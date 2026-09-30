Kadınlar Süper Ligi'nin dünya çapındaki süper yıldızlar için neden vazgeçilmez adres haline geldiği
Barcelona, son altı Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin her birinde yer aldı ve bunların dördünü kazandı. Katalan ekibi, sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon'un önüne geçerek kıtanın yeni baskın gücü ve şu anda kadın futbolunun en iyi takımı haline geldi. Yine de bu yaz, dördüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından, Barca'nın en önemli üç oyuncusu Katalonya'dan ayrılıp İngiltere'ye ve Kadınlar Süper Ligi'ne gitti.
Ancak bu, Barca'dan çok WSL hakkında şey söylüyor. İngiltere'nin en üst ligi bir süredir birçok kişi tarafından dünyanın en iyi ligi olarak gösteriliyor, ancak iki kez Ballon d'Or kazanan Alexia Putellas'ın, belki de gezegendeki en iyi stoper olan Mapi Leon'un ve bir başka gerçek dünya klası oyuncu Ona Batlle'nin gelişi, ligin bu unvan için iddiasını daha da güçlendirdi.
Bu transferler, GOAL'ün Dünya Klası Kulübü'nün yarısından fazlasının artık kulüp futbolunu İngiltere'de oynadığı anlamına geliyor. Mariona Caldentey ve Ellie Carpenter gibi diğer üyeler de, sırasıyla daha önce Barca ve Lyon'da oynadıktan sonra, kadın futbolunun elitleri arasındaki yerlerini çoktan sağlamlaştırmalarının ardından son dönemde WSL ekiplerine katılmayı tercih etti.
Barca'nın Avrupa'nın baskın gücü olduğu ve Lyon'un da kıtasal sıralamada Katalan ekibinin çok gerisinde olmadığı açık, ancak bir lig olarak bakıldığında gidilmesi gereken yer WSL. Peki dünyanın en iyilerini bu lige çeken şey ne?
Avrupa'nın en rekabetçi ligi
Barcelona ve Lyon, aralarında son 11 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun 10’unu kazandı. Lyon bu zaferlerin altısına imza attı ve ayrıca iki kez daha finale yükseldi. Barcelona ise dört kıta şampiyonluğu kazandı ve üç kez de ikinci oldu. Avrupa’da zafere ulaşma ihtimalinin en yüksek olduğu iki kulüp bunlar.
Ancak bunun ve yurt içindeki aralıksız üstünlüğün artık elit oyuncular için yeterli olmadığı görülüyor. Bu başarılar elbette inanılmaz ve her zaman keyifle hatırlayacakları anlar olsa da, en iyi oyuncular daha sık zorlanmak istiyor ve Avrupa’da bunun istikrarlı şekilde mümkün olduğu tek lig WSL.
Geçen sezon Barcelona, üst üste yedinci Liga F şampiyonluğunu kazanmak için mümkün olan 90 puanın 87’sini topladı. Blaugrana, tüm kulvarlarda ise dörtlü kupaya giderken sadece bir maç kaybetti.
Fransa’da Lyon da benzer bir üstünlük sergiledi ve yurt içindeki tüm maçlarda yenilgi yüzü görmeden üç kupa kazandı. Takımın tek yenilgileri, toplam skorda kazanmayı başardığı iki Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin ilk maçlarında ve Avrupa finalinde Barcelona’ya karşı geldi. Bayern Münih de geçen sezon yalnızca kıta çapındaki organizasyonlarda mağlup oldu; Frauen-Bundesliga şampiyonluğunu, yurt içindeki üçlemenin bir parçası olarak, mümkün olan 78 puanın 74’ünü toplayarak kazandı.
İtalya Serie A’sı bir lig olarak umut vaat etse de hâlâ gelişimini sürdürürken, oyuncuların aradığı düzenli ve istikrarlı üst düzey rekabeti en fazla sunan yer İngiltere ve WSL.
Geçen sezon, şampiyonluğu 11 puan kaybeden Manchester City kazandı. 22 maçta alınan 18 galibiyet oldukça etkileyici, ancak bu kadar puan kaybedip şampiyon olmak rakip liglerde neredeyse hiç görülmeyen bir durum. İspanya’da bir şampiyon, 2017-18 sezonundan bu yana 11 puan kaybetmedi; Almanya’da ise bu, 2016-17 sezonundan beri yaşanmadı. Fransa’da ise galibiyete üç, beraberliğe bir puan verilen sisteme göre uyarlama yapmak gerekiyor; çünkü bunun bugünkü kurallarla son örneği 2003-04’te yaşandı ve o dönemde lig galibiyete dört, beraberliğe iki puan veriyordu.
Son sekiz sezonda, WSL’de şampiyon olan takım, Fransa, Almanya ve İspanya’daki şampiyonların tamamından altı kez daha fazla puan kaybederek kupaya ulaştı. Diğer iki durumda ise, 2024-25 ve 2018-19 sezonlarında, Frauen-Bundesliga şampiyonu WSL şampiyonundan bir puan daha fazla kaybetti.
Zıt kaderler
Bunların hiçbiri Barça, Lyon ya da Bayern Münih gibi takımları ya da onlardan önce gelenleri küçümsemek anlamına gelmiyor; zira bu ekipler, yerel rekabete hükmedecek kadar güçlendi. Bu kulüplerin yatırım yapıp böylesine inanılmaz, adeta birer kazanma makinesi olan takımlar kurması onların hanesine yazılan bir övgü.
Bu durum çoğu zaman Şampiyonlar Ligi başarısına da yansıdı; Barça, Lyon ve Bayern Münih'in artık Almanya'nın baskın gücü hâline gelerek geride bıraktığı Wolfsburg, Avrupa'da birden fazla şampiyonluk yaşadı. Bu arada, Arsenal'ın 2025'teki kıtasal zaferi, İngiliz bir kulübün 18 yıl sonraki ilk başarısı oldu; Arsenal, 2007 finalinde Umea'yı yenmişti.
Chelsea, Avrupa'yı fetheden bir İngiliz takımı olarak Londralı rakibine katılmaya en çok yaklaşan ekip oldu, ancak üst üste altı WSL şampiyonluğu yaşadığı dönemdeki yerel üstünlüğünü ilk Şampiyonlar Ligi kupasına çeviremedi.
En azından engelleyici faktörlerden biri, WSL'nin rekabet seviyesi oldu; bu da kilit oyuncuların o kadar rahat dinlendirilememesi anlamına geliyor. Chelsea'ye katılmadan önce Lyon'da Şampiyonlar Ligi kazanan bir teknik direktör olan Sonia Bompastor, bu yaz GOAL'a WSL'nin rekabet düzeyine atıfta bulunarak, "Bence Şampiyonlar Ligi ve ligi birlikte düşündüğünüzde, bana göre seviye neredeyse aynı" dedi. Bu, daha önce erkeklerde Premier League için de dile getirilen bir noktaydı.
Haftalık zorluklar
Ancak bu rekabet seviyesi zaman zaman teknik direktörler ve takımlar için bir engel teşkil etse de, elit yeteneklerin İngiltere'ye gelmesinde kilit bir rol oynuyor. Her hafta zorlanmak ve sınanmak, üst düzey oyuncuların istediği şey ve bunu da WSL'de buluyorlar.
“Bence maçın sonucunun ne olacağını asla bilemiyorsunuz”, Putellas, bu yaz milyarder Michele Kang'in sahibi olduğu yükselişteki London City Lionesses ekibine katılmak için Barca'dan ayrıldıktan sonra gazetecilere söyledi. “Hafta hafta çok rekabetçi bir lig.”
Daha önce 2020 ile 2023 yılları arasında WSL'de Manchester United forması giyen Batlle de, Arsenal'a katılmak için İngiltere'ye döndükten sonra benzer ifadeler kullandı: “WSL'ye geri döndüğüm için çok heyecanlıydım. Bence burası en rekabetçi lig ve aradığım meydan okuma buydu. Şimdi ise burada önümüzdeki yılların keyfini çıkarmak ve her hafta sonu rekabet etmek için doğru zaman ve doğru yer olduğunu düşünüyorum.”
İnanılmaz üstünlük
Bu, sadece birkaç kulüpte değil, ligin geneline yayılan yatırımın bir sonucu. Barça'nın kadın takımına bağlılığı, Liga F'teki diğer tüm kulüpleri geride bırakıyor ve aynı şey Fransa'da Lyon için de söylenebilir. Bu takımlar için, diğerlerinin onların belirlediği seviyeye ulaşmak adına hamle yapmaması bir hayal kırıklığı noktası oldu.
Fransa'da ise örneğin lig, 2023-24 sezonundan itibaren lig şampiyonunu belirlemek için sezon sonu play-off formatını uygulamaya koydu. Lyon, 2007'deki ilk şampiyonluğundan bu yana bunu bir yıl dışında her sezon kazanmıştı. OL'nin yıldız forveti ve Ballon d'Or Feminin'in ilk sahibi Ada Hegerberg, iki yıl önce bu sistem ilk kez uygulandıktan sonra GOAL'a konuşurken bu değişikliği "berbat" olarak nitelendirdi.
"En iyilerin standartlarına ulaşmak için çabalamak ve bunu zorlamak yerine, lige biraz heyecan katmak uğruna onları aşağı çekmeye çalışıyorsunuz" diye yakındı. "Bu ligi 11 puan farkla kazanan oyunculara, şampiyonluğu belirlemek için hâlâ iki maç oynamaları gerektiğini nasıl açıklayabilirsiniz? Bence bu noktaya gelmemiz çılgınlık. Anlamıyorum."
Yükselen güçler
WSL'de yapay drama gerekmiyor. Evet, Chelsea kısa süre önce üst üste altı şampiyonluk kazandı ama yalnızca 2024-25 sezonundaki zaferi kaçınılmaz bir sonuca dönüştü. Ondan önceki dört şampiyonluk yarışı da son haftaya kaldı ve 2023-24'te kupanın gideceği yer averajla belli oldu.
Bunun nedeni, Arsenal, Chelsea ve Man City gibi çok büyük kulüplerin yanı sıra, son dönemde dengeleri bozan Manchester United, Tottenham, Brighton ve Liverpool gibi takımların da bulunması. Sadece bu sezon bile Aston Villa ve lige yeni yükselen Crystal Palace, yukarıda bahsedilen 'Büyük Üçlü'den puan almayı başardı. Neredeyse her takım yatırım yapıyor, büyüyor ve üst düzey yetenekleri çekiyor; bu da kalitenin lig geneline yayılması anlamına geliyor.
Batlle, bu yaz üç yıl aradan sonra lige döndükten sonra WSL hakkında, "Gelişti" dedi. "Bu ligde çok sayıda büyük oyuncu var ve bence tüm takımlar seviyesini yükseltti. Yatırım yapmaya çalışan ve bu ligi kazanmak için iyi şekilde rekabet edebilecek iyi takımlar kurmaya çalışan çok sayıda iyi kulüp var."
İspanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Leon da London City'ye katıldıktan sonra ligdeki ilk sezonunu geçirirken, the Guardian'a verdiği röportajda benzer görüşleri dile getirdi: "Ligin ortaya koyduğu bağlılık, yani kulüpleri kastediyorum, bence her şey buraya gelmeyi çok cazip hâle getiriyor çünkü bu yıllar boyunca İngiltere ligini takip ediyorum ve sanki bir saniyeliğine bile rahatlamanıza izin vermiyor gibi hissettiriyor; hiçbir maçta, maç sırasında hiçbir anda. Tek bir saniye bile sizi rahat bırakamaz çünkü İngiltere ligi çok daha rekabetçi."
Yeni meydan okuma
Bu nedenle, kariyerinin tamamını İspanya'da geçiren ve son dokuz yıldır Barca'da olan Leon gibi bir oyuncu konfor alanından çıkmak, yeni bir ülkeye gidip yeni bir tarz deneyimlemek istediğinde, farklılıkları ama aynı zamanda kalitesi, rekabet seviyesi ve yatırımı nedeniyle bu meydan okuma için yüzünü WSL'ye döndü.
Leon, Londra City'e transferinin nedenlerinden bahsederken, “Vücudum farklı bir şey istiyordu” dedi. “Uzun yıllar rahat bir konumdaydım, çünkü Barca'da oynamak kesinlikle harikaydı ve çok güzeldi; bu, bana çok uygun bir oyun tarzı.
“İngiltere'ye gelince, futbol ilk bakışta İspanya'dakinden çok farklı. Bu yüzden, bence [sebep] kendime meydan okuyabilmek ve bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığımı görmekti. Bu lige uyum sağlamak için çaba göstereceğim ve ayrıca beni en çok öne çıkaran oyun tarzı olmayan başka bir oyun stilinde de rekabet edebildiğimi kendime göstereceğim.”
2024'te Barca'dan Arsenal'e katılan ve ilk sezonunda Arsenal'in Şampiyonlar Ligi zaferinin kilit mimarlarından biri olan Caldentey de transferini değerlendirirken Arseblog'a verdiği röportajda benzer şeyler söyledi: “Bence bu, temelde konfor alanımdan çıkmak içindi çünkü çok uzun süre tek bir yerdeydim. Sonra dünyanın en iyi ligine geliyorsunuz ve her üç günde bir en üst düzey rekabeti yaşıyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi bir meydan okuma.”
Dünyanın en iyisi
Ancak WSL, üst düzey oyuncular gelip seviyeyi yükseltiyor diye bir anda dünyanın en iyi ligi olmuş değil. Alt seviye zaten yüksek, çünkü lig zaten bir süredir büyüyor ve bunun sonucunda ligdeki oyuncular da gelişiyor.
Hannah Hampton ve Alessia Russo gibi England yıldızlarının dünya çapında oyunculara dönüştüğü yer de bu lig; Khadija Shaw ve Yui Hasegawa gibileri de yine burada dünyanın en iyi futbolcularından bazıları hâline geldi. Bazıları için Vivianne Miedema ve Emily Fox gibi oyuncular, İngiltere’ye gelmeden önce de zaten o kategorideydi, ancak WSL’de oynarken gelişimlerini sürdürüp bir üst seviyeye çıkmadıklarını savunan çok az kişi olur.
Amerika Birleşik Devletleri’nin en üst ligi olan NWSL, İngiltere’deki rakibinden daha rekabetçi olduğu konusunda öne sürülebilecek bir argümana sahip. Bu sezon son sıradaki Chicago Stars, 2025 NWSL Shield kazananı Kansas City Current’ı ve şu anda puan durumunda dördüncü sırada yer alan Utah Royals’ı mağlup etti. Alttan üçüncü sıradaki Boston Legacy de Utah’a karşı bir galibiyet aldı; bunu da bir hafta sonra üçüncü sıradaki Washington Spirit’e karşı kazanarak destekledi. Bu tür sonuçlar WSL’de de zaman zaman yaşanıyor, ancak “herkes herkesi yenebilir” sözü İngiltere için henüz tam anlamıyla doğru değil.
Yine de bu noktaya giderek daha çok yaklaşılıyor; üstelik kadın futbolunda diğer tüm liglerden daha fazla dünya çapında yeteneği kendine çekerken. Diğer ligler en iyi oyuncularını kaybetme tehdidine karşı ne yapacaklarını düşünürken, WSL dünyanın dört bir yanından daha fazla yeteneği bünyesine katıyor ve Mary Earps ile Georgia Stanway gibi önemli yerli yıldızların da geri dönüşüne sahne oluyor.
Tartışma sürebilir, ancak artık WSL’nin kadın futbolundaki en iyi lig olmadığını savunmak giderek daha da zorlaşıyor. Putellas, Leon, Batlle ve diğerlerinin gelişi de bunu sadece doğruluyor.