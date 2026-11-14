MIAMI: Mauricio Pochettino, ayrılmak istediğinden emin misin? ABD Erkek Milli Futbol Takımı bu kadar eğlenirken neden Manchester'a gidesin ki? Cumartesi günü Haiti karşısında CONCACAF Uluslar Ligi'nde sergilenen performans, kalmak için oldukça güçlü bir gerekçe sundu.

ABD, geri dönen yıldızları Christian Pulisic, Folarin Balogun ve Weston McKennie'nin de gol attığı maçta 6-0 kazandı. Pulisic iki kez fileleri havalandırırken Auston Trusty ve Julian Hall da gol sevinci yaşadı. Gollerin beşi ikinci yarıda, dördü ise geri dönen üçlüden geldi. ABD böylece eylül ve ekim aylarında aldığı dört galibiyetin yarattığı ivmeyi sürdürdü.

Üstelik Miami'deki cumartesi maçının öncesinde konuşulanlar, maçın kendisiyle ilgili değildi. Amerika'dan Manchester'a herkesin gözü, bu iki maçı tamamlayıp doğru bir şekilde ayrılacağını söyleyen Pochettino'nun üzerindeydi. İlk maçta alınan 6-0'lık galibiyet, iyi bir vedadan da fazlası; ideal bir sonuç. Rakibin düzeyi hesaba katıldığında bile bu, Pochettino döneminde ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın sergilediği en akıcı futbol örneklerinden biriydi.

Bu dönem salı günü sona erecek ve Pochettino'nun Manchester'a gitmeden önce tadını çıkaracağı bir maçı daha olacak. ABD, cumartesi günkü performansına yakın bir oyun sergilerse istediği vedayı yaşayacak. Veda vakti geldiğinde cuma günkü gözyaşları geri dönebilir ama böyle bir performans daha ona gülümsemek için de pek çok neden verecektir.

GOAL, ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...