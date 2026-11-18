CINCINNATI: 2026’nın son resmî millî maç arası da sona erdi. Başlamasından iki yılı biraz aşkın süre sonra Mauricio Pochettino dönemi de kapandı. ABD erkek millî takımı yeni bir sayfa açıyor. Bazı oyuncular bundan diğerlerine göre daha memnun olacak.

ABD, Haiti’yi 6-0 ve 2-0 yenerek CONCACAF Uluslar Ligi yarı finaline rahatça yükseldi ve kupayı yeniden kazanmaya bir adım daha yaklaştı. Pochettino, salı günü Cincinnati’de oynanan rövanşın hemen ardından Manchester’a gitti.

Galibiyetlerin niteliği düşünüldüğünde, maçlarda önemli rol oynayan oyuncular hakkında olumsuz bir şey söylemek zor. Karşılaşmalar büyük ölçüde sorunsuz geçti. ABD rakibinden çok, çok üstündü; bu da sahadaki her oyuncunun maçlardan memnun olacağı bir şeyle ayrıldığı anlamına geliyordu.

Ancak bazı oyuncuların konumu güçlenirken diğerlerininki zayıflıyor. İşte bu süreçten yararlananlar ve önündeki fırsatı beklemek zorunda kalanlar.