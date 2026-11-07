Oakley, futbol dünyasındaki beklenmedik varlığını güçlendirmek için bu alandaki adımlarını derinleştirdi ve küresel ölçekte bir başka devle ortaklık duyurdu. Ancak bu kez iş birliği bir oyuncuyla değil, bir kulübün tamamıyla yapıldı.
Spor giyim markası, Premier League şampiyonu Arsenal ile güçlerini birleştirdi. İş birliği, orta saha oyuncusu Declan Rice'ın Vanguard akıllı gözlüklerini takarak kuzey Londra'da koşuya çıktığı “We Go Again” adlı filmle tanıtıldı. Rice, Arsenal taraftarlarının takımları 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son verdikten sonra sokakları sevinç içinde doldurduğu yazın düzenlenen kupa kutlamasının güzergâhını yeniden takip ediyor.
90 saniyelik videoda, o günü yeniden canlandıran siyah beyaz sinematik görüntüler ile gerçek görüntüler bir araya geliyor. Rice, gözlüğü aracılığıyla o günü yeniden yaşarken 2026-27 sezonunda şampiyonluk için bir kez daha mücadele etme motivasyonu buluyor. Sosyal medyada hızla yayılan video büyük ilgi gördü. 5.600 beğeni alan bir paylaşımda, “Evet... Arsenal'ın medya ekibi gerçekten Hollywood seviyesinde” ifadeleri kullanıldı.
Arsenal'ın açıklamasında, “Film, Arsenal ile Oakley Meta'nın paylaştığı bir anlayışı yansıtıyor: Başardıklarınızı kutlayın, ardından yeniden işe koyulun. Bu, ilerlemeye devam etme yönündeki ortak hedefleriyle bir araya gelen iki markanın yeni ortaklığındaki ilk proje” denildi.
Arsenal'ın gelirden sorumlu üst düzey yöneticisi Omar Shaikh ise şunları ekledi: “Kupa kutlaması, kuzey Londra sokaklarını dolduranlardan dünyanın dört bir yanında başarımızın parçası olan milyonlara kadar Arsenal taraftarlarını bir araya getiren olağanüstü bağı gösterdi. Kazanmak, Arsenal'ın neler olabileceğini ve taraftarlarımızı bu yolculuğa nasıl dahil edebileceğimizi daha büyük düşünmemiz için bize güven verdi.
“Oakley Meta ile ortaklığımız da bu hedefin bir parçası. Arsenal'ın ve dünyanın dört bir yanındaki topluluklarımızın gücünü Oakley Meta'nın teknolojisi ve yaratıcılığıyla birleştirerek taraftarları kulübümüze yaklaştıracak yeni deneyimler yaratmayı amaçlıyoruz. Bu ilişkiyi derinleştirmek ve birlikte neler başarabileceğimizi görmek için heyecanlıyız.”