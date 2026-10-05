Maradona'nın gölgesi, efsanevi 10 numara sahneden çekildikten sonra Riquelme'nin üzerinde dolaşıyordu, ancak Carlos Bianchi bu harika yeteneğin parlamasını sağladı. Bianchi, 1998'de Boca'nın teknik direktörü olarak göreve geldiğinde takımı Riquelme'nin etrafında kurma gerekliliğini fark etti ve ikili, kulübün altın çağının temelini oluşturan bir güven ilişkisi kurdu.

Riquelme daha sonra, "Bana özel davrandı" diye hatırladı. "Kimse yokken odama gelirdi. Onunla çok özel bir ilişkim var."

Bianchi ise övgüyü oyun kurucusuna yönlendiriyordu: "Bu onun suçu. İnsanların bizi sevmesinin nedeni, bize nasıl rekabet edeceğimizi, nasıl daha iyi olacağımızı öğretmiş olması. Benim sadece teşekkür etmem gerekiyor. Onu çok seviyorum, kendimi ailesinin bir parçası gibi hissediyorum."

Dönemin futboldaki giderek artan yoğunluğuna rağmen Riquelme, dünyayı kendi ağır temposuna çekmeyi başarıyordu; sahada zamanı adeta dondurup mükemmel koşuyu bekliyor, sonra da öldürücü pasını atıyordu. Eğer o pas seçeneği yoksa Riquelme topu vücuduyla saklıyor, kalçasını çeviriyor ve rakibinden uzak tutmak için topu bir ayağından diğerine aktarıyordu. Görünüşe göre bütün bunları tek bir akıcı hareket içinde yapıyor, topu bırakacağı an gelene kadar böyle devam ediyordu.

Eski Real Madrid forveti ve vatandaşı Jorge Valdano bunu şöyle anlatmıştı: "Açık yolları, doğru zamanlamayı, takım arkadaşlarına en uygun ayağa gidecek pası, bulunduğu sahanın her bölgesindeki tempoyu seçiyor... Onun zekâsındaki bir oyuncuyu izlemek büyük bir keyif, çünkü sanki beyni futbolun tarih boyunca birikmiş hafızasını taşıyor.

"O, hayatın yavaş aktığı ve komşularımızla sohbet etmek için sandalyelerimizi sokağa çıkardığımız zamanlardan kalma bir oyuncu. Riquelme'nin oyununda öğretici bir şey var; sanki topa her dokunduğunda oyun duruyor, sanki Riquelme futbolun unutulmuş gerçeklerini biliyor."

Bu ustalık, en iyi şekilde Riquelme'nin forvet Martin Palermo ile kurduğu bağlantıyla ortaya çıktı, ancak bu ilişki de sonunda bozulacaktı.

Palermo, "Roman'la oynarken mesele stoperlerin arkasına süzülmek, kendi koşumu yapmak ve böylece kaleciyle kolayca karşı karşıya kalmaktı" diye hatırladı. "Bu aynı zamanda bunun hakkında konuşmaktan ve her gün o kadar çok çalışmaktan geliyor ki, sonunda kendiliğinden oturuyor."

Bianchi yönetiminde Boca durdurulamazdı. İç sahada üstünlük kurdular, Apertura ve Clausura şampiyonluklarını kazandılar, ardından gözlerini kıtaya çevirdiler.

Riquelme, Boca'yı 2000 Copa Libertadores şampiyonluğuna taşırken kariyerini tanımlayacak türden bir büyü yaptı. La Bombonera'da River Plate'e karşı oynanan gergin çeyrek final rövanşında Riquelme, sağ kanatta sırtı kaleye dönük şekilde topu aldı. Tek bir akıcı hareketle topu geriye doğru River savunmacısı Mario Yepes'in bacaklarının arasından geçirdi ve Kolombiyalı oyuncuyu tamamen çaresiz bıraktı.

Riquelme, 3-0'lık galibiyetten yıllar sonra, "O çalımın olduğu gün harikaydı" dedi. "Clasico bambaşka bir şey. Barcelona-Madrid maçında da oynadım ama kıyaslanmaz. La Bombonera, dünyada hareket eden tek stat. İnsanların hayatına neşe katıyorsunuz. Clasico'yu kazanıyorsunuz ve ödemeniz gereken tek şey benzin oluyor. Ondan sonra diğer her şey bedava."

Boca finalde Palmeiras'ı da yendi, ancak asıl başyapıt o yılın ilerleyen döneminde Tokyo'da Real Madrid ile oynadıkları Kıtalararası Kupa maçında geldi. Madrid, son üç Şampiyonlar Ligi'nin ikisini kazanmıştı ve kadrosunda Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo ve Raul vardı.

Maç öncesinde, Riquelme'nin diz sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı kaçırabileceği korkuları arasında Boca için felaket yaşandı, ancak o kendi önemini küçümseyerek, "Takımın bana bağlı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum" dedi. Etkisini fazlasıyla küçümsedi. Japonya'daki 90 dakika boyunca Riquelme bir ustalık dersi verdi.

Palermo, üçüncü dakikada Marcelo Delgado'nun ortasında skoru açtıktan sonra Riquelme neredeyse hemen farkın ikiye çıkmasına yardımcı oldu. Kendi yarı sahasının derinlerinde seken topu alan Riquelme, hızla başını kaldırıp sahaya baktı ve Palermo'nun çizgiye doğru koşusunu gördü. Ardından topu rahat bir şekilde ileriye, forvetin koşu yoluna gönderdi; böylece Palermo genç yaştaki Casillas'ı geçip henüz altıncı dakikada skoru 2-0 yaptı.

Maçın geri kalanında Riquelme, Avrupa şampiyonlarına karşı adeta top göstermedi. Madrid'in devrim niteliğindeki orta sahası Makelele, defalarca onun gerisinde kaldı.

Riquelme, vücudunu, kusursuz zamanlanmış omuz düşürmelerini ve meşhur 'la pausa' ustalığını kullanarak Madrid'i çaresiz bıraktı. Boca 2-1 kazanmayı başardı ve Riquelme'nin dünya klasında olduğu artık tartışmasızdı. Ertesi yıl kupayı bir kez daha kazandıklarında, bu başarı kulüp tarihinde yeni bir altın çağ başlattı.