İlk fısıltılar, bu inanılmaz hamlenin arkasındaki markanın, yalnızca 16 yıl önce kurulmasına rağmen patentli 'CloudTec' teknolojisi sayesinde piyasayı sarsan bir koşu ayakkabısı uzmanı olarak adını duyurup meteoritik bir yükseliş yaşayan İsviçreli spor giyim şirketi On olduğunu gösteriyor. Ağustos 2026 itibarıyla şirketin değeri yaklaşık 10,77 milyar dolar (£7,95 milyar) seviyesinde.

Ancak bu, şirketin son derece rekabetçi krampon üretimi dünyasındaki ilk girişimi olacak. Mbappe, hiç kuşkusuz On'ın futbol ürünlerinin dünyaca ünlü yüzü haline gelecek ve bu da pazarlama açısından şirketin ilk kramponunun lansmanını kaçınılmaz olarak turbo etkisiyle hızlandıracak.

Ancak bu sıradan bir krampon anlaşması olmayacak; Vezirian'a göre anlaşma iki taraf için de faydalı olacak, çünkü Mbappe hisseler aracılığıyla On'da pay sahibi olacak ve 27 yaşındaki yıldızın, şirketin genel ürünleriyle birlikte kendi imza futbol kramponlarından oluşan bir "alt markası" olması bekleniyor.

İddia, Real Madrid'in süperstarının bundan sonra ürün stratejisi ve marka inşası üzerinde gerçek bir etkiye sahip olacağı yönünde. Hücum oyuncusunun futbol dünyasındaki şöhreti göz önüne alındığında, On'ın ironik biçimde Nike'ın Michael Jordan'dan ilham alan Jordan Brand'inin basketbolda sahip olduğu ağırlığın aynısını hedeflemesi kuvvetle muhtemel.

Birçok kişi, böylesine verimli geçen bir ortaklığın ardından Mbappe'nin neden Nike'ı geride bırakmak isteyeceğini soracaktır; ancak bariz finansal çekiciliğin yanı sıra, sürecin içinde doğrudan yer alma, önemli ölçüde söz sahibi olma ve On'ın bugüne kadarki eşi benzeri görülmemiş başarısının bir parçası olma fırsatı açıkça büyük bir cazibe taşıyor. Günümüzün birçok sporcusu kendisini aynı zamanda girişimci olarak da görüyor ve Dior, Oakley ile EA Sports'u da içeren ticari ortaklık portföyü düşünüldüğünde Mbappe'nin de farklı olduğu söylenemez.