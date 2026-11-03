Dominic Calvert-Lewin büyürken odasının duvarında bir Muhammad Ali posteri vardı. Üzerindeki söz, boksörün övüngen ifadelerinden biri değildi. Hatta bir çocuk için pek de anlamlı sayılmazdı. Yine de Calvert-Lewin onu o kadar sık okudu ki aradan geçen bunca yılın ardından hâlâ ezbere biliyor.

Şimdiyse o anıyı belki de her zamankinden daha çok düşünüyor.

Posterde, “Dünyaya 50 yaşında, 20 yaşındayken baktığı gibi bakan bir insan, ömrünün 30 yılını boşa harcamıştır” yazıyordu.

Calvert-Lewin artık 20 yaşında değil. Gerçi henüz 50 de değil ama 30. yaş günü hızla yaklaşıyor. Sheffield United altyapısına katılıp futbolculuk yolculuğuna fiilen başlayalı 21 yıl oldu. Everton'a transferinin üzerinden 10 yıl, İngiltere formasıyla ilk millî maçına çıkmasının üzerinden altı yıl geçti. Üç yıl önce baba oldu. Bir buçuk yıldan kısa süre önce gerçekleşen Leeds transferi bile çok uzaklarda kalmış gibi geliyor. Hayat değişiyor, hem de hızla. Özellikle Calvert-Lewin için.

Yine de tüm bu değişim, iyi günler ve zor günlerden çıkardığı dersler boyunca Calvert-Lewin gol atmayı sürdürdü. Bu sezon, Everton'da çıkış yaptığı 2019-21 döneminden bu yana en iyi futbolunu oynuyor. Geçen sonbaharda Elland Road'a gelişinden bu yana attığı 18 golle Premier League'in en golcü İngiliz futbolcusu.

Peki sırrı ne? Goller neden birkaç yıl öncesine göre şimdi daha fazla geliyor? Ne değişti?

Calvert-Lewin değişti; hem de iyi yönde.

“Bence bunda kesinlikle bir güç var,” diyor GOAL'e. “Artık neyin peşinde olduğumu bilmek de bana güç veriyor. Neler yapabileceğimi biliyorum. Kim olduğumu ve neler katabileceğimi biliyorum. Bence bu, sahaya çıktığımda bana büyük bir özgüven veriyor... Zor zamanlarda biraz daha sakin kalabiliyorum. Bu da evde kurduğum temelden geliyor. En büyük dayanağımın bu olduğuna inanıyorum ve 21 yaşındayken buna sahip değildim.

“Şimdi buna sahibim ve bu bana dışarı çıkıp dünyaya meydan okuma özgüveni veriyor.”

Elbette onun bu yönü değişmedi. Calvert-Lewin, 11 yıl önce Sheffield United formasıyla ilk maçına çıktığından beri dünyaya meydan okuyor. Kariyerinin büyük bölümünde Premier League'e de meydan okudu. Hayat da karşısına sakatlıklar, aksilikler, hakkında oluşan algılar ve golsüz dönemler çıkardı. Bunlar şimdi çok uzakta görünüyor ama Calvert-Lewin öyle olmadıklarını biliyor. Hayatta öğrendiği bir şey varsa o da iyi ya da kötü günlerde rahatlığa kapılmamak gerektiği.

“Hayatın dönemleri var,” diyor. “Bazen iyi gidiyor, bazen de zor anlar yaşanıyor.”

“Ama şu anda,” diye ekliyor gülümseyerek, “hayat güzel.”

Bu, Calvert-Lewin'in hayatına, hayatının nasıl değiştiğine ve daha da önemlisi bu değişimin onu nasıl etkilediğine yakından bir bakış.