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Kazananlar ve kaybedenler: Christian Pulisic iki gol attı, Manchester United'a gitmeye hazırlanan Mauricio Pochettino ABD Milli Takımı'na vedasına Haiti karşısındaki 6-0'lık galibiyetle başladı

GOAL, ABD Erkek Milli Takımı'nın cumartesi günü Haiti'yi 6-0 yendiği maçtan öne çıkan başlıca noktaları değerlendiriyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • MIAMI: Mauricio Pochettino, ayrılmak istediğinden emin misin? ABD Erkek Milli Futbol Takımı bu kadar eğlenirken neden Manchester'a gidesin ki? Cumartesi günü Haiti karşısında CONCACAF Uluslar Ligi'nde sergilenen performans, kalmak için oldukça güçlü bir gerekçe sundu.

    ABD, geri dönen yıldızları Christian Pulisic, Folarin Balogun ve Weston McKennie'nin de gol attığı maçta 6-0 kazandı. Pulisic iki kez fileleri havalandırırken Auston Trusty ve Julian Hall da gol sevinci yaşadı. Gollerin beşi ikinci yarıda, dördü ise geri dönen üçlüden geldi. ABD böylece eylül ve ekim aylarında aldığı dört galibiyetin yarattığı ivmeyi sürdürdü.

    Üstelik Miami'deki cumartesi maçının öncesinde konuşulanlar, maçın kendisiyle ilgili değildi. Amerika'dan Manchester'a herkesin gözü, bu iki maçı tamamlayıp doğru bir şekilde ayrılacağını söyleyen Pochettino'nun üzerindeydi. İlk maçta alınan 6-0'lık galibiyet, iyi bir vedadan da fazlası; ideal bir sonuç. Rakibin düzeyi hesaba katıldığında bile bu, Pochettino döneminde ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın sergilediği en akıcı futbol örneklerinden biriydi.

    Bu dönem salı günü sona erecek ve Pochettino'nun Manchester'a gitmeden önce tadını çıkaracağı bir maçı daha olacak. ABD, cumartesi günkü performansına yakın bir oyun sergilerse istediği vedayı yaşayacak. Veda vakti geldiğinde cuma günkü gözyaşları geri dönebilir ama böyle bir performans daha ona gülümsemek için de pek çok neden verecektir.

    GOAL, ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...

  • KAZANAN: Christian Pulisic

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Amerikalı yıldız, üzerindeki baskıyı hafifletmesi gereken iki gol attı.

    Haiti, ABD erkek milli takımının yıldızı Pulisic’i Dünya Kupası’ndan sonraki ilk maçında yaklaşık 60 dakika boyunca büyük ölçüde etkisiz tuttu. Ancak Julian Hall’un topuk pasının ardından ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı her şeyi değiştirdi. Pulisic, 62. dakikada penaltıyı gole çevirdi, bir dakika sonra da bir gol daha attı. Bir anda iki gole ulaşmıştı.

    Pulisic’in ikinci golü ilkinden de güzeldi. Penaltıyı gole çevirdikten bir dakikadan kısa süre sonra ceza sahasının hemen dışından çektiği şutla bu kez akan oyunda ağları buldu. Penaltının ardından ailesiyle kutlama yapmak için yanlarına koşmuştu. Bu kez ise sanki yeni bir kutlama planlamaya vakti olmamış gibi yalnızca gülümsedi.

    Yine de gol atmak kutlama için yeterli bir nedendi. Bu Dünya Kupası’nın nasıl sona erdiği düşünüldüğünde gözler ABD erkek milli takımının yıldızının üzerindeydi. Performansı, attığı gollerin düşündüreceği kadar üstün olmasa da maçı iki golle tamamladı. Ancak yeni döneme girerken olumlu havayı yeniden oluşturmak için iki golden fazlası gerekecek. Yine de tam da böyle bir başlangıca ihtiyaç duyan Pulisic için bu oldukça iyi bir adımdı.

  • KAZANAN: Mauricio Pochettino

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pochettino'nun takımı, açıklamanın ardından performans düşüşü yaşamadı.

    Miami'de tribünler tamamen doluyken, Manchester'da da okyanusun öte yanından sayısız göz maçı takip ediyordu. Pochettino'nun takımı beklentileri karşıladı. Haiti'ye yenilmek teoride Manchester United'a gidişini etkilemeyecekti ama iyi bir görüntü de vermeyecekti, öyle değil mi? Neyse ki böyle bir endişeye gerek kalmadı.

    Pochettino'nun Old Trafford'a gideceğinin açıklanmasından yalnızca bir gün sonra ABD Erkek Millî Takımı, bu haberin olumsuz etkilerini hiç göstermeden oynadı. Pochettino'nun ayrılacak olması oyunculara fazladan motivasyon sağladı mı, bunu yalnızca kendileri söyleyebilir. En azından Pochettino'nun oyuncularını maça ve sonunda gücü yetmeyen Haiti'yi farklı yenmeye hazırladığı rahatlıkla söylenebilir.

    ABD Erkek Millî Takımı açısından bu harika. Manchester'da izleyenler içinse heyecanlanmalarına neden olacak bir performanstı. Haiti elbette Liverpool değil, ancak bu maç Pochettino'nun futbol anlayışının keyifli bir örneğini ve sonuçta nasıl goller getirebildiğini gösterdi. Cumartesi günü bolca gol vardı. Pochettino'nun da kaçınılmaz olarak ayrıldığında takımı bırakacağı durumdan memnun olması için pek çok neden vardı.

  • Kaybeden: Haiti

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Fena sayılmayacak bir ilk yarının ardından ikinci yarıda tam bir çöküş yaşandı.

    Devre arasına girilirken Haiti gerideydi ama hâlâ maçın içindeydi. “Ev sahibi” bir gol geride olmasına rağmen nispeten iyi bir performans sergiliyordu. Bir net fırsat yakalamış, diğer tarafta ise bir duran toptan gol yemişti. Böyle şeyler olur.

    Ancak ikinci yarının başlarında her şey dağıldı. İlk maçta 1-0 yenilmek tolere edilebilir. Peki ya 6-0? Cincinnati'deki deplasman rövanşına bu skorla gitmek? Buradan geri dönmek çok zor olacak.

    ABD Erkek Milli Takımı'nın 15 dakikalık gol yağmuru, Haiti'yi fiilen saf dışı bırakan dört gol getirdi. Açılan farkı kapatması neredeyse kesinlikle mümkün olmayacak. Oysa maçın büyük bölümünde böyle bir sonucun geleceği düşünülmüyordu. Haiti yeterince iyi oynuyordu, ta ki bir anda oyunundan kopana kadar. Böylece hem maçı hem de eşleşmeyi kazanma umutları fiilen sona erdi.

    Maçın nasıl başladığı düşünüldüğünde bunu kabullenmek zor olacak, ancak salı günkü rövanş artık formaliteden biraz fazlası.

  • KAZANAN: Julian Hall

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Hall, ikinci yarıda attığı golle çıktığı beş millî maçta dört gole ulaştı.

    Hall'un ABD millî takımıyla ilk 11'de başladığı maçlar genellikle benzer bir senaryoyla ilerliyor. Defalarca golü zorluyor, ardından zorlamaya devam ediyor. Sonunda golünü buluyor ve bunu ne kadar hak ettiği konusunda kimsenin şüphesi kalmıyor.

    New York Red Bulls'un yükselişteki genç forveti cumartesi günü attığı golü hak etti. Hatta birkaç gol daha atmayı hak etmiş olabilir. Hall, 53. dakikada fileleri havalandırmadan önce çok net bir fırsatta yaptığı vuruşun engellendiğini gördü; bir pozisyonu da kıl payı ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Yine de her zamanki gibi tehdit yaratmayı sürdürdü ve sonunda golü buldu.

    Hall'u savunmanın arkasına kaçıran pas için Antonee Robinson'ın hakkını teslim etmek gerek. Ancak o pozisyondaki soğukkanlılığıyla Hall da övgüyü hak ediyor. Topu aldı, bir dokunuş yaptı ve sakin bir vuruşla bitirdi. Böylece ikinci yarının henüz başlarında Haiti'yi destekleyen tribünleri susturdu. Fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüren oyuncu, beş maçta dört gol atmış oldu; yaklaşık 300 dakikadaki gol sayısı da dört.

  • KAZANAN: Sebastian Berhalter

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Bir maç daha, Berhalter'dan bir duran top asisti daha.

    Bazı oyuncular orta sahada ilk 11’de başladığında birtakım ödünler vermek gerekir. Örneğin Sebastian Berhalter’ı orta sahanın merkezinde oynattığınızda, oyunu kontrol etme becerisinden biraz feragat edersiniz.

    Ancak karşılığında elde ettiğiniz şey buna değer. Berhalter bunu cumartesi günü bir kez daha gösterdi.

    Berhalter’ın mükemmel duran top vuruşu, ABD Milli Takımı’nın ilk golünü hazırladı. Auston Trusty’ye de topa dokunup golü atmak kaldı. Golü Trusty kaydetti ama Berhalter’ın arka direğe gönderdiği serbest vuruş işin büyük kısmını yaptı.

    Üstelik bu ilk kez olmuyor. Berhalter, ABD Milli Takımı’nda öne çıkmaya başladığından beri serbest vuruşları takımı için ciddi bir silaha dönüştü. Bu vuruşlar birden fazla gole ve daha da fazla tehlikeli pozisyona yol açtı. Duran toplar her zaman göze hoş gelmeyebilir ama Berhalter’ın ortaları gelebilir. Trusty’ye sorun yeter.

    Bunu yapmaya devam ettiği sürece, yeni bir teknik direktör göreve gelmeye hazırlanırken bile takımdaki yerini fazlasıyla hak ediyor.