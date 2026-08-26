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GFX Romario 1-1GOAL

Kendini beğenmiş bir gençten Dünya Kupası fenomenine: Romario nasıl dünya çapında bir süperstar oldu?

Ufak tefek Brezilyalıyla saha içinde de dışında da baş etmek kolay değildi, ama o yine de dünyayı fethetmeyi başardı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • “Ben doğduğumda Tanrı bana baktı ve ‘İşte adam bu.’ dedi.”

    Çoğu insan, doğanın ya da koşulların kendisine dayattığı sınırlarla yaşamayı öğrenir. Hayallerinin peşinden giderken şartlar aleyhine döndüğünde geri plana çekilir ve çaresiz bir sessizliğe razı olur. Romario ise böyle yapmadı.

    Rio de Janeiro’nun Jacarezinho favelasındaki ağır yoksulluk içinde doğan, ailesi astım ilaçlarını karşılamakta zorlanan Romario, sınırları olduğunu kabul etmek şöyle dursun, böyle bir ihtimali aklından bile geçirmemiş gibi görünüyor. Belki de bu inanç, futbolun solunum sorunlarına çare olmasıyla başladı.

    Romario, The Players Tribune’da şöyle yazdı: “Dört yaşımdayken astımım vardı, uyumakta zorlanırdım. Bu yüzden geceleri uykuya dalamadığımda bir elimle babamın elini tutar, diğer elime de bir top alırdım. [Demiryolu] raylarına varana kadar biraz konuşur, orada da yaklaşık 10 dakika oynardık. O zamanlar bile topa tutkuyla bağlıydım. Biraz topa vurmak beni mutlu etmeye yeterdi. Eve döndüğümüzde deliksiz uyurdum.”

    Gece geç saatlerdeki bu yöntem, büyük başarılara uzanan yolun temellerini attı. Romario, Vasco da Gama’nın altyapı takımlarının seviyesini hızla aşıp 1985’in başlarında profesyonel kariyerine adım attığında bile şartlar hâlâ aleyhineydi. Yalnızca 1,65 metre boyuyla santrfor olarak geçimini sağlamaya çalışırken sürekli hafife alınıyordu.

  • İddiasını ortaya koymak

    Romario Brazil 1988
    Getty Images

    Romario, küçük yaşlardan itibaren olağanüstü bir özgüvene sahipti.

    Ancak Romario, akıl almaz boyutlarda bir özgüvene sahipti. 1985'te bir gün Vasco teknik direktörü Antonio Lopes antrenmanı bitirmek üzereyken genç yedek oyuncu yanına gidip düşünülemeyecek bir talepte bulundu: Kulüpte 15 yılı aşkın süredir oynayan, 1,85 metre boyundaki golcü kaptan Roberto Dinamite yedek bırakılmalıydı.

    Lopes'in aktardığına göre 19 yaşındaki kısa boylu oyuncu, “Şimdiden ondan daha iyi oynuyorum” dedi.

    Teknik direktör, kendini henüz kanıtlamamış bir genç için efsanevi forveti kadro dışı bırakacak değildi. Talebe gülüp geçen Lopes, Romario'ya Dinamite'nin 1985 sezonunda 15 maçta 16 gol attığını ve “hâlâ nasıl gol atılacağını bildiğini” hatırlattı.

    Lopes, kendi itirafına göre Romario'yu hiç oynatmak istemiyordu. Kulüp başkanından yeni oyuncular transfer etmesini istemiş, ancak kendisine altyapıya güvenmesi söylenmişti. Romario konusunda bir orta yol bulundu: Genç oyuncu, tecrübeli forvete destek vermek için kanatta ilk 11'de başlayacaktı.

    Ağustosta, Lopes'le yaşadığı tartışmadan kısa süre sonra Romario, Nova Venecia'daki Rio Eyalet Şampiyonası maçında nihayet santrforda oynama fırsatı buldu. 2.708 kişilik seyirci arasında, asıl izlemeye geldikleri Dinamite'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığını öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşayanlar vardı. Ancak genç Romario'nun oyuna damga vurup iki gol atmasıyla kısa sürede hayranlığa kapıldılar.

    Teknik direktörüne söylediği gibi sahada kendini gösterdi ve çok geçmeden Brezilya'da fırtına gibi esmeye başladı. Dinamite ile etkili bir ikili oluşturdu ve Vasco'nun finali kaybettiği 1986 Campeonato Carioca'da gol kralı oldu. Ardından takımı üst üste iki eyalet şampiyonluğuna taşıdı. 1988 finalinin ilk maçında Flamengo kalecisini bacak arasından geçerek çalımladı, rövanşta ise kavga ettiği için kırmızı kart gördü.

    Vasco'nun gol ve maça çıkma rekorlarını elinde tutan, daha sonra kulüp başkanı olan merhum Dinamite, Romario hakkında şunları söyledi: “Romario 20 yaşındayken onunla oynamak nasıldı, biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken topu ona vermekti. Kendisine gelen her üç topun ikisini ağlara gönderirdi.”

    Başka bir röportajında ise “O, oynarken gördüğüm en iyi santrfor” dedi.

    Romario çılgınlığı Brezilya'yı sardı. Bir dergiye, kariyerinde 1.000 gol atacağını açıkladı. Daha sonra bu sayıya ulaştığını iddia etti ve o günlerde sözünden şüphe etmek için pek de neden yoktu.

  • Avrupa'ya gitmek üzere ayrılıyor

    Romario Brazil 1988
    Getty Images

    Romario, PSV'ye transferinden önce Olimpiyatlarda dikkat çekici bir performans sergiledi

    “Baixinho marrento” (Küstah Ufaklık) lakaplı fenomenin etrafındaki muazzam etkiyi dünyanın geri kalanı henüz tam olarak fark etmemişti. Bu durum 1988'de değişti.

    Brezilya, Seul Olimpiyatları'na olağanüstü bir oyuncu kuşağı gönderdi. Daha sonra Dünya Kupası'nı kazanacak Claudio Taffarel, Bebeto, Mazinho ve Jorginho gibi efsanelerin hepsi kadrodaydı, ancak dikkatleri üzerine çeken kanarya kadar küçük hücum oyuncusu oldu.

    Romario, yedi golle turnuvanın gol kralıydı. Nijerya'ya karşı iki gol atarak başladı, sonraki maçta ise hat-trick yaparak Avustralya'yı dağıttı. Brezilya, yarı finalde Batı Almanya karşısında 1-0 gerideyken 79. dakikada beraberlik golünü atan ve ardından penaltı atışlarında vuruşunu gole çeviren isim de oydu.

    Brezilya finalde Sovyetler Birliği ile karşılaştı ve Romario henüz 29. dakikada gol perdesini açtı. Sovyetler geri dönüp uzatmalarda kazanarak Brezilya'yı gümüş madalyayla yetinmek zorunda bıraksa da 22 yaşındaki oyuncu turnuvadan altın değerinde bir isim olarak ayrıldı.

    Artık herkes ondan haberdardı. Barcelona ve Real Madrid onu istiyordu, ancak Romario, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu PSV'yi seçti.

    Teknik direktör Guus Hiddink, “En önemli şey, onunla ilk temasa geçenlerin biz olmamızdı” dedi. “Ama evet, birkaç gün sonra Real Madrid ve Barcelona da devreye girdi. Mali imkânları çok daha fazlaydı. Böyle durumlarda pek çok oyuncunun fikrini değiştirdiğini görürsünüz. Romario, ‘PSV'ye geliyorum’ dedi. Sözünü tuttu, bu da benim için gerçekten çok değerliydi.”

    PSV, Romario'dan tuhaf koşullar altında haberdar oldu. 1988 yazında Club Brugge'den Marc Degryse'yi almak için çok istekliydi. Belçika kulübü ise önce Olimpiyatlar'da yıldızlaşan başka bir forvetle anlaşmak istediğini söyleyerek satışa yanaşmadı.

    PSV'nin merakı arttı ve kulübün transfer sorumlusu Kees Ploegsma, bu gizemli hedefin kim olabileceğini sormak için futbola düşkün oğlunu gece yarısı uyandırdı. PSV saymanı Harry van Raaij olayı şöyle anlattı: “Belçika'dan dönüş yolunda bunun Brezilyalı forvet olması gerektiği sonucuna vardık. Eindhoven'a vardığımızda doğruca Ploegsma'nın evine gittik.

    “Saat gece 23.30 olmuştu. Ploegsma, ‘Bizim küçük Kees bilir ama o çoktan uyudu’ dedi ve ardından oğlunu uyandırdı. Küçük Kees de ‘Ah, o Romario’ dedi.”

    Günümüzde bir takımın gözlemci ağı, böyle oyuncuların görüntülerine ve onlar hakkında çok sayıda istatistiğe ulaşmakta zorlanmaz. Ancak Ploegsma daha fazlasını öğrenmek için alışılmadık başka bir yönteme başvurmak zorunda kaldı. PSV'yi kuran teknoloji devi Philips'in Brezilya merkezine ulaşıp orada çalışan bir futbolseverin kendisine bilgi verip veremeyeceğini öğrenmek istedi.

    Ploegsma, PSV Supportersvereniging ile yaptığı röportajda sözlerini şöyle sürdürdü: “Orada tutkulu bir futbolsever vardı ve ona Romario'yu sorduk. Romario'nun mutlak anlamda üst düzey bir oyuncu olabileceğini söyledi.”

    Romario da kulüp veya Eindhoven hakkında hiçbir şey bilmiyordu, ancak transfere razı oldu. Onu büyük bir şok bekliyordu.

  • ‘Kültürlerin sert çatışması’

    Romario PSV 1991

    Romario, Eindhoven'da büyük yankı uyandırdı ancak yaşam tarzı bazı sorunlara yol açtı.

    “Hollanda'da yaşamak kahrolası derecede zordu,” dedi Romario. Kışlar çok karanlık ve soğuktu; bu yüzden antrenmanlara sık sık gitmiyordu. Hollanda'nın soğuk kışında uzun mesafe koşuları yapmak yerine plaj futbolu oynamak için sık sık Brezilya'ya dönüyordu. Bir keresinde üç gün boyunca evinden çıkmayı reddetti: “Çocuklar benim için endişelendi. Kapımı çaldılar ama cevap vermedim.”

    Bir sorun daha vardı. Romario, sessizce sıkıntı çekerek yaşayacak biri değildi; eğlenceye düşkündü. Evinde dillere destan partiler verir, gece kulüplerine gitmeyi sever ve sık sık sabahın erken saatlerine kadar dışarıda kalırdı.

    Sir Bobby Robson, otobiyografisinde “Bazı sabahlar antrenmanda olağanüstü olurdu,” diye yazdı. “Diğer günlerse ona bir kez bakmanız, enerjisini ve bacaklarındaki gücü evde ya da bir gece kulübünde bıraktığını anlamanıza yeterdi.”

    Robson şöyle devam etti: “Sorun alkol değildi; o Coca-Cola içen biriydi. Ama sabahın dördüne kadar dışarıda kalır, 19.30'da başlayacak maçtan önce bütün gün uyurdu. Bizi arayıp ‘Romario bütün gece dışarıdaydı. Buradan dörtte ayrıldı’ diyenler olurdu. Dans eder, sohbet eder, orada yaşayan bir kadınla tanışıp onunla eğlenir, ardından maça ‘dinç’ çıkmak için bütün gün uyurdu.”

    Kaleci Hans van Breukelen, Frans van den Nieuwenhof'a Romario in Eindhoven adlı kitabı için “Bu, kültürlerin sert bir çatışmasıydı,” dedi. “Biz ona değil, o bize uyum sağlamalıydı. Şimdi bakınca bunun tamamen hatalı bir düşünce olduğunu söyleyebilirsiniz.”

    Romario'yu motive eden şey, yoksulluktan giderek uzaklaşma kararlılığıydı. “Ayak parmaklarımı hissedemeyecek kadar üşüdüğümde, futbolcu olabilmek için babama çatı levhaları taşıdığım günleri düşünürdüm. Hava soğuk diye hayalimden vaz mı geçecektim?

    “Sonunda aileme bir ev aldım… Üstelik hizmetçimiz ve şoförümüz de oldu. Bu benim için müthiş bir zaferdi.”

    Romario, ünlü kırmızı-beyaz formayla ilk maçına çıkmak için ekim ayının sonlarına kadar beklemek zorunda kaldı ancak takıma hemen uyum sağladı. Eredivisie'deki üçüncü maçında karşılaşmanın tek golünü attı, bir hafta sonra da hat-trick yaptı. Mart ayında Real Madrid'e karşı oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinin iki maçında da gol attı ancak PSV uzatmalarda elendi.

    Romario, o sezon 33 maçta 25 gol atarken Eindhoven kulübü lig ve kupa şampiyonluğunu kazandı. Brezilyalı oyuncu, KNVB Beker finalinde de bir gol kaydetti.

  • Psikolojik oyunlar harikalar yaratıyor

    Romario PSV 1991

    Guus Hiddink, Romario ve PSV’nin Şampiyonlar Ligi’nde yol almasını sağlamak için psikolojik oyunlara başvurmak zorunda kaldı

    Romario, saha dışındaki ününün düşündürdüğü kadar sahada da zaman zaman tembel görünüyordu. Ancak sürekli doğru zamanda doğru yerde beliriyor ve son dokunuşu yapıyordu. Her şeyi zahmetsizmiş gibi gösteriyordu.

    Hiddink o günleri şöyle hatırlıyor: “Önemli maçlardan önce, biraz gergin olduğunuzda yanıma gelir ve ‘Hocam, tranquilo (rahat ol). Romario gol atacak ve kazanacağız’ derdi. Dediğini de yapardı. Her seferinde değil ama böyle 10 maçın sekizinde galibiyet golünü atardı.”

    İkinci sezonunda Hiddink, Romario'nun takım toplantılarına ve antrenmanlara sürekli geç gelmesinden rahatsız olmaya başladı. Steaua Bükreş ile Avrupa Kupası son 16 turunun ilk maçında 0-0 berabere kaldıktan sonra takımının elenmesinden çok korkuyordu. Romario'nun en iyi performansına ihtiyacı vardı; onu motive etmek için alışılmadık yöntemlere başvurdu.

    “RKC Waalwijk maçından önce bir toplantı yaptım. Üç gün sonra da Steaua Bükreş ile oynayacaktık,” diye anlattı MidMid podcast'ine. “O ufaklığı bir şekilde kışkırtmam gerektiğini düşündüm. Normalde asla yapmam ama saatimi bir dakika yanlış ayarladım. Toplantının başlayacağı dakika tam vaktinde geleceğini biliyordum. Ben de saat 11.00'de başladım, Romario henüz gelmemişti. Bir iki dakika sonra kapı açıldı ve ‘Defol git. Seni artık görmek istemiyorum’ dedim.”

    Romario zamanında geldiğini söyleyerek itiraz edince Hiddink saatini gösterdi ve RKC karşısında kadroda olmayacağını söyledi. Gerekçesini şöyle açıkladı: “En üst düzey oyuncular buna tepki verir. O seviyeye yakın olanlarsa yanlış bir mücadeleye girer, bilirsiniz. Kendilerine acınmasını ister, dudakları titrer. En üst düzey oyuncular ise ‘Sana göstereceğim, dostum’ diyerek geri döner.”

    Maç PSV için korkunç başladı. Steaua 17. dakikada öne geçti ancak PSV, Juul Ellerman'ın müthiş serbest vuruşuyla beş dakikadan kısa süre sonra eşitliği sağladı. Soren Lerby'nin ortasında ceza sahasının ortasında bomboş kalan Romario, devre arasından hemen önce kafayla PSV'yi öne geçirdi. İkili, ikinci yarının başlarında yine birlikte golü hazırladı. Bu kez Lerby topu yüksekten ceza sahasının ortasına gönderdi. Romario'nun oradaki varlığı kalecinin ve savunmacının müdahalesini bozunca topu boş kaleye gönderdi.

    Ellerman'ın bir golünün daha ardından Romario, konuk ekibi küçük düşürdü. Orta yuvarlak yakınında gelen pası kontrol edip topu bir savunmacının yanından geçirdi. Ardından bir başka stoperi ve kaleciyi yere sererek dar açıdan sert bir vuruşla golü buldu ve hat-trick yaptı.

    Hiddink, “Maçı izlemeniz yeterli; tamamen zincirlerinden kurtulmuştu,” dedi.

    Yine de teknik direktör, yıldız forvete davranışından pişmanlık duydu. “Maçtan sonra kendimde değildim. ‘Romario, bu gece bizi kurtardın ama bir süredir pek iyi durumda değildim. Takım toplantısından önce saatimi ayarladım’ dedim. O da ‘Öyle olduğundan şüphelenmiştim ama bu beni gerçekten kamçıladı’ dedi. Konu orada kapandı, geçmişi geride bıraktık.”

    Hollanda ekibi çeyrek finalde Bayern Münih'e elense de, sakatlığı nedeniyle iki maçta da oynayamayan Brezilyalı futbolcu altı golle turnuvanın gol krallığını paylaştı. PSV, Romario'nun yokluğunda şampiyonluğu bir puan farkla Ajax'a kaptırdı.

  • Kobrayı ehlileştirmek

    Sir Bobby Robson PSV

    İster sahadaki Hollanda savunmaları ister saha dışındaki İngiltere'nin en büyük teknik direktörlerinden biri olsun, kimse Romario'yu susturamadı.

    Ertesi sezon Robson yönetimindeki Romario durdurulamıyordu. Ceza sahası kenarından ilk dokunuşla yaptığı aşırtmalar, arka direkte attığı kafa golleri, yakın mesafeden tamamladığı pozisyonlar ve savunmaların arasından ustalıkla geçip topu füze gibi ağlara gönderdiği anlar... Romario rakiplerini zor durumda bırakıp gol atmanın bir yolunu hep buluyordu. Feyenoord’a dört, Ajax’a iki gol attı. Sezonu 30 maçta 30 golle tamamlayarak üçüncü kez Eredivisie gol kralı oldu.

    Robson, “Kaleye yaklaşık 27 metre mesafeden itibaren müthişti,” diye yazdı. “Herkesi geçebilirdi. Çok iyi bir bitiriciydi, topu iyi saklardı ve ufak tefek yapısına rağmen hava toplarında tehlikeliydi.”

    Yine de efsanevi teknik direktör, Romario’nun yaşam tarzına öfkeliydi. Hiddink döneminde diğer oyuncular, yıldız futbolcunun savunmaya yeterince yardım etmemesinden şikâyet etmişti. Romario ise antrenmanda rakiplerinden durmadan top kapıp onları küçük düşürerek karşılık vermişti. Ancak şimdi takım içindeki rahatsızlık daha da büyümüştü.

    Romario takımın en çok kazanan oyuncusuydu. Robson’a göre takım arkadaşları, onun kendileri kadar sıkı çalışmak, hatta takım otobüsüne zamanında yetişmek zorunda olmamasına içerliyordu.

    Robson şöyle devam etti: “Bazı maçlarda göz kamaştırıcıydı. Bazılarında ise isteksiz ve dalgındı. Oyuncular, Romario’nun kötü günlerini kısa sürede fark etmeye başladı. Kaybettiğimiz bir maçta Eric Gerets’in ona öfkeyle çıkıştığını duydum... Eric şöyle diyordu: ‘Dinle, lanet olası herif, benden fazla kazandığını biliyorum. Bunu anlıyorum ve itiraz etmiyorum çünkü benden daha iyi bir oyuncusun. Ben bir maçı kurtarabilirim ama sen bir maç kazandırabilirsin. Benim itirazım şu: Cumartesi günü hepimiz primi paylaşıyoruz. Ben o primi almak için canımı dişime takıyorum, sen ise takmıyorsun. Birlikte mücadele ediyoruz.’”

    İngiliz teknik direktörün ifadesiyle, “Romario gibiler, bir takımın dokusuna ne kadar zarar verebileceklerinin farkında değil.”

    Romario, sırtının ağrıdığını söyleyerek bir antrenmanın ortasında gizlice ayrılınca Robson onunla bir toplantı yaptı. Biraz İspanyolca bilen yardımcısı Frank Arnesen tercümanlık etti. Romario’ya “antrenman sahasını terk etmekten vazgeçmesini” ve cuma geceleri partiye gitme alışkanlığını bırakmasını söylediklerinde, teknik ekibin karşısında yalnızca sessizlik vardı.

    “Yaptığı tek şey, bir kobra gibi Frank Arnesen’in gözlerinin içine oldukça saldırgan biçimde bakmaktı. Frank huzursuzlanıyordu. Romario ona meydan okuyordu. Frank kendini aşağılanmış hissetmeye başlamıştı. Küçük zirvemiz uzayıp giderken ‘Comprehendo?’ diye soruyorduk ama Romario hâlâ konuşmuyordu.” Sessizdi. Asla çaresiz değildi.

    Romario, 1991-92 sezonunun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçırdı ancak oynadığında yine de bitiriciydi. Ertesi sezon yeniden çok etkiliydi. PSV ikinci tur grup aşamasını geçemese de yenilenen Şampiyonlar Ligi’nin gol kralı oldu.

    O yaz ayrılık vakti gelmişti. Hiddink, Valencia’da onunla yeniden bir araya gelmek istiyordu ancak ünlü Barcelona takımına bu etkileyici Brezilyalıyı katmaya hevesli olan vatandaşı Johan Cruyff daha hızlı davrandı.

  • Yeni takım, aynı Romario

    Romario Barcelona 1994

    Romario, Barcelona için rüya transfer gibi görünüyordu ancak Cruyff'un da başına dert açtı

    Barcelona’daki macerası kısa ama göz kamaştırıcıydı. Gollerle dolu bir sezon öncesi döneminin ardından 27 yaşındaki forvet, La Liga’daki ilk maçında Real Sociedad’a karşı hat-trick yaparak başladı. Müthiş bir başlangıçtı ve hareketli golcü, yarattığı beklentileri karşılamakta hiç zorlanmadı. Bu, o sezon ligde yaptığı beş hat-trick’in ilkiydi.

    İkisini Atletico Madrid’e karşı yaptı. Barcelona ilk maçı 5-3 kaybetti, ardından Camp Nou’da aynı skorla kazandı. Bir diğer hat-trick’ini Osasuna’ya karşı yapan Romario, gollerinden birinde topu cesurca kalecinin üzerinden aşırdı. En ünlüsü ise elbette Real Madrid’e karşı geldi.

    Ne performanstı ama! 5-0’lık ezici bir galibiyet ve başrolde Romario vardı.

    Pozisyonu başlatan Pep Guardiola’ydı. Orta saha oyuncusunun gösterişsiz pası Madrid ceza sahasının kenarında Romario’nun sağ ayağına ulaştığında, bir sonraki hamlesini kestirmek imkânsızdı. Ceza sahasının hemen dışında sırtı kaleye dönük olan Romario’nun seçenekleri sınırlıydı. Geriye dönmesini bekleyen iki Real Madrid oyuncusu vardı. Kaleye yönelmesi de imkânsız görünüyordu. Biri hemen solunda, diğeri sağında duran iki Madrid savunmacısı, onu bunu denemeye zorluyordu.

    Romario da denedi. Tek bir akıcı hareketle bir stoperi ve kaleciyi geçip topu kalenin alt köşesine gönderdi.

    33 maçta attığı 30 golle La Liga gol kralı olan Romario, sahada keyifle gol atıyordu. Saha dışındaki eğlenceden de vazgeçmiyordu. Karnaval zamanı geldiğinde, Rio de Janeiro’ya dönmek için Cruyff’tan izin istedi.

    Cruyff, yaşananları şöyle anlattı: “Ona, ‘Yarın iki gol atarsan diğer oyunculardan iki gün daha fazla izin veririm’ dedim. Ertesi gün Romario, maçın 20. dakikasında ikinci golünü attı ve hemen bana ayrılmak istediğini işaret etti. Bana, ‘Hocam, uçağım bir saat sonra kalkıyor’ dedi. Sözünü tuttuğu için Romario’nun gitmesine izin vermekten başka seçeneğim yoktu.”

    Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerini dağıtan Romario’yu bu ününü sürdürmesi için PSV’den transfer etmişti. Ancak 1994 finalinde AC Milan’a 4-0 yenilene kadar çıktıkları yolda yalnızca iki gol attı. Cruyff ile arası bozulunca Romario, Flamengo’ya katılarak ülkesine dönmeye karar verdi. Ama bunu ancak dünyayı fethettikten sonra yaptı.

  • Dünyayı fethetmek

    Mazinho, Bebeto, Romario 1994

    Brezilya çaresiz kalırken daha önce kadro dışı bırakılan Romario sahneye çıktı ve takımın 1994 Dünya Kupası finaline uzanan yolculuğunda kilit rol oynadı.

    Teknik direktör Carlos Alberto Parreira'yı kamuoyu önünde eleştirmesi, Romario'nun 1994 Dünya Kupası'ndaki yerini kaybetmesine yol açmalıydı. Takımdan uzaklaştırılmıştı ancak Brezilya, Uruguay'a karşı son ve kaybetme lüksü olmayan eleme maçına çıkacakken Parreira gururunu bir kenara bırakıp onu geri çağırdı.

    Brezilya 2-0 kazandı. Romario iki gol attı.

    Forvet daha sonra, “Orada bulunan herkese sorabilirsiniz; size bunun bir futbolcunun oynayabileceği en iyi maç olabileceğini söyleyeceklerdir,” dedi. “Birden 10'a kadar bir ölçekte 11 aldım.”

    Dünya Kupası onundu. Tam da Romario'dan beklenecek türden goller attı: İlk maçta Rusya'ya karşı zor bir pozisyonda ayak ucuyla yaptığı vuruş; Kamerun kalecisini güzel bir dokunuşla geçişi; İsveçli iki savunmacının arasından koşup topu çizgiden içeri yuvarlayışı; Hollanda'ya karşı bir kornerin sonunda yaptığı vuruş ve yarı finalde İsveç'e bu kez kafayla attığı gol. Onsuz finale çıkamazlardı.

    İtalya karşısında ilk yarıda yaptığı kafa vuruşunu kaleci rahatlıkla kurtardı. İkinci yarıda ise arka direkte önüne gelen topu gole çevirecek gibi görünüyordu, ancak tökezledi ve top auta çıktı.

    Maç penaltılara gitti. Brezilya ilk penaltısını kaçırdı, İtalya kaçırmadı. İkinci sırada penaltı kullanan Romario golü attı. Roberto Baggio'nun vuruşu üstten auta gidince Brezilya şampiyon oldu ve Romario Altın Top'u kazandı. Ufak tefek Brezilyalı, sonunda egosunun hakkını verecek bir başarıya ulaşmıştı.

    Romario birçok şeyle suçlandı ama hiçbir zaman sessiz kalmadı ve asla çaresizliğe kapılmayacak.