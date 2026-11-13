Manchester City ile Chelsea'nin Kadınlar Süper Ligi sezonundaki ilk karşılaşması zaten büyük heyecanla bekleniyordu. Ancak son şampiyon ile geçen sezondan önce üst üste altı WSL şampiyonluğu kazanan ekibin bu cumartesi oynayacağı mücadele, neredeyse bambaşka bir boyut kazanacaktı. Londra ekibinin istediği gerçekleşseydi, Khadija Shaw eski takımına karşı ilk maçına çıkacaktı.

Chelsea'nin geçen sezon Shaw'ı transfer etmek istediği sır değildi. Catarina Macario'nun San Diego Wave'e transferi, Sam Kerr'in yaklaşan ayrılığı ve Mayra Ramirez'in sakatlık sorunları, yaz transfer döneminde bir santrforla sözleşme imzalamayı Chelsea için başlıca öncelik hâline getirmişti. Shaw ile City arasındaki sözleşme görüşmeleri tıkanınca Chelsea, dünyanın en iyi golcülerinden birini, hatta belki de en iyisini kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırdı.

Bir süre Shaw'ın Manchester'dan ayrılıp Londra'nın batısına gideceği kesin gibi göründü, ancak son anda her şey değişti. City'nin 10 yıl aradan sonraki ilk WSL şampiyonluğu için kutlamaları başlarken Jamaikalı oyuncu, kulüple dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu gelişme şampiyona büyük bir moral verirken en büyük rakiplerinden birine de ağır bir darbe indirdi.

İki takım bu sezon ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, puan tablosunda City'nin iki puan gerisinde olmasına rağmen WSL'de en çok gol atan takım Chelsea. Kulübün Shaw'ın kendilerini geri çevirmesine verdiği tepki bazılarını ikna etmemişti, ancak ilk işaretler kesinlikle olumlu. Üstelik daha fazlası da gelebilir.