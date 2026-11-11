24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Nicolo Tresoldi Shortlist 1:1Getty/GOAL

Kısa liste: Club Brugge'ün parlayan yıldızı Nicolo Tresoldi neden Arsenal, Chelsea ve Manchester City'nin öncelikli transfer hedeflerinden biri hâline geldi?

Atletik santrfor, hem ligde hem de Avrupa arenasında kolaylıkla gol buluyor ve bu performansıyla dünyanın en büyük kulüplerinin dikkatini çekiyor.

James Westwood
Çeviri:

  • Eindhoven'da soğuk bir kasım gecesinde Nicolo Tresoldi, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. 22 yaşındaki oyuncu, Joaquin Seys'in tehlikeli ortasında savunmacısının önüne geçip kafayla topu ağlara göndererek Club Brugge'ü PSV karşısında öne geçirdi. Böylece Alman bir kulüp dışında tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda beş gol atan ilk Alman oyuncu oldu.

    Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, son basın toplantısında golü “inanılmaz” diye nitelendirdi ve Tresoldi'yi ileride millî takıma çağırmayı düşündüğünü doğruladı. Yetenekli forvet Alman vatandaşı ancak İtalya'da doğdu. Roberto Mancini ise onu İtalya'yı seçmeye ikna etmeye çalıştığını kabul etti.

    İki ülke arasında Tresoldi için bir çekişme sürerken oyuncu yakında kulüpler arasında da bir teklif yarışının konusu olabilir. Chelsea ve Manchester City, bu sezon Club Brugge yıldızını izlemek için gözlemcilerini gönderdi.

    AC Milan ve Juventus'un da Tresoldi'yi yakından takip ettiği söyleniyor ancak oyuncu Premier League için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Güçlü ve zeki bir forvet olan Tresoldi, iki ayağıyla da acımasızca gol vuruşu yapabiliyor. Modern futbolda nadir görülen bu özellikleriyle en iyi günleri de kuşkusuz henüz önünde.

  • Futbol onun kanında var

    A portrait of Emanuele Tresoldi of Atalanta
    Getty Images Sport

    Tresoldi'nin babası, uzun kariyeri boyunca 13 farklı kulüpte forma giymiş İtalyan bir futbolcuydu.

    Tresoldi, Sardinya’nın Cagliari kentinde doğdu. Babası Emanuele Tresoldi, profesyonel futbolculuk kariyeri 20 yıl süren eski bir savunmacıydı. Atalanta, Cesena, Novara ve SPAL’ın da aralarında bulunduğu birçok kulüpte oynayan Emanuele, İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda altı kez forma giydi. Futbol yeteneğinin Nicolo’ya geçtiği küçük yaşlardan itibaren belliydi.

    Aile, Nicolo’nun çocukluğunda Gubbio’ya taşındı. Tresoldi, yerel altyapı kulübü ASD Fontanelle’de oynadı ve ilk antrenörü Marco Bedini’nin yönetiminde santrfor olarak öne çıktı. Tresoldi 12 yaşındayken birçok büyük kulübün ilgisini çekti ancak başlangıçta istediği fırsatı bulamadı. Bu dönemde zamanının bir bölümünü başka bir spora ayırdı.

    Bedini, La Gazzetta dello Sport’a şunları anlattı: “Atalanta, Milan, Fiorentina, Bologna ve Juventus’ta deneme antrenmanlarına çıktı ama hepsi ‘Bu seviyede oyuncularımız zaten var’ diyerek onu reddetti. Bana da aynısını söylediler. Nico, hiçbir şey olmamış gibi Gubbio’ya döner ve gol atmaya devam ederdi. Tenise tutkuyla bağlıydı ve oynamaktan keyif alıyordu. Bir süre futbol kramponlarıyla tenis raketi arasında gidip geldi. Bazen hafta içinde deneme antrenmanlarına gittiği için takım idmanlarını kaçırırdı.”

    Bir AC Milan taraftarı olarak büyüyen Tresoldi, Bedini’ye göre oyununu ceza sahasındaki golcülüğüyle tanınan bir kulüp efsanesini örnek alarak şekillendirdi: “12 yaşındayken bile sağ ayağıyla, sol ayağıyla, kafayla ya da ceza sahasına sızarak her türlü golü atardı. Sonuçta kahramanı hep Pippo Inzaghi’ydi. Bazen Inzaghi’yi taklit ederdi; ona ceza sahası içinde nasıl hareket edeceğini göstermek için özel antrenmanlar yapardık.”

    Tresoldi de röportajlarında Milan taraftarı olduğunu doğruladı. Bir keresinde şöyle dedi: “Onları hâlâ takip ediyorum. Her şeyi dedeme borçluyum: Milan taraftarıydı ve [Marco] Van Basten’ın golf eğitmeniydi!”

  • Atılım

    Hamburger SV v Hannover 96 - Second Bundesliga
    Getty Images Sport

    Hannover, Tresoldi'nin en golcü hâline hiç tanık olmadı ancak oyuncu takıma başka açılardan büyük katkı sağladı.

    2017'de Tresoldi ve ailesi, annesinin bir havayolu şirketinde hosteslerin sorumlusu olarak çalışması nedeniyle Almanya'nın Hannover kentine taşındı. Ertesi yıl Hannover 96'nın altyapısına katılan Tresoldi, yaşının ötesinde bir oyun zekâsı sergileyerek basamakları hızla tırmandı.

    Rezerv takıma yükseldikten sonra Tresoldi, Temmuz 2022'de Kaiserslautern'e karşı oynanan 2. Bundesliga maçında Hannover'in A takımında ilk kez forma giydi. Ertesi ay 18 yaşına basan genç forvet, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Ardından A takımın düzenli oyuncularından biri hâline gelirken Almanya 21 yaş altı milli takımının kadrosuna da girdi.

    Ancak Hannover, gol yükünü hiçbir zaman Tresoldi'nin omuzlarına bırakmadı. A takımda geçirdiği üç sezonda, 2024-25 sezonundaki yedi golü de dâhil olmak üzere, 77 maçta 14 gol kaydetti. Teknik direktörler ona daha çok sırtı dönük oynama becerisi ve Hannover'in ilk savunma hattında özveri gerektiren işleri üstlenme isteği nedeniyle güvendi. Bununla birlikte, sürekli olarak yüksek beklenen gol (xG) değerlerine ulaşması potansiyeline işaret ediyordu.

    Brugge, Haziran 2025'te onu Hannover'den transfer ederken bu potansiyele yatırım yaptı. Nihai bonservis bedeli olan 7 milyon avro, Hannover için kulüp rekoru kıran bir satıştı. Tresoldi'nin ayrılışına üzülen Alman kulübü, ikinci ligde mücadele etmesi nedeniyle bu önemli mali katkıyı memnuniyetle karşıladı.

    Hannover Genel Müdürü Markus Mann, "Nicolo ile Hannover 96'nın yüzlerinden birini kaybediyoruz ama altyapıdaki ilk günlerinden Şampiyonlar Ligi'ne uzanan yolculuğunda ona eşlik etmiş olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. "İkinci lig kulübü olarak transfer gelirlerine de ihtiyaç duyduğumuz biliniyor ve bu yaz bunu elde etmek için bir fırsat daha yakaladık. Sonuçta bu, Hannover 96'nın daha önce görmediği büyüklükte bir paket."

  • Bir ‘katil’ olmak

    Club Brugge KV v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Tresoldi, Brugge'deki ilk sezonunda giderek gerçek bir golcüye dönüştü ve takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.

    Hannover'da sık sık ileride yalnız kaldığı için geriye gelip top alan Tresoldi'nin, Brugge'de ceza sahası içinde ve çevresinde oynaması planlanıyordu. 2024-25'te Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkarak tüm beklentileri aşan, hücumu düşünen heyecan verici bir takımda sonunda ihtiyaç duyduğu pas desteğini bulacaktı.

    Jan Breydel Stadı'ndaki ilk sezonunun ilk yarısında, Belçika Pro League'inin temposuna ve Şampiyonlar Ligi seviyesine alışırken tüm kulvarlarda yalnızca altı gol atan Tresoldi, buna rağmen hiçbir gerginlik belirtisi göstermedi. Avrupa'da özellikle etkiliydi: Monaco'nun 4-1 mağlup edildiği maçta ilk maçına golle başladı, ardından Barcelona ile 3-3 biten heyecan dolu karşılaşmanın açılış golünü kaydetti.

    Belçika'daki kış arasının ardından Tresoldi oyununu başka bir seviyeye taşıdı. Orta sahanın maestrosu Hans Vanaken ile neredeyse birbirlerinin aklını okurcasına bir uyum yakalayan eski Hannover yıldızı, golleri art arda sıralamaya başladı. Brugge'ün şampiyonluğa ulaştığı sezonu 23 golle tamamladı; bunların altısını Pro League play-off'larında attı.

    Tresoldi, bağlantı oyuncusu olarak becerileriyle de etkilemeyi sürdürüp dokuz asist yaptı, ancak giderek tam anlamıyla bir golcüye dönüşüyordu. Aralık ayında Nicky Hayen'ın yerine Brugge teknik direktörlüğüne gelen Ivan Leko, genç oyuncudan en iyi verimi aldı. Leko, ona enerjisini korumasını ve son savunmacının hizasında oynamasını söyledi.

    Tresoldi'nin mart ayında Anderlecht ile 2-2 berabere kalınan maçta iki gol atmasının ardından Leko, gelişimindeki diğer önemli etkeni açıkladı: “Artık gerçekten kendi şansını yaratıyor. Antrenman tesisine ilk gelen ve oradan en son ayrılan o. Şut çalışmaları, spor salonu, hatta yoga... Bunun için her şeyi yapıyor. Büyük çaba büyük başarı getirir.”

    Bu sırada Tresoldi, performansından çok etkilenen Anderlecht'in birinci kalecisi Colin Coosemans'tan da beklenmedik övgüler aldı: “Gerçekten üst düzey bir oyuncu. Çok yönlü. Ceza sahasında tam bir bitirici, iki ayağını da iyi kullanıyor ve aynı zamanda çok çalışkan.”

  • Şampiyonlar Ligi kahramanı

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Son İtalya şampiyonu Inter, sahasında Brugge'e sürpriz biçimde yenilirken Tresoldi ile başa çıkamadı.

    Bu sezon Tresoldi’yi yakından izleyen herkes Coosemans’ın değerlendirmesine katılacaktır. Tresoldi artık yalnızca Belçika’da ses getiren bir oyuncu değil; Brugge formasıyla çıktığı 17 maçta 14 gol atarak Avrupa’nın en formda forvetlerinden biri hâline geldi.

    Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk dört haftasının ardından gol krallığında altı golle Como’dan Anastasios Douvikas lider. Tresoldi ise Manchester City’nin bitiricisi Erling Haaland ile birlikte ikinci sırada. Serie A şampiyonu Inter’e karşı San Siro’da sergilediği performansla da Avrupa kupalarında sezonun şu ana kadarki en iyi performansına imza attığı yönünde güçlü bir iddia ortaya koydu.

    Fizik gücüyle öne çıkan 9 numara, Brugge’ün Inter’i 4-3 mağlup ettiği maçta unutulmaz bir hat-trick yaptı. Böylece 22 yıl 257 günlükken Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapan en genç Alman oyuncu olarak Karim Adeyemi’nin rekorunu kırdı.

    Tresoldi ayrıca tek bir Şampiyonlar Ligi maçında üç gol atan ilk Brugge oyuncusu oldu. Gareth Bale’in 2020’de Tottenham formasıyla başardığı bu performansın ardından, organizasyon tarihinde San Siro’ya konuk olan bir takım adına üç gol atan ikinci oyuncu da oldu. Tresoldi, etkili bir penaltı vuruşuyla gol perdesini açtıktan sonra Inter kalecisi Josep Martinez’in büyük hatasını değerlendirerek ikinci golünü buldu. Kendisinin ve Brugge’ün üçüncü golünü ise topa ilk dokunuşunda yaptığı içgüdüsel bir vuruşla attı.

    Inter’in ezeli rakibine duyduğu yakınlık düşünüldüğünde, Tresoldi için rüya gibi bir geceydi. Tresoldi, Sky Sports Italia’ya şunları söyledi: “Maçtan önce Milan taraftarlarından çok sayıda mesaj aldım. Bana gol atmamı ve kazanmamı söylüyorlardı. Her şeyden önce Club Brugge’ün kazanmasına ve Belçika futbolu adına mutluyum ama benim için biraz derbi gibiydi, bunu kabul ediyorum. Çok şey ifade ediyor!”

    Leko ise fizik gücüyle öne çıkan hücum oyuncusunun Brugge’ün ötesine geçme yolunda ilerlediğini kabul etti. Belçikalı teknik direktör, “Çok mütevazı ve yeteneğinin farkında. Çok sıkı çalışıyor ve önemli ilerleme kaydetti” dedi. “Avrupa’nın en iyi oyuncuları arasında yer alacak. Nerede olacağını bilmiyorum ama potansiyeli var.”

    Daha önce Inter’de forma giyen Brugge kalecisi Yann Sommer de şunları ekledi: “Nico, birçok özelliğe sahip harika bir forvet. Her zaman tehlikeli. Harika bir kariyeri olacağına eminim.”

  • Seçenek bolluğu

    SOCCER JPL D9 CLUB BRUGGE VS STVV
    AFP

    Tresoldi, Brugge formasıyla bu istikrarlı performansını sürdürürse gelecek yaz kendisiyle ilgilenen üst düzey kulüpler arasından seçim yapabilecek.

    Tresoldi, Inter maçının ardından millî takım tercihiyle ilgili söylentilere de değindi ve Sky'a şunları söyledi: "Klopp'la, Mancini'yle ve iki ülkenin federasyonlarıyla konuştum. Olaylara nasıl baktığımı anladılar. Evde her zaman İtalyanca konuşurum, ayrıca İtalya'da doğdum. Göreceğiz. Almanya U21 takımında olmaktan keyif alıyorum. [Gelecek yaz] oynayacağımız bir Avrupa Şampiyonası var. Babamın İtalya ile kazandığı bir kupa bu, dolayısıyla benim için de bir hedef. Sonrasında ne olacağını göreceğiz."

    Gelecek yıl Tresoldi'nin vermesi gereken tek büyük kararın bu olması pek olası görünmüyor. Belçika'daki haberlere göre Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid de Brugges'in genç yıldızını takip etti. Chelsea ve Manchester City ise yazın Christos Tzolis'i 40 milyon euroya transfer etmesinin ardından Pro League kulübüyle iyi ilişkiler kuran Arsenal'in de rekabetiyle karşılaşabilir.

    Tresoldi, Avrupa'nın beş büyük liginin dördündeki elit kulüpler arasından seçim yapma fırsatı bulabilir. Brugge'nin forvet için 50 milyon euroya kadar bir bonservis bedeli talep edeceği bildirildi. Ancak potansiyeli düşünüldüğünde bu rakam oldukça uygun görünüyor.

    Premier League'i seçerse Arsenal onun için en uygun adres gibi görünüyor. Bunun nedeni yalnızca Tzolis'le yeniden bir araya gelebilecek olması değil. Mikel Arteta'nın Premier League şampiyonu, unvanını koruma ve Şampiyonlar Ligi için yeniden mücadele etme yolunda ilerliyor. Ancak gerçek anlamda büyük bir takım olmak için hâlâ dünya çapında bir 9 numaraya ihtiyacı var. Viktor Gyokeres ve Kai Havertz ise yarattıkları beklentileri karşılamakta zorlanıyor.

    Tresoldi henüz dünya çapında bir 9 numara olmasa da o seviyeyi hedeflemesini sağlayacak özelliklere sahip. Arteta da ona kendini gösterebileceği ortamı sunabilir. Chelsea'de Joao Pedro'nun, Manchester City'de ise Erling Haaland'ın arkasında kalacaktır. Arsenal'de ise onu önemli bir rol bekliyor olabilir. Arsenal'in fazla beklemeden harekete geçmesi akıllıca olur. Çünkü Tresoldi, Brugge'nin beklentilerin çok üzerinde performans göstermesine yardımcı olmayı sürdürürse 2027 yaz transfer döneminin en çok aranan futbolcularından biri olacak.