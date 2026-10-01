Süperstar denince Khvicha Kvaratskhelia oldukça mütevazı bir isim. Gürcü yıldız, dünyanın en iyi ve en çok konuşulan oyuncularından biri olmak için saha içinde ya da dışında mutlaka en baskın karakter olmanız gerekmediğinin kanıtı.

Ödül sezonundayız ve Paris Saint-Germain ile geçirdiği bir başka sansasyonel sezonun ardından 25 yaşındaki oyuncu, Ballon d'Or için güçlü adaylar arasında yer alıyor. PSG'nin Şampiyonlar Ligi tacını dikkat çekici şekilde koruduğu sezonda sergilediği sessiz ama yoğun emeği ve bireysel parlak anları düşünüldüğünde, birçok kişi bu ödülün onun için hak edilmiş bir karşılık olacağını savunacaktır.

Modern oyunun gösterişten uzak ikonlarından biri olan Kvaratskhelia, adidas'ın yeni sade SPZL F.C. koleksiyonunun yüzü olmak için ideal bir isimdi.



