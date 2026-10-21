Gjivai Zechiel başarıya bir gecede ulaşmadı. Feyenoord akademisinde geçirdiği beş yılın ardından Ağustos 2023'te, 19 yaşındayken A takım kadrosuna yükseldi ve dönemin teknik direktörü Arne Slot yönetiminde ilk maçına çıktı. Ancak düzenli forma şansı bulması zaman aldı.

Ocak 2025'e gelindiğinde Zechiel, Eredivisie'de yalnızca 11 maça çıkmıştı. Feyenoord, gelişimi için en iyi seçeneğin kiralık olarak başka bir takıma gitmesi olduğuna karar verdi. Orta saha oyuncusu, 2012 ile 2018 arasında altyapısında altı yıl geçirdiği Sparta Rotterdam'a kiralandı. Burada dört ay boyunca her hafta A takım düzeyinde maçlara çıkarak verimli bir dönem geçirdi.

Sparta formasıyla 13 maçta üç gole katkı sağlayan Zechiel, ardından daha yüksek profilli bir kiralık transferle Utrecht'e gitti. Utrecht, 2025-26 Eredivisie sezonunu dördüncü sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Zechiel, Ron Jans yönetiminde Stadion Galgenwaard'da gelişimini sürdürdü ve tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta toplam 20 gol ve asistlik katkı sağladı.

Jans, sezon sonunda De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, “Bana göre üst düzey bir oyuncuya dönüşebilir. Feyenoord'da kendini gösterebileceğini kesinlikle düşünüyorum. Bir şansı hak ediyor,” dedi.

Haziran ortasında Robin van Persie'nin yerine Feyenoord'un başına geçen Giovanni van Bronchorst, Zechiel'e bu şansı verdi; hatta 22 yaşındaki oyuncuyu “Hollanda futbolunun geleceği” olarak nitelendirdi. Ancak Zechiel'in kulüp kariyerinin geleceği ülkesinin dışında olabilir. Arsenal ve Chelsea'nin oyuncuyu transfer etmekle ilgilendiği bildiriliyor ve onun Premier League'de büyük başarı yakalayabileceğini düşünmek zor değil.