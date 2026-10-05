Juan Roman Riquelme: Zamanı durduran ve Boca Juniors'ın en büyük efsanesi olarak Diego Maradona'yı gölgede bırakan adam

Haziran 2023'te Buenos Aires'te soğuk bir akşamda Lionel Messi, ülkesini Katar'da Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasından aylar sonra La Bombonera'da sahaya çıktı. Boca Juniors'ın ikonik stadının tribünlerini sarsan 57.000 taraftar, millî kahramanlarına beklenmedik bir ricada bulunmak için tek ses oldu: “Messi, Messi, beni affetmelisin.”

Arjantin futbolunun bu mabedinde taraftarlar, bir başka efsanevi 10 numarayı onurlandırmak için toplanmıştı. O isim Messi değildi. Ölümsüz efsanesi onlarca yıl önce o kutsal sahada şekillenen Diego Maradona da değildi. Taraftarların yücelttiği isim, Boca Juniors'ın gerçek simgesi ve futbol romantizminin yaşayan temsilcisiydi.

Taraftarlar sözlerini, “La Boca'da en büyük, en büyük Roman'dır” diyerek tamamladı. Futbolu bırakmasının üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra Juan Roman Riquelme, Arjantin futbolunun yaşayan efsanelerinin yer aldığı ve biletleri dakikalar içinde tükenen bir jübile maçıyla nihayet hak ettiği vedaya kavuşuyordu.

Bir sanatçı. Bir illüzyonist. Bir hipnoz ustası. Futbolun özüne bağlı pek çok kişi için Riquelme, gelmiş geçmiş en büyük oyuncu. Sahasını bir tuvale dönüştüren Riquelme, topu zarif bir kendini ifade etme aracına çevirdi. Ayak çabukluğuyla savunmacıları çaresiz bırakıyor, şaşkına çeviriyor ve peşinden koşturuyordu. Taraftarlar, rakipler ve takım arkadaşları, kalıplara sığmayan bu oyuncunun çalımları, dokunuşları, dönüşleri ve hünerleri karşısında büyüleniyordu.

Riquelme, Boca'yla dünyayı fethetti, hem kulübünde hem de millî takımda teknik direktörlerle çekişti ve gollerle, asistlerle ya da kupalarla anlatılamayacak bir efsane yarattı. Buenos Aires'in kuzeyindeki dış mahallelerden gelen içine kapanık bir çocuğun nasıl dokunulmaz bir romantik ikona dönüştüğünü anlamak için Arjantin futbolunu sonsuza dek değiştiren 1978'deki bir hafta sonuna dönmemiz gerekiyor.