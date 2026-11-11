Eindhoven'da soğuk bir kasım gecesinde Nicolo Tresoldi, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. 22 yaşındaki oyuncu, Joaquin Seys'in tehlikeli ortasında savunmacısının önüne geçip kafayla topu ağlara göndererek Club Brugge'ü PSV karşısında öne geçirdi. Böylece Alman bir kulüp dışında tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda beş gol atan ilk Alman oyuncu oldu.

Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, son basın toplantısında golü “inanılmaz” diye nitelendirdi ve Tresoldi'yi ileride millî takıma çağırmayı düşündüğünü doğruladı. Yetenekli forvet Alman vatandaşı ancak İtalya'da doğdu. Roberto Mancini ise onu İtalya'yı seçmeye ikna etmeye çalıştığını kabul etti.

İki ülke arasında Tresoldi için bir çekişme sürerken oyuncu yakında kulüpler arasında da bir teklif yarışının konusu olabilir. Chelsea ve Manchester City, bu sezon Club Brugge yıldızını izlemek için gözlemcilerini gönderdi.

AC Milan ve Juventus'un da Tresoldi'yi yakından takip ettiği söyleniyor ancak oyuncu Premier League için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Güçlü ve zeki bir forvet olan Tresoldi, iki ayağıyla da acımasızca gol vuruşu yapabiliyor. Modern futbolda nadir görülen bu özellikleriyle en iyi günleri de kuşkusuz henüz önünde.