Oakley'nin futboldaki yükselişi, sporun dışında da popülerliğinin hızla artmasıyla aynı döneme denk geldi. Markanın gözlükleri ve eski koleksiyonlarından parçaları, spordan çok stile önem verenlerin alışveriş listelerinde üst sıralara çıkarak ‘Y2K’ estetiğinin önemli bir parçası hâline geldi. Kendine özgü çerçeveleri ve polarize camları artık müzik festivallerinde ve şehirlerin en gözde semtlerinin sokaklarında sıkça görülüyor.

Ağustos 2025'te Business of Fashion, Amerikalı spor giyim markasının üst üste beş yıl satış rekoru kırdığını bildirdi. Markanın küresel başkanı Caio Amato, bu başarıyı hem nostalji arayan genç tüketicilere hitap etmelerine hem de fiyatına göre iyi bir ürün sunmalarına bağladı. Koşu ve bisiklet gibi dayanıklılık sporlarının giderek artan popülerliği de bu yükselişte rol oynadı. ExplodingTopics'e göre, “koşu gözlüğü” için yapılan çevrim içi aramalar 2023 ile 2025 arasında %90 arttı.

Oakley'nin stratejisi, arşivindeki ürünleri yeniden piyasaya sürmeyi ve eski tasarımlarından ilham almayı da içeriyor. Marka, 1994 tarihli ‘Eye Jacket’ çerçevelerini yeniden piyasaya sürerken ‘Plantaris’ modelinin biçimini de 90'lı yıllardan bir tasarıma dayandırdı. Ancak modern teknolojiyi de göz ardı etmedi: Geçen yıl Meta ile birlikte ilk yapay zekâ destekli gözlüklerini piyasaya sürdü. Bu ortaklık da başlı başına büyük önem taşıyor.

Amato, o dönemde yayına yaptığı açıklamada, “İnsanlar Oakley ürünlerini havalı göründükleri ve spor için harika oldukları için satın alıyor. Ama aynı zamanda değerler konusunda onlarla aynı dili konuşup uyum sağladığımız için de satın alıyorlar” dedi.