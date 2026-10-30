“Bir futbolcuya bu kadar para harcayacağımı hiç düşünmezdim,” dedi Sir Alex Ferguson, Juan Sebastian Veron'un Temmuz 2001'de Lazio'dan Manchester United'a dönemin Britanya transfer rekoru olan 28,1 milyon sterlin karşılığında katılmasının ardından. “Bence kariyerinin en iyi yıllarına giriyor. Zirveye ulaşacak ve bundan biz yararlanacağız. O, oyun görüşünden faydalanabileceğimiz, dünya çapında, müthiş bir futbolcu.”

Ferguson'ın Veron hakkındaki görüşünü, Liverpool efsanesi Mark Lawrenson da dahil olmak üzere hemen herkes paylaşıyordu. Lawrenson, isteksizce BBC Sport'a Arjantinli oyuncunun United'ı Premier League'de “yenilmez” hâle getireceğini söyledi. Manchester United'ın önceki üç sezonun her birinde şampiyon olduğu ve son sezonda Arsenal'in 10 puan önünde bitirdiği düşünüldüğünde, bu gerçekçi bir iddia gibi görünüyordu.

Veron'un kalitesi kuşkusuzdu. İlk olarak 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti ve İtalyan ekibi Parma'ya transfer oldu. Kulüpte geçirdiği tek sezonda Parma'nın İtalya Kupası ve UEFA Kupası'nı kazanmasında kilit rol oynadıktan sonra Lazio, 1999'da Veron'u 18,1 milyon sterline kadrosuna kattı.

Kaderin bir cilvesi olarak Veron, Serie A devinin formasını ilk kez Avrupa Süper Kupası'nda United'a karşı giydi. Lazio'nun 1-0'lık galibiyetindeki performansı Ferguson üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Sven-Goran Eriksson yönetimindeki Lazio, Veron'un yaratıcılığıyla oyuna yön verdiği dönemde Serie A şampiyonluğunu, İtalya Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Babası ve Estudiantes efsanesi Juan Ramon'a gönderme yapan “Küçük Cadı” lakabıyla tanınan Veron, her hafta rakiplerini ve taraftarları büyülüyordu.

Ancak sonuçta Veron, zirveye United'da değil, Lazio'da ulaştı. Manchester United formasıyla 82 maçta yalnızca 11 gol attı ve 2003 yazında Chelsea'ye gönderilmesinin ardından Premier League tarihinin en büyük transfer fiyaskolarından biri olarak nitelendirildi.

Yine de Veron'un Premier League'de forma giydiği iki takım cumartesi Stamford Bridge'de karşılaşacakken, onu yeniden değerlendirmek için iyi bir zaman gibi görünüyor. Evet, Veron Old Trafford'da beklentileri karşılayamadı ama keçi sakallı oyun kurucu hiç de tam bir başarısızlık değildi; yalnızca çağının ilerisindeydi.