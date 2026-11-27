San Diego Wave'in 18 yaşındaki yetenekli oyuncusu Kimmi Ascanio, şubat ayında ABD Kadın Milli Takımı efsaneleri Tobin Heath ve Christen Press'in sunduğu the RE-CAP Show podcast'ine konuk olduğunda, ortaya mutlaka izlenmesi gereken bir bölüm çıkacağı belliydi. Umut vadeden kariyerinin ilk dönemlerinden beri Heath'e benzetilen Ascanio'nun bu efsanevi kanat oyuncusuyla tanışıp uzun uzun sohbet etmesi ilgi çekiciydi.

İşin ilginci, program yayımlandığından beri Ascanio, Wave'in ilk 11'inde Heath'e pek de aşina olmayan bir pozisyonda oynamaya başladı. Uzun süre Heath gibi heyecan veren bir forvet olan Ascanio, 2026 sezonunda takımın vazgeçilmez ön liberolarından birine dönüştü. Öyle ki Wave play-off'lardan elenirken sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, üç kez NWSL şampiyonluğu yaşayan McCall Zerboni'ye göre "ciddi bir sorundu". Zerboni, CBS Sports Golazo'da "İnsanların düşündüğünden daha önemli" diye ekledi.

Ancak Heath'in bu genç yetenekle arasındaki benzerliklere ilişkin görüşü hiçbir zaman sahadaki pozisyonlarıyla ilgili değildi. "Daha çok toplu ve topsuz nasıl hareket ettiğiyle ilgili" diye açıkladı. "Benzerlikleri kesinlikle görüyorum." Press de aynı fikirdeydi: "Saha içinde benzer şekilde hareket ediyorsunuz" dedi. Bununla birlikte Press'in ikisiyle yaptığı sohbetten çıkardığı asıl sonuç, kişilikleriyle ilgiliydi. "Bir 'Freaky Friday' anı yaşadım" dedi. "Bugünkü Tobin'in yanında oturan 20 yıl önceki Tobin'i gördüm."

Ascanio bir ara oyununu analiz etmek için teknik ekiple görüşmeyi sevdiğini, ancak başantrenörle değil, ekibindeki diğer kişilerle görüşmeyi tercih ettiğini çekinerek anlattı. Press şaşkınlıkla araya girdi: "Aman Tanrım, tıpkı Tobin gibisin!"

Henüz 18 yaşında olan Ascanio'nun, ABD kadın futbolunun iki efsanesiyle konuşurken zaman zaman çekingen davranması anlaşılır bir durum. Üstelik onlardan birine benzetilmekten duyduğu memnuniyet de açıkça görülüyor. "Birine benzetileceksem bu kişinin Tobin olmasını isterim" diyerek içtenlikle ifade etti.

Ancak bunların hiçbiri özgüven eksikliğinden kaynaklanmıyor. Ascanio yalnızca NWSL'de ve ABD'nin genç millî takımlarında yetişen en yetenekli oyunculardan biri değil. 2026 sezonu için NWSL'nin ikinci en iyi 11'ine aday gösterilmesi ve ABD Kadın Milli Takımı'nın CONCACAF W Şampiyonası ön kadrosuna alınması, şimdiden en üst düzeyde iz bıraktığını da gösteriyor.