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Chelsea Shaw attack 1:1Getty/GOAL

Khadija Shaw tarafından geri çevrilen Chelsea, nasıl toparlanıp İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nin en tehlikeli hücum hattını kurdu?

Sonia Bompastor, yaz boyunca transfer etmek istediği bazı hücum oyuncularını kadrosuna katamadı ancak forvetleri şu ana kadar etkileyici performanslarla sorumluluk üstlendi.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Manchester City ile Chelsea'nin Kadınlar Süper Ligi sezonundaki ilk karşılaşması zaten büyük heyecanla bekleniyordu. Ancak son şampiyon ile geçen sezondan önce üst üste altı WSL şampiyonluğu kazanan ekibin bu cumartesi oynayacağı mücadele, neredeyse bambaşka bir boyut kazanacaktı. Londra ekibinin istediği gerçekleşseydi, Khadija Shaw eski takımına karşı ilk maçına çıkacaktı.

    Chelsea'nin geçen sezon Shaw'ı transfer etmek istediği sır değildi. Catarina Macario'nun San Diego Wave'e transferi, Sam Kerr'in yaklaşan ayrılığı ve Mayra Ramirez'in sakatlık sorunları, yaz transfer döneminde bir santrforla sözleşme imzalamayı Chelsea için başlıca öncelik hâline getirmişti. Shaw ile City arasındaki sözleşme görüşmeleri tıkanınca Chelsea, dünyanın en iyi golcülerinden birini, hatta belki de en iyisini kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırdı.

    Bir süre Shaw'ın Manchester'dan ayrılıp Londra'nın batısına gideceği kesin gibi göründü, ancak son anda her şey değişti. City'nin 10 yıl aradan sonraki ilk WSL şampiyonluğu için kutlamaları başlarken Jamaikalı oyuncu, kulüple dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu gelişme şampiyona büyük bir moral verirken en büyük rakiplerinden birine de ağır bir darbe indirdi.

    İki takım bu sezon ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, puan tablosunda City'nin iki puan gerisinde olmasına rağmen WSL'de en çok gol atan takım Chelsea. Kulübün Shaw'ın kendilerini geri çevirmesine verdiği tepki bazılarını ikna etmemişti, ancak ilk işaretler kesinlikle olumlu. Üstelik daha fazlası da gelebilir.

  • Zorlukların üstesinden gelmek

    Melvine Malard Chelsea signing 2026
    Ian Walton/Chelsea FC

    Chelsea'nin birkaç transfer hedefinde sonuç alamamasının ardından Melvine Malard için yüklü bir bonservis bedeli ödemesi soru işaretleri yaratmıştı. Ancak Malard, mükemmel bir takviye olduğunu kanıtladı.

    Yaz transfer döneminin başlangıcının ne kadar sinir bozucu geçtiği düşünüldüğünde, Chelsea'nin şu anki konumu oldukça dikkat çekici. Shaw, City'de kalmayı seçtikten sonra Chelsea, Real Madrid'e imza atan Felicia Schroder ve Lyon'a katılan Salma Paralluelo'yu kadrosuna katmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Üst düzey santrfor bulmak bu kadar zorken, piyasadaki tüm seçenekleri kaçırmış gibi görünüyordu.

    Bu nedenle Chelsea yaklaşımını biraz değiştirdi. Manchester United'dan Melvine Malard transfer edildi. Malard, Paralluelo gibi 9 numara olarak oynayabiliyor ve sık sık kanatta da görev aldı. Ödenen bonservis bedeli şaşkınlık yaratsa da teknik direktör Sonia Bompastor oyuncuyu iyi tanıyordu. Lyon altyapısındaki gelişiminin büyük bölümünü takip etmiş, ardından onu A takımda çalıştırmıştı. Malard'ın sağlayabileceği çok yönlülüğü de beğeniyordu.

    Bompastor, yaz aylarında GOAL'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bazen Chelsea gibi bir takımı yönetirken kadroda hem oyuncu sayısı hem de kalite açısından doğru dengeyi bulmak önemli. Bence birçok pozisyonda çok iyi performans göstererek en üst düzeyde oynayabilen oyunculara sahip olmak, doğru oyuncu sayısını tutturmakla ilgilenmeniz gereken çok fazla oyuncu nedeniyle rekabetin aşırı artmasını önlemek arasında denge kurmaya çalışırken bana yardımcı oldu.

    "Deneyimlerime göre, çok tecrübeli ve hepsi millî oyuncu olan futbolcular sahada süre alamadığında onları yönetmek gerçekten zor. Hepsi oynamak istediği için bu her zaman zor ve haklılar, bunu anlıyorum. Bu yüzden bazen birçok pozisyonda oynayabilen futbolculara sahip olmak, kadroyu fazla geniş tutmamanıza yardımcı oluyor."

  • Hücumda öngörülemezlik

    Lauren James Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Bompastor, Chelsea takımının daha öngörülemez olmasını istiyor. Hücumdaki çeşitlilik de sezonun bu ilk döneminde Chelsea’ye bunu kesinlikle sağladı.

    Yeni kulübünde şimdiden altı gol atan Malard da farklı pozisyonlarda oynayabilen oyunculardan oluşan bir gruba katıldı. Geçen sezonun tamamını arka adale sakatlığı nedeniyle kaçıran ve hâlâ kadroya alınamayan Ramirez, takımda farklı pozisyonlarda kullanılamayan belki de tek hücum oyuncusu. Bu çeşitlilik, Chelsea hücumuna Bompastor'un değer verdiği bir öngörülemezlik kazandırdı.

    “Bence öngörülemez olmak önemli,” dedi Chelsea teknik direktörü, bu sezonun başlarında Manchester United'ı 5-0 yendikleri maçın ardından. Normalde kanatta veya 10 numara pozisyonunda oynayan Lauren James, o karşılaşmada Chelsea'nin 9 numarası olarak görev yapmıştı. “Bunu bazen kadro derinliğiyle, oyuna girip maça etki edebilecek farklı profilde oyunculara sahip olarak yapabilirsiniz. Farklı sistemler kullanarak da yapabilirsiniz.

    “Her zaman iki farklı sistemde oynayabilen bir takım olmak istediğimi söyledim. Takımla oynamak istediğim için değil; bu sistemlerde oynayabilmenin ve daha öngörülemez olmanın bizim için iyi olduğunu düşündüğüm için.

    “Bu önemli çünkü artık herkesin taktikleri çok yakından incelediğini düşünüyorum. Diğer takımlar hakkında her şeyi biliyoruz; maçları izleyebiliyoruz, istatistikler elimizde, dolayısıyla her şeyi biliyoruz. Bu yüzden biraz öngörülemez olabilmek iyi. Sahada ne olursa olsun maça etki eden oyuncularınızın olması ise bence daha da iyi.”

  • Her alanda katkı

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Forvet olmasa da Ellie Carpenter, kanat beki olarak Chelsea'nin hücumuna yeni bir boyut katıyor

    Üstelik mesele yalnızca hücum oyuncularıyla sınırlı değil. Örneğin Keira Walsh, bu sezon rakip kaleye çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Lexi Potter'ın ortaya çıkışı, eski Barcelona yıldızının hücumda daha fazla öne çıkmasına imkân tanıdı. Walsh, sezonun ilk 12 maçında iki gol ve dört asist kaydetti. Böylece Chelsea formasıyla bu sezon öncesinde çıktığı 47 maçın tamamındakinden daha fazla gole doğrudan katkı sağladı. Bu da rakiplere düşünmeleri gereken başka bir konu çıkarıyor.

    Ellie Carpenter da sağ kanatta çok daha etkili bir tehdit hâline geldi. Rakamlar da bunu doğruluyor: Bu sezon 90 dakika başına şut ve kilit pas ortalamaları geçen sezona göre daha yüksek. Kanat beki olarak bu sezon şimdiden beş gol attı.

    James ve Malard gibi hücum hattındaki oyuncuların mükemmel performanslarıyla birleşince tüm bunlar, Chelsea'nin çok yönlü ve öngörülemez bir hücum gücüne dönüşmesine yardımcı oluyor. WSL'de bu sezon Chelsea'nin 12 farklı golcüsünden daha fazlasına sahip hiçbir takım yok.

    Üstelik işlerin daha da iyiye gidebileceğini düşünmek için nedenler var. Son iki yılda NWSL'nin en iyi oyuncularından biri olan yaratıcı orta saha Manaka Matsukubo, sakatlığı nedeniyle henüz bu takımda etkisini gösteremedi. Yazın Barcelona'dan transfer edilen ve büyük beğeni toplayan İtalya millî oyuncusu Giulia Dragoni de henüz takımda öne çıkan bir rol üstlenemedi.

  • Meydan okumaya hazır

    Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    WSL'nin en iyi hücumuna ve en az gol yiyen savunmasına sahip Chelsea, yeniden şampiyonluk yarışının tam ortasında

    Buna, dokuz maçta yalnızca beş gol yiyen ligin en sağlam savunmasını da ekleyince Chelsea, yazın bir numaralı santrfor hedefi olan Shaw gol atmaya devam etse bile, bu hafta sonu City'yi ağırlarken kendine güvenecektir.

    Bu sezon WSL'de 29 yaşındaki oyuncudan daha fazla gol atan yok. Dokuz maçta kaydettiği 12 gol, City'nin şu ana kadar ligin en çok gol atan ikinci takımı olmasına katkı sağladı. Shaw, cumartesi günkü karşılaşmaya kulüp ve millî takım formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta 15 gol atmış olarak çıkacak.

    Ancak Chelsea'nin Shaw tarafından yazın geri çevrilmesine verdiği etkileyici karşılığın ardından, şu anda ligin en iyi hücum hattı Chelsea'nin farklı koşullara uyum sağlayabilen ve ne yapacağı kestirilemeyen hücum hattı.