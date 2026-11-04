Rennes'den ağustos ayında La Liga ekibi Racing Santander'e kiralık olarak katılan Yassir Zabiri, “Buraya gelmeye Racing Santander'in oyun tarzı ikna etti,” dedi. “İspanya'yı da gerçekten seviyorum ve buranın benim için doğru ortam olduğuna inanıyorum.”

Racing'in sportif direktörü Chema Aragon da Zabiri'nin tanıtımında kendinden emin konuştu: “Aradığımız özelliklere sahip. Boş alanlara iyi hareketleniyor, pozisyonları etkili biçimde bitiriyor, zeki ve çabuk uyum sağlıyor.”

İkisi de kısa sürede haklı çıktı. Zabiri, ilk maçına çıkmadan önce Racing formasıyla en az 10 gol atmayı hedeflemişti. İlk 11 maçında şimdiden sekiz kez fileleri bulduğuna göre bu hedefi fazlasıyla aşacağını söylemek mümkün.

Faslı forvet, La Liga'nın gol kralına verilen Pichichi ödülü yarışında şu anda dördüncü sırada. İlk haftalarda zirveye yerleşen Raphinha'nın yedi, Kylian Mbappe'nin dört, Lamine Yamal'ın ise yalnızca iki gol gerisinde. Bu, Zabiri için kayda değer bir başarı; özellikle de La Liga'ya yeni yükselen Racing'in 16. sırada olduğu ve kadro derinliğinin Barcelona ya da Real Madrid'inkine yaklaşmadığı düşünüldüğünde.

Mayıs ayında 14 yıllık aranın ardından La Liga'ya dönen Racing için Zabiri'nin bireysel yeteneği, orta sıralarda rahat bir sezon geçirmekle kümede kalma mücadelesi vermek arasındaki farkı yaratabilir. Ne olursa olsun, daha büyük başarılara ulaşacağı açık. Aston Villa ve Newcastle'ın ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde 21 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği bildiriliyor.

Zabiri, Premier League'in tüm elit kulüpleri arasında bir teklif yarışını bile başlatabilir: O kadar iyi. Dışarıdan bakıldığında bir gecede gelen başarı hikâyesi gibi görünse de gerçekte hiç öyle değil. Zabiri defalarca darbe aldı; zamanının geleceğine dair sarsılmaz inancıyla her seferinde ayağa kalktığı için şimdi bunun karşılığını alıyor.