milli aranın en büyük yıldızları

Son üç haftada heyecan verici çok sayıda maç ve yıldızlaşan bireysel performanslar oldu, peki en çok öne çıkan kimdi?

James Westwood
Çeviri:

  • Milli ara, özellikle takımların ritim tutmaya yeni başladığı eylül ayında, futbolseverler tarafından uzun süredir kulüp takviminin can sıkıcı bir kesintisi olarak görülüyor. Kulüpler de bunu bir sorun olarak görüyor, çünkü kilit oyuncular sık sık sakatlıkla ya da ülkeleri beklentilerin altında kaldığında özgüven kaybıyla geri dönebiliyor.

    Ancak FIFA bunu dikkate aldı ve 2026-27 sezonu için takviminde önemli değişiklikler yaptı. Artık dört yerine sadece üç milli ara var ve bunlar 21 Eylül-6 Ekim, 9 Kasım-17 Kasım ve 22 Mart-30 Mart tarihleri arasında oynanacak. Dördüncü ve beşinci aralar da haziran ve temmuzda düzenlenecek, böylece kulüp liglerinin büyük bölümünün durduğu dönemde turnuvalara yer açılacak.

    Büyük resimde tüm bunlar olumlu olmalı, ancak bu ilk üç haftalık ara şimdiye kadarki en uzun ara oldu; milli takımlar dört maça kadar çıktı ve bu nedenle sabırlar zorlandı. Tüm maçlar görsel açıdan beklentileri karşılamadı ve kaçınılmaz olarak sakat yıldızların listesi de kabardı.

    Buna karşın genel tabloda iyi olan, kötü olandan ağır bastı. Birçok tanınmış isim ülkeleri adına sahneye çıktı, bazı yeni yüzler de anında etki yarattı. Aşağıda GOAL, yeni sezona müthiş başlangıcını sürdüren genç bir dünya şampiyonundan başlayarak milli maç döneminin en büyük yıldızlarını sıralıyor...

  • Lamine Yamal (İspanya)

    FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO
    AFP

    Barcelona'nın harika çocuğu Yamal, İspanya adına iki üst düzey rakibe karşı belirleyici oldu

    Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda tam olarak hazır değildi ve İspanya'nın başarısında önemli bir rol oynamış olsa da onu en üst seviyesinde izlemedik. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da yeniden en iyi fiziksel durumuna dönmüş görünüyor; La Liga şampiyonu takım adına sekiz maçta 14 gole doğrudan katkı yaparak sezona başladı.

    Bu formunu milli takım sahnesine de taşıdı; önce Wembley'de İspanya'nın İngiltere'yi 3-2 yendiği maçta gol attı, ardından Hırvatistan'a karşı alınan 4-1'lik farklı galibiyette adeta resital sundu. Muhteşem bir duble ve Marc Pubill'e yaptığı asistin yanı sıra Yamal, 21 top taşıma, rakip yarı sahada tamamlanan 25 pas, dört top kazanımı ve dört ikili mücadele zaferi kaydetti; sahada kaldığı 68 dakikada Hırvatistan'ı perişan etti.

    Takım oyunundaki katkısı özellikle Luis de la Fuente'nin gözünde büyük önem taşıdı. de la Fuente, son düdüğün ardından Yamal'a özel bir parantez açarak şu sözlerle övgüde bulundu: "Bugün yine [Yamal'ın] sihrinin tadını çıkardık ama o, bu sihrini takımın hizmetine sunuyor. Bu da oyuncu hakkında çok şey söylüyor. Gelecekte, kolektif oyunda yaptıklarıyla daha da fazla tanınacak. Onun bizimle olması büyük şans. Grup içinde de çok seviliyor."

    Yamal, aranın dördüncü golünü yine kendine has tarzıyla attı; ceza sahasının köşesinde topu sol ayağına çekip nefis bir falsoyla ağlara gönderdi ve İspanya'nın Çekya'yı 3-1 rahat geçtiği maçta bir kez daha fark yarattı. Fiziksel olarak en iyi durumunda olduğunda Yamal, gezegendeki en iyi oyuncu ve o ön planda olduğu sürece İspanya da yenilmesi gereken takım olmaya devam edecek.

  • Anthony Gordon (İngiltere)

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    Gordon, İngiltere'nin Uluslar Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yapmasıyla birlikte hücum bölgesinde sürekli tehdit yarattı

    Anthony Gordon da sezonun ilk haftalarında Barcelona'da da etkileyici bir performans sergiledi ve yazın Newcastle'dan yaptığı transferin ardından La Liga'daki altı maçta dört asistle hızlı bir başlangıç yaptı. İngiltere formasıyla ortaya koyduğu performans ise daha da etkileyiciydi ve hatta İspanya'ya karşı alınan kıl payı yenilgide Yamal'dan daha iyi oynadığı bile savunulabilir.

    İngiltere, Gordon boş alan bulup hareketlendiği her anda en büyük tehdidi yarattı ve Jude Bellingham'ın pasına yetişerek takımının ilk golünü şık bir plase vuruşla attı. Thomas Tuchel, İngiltere'nin hızlı ve agresif bir futbol oynamasını istiyor ve Wembley'de bu tarzı Gordon'dan daha iyi yansıtan kimse olmadı.

    Üç gün sonra Çekya karşısında alınan 2-0'lık galibiyette bir kez daha golünü attı; 68. dakikada Trent Alexander-Arnold'un ortasını kafa vuruşuyla ağlara göndererek kilidi açtı. Gordon, maçın son bölümünde oyundan çıkarken dört gol fırsatı yarattı, dört şut çekti ve rakip ceza sahasında 10 kez topla buluştu; sol kanatta eski Newcastle takım arkadaşı Lewis Hall ile uyumunu mükemmel şekilde yeniden yakalarken maçın oyuncusu ödülünü de kazandı.

    İngiltere daha sonra üçüncü maçında Hırvatistan'ı 7-0 gibi farklı bir skorla geçti ve Gordon bu net galibiyette yine öne çıktı; Bellingham'ın iki golünden birinin asistini yaparken bir golü de kafayla kendisi attı.

    Tuchel, kanat oyuncusunun gelişimiyle ilgili bir soru üzerine, "Anthony Gordon çok daha agresif, çok daha özgüvenli oynuyor" dedi. "Ben özgüven dolu bir oyuncu görüyorum, başka bir seviyeye çıktı."

  • Harry Kane (İngiltere)

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    Kane, İngiltere için bir kez daha tarihe geçti ve kendisini GOAT tartışmasının tam merkezine yerleştirdi.

    Harry Kane, İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki açılış niteliğindeki dört maçının tamamına ilk 11'de başladı ve milli takım tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu olarak Peter Shilton'ı yakaladı. Ayrıca milli takım kariyerindeki gol rekoruna altı gol daha ekleyerek 91 gole ulaştı ve ikinci sıradaki Wayne Rooney ile arasındaki farkı 38'e çıkardı; görünen o ki 100 gole ulaşması da uzun sürmeyecek.

    33 yaşındaki oyuncu, son üç haftada hız kesmeye niyetli olduğuna dair hiçbir işaret vermedi. İspanya'ya karşı alınan mağlubiyette ve Çekya deplasmanındaki galibiyette ortaya çıkan iki yarım fırsatı gole çeviren Kane, Hırvatistan karşısında ise muhteşem bir performansla adeta şov yaptı.

    Bellingham'ın pasında net bir vuruşla perdeyi açtı, İngiltere'nin beşinci golünü kaydetti ve bencil davranmayarak altıncı gol için Bukayo Saka'ya pası verdi. İngiltere daha sonra milli arayı Wembley'de Çekya'yı 3-0 rahat geçerek kapattı ve bu maç Kane için daha da büyük bir vitrin oldu.

    Saat dolmadan hemen önce Bayern Münih'in golcüsü, ceza sahasına gönderdiği çok etkili bir topla rakibini kendi kalesine gol atmaya zorladı ve Morgan Rogers'tan gelen benzer bir ortayı gole çevirerek İngiltere'nin devreye 2-0 önde girmesini sağladı. Kane, Hall'un havadan kullandığı kornerde markajından sıyrılıp yaptığı basit bir kafa vuruşuyla galibiyeti sonunda perçinledi.

    Bellingham maçın ardından Kane'e özel bir övgüde bulunarak ITV'ye şunları söyledi: "Her şeyden önce inanılmaz bir insan. Kaptan olarak da bir erkek olarak da herkese tek tek sahip çıkıyor, saha dışında yapılması gereken bir şey olduğunda sorumluluğu her zaman üzerine alan kişi o. Sonra saha içinde, onu anlatacak sıfatlar tükeniyor; İngiltere forması giymiş en iyi oyuncu o ve onunla oynamak benim için bir onur."

    Kane'in bu son cümleyi İngiltere taraftarlarının çoğunun gözünde gerçeğe dönüştürmesi için muhtemelen büyük bir kupa kazanması gerekiyor, ancak adını efsaneler arasına yazdırdığı yer şimdiden garanti. Eğer yaşını böyle zarafetle taşımayı sürdürürse, eski Tottenham yıldızı 2030 Dünya Kupası'na kadar ülkesinin başrol oyuncusu olmayı sürdürebilir.

  • Troy Parrott (İrlanda)

    FBL-NATIONS-LEAGUE-IRL-AUT
    AFP

    Parrott, Avusturya ile 2-2 berabere biten nefes kesen maçta milli aranın en iyi gollerinden birine imza attı

    Troy Parrott, yazın AZ Alkmaar'dan Real Betis'e transferinin ardından Real Madrid'e karşı galibiyet golünü atarak anında kahraman oldu ve eski Tottenham forveti, İrlanda Milli Takımı kampına moralli geldi. Kosova deplasmanında alınan sürpriz yenilgide gol atamasa da, ikinci maç gününde İsrail karşısında kazanılan 3-0'lık farklı galibiyette İrlanda'nın önünü açtı; James Abankwah'ın sağ kanattaki iyi çalışmasının ardından tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

    İrlanda, Dublin'de Avusturya karşısında üç puanı almalıydı ancak iki gollü üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldı. Ancak bunda Parrott'un kalite eksikliğinin payı yoktu. 24 yaşındaki oyuncu, ev sahibini öne geçirirken adeta Lionel Messi'yi andırdı; topu orta yuvarlağın hemen dışından aldı, bir savunmacının bacak arasından geçirdi, şık bir aldatmayla bir diğerini oyundan düşürdü ve topu Avusturya kalecisinin altından ağlara yolladı.

    Bu olağanüstü bir bireysel çabaydı ve Parrott penaltı noktasından bir gol daha bularak toplamını ikiye çıkardı, son altı resmi milli maçında gol sayısını dokuza yükseltti ve İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'u memnun bıraktı: "Onun özel bir yeteneği var. Onu yeşil formayla izlemek İrlanda futbolu için büyüleyici."

    Beklendiği üzere Parrott, İsrail ile 1-1 berabere kalınan ve Sırbistan'da seyircisiz oynanan 'iç saha' maçında bir penaltı golü daha atarak yedi maçta 10 gole ulaştı.

  • Michael Olise (Fransa)

    FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRA
    AFP

    Olise, Fransa ile Uluslar Ligi görevindeyken dört gol attı; bunların ikisi ise kesinlikle enfesti

    Michael Olise, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Eski Crystal Palace kanat oyuncusu, Bayern Münih'te sezona attığı altı gollük müthiş başlangıçla bunu pekiştirdi ve Zinedine Zidane'ın Fransa'daki ilk kampında da elektrik veren formunu sürdürdü.

    Fransa, Olise'nin Kylian Mbappe'nin 54. dakikadaki golünü hazırlayan nefis dönüşü ve pasının ardından Türkiye'yi 1-0 mağlup etti; Bayern'in yıldızı, Belçika karşısında da aynı skorla gelen galibiyette kulübeden oyuna girerek fark yarattı. Olise, kendi yarı sahasının oldukça içlerinden başlayarak topu tam sürat ceza sahası çizgisine kadar taşıdı, bu sırada üç savunmacıyı geride bıraktı ve ardından topu şaşmaz bir soğukkanlılık ve isabetle alt köşeye gönderdi.

    Zidane daha sonra Fransa'nın İtalya ile karşılaşmasında Olise'yi yeniden ilk 11'e almak zorunda kaldı ve eski Crystal Palace kanat oyuncusu unutulmaz anlarına bir inanılmaz gol daha ekledi. Rayan Cherki, yaklaşık 18 metreden kullanılan serbest vuruşta topu Olise'nin önüne dokundu ve 24 yaşındaki oyuncu topu üst direkten ağlara göndererek bir kez daha zor olanı fazlasıyla kolay gösterdi.

    Zidane, İtalya ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından Telefoot'a konuşarak, "Saha dışında biraz mesafeli ve utangaç ama bu sorun değil çünkü sahada hiç utangaç değil, oyunu sayesinde doğal bir lider" dedi. "Topla birlikte bütün yeteneğini gösteriyor."

    Mbappe kaptan olabilir ama Olise, Fransa'ya ekstra bir özellik katıyor ve her geçen maç etkisini daha da artırıyor. Bu durum, Fransa'nın milli aradaki son görevinde, Stade de France'ta Belçika ile oynanan rövanş maçında açıkça görüldü.

    Fransa, Olise oyuna girdiğinde 60. dakikada 1-0 gerideydi ve o da sihrini serpiştirerek maçın gidişatını değiştirdi. Desire Doue skoru eşitledi, ardından Olise Cherki'ye Fransa'yı öne geçiren gol için nokta atışı bir geri pas verdi ve süper yedek daha sonra iki gol atarak dramatik 4-1'lik galibiyeti perçinledi.

    Olise artık 2026'da Fransa formasıyla çıktığı 16 maçta 17 gole katkı yaptı ve ülke tarihinde bir takvim yılında 10 asist yapan ilk oyuncu oldu. Belçika maçının sonlarına doğru ev sahibi taraftarlar hep bir ağızdan, "Olise, Ballon d'Or! Olise, Ballon d'Or!" diye tezahürat yaptı. Bundan daha hak edilmiş bir kazanan düşünmek zor olurdu.

  • Florian Wirtz (Almanya)

    Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3
    Getty Images Sport

    Wirtz, Anfield'ın baskısından uzaklaşıp nefes alma fırsatı bulduktan sonra Almanya formasıyla yeteneğini dünyaya yeniden hatırlattı

    Florian Wirtz, Liverpool formasıyla hâlâ beklentileri karşılamakta zorlanıyor, ancak Almanya için güvenilir bir değer olmayı sürdürüyor. Eski Bayer Leverkusen oyun kurucusu, Jurgen Klopp'un göreve geldiğinden bu yana iç sahadaki ilk maçında Yunanistan'a 1-0 kaybettiği karşılaşmada etkisiz kaldı, ancak Almanya'nın Sırbistan karşısında 2-0'lık galibiyetle toparlandığı maçta göz kamaştırdı.

    Wirtz'in topu direkten dönmesinin ardından Tom Bischof, Almanya'yı öne geçiren golü attı ve Liverpoollu oyuncu da ceza sahasında rakibini harika bir ilk dokunuşla oyundan düşürdükten sonra yaptığı soğukkanlı vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Wirtz ayrıca yüzde 95 pas isabet oranı yakaladı ve Almanya'nın en iyi hücumlarının tamamı onun üzerinden gelişti. Bu da Klopp'un 23 yaşındaki oyuncunun eleştirmenlerine net bir mesaj vermesine neden oldu.

    Eski Liverpool teknik direktörü gazetecilere, "Neşeyle doluydu ve inanılmaz derecede çok çalıştı" dedi. "Bu olağanüstüydü; harika bir maç oynadı. Oyun tarzımız Flo Wirtz'e uyuyor. Herkesi mutlu etmek için Flo'nun daha neyi doğru yapması gerektiğini bile bilmiyorum. Liverpool'daki herkes bugün mutlu olmalı."

    Wirtz, Almanya'nın dördüncü maç gününde Yunanistan ile 0-0 berabere kaldığı maçta da golü hak etmişti; beş şut, üç kilit pas ve dört başarılı driplingle virtüöz bir performans sergiledi. Almanya'nın uluslararası futbolun zirvesine dönmesi için katetmesi gereken uzun bir yol var, ancak Wirtz'in varlığı onlara umut veriyor.

  • Michael Kayode (İtalya)

    FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITA
    AFP

    Brentford savunmacısı Kayode, milli takım kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı

    Brentford, sezona yenilgisiz başlamasının ardından Premier League'de dördüncü sırada yer alıyor ve Michael Kayode, sağ bekte sergilediği performansla bu başarının kilit isimlerinden biri oldu. Hücumda sürekli fırsatlar yaratırken bire bir savunma pozisyonlarında da öne çıkan Kayode, İtalya'nın göreve dönen teknik direktörü Roberto Mancini'yi etkilemeyi başardı ve ilk kez milli takım çağrısı aldı. 22 yaşındaki oyuncu da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

    Kayode, İtalya'nın sahasında Belçika'ya 2-0 kaybettiği hayal kırıklığı yaratan maçta forma giymedi, ancak ardından Türkiye ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İtalya'nın 4-1 kazandığı mücadelede 90 dakika sahada kalan genç oyuncu, takımının en güzel golüne de imza attı; akıcı gelişen takım atağını, topu köşeden ağlara göndererek tamamladı.

    Davide Frattesi'nin açılış golü de Kayode'nin şutunun kaleci tarafından çelinmesinin ardından geldi ve Brentford yıldızı maç boyunca sahanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Karşılaşmanın ardından, "İlk maçımın böyle geçeceğini beklemiyordum, bu yüzden gerçekten çok mutluyum" dedi. Ancak son iki ayda Kayode'yi yakından izleyen hiç kimse için bu performans sürpriz olmadı.

    Paris'te Fransa ile oynanan maçta da Mancini'nin ilk 11'deki yerini koruyan Kayode, İtalya'nın 1-1'lik beraberliği aldığı mücadelede savunmada dokuz katkı yaptı. Ardından Türkiye'ye karşı sahadaki 3-1'lik galibiyette oyuna sonradan girerek 35 dakika forma giydi. Napoli kaptanı Giovanni Di Lorenzo, Mancini yönetiminde hâlâ seçenekler arasında yer alıyor, ancak gelecek Kayode'de ve Brentford da oyuncusunun uluslararası sahnede kendini bu şekilde kabul ettirmesinden büyük memnuniyet duyacaktır.

  • Goncalo Ramos (Portekiz)

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    Cristiano Ronaldo'nun davranışları Portekiz'de manşetleri domine etti, ancak Ramos onun yokluğunu en iyi şekilde değerlendirdi

    Yaklaşık dört yıldır Goncalo Ramos, Portekiz Milli Takımı'nda nedeni anlaşılamayan bir şekilde en iyi dönemini çoktan geride bırakmış Cristiano Ronaldo'nun arkasında kalmak zorunda kaldı ve Lizbon'da Galler'e karşı oynanan maçta yedek başlamasıyla bunun böyle devam edeceği görüldü. Ancak Ramos, Portekiz'in 1-0 kazandığı maçın son 23 dakikasında Ronaldo'nun yerine oyuna girdi ve hücum hattına çok daha fazla enerji kattı; bu da yeni teknik direktör Jorge Jesus'un Norveç deplasmanında ikilinin rollerini değiştirmesine yol açtı.

    Ramos, Portekiz'in o maçı 2-1 kazandığı karşılaşmada klas bir aşırtma gol attı, Ronaldo ise mücadele boyunca yedek kulübesinde kaldı. 41 yaşındaki oyuncu, ardından Jesus'un kendisine yönelik tutumuna içerleyerek kamptan ayrıldı, ancak Portekizli teknik adam yalnızca takım için en iyisini yaptı; selefi Roberto Martinez'in aksine. Ramos da o günden bu yana yükselişini çok daha net bir şekilde haklı çıkardı.

    AC Milan'ın rekor transferi, perşembe günü Portekiz'in Danimarka'yı 4-2 yenmesine yardımcı olmak için yine gol attı ve bir golün de pasını verdi; Ronaldo'nun yokluğu ise en ufak şekilde hissedilmedi. Maçın ardından RTP'nin Ronaldo meselesiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Jesus, sadece "Vizyonuma inanan bir kadrom var" dedi ve Ramos da bunu destekleyen isimlerden biriydi.

    "Yeni teknik direktör bize çok yardımcı oluyor, fikirlerimiz daha net" dedi. Ramos'la birinci santrfor olarak devam etmek de bunların en iyilerinden biri ve bu tercih, Portekiz'in Ronaldo'nun uzun süredir engellediği potansiyeli sonunda ortaya çıkarmasını sağlayabilir. Ramos, Portekiz'in sahasında Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta 79. dakikada galibiyet golünü atarak Jesus'un takımına Uluslar Ligi çeyrek final biletini getirirken bir kez daha iddiasını güçlendirdi.

  • Joao Felix (Portekiz)

    FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR
    AFP

    Jorge Jesus, geçen sezon Felix'i Al-Nassr'ın yaratıcılık merkezi haline getirerek ondan da en iyi verimi alıyor.

    Atletico Madrid'ın gözden düşen ismi Joao Felix, Al-Nassr'da kariyerini yeniden inşa etme konusunda harika bir iş çıkardı. Geçen sezon Suudi Pro Lig'de Yılın Oyuncusu ödülünde Ronaldo'yu haklı olarak geride bıraktı; Al-Nassr'ı şampiyonluğa taşıyan süreçte, aynı sayıda maçta 33 gole katkı yaptı ve Jesus da 10 numaranın onun en iyi pozisyonu olduğunu kabul etti.

    Doğal olarak, Al-Nassr kulübesinden Portekiz'in başına geçtikten sonra Felix'i yeniden bu rolde kullanmaya başladı ve bunun karşılığını da aldı. 26 yaşındaki oyuncu, Galler ve Norveç karşısındaki galibiyetlerin her birinde ağları havalandırdı; bağlantı oyunu mükemmeldi ve zor tahmin edilen hareketliliği onu durdurulamaz hale getirdi.

    120 dakikalık mücadelenin ardından Jesus, Danimarka karşısında Felix'i dinlendirdi, ancak o yine de kulübeden gelerek belirleyici bir etki yarattı ve Portekiz'in 22 paslık akıcı sekansının ardından yaptığı iyi uygulanmış yarım voleyle skoru tamamladı. Felix daha sonra Norveç ile rövanş maçında yeniden ilk 11'deydi ve Ramos'un galibiyet golünde yaptığı zekice asistle yine etkisini gösterdi.

    Jesus'un bir kez daha ona mentorluk etmesiyle Felix, Benfica'da ilk kez çıkış yaptığında kendisinden beklenen dünya çapındaki oyuncuya sonunda dönüşebilir.

  • Viktor Gyokeres (İsveç)

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-POL
    AFP

    Arsenal'da Kai Havertz'in gerisine düştükten sonra Gyokeres, İsveç Milli Takımı kampında yeniden özgüven kazandı

    Milli ara, Viktor Gyokeres için ideal bir zamanda geldi. Arsenal'ın santrforunun süreleri Mikel Arteta tarafından önemli ölçüde azaltıldı ve Emirates'te artık merkezde net bir şekilde ilk tercih Kai Havertz. Oyuncu da "daha fazla süre beklediğini" kabul etti.

    İsveç Teknik Direktörü Graham Potter, Gyokeres'e tam olarak bunu verdi ve onu önce Romanya'ya karşı iç sahadaki maçta Alexander Isak ile birlikte ileri uçta görevlendirdi. Eski Sporting CP yıldızı, 2-1'lik galibiyette kritik ikinci golü atarak değerini gösterdi; yakın mesafeden dönen topu en çabuk şekilde tamamladı.

    İsveç'in ikinci maç gününde Polonya'yı 3-1 yendiği karşılaşmada da bu keskin golcü içgüdüleri yine sahnedeydi; Gyokeres, arka direkte ortaya hareketlenip üçüncü golü voleyle ağlara gönderdi. Potter, Gyokeres'in İsveç için önemine ilişkin, "Ona sahip olmak güzel, size bir çıkış yolu veriyor" dedi. "Rakip savunmacıların Viktor Gyokeres'e karşı bire bir durumda dikkatli olması gerekiyor... Onlara bol şans, çünkü bu kolay değil."

    Gyokeres'in oyununda kesinlikle bir açlık var ve bu da Arsenal'de işleri tersine çevirme şansı açısından olumlu sinyaller veriyor. Daha da önemlisi, Romanya maçının ardından gazetecilere söylediği gibi kendi durumunun sorumluluğunu da alıyor: "Açıkçası daha iyi olmam gerekiyor ve bunu yapmaya hazırım."

    Gyokeres bu sözlerini, milli aradaki en iyi golüyle destekledi; Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalınan maçta durdurulamaz bir şutu ağların üst kısmına gönderdi. Ardından İsveç'in arayı Romanya'da 1-0'lık galibiyetle kapattığı maçta bir gol daha attı. Böylece UEFA Uluslar Ligi'ndeki son yedi maçının her birinde ağları havalandırmış oldu.

  • Konstantinos Mavropanos (Yunanistan)

    FBL-EUR-NATIONS-GRE-GER
    AFP

    Yunanistan, topu geri kazanmak ve tehlikeyi kesmek için taviz vermeyen Mavropanos sayesinde savunmada sağlam göründü

    Yunanistan, bazı taraftarların Euro 2004'teki masalsı başarının tekrarlanmasını hayal etmesine neden olan yeni bir altın yetenek jenerasyonuna sahip. Christos Tzolis, Christos Mouzakitis, Konstantinos Tzolakis ve Charalampos Kostoulas gibi yükselişte olan Premier League yetenekleriyle geleceğin kesinlikle parlak göründüğü söylenebilir.

    Ancak Yunanistan'ın Uluslar Ligi'ndeki yenilgisiz başlangıcının temelini atan isim, şu anda Championship'te forma giyen bir oyuncu oldu. West Ham'ın Konstantinos Mavropanos'u, Yunanistan'ın Sırbistan ve Almanya karşısında galibiyetler alıp Hollanda ile 2-2 berabere kaldığı maçlarda stoperde devleşti; hava toplarında üstünlük kurdu ve oyunu mükemmel okudu.

    Özellikle Yunanistan'ın Almanya karşısındaki şaşırtıcı galibiyetinde çok etkiliydi; 15 ikili mücadele kazandı ve 12 uzaklaştırma yaparak açık ara maçın oyuncusu ödülünü aldı. İki takımın Selanik'te 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada da bu performansını neredeyse tekrarladı.

    Bir dönem Arsenal'de başarısız bir transfer olarak görülen Mavropanos, bu sezon West Ham formasıyla yedi maçta attığı dört golün de gösterdiği gibi gerçek bir gol tehdidi de sunuyor. 28 yaşındaki oyuncu, Yunanistan'ın yetenekli genç kuşağı için de mükemmel bir rol model.

  • Nico Paz (Arjantin)

    Argentina v Burkina Faso - International Friendly
    Getty Images Sport

    Oyun kurucu olarak Paz, Lionel Messi'nin halefi olarak gösterildi ve son hazırlık maçlarında da bu role uygun göründü


    Arjantin, sevilen kaptanı Lionel Messi olmadan yeni bir döneme girmek üzere. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, görkemli milli takım kariyerinin son maçını salı günü Benin'e karşı oynadı ve son 20 yılda Arjantin taraftarlarına yaşattığı unutulmaz anılara yaraşır şekilde kahraman gibi uğurlandı.

    Söylemeye gerek yok, Messi'nin yerini doldurmak imkansız olacak. Onun ikonik 10 numaralı formasını kimin devralacağı hâlâ belli değil ve hiç kimse buna gerçekten layık olmayacak. Ancak tüm bunlara rağmen Arjantin'in hâlâ çok ciddi bir hücum gücü var ve Messi'nin bıraktığı boşluğu doldurma konusunda en umut verici seçenek Nico Paz.

    Paz, Messi'yle birlikte oynarken oyun tarzları birbirine çok benzediği için öne çıkmakta zorlandı, ancak bu milli takım arasında Arjantin'in ana oyun kurucusu olarak da katkı verebileceğini gösterdi. Sağ kanatta görev yapan Como yıldızı, Bolivya, Burkina Faso ve Benin karşısında alınan farklı galibiyetlerde toplam dört gole doğrudan katkı yaptı; buna son maçta 18 metreden attığı harika plase gol de dahildi.

    Paz özellikle Bolivya'nın 4-0'lık ağır yenilgi aldığı maçta müthişti; savunma arkasına sarkıp Arjantin'in ikinci golünü aşırtmayla attı, ardından Cristian Romero'nun kafayla tamamladığı üçüncü gol için kusursuz bir serbest vuruş gönderdi. Sahada kaldığı 56 dakikada Paz, üç şut, dört isabetli orta, dokuz top taşıma ve üç ikili mücadele galibiyeti kaydederek, tıpkı Como'da her hafta yaptığı gibi topla yaratıcılığını ve topsuz oyundaki çalışkanlığını ortaya koydu.

    Messi, oyun kuruculuğunun yanı sıra üretken bir golcüydü ve Paz henüz onun kadar bitirici olmasa da daha sadece 22 yaşında. Beklentiler buna göre ölçülü tutulmalı, ancak Arjantin'in elinde kesinlikle yeni bir yıldız var.

  • Julian Hall (Amerika Birleşik Devletleri)

    FBL-FRIENDLY-USA-CHI
    AFP

    Mauricio Pochettino, genç forvet Hall'u kadrosuna dahil etmesinin karşılığını aldı; ABD art arda dört galibiyete ulaştı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Kupası son 16 turunda Belçika'ya 4-1 kaybettiği o felaket maçın hatırası hâlâ tazeliğini koruyor ve bir süre daha da koruyacak gibi görünüyor. Mauricio Pochettino'nun takımı önceki turlarda son derece etkileyici bir güç görüntüsü vermişti, ancak asıl önemli anda ortada yoktu ve sonunda kendi sahasında ele geçen hayatında bir kez karşısına çıkacak fırsatı heba etti.

    Ancak bu, geleceğin parlak olmadığı anlamına gelmiyor; tam tersine. ABD'yi daha büyük başarılara taşıyabilecek birçok genç oyuncu yetişiyor. Bunlardan biri de New York Red Bulls forveti Julian Hall. Peru, Şili, Meksika ve Kanada ile oynanan hazırlık maçları için ilk kez kadroya çağrılan 18 yaşındaki oyuncu, tüm beklentileri altüst etti.

    Hall, Peru karşısında alınan 4-1'lik galibiyette son yarım saatte oyuna girdi ve bir golle bir asist yaptı; bu performans ona Şili ve Meksika maçlarında ilk 11'de başlama şansı getirdi. Söz konusu 4-2 ve 3-0'lık galibiyetlerde de gol atan Hall'un, Şili karşısındaki insanüstü sıçrayışıyla attığı kafa golü en büyük öne çıkan an oldu. Ardından Kanada karşısında kazanılan 1-0'lık galibiyette 45 dakika süre aldı.

    Hall için bu yıl tam anlamıyla çıkış yılı oldu; MLS'te 26 maçta 10 gol kaydetti ve bu performansa bakılırsa ABD yeni bir döneme başlarken ileride Folarin Balogun ile Ricardo Pepi'ye çok güçlü bir rekabet sunabilir. Hall, Pochettino'nun ekibine doğal bir golcü içgüdüsü, akıllı hareketlilik, yakıcı bir hız ve çok yönlülük katabilir. Üstelik genç oyuncunun fiziksel olarak olgunlaştıkça nereye evrilebileceğinin henüz yalnızca yüzeyini görmeye başlıyoruz.