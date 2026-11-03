24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
GFX Juventus Legacy 1-1GOAL

Juventus, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi tahtından nasıl indirdi ve tartışmalı doping iddialarına nasıl yol açtı?

İtalyan ekibi, felaketin ardından toparlanıp Ajax'ın Avrupa'daki hâkimiyetine son verdi, ancak kısa süre sonra bu zaferin meşruiyeti sorgulanacaktı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Vladimir Jugovic, Roma’daki Stadio Olimpico’da penaltı noktasında dururken Avrupa zaferinin kaderi onun omuzlarındaydı.

    Penaltı atışlarında skor 3-2’ydi. 26 yaşındaki oyuncu gol atarsa İtalyan devi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanacaktı. Kaçırırsa son şampiyon Ajax’a yeniden kontrolü ele geçirme fırsatı doğacaktı.

    Kaleci Edwin van der Sar’a karşı vuruşunu yapmak için bekleyen 26 yaşındaki Jugovic’in yüzünde bir gülümseme belirdi.

    Şaşkın takım arkadaşları, “Neye gülüyor?” diye düşündü. “Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için oynuyoruz!”

    Şeref tribününde de gerilim artıyordu. Yedek oyuncunun penaltıyı kaçıracağı korkusuyla diğer kulüp yöneticilerinin başlarını çevirdiğini gören efsanevi başkan Gianni Agnelli, endişelenenlere güvence verdi: “Sakin olun, o Sırp.”

    Jugovic de kusursuz bir vuruş yaptı. Topu Van der Sar’ın uzun kollarının yetişemeyeceği alt köşeye gönderdi.

    Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero, Antonio Conte, Didier Deschamps ve Fabrizio Ravanelli gibi oyuncuların sürüklediği Juventus, Louis van Gaal’in takımını tahtından indirerek Avrupa’nın zirvesine çıkmıştı.

    Ancak İtalya’nın başkentinde ve Torino’da kutlamalar başlarken zaferin meşruiyetine ilişkin şüpheler de çoktan dile getirilmeye başlanmıştı.

    Ajax oyuncularından bazıları o dönemde bir şeylerin ters gittiğini sezmişti. Rakiplerinin doping kullandığına dair şüphelerinin doğrulanması ise yıllar alacak ve o büyük Juventus takımının başarılarına gölge düşürecekti.

  • Felaketin ardından yeniden yapılanma

    Roberto Baggio and Gianluca Vialli both of Juventus FC
    Getty Images Sport

    Juventus Teknik Direktörü Lippi, Giovanni Trapattoni'nin attığı temeller üzerine inşa ederek Torino ekibini Avrupa'da şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma dönüştürdü.

    Juventus, 1985'te Brüksel'deki Heysel Stadı'nda oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen ve Mark Lawrenson'ın yer aldığı Liverpool'u yenerek inanılmaz bir başarıya imza attı. Ancak bu zafer, 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 600 kişinin yaralandığı felaketin gölgesinde kaldı. Belçika'da o akşam yaşananların insani bedeli öylesine ağır ve sarsıcıydı ki kulüpte kimse o güne sevinçle bakamıyordu. Başkan yardımcısı Roberto Bettega daha sonra, “Heysel yüzünden 1985'i hiçbir zaman gerçek anlamda bir zafer olarak görmedik” dedi.

    Sonraki iki sezonda erken elenmelerinin ardından Juventus, yaklaşık on yıl boyunca Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında yer alamadı. 1990 ve 1993'te UEFA Kupası'nı kazanıp iki yıl sonra yeniden finale çıksalar da o finalde ligdeki rakipleri Parma'ya kaybettiler. Asıl hedefleri ise Şampiyonlar Ligi'ydi.

    1994'te Giovanni Trapattoni'nin yerine geçen Marcello Lippi, kulübü yeniden yapılandırmaya koyuldu. 1995 yazında kadro köklü biçimde değişti: Roberto Baggio rekor bir transferle AC Milan'a satıldı, Jurgen Kohler ve Robert Jarni ayrıldı; Ciro Ferrara, Didier Deschamps ve Paulo Sousa gibi isimler ise takıma katıldı.

    İlk sezonunda lig ve kupa şampiyonluğunu kazanan Lippi, Sampdoria'dan üç oyuncu alarak takımını daha da güçlendirmek istedi. Bu hamlenin kilit parçalarından biri, gülümsemesiyle tanınan bir Sırp oyuncuydu.

    Juve, 1995-96 sezonunda Serie A'yı AC Milan'ın ardından ikinci sırada bitirse de odağını Avrupa'nın seçkin takımları arasındaki yerini yeniden almaya çevirmişti.

    Avrupa serüveni ise kötü başladı. Dortmund'a karşı oynadıkları ilk maçın henüz ilk dakikasında gol yediler. Juventus'tan Dortmund'a geçmesinin üzerinden iki yıl geçen Andreas Moller, eski takımının karşısına çıkmıştı.

    Ancak Torino ekibi için bu yalnızca kısa süreli bir aksilikti. Geri dönüşe öncülük eden Del Piero, 10 dakika sonra Michele Padovano'nun beraberlik golünün hazırlayıcısı oldu. Ardından 21 yaşındaki forvet, topa falsolu bir vuruşla kendi golünü attı ve Conte'nin maçı bitiren golünü hazırladı.

    Del Piero'nun belirleyici performansı, durdurulamaz bir serinin başlangıcı oldu. Üst üste beş maçta gol atarken Juventus, Rangers ve Steaua Bucharest'i farklı skorlarla yenerek grubunu lider tamamladı.

    Lippi'nin takımı, Avrupa'nın köklü devleriyle mücadele etmek için gereken dirence de sahip olduğunu gösterdi. Real Madrid'e karşı ilk maçta aldığı 1-0'lık yenilginin ardından rövanşı üstün bir oyunla 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Çekişmeli yarı finalde ise dirençli Nantes'ı toplamda 4-3 mağlup etti.

    Vialli, “Kimseden korkmuyorduk” dedi. “Real Madrid'i yendikten sonra finale çıkmamız neredeyse kaçınılmaz görünüyordu.”

    Futbolseverlerin hafızasındaki yerini bugün de koruyan felaketin üzerinden 11 yıl geçmişti. Juve, yeniden Avrupa'nın seçkin takımları arasında olduğunu göstermeye hazırdı.

  • Avantaj Juventus'ta

    SOC AJAX JUVENTUS
    AFP

    Ajax ile çekişmeli mücadele 120 dakika sürdü; şampiyonu penaltı atışları belirledi.

    Roma'da karşılarında Van Gaal'in son Avrupa şampiyonu takımı vardı. Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind ve De Boer kardeşlerin de aralarında bulunduğu Ajax, UEFA Süper Kupası'nı kazanıp 1995-96 sezonunda Eredivisie'deki rakiplerini ezici biçimde geride bırakmıştı. Avrupa'da da bir kez daha üstün bir performans sergilemiş, İtalya'nın başkentine giderken yalnızca iki maçta galibiyet alamamıştı.

    Juve, karşısındaki zorluğun farkındaydı. Sergio Porrini, en büyük tehdit olarak Litmanen'i gösteriyordu.

    “Şüphesiz en tehlikelisi oydu. Topa her dokunduğunda gol attığı bir dönemden geçiyordu. Nitekim golünü de attı. O 4-3-3'ün kanat oyuncuları da çok iyiydi: Hollandalı Kiki Musampa ve Nijeryalı Finidi George. Hücumda tehlike yaratabiliyorlardı ama aynı zamanda savunmada çok açık verebiliyorlardı.”

    Ancak Ajax'ın gençlik coşkusu artık kibre dönüşmüştü. Van Gaal de rakiplerine ek motivasyon sağladı.

    Ciro Ferrara'nın anlattığına göre: “Finalden birkaç gün önce Ajax Teknik Direktörü Van Gaal'e Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazanacağı soruldu. Yanıtı şuydu: ‘Kimin kazanacağını bilmiyorum ama kupanın bizim uçağımızla döneceğini biliyorum.’”

    İtalyan oyuncu ekledi: “O kıvılcım bize ihtiyacımız olan itici gücü verdi.”

    Lippi, doğaçlama yaptığı bir konuşmayla oyuncularını motive etti ve onları sahaya şu mesajla gönderdi: “10 kereden dokuzunda onlar kazanır ama bir kere de sıra bize gelir. O gece de bu gece.”

    Sözleri hemen etkisini gösterdi. Finalin henüz 12. dakikasında Frank de Boer bir kafa topunun nereye düşeceğini yanlış hesapladı ve Van der Sar'ın çıkıp topu almasını bekledi. Ancak araya giren Ravanelli topu kaptı ve boş kaleye gönderdi.

    Ajax ise iyi karşılık verdi. De Boer'un serbest vuruşunda kaleci Angelo Peruzzi'nin uzaklaştırdığı top Litmanen'in önüne düşünce Porrini'nin sözleri de doğrulanmış oldu. Litmanen, bir savunmacıyla mücadele ederek yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

    120 dakikalık çekişmeli futbolun geri kalanında iki takım da eşitliği bozamayınca karşılaşmanın kaderini penaltı atışları belirledi.

    Lippi'ye göre Gianluca Vialli, Dünya Kupası'nda İtalya formasıyla aynı statta yaşadıklarının etkisiyle ilk penaltılardan birini kullanmayı reddetti.

    Beşinci veya altıncı penaltıyı neden kullanmak istediğini Corriere della Sera'ya şöyle anlattı: “Olimpico'da, 1990 Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı bir penaltı kaçırmıştım ve Roma'ya karşı kullandığım bir başka penaltıda ayağımı kırmıştım. O gece Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için son şansım olduğunu biliyordum.

    “Yoksa göreceğim kâbusları bir düşünün!”

    Lippi şöyle açıkladı: “Vialli, Barcelona'ya karşı oynanan finalin olumsuz duygularını taşıyordu ve o final onun için özellikle önemliydi. Bana, ‘Bu Şampiyonlar Ligi'ni o kadar çok önemsiyorum ki penaltıyı kaçırdığım için kaybedersek intihar ederim’ dedi.”

    Ajax'ta da benzer bir durum yaşanıyordu. Sonny Silooy bunu şöyle itiraf etti: “Uzatmaların ardından hiçbirimiz penaltı kullanmak istemiyorduk. Bu beni gerçekten çok üzmüştü. Louis herkese tek tek sormuştu. Kilit oyuncular penaltı kullanmaktan kaçtı.”

    Ferrara, Gianluca Pessotto ve Padovano penaltılarını gole çevirirken kaleci Peruzzi de kalesinde kahramanlaştı. Davids'in ilk penaltısını eliyle çeldi. Daha sonra orta saha oyuncusu için gülerek “Topu doğrudan üzerime vurdu!” diyecekti. Ardından Sonny Silooy'un vuruşunu da uzanarak kurtardı.

    Skor 3-2'yken penaltı noktasına gelme sırası Jugovic'teydi.

    Takım arkadaşları gergindi, tribündeki yöneticiler ise bakmaya dayanamıyordu. Ancak Jugovic gülümsüyordu. Sonucun çoktan belli olduğunu hissediyordu.

    Corriere della Serra'ya şöyle anlattı: “Gol atacağımdan emindim. Gülümsüyordum çünkü kader beni böylesine önemli bir zafer için seçmişti. Bu, hem kişisel olarak benim hem de yıllardır bu zaferi bekleyen bir kulüp olan Juventus için önemliydi.”

    Jugovic'in alt köşeye gönderdiği füze gibi şutu Van der Sar'ın kurtarma şansı yoktu.

  • Şüpheler hemen ortaya çıkıyor

    AC Siena v AS Roma - Serie A
    Getty Images Sport

    O finalin ardından bazı Ajax oyuncuları Juventus'tan şüpheleniyordu, ancak Zdenek Zeman'ın çarpıcı röportajına kadar soruşturma açılmadı.

    Juventus kafilesi çılgınca kutlamalara başlarken, bitkin Ajax oyuncuları Stadio Olimpico'nun çimlerinden derin bir huzursuzluk hissiyle ayrıldı.

    Soyunma odasında Overmars, endişelerini dile getirmek için Ronald de Boer'u bir kenara çekti.

    De Boer, The Independent'a, “Marc Overmars bana çok kısa süre içinde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğini söyledi. Gözlerine baktığında normal görünmeyen bir rakip görmüştü. Bir şeyler kullandığını düşünüyordu,” dedi.

    Şunları ekledi: “Ben böyle hissetmedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimsenin böyle bir şey yapmayacağını düşünürdüm. Bundan hiç haberim yoktu. Birisi daha hızlı koşuyorsa belki de sadece daha hızlı koşuyordur. Bizim için uzun bir sezon olduğunu biliyorduk.”

    Ajax'ın yenilgiyi kabullenip yoluna devam etmekten başka çaresi yoktu. Juventus ise üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ve bu finallerde Borussia Dortmund ile Real Madrid'e yenildi.

    Ardından, Ağustos 1998'de Roma teknik direktörü Zdenek Zeman, L'Espresso dergisine verdiği çarpıcı röportajda bazı İtalyan takımlarının yasa dışı yöntemlerini kınadı ve özellikle Juventus'a dikkat çekti. İtalyan futbolunun “eczaneden çıkması” gerektiğini söyledi.

    “Ben ne demagogum ne de provokatörüm,” dedi. “Ben bir spor insanıyım. Ortalıkta dolaşan söylentilere ve genel havaya kulak veriyorum. Yalnızca bisiklette değil, futbolda da hazırlık eksikliğini eczane ürünleriyle telafi etmeye çalıştıklarını duyuyor ve görüyorum. Futbolda henüz büyük bir skandal patlak vermedi. Ama bir spor ne kadar önemliyse tehlikeler de o kadar artıyor. Bisikletten futbola geçen birçok doktor tanıyorum. Farmakolog çalıştıran birçok Serie A kulübü biliyorum. Ligin Fransa Bisiklet Turu'na dönüşmesini önlemeliyiz.”

    Şunları ekledi: “Gianluca Vialli'den başlayıp Alessandro Del Piero'ya kadar uzanan bir şaşkınlık söz konusu. Ben de çeşitli sporlar yaptığım için, böyle sonuçlara ancak yıllarca süren özel antrenmanların ardından vücut geliştirmeyle ulaşılabileceğini düşünürdüm. Futbolun tamamen farklı bir faaliyet olduğuna inanıyorum; en azından benim oynattığım, tek kelimeyle ‘pozitif’ diye tanımlayacağım futbolun.”

    Zeman, Lazio oyuncularının toparlanmalarına yardımcı olmak veya psikolojik destek sağlamak için çeşitli kimyasal maddeler kullandığını kabul etti, ancak şunları vurguladı: “Son zamanlarda işlerin fazla ileri gittiği izlenimine kapılıyorum. Oyuncular üzerindeki baskı giderek ağırlaşıyor. Ve sihirli hapın cazibesine direnmek giderek zorlaşıyor… Napoli onu Barcelona'dan aldığında [Diego] Maradona'nın uyuşturucu sorunları zaten konuşuluyordu. Benimle yaşadığı tartışmada nezaketiyle tanınmayan takım arkadaşı Ciro Ferrara'nın bunlardan habersiz olduğuna inanamıyorum. Maradona bir şampiyon gibi oynamaya devam etti. Bugün de hâlâ oynuyor. Ama Ferrara'ya şunu hatırlatmak isterim: Göz yumulmasaydı, birisi onun uyuşturucu bağımlılığını ciddiye alsaydı, böylesine üzücü bir duruma düşmekten kurtarılabilirdi. Ama artık ticari çıkarlar her şeyin önüne geçiyor. Futbol dünyasına eczanelerin yanı sıra finans da hâkim.”

    Zeman'ın iddialarının ardından polis, Juventus'un ofislerine ve antrenman tesisine baskın düzenleyerek 281 farklı farmasötik madde buldu. Bir uzman daha sonra mahkemede, “Burası daha çok küçük bir hastanenin donanımına benziyor,” diye ifade verecekti.

    Çoğunluğu iltihap giderici, ağrı kesici ve kalp uyarıcısı olan bu ilaçların hiçbiri o dönemde yasaklı maddeler listesinde yer almasa da baskında el konulan sağlık kayıtları ve kan örneklerinde suçlayıcı kanıtlar ortaya çıktı.

    Savcı Raffaele Guariniello, Juventus kulüp doktoru Riccardo Agricola ve CEO Antonio Giraudo'yu 2004'te mahkemeye çıkardığında mahkeme, bu örnekleri incelemesi için hematolog Dr. Giuseppe d’Onofrio'yu bilirkişi olarak görevlendirdi.

    Bulgular son derece ağırdı.

    D’Onofrio, “Verilerde gördüğüm değişkenlik normal kabul edilemezdi,” diye ifade verdi.

    Juventus kadrosundaki oyuncuların kırmızı kan hücresi sayıları ve hemoglobin düzeylerindeki aşırı dalgalanmaların ancak kan nakliyle ya da kaslara oksijen taşınmasını artırıp dayanıklılığı geliştirmek için tasarlanmış sentetik hormon Eritropoietin'in (EPO) kullanımıyla açıklanabileceğini belirtti. D’Onofrio, 1990'ların ortalarında iki Juventus oyuncusunun EPO kullandığının “neredeyse kesin”, yedi oyuncunun daha kullanmış olmasının ise “çok muhtemel” olduğunu ifade etti. Juventus'un avukatları ise onun olasılıktan söz etmesinin suçu makul şüphenin ötesinde kanıtlamadığında ısrar etti.

    Juventus oyuncularına büyük miktarlarda performans artırıcı ilaç sağladığı için Dr. Agricola sportif dolandırıcılıktan suçlu bulundu ve 22 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Agricola ve Giraudo, 2005'te temyiz aşamasında aklandı. İki yıl sonra İtalya'nın en yüksek yargı mercii olan Yargıtay davayı incelediğinde temyiz mahkemesinin kararını bozdu ve farmasötik maddelerin verilmesinin İtalyan hukukuna göre gerçekten de sportif dolandırıcılık teşkil edebileceğine hükmetti. Ancak olaylar 1994 ile 1998 arasında gerçekleştiği için dava zamanaşımına uğramıştı.

    Dosya kapandı.

  • Bununla da bitmedi

    Fabrizio Ravanelli of Juventus celebrates UEFA European Cup Final 1996
    Hulton Archive

    Ajax'ın burukluğu sürüyor ama o Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hâlâ Juventus'un

    Avrupa futbolunun üzerinde önemli bir soru asılı kalmıştı: Juventus oyuncuları sistematik olarak performans artırıcı ilaç kullanıyorsa 1996 finali civarında neden hiçbir oyuncunun doping testi pozitif çıkmamıştı?

    Yanıt, 2013'te Hollanda yapımı belgesel dizisi Andere Tijden Sport'un çığır açan bir bölümünde ortaya çıktı. Savcı Guariniello, Serie A ve Avrupa maçlarından Roma'daki resmî test laboratuvarına gönderilen doping numunelerinin hiç analiz edilmediğini soruşturmasında ortaya çıkardığını kamera karşısında açıkladı. Bu anlatımı, artık faaliyet göstermeyen Roma laboratuvarının eski müdürü de belgeselde doğruladı.

    D'Onofrio ve bilim insanı meslektaşı Alessandro Donati, Mayıs 1996'da Roma'da oynanan finalin haftasına ait kan kayıtlarını yeniden analiz etti. Kan değerlerinin, Juventus oyuncularının EPO ile hazırlandığının neredeyse kesin olduğunu kanıtladığına inanıyorlardı.

    Finidi George, ortaya çıkan bilgiler hakkında, “Vay canına, bu tuhaf. İçime sinmedi,” dedi. “Sadece bir oyuncu değil, takımdan çeşitli oyuncular. O maçta böyle oynayan altı, yedi oyuncunuz varsa bu büyük bir hile demektir.”

    Ajax ile Juventus arasındaki çekişme sona ermedi, ancak iki takımın 2019'da turnuvanın çeyrek finalinde karşılaşmasına kadar geri planda kaldı.

    Ajax'ın eski genel menajeri David Endt, Hollanda ekibinin “biraz doping yapmış” bir takıma yenilmenin intikamını almak istediğini söyledi. Daha sonra The Independent'a, o yenilgi nedeniyle hâlâ “kırgın” olduğunu ve “midesinin bulandığını” anlattı.

    Juventus'un eski yıldızı Alessio Tacchinardi ise şöyle karşılık verdi: “Pek bir meşhur David Endt'in bu açıklamalarını dinledim ve yalnızca kendisinden utanması gerektiğini söyleyebilirim. Utan! O takım, Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden Torino'ya getirmek için sezon öncesi hazırlıkların ilk gününden itibaren çok çalıştı ve biz de bu hayalimizi gerçekleştirdik.

    “Hatta umarım sözleri, oyuncularımızın Ajax'ı bir kez daha elemesi için ek motivasyon olur. Utan!”

    Eski savunma oyuncusu Ferrara da şunları ekledi: “Endt'in o galibiyette bize çok yardımcı olduğunu belirtmek isterim. Finalden birkaç gün önce teknik direktör Louis van Gaal'e Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazanacağı soruldu. O da ‘Bilmiyorum ama o kupa bizim uçağımızla geri dönecek’ diye yanıt verdi.

    “Takımın iletişiminden sorumlu kişi olarak Endt, bu açıklamanın bizi epey hırslandırdığını bilmeliydi.”

    Suçlamalara karşı hâlâ öfkeli olan Juventus ve taraftarları, Roma'daki o geceyi kendilerini yeniden kanıtladıkları bir gece olarak hatırlamaya devam ediyor. Lippi'nin vizyonu, Peruzzi'nin kahramanlıkları ve Jugovic'in penaltısıyla gelen bir zafer. Kulübün, Heysel'in acısını geride bırakarak Avrupa futbolunun en büyük kupasını yeniden kazandığı an.

    Ancak Ajax ve Avrupa'daki pek çok kişi için bu zaferin üzerinde kalıcı bir soru işareti var.