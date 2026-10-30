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Veron Man Utd 1:1Getty/GOAL

Juan Sebastian Veron: “Lanet olası müthiş” Arjantinli oyun kurucu Manchester United'da neden başarısız oldu?

Manchester United, orta saha oyuncusunu Lazio'dan transfer etmek için kesenin ağzını açtı ancak oyuncunun Old Trafford'daki dönemi hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

James Westwood
Çeviri:

  • Juan Sebastian Veron, Temmuz 2001'de Lazio'dan o dönem Britanya rekoru olan 28,1 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olduğunda Sir Alex Ferguson, “Bir futbolcuya bu kadar para harcayacağımı hiç düşünmezdim,” demişti. “Bence kariyerinin en iyi yıllarına giriyor. Zirveye çıkacak ve biz de bundan yararlanacağız. Yararlanabileceğimiz bir oyun görüşüne sahip, dünya çapında, harika bir futbolcu.”

    Ferguson'ın Veron hakkındaki görüşü neredeyse herkes tarafından paylaşılıyordu. Liverpool efsanesi Mark Lawrenson da BBC Sport'a gönülsüzce, Arjantinli futbolcunun United'ı Premier League'de “yenilmez” kılacağını söylemişti. Manchester United'ın önceki üç sezonun her birinde şampiyon olduğu ve son sezonda Arsenal'ın 10 puan önünde bitirdiği düşünülürse bu, gerçekçi bir iddia gibi görünüyordu.

    Veron'un geçmişteki başarıları konusunda kuşku yoktu. İlk olarak 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla gösterdiği etkileyici performansla öne çıkmış ve İtalyan ekibi Parma'ya transfer olmuştu. Kulüpte geçirdiği tek sezonda Parma'nın Coppa Italia ve UEFA Kupası'nı kazanmasında kilit rol oynayınca Lazio, 1999'da Veron'u 18,1 milyon sterline kadrosuna katmıştı.

    Kaderin bir cilvesi olarak Veron, Lazio formasıyla ilk maçına UEFA Süper Kupası'nda United'a karşı çıktı. Takımının 1-0 kazandığı maçtaki performansı Ferguson üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Sven-Goran Eriksson yönetimindeki Lazio, Veron'un oyun kuruculuğunda Scudetto'yu, Coppa Italia'yı ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Babası ve Estudiantes efsanesi Juan Ramon'a atıfla “Küçük Cadı” olarak anılan Veron, hafta hafta rakipleri ve taraftarları büyülüyordu.

    Ancak sonuçta Veron, zirveye United'da değil Lazio'da ulaştı. Manchester United formasıyla 82 maçta yalnızca 11 gol attı ve 2003 yazında Chelsea'ye gönderilmesinin ardından Premier League tarihinin en büyük transfer fiyaskolarından biri olarak nitelendirildi.

    Yine de Veron'un Premier League'de formasını giydiği iki takım cumartesi günü Stamford Bridge'de karşılaşacakken, onun hakkındaki değerlendirmeleri yeniden gözden geçirmek için iyi bir zaman gibi görünüyor. Evet, Veron Old Trafford'da beklentileri karşılayamadı ama keçi sakallı oyun kurucu tam anlamıyla başarısız değildi; yalnızca çağının ilerisindeydi.

  • ‘Tüm zamanların en iyilerinden biri’

    Juan Sebastian Veron
    Getty Images Sport

    Veron, Old Trafford'daki kariyerine hızlı bir başlangıç yaparak takım arkadaşlarını ve yorumcuları hayran bıraktı.

    Veron, Manchester'daki ilk haftalarında gerçekten de 28,1 milyon sterlinlik bir oyuncu gibi görünüyordu. İlk sekiz Premier League maçında dört gol attı. Everton'ı 4-1 yendikleri maçta Roy Keane ile yaptığı şık bir verkaçın ardından ilk golünü kaydetti. Sonrasında Newcastle'a karşı harika bir gelişine vole vurdu, Tottenham karşısında 5-3'lük heyecan verici geri dönüşte yerden bir vuruşla gol buldu ve Bolton Wanderers'a karşı uzak mesafeden müthiş bir serbest vuruş kullandı.

    “Everton maçında cezalıydım, o oynadı. Oturduğum yerde, ‘United'da bir daha asla forma giyemeyeceğim. Benim için her şey bitti, başka bir takıma gitmem gerekecek’ diye düşündüm.” Nicky Butt, The Times'a verdiği röportajda sözlerini şöyle sürdürdü: “Veron, [Eric] Cantona dışında gördüğüm en iyi oyuncuydu. Antrenmanlarda daha önce hiç görmediğim bir oyuncu gibiydi.”

    Veron, eylül ayının Premier League oyuncusu seçildi. United'ın ilk beş maçından üçünü kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde de etkileyici bir performans sergiledi. En dikkat çekici oyununu, Old Trafford'da Olympiacos'u 3-0 yendikleri maçta ortaya koydu. Orta saha çizgisinin hemen ilerisinden Ryan Giggs'e gönderdiği ve savunmayı yaran harika pası da dâhil olmak üzere iki asist yaptı.

    United'ın eski teknik direktörü Ron Atkinson, o aşamada gördüklerinin ardından Veron'u George Best'ten sonra kırmızı formayı giymiş en yetenekli ikinci oyuncu olarak nitelendirdi. Atkinson, The Guardian'a şunları da söyledi: “Şimdiden söylemeye hazırım: Sakatlık yaşamazsa Old Trafford'un tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olacak. Oyun görüşü, pas çeşitliliği ve saha farkındalığı olağanüstü. Veron'u her izlediğimde ağzım açık kalıyor.”

  • Taktiksel dengesizlik

    Man Utd v Chelsea X
    Getty Images Sport

    Kısa süre içinde Veron'un sahada olmasının Manchester United'a zarar verdiği anlaşıldı. Takım, Noel'den önce şampiyonluk yarışından koptu.

    Böylesine büyük bir hayranlıkla karşılanan Veron'dan beklentiler daha şimdiden akıl almaz ölçüde yükselmişti. Bunları karşılayamadığını söylemek yeterli.

    Ekim ayının sonlarında Old Trafford'da Bolton'a karşı attığı muhteşem gole rağmen United maçı 2-1 kaybetti. Bu yenilgi, Premier League'de ciddi bir düşüşün başlangıcı oldu. Ferguson'ın takımı sonraki altı maçının yalnızca birini kazanabildi. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Liverpool ve Arsenal'a deplasmanda üst üste 3-1 yenildikten sonra evinde Chelsea'ye 3-0 mağlup oldu.

    Veron, Arsenal karşısında Patrick Vieira ile Robert Pires'in birlikte geliştirdiği oyuna ayak uydurmak için boşuna çabaladı ve 60. dakika dolmadan oyundan alındı. Chelsea maçında da rakibi karşısında tamamen çaresiz kaldı. Rakipler, United'ın zayıf halkası olarak onu hedef alıyordu.

    İtalya'daki taktik düzenler oyun kurucuları koruyordu. Ancak İngiltere'de Veron'un merkezde top kaybetme eğilimi, United'ın yaşlanan savunmasını hızlı kontra ataklara açık hâle getiriyordu. Veron ve Keane'in ikisi de stoperlerden top almak için geriye gelmek istediğinden, Veron'un varlığı takımın dengesini bozuyordu. Bu da Paul Scholes'u alışık olmadığı ikinci forvet ya da 10 numara rolünde oynamaya zorluyordu.

    Ferguson, Veron'a yer açmak için 4-5-1 dizilişiyle takımın önceki yıllardaki başarısının temelini oluşturan 4-4-2 arasında sürekli gidip geldi. Bu da United'ın oyununda bir ritim yakalamasını engelledi. Veron'un dinlendirildiği aralık ayı ortasındaki maçta West Ham'a evinde yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Manchester United, ligde dokuzuncu sıradaydı ve lider Liverpool'un 11 puan gerisindeydi.

  • Şampiyonlar Ligi'nde ustalık dersi

    SOCCER-MANCHESTER-DEPORTIVO
    AFP

    United, 2001-02 sezonunun ikinci yarısında yeniden yükselişe geçti ancak Veron açısından tablo karışıktı.

    Yine de soyunma odasında karakter ve tecrübe eksikliği yoktu. Keane, Giggs, Scholes, David Beckham ve Gary Neville gibi isimler pes etmeyi reddetti. Veron gibi o yaz transfer edilen Ruud van Nistelrooy da en küçük gol fırsatını bile değerlendirmeye hazırdı. United böylece etkileyici bir toparlanma gösterdi.

    Manchester United, West Ham yenilgisinin ardından oynadığı 15 maçın 13'ünü kazandı ve ardından Upton Park'ta West Ham'ı 5-3 yenerek Premier League'de zirveye çıktı. Ancak Middlesbrough karşısında sergilenen iki felaket performans, United'ın sezonunu büyük ölçüde belirledi.

    FA Cup dördüncü turunda Riverside'da 2-0 kaybeden United, 23 Mart'ta ligde Old Trafford'da Middlesbrough'a 1-0 yenildi. Benito Carbone'a topu kaptıran Veron, Alan Boksic'in dokuzuncu dakikada attığı maçın tek golünde doğrudan hatalıydı. Ferguson da onu ikinci yarının başlarında oyundan aldı.

    İşleri daha da kötüleştiren, Aşil sakatlığının nüksetmesiydi. Bu nedenle Veron, United'ın Deportivo la Coruna ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı da dâhil olmak üzere üç karşılaşmada forma giyemedi. Manchester United, Arjantinli oyuncu olmadan İspanya'daki maçı 2-0 kazandı; Veron ise rövanşa yetişti. Sakat Keane ve cezalı Scholes'un yokluğunda ilk 11'de başlayan Veron, sezon boyunca gösterdiği en iyi performansı sergiledi.

    Ferguson'ın takımın başında çıktığı 100. Avrupa kupası maçı 3-2'lik galibiyetle sona erdi. Veron, Ole Gunnar Solskjaer'in iki golünün de asistini yaptı. O geceki ikinci asisti inanılmazdı. Topu orta yuvarlakta alan Veron, zorluk derecesi nedeniyle çoğu oyuncunun denemeye bile kalkışmayacağı, ayağının dışıyla yaptığı nefis bir pasla ceza sahasındaki Solskjaer'i buldu. En iyi işlerinin çoğunda olduğu gibi bunu da son derece kolaymış gibi gösterdi.

    Ne yazık ki Veron için galibiyet, Beckham'ın ciddi sakatlığının gölgesinde kaldı. İngiltere kaptanının ayağındaki bir kemik kırılmıştı. Maç sonrasında konuşulanlar, United'ı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyan Veron'un teknik ustalığından çok Beckham'ın 2002 Dünya Kupası'nı kaçırıp kaçırmayacağı üzerineydi.

  • Hepsi de s*ktiğimin aptalları.

    Man Utd Training X
    Getty Images Sport

    Ferguson, Veron'a yöneltilen eleştirileri hoş karşılamadı ve United'ın Arsenal ile oynayacağı belirleyici maç öncesinde basın mensuplarına sert çıktı.

    Veron, bir sonraki turda Bayer Leverkusen karşısında aynı etkileyici performansı sergileyemedi ve United, deplasman golleri kuralıyla elendi. Bu, büyük bir fırsatın kaçırılması olarak görüldü: Ferguson, memleketi Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline kalamamıştı. Eleştirilerin büyük bölümü Veron'a yöneldi. Hatta bir pazar gazetesinde yayımlanan haberde, rövanş maçının ardından iki United oyuncusunun eski Lazio oyuncusuyla öfkeyle yüzleştiği iddia edildi.

    Veron'un beş gün sonra Lazio'ya dönüşünü görüşmek üzere Roma'ya gittiği de öne sürüldü. Ferguson, “Tamamen saçmalık, baştan sona yalan” dedi. Veron'un istikrarsız performansı hakkında daha fazla soru sorulunca da kulüp rekoru kırılarak transfer edilen oyuncusunu hararetle ve küfürler eşliğinde savundu.

    İskoç teknik direktör, gazetecilere basın odasından çıkmalarını söyleyerek şöyle konuştu: “Hadi gidin. Gözüm görmesin sizi. Sizinle artık konuşmayacağım, a*ına koyayım. Veron müthiş bir oyuncu, a*ına koyayım. Hepiniz a*ına koyduğumun aptallarısınız.” Ferguson'un basın karşısında sözünü sakınmaması alışılmadık bir durum değildi, ancak bu öfke patlaması beklenmedik ölçüde sertti.

    Ferguson, takımının Arsenal ile oynayacağı kritik maç öncesinde belli ki özellikle gergindi. Arsene Wenger'in takımının Old Trafford'da şampiyonluğunu ilan etmesini önlemek için United'ın yenilmemesi gerekiyordu. Ferguson, kendisini eleştirenlere son bir “s*ktirin” mesajı verircesine Veron'u ilk 11'de başlattı. Ancak son sözü söyleyen o olmadı. Sylvain Wiltord'un Fabian Barthez'i geçerek Arsenal'e şampiyonluğu getiren galibiyet golünü atmasından kısa süre sonra Veron, 58. dakikada sakatlanarak aksaya aksaya oyundan çıktı.

    Manchester United, Premier League dönemindeki en kötü derecesi olan üçüncülükle sezonu bitirdi ve 1998-99'dan bu yana ilk kez kupasız kaldı. Veron daha sonra ilk sezonunu “felaket” olarak nitelendirdi ve İtalya ile İngiltere futbolu arasındaki fiziksel hazırlık farkından yakındı.

    Veron, FourFourTwo'ya “Sezon öncesi antrenmanlarının yoğun geçtiği bir ülkeden, futbol maçlarının antrenman yerine geçtiği bir ülkeye geldim. Aralık ayından sonra yeterli kondisyon temelim olmadığı için zorlandım ve sakatlıklar yaşamaya başladım” dedi.

    Bu zorluklara rağmen Veron, 40 maçta 13 gole katkı sağladı ve Avrupa'da kalitesini gösterdi. United'ın en büyük sorunu istikrarsız savunmasıydı. 36 yaşındaki Laurent Blanc, Jaap Stam'ın yerini dolduramamıştı. Ferguson bu sorunu çözmek için kulübün transfer rekorunu bir kez daha kırarak Rio Ferdinand'ı Leeds'ten transfer etti.

  • “Zaman zaman muhteşem”

    Manchester United's Juan Veron celebrate
    AFP

    Manchester United, Arsenal ile arasındaki farkı kapatmak için elinden geleni yaptı; Veron da en önemli maçlarda takım için daha değerli bir oyuncu hâline geldi.

    United ve Veron, 2002-03 sezonunda belirgin bir gelişme gösterdi. Ferdinand büyük fark yarattı. Veron'un oyun kurucu rolünü üstlenmesine olanak tanıyan 4-5-1 dizilişinin güçlü savunucularından yeni yardımcı antrenör Carlos Quieroz da bu gelişmede önemli pay sahibiydi.

    Orta saha daha verimli işlemeye, Manchester United da maçları yeniden kontrol etmeye başladı. Hücumun son bölümünde aldığı ek destek sayesinde Van Nistelrooy'un gol oranı daha da yükseldi. Kalça ameliyatının ardından iyileşmeye çalışan Keane sezonun başlangıcını kaçırınca Veron'a da ilk günden itibaren daha fazla sorumluluk verildi.

    Veron, Şampiyonlar Ligi'nde yine özellikle etkiliydi; ilk grup aşamasında dört gol ve üç asist kaydetti. Olympiacos'un 4-0 mağlup edildiği maçta şık bir aşırtma golü attıktan sonra, United'ın Bayer Leverkusen'i 2-0 yendiği karşılaşmada da turnuvanın en güzel gollerinden biri olmaya aday bir gol kaydetti. Van Nistelrooy'un pasında topu diz hizasına kaldırıp yaklaşık 18 metreden yaptığı güzel bir voleyle topu yerden ağlara gönderdi.

    Ferguson maçın ardından, “Juan, Avrupa futbolundan ilham alıyor gibi görünüyor; bundan gerçekten keyif alıyor,” dedi. “Değerlendirmesi kolay bir fırsat değildi. Şutun zamanlaması müthişti.”

    Veron, Keane'in yokluğunda kendini daha özgürce ortaya koyuyor ve en büyük maçlarda katkı veriyordu. Aralık ayında Arsenal karşısında alınan 2-0'lık galibiyette kritik bir gol atarak geçmişteki kötü anıların bir kısmını geride bıraktı. Birkaç gün sonra da West Ham karşısındaki 3-0'lık galibiyette yaklaşık 27 metreden inanılmaz bir frikik golü kaydetti. United, Old Trafford'da Birmingham City'yi mağlup ederken Veron, unutulmaz anlarına bir başka akılalmaz asist daha ekledi. Bu pas Ferguson'ın hafızasına kazındı.

    Ferguson, 2013 tarihli otobiyografisinde, “Ayağını geriye çekmeden, ayağının dışıyla Beckham'a bir pas verdi; top savunmanın etrafından kıvrılarak ilerledi,” dedi. “Beckham topa yetişip kalecinin üzerinden aşırdı. Bazen olağanüstü olabiliyordu.” 2002'nin sonunda United, yeniden gerçek bir şampiyonluk adayı olmanın özgüvenini taşıyordu.

  • Hak edilmiş madalya

    Veron
    Getty

    Veron'un Old Trafford'daki ikinci sezonu zaferle sona erdi, ancak Premier League'e uygunluğuna ilişkin soru işaretleri devam etti.

    Veron, United'ın Lig Kupası finaline yükselmesinde önemli rol oynadı ancak takım, Cardiff'teki Millennium Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool'a 2-0 yenildi. Ferguson, takımını Şampiyonlar Ligi'nde yeniden çeyrek finale taşıdı. Çeyrek final bileti, ikinci grup aşamasında Juventus deplasmanında etkileyici bir galibiyetle alındı.

    Manchester United, Giggs'in attığı iki gol ve Van Nistelrooy'un golüyle Torino'da 3-0 kazandı; ilk dakikadan son dakikaya kadar İtalyan devine üstünlük kurdu. Övgülerin çoğunu haklı olarak Giggs topladı ancak bu maç, Veron'un United formasıyla en parlak performansıydı.

    Sağ kanatta Gianluca Zambrotta'yı geçtikten sonra Giggs'e United'ı öne geçiren golü attırdı. Maçın temposunu da genel olarak o belirledi; eski Lazio takım arkadaşı Pavel Nedved ile Edgar Davids'i gölgede bıraktı. Veron gerçek bir futbol sanatçısıydı ve o gece Stadio delle Alpi onun Sistina Şapeli'ydi.

    Ancak Premier League'de aynı sihri daha seyrek sergiledi. Chelsea karşısında Diego Forlan'ın son anlarda galibiyet golünü atmasını sağlayan harika ara pası dışında, yılın başından itibaren Veron'un etkisi sınırlı kaldı. Leeds maçında ayak bileğinden sakatlandığı mart ayında sezonu da neredeyse sona erdi.

    Scholes'un cezalı olması üzerine Ferguson, Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Veron'u aceleyle sahaya döndürdü. United'ın 4-3 kazandığı mücadelede Veron büyük çaba gösterse de toplamda 6-5'lik üstünlüğü yakalayan Real Madrid tur atladı. Bu, Veron'un kulüpte ilk 11'de başladığı son maç oldu.

    Veron, United'ın Premier League'deki son dokuz maçının sekizinde forma giymedi. Yalnızca sondan bir önceki hafta Charlton Athletic karşısında alınan 4-1'lik galibiyette 21 dakika oynadı. Manchester United bu dokuz maçın sekizini kazandı, Highbury'de Arsenal ile 2-2 berabere kaldı ve sekiz puanlık farkı kapatarak şampiyonluğu Kuzey Londra ekibinden geri aldı. Veron kenardayken takımın sezonu böylesine güçlü bitirmesi, onun açısından pek de iyi bir tablo çizmiyordu.

    Yine de şampiyonluk madalyasını hak ettiğine şüphe yok. Veron, Premier League'de çıktığı 25 maçta beş gole katkı sağladı. O dönemin İngiliz futboluna uygun olmadığı açıkça görülse de Ferguson, maç kazandırabilecek yeteneğine inanmaktan hiç vazgeçmedi.

  • Ani bitiş

    Ruud Van Niselrooy of Man Utd celebrates
    Getty Images Sport

    Veron, 2003-04 sezonu öncesinde Chelsea'ye katılmak için United'dan ayrıldı ancak ayrılmadan önce son bir kez olağanüstü bir ana imza attı.

    Veron'un geleceğine ilişkin spekülasyonlar 2023 yazı boyunca sürdü. Bu sırada United kadrosu, sezon öncesi hazırlık turu için ABD'ye gitti. Celtic ve Club America karşısında galibiyetler aldıktan sonra New Jersey'de bir kez daha Juventus'la karşılaştı.

    Maç öncesinde bütün gündem, Veron'un 15 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmaya yaklaştığı yönündeki söylentilerdi. Ancak Veron, bunlardan etkilendiğine dair hiçbir belirti göstermedi ve United'ın Juventus'u 4-1 mağlup ettiği maçta iki golün hazırlayıcısı oldu. Van Nistlerooy'a trivela ile yaptığı asist, maçın en unutulmaz anıydı. Arjantinli futbolcu, sahada başkalarının göremediği şeyleri görebildiğini bir kez daha gösterdi. Sağ ayağıyla yaptığı tek bir dokunuş, Juventus savunmasını açmaya yetti.

    Van Nistelrooy, son düdüğün ardından, “Seba sahanın en iyi oyuncusuydu. Topu bir kez bile kaybetmedi, bütün pasları yerini buldu ve golümdeki asisti olağanüstüydü. Topu onun yaptığı gibi havalandırabilen çok az oyuncu var” dedi.

    Ferguson da Hollandalı futbolcunun görüşüne katıldı ve Veron'un takımda kalacağını belirtti: “İnsanlar onu bu turda görmeye devam ediyor ama hâlâ gideceğini söylüyorlar. Benim gözümün önünden çekilip götürülmeyecekse yanılıyorlar. Seba harika bir oyuncu. Müthiş bir yaratıcılığı var, her zaman topu istiyor ve çok çalışkan. Bu akşam olağanüstüydü.”

    Ancak bir haftadan kısa süre sonra Veron, Londra'ya geri uçtu ve Chelsea ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Estudiantes altyapısından yetişen oyuncuya göre kendisini ayrılığa yönlendiren kişi Ferguson'du.

    Veron, “Ferguson bana karşı samimi değildi. İki ay önce birkaç kulüp benimle ilgilendiğinde satılık olmadığımı söylemişti. Bana takımda istendiğim izlenimini verdi. Ama işin içine para girince söyledikleri değişti. Bunu kabullenmek benim için zor. Chelsea'ye imza atacağım haberi sürekli gündemdeydi ve Manchester'da kimse bunu yalanlamıyordu. Bu yüzden Ferguson'a ‘Beni kadroda istiyor musun?’ diye sordum” dedi.

    “Sonra Chelsea'nin teklifinin çok iyi, maddi açıdan cazip ve ayartıcı olduğunu söyledi. Her şeyin parayla ilgili olduğunu anladım. Ben de parayla ilgilenmediğimi söyledim ama mesele buysa... Sanırım benim için dönüm noktası buydu.”

    Ferguson, Manchester Evening News'e yaptığı açıklamada sert bir yanıt verdi: “Seba neler olup bittiğini başından beri biliyordu. Bu konuda ikiyüzlü davrandığımı söylemesi utanç verici.” Ferguson, Kleberson ve Eric Djemba-Djemba'yı transfer ettikten sonra orta sahada “gereğinden fazla” seçeneğe sahip olduğunu ve United'ın bu nedenle Chelsea'nin teklifini kabul ettiğini savundu.

  • Chelsea'nin 'pişmanlığı'

    Juan Sebastian Veron of Chelsea
    Getty Images Sport

    Saha dışında yaşadığı travma ve sakatlıklar, Veron'un Chelsea'ye uyum sağlamasını engelledi. Veron, daha sonra Old Trafford'dan ayrıldığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

    Veron'un Old Trafford dönemi beklentilerin altında kaldıysa, Stamford Bridge dönemi tam bir kâbus olarak nitelendirilebilir. 2003-04 sezonunda Claudio Ranieri yönetiminde tüm kulvarlarda yalnızca 14 maça çıktı ve tek golünü Liverpool'a karşı çıktığı ilk maçta attı. Sırtındaki sakatlık nedeniyle de beş ay sahalardan uzak kaldı.

    O dönem 28 yaşında olan Veron, Güney Londra'daki Barnes semtinde bulunan evinde de korkunç bir olay yaşadı. Palalı bir soyguncu, 60.000 sterlinlik soygun sırasında Veron'u, kız arkadaşını ve çocuklarını dehşete düşürdü. Veron, anlaşılır şekilde İngiltere'nin başkentine bir türlü alışamadı ve Chelsea, yalnızca bir sezonun ardından onu Inter'e kiraladı.

    United'dan Chelsea'ye ayrılma kararını değerlendiren Veron, 2019'da şunları itiraf etti: “United dönemiyle ilgili pişman olduğum şeylerin sayısı gerçekten çok az. Ama bunlardan biri Manchester'dan ayrılmak. O dönemde eski takım arkadaşlarımla konuşmuştum; bana kalmam gerektiğini söylüyorlardı. Sonra bir noktada, oynamak istediğim için, çünkü bilmiyordum... ayrılmaya karar verdim. Kalmalıydım.”

    2021'de FourFourTwo'ya da şöyle konuştu: “Aslında Londra'da yaşamayı Manchester'da yaşamaktan daha zor buldum çünkü oldukça küçük bir şehir olan La Plata'dan geliyorum. United'da daha uzun süre kalabilmeyi isterdim; farklı şeyler yapabileceğime inanıyorum. Manchester'da kalsaydım, sahada daha fazla süreklilik yakalayacağımı düşünüyorum.”

  • Zamanının ilerisinde

    Juan Sebastian Veron of Manchester United
    Getty Images Sport

    Veron'un Manchester'da başarılı olamamasının nedeni çaba eksikliği değil, o dönemde başarı getiren oyun anlayışına uymamasıydı.

    Ancak Veron, Ferguson’a karşı herhangi bir kırgınlık taşımıyor. Aksine, takımın değişmez oyuncularından biri olmak için yeterince çaba göstermediğini kabul ediyor.

    Veron, FourFourTwo’ya yaptığı açıklamada, “Bazı dönemlerde benden beklediği her şeyi ona istikrarlı biçimde veremedim. Birkaç maçta istediğini aldı ama diğerlerinde alamadı. Büyük bir oyuncu olmak istiyorsanız performansınız istikrarlı olmalı. Bunu Old Trafford’da başaramadım” dedi.

    Ferguson ise otobiyografisinde Veron’dan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını hiçbir zaman çözemediğini kabul etti: “Zaman zaman olağanüstü katkılar yapsa da Veron bizim takımımızda oynayamıyordu. Bireysel bir oyuncuydu. Antrenmanda kırmızıların sarılara karşı oynadığı bir maç düzenleseniz Veron iki takım için de oynardı. Sahanın her yerinde oynardı. İstediği yere giderdi. Onu 100 yıl çalıştırsam nerede oynatacağımı bilemezdim. O, ne yapacağı belli olmayan bir oyuncuydu, bir jokerdi.”

    Butt da dâhil olmak üzere Veron’la birlikte oynayan birçok United yıldızı, yıllar içinde benzer görüşler dile getirdi: “Veron çok iyi bir insan ve inanılmaz bir futbolcu olsa da United oyuncusu olmanın ne demek olduğunu bilmiyordu. Kulübün ruhunu bilmiyordu. Oyunun temposuna ayak uyduramadı. Taraftarlar küçük çalımları, teknik pasları istemiyordu. Hırs ve mücadele istiyordu.”

    Ferdinand, 2022’de bir Instagram canlı yayınında başka bir görüş ortaya attı: “Bence onun sorunu Roy Keane’di. Bu Roy Keane’in suçu değildi; sadece Keane’in kişiliği daha baskındı.” Keane de 2006’da Sunday Times’a yaptığı açıklamada bunu kabul etti: “Seba’ya karşı çok serttim ve hatalıydım. Geldiğinde mucizeler bekliyordum. Bunlar gerçekleşmeyince sürekli onu hedef alıyordum.”

    United, Veron’dan olmadığı bir oyuncuya dönüşmesini bekliyordu. Premier League’in ilk 11 yılında Ferguson’a büyük başarı getiren disiplinli taktik düzen, onun gibi sahada özgürce hareket eden bir geriden oyun kurucuya yer bırakmıyordu. Veron, 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerinin yaygınlaştığı birkaç yıl sonra United’a katılsaydı, kuşkusuz başarılı olurdu.

    Gary Neville, Fernandes’in 2020’de United’a transferinin ardından Sky Sports’a yaptığı açıklamada, “Seba’nın oyun tarzı, İtalya’dan gelişini de düşünürsek, aslında bugün Bruno Fernandes gibi birçok orta saha oyuncusunun oynadığı tarza benziyor. Fernandes bana Veron’u çok hatırlatıyor. Ama oyun artık oyuncuların farklı pozisyonlara geçebildiği bir noktaya geldi. Sistemlerde çok daha fazla esneklik var, 4-4-2 artık yok” dedi.

    “Bence Veron, pozisyonların değişebileceği düşüncesiyle ve farklı bir anlayışla, oyun kalıpları oturmuş bir takıma geldi. Bana göre işlerin tam olarak yolunda gitmemesinin nedeni buydu. Bunun oyuncu ya da insan olarak kendisiyle hiçbir ilgisi yoktu. Harika bir oyuncuydu.”

    Başka bir deyişle Veron, Premier League’in henüz anlamayı öğrenmediği bir futbol diliyle Old Trafford’a gelen, alışılmadık derecede zarif bir oyuncuydu. Sakin ve sinematik bir zarafetle oynayan Küçük Cadı, farklı bir seviyedeydi.