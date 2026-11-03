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“Kim olduğumu biliyorum”: Babalık ve Leeds'teki yeni başlangıç, İngiltere forveti Dominic Calvert-Lewin'in futboldan yeniden keyif almasına nasıl yardımcı oldu?

Dominic Calvert-Lewin, GOAL’a verdiği özel röportajda Leeds’teki yeniden yükselişini, kendisini sınayan sakatlıkları ve baba olmanın hayata bakışını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Dominic Calvert-Lewin büyürken odasının duvarında bir Muhammad Ali posteri vardı. Üzerindeki söz, boksörün övüngen ifadelerinden biri değildi. Hatta bir çocuk için pek de anlamlı sayılmazdı. Yine de Calvert-Lewin onu o kadar sık okudu ki aradan geçen bunca yılın ardından hâlâ ezbere biliyor.

    Şimdiyse o anıyı belki de her zamankinden daha çok düşünüyor.

    Posterde, “Dünyaya 50 yaşında, 20 yaşındayken baktığı gibi bakan bir insan, ömrünün 30 yılını boşa harcamıştır” yazıyordu.

    Calvert-Lewin artık 20 yaşında değil. Gerçi henüz 50 de değil ama 30. yaş günü hızla yaklaşıyor. Sheffield United altyapısına katılıp futbolculuk yolculuğuna fiilen başlayalı 21 yıl oldu. Everton'a transferinin üzerinden 10 yıl, İngiltere formasıyla ilk millî maçına çıkmasının üzerinden altı yıl geçti. Üç yıl önce baba oldu.  Bir buçuk yıldan kısa süre önce gerçekleşen Leeds transferi bile çok uzaklarda kalmış gibi geliyor. Hayat değişiyor, hem de hızla. Özellikle Calvert-Lewin için.

    Yine de tüm bu değişim, iyi günler ve zor günlerden çıkardığı dersler boyunca Calvert-Lewin gol atmayı sürdürdü. Bu sezon, Everton'da çıkış yaptığı 2019-21 döneminden bu yana en iyi futbolunu oynuyor. Geçen sonbaharda Elland Road'a gelişinden bu yana attığı 18 golle Premier League'in en golcü İngiliz futbolcusu.

    Peki sırrı ne? Goller neden birkaç yıl öncesine göre şimdi daha fazla geliyor? Ne değişti?

    Calvert-Lewin değişti; hem de iyi yönde.

    “Bence bunda kesinlikle bir güç var,” diyor GOAL'e. “Artık neyin peşinde olduğumu bilmek de bana güç veriyor. Neler yapabileceğimi biliyorum. Kim olduğumu ve neler katabileceğimi biliyorum. Bence bu, sahaya çıktığımda bana büyük bir özgüven veriyor... Zor zamanlarda biraz daha sakin kalabiliyorum. Bu da evde kurduğum temelden geliyor. En büyük dayanağımın bu olduğuna inanıyorum ve 21 yaşındayken buna sahip değildim. 

    “Şimdi buna sahibim ve bu bana dışarı çıkıp dünyaya meydan okuma özgüveni veriyor.”

    Elbette onun bu yönü değişmedi. Calvert-Lewin, 11 yıl önce Sheffield United formasıyla ilk maçına çıktığından beri dünyaya meydan okuyor. Kariyerinin büyük bölümünde Premier League'e de meydan okudu. Hayat da karşısına sakatlıklar, aksilikler, hakkında oluşan algılar ve golsüz dönemler çıkardı. Bunlar şimdi çok uzakta görünüyor ama Calvert-Lewin öyle olmadıklarını biliyor. Hayatta öğrendiği bir şey varsa o da iyi ya da kötü günlerde rahatlığa kapılmamak gerektiği.

    “Hayatın dönemleri var,” diyor. “Bazen iyi gidiyor, bazen de zor anlar yaşanıyor.”

    “Ama şu anda,” diye ekliyor gülümseyerek, “hayat güzel.”

    Bu, Calvert-Lewin'in hayatına, hayatının nasıl değiştiğine ve daha da önemlisi bu değişimin onu nasıl etkilediğine yakından bir bakış.

  • “İnsanlar artık nasıl biri olduğumu biliyor”

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    Sportimage

    Birkaç yıl süren soru işaretlerinin ardından forvet, yeniden en üst düzeyde goller atıyor.

    Futbolda gelişimin hiçbir zaman düz bir çizgide ilerlemediğini unutmak kolay. İşler her zaman daha iyiye gitmez; futbolcular için de durum farklı değildir. Pek çok futbolcu kariyerinin zirvesine erken ulaşır ve hayatının geri kalanını o seviyeyi yeniden yakalamaya çalışarak geçirir. Bu arayış uzadıkça zirveye yeniden ulaşmak da zorlaşır.

    Bir dönem, Calvert-Lewin'in eski formuna dönüp dönemeyeceğini merak etmemek zordu.

    2019 ile 2021 arasında Everton formasıyla 36 gol attı; bunların 29'u Premier League'de geldi. Bu çıkış başladığında henüz 22 yaşındaydı. İngiltere Millî Takımı'ndan davet aldı, Avrupa Şampiyonası'nda oynadı ve her şey yolunda gidiyordu. Güzel bir dönemin başlangıcıydı.

    Sonra işler değişti. Sakatlıklar peşini bırakmadı, golleri kesildi ve hakkında söylemler oluşmaya başladı. En çok canını yakan, «sakatlığa yatkın» yaftasıydı. Arka adale sorunu 2022-23 sezonunda ona kâbus yaşattı. Aynı sorun, 24-25 sezonunda da 100 gün sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Ayak parmağı ve elmacık kemiği kırıkları, çeşitli diz ve ayak bileği sorunları derken çok fazla zaman kaybetti. Bu süreçte yaşadığı nice sessiz an, «sakatlığa yatkın» yaftasını yalnızca bir söylem olmaktan çıkarıp gerçeğe daha yakın bir şeye dönüştürdü.

    Calvert-Lewin, bir süre tüm bunlara cevap vermeyi çok istediğini kabul ediyor. Şimdi ise, yanıtını sahada vermiş olmasına rağmen, işin garibi artık sözle karşılık vermeye değmeyeceğini düşünüyor.

    «Sanırım en bariz olanı şu: Birkaç kez sakatlandığınızda üzerinize bir yafta yapışıyor ve bundan kurtulmak çok zor. Sizin de o yaftadan sıyrılmanız zor oluyor. Ne kadar konuşursanız konuşun, bunu değiştiremezsiniz. Bunu değiştirecek tek şey her hafta oynamak, her gün antrenman yapmak, istikrarlı ve dayanıklı olmak. Sonunda o söylem ortadan kalkar ama benim de gördüğüm gibi, bu yaftadan kurtulmak zor. Sanırım insanlar artık beni tanıyor. 

    «Leeds'e katılmadan önce hakkımda muhtemelen bazı söylemler vardı» diye ekliyor. «Sanırım bunları yıktım. Amacım sahada iyi performans gösterip işimi iyi yaparak bu söylemleri yıkmaktı ve bunu bir ölçüde başardığıma inanıyorum.»

    Yaftalardan kurtulmanın büyük bir sırrı yok, ama bunun basit bir yolu var: istikrar. 29 yaşındaki forvet, Leeds'te bunu buldu. Leeds'e gelişi, pek çok açıdan onun için bir çıkış noktası oldu. Kulüple bağı düşünüldüğünde, 2025'te Everton'dan ayrılmak büyük bir karardı. Üstelik bu karar, baba olmaya ve evlilik hayatına alışmaya çalıştığı, saha dışında da değişim yaşadığı bir döneme denk geldi. Söylediğine göre yeni bir yolculuğa başlamanın zamanı gelmişti.

    Leeds ve Daniel Farke, bu kararı verdiği için memnun olmalı. Forvetin gelişinden bu yana Premier League'de maç başına gol ortalaması Calvert-Lewin'den daha yüksek olan yalnızca dört oyuncu var. Son 15 ayda 20 gol attı. Kariyerinin en yüksek rakamı olan 21 gollük sezonunun ardından Everton'da geçirdiği son dört sezonda ise yalnızca 18 gol kaydetmişti.

    «Sonunda yeniden bu noktaya döneceğime inanmaktan hiç vazgeçmedim: Her hafta bu seviyede oynayıp bu istikrarı yakalayacağıma» diyor. «Her zaman inandığım şeylerden biri buydu: Son birkaç yıldaki iniş çıkışlara rağmen yeniden gol atan bir santrfor olabilirdim. 

    «Klişe gelebilir ama mesele, her gün geri dönebileceğinize inanmaktan ibaret.»

    Bütün bu süreç boyunca inancı basitti: O bir golcüydü, hâlâ öyle ve öyle olmaya devam edecek. Son dönemde bunu defalarca kanıtladı. Bu da onu gollerin doğası ve ne anlama geldikleri üzerine düşünmeye yöneltti.

  • Rahatlama ve sevinç

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    NurPhoto

    Bir dönem, gol atmanın yaşattığı duygular forvet için eskisiyle tam olarak aynı değildi.

    Calvert-Lewin’in attığı en önemli golün hangisi olduğu tartışmasız. Crystal Palace karşısında maçın sonlarına doğru skor eşitken Everton’ın bir kahramana ihtiyacı vardı. Kümede kalma mücadelesi veriyordu ve galibiyetin ligde kalmasını garantileyeceğini biliyordu. Demarai Gray’in ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Calvert-Lewin, Süpermen gibi havaya yükselip kafayla bir kulübü kurtaran golü attı.

    Bu, yakın dönemin en heyecan verici gollerinden biriydi. Taraftarlar çılgına döndü. Calvert-Lewin’in takım arkadaşları da öyle. Ama o anda golcü oyuncunun hissettiği şey heyecan değildi.

    “Sadece rahatlamıştım,” diyor. “Sevinç bile değildi; yalnızca büyük, büyük bir rahatlamaydı.”

    Hayatının o döneminde en sık hissettiği duygu buydu: rahatlama. Goller kutlanacak anlar gibi değil, derin bir nefes vermek gibi geliyordu. Üzerindeki baskı çok büyüktü. Yeniden en iyi seviyesine ulaşmak için verdiği yoğun mücadelede bu baskının çoğunu kendisi yaratıyordu.

    “Özellikle Everton’da zor dönemler geçirdim,” diyor. “Gol atmak, gerçekten keyif aldığım bir şeyden çok rahatlama gibi geliyordu. Şimdi Leeds’te gol atmanın farkı, her anından keyif almam. Sanırım kariyerimde farklı dönemlerden geçtiğim için bunun değerini daha iyi anlamayı öğrendim.”

    Calvert-Lewin için sakatlıktan her dönüş, kendini yeniden kanıtlama baskısını beraberinde getiriyordu. Bu da futboldan keyif almasını zorlaştırıyordu. Ancak Leeds’te bu sevinci yeniden bulduğunu söylüyor ve bunun oyununa yansıdığına inanıyor.

    Örneğin Manchester United’a karşı yakın zamanda attığı golü ele alalım. Bu, bir fırsatçı golcüye özgü bir goldü. Top ağlarla buluştuğunda Calvert-Lewin önce sakin kaldı. Köşe bayrağına doğru yürüdü, öne doğru takla attı ve ardından sevincini dışa vurdu. Takım arkadaşları etrafını sararken sevinç çığlığı attı.

    “Kendi kendime hep bunun hiç değişmemesini umduğumu söylüyorum,” diyor Calvert-Lewin. “Oynayabildiğim sürece aynı duyguyu, aynı isteği ve aynı açlığı taşımayı umuyorum.”

    Ancak artık isteği ve açlığı yeni bir düzeyde. Yeni duygular da hayatına girmiş durumda. Calvert-Lewin’in her gün hissettiği babalığın etkisi bu.

  • ‘Football Leeds’de bakış açısı

    Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier League
    Getty Images Sport

    Calvert-Lewin'in üç yıl önce kızını kucağına almasıyla hayatı değişti.

    Calvert-Lewin’in kızı artık üç yaşında. Bu da olup biteni yeni yeni anlamaya başladığı anlamına geliyor. 

    Calvert-Lewin, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle, “Sanırım son altı ay içinde babasının her gün futbola gidip orada oynadığını anlamaya başladı,” diyor. “Oraya ‘Futbol Leeds’ diyor. Yani ben de her gün Futbol Leeds’e gidiyorum.”

    Kızı da stada gelmiş.

    “Maçları stadyumda izledi,” diyor. “Onunla birlikte sahaya çıktım. Çocuğum kollarımdayken bir Premier Lig maçında sahaya çıkmak hayalimdi. Bu özel bir andı ve artık bunu anlamaya başlıyor. Hâlâ hangi seviyede futbol oynadığımı anlamıyor ama sürekli futbol oynadığımı biliyor.”

    Aslında sürekli değil. Calvert-Lewin, Leeds’in 9 numarası olmadığı zamanlarda bir başka önemli sıfat taşıyor: baba. Maçlar ve sonuçlar kızı için pek bir şey ifade etmiyor. Bu durum, Calvert-Lewin’i en çok etkileyen ve değiştiren şeylerden biri oldu.

    Calvert-Lewin’e göre futbol, belli ölçüde bencillik gerektiriyor. Baba olmak ise olgunlaşmasına ve kendisi dışındaki şeyleri de görmesine yardımcı olmuş.

    “Bence baba olduğunuzda, artık sizden daha önemli bir şey olduğunu görüyorsunuz ve bu size tamamen yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Peşinden koştuğunuz her şeyden daha önemli bir şey var. Sanırım bu, hayatıma büyük bir uyum getiriyor.”

    Bu uyum onu saha dışında daha iyi bir insan hâline getirdi. İlginç biçimde, akış hâlini yeniden bulmasına yardımcı olarak sahada da daha eksiksiz bir futbolcu olmasını sağladı.

  • “İnsanların düşündüğünden biraz daha fazla kaliteye sahip”

    Leeds United v Crystal Palace - Premier League
    Getty Images Sport

    Forvetin oyunu, pek çok kişinin düşündüğünden daha çok yönlü.

    Boyu ve oyun tarzı nedeniyle Calvert-Lewin doğal olarak tek tip bir santrfor olarak görülüyordu: İleride oynayan iri bir oyuncuydu. Ancak kendisi bu tanımlamadan pek hoşlanmıyordu. Ta ki şimdiye kadar.

    “Gençken ‘hedef santrfor’ denmesinden pek hoşlanmazdım,” diyor. “Ama yaş aldıkça bana yakıştırılan bu tanımı benimsemeye başladım. Bunu olağanüstü iyi yaptığım bir şey olarak görüyorum. Hedef santrfor olmak ne gerektirir? Özelliklerim buna oldukça uygun. 

    “Ayrıca biraz daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum. İnsanların düşündüğünden biraz daha fazla yeteneğim var. Gerçekten daha fazlasını sunabilirim.”

    Rakamlar da bunu gösteriyor. Premier League'deki diğer santrforlarla karşılaştırıldığında Calvert-Lewin, kat edilen mesafede 95. yüzdelik dilimde yer alıyor. En yüksek hızda ise 74. yüzdelik dilimde. Evet, hava topu mücadelelerinde ligin lideri, ancak insanların düşündüğünden çok daha hareketli bir oyuncu.

    Yine de Calvert-Lewin bunun nasıl işlediğini biliyor. O bir santrfor ve bu da golleriyle değerlendirildiği anlamına geliyor. Ne kadar çok gol atarsa istatistikleri o kadar dikkat çekiyor ve bu rakamlar, aslında daha iyi bir oyuncu olduğunu o kadar güçlü biçimde ortaya koyuyor.

    Mevcut formu sorulduğunda “Akış hâli diye bir şey var ve bunun ne demek olduğunu kesinlikle biliyorum,” diyor. “Kafanızdaki düşüncelerden sıyrılıp bedeninize odaklandığınız ve bedeninizin ne yapacağını bildiğine güvendiğiniz bir hâl. Bence iyi oynarken ve bir şeyleri gereğinden fazla düşünmezken hissettiğiniz şey bu. Her şey kendiliğinden gelişiyor. 

    “Asıl büyük soru şu: Sonuçlara bağlı olsun ya da olmasın, bu hâlde kalabilmek için akış hâline nasıl daha sık girebilirsiniz? Şu anda kesinlikle o hâlde olduğumu söyleyebilirim. Leeds'e katıldığımdan ve gol atmaya başladığımdan beri de öyleyim.”

    Goller, Leeds taraftarlarını takımın ne kadar ileri gidebileceğini merak etmeye yöneltti. Calvert-Lewin de bunu merak ediyor.

  • Geleceğe dair hayaller

    imago-sport-1075081846.jpg
    NurPhoto

    İngiltere Milli Takımı’na yeniden çağrılan Calvert-Lewin, şimdi gözünü bundan sonra olacaklara çevirdi.

    Beş yıllık aranın ardından Calvert-Lewin, mart ayında Uruguay karşısında yedekten oyuna girerek yeniden İngiltere forması giydi. Dünya Kupası kadrosuna giremedi ancak eylül ayında bir kez daha millî takıma çağrıldı ve bu dönüşün üzerine koyma fırsatı buldu. Uzun bir aradan sonra ülkesini yeniden temsil ediyordu. Bunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle anlatmak zor.

    “23 yaşımda bunu yapabildiğimden beri çok sevdiğim ve üzerine çok düşündüğüm bir şey,” diyor. “Zaman geçtikçe daha fazlasını fark ediyorsunuz. Minnettar oldum ama aynı zamanda bunun kıymetini daha iyi anlıyorum. Bu kez İngiltere’yi temsil etmenin değerini daha iyi biliyorum.”

    Millî takıma yeniden dönmek hâlâ bir hedefi, ancak Calvert-Lewin artık bu tür şeyleri eskisi kadar düşünmüyor. Hayatının bir döneminde her şeyi önceden planlardı. Şimdi ise günlük rutinine odaklanıyor. Hedefleri zihninin bir köşesinde duruyor, fakat artık onlara ulaşmanın yolunun büyük işler yapmaktan değil, küçük adımları art arda atmaktan geçtiğini biliyor.

    Bunu, yaşı ilerleyen ve daha da olgunlaşan Dominic Calvert-Lewin’in öğrendiği dersler arasında sayabilirsiniz. Aslında öğrendiği daha pek çok ders var.

    “21 yaşımdaki hâlimle şimdiki 29 yaşındaki hâlim arasında fark var,” diyor. “21 yaşındayken  her şeyi çözdüğünüzü ve bütün cevapları bildiğinizi sanıyorsunuz. Sonra 29 yaşına gelince bütün cevaplara asla sahip olamayacağınızı anlıyorsunuz. Her şeyi fazlasıyla anlamaya çalışmanın bir anlamı yok. Yaşadığım deneyimleri, özellikle de zor anları artık birer ders olarak görmeye çalışıyorum.  Bu bana bir insan olarak, kariyerimde, bir baba ya da eş olarak ne öğretmeye çalışıyor? Bundan ne öğrenebilirim? 

    “Sanırım bu, biraz daha gençken sahip olduğum düşünce yapısından farklı. O zaman belki ‘Neden ben? Bu neden benim başıma geliyor ve bu konuda ne yapabilirim?’ diye düşünüyorsunuz. Şimdi biraz daha rahatım.”

    Calvert-Lewin sözlerini tamamlarken kapı açılıyor. Cevabının ortasında dönüp bakıyor ve gülümsüyor.

    “Kızım şimdi kapıdan içeri giriyor,” diyor. “Dikkatimi dağıtıyor.”

    Toparlanıp sözlerini bitiriyor ve ardından en sevdiği rolüne, babalığa dönüyor.

    “Sanırım bugünlerde nasılsam öyle görünüyorum,” diyor. “Konuştuğumuz her şey mi? Genelde ben buyum. Hayatımı böyle yaşıyorum.”