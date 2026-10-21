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Gjivai Zechiel Shortlist 1:1Getty/GOAL

Kısa liste: Feyenoord’un dikkat çeken ismi Gjivai Zechiel, Arsenal veya Chelsea için neden harika bir transfer olur?

Hollandalı orta saha oyuncusu, 2026-27 sezonuna etkileyici bir başlangıç yaparak ileride Premier Lig'e transfer olma ihtimalini güçlendirdi.

James Westwood
Çeviri:

  • Gjivai Zechiel başarıya bir gecede ulaşmadı. Feyenoord akademisinde geçirdiği beş yılın ardından Ağustos 2023'te, 19 yaşındayken A takım kadrosuna yükseldi ve dönemin teknik direktörü Arne Slot yönetiminde ilk maçına çıktı. Ancak düzenli forma şansı bulması zaman aldı.

    Ocak 2025'e gelindiğinde Zechiel, Eredivisie'de yalnızca 11 maça çıkmıştı. Feyenoord, gelişimi için en iyi seçeneğin kiralık olarak başka bir takıma gitmesi olduğuna karar verdi. Orta saha oyuncusu, 2012 ile 2018 arasında altyapısında altı yıl geçirdiği Sparta Rotterdam'a kiralandı. Burada dört ay boyunca her hafta A takım düzeyinde maçlara çıkarak verimli bir dönem geçirdi.

    Sparta formasıyla 13 maçta üç gole katkı sağlayan Zechiel, ardından daha yüksek profilli bir kiralık transferle Utrecht'e gitti. Utrecht, 2025-26 Eredivisie sezonunu dördüncü sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Zechiel, Ron Jans yönetiminde Stadion Galgenwaard'da gelişimini sürdürdü ve tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta toplam 20 gol ve asistlik katkı sağladı.

    Jans, sezon sonunda De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, “Bana göre üst düzey bir oyuncuya dönüşebilir. Feyenoord'da kendini gösterebileceğini kesinlikle düşünüyorum. Bir şansı hak ediyor,” dedi.

    Haziran ortasında Robin van Persie'nin yerine Feyenoord'un başına geçen Giovanni van Bronchorst, Zechiel'e bu şansı verdi; hatta 22 yaşındaki oyuncuyu “Hollanda futbolunun geleceği” olarak nitelendirdi. Ancak Zechiel'in kulüp kariyerinin geleceği ülkesinin dışında olabilir. Arsenal ve Chelsea'nin oyuncuyu transfer etmekle ilgilendiği bildiriliyor ve onun Premier League'de büyük başarı yakalayabileceğini düşünmek zor değil.

  • Evrim

    PSV v FC Utrecht - Eredivisie
    Getty Images Sport

    Zechiel, Utrecht’te hücumda daha fazla serbestlik tanınınca parladı ve Feyenoord’un A takımındaki ilk yılında yaptığı hatayı fark etti.

    Jans, Zechiel'i Utrecht'te ileri 8 numara rolünde oynatarak ondan en iyi verimi aldı. Bu rol, Zechiel'e rakip ceza sahasına girme özgürlüğü tanıdı. Oyunun temposunu yöneten bir oyuncudan etkili bir hücum silahına dönüştü ve en etkileyici performanslarını ilkbaharda sergiledi.

    Zechiel, Go Ahead Eagles, PSV ve Telstar'a karşı üst üste üç Eredivisie maçında gol attı. Ayrıca Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Norveç'e karşı oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme maçında iki gol kaydetti. Maçların kontrolünü eline alıyor, hatlar arasında boşluk bulma ve her açıdan acımasızca bitirme becerisiyle Feyenoord'un onu daha fazla geri planda tutmasını imkânsız hâle getiriyordu.

    Ancak en önemlisi, Zechiel'in sonunda olgunlaşmış olmasıydı. Hollandalı efsane Van Persie'nin U19 takımının başında olduğu 2023-24 sezonunda onunla ters düşmeseydi, Feyenoord'da muhtemelen daha hızlı gelişirdi.

    Zechiel, geçen yıl aralık ayında NOS'a şunları itiraf etti: “O sırada A takımla birlikteydim ve Gençlik Ligi'nde U19 takımıyla oynamam gerekiyordu ama ben gerçekten A takımla oynamak istiyordum. Buna nasıl tepki vereceğimi pek bilmiyordum ve takım içinde biraz sorun çıkarıyordum. O [Van Persie] benimle bu konuda yaklaşık üç kez konuştu ama davranışlarımı kontrol altına alamadım. Bu, bir teknik direktör için hoş bir durum değil. Bunun için özür diledim.”

  • Kalmaya ikna edildi

    Zechiel
    Getty

    Lille kendisiyle ilgilenmeye başladığında Zechiel, Fransa’da yeni bir meydan okumaya sıcak baktı ancak Van Bronckhorst onun ayrılmamasını sağladı.


    Zechiel yazın Feyenoord'a döndüğünde Van Persie takımdan ayrılmıştı. Eski Manchester United ve Arsenal forveti, Ocak 2025'te A takım teknik direktörlüğüne getirilmişti. Ancak görevde yalnızca 16 ay kaldı ve Feyenoord'un, onun yönetimindeki ilk tam sezonu Eredivisie şampiyonu PSV'nin 19 puan gerisinde bitirmesinin ardından görevden alındı.

    Feyenoord, aradaki farkı kapatmak için tanıdık bir isme, 2015 ile 2019 yılları arasında teknik direktör olarak takıma bir Eredivisie şampiyonluğu ve üst üste iki KNVB Kupası kazandıran Van Bronckhorst'a yöneldi. Ancak Zechiel, teknik direktör değişikliğinin De Kuip'teki durumunu iyileştireceğine başlangıçta ikna olmamıştı. Lille'in somut transfer ilgisi de aklını çelmişti.

    Fransız devi birkaç teklif sundu. Son teklif 17 milyon euroydu ve Zechiel transfere oldukça açıktı. Geçen ay Voetbal International ile yaptığı röportajda, "Bu çok ciddi bir ihtimaldi. O sırada sportif açıdan benim için daha iyi görünüyordu," dedi.

    Ancak Feyenoord, Zechiel'in ayrılmasına izin vermedi. Van Bronckhorst onun potansiyelini görmüş ve genç oyuncuya planlarında önemli bir rol ayırmıştı. Zechiel, Feyenoord'un sezonun açılış maçında eski kulübü Sparta Rotterdam'a karşı deplasmanda oynadığı karşılaşmada 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Ceza sahasına girip topu geriye çıkararak Luciano Valente'nin yakın mesafeden attığı maçın tek golünün asistini yaptı.

    Van Bronckhorst, ESPN'e şunları söyledi: "Buraya geldiğimde aklı henüz yüzde 100 kulüpte değildi. Daha çok transfer yapmaya odaklanmıştı. Sonra ilk antrenmanlarda onu izliyorsunuz ve sahip olduğu nitelikleri görüyorsunuz. Başından beri söyledim: Bu, Feyenoord'da kalması gereken bir oyuncu."

  • Avrupalı yıldız

    FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-GO AHEAD EAGLES
    AFP

    Zechiel, Feyenoord'un Eredivisie puan tablosunda zirveye yükselmesinde başrol oynadı.

    Zechiel, sezonun başından bu yana Feyenoord'un dokuz Eredivisie maçının tamamına ve Barcelona ile Como'ya karşı oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçlarına ilk 11'de başlayarak Van Bronckhorst'un kadrosundaki yerini korudu. Bu süreçte ligde beş gol ve dört asist kaydetti. SC Cambuur karşısında alınan 5-2'lik farklı galibiyette attığı iki gol de Feyenoord'un yenilgisiz şekilde zirveye yükselmesine katkı sağladı.

    Feyenoord'un genç yıldızı, ağustos ayında Eredivisie'de Zechiel'den daha fazla gol atan (üç) ya da daha fazla isabetli şut çeken (yedi) oyuncu olmadığı için hak ederek ayın oyuncusu seçildi. Zechiel'i övenler arasında eski Ajax orta saha oyuncusu Lasse Schone de vardı. Schone, ESPN'e şunları söyledi: "Rakip ceza sahasına daha sık giriyor ve oyununda daha belirleyici hâle geldi. Sezon sonuna kadar böyle oynamaya devam ederse onun için Lille değil, daha büyük birçok kulüp devreye girecek."

    Zechiel'in oyunundaki özgüven, Feyenoord formasıyla şimdiye kadar attığı en güzel golde de kendini gösterdi. Como karşısında 3-2 kazandıkları maçta takımı 1-0 gerideyken ceza sahası çizgisinde Valente'den gelen pasla dönüp durdurulamaz bir şutla topu ağlara gönderdi.

    Feyenoord'un Barcelona'ya 5-1 kaybettiği maçta bile sürekli topla buluşup fark yaratmaya çalıştı. Feyenoord'un Schone'nin uyarısına ihtiyacı yoktu. Kulüp, Zechiel'in en büyük sahnede parlayacak kaliteye sahip olduğunun fazlasıyla farkında ve değer verdiği oyuncuyu korumak için şimdiden adım attı.

    17 Eylül'de Zechiel'in sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Teknik direktör Devy Rigaux, Feyenoord'un resmî açıklamasında, "Gururluyuz. Feyenoord'a güçlü bir bağlılık hissettiği ve burada başarılı olmayı çok istediği son derece açık" dedi. "Bu, bizim için de elbette harika bir an."

    Zechiel ise en azından şimdilik De Kuip'ten ayrılmayı düşünmeyi bıraktı: "Çok mutluyum ve her şeyden önce minnettarım. Feyenoord'un bana duyduğu güven için minnettarım. Buraya aidim ve burada hâlâ önemli ölçüde gelişebileceğimi biliyorum. Önümüzdeki günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, kişisel olarak benim için güzel bir takdir göstergesi ama birlikte çok daha fazlasını istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Bu sorumluluğu hissediyorum ve üstlenmekten mutluyum."

  • Hollanda veda etti

    Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    Hollanda'nın yeni teknik direktörü Xavi, Uluslar Ligi arasında Zechiel'e A millî takımda ilk kez forma giyme fırsatı verdi.

    Zechiel, Feyenoord'daki yeni dönemin yüzü hâline hızla geliyor ve yakında Hollanda Millî Takımı'nda da aynı konuma gelebilir. Hollanda'nın yeni teknik direktörü Xavi, Feyenoord'un Utrecht'i 5-0 yendiği maçı tribünden izledikten sonra Zechiel'i sezonun ilk millî maç arası için ilk kez A millî takım kadrosuna çağırdı.

    Xavi, 22 yaşındaki oyuncuyu kadroya alma nedenini açıklarken, "İyi bir oyuncu," dedi. "Potansiyeli ve çok fazla kalitesi var. Topsuz iyi hareket ediyor. Teknik açıdan da iyi bir oyuncu. Onu beğeniyorum. Bu yüzden kadroda."

    Zechiel, Hollanda'nın ilk iki Uluslar Ligi kadrosuna alınmadı ancak Selanik'te Yunanistan ile 2-2 berabere kalınan maçta sonradan oyuna girerek ilk millî maçına çıktı. Zechiel, bitime 13 dakika kala oyuna girdiğinde Hollanda 2-1 gerideydi. Denediği röveşata savunmadan sekip Tijjani Reijnders'ın önüne düştü; Reijnders da voleyle Hollanda'nın beraberlik golünü attı. Ancak Zechiel, oyunda iz bırakacak kadar uzun süre kalamadı.

    Xavi, üç gün sonra Sırbistan'a karşı oynanan iç saha maçında Zechiel'e daha fazla süre verdi. Orta sahada serbest oyuncu rolünde 33 dakika oynayan Zechiel, 24 pasının 22'sini tamamlayıp 15 kez topla ilerledi, üç top kazandı ve iki ikili mücadeleden galip ayrıldı. Hollanda maçı 2-1 kazandı. Xavi ise son düdüğün ardından Zechiel'i özellikle övdü: "Zechiel harika bir maç çıkardı. Takım için gerçekten önemli bir oyuncu hâline gelebilir. Bunun için gereken kişiliğe sahip."

  • Premier League'in gelecek vadeden oyuncuları

    FBL-Feyenoord-NED-EREDIVISIE-CAMBUUR
    AFP

    Bu hızla gelişmeye devam ederse Zechiel, çok yakında Premier League'de oynamaya hazır olabilir.

    Zechiel'in Feyenoord'a sığmamaya başlaması muhtemelen uzun sürmeyecek. Avrupa'nın beş liginden birinde büyük etki yaratacak kadar yetenekli ve Premier League ona en uygun lig bile olabilir.

    Mikel Arteta'nın Zechiel'le ilgilendiği iddiaları şaşırtıcı değil. Arsenal teknik direktörü, takımının oyunda daha fazla kontrol kurmasına yardımcı olabilecek, teknik becerisi yüksek ve baskı altında topu kullanabilen orta saha oyuncularını seviyor. Zechiel de Martin Odegaard, Bruno Guimaraes, Declan Rice ve Martin Zubimendi'den oluşan mevcut gruba iyi uyum sağlayabilir.

    Farklı rolleri bir araya getiren kendine özgü profiliyle Zechiel, Arteta'ya mevcut seçenekleriyle örtüşen görevleri üstlenebilecek taktik bir alternatif sunar; verimlilik, yaratıcılık ve ciddi bir gol tehdidi getirir. Baskıdan bir anda sıyrılabilir ve doğal olarak topu ileri oynamaya çalışır. Çoğu zaman yaşının çok ötesinde bir soğukkanlılık sergiler.

    Chelsea'de ise orta sahanın merkezinde Moises Caicedo'yu kusursuz biçimde tamamladığını hayal etmek kolay. Topu Cole Palmer, Morgan Rogers ve Joao Pedro'ya hızla ulaştırabilir, ileriye yaptığı akıllı koşularla onların hücum tehdidini artırabilir.

    Tek soru işareti, Zechiel'in fiziksel olarak hazır olup olmadığı. Tehlikeyi önlemek için oyunu çok iyi okuyor ancak top kapma müdahalelerinde pek başarılı değil ve yerdeki ikili mücadelelerde fiziksel olarak geride kalabiliyor. Premier League'in zorlu ortamında başarılı olmak için biraz güçlenmesi ve maçlarda savunmanın zahmetli işlerini yapmaya daha fazla alışması gerekecek.

    Zechiel'in bu konuda kendisine yardımcı olabilecek, özellikle de Hollanda millî takımında, pek çok örnek aldığı oyuncu var. “Hâlâ gencim. Denzel Dumfries ve Virgil Van Dijk gibi oyuncularda liderliği görüyorsunuz. Bundan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum çünkü nihayetinde ben de böyle biri olmak istiyorum.”

    Öyleyse Zechiel'in uzun özellikler listesine hırsı ve alçakgönüllülüğü de ekleyin. Her üst düzey kulüp için değerli bir oyuncu olacaktır. Mevcut gelişimini sürdürürse 2027'de transferi için kulüpler arasında bir teklif yarışı yaşanabilir.