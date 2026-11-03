Juventus, 1985'te Brüksel'deki Heysel Stadı'nda oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen ve Mark Lawrenson'ın yer aldığı Liverpool'u yenerek inanılmaz bir başarıya imza attı. Ancak bu zafer, 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 600 kişinin yaralandığı felaketin gölgesinde kaldı. Belçika'da o akşam yaşananların insani bedeli öylesine ağır ve sarsıcıydı ki kulüpte kimse o güne sevinçle bakamıyordu. Başkan yardımcısı Roberto Bettega daha sonra, “Heysel yüzünden 1985'i hiçbir zaman gerçek anlamda bir zafer olarak görmedik” dedi.

Sonraki iki sezonda erken elenmelerinin ardından Juventus, yaklaşık on yıl boyunca Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında yer alamadı. 1990 ve 1993'te UEFA Kupası'nı kazanıp iki yıl sonra yeniden finale çıksalar da o finalde ligdeki rakipleri Parma'ya kaybettiler. Asıl hedefleri ise Şampiyonlar Ligi'ydi.

1994'te Giovanni Trapattoni'nin yerine geçen Marcello Lippi, kulübü yeniden yapılandırmaya koyuldu. 1995 yazında kadro köklü biçimde değişti: Roberto Baggio rekor bir transferle AC Milan'a satıldı, Jurgen Kohler ve Robert Jarni ayrıldı; Ciro Ferrara, Didier Deschamps ve Paulo Sousa gibi isimler ise takıma katıldı.

İlk sezonunda lig ve kupa şampiyonluğunu kazanan Lippi, Sampdoria'dan üç oyuncu alarak takımını daha da güçlendirmek istedi. Bu hamlenin kilit parçalarından biri, gülümsemesiyle tanınan bir Sırp oyuncuydu.

Juve, 1995-96 sezonunda Serie A'yı AC Milan'ın ardından ikinci sırada bitirse de odağını Avrupa'nın seçkin takımları arasındaki yerini yeniden almaya çevirmişti.

Avrupa serüveni ise kötü başladı. Dortmund'a karşı oynadıkları ilk maçın henüz ilk dakikasında gol yediler. Juventus'tan Dortmund'a geçmesinin üzerinden iki yıl geçen Andreas Moller, eski takımının karşısına çıkmıştı.

Ancak Torino ekibi için bu yalnızca kısa süreli bir aksilikti. Geri dönüşe öncülük eden Del Piero, 10 dakika sonra Michele Padovano'nun beraberlik golünün hazırlayıcısı oldu. Ardından 21 yaşındaki forvet, topa falsolu bir vuruşla kendi golünü attı ve Conte'nin maçı bitiren golünü hazırladı.

Del Piero'nun belirleyici performansı, durdurulamaz bir serinin başlangıcı oldu. Üst üste beş maçta gol atarken Juventus, Rangers ve Steaua Bucharest'i farklı skorlarla yenerek grubunu lider tamamladı.

Lippi'nin takımı, Avrupa'nın köklü devleriyle mücadele etmek için gereken dirence de sahip olduğunu gösterdi. Real Madrid'e karşı ilk maçta aldığı 1-0'lık yenilginin ardından rövanşı üstün bir oyunla 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Çekişmeli yarı finalde ise dirençli Nantes'ı toplamda 4-3 mağlup etti.

Vialli, “Kimseden korkmuyorduk” dedi. “Real Madrid'i yendikten sonra finale çıkmamız neredeyse kaçınılmaz görünüyordu.”

Futbolseverlerin hafızasındaki yerini bugün de koruyan felaketin üzerinden 11 yıl geçmişti. Juve, yeniden Avrupa'nın seçkin takımları arasında olduğunu göstermeye hazırdı.