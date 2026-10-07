Paris Brunner, 2020'de Borussia Dortmund altyapısına katıldığında henüz 14 yaşındaydı ve yıldızlığa giden yola o yaşta adım attı. Sonraki dört yılda kulübün çeşitli genç yaş kategorilerinde çıktığı 74 maçta toplam 56 gol atarak dikkat çekici bir performans sergiledi ve uluslararası arenada da adından söz ettirdi.

Almanya, 2023 yazında 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı ve Brunner dört golle Gol Krallığı ödülünü paylaşırken aynı zamanda Turnuvanın Oyuncusu ödülünü de kazandı. Aynı yılın kışında Brunner bir kez daha kahraman oldu; Almanya Endonezya'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nı kazanırken, Fransa'ya karşı oynanan finalde attığı bir gol de dahil olmak üzere beş gol kaydetti ve Altın Top'la ödüllendirildi.

Eski Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic, Brunner'ı "olağanüstü yetenekli bir oyuncu" olarak tanımladı ve kulüp, onunla profesyonel sözleşme imzalamak için çaba gösterdi. Ancak tam bir anlaşmaya varılamadı ve Alman devi, onu bonservissiz kaybetmemek için Ağustos 2024'te Brunner'ı 4 milyon euro karşılığında Monaco'ya sattı.

Henüz 18 yaşındayken konfor alanını bırakıp yeni bir ülkeye gitmek cesur bir adımdı, ancak Brunner'ın hiç şüphesi yoktu. Brunner, Sport BILD'e yaptığı açıklamada, "Monaco bana net bir sportif yol sundu, benimle nasıl bir plan yapmak istediklerini ve beni nasıl geliştirmek istediklerini gösterdi" dedi. "Bu değer ve netlik beni hemen ikna etti ve etkiledi. Beni gerçekten istedikleri hissine kapıldım."

Bugüne geldiğimizde Alman forvet, Monaco'nun kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermeye başlıyor. Brunner, Ligue 1'in en korkulan forvetlerinden biri olma yolunda hızla ilerlerken yeni A Milli Takım teknik direktörü Jurgen Klopp'un da dikkatini çekiyor ve Avrupa'nın elit kulüplerinin radarına girmesi de uzun sürmeyebilir.