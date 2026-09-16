Cole Campbell hareketlendiğinde, genelde çok hızlı gider. Oyununda ilk fark ettiğiniz şeylerden biri de bu. Bir bakıma sanat hayatı taklit ediyor. Yükselen Amerikalı yıldızın hızlı gitme arzusu sadece saha çizgileri arasında değil, hayatında da kendini gösteriyor.

Bu hafta gazetecilerle yaptığı yuvarlak masa toplantısında, "Almanya'da en çok hoşuma giden farklı şeyin ne olduğunu söyleyecek olursam," dedi, "muhtemelen autobahn."

Bu mantıklı. Autobahn sadece bir otoyol değil; bir bakıma özgürlük, çünkü yolların büyük bölümünde hız sınırı yok. Ve Campbell'ın sahadaki serbest dolaşma özgürlüğünün büyük ölçüde elinden alındığı 2025-26 sezonunun ardından, yeni sezona farklı bir amaç duygusuyla başladı. Campbell sadece autobahnda hız yapmıyor; Bundesliga sahalarında da adeta uçuyor ve kaybettiği bir yılın telafisini yapmak ister gibi görünüyor.

Bayern Münih bunu geçen hafta sonu neredeyse zor yoldan öğrenecekti. Campbell, Dayot Upamecano'yu rahatlıkla geçip golünü attı, ancak bir takım arkadaşının ofsaytta olması nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Bu gol, onun sezonun ikinci golü ve yeni takımı SV Elversberg formasıyla ikinci golü olacaktı. Bundesliga'nın yeni yükselen ekibi, Campbell'a mecazi anlamda anahtarları ve keşfetme özgürlüğünü vermiş durumda.

Asıl büyük soru, Campbell'ın bu yeni bulduğu özgürlükten en iyi şekilde yararlanıp yararlanamayacağı. Bir dönem Dortmund'da ABD'nin en önemli potansiyellerinden biri olarak görülen Campbell, birçok kişinin boşa geçmiş bir yıl olarak değerlendirdiği sürecin ardından sıralamada biraz geriledi. Geçen sezon sadece altı maçta oynadı; bunların biri Dortmund'da, beşi ise sezonun ikinci yarısında Hoffenheim'daki vasat kiralık döneminde geldi.

Ancak Campbell'a göre bu zaman boşa gitmedi.

"Yaklaşık iki yıl önce çıkış yaptım ve belki de o zaman olacağını düşünmüştüm," dedi. "Ama Tanrı'nın benim için bir planı olduğuna inanıyorum ve bence o zamanki zihniyetim, şu ankinden çok farklıydı. Bu 22 ayda öğrendiğim şeylerin, belki işler farklı gelişseydi öğrenemeyeceğim şeyler olduğunu düşünüyorum."

20 yaşındaki oyuncu, bu deneyimin sonucunda kendisini eskisinden daha hazır hissettiğini söylüyor. ABD Erkek Milli Takımı 2026'nın sayfasını kapatıp odağını 2030'a çevirirken, Campbell da bunun bir parçası olmaya neden hazır olduğunu göstermeye istekli.

"Bence zihniyetim değişti ve sonunda, o anki hayal kırıklıklarından ya da her neyse onlardan söz edebilirim ama bunlar olmasaydı karakterim değişmezdi... Her şey olması gerektiği gibi oldu ve geçirdiğim zaman ile bu süreçte öğrendiğim şeyler için minnettarım."