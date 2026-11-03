Roma'da karşılarında Van Gaal'in son Avrupa şampiyonu takımı vardı. Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind ve De Boer kardeşlerin de aralarında bulunduğu Ajax, UEFA Süper Kupası'nı kazanıp 1995-96 sezonunda Eredivisie'deki rakiplerini ezici biçimde geride bırakmıştı. Avrupa'da da bir kez daha üstün bir performans sergilemiş, İtalya'nın başkentine giderken yalnızca iki maçta galibiyet alamamıştı.
Juve, karşısındaki zorluğun farkındaydı. Sergio Porrini, en büyük tehdit olarak Litmanen'i gösteriyordu.
“Şüphesiz en tehlikelisi oydu. Topa her dokunduğunda gol attığı bir dönemden geçiyordu. Nitekim golünü de attı. O 4-3-3'ün kanat oyuncuları da çok iyiydi: Hollandalı Kiki Musampa ve Nijeryalı Finidi George. Hücumda tehlike yaratabiliyorlardı ama aynı zamanda savunmada çok açık verebiliyorlardı.”
Ancak Ajax'ın gençlik coşkusu artık kibre dönüşmüştü. Van Gaal de rakiplerine ek motivasyon sağladı.
Ciro Ferrara'nın anlattığına göre: “Finalden birkaç gün önce Ajax Teknik Direktörü Van Gaal'e Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazanacağı soruldu. Yanıtı şuydu: ‘Kimin kazanacağını bilmiyorum ama kupanın bizim uçağımızla döneceğini biliyorum.’”
İtalyan oyuncu ekledi: “O kıvılcım bize ihtiyacımız olan itici gücü verdi.”
Lippi, doğaçlama yaptığı bir konuşmayla oyuncularını motive etti ve onları sahaya şu mesajla gönderdi: “10 kereden dokuzunda onlar kazanır ama bir kere de sıra bize gelir. O gece de bu gece.”
Sözleri hemen etkisini gösterdi. Finalin henüz 12. dakikasında Frank de Boer bir kafa topunun nereye düşeceğini yanlış hesapladı ve Van der Sar'ın çıkıp topu almasını bekledi. Ancak araya giren Ravanelli topu kaptı ve boş kaleye gönderdi.
Ajax ise iyi karşılık verdi. De Boer'un serbest vuruşunda kaleci Angelo Peruzzi'nin uzaklaştırdığı top Litmanen'in önüne düşünce Porrini'nin sözleri de doğrulanmış oldu. Litmanen, bir savunmacıyla mücadele ederek yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.
120 dakikalık çekişmeli futbolun geri kalanında iki takım da eşitliği bozamayınca karşılaşmanın kaderini penaltı atışları belirledi.
Lippi'ye göre Gianluca Vialli, Dünya Kupası'nda İtalya formasıyla aynı statta yaşadıklarının etkisiyle ilk penaltılardan birini kullanmayı reddetti.
Beşinci veya altıncı penaltıyı neden kullanmak istediğini Corriere della Sera'ya şöyle anlattı: “Olimpico'da, 1990 Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı bir penaltı kaçırmıştım ve Roma'ya karşı kullandığım bir başka penaltıda ayağımı kırmıştım. O gece Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için son şansım olduğunu biliyordum.
“Yoksa göreceğim kâbusları bir düşünün!”
Lippi şöyle açıkladı: “Vialli, Barcelona'ya karşı oynanan finalin olumsuz duygularını taşıyordu ve o final onun için özellikle önemliydi. Bana, ‘Bu Şampiyonlar Ligi'ni o kadar çok önemsiyorum ki penaltıyı kaçırdığım için kaybedersek intihar ederim’ dedi.”
Ajax'ta da benzer bir durum yaşanıyordu. Sonny Silooy bunu şöyle itiraf etti: “Uzatmaların ardından hiçbirimiz penaltı kullanmak istemiyorduk. Bu beni gerçekten çok üzmüştü. Louis herkese tek tek sormuştu. Kilit oyuncular penaltı kullanmaktan kaçtı.”
Ferrara, Gianluca Pessotto ve Padovano penaltılarını gole çevirirken kaleci Peruzzi de kalesinde kahramanlaştı. Davids'in ilk penaltısını eliyle çeldi. Daha sonra orta saha oyuncusu için gülerek “Topu doğrudan üzerime vurdu!” diyecekti. Ardından Sonny Silooy'un vuruşunu da uzanarak kurtardı.
Skor 3-2'yken penaltı noktasına gelme sırası Jugovic'teydi.
Takım arkadaşları gergindi, tribündeki yöneticiler ise bakmaya dayanamıyordu. Ancak Jugovic gülümsüyordu. Sonucun çoktan belli olduğunu hissediyordu.
Corriere della Serra'ya şöyle anlattı: “Gol atacağımdan emindim. Gülümsüyordum çünkü kader beni böylesine önemli bir zafer için seçmişti. Bu, hem kişisel olarak benim hem de yıllardır bu zaferi bekleyen bir kulüp olan Juventus için önemliydi.”
Jugovic'in alt köşeye gönderdiği füze gibi şutu Van der Sar'ın kurtarma şansı yoktu.