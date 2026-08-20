Kylian Mbappe'nin sansasyonel Nike ayrılığı, futbol kramponu anlaşmalarının geleceğinde sarsıcı bir değişime işaret edecek
Futbol kramponu pazarlamasının tarihindeki belki de en önemli ana tanıklık etmek üzere olabiliriz. Modern dönemde Nike Football'un yüzü haline gelen Kylian Mbappe'nin, yaklaşık yirmi yılın ardından Amerikan spor giyim devinden ayrılmaya hazırlandığına dair söylentiler giderek artıyor.
Bu, tek başına bile yeterince sansasyonel olurdu ancak Fransız yıldızın bir sonraki hamlesine dair iddialar, yaklaşan ayrılığı daha da sarsıcı kılıyor; Mbappe'nin Nike'ın doğrudan rakiplerinden birine katılmak yerine, basit bir sponsorluk anlaşmasının ötesine geçecek bir ortaklıkla piyasayı sarsan "bilinmeyen" bir markaya bağlanmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Nitekim bu, sektörün çehresini sonsuza kadar değiştirmeyi vaat eden bir krampon anlaşması.
Nike Football'un yüzü
Mbappe, göz kamaştıran kariyeri boyunca Nike ile özdeşleşti. Amerikalı spor giyim devi, henüz Paris'in dışındaki çocukluk kulübü Bondy'de kariyerinin başındayken, sekiz yaşında onunla krampon anlaşması yaparak inanılmaz bir öngörü ve pazarlama zekâsı gösterdi.
Monaco'da sansasyonel çıkışını yaptığında, 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı genç yaşta zafere taşıyarak tüm dünyaya adını duyurduğunda ve 2022'deki dev organizasyonda Fransa, Arjantin'e karşı kıl payı kaybederken olağanüstü bir hat-trick yaptığında ayağında o imza niteliğindeki 'Swoosh' vardı.
Yıllar içinde ve Paris Saint-Germain ile şimdi de Real Madrid gibi dünyanın en büyük iki kulübünde kaçınılmaz süper yıldızlığa yükselişi sırasında Mbappe, önceki vitrin yüzü Cristiano Ronaldo kariyerinin son demlerine girerken, markanın futbol tarafının giderek daha fazla yüzü hâline geldi.
27 yaşındaki oyuncunun tedarikçi için taşıdığı önem, bugüne kadar yeni ve altın renkli Mercurial Superfly 11 de dahil olmak üzere ona 12 farklı imza krampon hazırlanmış olmasında görülüyor; bu model yalnızca ağustos ayının başında piyasaya sürülmüştü. Şimdi bunların onun son kramponları olmaya hazırlandığı görülüyor.
Sarsıcı ayrılık
Sansasyonel biçimde, Mbappe'nin Nike ile bağlarını zaten kopardığı ortaya çıktı ve böylece taraflar arasındaki 19 yıllık ortaklık aniden sona erdi. İnternetteki söylentilere göre Fransız yıldızın markayla olan sözleşmesi 31 Temmuz'da bitti ve yenilenmedi.
Bu haber tek başına bile yeterince sarsıcı. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Mbappe Nike'ın futbol tarafındaki yeni yüzü ve onu bir rakibe kaptırmak büyük bir darbe. Özellikle de, bitmek bilmeyen spor pazarlama savaşlarında markanın Alman devi adidas karşısında zaten zorlandığı yönündeki algı düşünüldüğünde.
Ancak Mbappe, Nike'ın başlıca rakiplerinden biriyle anlaşmıyor. Ne yerleşik düzenin temsilcileri adidas ya da PUMA ile ne de görece yeni oyuncular New Balance veya Skechers ile. Fransız içeriden bilgi kaynağı Thibaut Vezirian'a göre Mbappe bunun yerine, futbol kramponu dünyasında daha önce "bilinmeyen" bir marka ile güçlerini birleştirecek. Bunun, sektörde şok etkisi yaratacak, benzersiz ve son derece kazançlı bir anlaşma olması bekleniyor.
'Bilinmeyen' transfer piyasasını sarsan isimler
İlk fısıltılar, bu inanılmaz hamlenin arkasındaki markanın, yalnızca 16 yıl önce kurulmasına rağmen patentli 'CloudTec' teknolojisi sayesinde piyasayı sarsan bir koşu ayakkabısı uzmanı olarak adını duyurup meteoritik bir yükseliş yaşayan İsviçreli spor giyim şirketi On olduğunu gösteriyor. Ağustos 2026 itibarıyla şirketin değeri yaklaşık 10,77 milyar dolar (£7,95 milyar) seviyesinde.
Ancak bu, şirketin son derece rekabetçi krampon üretimi dünyasındaki ilk girişimi olacak. Mbappe, hiç kuşkusuz On'ın futbol ürünlerinin dünyaca ünlü yüzü haline gelecek ve bu da pazarlama açısından şirketin ilk kramponunun lansmanını kaçınılmaz olarak turbo etkisiyle hızlandıracak.
Ancak bu sıradan bir krampon anlaşması olmayacak; Vezirian'a göre anlaşma iki taraf için de faydalı olacak, çünkü Mbappe hisseler aracılığıyla On'da pay sahibi olacak ve 27 yaşındaki yıldızın, şirketin genel ürünleriyle birlikte kendi imza futbol kramponlarından oluşan bir "alt markası" olması bekleniyor.
İddia, Real Madrid'in süperstarının bundan sonra ürün stratejisi ve marka inşası üzerinde gerçek bir etkiye sahip olacağı yönünde. Hücum oyuncusunun futbol dünyasındaki şöhreti göz önüne alındığında, On'ın ironik biçimde Nike'ın Michael Jordan'dan ilham alan Jordan Brand'inin basketbolda sahip olduğu ağırlığın aynısını hedeflemesi kuvvetle muhtemel.
Birçok kişi, böylesine verimli geçen bir ortaklığın ardından Mbappe'nin neden Nike'ı geride bırakmak isteyeceğini soracaktır; ancak bariz finansal çekiciliğin yanı sıra, sürecin içinde doğrudan yer alma, önemli ölçüde söz sahibi olma ve On'ın bugüne kadarki eşi benzeri görülmemiş başarısının bir parçası olma fırsatı açıkça büyük bir cazibe taşıyor. Günümüzün birçok sporcusu kendisini aynı zamanda girişimci olarak da görüyor ve Dior, Oakley ile EA Sports'u da içeren ticari ortaklık portföyü düşünüldüğünde Mbappe'nin de farklı olduğu söylenemez.
Federer'in izinden mi gidiyor?
Daha önce küçük bir girişim olan ve geniş kitlelerce tanınmayan bir markanın, Mbappe gibi bir ismi kadrosuna katacak finansal güce ve cazibeye sahip olup olmadığını sorguluyorsanız, bunu kanıtlayan geçmişleri zaten var.
2019'da, şirketin kuruluşundan sadece dokuz yıl sonra On, elbette kendisi de İsviçreli olan tenis süperstarı Roger Federer'i Nike'tan ayrılıp kendileriyle bir ayakkabı anlaşması imzalamaya ikna etmeyi başardı.
Ancak Federer, olağanüstü kariyerinin son iki yılında kortta onların tenis ayakkabılarını giymekle kalmadı, aynı zamanda bildirildiğine göre %3'lük hisse için 50 milyon dolar yatırım yaparak hissedar da oldu; bu hissenin değeri bugün bunun katbekat üzerine çıkmış durumda.
Şirket, bir sonraki yıl Federer'in tasarım süreci ve geliştirme aşamasında yer aldığı, o tarihten bu yana çok popüler bir seri haline gelen sınırlı sayıda üretilen 'The Roger' adlı lifestyle spor ayakkabının ilk versiyonunu piyasaya sürdü.
'Anında küresel güvenilirlik'
Ancak kariyerinin alacakaranlığındaki Federer'i cezbetmek başka bir şey, Mbappe'yi futbol gücünün ve süper yıldızlığının mutlak zirvesindeyken kadroya katmak ise bambaşka.
Spor pazarlaması uzmanı Steve Martin kısa süre önce finans yayını City AM'de, "Mbappe benzer bir yapıya girerse, bunun sonuçları önemli olur" diye yazdı. "Meydan okuyan bir marka için onun varlığı anında küresel güvenilirlik sağlar. Real Madrid için oynadığı her maç, her Şampiyonlar Ligi gecesi, Fransa Milli Takımı'yla çıktığı her maç küresel bir pazarlama platformuna dönüşür."
Bir başka ayakkabı uzmanı Skechers da bu "anında küresel güvenilirliğe" kefil olabilir. Rekor kıran İngiltere ve Bayern Münih golcüsü Harry Kane'in, Amerikan markasının futbola beklenmedik ilk girişimini yaptığı 2023'te çığır açan ömür boyu anlaşmaya imza atması dünya genelinde kaşların kalkmasına neden olmuştu.
Ancak bu kumar fazlasıyla karşılığını verdi; o tarihten bu yana başkaları da aynı yolu izledi ve Skechers krampon pazarında oyunu bozan bir aktör olarak kalıcı olmaya gelmiş gibi görünüyor.
Yeni stadyum
Açık olan şu ki On ve Mbappe, spor pazarlama endüstrisi için bir dönüm noktası olacak ve üst düzey krampon anlaşmalarının doğasını sonsuza dek değiştirebilecek bir ortaklığın eşiğinde. Daha fazla büyük isim Mbappe'yi takip ederek On'a katılabilirken, bu anlaşma başarılı olursa başkaları da benzerini başka yerde kopyalamak isteyecektir.
Martin sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleneksel reklamcılığın aksine, bu satın alınabilecek bir erişim değil; oyunun en üst seviyesindeki performansla kazanılan bir erişim. Ancak asıl kırılma sadece görünürlük olmayacak. Uyum olacak. Hisse bazlı bir anlaşma, ilişkiyi dönüştürür.
"Mbappe'nin bir ürünün tanıtımı için ödeme alması yerine, işin büyütülmesine finansal olarak ortak olması söz konusu olur. Sabit bir ücret, performans bonusları ve anlamlı bir hisse payını birleştiren bir yapı, sporcuyu ve markayı geleneksel sponsorluğun asla yapamayacağı şekilde aynı hizaya getirir.
"Mbappe için artısı açık: uzun vadeli değer yaratımına katılım. Marka için ise fayda aynı derecede güçlü: Sadece ürünün yüzü değil, başarısında pay sahibi olan küresel bir süperstar."
Elbette bunun başarıya ulaşması için On ve Mbappe'nin doğru yapması gereken çok şey var; bunların başında da birlikte tasarlanmış ve geliştirilen, pazarlanabilir bir lansman ürünü geliyor. Ancak Fransız yıldızın gerçek anlamda küresel bir süperstar olması, İsviçreli markayı başka bir seviyeye taşımayı vadeden, son derece kârlı uzun vadeli bir ortaklık için ideal temel niteliğinde.