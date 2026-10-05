Juan Roman Riquelme: Zamanı durduran ve Boca Juniors'ın en büyük efsanesi olarak Diego Maradona'yı gölgede bırakan adam

Efsanevi 10 numaranın vedasının ardından Maradona’nın gölgesi Riquelme’nin üzerinde hissediliyordu, ancak Carlos Bianchi genç yeteneğin parlamasını sağladı. 1998’de Boca’nın teknik direktörlüğüne geldiğinde Bianchi, takımı Riquelme’nin etrafında kurması gerektiğini fark etti. İkili arasında gelişen güven, kulübün altın çağının temelini oluşturdu.
Riquelme daha sonra, “Bana özel davranırdı,” diye anlatmıştı. “Başka kimsenin olmadığı zamanlarda odama gelirdi. Onunla çok özel bir ilişkim var.”
Bianchi ise övgüyü oyun kurucusuna yöneltmişti: “Bu onun sayesinde. İnsanların bizi sevmesinin nedeni, bize nasıl mücadele edeceğimizi, nasıl daha iyi olacağımızı öğretmesi. Benim yapmam gereken tek şey teşekkür etmek. Onu çok seviyorum, kendimi ailesinin bir parçası gibi hissediyorum.”
O dönemde futbolun temposu giderek artmasına rağmen Riquelme, sahada zamanı durdururcasına öldürücü pası verebileceği kusursuz koşuyu bekleyerek oyunu kendi sakin temposuna çekmeyi başardı. O pası veremediğinde ise topu vücuduyla saklar, kalçasını döndürür ve rakibinden uzak tutmak için bir ayağından diğerine aktarırdı. Görünüşe göre bütün bunları, topu bırakma anı gelene kadar tek bir akıcı hareketle yapardı.
Eski Real Madrid forveti ve Riquelme’nin Arjantinli vatandaşı Jorge Valdano onu şöyle tarif etmişti: “Açık yolları, doğru zamanı, takım arkadaşının ayağına en uygun pası ve sahanın bulunduğu her bölgesindeki oyunun temposunu seçiyor… Onun zekâsındaki bir oyuncuyu izlemek büyük keyif, çünkü sanki beyninde futbolun tüm tarihinin hafızasını taşıyor.
“O, hayatın yavaş aktığı ve komşularımızla sohbet etmek için sandalyelerimizi sokağa çıkardığımız bir zamandan gelen oyuncu. Riquelme’nin oyununda öğretici bir şey var. Sanki topa her dokunduğunda oyun duruyor, sanki Riquelme futbolun unutulmuş gerçeklerini biliyor.”
Bu ustalık, en belirgin hâlini Riquelme’nin forvet Martin Palermo ile kurduğu uyumda buldu. Ancak bu ilişki de sonunda bozulacaktı.
Palermo, “Roman’la oynarken mesele, stoperlerin arkasına sızıp kaleciyle kolayca karşı karşıya kalmamı sağlayacak koşuyu yapmaktı,” diye hatırladı. “Bu uyum, bunları konuşmaktan ve her gün o kadar çok çalışmaktan da geliyor.”
Bianchi yönetimindeki Boca durdurulamıyordu. Apertura ve Clausura şampiyonluklarını kazanarak ülke futboluna hükmetti, ardından gözünü kıta sahnesine çevirdi.
Boca’yı 2000 Copa Libertadores şampiyonluğuna taşırken Riquelme, kariyerine damga vuracak türden bir sihir sergiledi. La Bombonera’da River Plate’e karşı oynanan gergin çeyrek final rövanşında, sağ kanatta sırtı kaleye dönükken topu aldı. Tek bir akıcı hareketle topu geriye doğru River savunmacısı Mario Yepes’in bacaklarının arasından geçirdi ve Kolombiyalı oyuncuyu çaresiz bıraktı.
Riquelme, 3-0’lık galibiyetten yıllar sonra, “Bacak arasından geçirdiğim o gün harikaydı,” diye hatırladı. “Clasico bambaşka bir şey. Barcelona-Madrid maçında oynadım ama onunla kıyaslanamaz. La Bombonera, dünyada hareket eden tek stat. İnsanların hayatına neşe katıyorsun. Clasico’yu kazandığında ödemen gereken tek şey benzin parası. Ondan sonra her şey bedava.”
Boca, finalde Palmeiras’ı mağlup etti. Ancak asıl başyapıt, aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Tokyo’daki Kıtalararası Kupa’da Real Madrid’le karşılaştıklarında ortaya çıktı. Madrid, son üç Şampiyonlar Ligi’nin ikisini kazanmıştı ve kadrosunda Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo ve Raul bulunuyordu.
Maç öncesinde, Riquelme’nin diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyebileceğine dair endişeler Boca’yı sarstı. Ancak Riquelme, “Takımın bana bağlı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir takımımız olduğuna inanıyorum,” diyerek kendi önemini küçümsedi. Etkisini büyük ölçüde hafife almıştı. Riquelme, Japonya’daki 90 dakika boyunca futbol dersi verdi.
Palermo, üçüncü dakikada Marcelo Delgado’nun ortasından gelen topu gole çevirdikten hemen sonra Riquelme, farkın ikiye çıkmasına yardım etti. Kendi yarı sahasının gerilerinde sahipsiz bir topu alan Riquelme, hızla ileriye baktı ve Palermo’nun kanatta yaptığı koşuyu gördü. Rahat bir hareketle topu ileriye, forvetin koşu yoluna gönderdi. Palermo da genç Casillas’ı geçerek henüz altıncı dakikada skoru 2-0 yaptı.
Maçın kalan bölümünde Riquelme, Avrupa şampiyonuna karşı adeta top göstermedi. Madrid’in çığır açan orta saha oyuncusu Makelele, defalarca onun gerisinde kaldı.
Riquelme; vücudunu, kusursuz zamanlanmış omuz hareketlerini ve meşhur ‘la pausa’ tekniğindeki ustalığını kullanarak Madrid’i çaresiz bıraktı. Boca, 2-1’lik galibiyeti korudu ve Riquelme’nin dünya çapında bir oyuncu olduğu artık tartışmasızdı. Ertesi yıl kupayı bir kez daha kazanmaları, kulüp tarihinde yeni bir altın çağı pekiştirdi.