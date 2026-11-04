24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Yasir Zabiri Shortlist 1-1.pngGetty/GOAL

Kısa liste: Racing Santander'in yıldızı Yassir Zabiri, La Liga gol krallığı yarışında Raphinha, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'a rakip olurken Premier League'in önde gelen kulüplerinin transfer radarında olmalı

Rennes'den kiralık olarak İspanya'da forma giyen oyuncu, kısa sürede etkisini gösterdi. Göz kamaştıran formunu sürdürürse yüksek bonservis bedeliyle İngiltere'ye transfer olabilir.

James Westwood
Çeviri:

  • Rennes'den ağustos ayında La Liga ekibi Racing Santander'e kiralık olarak katılan Yassir Zabiri, “Buraya gelmeye Racing Santander'in oyun tarzı ikna etti,” dedi. “İspanya'yı da gerçekten seviyorum ve buranın benim için doğru ortam olduğuna inanıyorum.”

    Racing'in sportif direktörü Chema Aragon da Zabiri'nin tanıtımında kendinden emin konuştu: “Aradığımız özelliklere sahip. Boş alanlara iyi hareketleniyor, pozisyonları etkili biçimde bitiriyor, zeki ve çabuk uyum sağlıyor.”

    İkisi de kısa sürede haklı çıktı. Zabiri, ilk maçına çıkmadan önce Racing formasıyla en az 10 gol atmayı hedeflemişti. İlk 11 maçında şimdiden sekiz kez fileleri bulduğuna göre bu hedefi fazlasıyla aşacağını söylemek mümkün.

    Faslı forvet, La Liga'nın gol kralına verilen Pichichi ödülü yarışında şu anda dördüncü sırada. İlk haftalarda zirveye yerleşen Raphinha'nın yedi, Kylian Mbappe'nin dört, Lamine Yamal'ın ise yalnızca iki gol gerisinde. Bu, Zabiri için kayda değer bir başarı; özellikle de La Liga'ya yeni yükselen Racing'in 16. sırada olduğu ve kadro derinliğinin Barcelona ya da Real Madrid'inkine yaklaşmadığı düşünüldüğünde.

    Mayıs ayında 14 yıllık aranın ardından La Liga'ya dönen Racing için Zabiri'nin bireysel yeteneği, orta sıralarda rahat bir sezon geçirmekle kümede kalma mücadelesi vermek arasındaki farkı yaratabilir. Ne olursa olsun, daha büyük başarılara ulaşacağı açık. Aston Villa ve Newcastle'ın ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde 21 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği bildiriliyor.

    Zabiri, Premier League'in tüm elit kulüpleri arasında bir teklif yarışını bile başlatabilir: O kadar iyi. Dışarıdan bakıldığında bir gecede gelen başarı hikâyesi gibi görünse de gerçekte hiç öyle değil. Zabiri defalarca darbe aldı; zamanının geleceğine dair sarsılmaz inancıyla her seferinde ayağa kalktığı için şimdi bunun karşılığını alıyor.

  • İlk adımlar

    Zabiri - Famalicao
    Getty

    Zabiri, futbolun inceliklerini ülkesinde öğrendikten sonra henüz 20 yaşına gelmeden Avrupa’daki ilk fırsatını yakaladı ancak A takımda forma şansı bulmak için sabretmek zorunda kaldı.

    Zabiri, futbol yolculuğuna KAC Marrakech'te başladıktan sonra, Nayef Aguerd, Youssef En Nesyri ve Azzedine Ounahi gibi Fas millî takım oyuncularını da yetiştiren prestijli Mohammed VI Futbol Akademisi'ne girdi.

    Zabiri, Diario AS'e yaptığı açıklamada, "Akademiye sonsuza dek minnettar olacağım çünkü Avrupa'daki birçok yerden daha iyi. Her şey elimizin altındaydı; neye ihtiyacımız olursa olsun oradaydı" dedi.

    18 yaşında akademiden mezun olan Zabiri, Ocak 2024'te Union Touarga A takımında ilk maçına çıktı. Botola Pro League ekibiyle 11 maçta üç gol kaydetti; zekice hamleleri ve hücumun son bölgesindeki pozisyon alma becerisiyle dikkat çekti. Her iki kanatta da iç forvet olarak oynayabilen doğal bir 9 numara olan Zabiri, kısa sürede Fas futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak gösterilmeye başlandı ve Avrupa kulüplerinden hakkında peş peşe bilgi talepleri geldi.

    Sonunda Zabiri'yi kadrosuna katma yarışını Portekiz ekibi Famalicao kazandı ve 2024-25 sezonunun başında genç oyuncuyu Touarga'dan sadece 600.000 avro karşılığında dört yıllık sözleşmeyle transfer etti. Famalicao'yu neden seçtiğini açıklayan Zabiri, AS'e şunları da söyledi: "Zorlu bir uyum sürecinden geçmek zorunda kalmadan en başından itibaren oynamanın ideal olacağını düşündüm. Geçmişlerine de baktım: Genç oyuncuları kadrolarına katıyorlar ve bu oyuncular zamanla daha büyük takımlara gidiyor. Manuel Ugarte örneğine bakın."

    Ancak Zabiri, başlangıçta 23 yaş altı takımı ile A takım arasında zaman geçirirken yerini kazanmak için çok çalışmak zorunda kaldı. İlk sezonunda, kısmen kas sakatlığı nedeniyle, A takımda yalnızca altı maça çıkabildi. Üç gol atmayı başarsa da o dönem Famalicao'nun teknik direktörü olan Hugo Oliveira, oyuncunun gelişiminde temkinli davranmakta kararlıydı.

  • Küresel zafer

    FBL-WC-U20-2025-ARG-MAR
    AFP

    Yetenekli forvet, ülkesini 20 yaş altı düzeyinde dünya şampiyonluğuna taşıdı. Döndüğünde ise Famalicao'da kendisini daha büyük bir rol bekliyordu.

    Zabiri, 2025-26 sezonunda Famalicao'nun ilk altı lig maçında toplam yalnızca 47 dakika forma giydi. Buna rağmen Fas'ın U20 Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı. Ancak bu durum Oliveira'nın hoşuna gitmedi.

    Turnuva sırasında düzenlenen bir basın toplantısında, Fas U20 takımının o dönemki teknik direktörü Mohamed Ouahbi, “Famalicao'nun teknik direktörü onu takımdaki yerini kaybetmekle tehdit etti” dedi. “O da dünya şampiyonu ve takımın gol kralı olarak döneceğini söyledi. Bunu başarırsa hak eder.”

    Tam olarak da öyle oldu. Fas daha önce hiçbir yaş kategorisinde Dünya Kupası'nı kazanmamıştı. Ancak eleme turlarında Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Arjantin'i yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sabiri, Fas'ın Arjantin'i finalde 2-0 yendiği maçtaki iki golü de dahil olmak üzere yedi karşılaşmada beş gol attı.

    İlk golünde serbest vuruşu harika bir vuruşla üst köşeye gönderdi, ikinci golünde ise arka direkte voleyle fileleri buldu. Bu unutulmaz performansıyla turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı ve finalin maçın oyuncusu seçildi. Dünya Kupası'nın en iyi ikinci oyuncusuna verilen Gümüş Top ödülü de Zabiri'ye giderken, Fas'tan takım arkadaşı Othmane Maamma Altın Top ödülünü aldı.

    “Hep istediğim buydu: Fas millî takımında oynamak ve adımı duyurmak. Uzun zamandır çok çalışıyordum ve böyle bir fırsatı bekliyordum. Tanrı'ya şükür, Dünya Kupası kazanma hayalimi gerçekleştirdim.” Zabiri, AS'a böyle konuştu. Ardından kulüp düzeyinde de daha fazla fırsat buldu.

    Famalicao taraftarları ve yetkilileri, Zabiri'nin başarısını kutlamak için Portekiz'e dönüşünde özel bir tören düzenledi. Oliveira da ona düzenli olarak ilk 11'de yer vermeye başladı. Zabiri, kasım ile ocak arasında ilk 11'de başladığı yedi maçta beş gol atarak karşılık verdi ve yaşının ötesinde bir olgunluk ile fiziksel güç sergiledi.

    Oliveira, “Yassir çok yetenekli” dedi. “Gelişim potansiyeli muazzam. Sahadaki hareketlerinde çok zeki ve çok hareketli.” Bu özellikleri onu kış transfer döneminin gözde genç oyuncularından biri hâline getirdi ve Famalicao, Ligue 1 ekibi Rennes'den resmî bir teklif aldı.

  • Fransız kabusu

    FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-METZ
    AFP

    Fransa'da geçirdiği altı aylık dönem, Rennes'in ilk 11'ine girmeyi başaramayan Zabiri için hayal kırıklığından başka bir şey getirmedi.

    Rennes, transfer döneminin son gününde Zabiri'yi 12 milyon euroya kadrosuna kattı ve onu övgü dolu sözlerle tanıttı. Rennes Sportif Direktörü Loic Desire, “Yassir yetenekli bir oyuncu ve U20 Dünya Kupası sayesinde ileriye doğru bir adım attı. Saha içindeki hareketliliği, oyunu okuma becerisi, koşuları ve kale önündeki soğukkanlılığı onu çok ilgi çekici bir gelecek vadeden oyuncu hâline getiriyor” dedi. Rennes İcra Kurulu Başkanı Arnaud Pouille ise şunları ekledi: “Futbolculuk özelliklerinin yanı sıra onu çok hoş, aklı başında bir genç olarak tanıdık.”

    Zabiri ise hemen katkı sağlayabileceğinden emindi: “Büyük bir kulüp olan Stade Rennais'ye katıldığım için çok mutluyum. Kulübün projesi beni cezbetti.” Ancak Mohamed Kader Meite'nin Al-Hilal'e satışının ardından kulübün hücum seçeneklerini güçlendirmek için Zabiri'nin transfer edilmesini isteyen kişi teknik direktör Habib Beye'ydi. Beye, Zabiri'nin gelişinden yalnızca birkaç gün sonra görevden alındı.

    Ardından göreve gelen Franck Haise, Zabiri'yi önceden Beye kadar tanımıyordu ve ona aynı yakınlığı da duymuyordu. Fransız teknik direktör, Rennes'in fizik gücüne dayalı, doğrudan bir futbol oynamasını istiyor; ileri uçta Esteban Lepaul ve Breel Embolo'yu tercih ediyordu. Böylece Zabiri daha baştan çok az süre bulabildi.

    Sezonun son 14 Ligue 1 maçının hiçbirine ilk 11'de başlamadı ve sonradan oyuna girdiği altı maçın yalnızca birinde dokuz dakikadan fazla süre aldı. Bu arada 20 yaş altı takımındaki görevinden Fas A Millî Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Ouahbi, mart ayında Zabiri'yi ilk kez millî takıma çağırdı. Ancak Zabiri, Ekvador ve Paraguay maçlarında yedek kulübesinden çıkmadı.

    Rennes'de forma şansı bulamaması, kariyerindeki gelişimi durma noktasına getirmişti. Daha da kötüsü, Rennes temmuz ayında Sunderland'den Eliezer Mayenda'yı transfer ederek hücum hattını daha da güçlendirdi. Böylece Zabiri'nin geleceği, Fransa'ya gelişinden yalnızca altı ay sonra belirsizliğe sürüklendi.

    2029'a kadar sözleşmesi bulunan Zabiri'den Rennes tamamen vazgeçmedi, ancak Mayenda'yı transfer ettikten hemen sonra onu kiralamak isteyen kulüpleri aramaya başladı. Racing devreye girince Zabiri, Roazhon Park'taki kâbusuna son verme fırsatını değerlendirmek istedi.

  • Fark yaratan

    Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri, Racing’e katıldıktan sonra La Liga’nın gelişip parlaması için ideal ortam olduğuna inandığını söyledi ve ilk kez ilk 11’de başladığı maçta bunu kanıtladı.

    Zabiri, Rennes’deki başarısızlığından Haise’i veya başka birini sorumlu tutmadı ancak Ligue 1 futbolunun kendisine uygun olmadığını kabul etti. Racing’e geldikten sonra, “Portekiz’deki takım oyunu İspanya’dakine benziyor,” dedi. “Fransa’da ise durum farklı. Daha fazla bire bir pozisyon ve ikili mücadele var. Takım arkadaşlarımla daha fazla bağlantı kurabildiğim buradaki futbolu tercih ediyorum.”

    Zabiri, hücumun son bölgesinde oyuncularını yaratıcılıklarını göstermeye teşvik eden teknik direktör Jose Alberto Lopez ile çalışacağı için de heyecanlıydı. Lopez’in yüksek riskli ama karşılığını veren yaklaşımı, Racing’i geçiş oyununda hem izlemesi keyifli hem de etkili bir takıma dönüştürmüştü. Zabiri, “İspanya’yı gerçekten sevmemin yanı sıra Racing’in oyun tarzı da buraya gelmemde belirleyici oldu,” diye ekledi.

    Racing, 2026-27 sezonuna Villarreal ile 2-2 berabere kalarak başladı, ardından Getafe deplasmanında 1-0 kaybetti. Zabiri iki maçta da son 20 dakika kadar süre almak üzere yedek kulübesinden oyuna girdi. Lopez, Racing’in Elche’yi ağırladığı maçta ona ilk kez ilk 11’de yer verdi. Zabiri de bu fırsatı göz kamaştırıcı bir performansla değerlendirdi.

    Zabiri, Elche’nin bir numaralı kalecisi Matias Dituro’nun büyük hatasından yararlanarak 15. dakikada Racing’i öne geçirdi. Dituro, ceza sahasının kenarında topu yeniden kollarına almak için hafifçe havalandırmaya çalışırken araya giren Zabiri, topu ağlara dokundurdu. Altı dakika sonra sekerek kendisine gelen bir pasa yetişip soğukkanlı, yerden bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

    Elche neye uğradığını şaşırmıştı. Zabiri, yarım saatlik bölümün hemen ardından Dituro’nun çıkaramadığı akrobatik bir voleyle hat-trick’ini tamamladı ve maçın sonucunu fiilen belirledi. Görevini tamamlayan Zabiri, 69. dakikada oyundan çıkarken Estadio El Sardinero tribünlerinden hak ettiği ayakta alkışı aldı. Elche son dakikalarda iki gol bulsa da Racing 3-2’lik galibiyeti koruyarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Lopez ise Zabiri’ye özel övgüde bulundu.

    Racing’in teknik direktörü gazetecilere, “Zabiri, her durumda fark yaratmasını sağlayan olağanüstü bir yeteneğe sahip,” dedi. “Benim için böyle oyunculara sahip olmak büyük bir nimet; ona teknik direktörlük yapmak bir zevk.”

  • Acımasız “takım oyuncusu”

    Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri, son iki ayda gollerine devam ederken Fas A Millî Takımı’nda da forma giymeye başladı.

    Zabiri, Racing'in son dokuz La Liga maçının sekizine ilk 11'de başladı ve bu maçların beşinde gol attı. Alaves karşısında iki gol atarak Lopez'in takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi, Barcelona'ya 7-2 yenildikleri maçta takımının gollerinden birini kaydetti, Valencia ile 1-1 berabere kaldıkları maçta fırsatçılığını konuşturarak ağları buldu ve Espanyol karşısında 84. dakikada galibiyet golünü attı.

    Yeterince kaliteli paslarla beslenmemesine rağmen Zabiri, 4,86'lık beklenen gol (xG) değerinin çok üzerinde bir performans sergiledi. La Liga forvetleri arasında 90 dakika başına gol sayısında 99. yüzdelik dilimde yer alıyor, fırsatlarının yüzde 34,8'ini gole çeviriyor ve şu ana kadar çektiği 23 şutun 13'ünde kaleyi buldu. Bu bitiricilik, onu Avrupa'nın beş büyük ligindeki en etkili oyunculardan biri hâline getirdi. Ancak Lopez'i etkileyen tek özelliği bu değil. Teknik direktör, forvetin ayaklarının yere basmasını sağlamaya çalışıyor.

    Racing Teknik Direktörü Lopez, "Bu oyuncuya karşı sabırlı olmalıyız. Çalışmaya ve gol atmaya devam etmeli," dedi. "O, takım için oynayan harika bir futbolcu; takım arkadaşları için çalışıyor ve sırası geldiğinde fark yaratıyor."

    Zabiri'nin sezonun ilk millî maç arası için Fas kadrosuna alınması sürpriz olmadı. Famalicao'nun eski genç yıldızı, bu kez Ouahbi'nin ilk 11'inde doğrudan yer aldı ve Gabon'a karşı 2-0 kazanılan Afrika Uluslar Kupası eleme maçında 62 dakika oynadı. Teknik direktör, son düdüğün ardından "Zabiri iyi bir dönemden geçiyor ve maç kolay olmamasına rağmen mükemmel bir performans sergiledi," dedi.

    İlk 11'deki yerler için rekabet yoğun, ancak Zabiri, gelecek yaz Kenya, Tanzanya ve Uganda'da düzenlenecek bir sonraki Afrika Uluslar Kupası başladığında Fas'ın başlıca forveti olmayı umacak. Kendini yeni bir kulüpte de bulabilir; çünkü bu üretkenlikle gol atmaya devam ederse ne Racing ne de Rennes onu elinde tutabilecek.

  • Tetikte

    Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Premier League’de şu anda üst düzey forvet bolluğu var ve Zabiri birkaç kulübe uyum sağlayabilir.

    Racing'in Zabiri için satın alma opsiyonu yok ve oyuncunun bedelinin kulübün karşılayabileceği düzeyi tamamen aşacağı noktaya şimdiden yaklaşılıyor. Ancak Faslı yıldızın istediği olursa La Liga'da kalacak. Hayalindeki adres ise Camp Nou.

    “Dürüst olmak gerekirse La Liga'yı seviyorum. Çocukken Barcelona taraftarıydım ve neredeyse her maçını izlerdim. Oynanan futbol çok güzel ve heyecan verici,” diyen Zabiri, AS'e şöyle konuştu: “Bütün takımlar iyi; mesele sadece Real Madrid veya Barcelona değil. Atletico [Madrid] ve daha birçok takım var, hepsi her zaman en üst düzeyde mücadele ediyor. Harika ve köklü kulüpleriyle kesinlikle muhteşem bir lig.”

    Zabiri, Barcelona veya Atletico'da oynamaya “sorunsuz uyum sağlayabileceğine” inandığını da belirtti. Mevcut formuna bakıldığında buna itiraz etmek zor. Ancak Premier League'de başarılı olmasını sağlayacak özelliklere de sahip.

    Keskin golcülük içgüdüleri, hava toplarındaki etkinliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Zabiri, İngiliz futbolunun temposuna uyum sağlayabilir. Newcastle muhtemelen onu zor günler geçiren Yoane Wissa'nın yerini alacak ideal isim olarak görüyor. Aston Villa'da ise hücumun son bölümünde Nicolas Jackson'ı mükemmel biçimde tamamlayabilir.

    Ancak Premier League'de Zabiri gibi bir forvete en çok ihtiyaç duyan kulüp muhtemelen Arsenal. Viktor Gyokeres henüz Mikel Arteta'nın tam güvenini kazanamadı, Kai Havertz ise doğal bir 9 numara değil. Bu nedenle Zabiri, Arsenal'e eksik olan şeyi sağlayabilir.

    Sakat Benjamin Sesko'nun aynı özelliklere sahip bir yedeği bulunmayan Manchester United için de büyük bir katkı sağlayabilir. Zabiri'nin adı Leeds ve Ipswich ile de anıldı, ancak daha büyük hedefler koyabilecek yeteneklere sahip. Yeni alıştığı ortamda kalmanın cazibesi güçlü olsa da Zabiri, tüm liglerin en rekabetçi olanında kendisini sınamaya karar verirse potansiyelini tam olarak ortaya çıkarabilir.