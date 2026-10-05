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Juan Roman Riquelme: Zamanı donduran ve Boca Juniors'ın en büyük efsanesi olarak Diego Maradona'yı geride bırakan adam

Oyun kurucu, Boca'nın altın çağının kilit isimlerinden biriydi ve dünya çapında kült bir ikon hâline geldi.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Haziran 2023'te Buenos Aires'te soğuk bir akşamda, Lionel Messi, ülkesini Katar'da Dünya Kupası zaferine taşımasından aylar sonra, La Bombonera'da sahaya çıktı. Boca Juniors'ın ikonik stadının tribünlerini 57.000 çığlık atan taraftar sarsarken, beklenmedik bir çağrıda bulunup milli kahramanlarına seslendiler. Taraftarlar, "Messi, Messi, beni affetmek zorundasın" diye bağırdı.

    Arjantin futbolunun o katedralinde cemaat, efsanevi bir başka 10 numarayı onurlandırmak için toplanmıştı. Bu isim Messi değildi. Daha onlarca yıl önce o kutsal sahada ölümsüz efsanesini yaratan Diego Maradona da değildi. Bunun yerine tapınma, Boca Juniors'ın gerçek simgesine ve futbol romantizminin yaşayan vücut bulmuş hâline yönelmişti.

    Taraftarlar, "La Boca'da en büyük, en büyük Roman'dır" diye seslendi. Futbolu bırakmasının üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra Juan Roman Riquelme, Arjantin futbolunun yaşayan efsanelerini buluşturan ve dakikalar içinde tükenen jübile maçıyla sonunda hak ettiği vedaya kavuşuyordu.

    Bir sanatçı. Bir illüzyonist. Bir hipnoz ustası. Birçok futbol tutkununa göre Riquelme, gelmiş geçmiş en büyük isim. Sahayı tuvali hâline getiren Riquelme, topu zarif bir kendini ifade etme aracına dönüştürdü. Ayaklarındaki sihir, savunmacıları küçük düşürdü, afallattı ve gölgelerin peşinde koşturdu. Taraftarlar, rakipler ve takım arkadaşları, tanımlanması neredeyse imkânsız bu oyuncunun çalımları, aşırtmaları, dönüşleri ve hünerleri karşısında büyülendi.

    Riquelme, Boca ile dünyayı fethetti, kulüp ve milli takımda teknik direktörlerle çatıştı ve goller, asistler ya da kupalarla anlatılamayacak bir efsane yarattı. Buenos Aires'in kuzey kenar mahallelerinden gelen içine kapanık bir çocuğun nasıl dokunulmaz bir romantik ikona dönüştüğünü anlamak için, Arjantin futbolunu sonsuza dek değiştiren 1978'deki bir hafta sonuna dönmemiz gerekiyor.

  • Kader belirleyici hafta sonu

    WORLD CUP-1978-ARG-PASSARELLA-TROPHY
    AFP

    Arjantin'in ilk Dünya Kupası zaferinden bir gün önce doğan Riquelme'nin kaderinde sanki büyüklük varmış gibiydi

    25 Haziran 1978'de, Buenos Aires'teki uğultulu Estadio Monumental'de Mario Kempes ve Arjantinli takım arkadaşları, uzatmalarda dönemin ünlü ve ürkütücü Hollanda takımını yenerek tarihlerindeki ilk Dünya Kupası'nı kazandı. 'Total Football'un ustalarına karşı alınan o gergin galibiyet, milyonları büyük bir coşkuyla sokaklara döktü. Ancak yıllar sonra, o stattan birkaç kilometre ötede, bir gün önce Juan Roman Riquelme'nin dünyaya geldiğini fark edeceklerdi.

    Arjantin başkentinin işçi sınıfı bölgesi Don Torcuato'da yoksulluk içinde doğan Riquelme, 11 erkek kardeşin en büyüğüydü. Son derece utangaç ve içine kapanık olan Riquelme, futbolda kendini ifade etmenin gücünü öğrenirken 'El Mudo (Dilsiz)' lakabını aldı. Top üzerindeki muhteşem hakimiyeti onu yaşıtlarının üzerine çıkardı ve kısa süre içinde Maradona'yı yetiştiren ünlü altyapı olan Argentinos Juniors onu bünyesine kattı.

    Genç merkez orta saha, henüz ergenlik çağlarının ortasındayken ülkenin iki devi arasında bir çekişmenin tam ortasındaydı. River Plate, Riquelme'yi altyapısına katmak istiyordu ancak bir Boca taraftarı olarak, onu efsaneye dönüştürecek kulübe gitmeye kolayca ikna oldu.

    Kasım 1996'da teknik direktör Carlos Bilardo, 18 yaşındaki Riquelme'ye Union de Santa Fe ile oynanan lig maçında ilk kez forma verdi ve ona şunları söyledi: "İki oyun kurucuyla oynayacağız, sen ve [Diego] Latorre. Sen öbür tarafa git ve orada kal, nasıl olsa herkes Latorre'yi marke edecek. Orada tek başına kal ve çocuklar topu sana atsın."

    Bu, Bilardo'nun bir ustalık hamlesiydi. Riquelme sürekli boştaydı ve Boca onu her seferinde buldu. Yönünü göz açıp kapayıncaya kadar değiştirmesi ve top, alıcısının önüne düşene kadar imkansız görünen paslar çıkarmasıyla Union oyuncularını tamamen şaşkına çevirdi. 2-0'lık galibiyette bir golün pasını verip maçın oyuncusu ödülünü alan Riquelme, sahadan ayakta alkışlanarak ayrıldı; La Bombonera'da müthiş bir ilk izlenim bırakmıştı.

  • Meşalenin karmaşık devri

    FBL-WC2010-ARGENTINA-MARADONA-RIQUELME
    AFP

    Ünlü 10 numaralar, Riquelme'nin kariyerinin ilk dönemlerinde yollarını kesiştirdi, ancak kısa süre sonra düşman oldular

    Artık Riquelme, Claudio Caniggia, Uruguaylı yıldız Sergio Martinez ve bizzat kral Maradona gibi isimlerle aynı soyunma odasını paylaşıyordu. Muhteşem kariyerinin sonlarına yaklaşmış olsa da, Dünya Kupası galibi hâlâ Boca'nın en büyük ismiydi.

    Ağustos 1997'de bu iki dâhi kısa süreliğine aynı sahayı paylaştı; 36 yaşındaki Maradona ikonik 10 numarasını giyerken, Riquelme de eski kulüpleri Argentinos Juniors'a karşı alınan 4-2'lik galibiyette 9 numarayla oynadı. Maradona gol attı ve gözleri faltaşı gibi açılmış şekilde kameraya doğru koştu. O ve Riquelme doping testine çağrıldı, Maradona'nın testi pozitif çıktı.

    Cezasına yapılan itirazlar, efsanenin oynamaya devam etmesine izin verdi ve sembolik bir oyuncu değişikliğinin yolunu açtı. Ekim ayında El Monumental'de River Plate'e karşı oynanan Superclasico'da ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Boca'da teknik direktör Hector Veira, bitkin düşen Maradona'nın yerine 19 yaşındaki Riquelme'yi oyuna aldı. İkinci yarıda oyunu yönlendiren taze yetenek sayesinde Boca, ezeli rakibinin stadında maçı çevirerek 2-1 kazandı. Birkaç gün sonra Maradona emekliliğini açıkladı.

    O dönemde bu an, Boca'nın büyük isimleri arasında bir dönemin kapanıp diğerinin başlaması olarak görülmemiş olabilir, ancak Maradona genç dâhi için "Kendimi onda görüyorum" itirafında bulundu. Ancak ikilinin bağı, kısa süre sonra bir dizi sert çatışmayla koptu.

    Maradona, 2008'de Arjantin Milli Takımı'nın başına geçtiğinde Riquelme aniden uluslararası futbolu bıraktı ve ikilinin aynı ahlaki kodları paylaşmadığını söyledi. Bir on yıl sonra ise iki idol, Boca Juniors başkanlık seçimlerinde rakip adayları destekledi. Riquelme, kulüp yönetimine karşı Jorge Amor Ameal'in listesine katıldığında Maradona onu kendini satmakla suçladı.

    Sosyal medyada, "Teklifleri dinleyip kendinizi en yüksek verene satamazsınız" diye yazdı. "Dolarlar, inançlardan daha ağır basamaz."

    Maradona'nın desteklediği isim seçimi kaybetti ve Riquelme başkan yardımcısı oldu, ancak kavga devam etti. Mart 2020'de Maradona, Gimnasia'nın teknik direktörü olarak La Bombonera'ya döndü. Boca sezonun son gününde lig şampiyonluğunu kovalarken, Maradona Riquelme'ye son bir gönderme yapmadan duramadı.

    Maradona, Riquelme'nin milli takımdan olaylı ayrılığına atıfta bulunarak basına, "Ben Boca taraftarıyım ama milli takımı hiç bırakmadım, hiçbir Boca maçını kaçırmadım, hiçbir Boca antrenmanını kaçırmadım" dedi.

  • 'La pausa'nın ustası

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    Oyun kurucu, hücumları kendi isteğine göre şekillendirme becerisiyle kendi teknik direktörlerini bile hayran bıraktı.

    Maradona'nın gölgesi, efsanevi 10 numara sahneden çekildikten sonra Riquelme'nin üzerinde dolaşıyordu, ancak Carlos Bianchi bu harika yeteneğin parlamasını sağladı. Bianchi, 1998'de Boca'nın teknik direktörü olarak göreve geldiğinde takımı Riquelme'nin etrafında kurma gerekliliğini fark etti ve ikili, kulübün altın çağının temelini oluşturan bir güven ilişkisi kurdu.

    Riquelme daha sonra, "Bana özel davrandı" diye hatırladı. "Kimse yokken odama gelirdi. Onunla çok özel bir ilişkim var."

    Bianchi ise övgüyü oyun kurucusuna yönlendiriyordu: "Bu onun suçu. İnsanların bizi sevmesinin nedeni, bize nasıl rekabet edeceğimizi, nasıl daha iyi olacağımızı öğretmiş olması. Benim sadece teşekkür etmem gerekiyor. Onu çok seviyorum, kendimi ailesinin bir parçası gibi hissediyorum."

    Dönemin futboldaki giderek artan yoğunluğuna rağmen Riquelme, dünyayı kendi ağır temposuna çekmeyi başarıyordu; sahada zamanı adeta dondurup mükemmel koşuyu bekliyor, sonra da öldürücü pasını atıyordu. Eğer o pas seçeneği yoksa Riquelme topu vücuduyla saklıyor, kalçasını çeviriyor ve rakibinden uzak tutmak için topu bir ayağından diğerine aktarıyordu. Görünüşe göre bütün bunları tek bir akıcı hareket içinde yapıyor, topu bırakacağı an gelene kadar böyle devam ediyordu.

    Eski Real Madrid forveti ve vatandaşı Jorge Valdano bunu şöyle anlatmıştı: "Açık yolları, doğru zamanlamayı, takım arkadaşlarına en uygun ayağa gidecek pası, bulunduğu sahanın her bölgesindeki tempoyu seçiyor... Onun zekâsındaki bir oyuncuyu izlemek büyük bir keyif, çünkü sanki beyni futbolun tarih boyunca birikmiş hafızasını taşıyor.

    "O, hayatın yavaş aktığı ve komşularımızla sohbet etmek için sandalyelerimizi sokağa çıkardığımız zamanlardan kalma bir oyuncu. Riquelme'nin oyununda öğretici bir şey var; sanki topa her dokunduğunda oyun duruyor, sanki Riquelme futbolun unutulmuş gerçeklerini biliyor."

    Bu ustalık, en iyi şekilde Riquelme'nin forvet Martin Palermo ile kurduğu bağlantıyla ortaya çıktı, ancak bu ilişki de sonunda bozulacaktı.

    Palermo, "Roman'la oynarken mesele stoperlerin arkasına süzülmek, kendi koşumu yapmak ve böylece kaleciyle kolayca karşı karşıya kalmaktı" diye hatırladı. "Bu aynı zamanda bunun hakkında konuşmaktan ve her gün o kadar çok çalışmaktan geliyor ki, sonunda kendiliğinden oturuyor."

    Bianchi yönetiminde Boca durdurulamazdı. İç sahada üstünlük kurdular, Apertura ve Clausura şampiyonluklarını kazandılar, ardından gözlerini kıtaya çevirdiler.

    Riquelme, Boca'yı 2000 Copa Libertadores şampiyonluğuna taşırken kariyerini tanımlayacak türden bir büyü yaptı. La Bombonera'da River Plate'e karşı oynanan gergin çeyrek final rövanşında Riquelme, sağ kanatta sırtı kaleye dönük şekilde topu aldı. Tek bir akıcı hareketle topu geriye doğru River savunmacısı Mario Yepes'in bacaklarının arasından geçirdi ve Kolombiyalı oyuncuyu tamamen çaresiz bıraktı.

    Riquelme, 3-0'lık galibiyetten yıllar sonra, "O çalımın olduğu gün harikaydı" dedi. "Clasico bambaşka bir şey. Barcelona-Madrid maçında da oynadım ama kıyaslanmaz. La Bombonera, dünyada hareket eden tek stat. İnsanların hayatına neşe katıyorsunuz. Clasico'yu kazanıyorsunuz ve ödemeniz gereken tek şey benzin oluyor. Ondan sonra diğer her şey bedava."

    Boca finalde Palmeiras'ı da yendi, ancak asıl başyapıt o yılın ilerleyen döneminde Tokyo'da Real Madrid ile oynadıkları Kıtalararası Kupa maçında geldi. Madrid, son üç Şampiyonlar Ligi'nin ikisini kazanmıştı ve kadrosunda Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo ve Raul vardı.

    Maç öncesinde, Riquelme'nin diz sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı kaçırabileceği korkuları arasında Boca için felaket yaşandı, ancak o kendi önemini küçümseyerek, "Takımın bana bağlı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum" dedi. Etkisini fazlasıyla küçümsedi. Japonya'daki 90 dakika boyunca Riquelme bir ustalık dersi verdi.

    Palermo, üçüncü dakikada Marcelo Delgado'nun ortasında skoru açtıktan sonra Riquelme neredeyse hemen farkın ikiye çıkmasına yardımcı oldu. Kendi yarı sahasının derinlerinde seken topu alan Riquelme, hızla başını kaldırıp sahaya baktı ve Palermo'nun çizgiye doğru koşusunu gördü. Ardından topu rahat bir şekilde ileriye, forvetin koşu yoluna gönderdi; böylece Palermo genç yaştaki Casillas'ı geçip henüz altıncı dakikada skoru 2-0 yaptı.

    Maçın geri kalanında Riquelme, Avrupa şampiyonlarına karşı adeta top göstermedi. Madrid'in devrim niteliğindeki orta sahası Makelele, defalarca onun gerisinde kaldı.

    Riquelme, vücudunu, kusursuz zamanlanmış omuz düşürmelerini ve meşhur 'la pausa' ustalığını kullanarak Madrid'i çaresiz bıraktı. Boca 2-1 kazanmayı başardı ve Riquelme'nin dünya klasında olduğu artık tartışmasızdı. Ertesi yıl kupayı bir kez daha kazandıklarında, bu başarı kulüp tarihinde yeni bir altın çağ başlattı.

  • Yuvadan uçmak

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    Arjantin'deki şartlar, Riquelme'nin talihsiz bir hamleyle Camp Nou'ya gitmesine yol açtı

    2002'de Riquelme, daha sonra "hem harika hem de tuhaf" olarak tanımladığı bir transferle Barcelona'ya imza atarak Avrupa'ya adım attı. Oyun kurucu başlangıçta kariyerini tek kulüpte geçiren bir oyuncu olarak noktalamayı hayal etmişti, ancak 17 yaşındaki kardeşinin kaçırılmasının ardından ülkesinden ayrılma ihtiyacı hissetti.

    Oyuncu ve ailesi, genci serbest bırakmaları karşılığında 300.000 dolar talep eden bir çeteyle evde mahsur kalıp pazarlık yapmak zorunda kaldı. Üstelik çete, başta onun gerçekten ellerinde olduğuna dair hiçbir kanıt sunmamıştı. Riquelme, kardeşinin serbest bırakılmasını müzakere edebilmek için Huracan'a karşı oynanan lig maçını kaçırmak zorunda kaldı.

    Oyun kurucu, ailesini korumak için bu travmatik olayın ardından Avrupa'ya gitmeyi seçti ve yıllar sonra bunu, "Beni gitmeye zorladılar" sözleriyle anlattı.

    Her zaman çatışmacı ve bağımsız bir karakter olan Riquelme, katı Hollandalı Louis van Gaal'ın sert oyun anlayışına pek uygun değildi. İddialara göre Van Gaal, Barca'ya geldiğinde ona, "Seni ben istemedim" uyarısında bulunmuştu. Van Gaal; yoğun pres, pozisyon disiplinine sıkı bağlılık ve durmaksızın kolektif enerji istiyordu. Serbest dolaşan Riquelme ise bu talepleri karşılamayacaktı.

    Riquelme daha sonra, "Van Gaal bana top bizdeyken dünyadaki en iyi oyuncu olduğumu, top bizde değilken ise bir kişi eksik oynuyormuş gibi olduğunu söyledi" dedi. Yine de eski Ajax teknik direktörüne karşı herhangi bir kırgınlık taşımıyordu: "Bana, beni transfer etme konusunda ikna olmadığını açıkladı ama çok şey öğrendim. Antrenmanları harikaydı."

    Riquelme'nin benzersiz profilini taktiksel bir zorunluluktan çok bir lüks olarak gören tek teknik direktör Van Gaal değildi. Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Riquelme'nin üst üste Copa Libertadores şampiyonlukları yaşamasına rağmen, kolektif yaklaşımı yerine orta sahanın riskli oyun tarzını benimsemeyi reddettiği için onu 2002 Dünya Kupası kadrosuna almadı.

  • Sarı Denizaltı'ya binmek

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    Manuel Pellegrini yönetiminde önünü açan Riquelme, müthiş bir Villarreal takımının itici gücü hâline geldi

    Riquelme'nin Katalan macerası, 2003'te Villarreal'e transfer olmasıyla sona erdi; burada Manuel Pellegrini'de daha anlayışlı bir teknik direktör buldu. Şilili çalıştırıcı, sıra dışı yıldız için şöyle dedi: "O, büyük yeteneğe ve çok az oyuncuda gördüğüm bir oyun görüşüne sahipti; takımın yükünü omuzlarında taşıma zorunluluğuyla oynuyordu. Her zaman daha fazlasını istiyordu ve top ondan geçiyordu; takımı yönetme sorumluluğunu istiyordu. Başardıklarımızda Riquelme büyük pay sahibi olmayı hak ediyor."

    Riquelme hücumu yönlendirirken Sarı Denizaltı da müthiş bir güce dönüştü ve 2005-06'da Şampiyonlar Ligi yarı finallerine kadar uzanan olağanüstü bir seri yakaladı. El Madrigal'de Arsenal'e karşı oynanan rövanşın son dakikalarında toplam skorda 1-0 geride olan Villarreal bir penaltı kazandı. Topun başına Riquelme geçti, ancak vuruşunu Jens Lehmann kurtardı.

    Bu yürek burkan bir andı, ancak Pellegrini tılsımlı oyuncusunu suçlamayı reddetti: "Birçok kişi Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki kaçan penaltıyı eleştiriyor ama ben hiçbir zaman eleştirmedim, çünkü onu kullanacak kişiliğe sahipti... Sahada hiçbir zaman saklanan bir oyuncu değildi."

    Aynı yaz Riquelme, bu kez uluslararası sahnede dehasını kucaklamaya hazır başka bir teknik direktör buldu. Yıllar önce birlikte 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin teknik direktörü Jose Pekerman, onu 2006 Dünya Kupası'nda kilit isimlerden biri yaptı.

    Diğer teknik adamlardan farklı olarak Pekerman, Riquelme'nin inatçılığına saygı duyuyordu: "Bu anlamda Riquelme bir asi ve onun gibi asiler etrafta yeterince yok. İnsanları daha hızlı koşturabilirsiniz, rakibe baskı yapmalarını sağlayabilirsiniz, stratejiyi değiştirebilirsiniz… Ama asla değişmeyen bir şey vardır: oyun görüşü. Buna sahip olmak için hızlı koşmanız gerekmez. Onun her zaman başarılı olacağını düşünüyordum çünkü ilkelerine bağlı kalan iyi bir futbolcuydu."

    Maestronun büyüsü, Kolombiya'ya karşı eleme maçlarında savunmayı yaran ve arka hattı tamamen devre dışı bırakan muhteşem bir pasla gözler önüne serildi; bu pas, Luciano Galletti'nin topu Hernan Crespo'ya çevirmesini sağladı.

    Finaller sırasında Riquelme, Arjantin'in çeyrek finalde Almanya'ya penaltılarla elenmesinden önce turnuvanın en güzel anlarından bazılarını yönetti. Villarreal'e dönmesinden kısa süre sonra ise oyuncunun ayrıcalıklarından taviz vermeyi reddetmesi nedeniyle Pellegrini ile ilişkisi bozuldu.

    Pellegrini daha sonra Clank!'e şöyle konuştu: "İnsanın değiştirmediği bazı ilkeleri vardır ve çeşitli nedenlerle bazı özel anlaşmazlıklar yaşanmış olabilir. Ne yazık ki teknik direktör-oyuncu ilişkisinin belli parametreleri olmak zorunda ve eğer saygı talep etmezseniz, bunu grubun geri kalanından kazanmanız çok zor olur. Benim farklı bir fikrim vardı ve ne yazık ki birlikte çalışmayı sürdüremedik."

  • Yuvaya dönüş yapan evlat

    FBL-ARGENTINA-BOCA-QUILMES
    AFP

    Maestro, efsanevi statüsünü pekiştirmek için Buenos Aires'e döndü

    2007'nin başlarında Riquelme, ilk etapta kiralık olarak Boca'ya geri döndü. Artık 28 yaşındaydı ve kendini kanıtlaması gerekiyordu; Copa Libertadores tarihinin en iyi bireysel performansı olarak geniş kesimlerce kabul edilen bir kampanyaya ilham verdi.

    Teknik direktör Miguel Angel Russo'nun yönetiminde Boca, merkezinde Riquelme'nin olduğu kusursuz işleyen bir makineye dönüştü. Turnuvaya sekiz golle damga vurdu; buna Brezilya devi Gremio'ya karşı iki ayaklı finalde attığı üç gol de dahildi.

    Orta saha oyuncusu Sergio Orteman, 2007'deki o takım için, "İki çok önemli nesil bir araya geldi" dedi ve Riquelme, Palermo ve Hugo Ibarra'dan oluşan tecrübeli çekirdeğin, yakın dönemde Copa Sudamericana kazanan daha genç bir grupla harmanlandığını vurguladı. "Birinin parlayabilmesi için onu savunabilecek bir takımın olması gerekir.

    "Bu, bir araya gelen şeylerin birleşimiydi; onun olgun, hızlı, oyununda her zaman zeki olduğu bir döneme denk geldik ve onun stiline uyan çok pragmatik bir takımı vardı."

    Riquelme dönüşünü kalıcı hale getirdi ve sonraki yedi yılda kulübün nihai sembolü olarak mirasını pekiştirdi. 2014'te son kez Boca'dan ayrıldığında, onlara karşı rakip olarak sahaya çıkmayı bir daha asla kabul etmedi. Bunun yerine, çocukluk kulübü Argentinos Juniors'un yeniden üst lige yükselmesine yardımcı olmak için ikinci lige indi.

    Bunu başardıktan sonra kramponlarını astı. "Boca'ya karşı oynamak istemedim" diye açıkladı. "Yükseldiğimizde emekli oldum, çünkü başka bir takımın formasıyla La Bombonera'ya gelmek istemiyordum."

    Siyasi drama ve Covid-19 pandemisinin birleşimi nedeniyle, topluluğun ona yaraşır bir veda için bir araya gelmesi sekiz yıl aldı. Yaz tatilini özellikle bu olay için kısa kesen Messi, Angel Di Maria, Pablo Aimar, Walter Samuel ve Javier Saviola'nın yanı sıra Mauricio Serna ve Hugo Ibarra gibi Boca'dan takım arkadaşları da yer aldı.

    Sahanın ortasında mikrofonu eline alan, normalde soğukkanlı ve içe dönük asi, duygularını güçlükle kontrol edebildi. Riquelme kalabalığa, "10 Kasım 1996'da bir filmin içine girme şansına sahip oldum" dedi. "Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey."

    "Küçükken futbolcu olmaktan başka bir şey hayal etmedim" diye ekledi. "Bana verdiğiniz tüm sevgi için size ne kadar teşekkür etsem az. Babam beni Boca Juniors taraftarı yaptı ve Boca taraftarı olarak öleceğimi biliyorum. Her gün uyandığımda Tanrı'dan bu ilişkiyi, bu saygıyı sürdürebilmeyi diliyorum. Siz olmadan yaşayamazdım."

    Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Riquelme, kullanılan rekor 43.637 oyun yüzde 64,4'ünü alarak Boca başkanı seçildi. Boca Juniors, Arjantin, futbol; 'El Mudo' olmadan aynı olmazdı.