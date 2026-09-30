Barcelona, son altı Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin her birinde yer aldı ve bunların dördünü kazandı. Katalan ekibi, sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon'un önüne geçerek kıtanın yeni baskın gücü ve şu anda kadın futbolunun en iyi takımı haline geldi. Yine de bu yaz, dördüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından, Barca'nın en önemli üç oyuncusu Katalonya'dan ayrılıp İngiltere'ye ve Kadınlar Süper Ligi'ne gitti.

Ancak bu, Barca'dan çok WSL hakkında şey söylüyor. İngiltere'nin en üst ligi bir süredir birçok kişi tarafından dünyanın en iyi ligi olarak gösteriliyor, ancak iki kez Ballon d'Or kazanan Alexia Putellas'ın, belki de gezegendeki en iyi stoper olan Mapi Leon'un ve bir başka gerçek dünya klası oyuncu Ona Batlle'nin gelişi, ligin bu unvan için iddiasını daha da güçlendirdi.

Bu transferler, GOAL'ün Dünya Klası Kulübü'nün yarısından fazlasının artık kulüp futbolunu İngiltere'de oynadığı anlamına geliyor. Mariona Caldentey ve Ellie Carpenter gibi diğer üyeler de, sırasıyla daha önce Barca ve Lyon'da oynadıktan sonra, kadın futbolunun elitleri arasındaki yerlerini çoktan sağlamlaştırmalarının ardından son dönemde WSL ekiplerine katılmayı tercih etti.

Barca'nın Avrupa'nın baskın gücü olduğu ve Lyon'un da kıtasal sıralamada Katalan ekibinin çok gerisinde olmadığı açık, ancak bir lig olarak bakıldığında gidilmesi gereken yer WSL. Peki dünyanın en iyilerini bu lige çeken şey ne?