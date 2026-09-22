Jose Mourinho bildiği tüm numaraları sergiliyor, ancak Real Madrid'in La Liga'yı kazanma umutları neredeyse şimdiden tükendi
2010'da, Real Madrid ile Sevilla arasındaki bir maçın ardından Jose Mourinho, hakem Clos Gomez'in yaptığı iddia edilen 13 hatanın yer aldığı bir listeyle maç sonu basın toplantısına çıkmıştı. Buna karşılık 2026'da, pazar günü Metropolitano'da, şehrin rakibi Atletico'ya karşı derbide alınan kasvetli yenilginin ardından Portekizli teknik adam yalnızca iki karara itiraz etti ama bu kez, hakemlere yönelik eleştirisini desteklemek için üzerinde birkaç renkli ekran görüntüsü bulunan bir A4 kâğıdı getirdi.
"Basın toplantısını es geçebilirdik çünkü maçın hikâyesi tam burada," Mourinho gazetecilere söyledi; elindeki kâğıdı işaret ederken, kâğıtta Lee Kang-In'in Federico Valverde'ye müdahalesi ile Cristian Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı tackle'ın görüntüleri yer alıyordu. "Bunların ikisi de net kırmızı kart.
"Ama benim yapmam gereken sadece oyuncularıma sarılmak; ilk yarıda harika oynadılar, kalite ve karakter doluydular. Ayrıca Atletico'nun yanı sıra mutlu olması gerekenler [Hakemler Teknik Komitesi]."
Bu açıdan bakıldığında bu, medyayı manipüle etme ve yönünü saptırmanın "lanet olası ustası" olan eski usul Mourinho'yu hatırlattı; algılanan adaletsizlik duygusunu kullanarak takım içinde kuşatma psikolojisi yaratmaya ve daha da önemlisi oldukça zavallı bir performanstan dikkati uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ancak böyle bir yaklaşım 16 yıl önce işe yaramış olsa da, en azından bir süreliğine, bunun yeniden işe yarayacağını düşündüren çok az kanıt var.
Öngörülebilir çöküş
Mourinho ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 2013'teki ayrılığı her zaman dostane bir yolların ayrılması olarak yansıttı; belki de onlar için öyleydi. Ancak kulübün içindeki ve çevresindeki herkes için bu, acı bir ayrılıktı; fazlasıyla uzun süren zehirli bir ilişkiydi.
İki kez Şampiyonlar Ligi kazanan teknik adam, 2012'de Madrid'i La Liga şampiyonluğuna taşıdıktan sonra yeni bir sözleşme imzalamıştı. Ancak sonraki sezonun ortasına gelindiğinde Mourinho bir isyanla karşı karşıyaydı; çünkü soyunma odasındaki birkaç kilit ismin desteğini kaybetmişti. Kısacası, neredeyse herkes Mourinho'dan ve yöntemlerinden bıkmıştı.
Ancak Perez, 'Special One'ına olan sevgisini hiç kaybetmedi ve sonunda bu yaz kötü düşünülmüş planını hayata geçirene kadar onu Bernabeu'ya geri getirme fikriyle defalarca oynadı.
Bu, atama daha resmen açıklanmadan önce de yazdığımız gibi, başkan adına tam anlamıyla bir çaresizlik hamlesiydi, 'çöplük yangınına benzin dökmeye benzer' ve pazar günkü çöküşü de tamamen öngörülebilir hale getiriyordu.
Daha yaşlı ama daha akıllı değil
Son yıllarda Mourinho, bir zamanlar olduğu kadar kavgacı olmadığını savunarak sürekli sakinleştiğini öne sürdü. Örneğin 2021'de Roma'nın yeni teknik direktörü olarak düzenlediği ilk basın toplantısında olgunlaştığını, artık sorun aramadığını söyledi. Ancak ardından Stadio Olimpico'daki üç yıllık döneminin büyük bölümünü hakemlerin üzerine giderek geçirdi ve bazen maçlardan sonra otoparkta bile bunu yaptı.
Bu bağlamda, Madrid'de daha sakin ve daha kontrollü bir Mourinho görebileceğimiz fikri her zaman saçmaydı; özellikle de komplo teorilerini teşvik eden ve besleyen bir kulübe dönüyorken. Nitekim Real, Atletico yenilgisinin ardından teknik direktörüne tam desteğini göstermekte gecikmedi; kulübün resmi maç raporunun başlığında, “Derbiyi berbat bir hakem performansı belirledi” ifadeleri yer aldı.
Mourinho'nun açıklamalarının yol açtığı tartışmaların ortasında Madrid, Diario AS'a da teknik direktörün birinci takımla ilgili tüm konularda “yetkili ses” olduğunu açıkça belirtti; fiilen gayriresmi sözcü konumundaydı. Ayrıca taraftarların önemli bir bölümü kulüplerinin, La Liga öncülüğündeki ve şampiyonluklar kazanmalarını engellemeyi amaçlayan bir planın kurbanı olduğuna uzun süredir inandığı için, onun derbiden sonra söylediklerinin belirli bir taraftar kesimi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığına hiç şüphe yok.
Ancak Madrid merkezli medyanın artık Mourinho'nun anlattığı hikâyelere kanmıyor oluşu da dikkat çekici.
'Taktiksel farkındalık eksikliği'
Lee'nin, Valverde'ye kramponları önde yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılması gerektiği konusunda geniş çaplı bir fikir birliği vardı. Bu müdahale, Uruguaylı oyuncunun bileğinin ciddi şekilde şişmesine yol açmıştı. Ancak genel kanı, doğru takımın kazandığı yönündeydi.
"Real Madrid, her şeyin hakem Miguel Angel Ortiz Arias'tan etkilendiğini söylüyor ama Mourinho'nun takımı hiçbir anda oyunun kontrolünü elinde tuttuğu izlenimini vermedi," Jose Felix Diaz, AS'ta yazdı. "İlk dakikadan itibaren Atletico daha yüksek yoğunlukla oynadı."
Roberto Gomez, Radio MARCA'nın 'La Tribu' podcast'inde daha da ileri giderek, Mourinho'nun artık Madrid'de yetersiz kaldığını savundu. "Teknik direktör durum karşısında eziliyor," gazeteci söyledi. "Tam anlamıyla taktiksel farkındalık eksikliğini gerekçelendirmek için hakemlerden ve diğer etkenlerden şikayet etme şeklindeki klasik taktiğine geri dönüyor."
Kesinlikle, topu bir şekilde Kylian Mbappe'ye ulaştırmaya çalışmanın ötesinde belirgin bir planın olmayışı, Madrid'in son beş yıl içindeki en kötü La Liga sezon başlangıcında son derece endişe verici bir unsur. Yaz boyunca yapılan tüm harcamalara rağmen Mourinho'nun orta sahasının kurgusunun tamamen yanlış olduğu şimdiden acı biçimde netleşmiş durumda; çünkü Aurelien Tchouameni ile Valverde, oyunlara hükmedecek gerekli pas çeşitliliğine basitçe sahip değil.
Savunmaya gelince, Dean Huijsen'in Atletico maçında gördüğü kırmızı kart, genç stoperin tüm özelliklerine rağmen hataya sinir bozucu derecede açık kalmayı sürdürdüğünü gösterdi. Dolayısıyla eski Liverpool zaafı Ibrahima Konate'yi onun yanında oynatmak adeta belayı davet etmekti.
'Hiçbir tür futbol oynamıyor'
Mourinho da, her yeni teknik direktör gibi, kendisini kanıtlamak için tartışmasız yedi maçtan fazlasını hak ediyor, ancak asıl yük gerçekten de onun "kendini kanıtlamasında". Tüm zamanların en başarılı teknik adamlarından biri olabilir ama son on yılda, hâlâ en üst seviyede başarı gösterebileceğine dair çok az kanıt sundu.
O son lig şampiyonluğunu 2015'te kazandığından beri oyun değişti, ancak Mourinho'nun negatif ve reaksiyoner futbol felsefesi geçmişe saplanıp kalmış durumda; bu da onu, yıllardır kayda değer hiçbir şey üretmediği için sadece en büyük hitlerini ortaya koyan yaşlanan bir rock yıldızı gibi gösteriyor.
Belki de hepsinden endişe verici olan, meşhur motivasyon gücünün de onu terk etmiş gibi görünmesi. MARCA'nın David Sanchez'i, Mourinho'nun en son iki selefi Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa gibi "forvetleri pres yapmaya ve koşmaya ikna etme konusunda yetersiz göründüğünü" belirtiyor.
Mbappe ile Vinicius Junior da Metropolitano'da etkisiz kaldı; oyuna katıldıklarına dair tek kanıt, maçtan sonra ortaya çıkan ve Brezilyalı'nın 7 numarasının Mbappe'nin 10 numarası tarafından neredeyse tamamen kapatılması nedeniyle, ikisinin aynı bölgeyi ne ölçüde kullandığını görmeyi imkânsız hâle getiren açıklayıcı bir ısı haritasında görüldü.
İkilinin hücumda birlikte oynatılmasının kaçınılmaz sonucu, Real Madrid'in dengesiz ve uyumdan yoksun görünmesi oldu; tıpkı kupasız geçen önceki iki sezonunda olduğu gibi. "Sorunun Mourinho olup olmadığını bilmiyorum ama şu anda kesinlikle bir çözüm olmadığı ortada," Sanchez ekledi. "Madrid taraftarının, herkesin gördüğü gibi, takımının hiçbir futbol oynamadığını anlaması ve görmesi gerekiyor."
Farklı bir oyun oynamak
Dolayısıyla, milli ara sonrası Mourinho'nun nasıl bir adım atacağını görmek ilginç olacak; çünkü Madrid, mevcut haliyle şampiyonluk yarışı verebilecek gibi uzaktan yakından görünmüyor. Pazar günkü derbi yenilgisi, dördüncü sıradaki Real'in, bir aydan kısa süre sonra Camp Nou'da karşılaşacağı Hansi Flick'in bol gollü şampiyonu Barcelona'nın şimdiden altı puan gerisine düşmesi anlamına geliyor.
Juan Ignacio Garcia-Ochoa'nın MARCA'daki yazısında belirttiği gibi, "Bu Madrid'in Barca'ya meydan okuyabileceğini düşünmek, taraftarların yapmaya istekli olmadığı bir inanç sıçramasını gerektiriyor. İki takım farklı futbol oynuyor. Hatta farklı dünyalarda yaşıyor gibiler."
Mourinho, Madrid'in La Liga'yı kazanabileceği konusunda ısrarcı, ancak bunun yalnızca "eşit şartlarda mücadele etmemize izin verirlerse" ve "normal koşullar altında" mümkün olacağını söylüyor; bu da onun bir kez daha mazeretlerini erkenden hazırlayan bir adam gibi görünmesine neden oldu. Yine de şunu ekledi: "Mesele nasıl başladığı değil, nasıl bittiğidir."
Ancak şu anda onun Madrid'deki ikinci dönemi, tıpkı ilkinde olduğu gibi vaktinden önce ve büyük bir düşmanlık ortamında sona ermeye mahkûm görünüyor; çünkü Mourinho'nun yazıcı becerileri son 16 yılda gelişmiş olabilir ama taktikleri gelişmedi.