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GFX Riquelme 1-1GOAL

Juan Roman Riquelme: Zamanı durduran ve Boca Juniors'ın en büyük efsanesi olarak Diego Maradona'yı gölgede bırakan adam

Oyun kurucu, dünya çapında kült bir figür hâline gelirken Boca'nın altın çağında kilit rol oynadı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Haziran 2023'te Buenos Aires'te soğuk bir akşamda Lionel Messi, ülkesini Katar'da Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasından aylar sonra La Bombonera'da sahaya çıktı. Boca Juniors'ın ikonik stadının tribünlerini sarsan 57.000 taraftar, millî kahramanlarına beklenmedik bir ricada bulunmak için tek ses oldu: “Messi, Messi, beni affetmelisin.”

    Arjantin futbolunun bu mabedinde taraftarlar, bir başka efsanevi 10 numarayı onurlandırmak için toplanmıştı. O isim Messi değildi. Ölümsüz efsanesi onlarca yıl önce o kutsal sahada şekillenen Diego Maradona da değildi. Taraftarların yücelttiği isim, Boca Juniors'ın gerçek simgesi ve futbol romantizminin yaşayan temsilcisiydi.

    Taraftarlar sözlerini, “La Boca'da en büyük, en büyük Roman'dır” diyerek tamamladı. Futbolu bırakmasının üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra Juan Roman Riquelme, Arjantin futbolunun yaşayan efsanelerinin yer aldığı ve biletleri dakikalar içinde tükenen bir jübile maçıyla nihayet hak ettiği vedaya kavuşuyordu.

    Bir sanatçı. Bir illüzyonist. Bir hipnoz ustası. Futbolun özüne bağlı pek çok kişi için Riquelme, gelmiş geçmiş en büyük oyuncu. Sahasını bir tuvale dönüştüren Riquelme, topu zarif bir kendini ifade etme aracına çevirdi. Ayak çabukluğuyla savunmacıları çaresiz bırakıyor, şaşkına çeviriyor ve peşinden koşturuyordu. Taraftarlar, rakipler ve takım arkadaşları, kalıplara sığmayan bu oyuncunun çalımları, dokunuşları, dönüşleri ve hünerleri karşısında büyüleniyordu.

    Riquelme, Boca'yla dünyayı fethetti, hem kulübünde hem de millî takımda teknik direktörlerle çekişti ve gollerle, asistlerle ya da kupalarla anlatılamayacak bir efsane yarattı. Buenos Aires'in kuzeyindeki dış mahallelerden gelen içine kapanık bir çocuğun nasıl dokunulmaz bir romantik ikona dönüştüğünü anlamak için Arjantin futbolunu sonsuza dek değiştiren 1978'deki bir hafta sonuna dönmemiz gerekiyor.

  • Kader belirleyici hafta sonu

    WORLD CUP-1978-ARG-PASSARELLA-TROPHY
    AFP

    Arjantin'in ilk Dünya Kupası zaferinden bir gün önce doğan Riquelme'nin kaderinde büyük bir futbolcu olmak var gibiydi.

    25 Haziran 1978'de, Buenos Aires'teki Estadio Monumental coşkuyla inlerken Mario Kempes ve Arjantinli takım arkadaşları, ünlü ve güçlü Hollanda'yı uzatmalarda yenerek tarihlerindeki ilk Dünya Kupası'nı kazandı. 'Total Futbol'un ustalarına karşı alınan bu zorlu galibiyet, milyonlarca insanı büyük bir sevinçle sokaklara döktü. Ancak o stadyumdan birkaç kilometre uzakta Juan Roman Riquelme'nin bir gün önce dünyaya geldiğini yıllar sonra öğreneceklerdi.

    Arjantin başkentinin işçi sınıfının yaşadığı Don Torcuato semtinde yoksulluk içinde doğan Riquelme, 11 erkek çocuğun en büyüğüydü. Son derece utangaç ve içine kapanık olduğu için 'El Mudo (Dilsiz)' lakabını aldı; kendini ifade etmenin gücünü ise futbol sahasında keşfetti. Topu olağanüstü kullanışı onu yaşıtlarının önüne taşıdı ve çok geçmeden Maradona'yı yetiştiren ünlü altyapısıyla tanınan Argentinos Juniors onu kadrosuna kattı.

    Genç orta saha oyuncusu, ergenlik yıllarının ortalarına geldiğinde ülkenin iki devi arasında bir transfer çekişmesinin odağındaydı. River Plate, Riquelme'yi altyapısına katmak istiyordu. Ancak bir Boca taraftarı olan oyuncuyu, kendisini efsane hâline getirecek kulübe çekmek zor olmadı.

    Kasım 1996'da teknik direktör Carlos Bilardo, 18 yaşındaki Riquelme'ye Union de Santa Fe'ye karşı oynanan lig maçında ilk kez forma verdi ve ona şöyle dedi: "İki oyun kurucuyla oynayacağız: sen ve [Diego] Latorre. Sen diğer tarafa geçip orada kal; herkes zaten Latorre'yi marke edecek. Orada yalnız kal ve arkadaşlarının sana pas vermesini bekle."

    Bu, Bilardo'nun ustaca bir hamlesiydi. Riquelme sürekli pas alabilecek konumdaydı ve Boca her seferinde topu ona ulaştırdı. Bir anda yön değiştirip ancak top alıcısının önüne düştüğünde mümkün olduğu anlaşılan paslar vererek Union oyuncularının başını döndürdü. 2-0'lık galibiyette bir golün hazırlayıcısı olup maçın adamı ödülünü kazanan Riquelme, ayakta alkışlanarak sahadan ayrıldı. La Bombonera'daki ilk maçında olağanüstü bir izlenim bırakmıştı.

  • Karmaşık bir bayrak değişimi

    FBL-WC2010-ARGENTINA-MARADONA-RIQUELME
    AFP

    Ünlü 10 numaraların yolları Riquelme'nin kariyerinin ilk dönemlerinde kesişti ancak kısa süre sonra düşman oldular.

    Riquelme artık soyunma odasını Claudio Caniggia, Uruguaylı yıldız Sergio Martinez ve kral Maradona gibi isimlerle paylaşıyordu. Dünya Kupası şampiyonu Maradona, parlak kariyerinin sonuna yaklaşsa da Boca'nın en büyük yıldızı olmaya devam ediyordu.

    Ağustos 1997'de iki futbol dehası, eski kulüpleri Argentinos Juniors'ı 4-2 yendikleri maçta kısa bir süre aynı sahada yer aldı. 36 yaşındaki Maradona simgeleşmiş 10 numaralı formasını, Riquelme ise 9 numaralı formayı giyiyordu. Maradona gol attıktan sonra gözleri faltaşı gibi açılmış hâlde kameraya doğru koştu. Ardından Maradona ve Riquelme doping testine çağrıldı; Maradona'nın test sonucu pozitif çıktı.

    Cezasına yapılan itirazlar sayesinde Maradona oynamaya devam edebildi ve bu da sembolik bir oyuncu değişikliğinin önünü açtı. Ekim ayında El Monumental'de River Plate'e karşı oynanan Superclasico'nun ilk yarısını 1-0 geride kapatan Boca'da teknik direktör Hector Veira, yorulan Maradona'nın yerine 19 yaşındaki Riquelme'yi oyuna aldı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan genç oyuncunun katkısıyla Boca, ezeli rakibinin stadında maçı çevirerek 2-1 kazandı. Birkaç gün sonra Maradona emekli olduğunu açıkladı.

    O dönemde bu an, Boca'nın büyük isimleri arasında bir devir teslim olarak görülmemiş olabilir. Ancak Maradona, genç yetenek için “Onda kendimi görüyorum” demişti. Yine de aralarındaki bağ, kısa süre sonra yaşanan sert anlaşmazlıklarla koptu.

    Maradona 2008'de Arjantin millî takımının teknik direktörlüğünü üstlendiğinde Riquelme, ikisinin aynı ahlaki değerlere sahip olmadığını söyleyerek millî takımı aniden bıraktı. On yıl sonra iki idol, Boca Juniors başkanlık seçimlerinde farklı adayları destekledi. Riquelme, kulübün mevcut yönetimine karşı yarışmak için Jorge Amor Ameal'in listesine katılınca Maradona onu ilkelerini satmakla suçladı.

    Maradona sosyal medyada “Teklifleri dinleyip kendini en yüksek teklifi verene satamazsın” diye yazdı. “Dolarlar, insanın inançlarından daha ağır basamaz.”

    Maradona'nın desteklediği aday seçimi kaybetti ve Riquelme başkan yardımcısı oldu, ancak aralarındaki çekişme sürdü. Mart 2020'de Maradona, Gimnasia'nın teknik direktörü olarak La Bombonera'ya döndü. Boca sezonun son gününde lig şampiyonluğu için mücadele ederken Maradona, Riquelme'ye son bir kez laf atmaktan kendini alamadı.

    Maradona, Riquelme'nin çok konuşulan millî takımı bırakma kararına gönderme yaparak basına şunları söyledi: “Boca taraftarıyım, ama millî takımı hiç bırakmadım, Boca'nın hiçbir maçını kaçırmadım, Boca'nın hiçbir antrenmanını kaçırmadım.”

  • La pausa'nın ustası

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    Oyun kurucu, hücumları istediği gibi yönlendirme becerisiyle kendi antrenörlerini hayran bıraktı.

    Efsanevi 10 numaranın vedasının ardından Maradona’nın gölgesi Riquelme’nin üzerinde hissediliyordu, ancak Carlos Bianchi genç yeteneğin parlamasını sağladı. 1998’de Boca’nın teknik direktörlüğüne geldiğinde Bianchi, takımı Riquelme’nin etrafında kurması gerektiğini fark etti. İkili arasında gelişen güven, kulübün altın çağının temelini oluşturdu.

    Riquelme daha sonra, “Bana özel davranırdı,” diye anlatmıştı. “Başka kimsenin olmadığı zamanlarda odama gelirdi. Onunla çok özel bir ilişkim var.”

    Bianchi ise övgüyü oyun kurucusuna yöneltmişti: “Bu onun sayesinde. İnsanların bizi sevmesinin nedeni, bize nasıl mücadele edeceğimizi, nasıl daha iyi olacağımızı öğretmesi. Benim yapmam gereken tek şey teşekkür etmek. Onu çok seviyorum, kendimi ailesinin bir parçası gibi hissediyorum.”

    O dönemde futbolun temposu giderek artmasına rağmen Riquelme, sahada zamanı durdururcasına öldürücü pası verebileceği kusursuz koşuyu bekleyerek oyunu kendi sakin temposuna çekmeyi başardı. O pası veremediğinde ise topu vücuduyla saklar, kalçasını döndürür ve rakibinden uzak tutmak için bir ayağından diğerine aktarırdı. Görünüşe göre bütün bunları, topu bırakma anı gelene kadar tek bir akıcı hareketle yapardı.

    Eski Real Madrid forveti ve Riquelme’nin Arjantinli vatandaşı Jorge Valdano onu şöyle tarif etmişti: “Açık yolları, doğru zamanı, takım arkadaşının ayağına en uygun pası ve sahanın bulunduğu her bölgesindeki oyunun temposunu seçiyor… Onun zekâsındaki bir oyuncuyu izlemek büyük keyif, çünkü sanki beyninde futbolun tüm tarihinin hafızasını taşıyor.

    “O, hayatın yavaş aktığı ve komşularımızla sohbet etmek için sandalyelerimizi sokağa çıkardığımız bir zamandan gelen oyuncu. Riquelme’nin oyununda öğretici bir şey var. Sanki topa her dokunduğunda oyun duruyor, sanki Riquelme futbolun unutulmuş gerçeklerini biliyor.”

    Bu ustalık, en belirgin hâlini Riquelme’nin forvet Martin Palermo ile kurduğu uyumda buldu. Ancak bu ilişki de sonunda bozulacaktı.

    Palermo, “Roman’la oynarken mesele, stoperlerin arkasına sızıp kaleciyle kolayca karşı karşıya kalmamı sağlayacak koşuyu yapmaktı,” diye hatırladı. “Bu uyum, bunları konuşmaktan ve her gün o kadar çok çalışmaktan da geliyor.”

    Bianchi yönetimindeki Boca durdurulamıyordu. Apertura ve Clausura şampiyonluklarını kazanarak ülke futboluna hükmetti, ardından gözünü kıta sahnesine çevirdi.

    Boca’yı 2000 Copa Libertadores şampiyonluğuna taşırken Riquelme, kariyerine damga vuracak türden bir sihir sergiledi. La Bombonera’da River Plate’e karşı oynanan gergin çeyrek final rövanşında, sağ kanatta sırtı kaleye dönükken topu aldı. Tek bir akıcı hareketle topu geriye doğru River savunmacısı Mario Yepes’in bacaklarının arasından geçirdi ve Kolombiyalı oyuncuyu çaresiz bıraktı.

    Riquelme, 3-0’lık galibiyetten yıllar sonra, “Bacak arasından geçirdiğim o gün harikaydı,” diye hatırladı. “Clasico bambaşka bir şey. Barcelona-Madrid maçında oynadım ama onunla kıyaslanamaz. La Bombonera, dünyada hareket eden tek stat. İnsanların hayatına neşe katıyorsun. Clasico’yu kazandığında ödemen gereken tek şey benzin parası. Ondan sonra her şey bedava.”

    Boca, finalde Palmeiras’ı mağlup etti. Ancak asıl başyapıt, aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Tokyo’daki Kıtalararası Kupa’da Real Madrid’le karşılaştıklarında ortaya çıktı. Madrid, son üç Şampiyonlar Ligi’nin ikisini kazanmıştı ve kadrosunda Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo ve Raul bulunuyordu.

    Maç öncesinde, Riquelme’nin diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyebileceğine dair endişeler Boca’yı sarstı. Ancak Riquelme, “Takımın bana bağlı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir takımımız olduğuna inanıyorum,” diyerek kendi önemini küçümsedi. Etkisini büyük ölçüde hafife almıştı. Riquelme, Japonya’daki 90 dakika boyunca futbol dersi verdi.

    Palermo, üçüncü dakikada Marcelo Delgado’nun ortasından gelen topu gole çevirdikten hemen sonra Riquelme, farkın ikiye çıkmasına yardım etti. Kendi yarı sahasının gerilerinde sahipsiz bir topu alan Riquelme, hızla ileriye baktı ve Palermo’nun kanatta yaptığı koşuyu gördü. Rahat bir hareketle topu ileriye, forvetin koşu yoluna gönderdi. Palermo da genç Casillas’ı geçerek henüz altıncı dakikada skoru 2-0 yaptı.

    Maçın kalan bölümünde Riquelme, Avrupa şampiyonuna karşı adeta top göstermedi. Madrid’in çığır açan orta saha oyuncusu Makelele, defalarca onun gerisinde kaldı.

    Riquelme; vücudunu, kusursuz zamanlanmış omuz hareketlerini ve meşhur ‘la pausa’ tekniğindeki ustalığını kullanarak Madrid’i çaresiz bıraktı. Boca, 2-1’lik galibiyeti korudu ve Riquelme’nin dünya çapında bir oyuncu olduğu artık tartışmasızdı. Ertesi yıl kupayı bir kez daha kazanmaları, kulüp tarihinde yeni bir altın çağı pekiştirdi.

  • Yuvadan uçmak

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    Arjantin'deki koşullar, Riquelme'nin Camp Nou'ya talihsiz bir transfer yapmasına yol açtı.

    Riquelme, 2002'de daha sonra “hem harika hem de tuhaf” diye tanımlayacağı bir transferle Barcelona'ya imza atarak Avrupa'ya adım attı. Oyun kurucu başlangıçta kariyerini tek bir kulüpte tamamlama hayali kuruyordu, ancak 17 yaşındaki kardeşinin kaçırılmasının ardından ülkesinden ayrılması gerektiğini hissetti. 

    Riquelme ve ailesi, kardeşine karşılık 300.000 dolar talep eden bir çeteyle pazarlık ederken bir evde mahsur kaldı. Çete başlangıçta gencin ellerinde olduğuna dair herhangi bir kanıt bile sunmamıştı. Riquelme, kardeşinin serbest bırakılması için yürütülen görüşmelere katılmak üzere Huracan'a karşı oynanacak lig maçını kaçırmak zorunda kaldı.

    Oyun kurucu, yaşananların ardından ailesini korumak için Avrupa'ya gitmeyi seçti. Yıllar sonra bu kararını, “Beni ayrılmaya onlar itti” sözleriyle açıkladı.

    Her zaman itirazcı ve bağımsız bir karaktere sahip olan Riquelme, katı bir oyun anlayışını benimseyen ve taviz vermeyen Hollandalı Louis van Gaal'e pek uygun değildi. Van Gaal'in, Barcelona'ya geldiğinde ona “Seni ben istemedim” dediği öne sürüldü. Van Gaal yüksek baskı, pozisyon disiplinine sıkı bağlılık ve takım hâlinde durmaksızın mücadele istiyordu. Sahada serbestçe dolaşan Riquelme ise bu beklentileri karşılayacak değildi.

    Riquelme daha sonra, “Van Gaal bana top bizdeyken dünyanın en iyisi olduğumu, top bizde değilken ise bir kişi eksik oynuyormuşuz gibi olduğunu söyledi” dedi. Yine de eski Ajax teknik direktörüne kırgın değildi: “Beni transfer etme konusunda ikna olmadığını bana açıkladı ama ondan çok şey öğrendim. Antrenmanları harikaydı.”

    Riquelme'nin kendine özgü oyun tarzını taktiksel bir gereklilikten ziyade lüks olarak gören tek teknik direktör Van Gaal değildi. Arjantin Millî Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Riquelme'nin üst üste iki Copa Libertadores zaferine rağmen onu 2002 Dünya Kupası kadrosuna almadı. Çünkü Bielsa, takım oyununa dayalı yaklaşımı yerine orta saha oyuncusunun riskli tarzını benimsemeyi reddetti.

  • Sarı Denizaltı'ya binmek

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    Manuel Pellegrini yönetiminde tüm yeteneklerini sergileyen Riquelme, müthiş bir Villarreal takımının itici gücü oldu

    Riquelme'nin Katalonya macerası, 2003'te Villarreal'e transfer olmasıyla sona erdi. Burada, Manuel Pellegrini'de kendisini daha iyi anlayan bir teknik direktör buldu. Şilili teknik adam, kendine özgü bir oyuncu olan Riquelme için şunları söyledi: “Önemli bir yeteneğe ve çok az oyuncuda gördüğüm bir oyun görüşüne sahipti. Takımı sırtlama sorumluluğunu da taşıyordu. Her zaman daha fazlasını istiyordu ve top onun üzerinden geçiyordu; takıma liderlik etme sorumluluğunu üstlenmek istiyordu. Başardıklarımızda Riquelme'nin büyük payı var.”

    Riquelme'nin hücumu yönlendirdiği Villarreal, zorlu bir rakibe dönüştü ve 2005-06'da Şampiyonlar Ligi yarı finaline uzanan müthiş bir seri yakaladı. El Madrigal'de Arsenal'e karşı oynanan rövanş maçının son dakikalarında toplam skorda 1-0 geride olan Villarreal bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Riquelme'nin vuruşunu Jens Lehmann kurtardı.

    Bu, yürek burkan bir andı ancak Pellegrini yıldız oyuncusunu suçlamadı: “Birçok kişi Şampiyonlar Ligi yarı finalinde kaçırdığı penaltıyı eleştiriyor ama ben onu hiç eleştirmedim çünkü o penaltıyı kullanacak cesareti gösterdi... Sahada asla saklanmayan bir oyuncuydu.”

    Aynı yaz Riquelme, bu kez millî takımda, yeteneğine alan açmaya hazır bir başka teknik direktör buldu. Yıllar önce birlikte 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandığı Arjantin teknik direktörü Jose Pekerman, onu 2006 Dünya Kupası'nda kilit bir oyuncu hâline getirdi.

    Diğer teknik direktörlerin aksine Pekerman, Riquelme'nin inatçılığına saygı duyuyordu: “Bu açıdan Riquelme bir asi ve onun gibi yeterince asi yok. İnsanları daha hızlı koşturabilir, rakibe baskı yapmalarını sağlayabilir, stratejiyi değiştirebilirsiniz… Ama asla değişmeyen bir şey var: oyun görüşü. Buna sahip olmak için hızlı koşmanıza gerek yok. İyi bir futbolcu olduğu ve ilkelerine bağlı kaldığı için başarılı olacağını hep düşündüm.”

    Kolombiya'ya karşı oynanan eleme maçında oyun kurucunun hüneri de sahneye çıktı: Savunma hattını tamamen aşan harika bir pasla Luciano Galletti'yi buldu; Galletti de topu Hernan Crespo'ya çıkardı.

    Turnuvada Riquelme, Arjantin çeyrek finalde Almanya'ya penaltılarla elenmeden önce organizasyonun en güzel anlarından bazılarına imza attı. Villarreal'e dönüşünden kısa süre sonra ise ayrıcalıklarından taviz vermeyi reddetmesi nedeniyle Pellegrini ile ilişkisi bozuldu.

    “İnsanın değiştirmediği bazı ilkeleri vardır ve çeşitli nedenlerle aramızda belirli görüş ayrılıkları yaşanmış olabilir,” diyen Pellegrini, daha sonra Clank!'e şunları söyledi: “Ne yazık ki teknik direktör ile oyuncu arasındaki ilişkinin belirli sınırları olmalı. Saygı gösterilmesini talep etmezseniz grubun geri kalanından saygı görmek çok zor olur. Benim farklı bir düşüncem vardı ve ne yazık ki birlikte çalışmaya devam edemedik.”

  • Yuvadan ayrılan oğul geri dönüyor

    FBL-ARGENTINA-BOCA-QUILMES
    AFP

    Usta, efsane statüsünü pekiştirmek için Buenos Aires'e döndü

    2007'nin başlarında Riquelme, ilk etapta kiralık olarak Boca'ya döndü. Artık 28 yaşındaydı ve kendini kanıtlamak istiyordu. Copa Libertadores tarihinin en iyi bireysel performansı olarak görülen bir sezon geçirdi.

    Teknik direktör Miguel Angel Russo yönetiminde Boca, merkezinde Riquelme'nin yer aldığı, kusursuz işleyen bir makineye dönüştü. Riquelme, Brezilya'nın köklü kulübü Gremio'ya karşı iki ayaklı finalde attığı üç gol de dâhil olmak üzere toplam sekiz golle turnuvaya damga vurdu.

    Orta saha oyuncusu Sergio Orteman, Riquelme, Palermo ve Hugo Ibarra'dan oluşan tecrübeli kadronun yakın zamanda Copa Sudamericana'yı kazanmış genç oyuncularla buluştuğu 2007 takımını anlatırken, “Çok önemli iki kuşak bir araya geldi,” dedi. “Birinin parlayabilmesi için arkasını kollayacak bir takım olması gerekir.”

    “Birçok şey bir araya geldi. Onun olgunlaştığı, hızlı olduğu ve oyununda her zaman olduğu gibi zekâsını kullandığı bir döneme denk geldik. Ayrıca oyun tarzına uyan, son derece pragmatik bir takımı vardı.”

    Riquelme'nin Boca'ya dönüşü kalıcı oldu. Sonraki yedi yılda kulübün en büyük simgesi olarak mirasını pekiştirdi. 2014'te Boca'dan son kez ayrıldığında, eski takımına karşı rakip olarak sahaya çıkmayı reddetti. Bunun yerine, çocukluğundan beri desteklediği kulüp Argentinos Juniors'ın yeniden en üst lige yükselmesine yardımcı olmak için ikinci lige gitti.

    Bunu başardıktan sonra futbolu bıraktı. “Boca'ya karşı oynamak istemiyordum,” diye açıkladı. “Üst lige çıktığımızda emekli oldum; böylece La Bombonera'ya başka bir takımın formasıyla gelmek zorunda kalmayacaktım.”

    Siyasi çekişmeler ve Covid-19 salgını nedeniyle taraftarların Riquelme'ye yakışır bir veda için bir araya gelmesi sekiz yıl sürdü. Bu etkinlik için yaz tatilini özellikle kısa kesen Messi'nin yanı sıra Angel Di Maria, Pablo Aimar, Walter Samuel ve Javier Saviola ile Boca'dan takım arkadaşları Mauricio Serna ve Hugo Ibarra da sahadaydı.

    Sahanın ortasında mikrofonu eline alan, normalde duygularını belli etmeyen, içine kapanık asi oyuncu kendini güçlükle tutuyordu. Riquelme kalabalığa, “10 Kasım 1996'da bir filmin içine girme şansını yakaladım,” dedi. “Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey.”

    “Çocukken futbolcu olmaktan başka bir şeyin hayalini kurmazdım,” diye ekledi. “Bana verdiğiniz bütün sevgi için size ne kadar teşekkür etsem az. Babam beni Boca Juniors taraftarı yaptı ve Boca taraftarı olarak öleceğimi biliyorum. Her sabah uyandığımda, bu ilişkiyi, bu saygıyı sürdürebilmemiz için Tanrı'ya dua ediyorum. Siz olmadan yaşayamam.”

    O yılın ilerleyen dönemlerinde Riquelme, kullanılan rekor sayıdaki 43.637 oyun yüzde 64,4'ünü alarak Boca başkanı seçildi. Boca Juniors, Arjantin, futbol: Hiçbiri ‘El Mudo’ olmadan aynı olmazdı.