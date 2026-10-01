Khvicha Kvaratskhelia futbolun gösterişten uzak süperstarı: adidas, Ballon d'Or fırsatı yaklaşırken PSG'nin kanattaki sihirbazının yükselişine dikkat çekiyor
Süperstar denince Khvicha Kvaratskhelia oldukça mütevazı bir isim. Gürcü yıldız, dünyanın en iyi ve en çok konuşulan oyuncularından biri olmak için saha içinde ya da dışında mutlaka en baskın karakter olmanız gerekmediğinin kanıtı.
Ödül sezonundayız ve Paris Saint-Germain ile geçirdiği bir başka sansasyonel sezonun ardından 25 yaşındaki oyuncu, Ballon d'Or için güçlü adaylar arasında yer alıyor. PSG'nin Şampiyonlar Ligi tacını dikkat çekici şekilde koruduğu sezonda sergilediği sessiz ama yoğun emeği ve bireysel parlak anları düşünüldüğünde, birçok kişi bu ödülün onun için hak edilmiş bir karşılık olacağını savunacaktır.
Modern oyunun gösterişten uzak ikonlarından biri olan Kvaratskhelia, adidas'ın yeni sade SPZL F.C. koleksiyonunun yüzü olmak için ideal bir isimdi.
Gösterişsiz süperstar
Napoli ve PSG'deki meteoritik yükselişi boyunca Kvaratskhelia, kendisini mütevazı bir süperstar olarak kabul ettirdi; çalışkan bir kanat oyuncusu olarak, aynı zamanda oyunu tek başına sırtlayabilen ve göz kamaştıran bir dahilik anı üretebilen biri şeklinde ün kazandı.
Ancak özellikle dikkat çeken, sahadaki sakinliği. Dikkat çekmek için şov yapmaya ya da avazı çıktığı kadar bağırmaya ihtiyaç duyan biri değil; bunun yerine rakiplerini adeta sahte bir güven duygusuna sürüklüyor.
Bu yılın başlarında UEFA'ya verdiği röportajda, "Bence bazen göstermem gerekenden daha fazla, bazen de gerekenden daha az duygu gösteriyorum" dedi. "Bu ruh haline bağlı, ama sahada her zaman yüzde 100'ümü veriyorum ve bazen duygular normalden daha fazla düşünmene neden olabiliyor. Gol attığında o duygu en güzeli oluyor ve ben sahaya her çıktığımda bu duyguyu hissetmek istiyorum."
Saha dışında ise Kvaratskhelia gerçekten de sadece normal bir adam izlenimi veriyor; kendini geri planda tutmaktan gayet memnun, ilgi odağı olma arayışında olmayan ya da yüzü sayısız reklam kampanyasında yer alacak biri gibi durmuyor. Bu da, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Sovyet döneminden kalma bir apartman blokundaki mütevazı başlangıcı düşünüldüğünde belki de şaşırtıcı değil.
Aday
Kvaratskhelia, Dünya Kupası’na katılma hakkını kaçırmasının ardından yeni sezona nispeten sessiz bir başlangıç yapmış olabilir, ancak PSG’nin 2025-26 Şampiyonlar Ligi serüveni boyunca sergilediği bireysel performanslar gelecek ay takdim edilecek 2026 Ballon d’Or töreni yaklaşırken pekâlâ karşılığını bulabilir.
Geçen sezonki turnuvada hiçbir oyuncu Kvaratskhelia’dan (17) daha fazla gole doğrudan katkı vermedi. Gürcü yıldız bunların 10’unu bizzat kaydetti, bunların yedisi ise yalnızca eleme aşamasında geldi. Bu da başarılarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği açısından son derece önemli görünüyor.
Gürcü oyuncu, son 16 turunda Chelsea’ye karşı alınan 8-2’lik yıkıcı galibiyetin iki ayağında da ve çeyrek finalde Parc des Princes’te Liverpool’a karşı elde edilen zaferde olağanüstüydü. Ancak Kvaratskhelia’nın bu yılki Ballon d’Or’u kazanmanın önde gelen adaylarından biri olarak kendisini kabul ettirmesi, tartışmasız şekilde ancak Bayern Münih’e karşı yarı final ilk maçında alınan epik 5-4’lük galibiyetin ardından oldu.
Kaçınılmaz olarak finalde de belirleyici bir katkı yaptı; Arsenal’ın mecburen sağ bekte görev yapan Cristhian Mosquera’sından düşüncesiz bir müdahale alarak PSG’ye penaltı kazandırdı, bu penaltı kritik beraberlik golünü getirdi ve ardından PSG penaltılarla zafere ulaştı. Beklendiği üzere 2025-26 sezonu turnuvasının Yılın Oyuncusu seçildi.
Futbolun en prestijli bireysel ödülü için belirlenen 30 kişilik kısa listeye giren Kvaratskhelia, BBC’ye şunları söyledi: "Ballon d’Or adayı olmak, zaten bu yarışta bu oyuncular arasında yer almak büyük bir mutluluk. Geçen yıl özel bir şey yaptığımı şimdiden hissediyorum, gerçekten çok mutluyum ve bakalım neler olacak."
Her zamanki gibi mütevazı davranan ‘Kvaradona’, aslında ödülü koruması için PSG’deki takım arkadaşı Ousmane Dembele’yi işaret etti. "Tabii ki o (Dembele), geçen yıl geçirdiği sezonla bunu hak ediyor" diye ekledi.
"Yüzde 100'ümü verdiğimden emin olmak istiyorum"
Avrupa’daki bu dikkat çekici istatistikler, Kvaratskhelia'nın Ligue 1'deki performansını (sekiz gol, dört asist) kayda değer biçimde gölgede bıraktı, ancak bu durum kulübünün Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumasına yaptığı katkıyı gölgelememeli.
Oyuncunun kendisi ise, takımını bireysel ödüllerin önünde tutarken gösterdiği alışıldık tevazuyla, en iyi performansını o sahneye saklamadığında ısrar ediyor.
UEFA'ya konuşan oyuncu, "Bazıları Şampiyonlar Ligi maçlarında takıma daha fazla katkı yaptığımı söylüyor ama ben böyle düşünmüyorum" dedi. "Gol atamasanız ya da asist yapamasanız bile elinizden geldiğince takıma yardım ettiğiniz maçlar olur ve bizim takımımızın uyguladığı strateji de tam olarak bu.
"Bir maçın sonunda sahadan çıktığımda, yüzde 100'ümü verdiğimden ve takımın kazanmasına yardımcı olduğumdan emin olmak istiyorum."
adidas SPZL F.C.'nin yüzü
Ballon d'Or törenine sadece birkaç hafta kalmışken, adidas'ın son SPZL F.C. koleksiyonunun yüzü olarak PSG ve Gürcistan'ın mütevazı süperstarının seçilmesi yerinde bir tercih gibi duruyor. Bu da, dikkat çekmek için bağırmayan, siyah ağırlıklı sade bir koleksiyon olmasına uygun düşüyor.
SPZL F.C.'nin 2024'teki lansmanından bu yana spor ile stil arasındaki giderek kapanan boşluğu köprülemeyi sürdüren, marka küratörü Gary Aspden'in imzasını taşıyan 2026 sonbahar/kış kapsül koleksiyonu; ayakkabı, giyim ve aksesuarlar dahil olmak üzere, tribün kültürü ve daha geniş futbol kültüründen beslenen 10 parçadan oluşuyor.
Öne çıkan parçalar arasında, göğsünde SPZL F.C. arması bulunan siyah bir eşofman üstü ve uzun kollu, vintage esintili futbol forması ile iki klasik ayakkabı silüeti yer alıyor: süet Gazelle SPZL F.C. ve Winterhill SPZL F.C. hiker.
adidas, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Khvicha Kvaratskhelia'nın hayat verdiği bu kampanya, futbol altkültürlerinin özündeki ham ritmi, dayanıklılığı ve sessiz yoğunluğu yansıtıyor. Keskin mimari ve endüstriyel arka planlar önünde Kvaratskhelia, modern oyunun üst düzey saha içi parlaklığı ile saha dışındaki stil arasındaki kesişimini kusursuz şekilde yansıtıyor."
Sınırlı sayıda üretilen 2026 sonbahar/kış adidas SPZL F.C. koleksiyonu şu anda adidas.com, adidas Originals mağazaları ve seçili perakendeciler aracılığıyla satışta.