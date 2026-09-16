'Kendimin en iyi versiyonu' - Cole Campbell, Elversberg'deki yeni başlangıcı benimserken USMNT'nin gelecek vadeden oyuncusu olarak vites yükseltiyor
Cole Campbell hareketlendiğinde, genelde çok hızlı gider. Oyununda ilk fark ettiğiniz şeylerden biri de bu. Bir bakıma sanat hayatı taklit ediyor. Yükselen Amerikalı yıldızın hızlı gitme arzusu sadece saha çizgileri arasında değil, hayatında da kendini gösteriyor.
Bu hafta gazetecilerle yaptığı yuvarlak masa toplantısında, "Almanya'da en çok hoşuma giden farklı şeyin ne olduğunu söyleyecek olursam," dedi, "muhtemelen autobahn."
Bu mantıklı. Autobahn sadece bir otoyol değil; bir bakıma özgürlük, çünkü yolların büyük bölümünde hız sınırı yok. Ve Campbell'ın sahadaki serbest dolaşma özgürlüğünün büyük ölçüde elinden alındığı 2025-26 sezonunun ardından, yeni sezona farklı bir amaç duygusuyla başladı. Campbell sadece autobahnda hız yapmıyor; Bundesliga sahalarında da adeta uçuyor ve kaybettiği bir yılın telafisini yapmak ister gibi görünüyor.
Bayern Münih bunu geçen hafta sonu neredeyse zor yoldan öğrenecekti. Campbell, Dayot Upamecano'yu rahatlıkla geçip golünü attı, ancak bir takım arkadaşının ofsaytta olması nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Bu gol, onun sezonun ikinci golü ve yeni takımı SV Elversberg formasıyla ikinci golü olacaktı. Bundesliga'nın yeni yükselen ekibi, Campbell'a mecazi anlamda anahtarları ve keşfetme özgürlüğünü vermiş durumda.
Asıl büyük soru, Campbell'ın bu yeni bulduğu özgürlükten en iyi şekilde yararlanıp yararlanamayacağı. Bir dönem Dortmund'da ABD'nin en önemli potansiyellerinden biri olarak görülen Campbell, birçok kişinin boşa geçmiş bir yıl olarak değerlendirdiği sürecin ardından sıralamada biraz geriledi. Geçen sezon sadece altı maçta oynadı; bunların biri Dortmund'da, beşi ise sezonun ikinci yarısında Hoffenheim'daki vasat kiralık döneminde geldi.
Ancak Campbell'a göre bu zaman boşa gitmedi.
"Yaklaşık iki yıl önce çıkış yaptım ve belki de o zaman olacağını düşünmüştüm," dedi. "Ama Tanrı'nın benim için bir planı olduğuna inanıyorum ve bence o zamanki zihniyetim, şu ankinden çok farklıydı. Bu 22 ayda öğrendiğim şeylerin, belki işler farklı gelişseydi öğrenemeyeceğim şeyler olduğunu düşünüyorum."
20 yaşındaki oyuncu, bu deneyimin sonucunda kendisini eskisinden daha hazır hissettiğini söylüyor. ABD Erkek Milli Takımı 2026'nın sayfasını kapatıp odağını 2030'a çevirirken, Campbell da bunun bir parçası olmaya neden hazır olduğunu göstermeye istekli.
"Bence zihniyetim değişti ve sonunda, o anki hayal kırıklıklarından ya da her neyse onlardan söz edebilirim ama bunlar olmasaydı karakterim değişmezdi... Her şey olması gerektiği gibi oldu ve geçirdiğim zaman ile bu süreçte öğrendiğim şeyler için minnettarım."
Zorlu bir sezon
Karşılaştırmalar kaçınılmazdı. Dortmund'un bir başka Amerikalısı daha vardı; bu da takip edilecek rol modeller olduğu, ama aynı zamanda korunması gereken bir standart bulunduğu anlamına geliyordu. Campbell bir sonraki Christian Pulisic olabilir miydi? Ya da bir sonraki Gio Reyna? İkisinden de daha iyi ne yapabilirdi?
"Bence ikisi de harika oyuncular," diyor Campbell şimdi; bu karşılaştırmaların 18 yaşındayken hayatına girmesinin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmiş durumda. "Gio ile iyi arkadaşız. Christian'la henüz tanışmadım ama harika oyuncularla kıyaslanmanın her zaman iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim için mesele gerçekten karşılaştırmaya odaklanmak değil. Bence karşılaştırma mutluluğun hırsızıdır... Ben sadece kariyerime, kendi yoluma odaklanıyorum. Herkesin yolu farklıdır diye düşünüyorum ve seçtiğim yolun, benim için doğru yol ve Tanrı'nın benim için belirlediği yol olduğuna inanıyorum.
"Gün gün ilerleyip kendimin en iyi versiyonu olmaya odaklanıyorum. Benim yolumun başkasınınkinden farklı olduğunu düşünüyorum, bu yüzden tek bir doğru yol olduğunu sanmıyorum. Her oyuncunun yolu farklıdır."
Campbell'ın yolu ise tam anlamıyla pürüzsüz olmadı. Borussia Dortmund formasıyla ilk maçına Ekim 2024'te, FC Augsburg'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada sonradan oyuna girerek çıktı. O sezon toplam altı maça çıktı ancak 2025-26 sezonunun ilk yarısında sadece bir kez oynadı. Bu yüzden Hoffenheim'a kiralandı ama sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen, ayrılmadan önce yalnızca beş maça çıkabildiği için kalıcı bir anlaşma kazanamadı.
Bu nedenle bu yaz bir değişime ihtiyacı olduğunu biliyordu. 20 yaşında artık oynaması gerekiyordu. Devreye Elversberg girdi.
"Ana mesele şuydu diyebilirim; kariyerim için süre almak istiyordum, buna ihtiyacım vardı," dedi. "Dortmund'dakinden çok daha fazla oynamam ve daha büyük bir role sahip olmam gerekiyordu. Bu transferin benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi süre alıyorum ve gelişmem, olabileceğim en iyi oyuncuya dönüşmem için benim açımdan en önemli şey de bu. Kariyerimde attığım bu adımın doğru olduğuna inanıyorum ve buraya geldiğim için mutluyum."
Campbell yeni bir yuva bulmuş gibi görünüyor ve ilk işaretler de heyecan yaratacak kadar olumlu.
Yeni bir başlangıç
Yanlış anlaşılmasın ama SV Elversberg büyük bir kulüp değil. Temsil ettiği belediyede 15.000'den az insan yaşıyor. Stadı, bölgede yaşayanların neredeyse tamamını ağırlayabilecek kadar büyük. 2023'te kulüp, tarihinde ilk kez ikinci ligde yer aldı. Şimdi ise 2026'da Bundesliga'da ve yeni bir tarih yazıyor.
Yine de daha önce başarı hikâyeleri vardı. Bunların en dikkat çekeni, kulüpteki kiralık dönemi yükselişinin başlangıcı olan ve 1,98 metrelik forvetin Newcastle ile Juventus'a transfer olmasını sağlayan Nick Woltemade'di.
Buna rağmen Campbell'ın bu yaz kulübe imza atması yine de şaşırtıcıydı. Bundesliga'nın tamamen yeni bir ekibi, Campbell'ın potansiyeline sahip bir oyuncuyu nasıl ikna etti? Ona bir plan göstererek.
Campbell, "Bir kulübe katılmak istediğinizde, bence geçmişte neler yaptıklarını öğrenmeniz önemli, çünkü bu doğal olarak oraya gitme konusundaki hislerinizi etkiliyor" dedi. "Teknik direktörle, sportif direktörle ve kulübün çevresindeki insanlarla çok sayıda konuşma yaptım. Bana planlarını ve kulübün neyi temsil ettiğini anlattılar.
"Sizden önce oraya gidip süre alan, gelişen ve kariyerlerinde büyük bir adım atan oyuncular olduğunda, bunun elbette yardımcı olduğunu düşünüyorum. Buraya gelmem üzerinde bunun etkisi oldu. Daha fazla süre almam gerektiğine ve bana inanan, beni destekleyen, kendimin en iyi versiyonu olmam için arkamda duran bir kulübe ihtiyaç duyduğuma karar verdim."
Campbell, daha birkaç maçta bunun işaretlerini şimdiden gösterdi. Amerikalı oyuncunun hücumdaki sürükleyici katkısıyla kulüp ilk üç maçını da kazandı. Bunların ilki kupada Duisburg'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetti, ardından ise Bundesliga'nın oturmuş takımlarına karşı büyük sonuçlar geldi. Campbell'ın golüyle öne çıkan kulüp, Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti, sonrasında ise Borussia Monchengladbach karşısında yedi gollü düelloyu kazandı.
Ardından Bayern maçı geldi. O karşılaşmada küçük Elversberg, Bundesliga'nın en büyük devine kolay lokma olmadı ve sonunda 2-1 kaybetti. Campbell'ın ilk yarıdaki golü sayılsaydı sonuç farklı olabilirdi, ancak Upamecano'yu geçerek attığı gol sonunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yine de bu, bir uyarı atışı ve Campbell'ın en iyilere karşı bile neler yapabileceğinin bir örneğiydi.
Campbell, "Bence maçın gidişatı, enerji, ilk yarının son dakikalarında biraz farklı olabilirdi" dedi, "ama sayılmamış olsa bile his harikaydı."
Gol olsun ya da olmasın, Campbell insanların o anı neyse o şekilde gördüğünü umuyor olacaktır. Daha da özelde ise tek bir kişinin bunu görmesini umuyordur: USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino.
Geleceğim ABD ile.
Campbell, neredeyse herkes gibi, bu yaz Dünya Kupası'nı izledi. Onun için his farklıydı. Bunun bir nedeni elbette turnuvanın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmesiydi, ancak arkadaşları ve takım arkadaşları dediği kişileri o seviyede oynarken görmek de onun için yeniydi. Bir gün kendisi de orada olmak istiyor.
“Bence Dünya Kupası harikaydı,” dedi. “Kaç taraftarın geldiğini görmek, hatta bundan önce bile federasyondaki herkesin tavrından dolayı kararımdan emindim. Çocukken bu tür şeylerin hayalini kurarsınız ve bunu görünce, umarım bir gün bir Dünya Kupası'nda olur ve ülkemi temsil ederim.”
Onun ülkesi elbette ABD ve sözünü ettiği karar da uluslararası düzeyde USMNT'yi temsil etmeyi seçmesiydi. Annesi eski bir İzlanda milli oyuncusu olan Campbell, çocukluğunun büyük bölümünü İzlanda'da geçirdi ve profesyonel kariyerine de orada başladı. Ancak kökleri ABD'de, çünkü Teksas ve Georgia'da büyüdü. Bu yüzden ABD'yi temsil etmeye bağlı.
“ABD'ye geçme kararımı zaten verdim,” dedi. “Bunun birçok farklı nedeni vardı ama geleceğim ABD ile ve bu kesin. Hiçbir ikinci düşüncem ya da başka bir şey yok. Bu, benim için, kesinleşmiş bir konu.”
Son iki yılda Campbell'ın, kendi ifadesiyle, ABD Futbol Federasyonu ile “inişli çıkışlı” bir teması oldu. Bu, Dortmund'dayken başladı ve U-19, U-20 ve U-23 seviyelerinde fırsatlar doğurdu. Yine de ilk A milli daveti onun için hâlâ bir hedef ve USMNT 2030 Dünya Kupası döngüsüne girerken yeni bir başlangıç yaparken, o da bu şansı kazanmayı umuyor.
“İstediğim şey bu,” dedi. “Ülkem için oynamak istiyorum... Umarım ilk davetimi almayı dört gözle bekliyorum, sonra da oradan sonrası için ne olacağını göreceğiz. Hedeflerimi kendime saklayacağım ama evet, gelecekte ne olacağını göreceğiz.”
Önümüzdeki yol
Campbell'ın ABD Erkek Milli Takımı'na ulaşabilmesi için önce Elversberg'de bir referans oluşturması gerekecek. Bu süreç başladı, ancak henüz çok erken. Şu ana kadar sadece 174 dakika oynadı ve bu dakikalar iyimserlik yaratsa da Bundesliga sezonu uzun.
Birçok kişi Elversberg için bu sezonun daha da uzun geçebileceğini düşünüyor. Kulübün büyüklüğü ve karşısındaki kulüplerin geçmişi göz önüne alındığında, birçok kişi zorlanmalarını bekliyordu. Ancak şu ana kadar bu olmadı. İki köklü takımı yendiler ve Bayern'e karşı da gerçekten iyi bir maç çıkardılar. Şimdiye kadar kulüp tüm beklentilere meydan okudu.
Campbell, "Bundesliga'ya yeni bir takım olarak çıktığınızda, aslında kimse sizden bir şey beklemiyor" dedi. "Bence beklentiler, şimdiye kadar ortaya koyduğumuz şeyin tam tersiydi. Leverkusen gibi harika bir takıma karşı kazanmak kesinlikle inanılmazdı ve Gladbach gibi harika bir takıma karşı maçı bizim yaptığımız şekilde değiştirip 3-1'den geri dönerek çevirmek ve kazanmak da öyle.
"Bence ilk kez yükselen bir takım olarak üst üste iki maç kazanma konusunda rekor kırdık, rekor kırdık. Bunun olmasını beklemiyorlardı, kesinlikle, ama bence biz günü gününe bakıyoruz. Yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve sonra, evet, sahada ne olacağını görüyoruz."
Campbell ve arkadaşları bunu sürdürebilecek mi? En iyileri yeterli olacak mı? Kesin olan bir şey varsa, o da bunun zor olacağı ve yolun kolaylaşmayacağı. Ancak engebeli yollar Campbell'ı daha önce de yavaşlatmıştı; yine de çok çaba ve daha da fazla şansla, belki bu yol biraz daha otoban gibi olabilir: insanların düşündüğünden daha pürüzsüz ve daha hızlı.