Kendini beğenmiş bir gençten Dünya Kupası fenomenine: Romario nasıl dünya çapında bir süperstar oldu?

“Ben doğduğumda Tanrı bana baktı ve ‘İşte adam bu.’ dedi.”

Çoğu insan, doğanın ya da koşulların kendisine dayattığı sınırlarla yaşamayı öğrenir. Hayallerinin peşinden giderken şartlar aleyhine döndüğünde geri plana çekilir ve çaresiz bir sessizliğe razı olur. Romario ise böyle yapmadı.

Rio de Janeiro’nun Jacarezinho favelasındaki ağır yoksulluk içinde doğan, ailesi astım ilaçlarını karşılamakta zorlanan Romario, sınırları olduğunu kabul etmek şöyle dursun, böyle bir ihtimali aklından bile geçirmemiş gibi görünüyor. Belki de bu inanç, futbolun solunum sorunlarına çare olmasıyla başladı.

Romario, The Players Tribune’da şöyle yazdı: “Dört yaşımdayken astımım vardı, uyumakta zorlanırdım. Bu yüzden geceleri uykuya dalamadığımda bir elimle babamın elini tutar, diğer elime de bir top alırdım. [Demiryolu] raylarına varana kadar biraz konuşur, orada da yaklaşık 10 dakika oynardık. O zamanlar bile topa tutkuyla bağlıydım. Biraz topa vurmak beni mutlu etmeye yeterdi. Eve döndüğümüzde deliksiz uyurdum.”

Gece geç saatlerdeki bu yöntem, büyük başarılara uzanan yolun temellerini attı. Romario, Vasco da Gama’nın altyapı takımlarının seviyesini hızla aşıp 1985’in başlarında profesyonel kariyerine adım attığında bile şartlar hâlâ aleyhineydi. Yalnızca 1,65 metre boyuyla santrfor olarak geçimini sağlamaya çalışırken sürekli hafife alınıyordu.