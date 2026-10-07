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Brunner - 1:1Getty/GOAL

Kısa Liste: Almanya patronu Jurgen Klopp'un dikkatini çeken Monaco'nun golcüsü Paris Brunner'ı neden Man Utd ve başkaları hedeflemeli?

20 yaşındaki forvet, Fransa'da sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve hâlâ ortaya çıkarabileceği çok büyük bir potansiyeli var

James Westwood
Çeviri:

  • Paris Brunner, 2020'de Borussia Dortmund altyapısına katıldığında henüz 14 yaşındaydı ve yıldızlığa giden yola o yaşta adım attı. Sonraki dört yılda kulübün çeşitli genç yaş kategorilerinde çıktığı 74 maçta toplam 56 gol atarak dikkat çekici bir performans sergiledi ve uluslararası arenada da adından söz ettirdi.

    Almanya, 2023 yazında 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı ve Brunner dört golle Gol Krallığı ödülünü paylaşırken aynı zamanda Turnuvanın Oyuncusu ödülünü de kazandı. Aynı yılın kışında Brunner bir kez daha kahraman oldu; Almanya Endonezya'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nı kazanırken, Fransa'ya karşı oynanan finalde attığı bir gol de dahil olmak üzere beş gol kaydetti ve Altın Top'la ödüllendirildi.

    Eski Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic, Brunner'ı "olağanüstü yetenekli bir oyuncu" olarak tanımladı ve kulüp, onunla profesyonel sözleşme imzalamak için çaba gösterdi. Ancak tam bir anlaşmaya varılamadı ve Alman devi, onu bonservissiz kaybetmemek için Ağustos 2024'te Brunner'ı 4 milyon euro karşılığında Monaco'ya sattı.

    Henüz 18 yaşındayken konfor alanını bırakıp yeni bir ülkeye gitmek cesur bir adımdı, ancak Brunner'ın hiç şüphesi yoktu. Brunner, Sport BILD'e yaptığı açıklamada, "Monaco bana net bir sportif yol sundu, benimle nasıl bir plan yapmak istediklerini ve beni nasıl geliştirmek istediklerini gösterdi" dedi. "Bu değer ve netlik beni hemen ikna etti ve etkiledi. Beni gerçekten istedikleri hissine kapıldım."

    Bugüne geldiğimizde Alman forvet, Monaco'nun kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermeye başlıyor. Brunner, Ligue 1'in en korkulan forvetlerinden biri olma yolunda hızla ilerlerken yeni A Milli Takım teknik direktörü Jurgen Klopp'un da dikkatini çekiyor ve Avrupa'nın elit kulüplerinin radarına girmesi de uzun sürmeyebilir.

  • Umut veren işaretler

    NK Olimpija Ljubljana v Cercle Brugge KSV - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD5
    Getty Images Sport

    Brunner, sakatlıkların engeline rağmen Belçika'daki kiralık döneminde kendine özgü yeteneğinden kesitler sundu

    Monaco'nun Brunner için planı, onu hemen Belçika Pro League ekibi Cercle Brugge'a kiralamaktı. Böylece ilk kez üst düzey futbolla ve Avrupa kupalarıyla tanışacaktı. Ancak bu kolay bir geçiş olmadı; bunda, teknik direktör Miron Muslic'in onun üzerinde yarattığı beklentilerin de payı büyüktü.

    Muslic, takımın her oyuncusundan üst düzey fiziksel efor isteyen yoğun pres sistemini tercih ediyordu ve Brunner onun ilk 11'ine girmekte zorlandı. Muslic, Brunner'ı kulüpteki ilk üç ayında yalnızca iki kez sonradan oyuna aldıktan sonra gazetecilere, "Paris'te kalite var ama bu yoğunluğa uyum zaman alıyor" dedi.

    Brunner, sezon boyunca sınırlı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek zorundaydı ve aralık ortasından şubat sonuna kadar sahalardan uzak kalmasına neden olan ciddi bir sakatlık yaşaması da işini kolaylaştırmadı. Yine de Monaco'daki yöneticilerine umut veren yeterince kaliteli an vardı.

    Nitekim sadece sekiz ilk 11 başlangıcında altı gol attı ve en dikkat çekici performanslarını Konferans Ligi grup aşamasında sergiledi. Cercle Brugge evinde Hearts'ı 2-0 yenerken Brunner rakip savunmayı perişan etti; İstanbul Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ise arka direkte içe kavisli bir serbest vuruşa sıyrılıp müthiş bir aşırtma kafa vuruşuyla çok kritik bir geç eşitlik golü attı.

    Patlayıcı fiziksel özellikleri, göz kamaştıran ayak işleri ve keskin gol sezgisiyle Brunner, sahaya çıktığı her an rakipler için büyük bir tehditti. Ancak son üçteki karar alma mekanizmasının açıkça gelişmesi gerekiyordu ve Monaco, bir kiralama daha onaylamak yerine onu 2025-26 sezonu için Stade Louis II'de A takım kadrosuna dahil etti.

  • "Yaşına göre dünya çapında"

    Germany v Romania - U20 International Friendly
    Getty Images Sport

    Brunner'ın Monaco'daki ilk tam sezonu sinir bozucuydu, ancak Almanya formasıyla parlamaya devam etti


    Ancak Monaco'nun ilk 11'ine girmek göz korkutucu bir görevdi. Brunner, forvet sıralamasında Mika Biereth ve birinci tercih 9 numara Folarin Balogun'un gerisinde yer alıyordu ve Nice-Matin'e göre, dönemin teknik direktörü Adi Hutter onun tutumuyla ilgili çekincelere sahipti.

    Brunner, Hutter görevden alınmadan önce Ligue 1'de yalnızca iki kez oyuna sonradan girdi ve Alman genç oyuncunun durumu halefi Sebastien Pocognoli döneminde de iyileşmedi. Belçikalı teknik adam, Brunner'a tüm kulvarlarda sadece 127 dakika süre verdi ve onu sık sık kulübün U21 takımında oynamaya ve antrenman yapmaya gönderdi.

    Bu, Brenner için sinir bozucu bir yıldı, ancak Almanya U20 takımındaki performanslarının da etkisiyle pozitif bir zihniyetini korudu ve sabırlı kaldı. Almanya adına Elite League'de çıktığı yalnızca dört maçta sekiz gol attı; bunlar arasında İtalya karşısında 4-0'lık galibiyette attığı iki gol ve Romanya'nın 6-0'lık farklı mağlubiyetinde yaptığı hat-trick de vardı.

    U20 teknik direktörü Hannes Wolf, "Paris, teknik ekibin mutlak güvenini hissettiğinde parlayan bir oyuncu. Almanya'da altyapı seviyesinde yaptıkları, karakterinin bir göstergesi" dedi. "Kulübünde süre almakta zorlanan bir oyuncu gibi görünmüyor; buraya geliyor, liderliği üstleniyor ve gerekeni yapıyor. Ceza sahası önündeki bitiriciliği, yaş grubuna göre dünya çapında olmaya devam ediyor."

  • Nihayet değerini kanıtlıyor

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLE
    AFP

    Monaco'nun yeni teknik direktörü Filipe Luis yönetiminde Brunner, takımın en önemli ismi olarak öne çıktı

    Monaco, Pocognoli'yi haziranda Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını getirememesinin ardından görevden aldı ve daha sonra kulübü ileriye taşımak için rotasını Filipe Luis'e çevirdi. Oyunculuk kariyerinde Atletico Madrid ve Chelsea'de başarılı dönemler geçiren eski Flamengo teknik direktörü, Brunner'ın potansiyelini hemen fark etti ve kendisini kanıtlaması için ona platform sağladı.

    Balogun ile yaz transfer döneminde kadroya katılan Matthias Abline, sakatlıkları nedeniyle 2026-27 sezonunun başlangıcını kaçırmak zorunda kalınca Brunner, Monaco'nun Gornik Zabrze ile oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinin ilk ayağı olan sezonun ilk maçında santrfor rolüne itildi ve kulüp adına Avrupa'daki ilk 11 başlangıcını Polonya'da alınan 3-2'lik galibiyette belirleyici üçüncü golü atarak şık bir şekilde taçlandırdı.

    20 yaşındaki oyuncu o tarihten bu yana Monaco formasıyla çıktığı altı maçta beş gol daha attı; bunların arasında 30 Ağustos'ta Marsilya'yı mağlup ettikleri maçtaki unutulmaz dublesi de var. İlk golünü altıpasın hemen içinden yaptığı düzgün bir kafa vuruşuyla kaydederken, ikinci golü onu böylesine heyecan verici bir yetenek yapan her şeyi özetledi: Orta sahadan kullanılan bir kale vuruşuna hareketlendi, ceza sahasına kadar topu sürdü, sol ayağına çekti ve topu sakince alt köşeye gönderdi; bunu yaparken de iki savunmacıyı geride bıraktı.

    Luis, Monaco'nun derbide aldığı 2-0'lık galibiyeti perçinleyen bu solo çabayı bir "başyapıt" olarak nitelendirdi. Teknik direktör, "Paris açısından olağanüstüydü" diye ekledi. "Bugün harikaydı. Başından beri konuşmasını sahada yaptı; antrenmanda, golleriyle, presiyle, savunmaya gelmesiyle, öğrenme isteğiyle. Ben bu tür oyuncuları seviyorum. Sahada konuştukça orada olacaktır."

  • Tartışmaları körükleyerek

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACO
    AFP

    Brunner, Strasbourg taraftarlarının önünde tartışmalı bir gol sevinci yapmasının ardından başını belaya soktu

    Brunner ayrıca Strasbourg deplasmanında Monaco'ya 1-1'lik beraberliği getiren ve sezonun golü adayları arasına girebilecek bir gole de imza attı. Luis'in takımı son 20 dakikaya girilirken 1-0 gerideydi ve ilhama umutsuzca ihtiyaç duyuyordu; tam o sırada Brunner, orta çemberin hemen dışında pası almak için döndü.

    Ardından genç Alman yıldız adayı öne doğru ilerledi ve yaklaşık 25 yarddan vurmak için kendini hazırladı; direğin iç tarafına çarparak ağlara giden, falso alan müthiş bir şut çıkardı. Chelsea'den kiralık olarak forma giyen Strasbourg kalecisi Filip Jorgensen, Brunner'ın koşu halinde ürettiği hız ve güç nedeniyle tüm uzanmasına rağmen topa yaklaşamadı.

    Ancak sonrasında yaşananlar bu anın tadını bir nebze kaçırdı. Brunner, Strasbourg taraftarlarının bulunduğu bölüme koştu ve boğaz kesme hareketi yaptı; bu tamamen gereksizdi.

    "Taraftarlar ailem hakkında, annem ve babam hakkında konuşuyordu. Onları görebiliyordum" dedi, beraberliğin ardından karma alanda. "Çok fazla duygu vardı. Saygısızlık etmek istemedim. Pişman olduğumu söylemem ama vermek istediğim mesaj bu değildi. Yanlış anlaşıldı. 'Ne gol ama; bitti bu iş!' demek istedim."

    Bu arada Luis, basın toplantısında oyuncusunu savunarak şöyle dedi: "Gerçek şu ki o çok tutkulu, çok yoğun yaşayan bir çocuk; o kutlama anında hata yaptı. Anında özür diledi. Sosyal medya üzerinden özür diledi. Herkes onun hata yaptığını biliyor. Umarız bir daha olmaz, futbolda bunlar yaşanabiliyor. O iyi bir çocuk; herkes onu seviyor."

    Ne yazık ki tribünlerden gelen istismar modern oyunun ayrılmaz bir parçası ve 10 durumun dokuzunda bunu görmezden gelmek en iyi yaklaşım. Brunner da altı gün sonra Lens karşısında 2-1 kazanılan maçta bir kez daha gol atarken özür niteliğinde bir jest yapmış gibi göründü, ancak zarar çoktan verilmişti.

    LFP, ona tecilli dört maç men cezası verdi; bu da milli aranın ardından Toulouse ve Lorient'e karşı oynanacak Monaco'nun ilk iki Ligue 1 maçını kaçıracağı anlamına geliyor. Monaco 13 puanla liderlik koltuğunda otururken ve son şampiyon Paris Saint-Germain'in beş puan önündeyken, formsuzluk değil disiplinsizlik nedeniyle en formda oyuncusunu kaybetmeye gerçekten hiç ihtiyaçları yoktu.

  • 'Kapılar kapanmadı'

    Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship Final
    Getty Images Sport

    Dortmund da Brunner konusunda kendi sorunlarını yaşadı, ancak Alman yıldızın büyük hayranı olmaya devam ediyor.

    "Bunun dışında kusursuzdu. Oynamadığı zamanlarda bulunduğu durumla ilgili hiçbir zaman şikâyet etmedi," diye ekledi Luis, Brunner'ın davranışlarıyla ilgili ısrarcı sorular üzerine. "Temelde kapımı aşındırdı; oynaması gerektiğini sözlerle değil, gerçeklerle gösterdi: goller atarak, takım için koşarak, pres yaparak, savunma yaparak ve işini yerine getirerek. Karakteri konusunda şikâyet edemem. Sadece yaptığını yapmaya devam etmesini istiyorum."

    Ancak Brunner'ın tartışmaların merkezinde yer alması ilk kez olmuyor. 2023 U17 Dünya Kupası'na katılımı, suç teşkil eden mala zarar verme eyleminin iddiaya göre gerçekleştiği bir partide bulunmasının ardından Dortmund tarafından süresiz uzaklaştırılması nedeniyle başlangıçta şüpheye düşmüştü.

    Dortmund ayrıca takım toplantılarına geç kaldığı için de ona yaptırım uyguladı ve ardından Marbella'daki sıcak hava kampında A takıma katıldığında, Terzic'in planlarında yer edinmek için eline geçen en büyük fırsatı da boşa harcadı. Brunner sokağa çıkma yasağını ihlal etti ve ceza olarak Standard Liege ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

    Sonunda beklenen seviyeye ulaşamadı ve Monaco'ya katıldığında BVB geri satın alma maddesi koyma zahmetine bile girmedi. Ancak bunların hiçbiri, Signal Iduna Park'ta ona büyük değer verilmediği anlamına gelmiyor.

    "Elimizde onun oynadığı pozisyonda çok iyi hücumcular olsa bile bizimle bu kadar gelişip gelişemeyeceğini bilmiyorum. Sonra da başka bir yol seçti. Harika bir çocuk," dedi Dortmund sportif direktörü Lars Ricken kısa süre önce BILD'e. "Dortmund'da bile bazen onun hakkında hikâyeler duyuyorsunuz ama sahada her zaman iyi performans gösterdi. Paris'in kapıları kapanmış değil."

    Bu yorumlar, Brunner'ın son iki ayda Monaco formasıyla ne kadar etkileyici olduğuna dair çok şey anlatıyor. Her geçen maçla değeri artıyor ve bu kadar yüksek seviyede oynamayı sürdürürse önünde daha fazla kapı açılacak.

  • İdeal hedef

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENS
    AFP

    Manchester United, piyasadaki en iyi uygun fiyatlı forvetlerden biri olan Brunner için harekete geçmemekle büyük hata yapar

    Onlardan biri, belki de kasım ayı gibi erken bir tarihte, rahatlıkla A milli takıma çağrılabilir. Brunner, Klopp'un açıkladığı ilk Almanya kadrosuna dahil edilmedi, ancak eski Liverpool patronu onun doğru yolda olduğunun sinyalini verdi.

    Klopp, muhabirlere hafif alaycı bir gülümsemeyle, "Onunla konuşmadım ama Paris'i tanıyorum. Şu ana kadar... futbol açısından harika bir iş çıkardı" dedi. "Yıllardır çok büyük bir yetenek ve herhangi bir şeyin önüne geçmek istemem ama U21'lerle yer alabilir. Bizde yer yoktu ama onun hakkında konuştuk."

    Klopp, gol yollarında zorlanan Almanya takımının Uluslar Ligi'ndeki dört maçının sadece birini kazanıp bu süreçte yalnızca üç gol atmasının ardından Brunner konusunda risk almamış olmaktan pişmanlık duymuyor olabilir. Bu arada Brunner gerçekten de U21 kadrosunda yer buldu ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde Letonya'nın 4-0'lık farklı yenilgisinde iki gol atarak daha iyi bir debut hayal edemezdi.

    Brunner, performansından dolayı "çok mutlu" olduğunu söylerken, Almanya U21 teknik direktörü Antonio Di Salvo da "onu yavaşlatmak istemiyoruz" dedi ve bunun, bundan sonra ya takım kâğıdına ilk yazılan isimlerden biri olacağına ya da bir sonraki milli arada doğrudan Klopp'un kadrosuna alınacağına işaret etti.

    Geleceğine dair spekülasyonlar da ocak transfer dönemi yaklaştıkça muhtemelen artacak; zira Liverpool scoutlarının onun gelişimini takip ettiği bildirildi. Manchester United'ın biraz aklı varsa, Brunner için bir hamleyi onlar da değerlendiriyor olmalı.

    Premier League'in zirvedeki kulüpleri arasında yeni bir santrfora en çok ihtiyaç duyan takım Manchester United'dan başkası değil. Birinci tercih 9 numara Benjamin Sesko, geçmek bilmeyen kaval kemiği sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor, Joshua Zirkzee ise bitiricilik açısından çok az şey sunuyor. Brunner'ın şu anki değeri Transfermarkt'a göre 15 milyon euro ve bu, tavanı bu kadar yüksek bir oyuncu için tam bir kelepir. Bu nedenle, bütçesini sıkı tutmayı sürdüren United için ideal bir hedef konumunda.

    Ham atletizmi ile ceza sahası içi ve çevresindeki keskin içgüdülerini birleştirmesi, onu Premier League için son derece uygun hale getiriyor. Gerektiğinde sol kanatta da oynayabilmesi ayrı bir artı. United, bire bir durumlarda etkili olan ve yarım fırsatları gole çevirme becerisine sahip bir oyuncu arıyorsa, Brunner'dan daha iyi bir seçeneğe bakmamalı.

    Elbette tecrübe bir mesele ve Brunner'ın açıkça hâlâ olgunlaşması gereken yönleri var, ancak potansiyel kazanç risklerden çok daha ağır basıyor. Monaco'nun yeni tılsımı, United'ın ihtiyaç duyduğu oyun değiştirici. Hamle yapmanın zamanı şimdi; Avrupa'nın tüm dev kulüpleri peşine düşmeden önce.