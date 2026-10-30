Juan Sebastian Veron, Temmuz 2001'de Lazio'dan o dönem Britanya rekoru olan 28,1 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olduğunda Sir Alex Ferguson, “Bir futbolcuya bu kadar para harcayacağımı hiç düşünmezdim,” demişti. “Bence kariyerinin en iyi yıllarına giriyor. Zirveye çıkacak ve biz de bundan yararlanacağız. Yararlanabileceğimiz bir oyun görüşüne sahip, dünya çapında, harika bir futbolcu.”

Ferguson'ın Veron hakkındaki görüşü neredeyse herkes tarafından paylaşılıyordu. Liverpool efsanesi Mark Lawrenson da BBC Sport'a gönülsüzce, Arjantinli futbolcunun United'ı Premier League'de “yenilmez” kılacağını söylemişti. Manchester United'ın önceki üç sezonun her birinde şampiyon olduğu ve son sezonda Arsenal'ın 10 puan önünde bitirdiği düşünülürse bu, gerçekçi bir iddia gibi görünüyordu.

Veron'un geçmişteki başarıları konusunda kuşku yoktu. İlk olarak 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla gösterdiği etkileyici performansla öne çıkmış ve İtalyan ekibi Parma'ya transfer olmuştu. Kulüpte geçirdiği tek sezonda Parma'nın Coppa Italia ve UEFA Kupası'nı kazanmasında kilit rol oynayınca Lazio, 1999'da Veron'u 18,1 milyon sterline kadrosuna katmıştı.

Kaderin bir cilvesi olarak Veron, Lazio formasıyla ilk maçına UEFA Süper Kupası'nda United'a karşı çıktı. Takımının 1-0 kazandığı maçtaki performansı Ferguson üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Sven-Goran Eriksson yönetimindeki Lazio, Veron'un oyun kuruculuğunda Scudetto'yu, Coppa Italia'yı ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Babası ve Estudiantes efsanesi Juan Ramon'a atıfla “Küçük Cadı” olarak anılan Veron, hafta hafta rakipleri ve taraftarları büyülüyordu.

Ancak sonuçta Veron, zirveye United'da değil Lazio'da ulaştı. Manchester United formasıyla 82 maçta yalnızca 11 gol attı ve 2003 yazında Chelsea'ye gönderilmesinin ardından Premier League tarihinin en büyük transfer fiyaskolarından biri olarak nitelendirildi.

Yine de Veron'un Premier League'de formasını giydiği iki takım cumartesi günü Stamford Bridge'de karşılaşacakken, onun hakkındaki değerlendirmeleri yeniden gözden geçirmek için iyi bir zaman gibi görünüyor. Evet, Veron Old Trafford'da beklentileri karşılayamadı ama keçi sakallı oyun kurucu tam anlamıyla başarısız değildi; yalnızca çağının ilerisindeydi.