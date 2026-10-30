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Veron Man Utd 1:1Getty/GOAL

Juan Sebastian Veron: 'Lanet olası derecede iyi' Arjantinli oyun kurucu Manchester United'da neden başarısız oldu?

Manchester United, orta saha oyuncusunu Lazio'dan transfer etmek için kesenin ağzını açtı ancak oyuncunun Old Trafford'daki dönemi hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

James Westwood
Çeviri:

  • “Bir futbolcuya bu kadar para harcayacağımı hiç düşünmezdim,” dedi Sir Alex Ferguson, Juan Sebastian Veron'un Temmuz 2001'de Lazio'dan Manchester United'a dönemin Britanya transfer rekoru olan 28,1 milyon sterlin karşılığında katılmasının ardından. “Bence kariyerinin en iyi yıllarına giriyor. Zirveye ulaşacak ve bundan biz yararlanacağız. O, oyun görüşünden faydalanabileceğimiz, dünya çapında, müthiş bir futbolcu.”

    Ferguson'ın Veron hakkındaki görüşünü, Liverpool efsanesi Mark Lawrenson da dahil olmak üzere hemen herkes paylaşıyordu. Lawrenson, isteksizce BBC Sport'a Arjantinli oyuncunun United'ı Premier League'de “yenilmez” hâle getireceğini söyledi. Manchester United'ın önceki üç sezonun her birinde şampiyon olduğu ve son sezonda Arsenal'in 10 puan önünde bitirdiği düşünüldüğünde, bu gerçekçi bir iddia gibi görünüyordu.

    Veron'un kalitesi kuşkusuzdu. İlk olarak 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti ve İtalyan ekibi Parma'ya transfer oldu. Kulüpte geçirdiği tek sezonda Parma'nın İtalya Kupası ve UEFA Kupası'nı kazanmasında kilit rol oynadıktan sonra Lazio, 1999'da Veron'u 18,1 milyon sterline kadrosuna kattı.

    Kaderin bir cilvesi olarak Veron, Serie A devinin formasını ilk kez Avrupa Süper Kupası'nda United'a karşı giydi. Lazio'nun 1-0'lık galibiyetindeki performansı Ferguson üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Sven-Goran Eriksson yönetimindeki Lazio, Veron'un yaratıcılığıyla oyuna yön verdiği dönemde Serie A şampiyonluğunu, İtalya Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Babası ve Estudiantes efsanesi Juan Ramon'a gönderme yapan “Küçük Cadı” lakabıyla tanınan Veron, her hafta rakiplerini ve taraftarları büyülüyordu.

    Ancak sonuçta Veron, zirveye United'da değil, Lazio'da ulaştı. Manchester United formasıyla 82 maçta yalnızca 11 gol attı ve 2003 yazında Chelsea'ye gönderilmesinin ardından Premier League tarihinin en büyük transfer fiyaskolarından biri olarak nitelendirildi.

    Yine de Veron'un Premier League'de forma giydiği iki takım cumartesi Stamford Bridge'de karşılaşacakken, onu yeniden değerlendirmek için iyi bir zaman gibi görünüyor. Evet, Veron Old Trafford'da beklentileri karşılayamadı ama keçi sakallı oyun kurucu hiç de tam bir başarısızlık değildi; yalnızca çağının ilerisindeydi.

  • 'Tüm zamanların en büyüklerinden biri'

    Juan Sebastian Veron
    Getty Images Sport

    Veron, Old Trafford'daki kariyerine hızlı bir başlangıç yaparak takım arkadaşlarını ve yorumcuları kendine hayran bıraktı.

    Veron, Manchester'daki ilk haftalarında 28,1 milyon sterlinlik bonservis bedelinin karşılığını veren bir oyuncu gibi görünüyordu. Premier League'deki ilk sekiz maçında dört gol attı. Everton'ın 4-1 mağlup edildiği maçta Roy Keane'le yaptığı şık verkaçın ardından ilk golünü kaydetti. Sonrasında Newcastle'a karşı gelişine yaptığı müthiş voleyle ağları buldu, Tottenham karşısında 5-3'lük heyecan verici geri dönüş galibiyetinde yerden bir vuruşla gol attı ve Bolton Wanderers'a uzak mesafeden harika bir serbest vuruş golü kaydetti.

    Nicky Butt, The Times'a verdiği röportajda şunları söyledi: “Everton maçında cezalıydım. O oynadı, ben de otururken ‘United'da bir daha asla oynayamayacağım, benim işim bitti, başka bir takıma gitmem gerekecek’ diye düşündüm. Veron, [Eric] Cantona dışında gördüğüm en iyi oyuncuydu. Antrenmanlarda daha önce hiç görmediğim gibiydi.”

    Veron, eylül ayında Premier League'de ayın oyuncusu seçildi. United'ın ilk beş maçından üçünü kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde de etkileyici bir performans sergiledi. En dikkat çekici oyununu, Old Trafford'da Olympiacos'un 3-0 mağlup edildiği maçta ortaya koydu. Orta çizgiyi biraz geçtikten sonra Ryan Giggs'e gönderdiği, savunmayı yaran harika pas da dahil olmak üzere iki asist yaptı.

    United'ın eski teknik direktörü Ron Atkinson, o aşamada Veron'u George Best'in ardından kulübün kırmızı formasını giymiş en yetenekli ikinci oyuncu olarak nitelendirecek kadar etkilenmişti. Atkinson, The Guardian'a yaptığı açıklamada şunları ekledi: “Sakatlıklar izin verirse Old Trafford'da tüm zamanların en büyüklerinden biri olacağını şimdiden söyleyebilirim. Oyun görüşü, pas çeşitliliği ve saha içi farkındalığı olağanüstü. Veron'u her izlediğimde ağzım açık kalıyor.”

  • Taktiksel dengesizlik

    Man Utd v Chelsea X
    Getty Images Sport

    Veron'un varlığının, Noel'den önce şampiyonluk yarışından kopan Manchester United'ı olumsuz etkilediği kısa sürede anlaşıldı.

    Kendisine gösterilen bu denli büyük hayranlık, Veron'a daha o aşamada akıl almaz derecede yüksek beklentiler yüklemişti. Bu beklentileri karşılayamadığını söylemek yeterli.

    Ekim sonlarında Old Trafford'da Bolton'a attığı muhteşem gole rağmen United maçı 2-1 kaybetti. Bu sonuç, Premier League'de ciddi bir düşüşün başlangıcı oldu. Ferguson'ın takımı sonraki altı maçının yalnızca birini kazandı. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Liverpool ve Arsenal'a deplasmanda üst üste 3-1 yenildikten sonra evinde Chelsea'ye 3-0 mağlup oldu.

    Veron, Patrick Vieira ile Robert Pires arasındaki paslaşmalara yetişmek için sonuçsuz bir çaba gösterdiği Arsenal maçında 60. dakika dolmadan oyundan alındı. Chelsea karşısında da tamamen etkisiz kaldı ve rakipler onu United'ın zayıf halkası olarak hedef almaya başlamıştı.

    İtalya'daki taktik düzenler oyun kurucuları koruyordu. Ancak İngiltere'de Veron'ın merkezde sık sık top kaybetmesi, United'ın yaşlanan savunmasını hızlı kontra ataklara açık hâle getiriyordu. Veron'ın varlığı takımın dengesini de bozmuştu: Hem o hem de Keane, stoperlerden top almak için geriye gelmek istiyordu. Bu da Paul Scholes'u alışık olmadığı ikinci forvet veya 10 numara rolünde oynamaya zorluyordu.

    Ferguson, Veron'a yer açmak için kullandığı 4-5-1 ile takımın önceki yıllardaki başarısının temelini oluşturan 4-4-2 arasında sürekli geçiş yapıyordu. Bu da United'ın gerçek anlamda bir ritim yakalamasını engelledi. Veron'ın dinlendirildiği aralık ortasındaki West Ham maçını evinde kaybederek üst üste üçüncü yenilgisini alan Manchester United, ligde dokuzuncu sıraya gerilemiş ve lider Liverpool'un 11 puan gerisinde kalmıştı.

  • Şampiyonlar Ligi'nde ustalık dersi

    SOCCER-MANCHESTER-DEPORTIVO
    AFP

    United, 2001-02 sezonunun ikinci yarısında yeniden yükselişe geçti ancak Veron için işler inişli çıkışlı seyretti.

    Ancak soyunma odasında karakter ve tecrübe eksikliği yoktu. Keane, Giggs, Scholes, David Beckham ve Gary Neville gibi isimler pes etmeyi reddetti. Veron gibi yazın transfer edilen Ruud van Nistelrooy da en küçük gol fırsatını değerlendirmeye hazırdı. Böylece United etkileyici bir toparlanma gösterdi.

    Manchester United, West Ham yenilgisinin ardından çıktığı 15 maçın 13'ünü kazandı. Ardından Upton Park'ta West Ham'ı 5-3 yenerek Premier League'de liderliğe yükseldi. Ancak Middlesbrough karşısındaki iki felaket performans, United'ın sezonuna damga vurdu.

    FA Cup dördüncü turunda Riverside'da 2-0 kaybettiler. Boro, 23 Mart'ta Old Trafford'da oynanan lig maçını da 1-0 kazandı. Benito Carbone'ye topu kaptıran Veron, Alan Boksic'in dokuzuncu dakikada attığı belirleyici golün doğrudan sorumlusuydu. Ferguson da onu ikinci yarının başlarında oyundan aldı.

    Daha da kötüsü, Aşil sakatlığı nükseden Veron, United'ın Deportivo la Coruna ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçı da dâhil olmak üzere üç karşılaşmada forma giyemedi. Manchester United, Arjantinli futbolcu olmadan İspanya'da 2-0 kazandı; Veron ise rövanş maçına yetişti. Sakat Keane ve cezalı Scholes'un yokluğunda ilk 11'de başlayan Veron, sezonun en iyi performansını sergiledi.

    Ferguson'ın takımın başında çıktığı 100. Avrupa maçı 3-2'lik galibiyetle sonuçlandı. Veron, Ole Gunnar Solskjaer'in iki golünün de asistini yaptı. O geceki ikinci asisti inanılmazdı: Topu orta yuvarlakta alan Veron, zorluk derecesi nedeniyle çoğu oyuncunun denemeye bile kalkışmayacağı enfes bir dış ayak pasıyla Solskjaer'i ceza sahasında buldu. En iyi işlerinin çoğunda olduğu gibi bunu da hiç zorlanmadan yapmış gibi gösterdi.

    Ne yazık ki Veron için bu sonuç, Beckham'ın ciddi sakatlığının gölgesinde kaldı. İngiltere kaptanının ayağındaki bir kemik kırılmıştı. Maç sonrasında herkes, Veron'un United'ı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyan teknik ustalığı yerine Beckham'ın 2002 Dünya Kupası'nı kaçırıp kaçırmayacağını konuştu.

  • “Hepsi s*ktiğimin aptalları”

    Man Utd Training X
    Getty Images Sport

    Ferguson, Veron'a yönelik eleştirileri hoş karşılamadı ve Manchester United'ın Arsenal ile oynayacağı belirleyici maç öncesinde basına sert çıktı.

    Veron, sonraki turda Bayer Leverkusen karşısında o üstün performansını tekrarlayamadı ve United, deplasman golü kuralıyla elendi. Bu, büyük bir fırsatın kaçırılması olarak görüldü: Ferguson, memleketi Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çıkma şansını yitirmişti. Eleştirilerin çoğu Veron'a yönelirken bir pazar gazetesi, rövanş maçının ardından iki United oyuncusunun eski Lazio futbolcusuyla öfkeyle yüzleştiğini bile öne sürdü.

    Ayrıca Veron'un beş gün sonra Lazio'ya dönüşü için görüşmek üzere Roma'ya gittiği iddia edildi. Ferguson, “Tamamen saçmalık, düpedüz yalan,” dedi. Veron'un istikrarsız performansı hakkında daha fazla soru sorulunca da kulübün rekor transferini hararetle ve küfürler eşliğinde savundu.

    İskoç teknik direktör, gazetecilere basın odasından çıkmalarını söyleyerek şöyle konuştu: “Hadi gidin. Gözüm görmesin sizi. Sizinle artık s*ktirsen konuşmam. Veron s*ktirimin iyi oyuncusu. Hepiniz s*ktirimin aptallarısınız.” Ferguson'un medya karşısında sözünü sakınmaması alışılmadık bir durum değildi, ancak bu kadar sert bir çıkış beklenmiyordu.

    Ferguson'un, takımının Arsenal ile oynayacağı kritik maç öncesinde özellikle gergin olduğu açıktı. United, Arsene Wenger'in takımının Old Trafford'da şampiyonluğunu ilan etmesini önlemek için yenilmemek zorundaydı. Ferguson, kendisini eleştirenlere son bir “s*ktir gidin” mesajı verircesine Veron'u ilk 11'de başlattı. Ancak son gülen o olmadı: Sylvain Wiltord'un Fabian Barthez'i geçerek Arsenal'e şampiyonluğu getiren galibiyet golünü atmasından kısa süre sonra Veron, 58. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

    Manchester United sezonu üçüncü sırada tamamladı. Bu, kulübün Premier League dönemindeki en kötü derecesiydi ve takım 1998-99'dan bu yana ilk kez sezonu kupasız kapattı. Veron daha sonra ilk sezonunu “felaket” olarak nitelendirdi ve İtalyan futboluyla İngiliz futbolu arasındaki fiziksel hazırlık farkından yakındı.

    Veron, FourFourTwo'ya şunları söyledi: “Yoğun sezon öncesi antrenmanları yapılan bir ülkeden, maçların antrenman yerine geçtiği bir ülkeye geldim. Aralıktan sonra kondisyon temelimin eksikliğini hissettim ve sakatlanmaya başladım.”

    Bu zorluklara rağmen Veron, 40 maçta 13 gole katkı sağladı ve Avrupa'da kalitesini gösterdi. United'ın en büyük sorunu ise istikrarsız savunmasıydı. 36 yaşındaki Laurent Blanc, Jaap Stam'ın yerini doldurmakta çok başarısız olmuştu. Ferguson, Leeds'ten Rio Ferdinand'ı transfer etmek için kulübün transfer rekorunu bir kez daha kırarak bu soruna çözüm aradı.

  • “Yer yer muhteşem”

    Manchester United's Juan Veron celebrate
    AFP

    Manchester United, Arsenal ile arasındaki farkı kapatmak için tüm imkânlarını seferber etti ve Veron en önemli maçlarda takım için daha değerli bir oyuncu hâline geldi.

    United ve Veron, 2002-03 sezonunda belirgin biçimde gelişti. Ferdinand büyük fark yarattı. Veron'un oyun kurucu rolünü üstlenmesine imkân tanıyan 4-5-1 dizilişinin güçlü savunucularından yeni yardımcı antrenör Carlos Quieroz da aynı ölçüde etkili oldu.

    Orta saha daha verimli işlemeye başladı ve Manchester United maçları yeniden kontrol etmeye başladı. Hücumun son bölümünde aldığı ek destekle Van Nistelrooy'un gol ortalaması da daha da yükseldi. Keane'in kalça ameliyatından sonra iyileşme sürecinde olması nedeniyle sezonun başlangıcını kaçırması, Veron'a ilk günden itibaren daha fazla sorumluluk verilmesini sağladı.

    Veron, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha özellikle etkiliydi; ilk grup aşamasında dört gol ve üç asist kaydetti. Olympiacos karşısında alınan 4-0'lık farklı galibiyette şık bir aşırtma golü attıktan sonra, United'ın Bayer Leverkusen'i 2-0 yendiği maçta turnuvanın en güzel golüne aday olabilecek bir gole daha imza attı. Van Nistelrooy'un pasını diz hizasına kaldırıp yaklaşık 18 metreden yaptığı güzel bir voleyle topu ağların alt köşesine gönderdi.

    Ferguson maçın ardından, "Juan, Avrupa futbolundan ilham alıyor gibi görünüyor; bundan büyük keyif alıyor," dedi. "Değerlendirmesi kolay bir fırsat değildi. Vuruş zamanlaması müthişti."

    Veron, Keane'in yokluğunda kendini sahada daha özgürce ifade ediyor ve en büyük maçlarda da etkisini gösteriyordu. Aralık ayında Arsenal karşısında alınan 2-0'lık galibiyette kritik bir gol atarak geçmişteki bazı hayal kırıklıklarını geride bıraktı. Birkaç gün sonra West Ham'a karşı kazanılan 3-0'lık maçta da yaklaşık 27 metreden inanılmaz bir frikik golü kaydetti. United, Old Trafford'da Birmingham City'yi mağlup ederken Veron, Ferguson'ın hafızasına kazınan, akıllara durgunluk veren bir asiste daha imza attı.

    Ferguson, 2013'te yayımlanan otobiyografisinde, "Ayağını geriye çekmeden, ayağının dışıyla Beckham'a bir pas verdi; top savunmanın etrafından kavis çizerek geçti," dedi. "Beckham topa yetişip kalecinin üzerinden aşırdı. Bazı anlarda olağanüstü olabiliyordu." 2002'nin sonunda United, gerçek bir şampiyonluk adayının özgüvenini yeniden kazanmıştı.

  • Hak edilmiş madalya

    Veron
    Getty

    Veron’un Old Trafford’daki ikinci sezonu zaferle sona erdi ancak Premier League’e uygunluğuna dair soru işaretleri devam etti.

    Veron, United'ın Lig Kupası finaline yükselmesinde önemli rol oynadı ancak takım, Cardiff'teki Millennium Stadyumu'nda Liverpool'a 2-0 yenildi. Ferguson, takımı Şampiyonlar Ligi'nde yeniden çeyrek finale de taşıdı. Çeyrek final bileti, ikinci grup aşamasında Juventus deplasmanında etkileyici bir galibiyetle alındı.

    Manchester United, Giggs'in iki harika golü ve Van Nistelrooy'un bir golüyle Torino'da 3-0 kazandı; İtalyan devine karşı maçın başından sonuna kadar üstün oynadı. Övgülerin büyük bölümünü haklı olarak Giggs topladı ancak bu maç, Veron'un United formasıyla sergilediği en iyi performanstı.

    Sağ kanatta Gianluca Zambrotta'yı geçtikten sonra Giggs'e United'ı öne geçiren gol için topu hazır bir şekilde sundu. Maçın temposunu da genel olarak belirleyerek eski Lazio takım arkadaşı Pavel Nedved ile Edgar Davids'i gölgede bıraktı. Veron gerçek bir futbol sanatçısıydı ve o gece Stadio delle Alpi onun Sistina Şapeli'ydi.

    Ancak Premier League'de bu büyüye daha seyrek rastlandı. Chelsea karşısında Diego Forlan'ın son anlarda galibiyet golünü atmasını sağlayan harika ara pası dışında Veron'un yılbaşından sonraki etkisi sınırlı kaldı. Mart ayında Leeds karşısında ayak bileğinden sakatlanınca sezonu da neredeyse sona erdi.

    Scholes'un cezalı olması üzerine Ferguson, Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı için onu aceleyle sahalara döndürdü. United'ın 4-3 kazandığı maçta Veron mücadeleci bir oyun sergilese de Real Madrid toplamda 6-5'lik skorla turu geçti. Bu, Veron'un kulüp adına ilk 11'de başladığı son maç oldu.

    Veron, United'ın son dokuz Premier League maçının sekizinde forma giymedi. Yalnızca sondan bir önceki hafta sonunda Charlton Athletic karşısında alınan 4-1'lik galibiyette 21 dakika oynadı. Manchester United bu dokuz maçın sekizini kazandı, Highbury'de Arsenal ile 2-2 berabere kaldı ve sekiz puanlık farkı kapatarak şampiyonluğu Kuzey Londra ekibinden geri aldı. Veron'un kenarda olduğu dönemde takımın sezonu böylesine güçlü bitirmesi, onun açısından pek iyi bir görüntü değildi.

    Yine de şampiyonluk madalyasını hak ettiğine şüphe yok. Veron, 25 Premier League maçında beş gole katkıda bulundu. O dönemdeki İngiliz futboluna pek uygun olmadığı açık olsa da Ferguson, maçın sonucunu belirleyebilecek yeteneğine inanmaktan hiç vazgeçmedi.

  • Ani son

    Ruud Van Niselrooy of Man Utd celebrates
    Getty Images Sport

    Veron, 2003-04 sezonu öncesinde United'dan Chelsea'ye transfer oldu, ancak ayrılmadan önce olağanüstü yeteneğini son bir kez sergiledi.

    Veron'un geleceğine ilişkin spekülasyonlar 2023 yazı boyunca sürerken United kadrosu sezon öncesi hazırlık turu için ABD'ye gitti. Celtic ve Club America'yı mağlup eden United, ardından New Jersey'de Juventus'la yeniden karşılaştı.

    Maç öncesinde Veron'un 15 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmaya yaklaştığına dair söylentiler gündeme hâkimdi. Ancak bunlardan etkilenmiş görünmeyen Veron, United'ın Juventus'u 4-1 yendiği maçta iki golün asistini yaptı. Van Nistlerooy'a ayağının dışıyla verdiği asist maçın en çarpıcı anıydı. Bu pas, Arjantinli ustanın sahada başkalarının göremediği fırsatları görebildiğinin bir başka örneğiydi. Sağ ayağıyla yaptığı tek bir dokunuş Juventus savunmasını açmıştı.

    Son düdüğün ardından Van Nistelrooy, “Seba sahadaki en iyi oyuncuydu. Topu bir kez bile kaybetmedi, bütün pasları yerini buldu ve golümdeki asisti kesinlikle harikaydı,” dedi. “Topu onun yaptığı gibi havalandırabilecek çok fazla oyuncu yok.”

    Ferguson da Veron'un takımda kalacağını belirtirken Hollandalı oyuncunun sözlerine katıldı: “İnsanlar onu bu turda görmeye devam ediyor ama hâlâ gideceğini söylüyor. Onu gözümün önünden alıp götürmeyeceklerse yanılıyorlar. Seba muhteşem bir oyuncu. Harika bir hayal gücü var, her zaman topu istiyor ve çok yüksek bir çalışma kapasitesine sahip. Bu gece olağanüstüydü.”

    Ancak bir haftadan kısa süre sonra Veron, Londra'ya geri dönerek Chelsea ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Estudiantes altyapısından yetişen oyuncuya göre kendisini ayrılığa yönlendiren kişi Ferguson'dı.

    Veron, “Ferguson bana karşı samimi değildi. İki ay önce birkaç kulüp benimle ilgilendiğini belirtmişti ve o da satılık olmadığımı söylemişti,” dedi. “Beni istediği izlenimini verdi. Ama işin içine para girince konuşması değişti. Bunu kabullenmek benim için zor. Chelsea'ye imza atacağıma dair haberler sürekli çıkıyordu ve Manchester'da kimse bunları yalanlamıyordu. Bu yüzden Ferguson'a ‘Beni kadroda istiyor musun?’ diye sordum.

    “Sonra Chelsea'nin teklifinin çok iyi, maddi açıdan cazip ve baştan çıkarıcı olduğunu söyledi. Meselenin tamamen para olduğunu anladım. Parayla ilgilenmediğimi söyledim ama mesele buysa... Sanırım benim için dönüm noktası buydu.”

    Ferguson, Manchester Evening News'e yaptığı açıklamada sert bir yanıt verdi: “Seba neler olduğunu başından beri biliyordu. Bu yüzden bu konuda iki yüzlü davrandığımı söylemesi utanç verici.” Teknik direktör, Kleberson ve Eric Djemba-Djemba'yı transfer ettikten sonra orta sahada “ihtiyaçlarından fazla” seçeneği olduğunu ve United'ın Chelsea'nin teklifini bu nedenle kabul ettiğini savundu.

  • Chelsea 'pişman'

    Juan Sebastian Veron of Chelsea
    Getty Images Sport

    Saha dışındaki travmalar ve sakatlıklar, Veron'un Chelsea'ye uyum sağlamasını engelledi. Veron, daha sonra Old Trafford'dan ayrıldığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

    Veron'ın Old Trafford'daki dönemi beklentilerin altında kaldıysa Stamford Bridge'deki dönemi tam bir kâbustu. 2003-04 sezonunda Claudio Ranieri yönetiminde tüm kulvarlarda yalnızca 14 maça çıktı ve Liverpool'a karşı ilk maçında bir gol attı. Bel sakatlığı nedeniyle de beş ay sahalardan uzak kaldı.

    O dönem 28 yaşında olan Veron, Güney Londra'daki Barnes'ta bulunan evinde de korkunç bir olay yaşadı. Palalı bir soyguncu, 60 bin sterlinlik soygun sırasında Veron'ı, kız arkadaşını ve çocuklarını dehşete düşürdü. Veron, anlaşılır biçimde Londra'ya bir türlü alışamadı ve Chelsea onu yalnızca bir sezonun ardından Inter'e kiraladı.

    United'dan Chelsea'ye ayrılma kararını 2019'da değerlendiren Veron, şöyle itiraf etti: “Gerçek şu ki United'daki dönemimle ilgili pişmanlık duyduğum çok az şey var, gerçekten çok az. Ama bunlardan biri Manchester'dan ayrılmam. O dönemde eski takım arkadaşlarımla konuştum; bana kalmam gerektiğini söylediler. Sonra bir noktada ayrılmaya karar verdim çünkü oynamak istiyordum, çünkü bilmiyordum... Kalmalıydım.”

    2021'de FourFourTwo'ya da şunları söyledi: “Aslında Londra'da yaşamak, Manchester'da yaşamaktan daha zor geldi. Çünkü ben oldukça küçük bir şehir olan La Plata'dan geliyorum. United'da daha uzun süre kalabilmiş olmayı isterdim; çünkü bazı şeyleri farklı yapabileceğime inanıyorum. Manchester'da kalsaydım sahada daha fazla süreklilik yakalayabileceğimi düşünüyorum.”

  • Zamanının ilerisinde

    Juan Sebastian Veron of Manchester United
    Getty Images Sport

    Veron'un Manchester'da başarılı olamamasının nedeni yeterince çaba göstermemesi değil, o dönemde başarı getiren oyun anlayışına uyum sağlayamamasıydı.

    Veron, buna rağmen Ferguson'a karşı herhangi bir kırgınlık taşımıyor. Aksine, takımın değişmez oyuncularından biri olmak için yeterince çaba göstermediğini kabul ediyor.

    Veron, FourFourTwo'ya şöyle dedi: “Bazı dönemlerde benden beklediği her şeyi ona istikrarlı biçimde veremedim. Birkaç maçta beklentisini karşıladım ama diğerlerinde karşılayamadım. Büyük bir oyuncu olmak istiyorsanız performansınız istikrarlı olmalı. Bunu Old Trafford'da başaramadım.”

    Ferguson ise otobiyografisinde Veron'dan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını hiçbir zaman çözemediğini kabul etti: “Zaman zaman olağanüstü katkılar sağlasa da Veron bizim takımımızda oynayamıyordu. Kendi bildiğini okuyan bir oyuncuydu. Antrenmanda kırmızılarla sarılar arasında maç yapsanız iki takım için de oynardı. Her yerde oynuyordu. İstediği yere gidiyordu. Onu 100 yıl çalıştırsam nerede oynatacağımı bilemezdim. Ne yapacağı belli olmayan bir oyuncuydu, jokerdi.”

    Butt da dâhil olmak üzere Veron'la birlikte oynayan birçok United yıldızı, yıllar içinde benzer görüşler dile getirdi: “Veron çok iyi bir insan ve inanılmaz bir futbolcu olsa da United oyuncusu olmanın ne demek olduğunu bilmiyordu. Kulübün ruhunu kavrayamamıştı. Oyunun temposuna ayak uyduramadı. Taraftarlar küçük çalımlar, teknik paslar istemiyordu. Hırs ve mücadele istiyordu.”

    Ferdinand, 2022'de bir Instagram canlı yayınında başka bir görüş ortaya attı: “Bence onun sorunu Roy Keane'di. Bu Roy Keane'in hatası değildi; sadece kişiliği daha baskındı.” Keane de 2006'da Sunday Times'a verdiği demeçte bunu kabul etti: “Seba'ya karşı çok serttim ve yanılmıştım. Geldiğinde mucizeler bekliyordum. Bunlar gerçekleşmeyince sürekli onu hedef alıyordum.”

    United, Veron'dan olmadığı biri olmasını bekliyordu. Premier League'in ilk 11 yılında Ferguson'a büyük başarı getiren disiplinli taktik düzeninde, onun gibi özgürce düşünen ve oyunu geriden kuran bir oyuncuya yer yoktu. Veron, 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerinin yaygınlaştığı birkaç yıl sonraki dönemde United'a katılsaydı, kuşkusuz başarılı olurdu.

    Gary Neville, Fernandes'in 2020'de United'a transferinin ardından Sky Sports'a şöyle dedi: “Seba'nın oyun tarzı, İtalya'dan gelişi... Aslında bugün Bruno Fernandes gibi birçok orta saha oyuncusu böyle oynuyor. Bana Veron'u çok hatırlatıyor. Ama oyun artık oyuncuların farklı pozisyonlara geçebildiği, sistemlerin çok daha esnek olduğu bir noktaya geldi. 4-4-2 artık yok.

    “Bence Veron, sahada yer değiştirmeye dayalı farklı bir oyun anlayışıyla, düzeni oturmuş bir takıma geldi. Bana göre işlerin tam olarak yolunda gitmemesinin nedeni buydu. Bunun oyunculuğuyla ya da kişiliğiyle hiçbir ilgisi yoktu. Harika bir oyuncuydu.”

    Başka bir deyişle Veron, Premier League'in henüz anlamayı öğrenmediği bir futbol diliyle Old Trafford'a gelen, eşine az rastlanır bir yetenekti. Ağır tempolu ama sinematik bir zarafetle oynayan Küçük Cadı, farklı bir seviyedeydi.