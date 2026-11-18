Mauricio Pochettino, ABD Erkek Millî Takımı’nın teknik direktörlüğüne Haiti karşısında alınan 2-0’lık galibiyetle veda etti. Cincinnati’de, üzerinde ABD Futbol Federasyonu arması bulunan Nike kıyafetleriyle özel bir jete bindi. Son düdükten 12 saat bile geçmeden, çarşamba günü Manchester United’ın Carrington antrenman tesislerine bir araçla geldi. Bu kez üzerinde, göğsünde Manchester United arması bulunan bir adidas eşofman vardı.

Böylece geçiş nihayet tamamlandı. Pochettino, uzun bir bekleyişin ardından Manchester’a geldi.

Ancak zor bir dönemde göreve başladığını söylemek gerek. Kulüp, pazar günü Liverpool’la karşılaşana kadar kendisini Premier League’in son sırasında bulabilir. Üstelik onu Anfield deplasmanı bekliyor. Bir zorluktan çıkıp daha büyüğüyle karşı karşıya kalıyor.

Yine de Pochettino’nun istediği tam olarak buydu. Bunu birkaç hafta önce uzun süredir rakibi olan Pep Guardiola’ya da söyledi. İkili, tesadüfen New York City FC ile New York Red Bulls arasındaki maçı izlemek için Yankee Stadyumu’ndaydı. Kendi yaşadığı tükenmişlik nedeniyle Manchester City’den ayrılan ve kısa süre önce işsiz kalan Guardiola, Pochettino’ya asıl soruyu sordu: Özlüyor musun?

Pochettino, büyük uçuşundan bir gün önce Cincinnati’de ABD Erkek Millî Takımı’nın kaldığı otelde gazetecilere şunları söyledi: “Bana ‘Premier League’e dönmek istemiyor musun?’ dedi. Ben de ‘Hayır, burada mutluyum’ dedim. ‘Evet ama her günü özlemiyor musun?’ diye sordu, ben de ‘Biraz’ dedim.”

Ardından ekledi: “Biraz özlediğim şeylerden biri bu. Her gün burada bir şeyler yapmayı özlüyorum.”

Pochettino’nun ABD Erkek Millî Takımı’ndaki rahat görevini bırakıp Manchester United’da futbolun en zorlu görevlerinden birini üstlenmesinin nedeni buydu: Kulüp futbolunu özlemişti. Günlük yoğunluğu, iniş çıkışları ve sürekli mercek altında yaşamanın getirdiği amaç duygusunu. ABD Erkek Millî Takımı’nda mutluydu ama kariyerinin bu aşamasında Pochettino’nun ihtiyacı mutluluk değil, zorlu bir sınav.

Manchester United, belki de dünyanın en büyük kulübü. Pochettino ise daha göreve başlamadan bu zorluğun üstesinden gelmek için çalışmaya koyuldu. Kendi ifadesiyle, buna hiç olmadığı kadar hazır ve işe koyulmaya istekli.

Yine de bu görev onu Tottenham, Chelsea, PSG ve ABD Erkek Millî Takımı’nda karşılaşmadığı şekillerde sınayacak. Old Trafford, Sir Alex Ferguson’ın emekliliğinden bu yana göreve gelen herkesi yıpratıp gönderdi. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag, Ruben Amorim ve Michael Carrick farklı profillere sahipti ama hepsinin sonu aynı oldu: görevden alınmak.

Pochettino ise bu kez sonucun farklı olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden, kendisinden önce hiçbir teknik direktörün çözemediği bu görevi isteyerek üstlendi.

“United gibi bir fırsat karşınıza çıktığında ‘Evet, bunu istiyorum’ diyorsunuz” dedi. “Kendimi yeniden kanıtlamak istiyorum.”