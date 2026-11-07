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Kylian Mbappe ile anlaşmaktan Arsenal'la şık bir iş birliğine: Gözlük uzmanı Oakley futbol dünyasına nasıl girdi?

Kendine özgü gözlük tasarımlarıyla tanınan Amerikan markası, spor ve sokak giyimi dünyasında hızla artan popülaritesinden yararlanarak yeni bir çığır açmayı hedefliyor.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Performans gözlükleri üreten bir markanın futbolda yeri olmadığını düşünebilirsiniz ama çok yanılırsınız. Sporun içinde ve dışında dünya çapında artan popülerliğinin etkisiyle Oakley, ilk bakışta gözlüğe ihtiyaç duyulmayan bu alanda adından söz ettiriyor.

    Daha çok kayak ve sörf gibi sporlarla ilişkilendirilen Kaliforniya merkezli marka, futbol dünyasına adım attı. Artık futbolun en büyük isimleri ve kulüplerinden bazılarıyla iş birliği yapıyor ve hız keseceğine dair bir işaret de yok.

  • Popülerlikte patlama

    Oakley sunglasses
    Getty

    Oakley gözlükleri son yıllarda hem performans sporlarında kullanılan bir ürün hem de sokak giyimi aksesuarı olarak daha önce görülmemiş bir başarı yakaladı.

    Oakley'nin futboldaki yükselişi, sporun dışında da popülerliğinin hızla artmasıyla aynı döneme denk geldi. Markanın gözlükleri ve eski koleksiyonlarından parçaları, spordan çok stile önem verenlerin alışveriş listelerinde üst sıralara çıkarak ‘Y2K’ estetiğinin önemli bir parçası hâline geldi. Kendine özgü çerçeveleri ve polarize camları artık müzik festivallerinde ve şehirlerin en gözde semtlerinin sokaklarında sıkça görülüyor.

    Ağustos 2025'te Business of Fashion, Amerikalı spor giyim markasının üst üste beş yıl satış rekoru kırdığını bildirdi. Markanın küresel başkanı Caio Amato, bu başarıyı hem nostalji arayan genç tüketicilere hitap etmelerine hem de fiyatına göre iyi bir ürün sunmalarına bağladı. Koşu ve bisiklet gibi dayanıklılık sporlarının giderek artan popülerliği de bu yükselişte rol oynadı. ExplodingTopics'e göre, “koşu gözlüğü” için yapılan çevrim içi aramalar 2023 ile 2025 arasında %90 arttı.

    Oakley'nin stratejisi, arşivindeki ürünleri yeniden piyasaya sürmeyi ve eski tasarımlarından ilham almayı da içeriyor. Marka, 1994 tarihli ‘Eye Jacket’ çerçevelerini yeniden piyasaya sürerken ‘Plantaris’ modelinin biçimini de 90'lı yıllardan bir tasarıma dayandırdı. Ancak modern teknolojiyi de göz ardı etmedi: Geçen yıl Meta ile birlikte ilk yapay zekâ destekli gözlüklerini piyasaya sürdü. Bu ortaklık da başlı başına büyük önem taşıyor.

    Amato, o dönemde yayına yaptığı açıklamada, “İnsanlar Oakley ürünlerini havalı göründükleri ve spor için harika oldukları için satın alıyor. Ama aynı zamanda değerler konusunda onlarla aynı dili konuşup uyum sağladığımız için de satın alıyorlar” dedi.

  • Seçkin elçiler

    Team France Airport Arrival - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Gözlük markası, farklı spor dallarından son derece güçlü bir marka elçileri kadrosu oluşturmaya koyuldu.

    Futbol dünyasına adım atmak isteyen gözlük uzmanı Oakley, hedefini yüksek tuttu. Marka, 2022'de Kylian Mbappe'nin kazançlı ve çok yıllık bir sözleşmeyle küresel marka elçisi olduğunu duyurdu. Dünyanın en iyi futbolcularından birini bünyesine katması, ticari açıdan büyük bir hamleydi. Mbappe'nin daha sonra 'Kato' ve 'HSTN' gibi kendine özel gözlük serileri de çıktı.

    Fransız futbolcu o dönemde, “Oakley'nin ezber bozan, yenilikçi ruhu ve olumlu değişim yaratma isteğiyle kendimi birçok açıdan özdeşleştiriyorum,” demişti. “‘Olduğun kişi ol’ mesajı bende çok güçlü bir karşılık buldu. Başkalarına da kendilerine sadık kalma inancını ve bu özgüveni aşılamaya yardımcı olmak istiyorum. Tabii gözlükler de oldukça havalı.”

    Mbappe, daha yakın zamanda Oakley Meta Vanguard kampanyasının yüzü oldu. Daha önce sözünü ettiğimiz yapay zekâ destekli akıllı gözlüklerde markanın kendine özgü Prizm camları, dahili 12 megapiksellik kamera ve müzik dinlemek ile telefon görüşmeleri yapmak için hoparlörler bulunuyor. Gözlükler ayrıca performansın kesintisiz takibi için akıllı saatlere bağlanıyor.

    Kadın futbolunda ise Oakley'nin marka elçileri arasında yıldız oyuncular Alessia Russo ve artık üç kez Ballon d'Or kazanmış olan Alexia Putellas yer alıyor. Farklı alan ve sporlarda rapçi Travis Scott şirketin 'baş vizyoneri' olarak görev yaparken marka, NFL yıldızı Patrick Mahomes, Hint kriketinin yıldızı Virat Kohli ve Güney Afrikalı ragbi ikonu Siya Kolisi ile de çalışıyor.

    Elbette bu sporcuların hiçbiri sahada gözlükleri takmayacak. Ancak bu tür ortaklıklar, Oakley gibi o sporların dışından gelen bir markaya farklı spor dallarında ve daha da önemlisi, daha önce de değindiğimiz gibi ürünlere büyük ilgi gösteren tüketiciler nezdinde anında küresel itibar kazandırıyor. Koşu ayakkabısı uzmanı On da Mbappe ile yaptığı çığır açan krampon anlaşmasıyla aynı stratejiyi benimsedi; bu anlaşma markanın futbol dünyasına ilk adımı oldu.

  • “Her zaman bir avantaj elde etmenin yollarını arıyorum”

    Kylian Mbappe Oakley
    Oakley

    Mbappe, Oakley ile iş birliğinin gerçek bir temeli olduğunu ve yalnızca maddi nedenlere dayanmadığını vurguluyor

    Onları sahada takarken görmeyebilirsiniz ancak Mbappe bunun yalnızca gösterişten ibaret olmadığını vurguluyor. Real Madrid'in yıldızı, bu yılın başlarında BroBible'a şöyle konuştu: “Rekabetçi bir sporcu olarak gelişmeme yardımcı olacak her türlü avantajı arıyorum. Meta ve Oakley'nin geliştirdiği ürün heyecan verici çünkü sporcuların antrenman yapma ve teknolojiyle etkileşim kurma biçimlerinin sınırlarını zorluyor. Önemli olan, yaptığınız işe tamamen odaklanmayı sürdürürken performansınızı artırmak için yenilikten yararlanmak. Bu yaklaşım bana gerçekten hitap etti.

    “En sevdiğim özelliklerden biri, ellerimi kullanmamı gerektirmeyen kamera. Telefonumu almak için durmak zorunda kalmadan antrenman sırasında görüntüleri kendi bakış açımdan kaydedebiliyorum. Ayrıca top sürme ve şut antrenmanlarımı ağır çekimde kaydetmemi sağlayan bir kamera modu da var.

    “Bu, yaptığım hareketlere veya antrenmanlara dönüp daha önce analiz edemediğim şeyleri görmem için harika bir fırsat. Meta Oakley Vanguards, ister bir koşu, ister bir top sürme hareketi, ister bir bitiricilik sekansı olsun, hareketlerimi kendi bakış açımdan yeniden incelememi sağlıyor. Küçük teknik ayrıntıları düzeltmeme ve tam olarak nasıl gelişebileceğimi anlamama yardımcı oluyor. Bu anları yeni bir açıdan görmek, gelişimim için gerçekten faydalı olan farklı bir geri bildirim sağlıyor.”

  • Oakley x Arsenal

    Arsenal x Oakley
    Arsenal

    Oakley ve Arsenal, iş birliklerini duyurmak için hazırladıkları videoyla büyük yankı uyandırdı. Video viral oldu.

    Oakley, futbol dünyasındaki beklenmedik varlığını güçlendirmek için bu alandaki adımlarını derinleştirdi ve küresel ölçekte bir başka devle ortaklık duyurdu. Ancak bu kez iş birliği bir oyuncuyla değil, bir kulübün tamamıyla yapıldı.

    Spor giyim markası, Premier League şampiyonu Arsenal ile güçlerini birleştirdi. İş birliği, orta saha oyuncusu Declan Rice'ın Vanguard akıllı gözlüklerini takarak kuzey Londra'da koşuya çıktığı “We Go Again” adlı filmle tanıtıldı. Rice, Arsenal taraftarlarının takımları 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son verdikten sonra sokakları sevinç içinde doldurduğu yazın düzenlenen kupa kutlamasının güzergâhını yeniden takip ediyor.

    90 saniyelik videoda, o günü yeniden canlandıran siyah beyaz sinematik görüntüler ile gerçek görüntüler bir araya geliyor. Rice, gözlüğü aracılığıyla o günü yeniden yaşarken 2026-27 sezonunda şampiyonluk için bir kez daha mücadele etme motivasyonu buluyor. Sosyal medyada hızla yayılan video büyük ilgi gördü. 5.600 beğeni alan bir paylaşımda, “Evet... Arsenal'ın medya ekibi gerçekten Hollywood seviyesinde” ifadeleri kullanıldı.

    Arsenal'ın açıklamasında, “Film, Arsenal ile Oakley Meta'nın paylaştığı bir anlayışı yansıtıyor: Başardıklarınızı kutlayın, ardından yeniden işe koyulun. Bu, ilerlemeye devam etme yönündeki ortak hedefleriyle bir araya gelen iki markanın yeni ortaklığındaki ilk proje” denildi.

    Arsenal'ın gelirden sorumlu üst düzey yöneticisi Omar Shaikh ise şunları ekledi: “Kupa kutlaması, kuzey Londra sokaklarını dolduranlardan dünyanın dört bir yanında başarımızın parçası olan milyonlara kadar Arsenal taraftarlarını bir araya getiren olağanüstü bağı gösterdi. Kazanmak, Arsenal'ın neler olabileceğini ve taraftarlarımızı bu yolculuğa nasıl dahil edebileceğimizi daha büyük düşünmemiz için bize güven verdi.

    “Oakley Meta ile ortaklığımız da bu hedefin bir parçası. Arsenal'ın ve dünyanın dört bir yanındaki topluluklarımızın gücünü Oakley Meta'nın teknolojisi ve yaratıcılığıyla birleştirerek taraftarları kulübümüze yaklaştıracak yeni deneyimler yaratmayı amaçlıyoruz. Bu ilişkiyi derinleştirmek ve birlikte neler başarabileceğimizi görmek için heyecanlıyız.”

  • İleri görüşlü

    Oakley sunglasses
    Getty

    Oakley sürekli yenilikler geliştirip geleceğe odaklanıyor, bu yüzden markanın futbol dünyasına yönelik yeni girişimlerde bulunmasını bekleyebiliriz.

    Arsenal ile yapılan iş birliği, spor dalı ne olursa olsun performans gözlükleri alanında lider olmayı hedefleyen Oakley için bir sonraki adım. Marka, yeni teknolojilerden yararlanırken ve bu alandaki benzeri görülmemiş gelişim dalgasını sürdürmek isterken yerinde saymayı kesinlikle düşünmüyor.

    Oakley'nin marka ruhundan sorumlu başkan yardımcısı Brian Takumi, geçen yıl edition+partners'a şu soruyu sordu: "Elli yıl sonra Oakley'nin 2025'te yaptıklarından mı söz etmek istiyoruz? Hâlâ markanın 80'li ve 90'lı yıllarda yaptıklarını konuşuyor, başka bir şeyden söz edemiyorsak markayı geliştirme görevimizi yerine getirememişiz demektir."

    Görünüşe göre Mbappe ve Arsenal, Oakley'nin futbol dünyasındaki çalışmalarının yalnızca başlangıcı. Marka gözlük uzmanı olarak tanınıyor olabilir, ancak bundan sonra Oakley'den bu alanda çok daha fazla yenilik beklememiz gerektiği açık.