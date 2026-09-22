2010'da, Real Madrid ile Sevilla arasındaki bir maçın ardından Jose Mourinho, hakem Clos Gomez'in yaptığı iddia edilen 13 hatanın yer aldığı bir listeyle maç sonu basın toplantısına çıkmıştı. Buna karşılık 2026'da, pazar günü Metropolitano'da, şehrin rakibi Atletico'ya karşı derbide alınan kasvetli yenilginin ardından Portekizli teknik adam yalnızca iki karara itiraz etti ama bu kez, hakemlere yönelik eleştirisini desteklemek için üzerinde birkaç renkli ekran görüntüsü bulunan bir A4 kâğıdı getirdi.

"Basın toplantısını es geçebilirdik çünkü maçın hikâyesi tam burada," Mourinho gazetecilere söyledi; elindeki kâğıdı işaret ederken, kâğıtta Lee Kang-In'in Federico Valverde'ye müdahalesi ile Cristian Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı tackle'ın görüntüleri yer alıyordu. "Bunların ikisi de net kırmızı kart.

"Ama benim yapmam gereken sadece oyuncularıma sarılmak; ilk yarıda harika oynadılar, kalite ve karakter doluydular. Ayrıca Atletico'nun yanı sıra mutlu olması gerekenler [Hakemler Teknik Komitesi]."

Bu açıdan bakıldığında bu, medyayı manipüle etme ve yönünü saptırmanın "lanet olası ustası" olan eski usul Mourinho'yu hatırlattı; algılanan adaletsizlik duygusunu kullanarak takım içinde kuşatma psikolojisi yaratmaya ve daha da önemlisi oldukça zavallı bir performanstan dikkati uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ancak böyle bir yaklaşım 16 yıl önce işe yaramış olsa da, en azından bir süreliğine, bunun yeniden işe yarayacağını düşündüren çok az kanıt var.