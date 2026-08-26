Kendini beğenmiş bir gençten Dünya Kupası fenomenine: Romario nasıl dünya çapında bir süperstar oldu?

“Baixinho marrento” (Küstah Ufaklık) lakaplı fenomenin etrafındaki muazzam etkiyi dünyanın geri kalanı henüz tam olarak fark etmemişti. Bu durum 1988'de değişti.
Brezilya, Seul Olimpiyatları'na olağanüstü bir oyuncu kuşağı gönderdi. Daha sonra Dünya Kupası'nı kazanacak Claudio Taffarel, Bebeto, Mazinho ve Jorginho gibi efsanelerin hepsi kadrodaydı, ancak dikkatleri üzerine çeken kanarya kadar küçük hücum oyuncusu oldu.
Romario, yedi golle turnuvanın gol kralıydı. Nijerya'ya karşı iki gol atarak başladı, sonraki maçta ise hat-trick yaparak Avustralya'yı dağıttı. Brezilya, yarı finalde Batı Almanya karşısında 1-0 gerideyken 79. dakikada beraberlik golünü atan ve ardından penaltı atışlarında vuruşunu gole çeviren isim de oydu.
Brezilya finalde Sovyetler Birliği ile karşılaştı ve Romario henüz 29. dakikada gol perdesini açtı. Sovyetler geri dönüp uzatmalarda kazanarak Brezilya'yı gümüş madalyayla yetinmek zorunda bıraksa da 22 yaşındaki oyuncu turnuvadan altın değerinde bir isim olarak ayrıldı.
Artık herkes ondan haberdardı. Barcelona ve Real Madrid onu istiyordu, ancak Romario, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu PSV'yi seçti.
Teknik direktör Guus Hiddink, “En önemli şey, onunla ilk temasa geçenlerin biz olmamızdı” dedi. “Ama evet, birkaç gün sonra Real Madrid ve Barcelona da devreye girdi. Mali imkânları çok daha fazlaydı. Böyle durumlarda pek çok oyuncunun fikrini değiştirdiğini görürsünüz. Romario, ‘PSV'ye geliyorum’ dedi. Sözünü tuttu, bu da benim için gerçekten çok değerliydi.”
PSV, Romario'dan tuhaf koşullar altında haberdar oldu. 1988 yazında Club Brugge'den Marc Degryse'yi almak için çok istekliydi. Belçika kulübü ise önce Olimpiyatlar'da yıldızlaşan başka bir forvetle anlaşmak istediğini söyleyerek satışa yanaşmadı.
PSV'nin merakı arttı ve kulübün transfer sorumlusu Kees Ploegsma, bu gizemli hedefin kim olabileceğini sormak için futbola düşkün oğlunu gece yarısı uyandırdı. PSV saymanı Harry van Raaij olayı şöyle anlattı: “Belçika'dan dönüş yolunda bunun Brezilyalı forvet olması gerektiği sonucuna vardık. Eindhoven'a vardığımızda doğruca Ploegsma'nın evine gittik.
“Saat gece 23.30 olmuştu. Ploegsma, ‘Bizim küçük Kees bilir ama o çoktan uyudu’ dedi ve ardından oğlunu uyandırdı. Küçük Kees de ‘Ah, o Romario’ dedi.”
Günümüzde bir takımın gözlemci ağı, böyle oyuncuların görüntülerine ve onlar hakkında çok sayıda istatistiğe ulaşmakta zorlanmaz. Ancak Ploegsma daha fazlasını öğrenmek için alışılmadık başka bir yönteme başvurmak zorunda kaldı. PSV'yi kuran teknoloji devi Philips'in Brezilya merkezine ulaşıp orada çalışan bir futbolseverin kendisine bilgi verip veremeyeceğini öğrenmek istedi.
Ploegsma, PSV Supportersvereniging ile yaptığı röportajda sözlerini şöyle sürdürdü: “Orada tutkulu bir futbolsever vardı ve ona Romario'yu sorduk. Romario'nun mutlak anlamda üst düzey bir oyuncu olabileceğini söyledi.”
Romario da kulüp veya Eindhoven hakkında hiçbir şey bilmiyordu, ancak transfere razı oldu. Onu büyük bir şok bekliyordu.